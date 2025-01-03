50 nejlepších nástrojů a softwaru AI v roce 2025

Chcete oživit nedělní večeři? Stačí začít mluvit o AI. 😜
Každodenní používání softwaru AI ke zvýšení produktivity je, mírně řečeno, žhavým tématem. Ale podobně jako nejnovější virální tanec na TikToku – všichni to dělají, i když to ještě nejsou připraveni přiznat.
Nyní už nejde o to, zda používáte software AI, ale který software.
Nové aplikace AI se objevují rychleji, než si dokážete představit, ale ne každý nástroj vám přinese stejné výhody, které konkrétně potřebujete. Místo procházení stránek s výsledky z běžného vyhledávače použijte tento vždy aktuální seznam softwaru AI pro maximální efektivitu.
Rozebíráme 50 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro každé použití, včetně psaní obsahu, shrnování, kódování, generování obrázků, zákaznického servisu, náboru, pořizování poznámek a dalšího. Porovnejte klíčové funkce, omezení a ceny, abyste našli ten nejvhodnější pro vás. ⚡️
Než začneme, podívejte se na naše bezplatné zdroje, které obsahují ještě více nástrojů AI!
Databáze AI nástrojů ClickUp: Prohlédněte si naši bezplatnou databázi téměř 300 AI nástrojů, které můžete snadno procházet a třídit podle použití. Pro vaše pohodlí budeme tento seznam pravidelně aktualizovat a doplňovat. 🏆
Co jsou nástroje AI a jaké jsou jejich funkce?
Nástroje umělé inteligence využívají strojové učení k generování odpovědí nebo provádění základních úkolů na základě kritérií, která zadáte. Tyto odpovědi mohou zahrnovat (ale nejsou omezeny na) shrnutí nebo vytvoření dlouhého nebo krátkého obsahu, úpravu nebo návrh obrázků, video a úpravy, přepis zvuku, kontrolu řádků kódu a mnoho dalšího.
Navzdory všemu, co vás film 2001: Vesmírná odysea přiměl věřit, AI doplňuje naše schopnosti a silné stránky, ale nemůže je zcela nahradit (promiň, Dave). Ve skutečnosti jste tuto technologii pravděpodobně již použili, aniž byste si to uvědomili.
Překladatelské aplikace, mapovací software, streamovací služby, nástroje pro e-mailový marketing, e-commerce weby a platformy sociálních médií již využívaly nějakou formu AI k obohacení našich zkušeností s kurátorskými kanály, reklamami a návrhy.
Díky nedávným aktualizacím OpenAI však může kdokoli použít jeho API k vytvoření nástroje pro nejkonkrétnější a nejširší použití. Pro rostoucí podniky a profesionály v jakékoli oblasti to může být velmi přínosné, zejména při hledání způsobů, jak zvýšit produktivitu v celé společnosti.
Výhody softwaru AI pro zvýšení produktivity
Projektový management a AI jdou ruku v ruce. Pokud vám nejsou cizí automatizované pracovní postupy nebo opravy gramatiky a syntaxe, pak bude zavedení softwaru AI přirozeným dalším krokem. Zde je několik z nekonečného množství způsobů, jakými může AI výrazně zvýšit váš každodenní výkon:
- Tvorba kreativního obsahu: Od různých variant designu po animovaná videa – nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí generuje jakýkoli typ médií, včetně téměř okamžitých prototypů a modelů produktů. Nástroje pro copywriting s umělou inteligencí mohou být užitečné při hledání inspirace, překonávání tvůrčí krize a dosažení podstatného výchozího bodu pro jakýkoli kreativní projekt.
- Detekce a oprava chyb: Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby prohledávaly vaše textové, zvukové nebo video soubory nejen kvůli překlepům, ale také kvůli identifikaci podvodných aktivit ve finančních výkazech, škodlivého obsahu v audiu nebo videích nebo úzkých míst ve vašem každodenním pracovním postupu.
- Analýza dat a předpovědi: U prací, které vyžadují opravy, může software umělé inteligence kontrolovat data a výzkumy, aby předpověděl širokou škálu trendů. Díky křížové validaci jiných zdrojů, rozpoznávání vzorů a systémům založeným na pravidlech mohou tyto nástroje odhalit potenciální tržní trendy, chování zákazníků, údržbu zařízení a další informace, které umožňují rychleji přijímat informovaná rozhodnutí.
- Efektivní komunikace: Zpracování přirozeného jazyka (NLP) v AI usnadňuje jasnou komunikaci mezi kýmkoli pomocí shrnutí dokumentů a automatizace úkolů založených na jazyku v různých jazycích nebo ve specifickém stylu vaší značky.
50 nejlepších AI nástrojů a softwarů, které jsou v současné době k dispozici
Hlavním ponaučením je, že AI doplňuje vaše obchodní procesy – nenahrazuje je.
Nástroje umělé inteligence jsou tak výkonné, jak výkonná je osoba, která je používá, proto je důležité si je předtím, než je zavedete do svého týmu nebo pracovního postupu, důkladně prozkoumat. Jsme tu, abychom vám pomohli, a přinášíme vám vše, co potřebujete vědět o 50 nejlepších nástrojích a softwaru pro zvýšení produktivity.
Abychom vám usnadnili orientaci v našem seznamu, rozdělili jsme nástroje do následujících kategorií:
- Nejlepší AI nástroje pro psaní a tvorbu obsahu
- Nejlepší AI nástroje pro programování
- Nejlepší nástroje AI pro schůzky
- Nejlepší AI nástroje pro návrh obrázků
- Nejlepší AI nástroje pro video
- Nejlepší nástroje AI pro zákaznickou podporu a prodej
- Nejlepší AI nástroje pro HR a nábor zaměstnanců
Připomenutí: Nezapomeňte se podívat na naši rozsáhlou databázi téměř 300 nástrojů AI, které jsou rozděleny podle použití a obsahují odkazy a popisy produktů!
Nejlepší AI nástroje pro psaní a tvorbu obsahu
Nástroje AI pro pomoc při psaní jsou pravděpodobně prvním typem aplikací, které vám přijdou na mysl, když přemýšlíte o softwaru AI – kromě všeho ostatního, co jste možná viděli ve sci-fi filmech, samozřejmě. 😉
Následující AI nástroje jsou dostatečně flexibilní, aby je mohl používat kdokoli, ale jsou více přizpůsobeny pro spisovatele, marketéry a designéry, kteří vytvářejí poutavý a informativní obsah. Od kladení jednoduchých otázek až po navrhování kampaní e-mailů, AI nástroje pro copywriting mají všechny vlastnosti vašeho osobního ghostwritera.
1. ClickUp
ClickUp je jediný produktivní software, který je dostatečně výkonný, aby sjednotil veškerou vaši práci napříč aplikacemi do jednoho centralizovaného pracovního centra. Díky stovkám flexibilních funkcí pro správu projektů, rozsáhlé knihovně šablon a řadě integrací je ClickUp již dlouho ideálním místem pro týmy, které chtějí zefektivnit a spravovat každý detail své práce.
Nyní ClickUp posouvá tento trend ještě dále s uvedením ClickUp Brain: sbírky konverzačních, kontextových a rolí založených AI funkcí, které jsou k dispozici všude v ClickUp.
Využijte AI Knowledge Manager, AI Project Manager a AI Writer for Work, abyste ušetřili více času a získali kontextové informace o svém pracovním prostoru. Ať už potřebujete pomoc s organizací nebo první návrh, ClickUp Brain vám pomůže pracovat rychleji na jakémkoli úkolu!
ClickUp Brain je jediné řešení AI založené na rolích s výzkumem podloženými pokyny, které vám pomohou dosáhnout nejlepších výsledků rychleji. A jeho síla se projevuje v ClickUp Docs. Stačí si vybrat svou roli, vybrat případ použití a ClickUp Brain se o vše postará!
Nejlepší funkce ClickUp
- Do ClickUp AI je zabudováno více než 100 rolí založených na AI, aby bylo možné dosáhnout cílených výsledků hned na první pokus.
- Automatické osobní a týmové StandUps, které šetří čas při ručních aktualizacích a snižují počet schůzek
- Funkce opakovaného zadávání pro doladění výsledků pomocí konverzační zpětné vazby a požadavků, aby byly „zábavnější“ nebo zněly kreativněji.
- Funkce Přeložit, která překlenuje jazykové bariéry a poskytuje téměř dokonalý překlad vašeho textu do 12 jazyků.
- Shrnutí vláken pro rychlé zachycení klíčových bodů dlouhých konverzací v komentářích v Docs i úkolech
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení projektů, včetně Ganttova diagramu, seznamu, kalendáře AI, časové osy a zobrazení tabule podobné Kanbanu, které vám umožní spravovat vaši práci ze všech úhlů.
- Vlastní a předem připravené automatizace s zpracováním přirozeného jazyka
- Tabule, dokumenty, myšlenkové mapy a chat přímo integrované do platformy
- Více než 1 000 integrací s dalšími předními pracovními nástroji
- Neustále se rozšiřující knihovna šablon předem připravených a přizpůsobitelných zdrojů, které vám pomohou nastartovat jakýkoli proces v ClickUp.
Omezení ClickUp
- ClickUp obsahuje stovky výkonných funkcí, jejichž zvládnutí může chvíli trvat. Naštěstí ClickUp nabízí webináře, podporu a nápovědu, které vám usnadní začátky.
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí bezplatnou zkušební verzi, aby každý měl možnost vyzkoušet ClickUp AI, bez ohledu na to, zda jste nový uživatel nebo využíváte bezplatný tarif Free Forever Plan. Až budete připraveni se zavázat, můžete přidat ClickUp AI do jakéhokoli placeného pracovního prostoru za pouhých 7 $ za člena a měsíc. ⚡️
Kromě této výhody nabízí ClickUp také několik cenových plánů s bohatou nabídkou funkcí:
2. ChatGPT
Buďme upřímní – víme, že vy znáte ChatGPT.
Ať už jste ho požádali, aby vám z curiousity vyprávěl vtip, nebo jste ho použili k napsání proslovu pro zkoušku večeře vašeho přítele (fuj), ChatGPT je jedním z nejdostupnějších a nejjednodušších chatbotů na internetu.
Tento nástroj pro psaní využívá umělou inteligenci k vytvoření prakticky čehokoli. Zapojte se do konverzace, vysvětlujte složité témata, pomáhejte s výzkumem a vytvářejte obsah jakéhokoli druhu – dokonce i generujte kód. Jeho rozhraní je jednoduché ve smyslu „co vidíte, to dostanete“, ale pod povrchem se odehrává mnoho věcí , díky nimž je ChatGPT tak univerzální a užitečný.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Intuitivní a minimalistické uživatelské rozhraní, které si rychle osvojí každý uživatel.
- Přirozený jazyk a schopnosti prompt engineeringu pro obousměrnou konverzaci
- ChatGPT podporuje více než 50 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, holandštiny, španělštiny, italštiny a japonštiny.
- Má rozsáhlou znalostní bázi pokrývající více odvětví a témat.
Omezení ChatGPT
- Jeho odpovědi nejsou vždy zcela přesné a často jsou obecné nebo stereotypní. ChatGPT postrádá kreativitu a smysl pro detail, které jsou lidem vlastní.
- Bezplatná verze může být někdy nestabilní a může docházet k jejímu selhání nebo zpoždění v důsledku problémů se sítí.
- Může být donucen přijmout nesprávné odpovědi, což může mít vliv na platnost jeho budoucích odpovědí.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $ měsíčně
3. Jasper
Pokud hledáte soudržnější a poutavější odpovědi od svého nástroje pro psaní AI, Jasper by mohl být tou nejlepší volbou. Jasper se specializuje na vytváření dlouhých textů, jako jsou články do blogů, scénáře, osnovy a další.
Nejlepší funkce Jasperu
- Rychle vytvořte podrobné osnovy ve svém vlastním stylu a nechte Jasper, aby za vás doplnil zbytek.
- Snadno ovladatelné uživatelské rozhraní
- Své odpovědi můžete přizpůsobit jakémukoli stylu, včetně profesionálního, akademického nebo technického psaní.
- Generujte nápady rychle a svým vlastním hlasem pomocí funkce Chat.
Omezení Jasperu
- Psaní dlouhých textů může být složité a i obsah Jasperu bude vyžadovat další kontrolu, pokud jde o úpravy, přesnost a tón.
- Omezená bezplatná zkušební verze může ztížit rozhodnutí o tom, zda se nástroj hodí do vaší technologické výbavy, než se zavážete k placenému tarifu.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $ měsíčně pro jednoho uživatele, fakturace ročně
- Týmy: 125 $ měsíčně pro tři uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
4. GrammarlyGO
GrammarlyGo je nástroj pro tvorbu obsahu od společnosti Grammarly, který využívá umělou inteligenci k brainstormingu nápadů, vytváření osnov, psaní návrhů a dokonce i k oživení vašich starých prací.
Stejně jako většina konkurenčních softwarů pro psaní s umělou inteligencí, GrammarlyGo vám umožňuje zadat vlastní kritéria pro generování obsahu, ale jedinečností tohoto nástroje je jeho vestavěná funkce návrhů, která vám pomůže dále upravit vaši práci. V jistém smyslu tedy můžete GrammarlyGo zadat pokyn a on vám může odpovědět. 😅
Nejlepší funkce GrammarlyGO
- Vytvářejte obsah během několika sekund pomocí vlastních jedinečných podnětů nebo jednoho z návrhů Grammarly.
- Určete míru formálnosti a tónu, aby váš obsah odpovídal vašemu písemnému projevu.
- Integrovaný detektor plagiátů pro správné uvádění zdrojů a originalitu
- Lze jej použít s dalšími pracovními nástroji, včetně Microsoft Word a dalších aplikací založených na prohlížeči, jako jsou Google Docs, ClickUp Docs, LinkedIn a další.
Omezení GrammarlyGO
- GrammarlyGO v současné době podporuje pouze anglický jazyk.
- Jste omezeni předem stanoveným počtem výzev za měsíc na základě vašeho cenového plánu.
- Jelikož tento nástroj nabízí pouze obecnou pomoc při psaní, nemusí být nejspolehlivější volbou pro vysoce specializované nebo technické obory.
Ceny GrammarlyGO
- Zdarma
- Premium: 12 $ měsíčně pro individuální použití
- Podnikání: 15 $ za člena a měsíc pro týmy
5. Copy. ai
Copy.ai je nástroj pro psaní s podporou AI, který umožňuje vytvářet prakticky jakýkoli druh obsahu. Jeho pokročilý jazykový model AI umožňuje vytvářet kreativnější a jedinečnější obsah než konkurence, což z něj činí ideální nástroj pro vše od příspěvků na sociálních médiích až po popisy produktů.
Nejlepší funkce Copy. ai
- Technologie strojového učení pro tvorbu bezchybného kreativního obsahu
- AI copywriter je známý tím, že generuje širší škálu obsahu ve srovnání s jinými nástroji umělé inteligence.
- Jeho rozhraní je přehledné a snadno použitelné, což zajišťuje plynulý uživatelský zážitek.
- Pokud trpíte tvůrčí krizí, může vám poskytnout návrhy generované umělou inteligencí.
Omezení Copy.ai
- Úroveň služeb Copy.ai se často pohybuje mezi GPT-3 a GPT-4.
- Nenabízí nejlepších zákaznických služeb.
Ceny Copy.ai
- Zdarma: Až 2 000 slov za měsíc
- Pro: 49 $ měsíčně, neomezený počet slov (omezeno na 1 uživatele)
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte Copy. ai.
6. Wordtune
Pokud hledáte AI asistenta pro psaní bez zbytečných funkcí, vyzkoušejte Wordtune. Tento nástroj má neformální a jednoduché uživatelské rozhraní, takže se můžete soustředit na to nejdůležitější – ušetřit čas a nepřekročit rozpočet při tvorbě perfektního obsahu.
Nejlepší funkce Wordtune
- Wordtune se integruje s běžnými pracovními nástroji, jako jsou Microsoft Word, iOS a Google Chrome, a umožňuje tak ještě rychlejší úpravy a psaní.
- Funkce synonym vám pomůže najít nové způsoby, jak vyjádřit různá slova a fráze.
- Pomocí funkce shrnutí YouTube můžete snadno převést videoobsah na psané blogy.
Omezení Wordtune
- Wordtune postrádá pokročilejší funkce, včetně dalších funkcí nastavení hlasu a šablon.
- Jeho funkce přeformulování někdy mění význam původního textu.
Ceny Wordtune
- Zdarma: 0 $ s 10 iteracemi denně
- Premium: 9,99 $ měsíčně s neomezeným vytvářením obsahu pro jednoho uživatele
- Premium pro týmy: Individuální ceny pro týmy tvůrců obsahu
Podívejte se na tyto alternativy k Wordtune!
7. Writesonic
Marketéři – tento nástroj byl vytvořen právě pro vás. 🗣️
Writesonic se specializuje na tvorbu blogů, reklam, e-mailů a webových stránek optimalizovaných pro vyhledávání. Tento nástroj běží na modelu GPT-4 od OpenAI a nabízí také chatbot s názvem Chatsonic, který konkrétně vyplňuje mezery, které zanechal ChatGPT. ☕️
Nejlepší funkce Writesonic
- Placené tarify Writesonic využívají vylepšenou technologii GPT-4.
- Díky integraci s Twitterem a LinkedIn můžete obsah znovu použít na různých sociálních médiích.
- Pokročilé funkce, včetně hlasových příkazů a detekce plagiátů
Omezení Writesonic
- Bezplatná zkušební verze je omezena na jednoho uživatele a počet slov.
- Writesonic funguje na kreditovém systému, který vyžaduje předem promyšlenou strategii, abyste měli jistotu, že získáte veškerý obsah, který potřebujete.
Ceny Writesonic
- Bezplatná zkušební verze: Pro prvních 10 000 slov
- Výhody: Cena začíná na 12,67 $ za měsíc.
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
8. Rytr
Nenechte se zmást značkou Comic Sans – Rytr vytváří poutavý obsah optimalizovaný pro SEO během několika sekund díky svým robustním schopnostem strojového učení. Tento výkonný nástroj pro psaní s umělou inteligencí můžete použít k kontrole akademických a profesionálních textů před důležitým termínem nebo k vytváření zcela nových návrhů jakéhokoli druhu.
Nejlepší funkce Rytr
- Různé režimy psaní pro generování blogů, příspěvků na sociálních médiích, popisů produktů a dalšího obsahu.
- Jeho uživatelské rozhraní je intuitivní a snadno se ovládá, takže se můžete co nejdříve soustředit na tvorbu obsahu.
- Podporuje více jazyků, aby byl váš obsah přístupnější.
- Funkce kontroly gramatiky a pravopisu, které odhalí chyby ještě před zveřejněním obsahu
Omezení Rytr
- Obsah z Rytr někdy vyžaduje dodatečné úpravy, aby se vyřešily nevhodné formulace.
- Omezení počtu slov u všech cenových plánů, dokonce i u „neomezené“ varianty
Ceny Rytr
- Bezplatný tarif
- Úsporný tarif: 9 $ měsíčně nebo 90 $ ročně
- Neomezený tarif: 29 $ měsíčně nebo 290 $ ročně
Bonus: Nástroje AI pro Google Sheets!
Nejlepší AI nástroje pro programování
Nástroje AI pro kódování výrazně usnadňují psaní, analýzu a ladění kódu bez nutnosti rozsáhlých znalostí. Tento typ softwaru má podobný princip jako mnoho nástrojů pro generování obsahu, ale namísto generování psaného obsahu tyto nástroje používají přirozený jazyk k automatickému doplňování celých řádků kódu! Je to hračka. 🥧
9. GitHub Copilot
GitHub Copilot je AI programátor, který převádí vaši přirozenou řeč na kód s návrhy automatického doplňování v desítkách jazyků, a to vše přímo z vašeho editoru. Tento nástroj je poháněn OpenAI Codexem – dalším AI kódovacím softwarem – a proto vytváří kompletnější kód než Codex a podporuje více programovacích jazyků.
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Více programovacích jazyků, včetně Python, JavaScript, TypeScript, Go a C++
- AI párové programování pro generování relevantních řešení pomocí technologie strojového učení a konverzačních podnětů
- Spousta integrací s nástroji jako Visual Studio Code, JetBrains IDE a Neovim
Omezení GitHub Copilot
- Copilot může potřebovat trochu času, aby se naučil vaše procesy.
- Jeho funkce AI v reálném čase vytváří kód pomaleji než jiné podobné nástroje.
- GitHub poskytuje určitou pomoc při ladění, ale postrádá podrobnou podporu.
Ceny GitHub Copilot
- Individuální: 10 $ za měsíc
- Enterprise: 19 $ za uživatele a měsíc
10. aiXcoder
aiXcoder je nástroj založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby zvládl jakýkoli typ kódovacího úkolu. Podporuje automatické dokončování a navrhuje relevantní úryvky kódu, které pomáhají vývojářům zvýšit jejich produktivitu a zároveň využívat jeho rozsáhlé vestavěné programovací znalosti. aiXcoder poskytuje doporučení v reálném čase na základě vyhodnocení kontextu a syntaxe vašich požadavků a pro větší funkčnost se integruje s dalšími populárními editory kódu.
Nejlepší funkce aiXcoder
- Inteligentní doplňování kódu v celé řádce i více řádcích, které dokáže předvídat váš další krok
- Adaptivní vyhledávání kódu GitHub pro nalezení konkrétních řádků kódu a zamezení opakovanému vývoji
- Řada opatření na ochranu soukromí a bezpečnosti, která zajišťují ochranu vašich dat
- aiXcoder podporuje několik hlavních programovacích jazyků, včetně Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript a Go.
Omezení aiXcoder
- Omezená bezplatná verze
- Příležitostné kontextové jazykové problémy mohou vést k nepřesným návrhům.
- aiXcoder je pro správnou funkci silně závislý na připojení k internetu, což může způsobit, že jeho offline režim není spolehlivý.
Ceny aiXcoder
- Zdarma
- Pro všechny další informace o cenách kontaktujte aiXcoder.
11. TabNine
TabNine využívá AI k vytváření inteligentních doplňků kódu pro vývojáře při psaní kódu. Analyzuje vaše komentáře v přirozeném jazyce a generuje relevantní návrhy, takže můžete zvýšit svou efektivitu s výrazně menším množstvím ručního psaní. TabNine je kompatibilní s různými editory kódu, což z něj činí cenný nástroj pro vývojáře v různých programovacích jazycích a prostředích.
Nejlepší funkce TabNine
- Automatické doplňování a navrhování řádků kódu
- Převádí přirozený jazyk na bloky kódu
- Lze lokálně přizpůsobit vaší znalostní bázi bez ohrožení vašeho kódu.
- Kombinuje univerzální znalosti, osvědčené postupy a váš vlastní styl kódování pro maximální produktivitu.
Omezení TabNine
- Jeho bezplatný tarif postrádá cenné funkce v klíčových oblastech, jako je doplňování přirozeného jazyka a celého řádku kódu, učení vzorů a podpora.
- Náročné osvojení uživatelského rozhraní TabNine a obtížné přizpůsobení práce bez důkladné znalosti platformy
Ceny TabNine
- Starter: zdarma
- Pro: 12 $ měsíčně za uživatele
- Podniky: Kontaktujte TabNine pro individuální cenovou nabídku.
12. Figstack
Figstack nabízí sadu nástrojů umělé inteligence, které pomáhají vývojářům lépe porozumět kódu a efektivněji jej dokumentovat. Jeho řada funkcí má za cíl usnadnit kódování pomocí interpretu přirozeného jazyka, který dokáže porozumět kódu v téměř jakémkoli programovacím jazyce. Figstack také dokáže generovat dokumentaci a odpovídat na otázky týkající se kódu, aby pomohl uživatelům číst a vytvářet kód, aniž by se při tom cítili přetížení.
Nejlepší funkce Figstack
- Funkce Explain Code od Figstack dokáže porozumět jakémukoli programovacímu jazyku a okamžitě překládat kód mezi jazyky.
- Poskytuje pomoc s funkcemi kódu, aby uživatelé mohli nástroj používat efektivněji.
- Dokáže generovat dokumentaci kódu na místě, čímž vývojářům šetří drahocenný čas.
Omezení Figstack
- Pomoc Figstacku není tak konzistentní ani spolehlivá, pokud je kód nejasný nebo postrádá řádnou dokumentaci.
- Ne vždy odráží aktualizace v reálném čase, které zohledňují nové verze nebo změny v datech, na kterých byl trénován.
Ceny Figstack
- Bezplatná zkušební verze
- Pro všechny další informace o cenách kontaktujte Figstack.
13. Cody od Sourcegraph
Co mají společného nástroj umělé inteligence Sourcegraph a váš desetiletý bratranec? Oba se jmenují Cody. 🤓
Sourcegraph je nástroj pro vyhledávání kódu, který pomáhá vývojářům opravovat, procházet a automatizovat kód, a to i napříč více repozitáři. Jeho AI funkce Cody tuto funkcionalitu doplňuje tím, že čte celou vaši kódovou základnu, odpovídá na otázky a píše kód za vás.
Nejlepší funkce Cody
- Inline chat pro rychlou opravu a optimalizaci kódu pomocí konverzačního jazyka
- Hotové pracovní postupy pro urychlení vaší práce s Cody. Vyberte si, zda potřebujete podrobné vysvětlení kódu, vylepšené názvy proměnných, překlady, souhrny změn nebo generované poznámky.
- Automatické doplňování v reálném čase pro psaní kódu během několika sekund
Omezení Cody
- UX Cody není nejvíce uživatelsky přívětivé
Ceny Cody
Aplikace Cody je zdarma pro všechny uživatele Sourcegraph s placeným tarifem:
- Obchodní plán: 99 $ za aktivního uživatele za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
14. SpellBox
SpellBox pomáhá vývojářům klást důraz na kvalitu tím, že jim ulehčuje tvorbu kódu, řešení problémů a ladění. Pomocí jednoduchých pokynů SpellBox vygeneruje přesně ten kód, který hledáte, a najde řešení během několika sekund, takže neztratíte drahocenný čas hledáním odpovědí na internetu.
Nejlepší funkce SpellBox
- Funkce vysvětlení kódu pro hlubší porozumění kódu, se kterým pracujete
- Záložky pro okamžité ukládání a vyhledávání úryvků kódu
- K dispozici také jako rozšíření VS code pro integrovanou práci s dalšími špičkovými editory kódu.
- Generování kódu z konverzačních podnětů
Omezení SpellBoxu
- Omezené programovací jazyky – SpellBox nemusí nabízet funkcionalitu pro méně běžné jazyky.
- Příležitostné falešné pozitivní a negativní výsledky
- Některé potíže s kontextovým porozuměním pro nejpřesnější návrhy
Ceny SpellBox
- Cena pro ranní ptáčata: 40 $ za každou roční licenci
- Běžná cena: 65 $ za každou roční licenci
15. AskCodi
Od tvůrců AskJarvis přichází jeho vývojářsky přívětivý protějšek, AskCodi. Tento asistenční software nabízí sadu tří produktů: Codi Projects, Codi Chat a Codi Workbook, zdroj pro vše, co souvisí s kódem. Pomocí AskCodi mohou vývojáři používat písemné požadavky v jazycích včetně angličtiny, němčiny, polštiny a španělštiny k generování kódových odpovědí v VB Script, Python, Java, C, HTML a mnoha dalších.
Nejlepší funkce AskCodi
- Využijte AI technologii Codi pomocí interaktivního dialogu, abyste získali pomoc, návrhy a dokončili úkoly.
- Snadné generování, testování, vysvětlování a dokumentování kódu
- Svůj kód můžete organizovat podle jazyka a programovacího jazyka.
- Podporuje více než 50 programovacích jazyků a frameworků
- K dispozici také jako rozšíření pro více IDE
Omezení AskCodi
- Funkčnost AskCodi se liší v závislosti na integraci. Před nákupem se ujistěte, že je plně kompatibilní s vaší technologií.
- Aby bylo možné nástroj AskCodi efektivně používat, může být nutné věnovat více času naučení se a plnému pochopení jeho funkcí.
Ceny AskCodi
- Zdarma
- Premium: 9,99 $ za měsíc
16. BlackBox
Vývojáři se spoléhají na BlackBox, aby mohli psát kód, najít nejlepší úryvky a rychleji vytvářet produkty. Místo toho, abyste opustili své programovací prostředí a hledali řešení nebo konkrétní funkce, můžete se jednoduše zeptat BlackBoxu a ten vám odpoví v kódu.
Nejlepší funkce BlackBox
- BlackBox funguje s každým IDE, webovým prohlížečem a databází a je k dispozici ve více než 20 programovacích jazycích.
- Tento nástroj byl vytvořen tak, aby fungoval i při velmi nízké rychlosti připojení.
- Přístup k vaší práci přes prohlížeč nebo desktopovou aplikaci BackBox
- Prohledává více než 100 milionů úložišť kódu pro přesnější výsledky
Omezení BlackBoxu
- Může zde být nedostatek transparentnosti v pochopení toho, jak BlackBox dospěl ke svým závěrům, což ztěžuje ověření jeho přesnosti.
- Někteří uživatelé zjistili, že BlackBox je náchylný k zaujatosti, a museli model přeučit, aby se vyhnuli nespravedlivým výsledkům.
Ceny BlackBox
- Bezplatná zkušební verze
- Good Developer Plan: 0,99 $ měsíčně
- Skvělý plán pro vývojáře: 1,99 $ měsíčně
- Legendární plán pro vývojáře: 7,99 $ měsíčně pro až 20 uživatelů
Nejlepší nástroje AI pro schůzky
Stalo se vám někdy, že jste se odhlásili z dlouhé schůzky, šli si do kuchyně pro sodovku a pak jste si uvědomili, že jste už zapomněli, co máte dělat dál? Pak potřebujete mít po ruce nástroj AI pro schůzky.
Nejlepší nástroje pro schůzky založené na umělé inteligenci dokážou přepisovat mluvené konverzace v reálném čase, automaticky generovat úkoly, jakmile jsou zmíněny v diskusi, poskytovat pokročilé analytické údaje a mnoho dalšího. Tato technologie je jako mít osobního asistenta v kapse a díky ní jsou všechny schůzky efektivnější a praktičtější. 🫱🏼🫲🏾
17. Spinach
Spinach byl navržen s ohledem na vývojové týmy a nabízí úroveň funkčnosti, která by ostatní listovou zeleninu přivedla k třesu! 🥬
Spinach je jako váš osobní AI Scrum Master, který za vás zvládne každodenní standupy, vytvoří souhrny schůzek a navrhne řešení problémů pouhým kliknutím myši. Tento agilní nástroj pro schůzky využívá technologii GPT-4 a integruje se s celou řadou dalších pracovních nástrojů (včetně ClickUp) pro efektivnější procesy. Namísto nahrávek nebo přepisů schůzek generuje Spinach přehledné souhrny, které dokumentují překážky a motivují váš tým k akci.
Nejlepší funkce Spinach
- Více integrací, které vám pomohou s plánováním sprintů, denními standupy, retrospektivami sprintů a schůzkami k údržbě backlogu.
- Zpracovává všechny písemné aktualizace a důležité body ze všech schůzek, včetně zápisů, poznámek, akčních bodů a klíčových rozhodnutí.
- Navrhuje hlášení o chybách nebo funkcích přímo do Slacku.
- Poskytuje účastníkům kontext z příslušných schůzek a sestavuje za vás program.
Omezení Spinachu
- Chybí několik klasických funkcí AI pro schůzky, které mají jiné nástroje, aby bylo možné dokumentovat diskuse dalšími způsoby.
Ceny Spinach
- Zdarma
- Pro: 99 $ měsíčně
18. Sembly
Sembly generuje více než jen typické poznámky z jednání; generuje praktické poznatky. Tento nástroj AI má všechny vlastnosti nejběžnějších aplikací pro strojové učení, ale to, co Sembly odlišuje od konkurence, jsou jeho funkce úkolů, projektů a aktivit, které sladí vaše poznatky s vaším seznamem úkolů.
Nejlepší funkce Sembly
- Automatické sledování s možností streamování poznatků z jednání do jiných nástrojů pro správu úkolů
- Sembly se za vás může „zúčastnit“ schůzky a poskytnout vám poznámky z hovoru v případě, že máte dvojí rezervaci.
- Pomocí vestavěného chatbota můžete generovat přepisy, shrnutí nebo e-maily na základě témat projednávaných na jakékoli schůzce.
- Může sledovat důležité údaje, jako jsou KPI a tržby zmíněné na vašich schůzkách.
Omezení Sembly
- Ačkoli Sembly nabízí některé funkce pro správu úkolů a projektů, jeho funkčnost se nehodí pro složité procesy nebo pracovní postupy.
Ceny Sembly
- Osobní: Zdarma
- Profesionální: 10 $ za měsíc
- Tým: 20 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Pro více než 40 uživatelů kontaktujte Sembly ohledně cen.
19. Fireflies
Fireflies je software AI pro asistenty schůzek, který slouží k pořizování poznámek a přepisování hlasu v reálném čase. Ať už jste uprostřed brainstormingu nebo nahráváte soubory z rozhovoru se zákazníkem, Fireflies dokáže okamžitě zaznamenat vaše konverzace písemně.
Bez ohledu na přízvuk, dialekt, odvětví nebo jazyk dokáže tento asistent pro schůzky rozpoznat i ty nejmenší rozdíly v řeči a zajistit přesný přepis již na první pokus.
Nejlepší funkce Fireflies
- Integrace pro propojení Fireflies s jinými platformami pro schůzky, jako jsou Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype a další
- Funkce pro úpravy bohatého textu, které umožňují opravovat, komentovat, anotovat a formátovat přepisy podle potřeby.
- Chytré shrnutí, které zachycuje klíčové body, další kroky, otázky a hlavní body diskuse z vaší schůzky.
- Funkce vyhledávání a organizace pro izolaci slov, frází a témat ve vašich přepisech
- Hlasové přepisy pro pořizování poznámek a generování zápisů z jednání
- Pohodlné možnosti sdílení prostřednictvím e-mailu, odkazu nebo QR kódu
Omezení Fireflies
- AI má někdy potíže se správným přepisováním neobvyklých, nejasných nebo technických slov a frází.
- Ne vždy zachytí neverbální komunikační signály, jako je tón, výška a hlasitost.
- Potenciální obavy o soukromí týkající se bezpečnostních opatření
Ceny Fireflies
- Bezplatný tarif: Umožňuje až 800 minut úložiště na jedno místo a přístup k neomezenému počtu konverzací.
- Pro plán: 10 $ za uživatele a měsíc při roční fakturaci
- Obchodní plán: 19 $ za uživatele a měsíc při roční fakturaci
- Plán pro podniky: Kontaktujte nás pro individuální nabídku
20. Krisp
Má ještě někdo jiný psa, který štěká pouze uprostřed prezentace? Pokud vám je tato situace až příliš známá, Krisp má pro vás řešení. Krisp je bot-free AI asistent pro schůzky, který je nejlépe známý pro svou obousměrnou funkci ztlumení, která v reálném čase odstraňuje rušivé zvuky během online konferenčních hovorů.
Stejně jako jiné nástroje AI pro schůzky, i Krisp dokáže zachytit změny intonace, mluvčího a jazyka uprostřed konverzace, aby zajistil lepší přepisy a shrnutí schůzek.
Nejlepší funkce Krisp
- Potlačení šumu v pozadí, hlasu a ozvěny pro ostřejší a profesionálněji znějící výstup
- Využijte statistiky hovorů k měření vyváženosti, inkluzivity a zapojení účastníků vašich schůzek.
- Přepisy schůzek bez botů, které fungují s téměř jakoukoli hlasovou aplikací, bez nutnosti instalace pluginů
- Hotové šablony pro schůzky, které slouží k vytváření témat k diskusi, akčních bodů a dalších položek
Omezení Krisp
- Potlačení hluku může snížit vaši pozornost vůči okolí. I když to může přispět k lepšímu zvuku během schůzek, může to také představovat bezpečnostní riziko.
Ceny Krisp
- Zdarma
- Pro: 8 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte Krisp pro individuální cenovou nabídku
21. tl;dv
Zkratka tl;dv, která znamená „too long, didn’t view“ (příliš dlouhé, neprohlížel jsem), je nástroj založený na technologii GPT, který vám umožní dohnat vaše schůzky během několika minut. Díky funkcím pro přepis a shrnutí vašich hovorů mohou týmy pro nábor, prodej a zákaznickou podporu ušetřit značné množství času pomocí tl;dv s oblíbeným softwarem pro schůzky, jako je Google Meet nebo Zoom.
tl;dv nejlepší funkce
- Automaticky přepisuje vaše schůzky do více než 30 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, japonštiny a dalších.
- Intuitivní editační nástroje pro vytváření krátkých klipů od investorů nebo klientů, které zdůrazní nejlepší momenty vašeho setkání.
- Vyhledávejte témata diskutovaná během schůzek ve vaší společnosti v případě, že jste byli mimo kancelář nebo jste zaspali.
- tl;dv se integruje s oblíbenými CRM a kolaboračními platformami, aby sladil vaše schůzky s vašimi pracovními postupy.
tl;dv omezení
- V současné době jsou funkce nahrávání a přepisu tl;dv podporovány pouze v aplikacích Google Meet a Zoom. Pokud tedy používáte Microsoft Teams, máte smůlu.
- Na každé schůzce je k dispozici tři hodiny nahrávacího času. Pokud tento limit vyčerpáte, budete muset schůzku ukončit a začít znovu, abyste mohli pokračovat v nahrávání.
- Některé z jeho integrací jsou cennější než jiné; ujistěte se, že vaše technologie jsou plně kompatibilní s tl;dv, než se do toho pustíte naplno.
tl;dv ceny
- Zdarma
- Pro: 20 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
22. Otter. ai
Otter.ai vám pomáhá vést schůzky efektivněji, abyste se mohli plně soustředit na diskusi. Tento nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence zaznamenává a přepisuje vaše hlavní body diskuse v reálném čase a po skončení hovoru vám dokonce zašle e-mail s klíčovými body. Po schůzce můžete Otter také použít k převodu zvukových nebo video souborů do prostého textu, který můžete kdykoli znovu otevřít.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Přepisy Otter se synchronizují s vašimi nahrávkami a při přehrávání jsou zvýrazněny podle tempa mluvčího.
- V přepisu jsou jasné časové značky a označení pro různé mluvčí.
- Můžete zpomalit nebo zrychlit rychlost přehrávání a dokonce přeskočit zbytečné pauzy.
- OtterPilot automaticky připojuje, nahrává a přepisuje schůzky Google Meet za vás.
- Zvýrazněte a okomentujte své přepisy, abyste mohli spolupracovat se svým týmem nebo přiřadit úkoly.
- Spousta možností exportu, včetně formátů mp3, txt, pdf, docx a srt.
Omezení Otter.ai
- Otter podporuje pouze americkou a britskou angličtinu.
- V rámci bezplatného tarifu máte k dispozici pouze tři přepisy prostřednictvím nahrání zvukového souboru.
- Jeho detekce zvuku ne vždy zachytí každé slovo nebo změnu mluvčího.
- Aby byl váš přepis stoprocentně přesný, bude nutné jej z vaší strany upravit a doladit.
Ceny Otter. ai
- Zdarma
- Výhody: 16,99 $ měsíčně pro individuální použití
- Podnikání: 30 $ za uživatele a měsíc pro týmy
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
23. Fathom
Fathom je nástroj umělé inteligence pro jednotlivce a týmy, který automatizuje náročnou práci spojenou s virtuálními konferenčními hovory. Ať už používáte Zoom, Microsoft Teams nebo Google Meet, Fathom dokáže okamžitě zvýraznit, přepsat, shrnout a formátovat vaše hlavní poznatky.
Nabízí také řadu funkcí přizpůsobených vašemu týmu! Fathom funguje jako prohledávatelná databáze hovorů, která izoluje témata, a může shrnout klíčové body vašich schůzek do „playlistů“, aby urychlila procesy školení.
Nejlepší funkce Fathom
- Automaticky generujte a synchronizujte své poznámky z hovorů s různými softwary AI CRM.
- Vytvořte si „playlist“ s nejdůležitějšími momenty ze schůzky, abyste mohli sdílet jen ty nejzajímavější úryvky.
- Velkorysý bezplatný tarif pro jednotlivce, kteří poprvé zkoušejí běžné funkce asistenta pro schůzky s využitím AI.
- Funkce zaměřené na týmovou spolupráci pro efektivnější a plynulejší prodejní zkušenost pro všechny zúčastněné
Pochopte omezení
- Omezená jazyková kompatibilita ve srovnání s jinými podobnými nástroji
- Někteří uživatelé považují rozhraní zpočátku za příliš složité.
Ceny Fathom
- Zdarma: Pro individuální použití
- Pro další informace o cenách kontaktujte společnost Fathom.
Podívejte se na tyto alternativy Fathom!
Nejlepší AI nástroje pro návrh obrázků
Software pro generování obrázků může být velmi užitečným AI nástrojem pro startupy a malé podniky, které nemají marketingový rozpočet na výrobu vysoce kvalitních kreativních materiálů. Jsou také vynikajícím zdrojem pro designéry, kteří je mohou využít ve svých kreativních procesech k vytváření prvních náčrtků, zkoumání nových uměleckých stylů a hledání inspirace.
Pokud chcete vytvářet vizualizace dat, upravovat fotografie nebo upevnit umělecký styl své značky, tyto nástroje pro generování obrázků pomocí umělé inteligence jsou pro vás to pravé.
24. Midjourney
Midjourney je nástroj pro generování obrázků založený na umělé inteligenci, který umožňuje jednotlivcům rozvíjet svou kreativitu a využívat široké spektrum uměleckých stylů. Stačí popsat svou vizi a bot Discord od Midjourney se o vše postará. Díky schopnosti transformovat textové podněty do grafiky mohou jednotlivci i týmy pomocí generativní umělé inteligence vytvářet vše od detailních webových návrhů až po kampaně na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Midjourney
- Snadno použitelné a poutavé uživatelské rozhraní
- Kvalita webové grafiky této aplikace byla výrazně vylepšena.
- Midjourney má za sebou silnou komunitu, protože existuje v rámci Discord.
Omezení Midjourney
- Jeho nástroj pro výzvy dokáže vylepšit obrázky, ale při tom může dojít ke změně původního designu.
- Pokud jste na Discord noví, Midjourney vám může připadat trochu matoucí.
Ceny Midjourney
- Bezplatná zkušební verze
- Základní tarif: 10 $ měsíčně
- Standardní tarif: 30 $ měsíčně
- Pro Plan: 60 $ za měsíc
Podívejte se na tyto alternativy Midjourney!
25. DALL·E 2
DALL-E 2, vyvinutý společností OpenAI , je oblíbený nástroj pro generování obrazů, který na základě vašich textových podnětů vytváří realistické a kreativní obrázky. Funkce jako Outpainting dávají DALL-E schopnost podporovat širší škálu obrázků v různých mediálních formátech, včetně realistických uměleckých stylů, olejomaleb a ilustrací.
Nejlepší funkce DALL·E 2
- DALL-E 2 dokáže vytvářet surrealistická umělecká díla generovaná umělou inteligencí, která jsou zajímavá na pohled.
- Jeho uživatelské rozhraní je uživatelsky přívětivé a usnadňuje začátek tvorby mistrovského díla.
- Můžete kombinovat různá média DALL-E 2 a vytvářet tak jedinečné a stylizované obrázky.
Omezení DALL·E 2
- Kvalita není u všech uměleckých stylů stejná. Některé obrázky budou více pixelované nebo rozmazané než jiné.
- Složitější koncepty umění založené na AI vyžadují delší dobu zpracování.
Ceny DALL·E 2
Tento nástroj pro generování obrázků pomocí AI funguje na základě kreditového cenového modelu. Každý textový podnět stojí přibližně jeden kredit a kredity lze v současné době zakoupit v balíčcích po 115 kusech.
- Zdarma
- 115 kreditů: 15 $
26. NightCafe
NightCafe „gamifikuje“ typický přístup k generování obrázků prostřednictvím přátelských výzev mezi pravidelnými uživateli, aby vybudovalo silnější komunitu. Můžete také přistupovat k různým algoritmům AI z NightCafe a experimentovat s podobnými nástroji, včetně DALL-E 2 a Stable Diffusion, aniž byste museli opustit aplikaci.
Nejlepší funkce NightCafe
- NightCafe vám umožňuje vybrat si vlastní umělecký styl
- Můžete získat přístup k dalším algoritmům strojového učení.
- Denní výzvy v oblasti umění, které podporují utužování komunity uživatelů
Omezení NightCafe
- Omezený přístup k zákaznickému servisu a možnostem podpory
- Některé filtry jsou při generování umění mnohem citlivější než jiné.
Ceny NightCafe
- Zdarma: 5 kreditů denně plus bonusy za účast na komunitních akcích
- AI pro začátečníky: 5,99 $ za 100 kreditů měsíčně
- AI Hobbyist: 9,99 $ za 200 kreditů měsíčně
- AI Enthusiast: 19,99 $ za 500 kreditů měsíčně
- AI Artist: 49,99 $ za 1400 kreditů měsíčně
Uživatelé mají také možnost zakoupit si další kredity mimo své předplatné, a to od 7,99 $ za každých 100 kreditů.
27. BlueWillow
Díky schopnostem AI generovat umění umožňuje BlueWillow vytvářet loga značek, marketingové materiály a grafiku během několika vteřin. Tento nástroj je přístupný s ověřeným účtem Discord a vytvoří čtyři obrázky pro každý zadaný textový popis. Čím podrobnější popis, tím lepší budou výsledky!
Nejlepší funkce BlueWillow
- Silná komunita Discord s více než 300 miliony uživatelů
- Můžete vylepšit kvalitu výstupu BlueWillow nebo přeskupit výsledky pro další čtyři obrázky, pokud aplikace mine cíl.
- Uložte si obrázky BlueWillow přímo do svého počítače
- Různé umělecké styly pro vytváření grafiky nebo fotorealistických obrázků
Omezení BlueWillow
- Abyste mohli používat BlueWillow, musíte mít účet Discord.
- Tento nástroj může být vhodnější pro individuální umělecké zakázky než pro profesionální branding nebo průběžné kampaně.
Ceny BlueWillow
- Zdarma
- Willower: 5 $ za měsíc
- Blue Angel: 10 $ za měsíc
- Sapphire: 20 $ za měsíc
28. Bria
Bria využívá AI k vytváření přizpůsobeného a etického vizuálního obsahu ve velkém měřítku a s lehkostí. Je navržen pro profesionální týmy, podniky, umělce a vývojáře, kteří potřebují vizuálně poutavé marketingové texty, materiály pro sociální média, reklamní obsah nebo jakýkoli jiný kreativní projekt pod sluncem.
Při správném použití má Bria schopnost zefektivnit proces tvorby obsahu, což týmům umožňuje ušetřit čas a úsilí bez ztráty kvality.
Nejlepší funkce Bria
- Podporuje etický vývoj AI, aby umělci mohli zachovat plnou kontrolu nad svým uměním.
- Generátor pozadí a regenerátor objektů pro přizpůsobení obsahu až do nejmenších detailů
- Možnost upravit výrazy obličeje, vzhled a osoby, které se objevují ve vašem obsahu
- Otevřený přístup pro neziskové organizace a akademiky
Omezení Bria
- Zpočátku může být poněkud náročné naučit se ovládat uživatelské rozhraní Bria.
- Může se stát, že nebude kompatibilní s vaším aktuálním operačním systémem nebo technologickým stackem, což by mohlo ovlivnit plynulost jeho fungování.
- Placené tarify mohou být poměrně drahé.
Ceny Bria
- Starter: zdarma
- Základní: 99 $ měsíčně
- Pro: 290 $ měsíčně
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
29. Stockimg
Stockimg využívá AI k vytváření profesionálních a vysoce kvalitních obrázků během několika sekund. Od stockových obrázků po obálky knih, plakáty a další, Stockimg může poskytnout kreativní řešení pro značky pro širokou škálu použití. Zadáním popisu nebo textu mohou uživatelé snadno získat přístup k přizpůsobeným obrázkům, které odpovídají jejich konkrétním požadavkům.
Nejlepší funkce Stockimg
- Vytvořte si vlastní design nebo si vyberte z galerie obrázků vytvořených umělou inteligencí pro rychlé použití.
- Stockimg je navržen tak, aby generoval stockové obrázky, obálky knih, plakáty, tapety, loga, ilustrace, ikony a dokonce i webové nebo mobilní uživatelské rozhraní.
- Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní, které se snadno ovládá
Omezení Stockimg
- Není mnoho způsobů, jak přizpůsobit výstup generovaný umělou inteligencí.
- Stockimg má někdy potíže s porozuměním obrázkům, které vyžadují text (např. obálky knih, grafika a plakáty), a generuje nesrozumitelný text.
Ceny Stockimg
- Bezplatný tarif
- Základní tarif: 19 $ měsíčně
- Prémiový tarif: 29 $ měsíčně
- Enterprise Plan: Pro více informací kontaktujte Stockimg.
Nejlepší AI nástroje pro video
AI nástroje pro video, které jsou jakousi kombinací softwaru pro generování obrázků pomocí AI a softwaru pro psaní, mají funkci pro vytváření, analýzu a vylepšování vašich nahrávek.
30. Fliki
Fliki převádí text do zvukových souborů a videa, aby zjednodušil tvůrčí proces za videi, podcasty nebo audioknihami. Umí vytvářet AI generované vyprávění na základě blogových článků, skriptů nebo jakéhokoli jiného textu a nabízí přes 1 000 hlasů v 75 jazycích. Fliki je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý, což usnadňuje generování zvukového obsahu a nových videí bez rozsáhlých technických znalostí.
Nejlepší funkce Fliki
- Převod textu na řeč a textu na video pro vytváření hlasů v široké škále tónů, jazyků a dialektů pro přesnost
- Fliki také dokáže rozpoznat celou řadu jazyků ve svých požadavcích, aby uspokojil globální publikum.
- Rozsáhlá knihovna stockových obrázků a videí, ze které můžete čerpat předem připravené materiály bez právních komplikací.
Omezení Fliki
- Pro přístup k plné funkčnosti je nutné zakoupit jeden z nejdražších cenových plánů, ale i tak existují omezení funkcí a kvality.
- Kvalita hlasových nahrávek vytvořených umělou inteligencí Fliki je nejednotná a nemusí být tak přirozená nebo poutavá jako hlas skutečné osoby.
Ceny Fliki
- Zdarma
- Základní (pouze audio): 6 $ měsíčně
- Standard: 21 $ za měsíc
- Premium: 66 $ za měsíc
31. Lumen5
Lumen5 je užitečný nástroj pro tvorbu videí, který využívá AI k generování nebo úpravě poutavých videí pro vzdělávací účely, zprávy, zábavu nebo jakékoli marketingové potřeby. Úprava videí není snadný úkol, ale pro malé podniky, které nemají rozpočet na investice do profesionálních editorů, kteří by vedli jejich tvůrčí proces, je Lumen5 skutečným zachráncem. Tento nástroj je ideální pro týmy, které nemají pokročilé dovednosti v oblasti produkce videí, ale potřebují vylepšit svůj obsah před jeho zveřejněním.
Nejlepší funkce Lumen5
- Bez ohledu na vaše zkušenosti s tímto nástrojem nebo úroveň dovedností vám Lumen5 pomůže vytvořit videa během několika minut.
- Nativní knihovna médií s fotografiemi, hudbou a klipy s otevřenou licencí, které vylepší vaše videa
- Konečný výstup videa bude mít rozlišení až 1080p.
- Spousta přizpůsobitelných šablon videí a rozhraní typu drag-and-drop pro maximální efektivitu
- Automaticky generované a přizpůsobitelné titulky nebo přidávání komentářů do videí pro společnou úpravu
Omezení Lumen5
- Bezplatný tarif má několik významných nevýhod: v bezplatném tarifu Lumen5 je k dispozici omezený počet šablon, maximální rozlišení je pouze 720p a vaše finální video bude opatřeno vodoznakem.
- Sestavení některých videí trvá o něco déle.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro složitější koncepty
Ceny Lumen5
- Zdarma
- Základní: 29 $ za měsíc
- Starter: 79 $ za měsíc
- Profesionální: 199 $ za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
32. Synthesia
Synthesia je výkonný nástroj AI založený na prohlížeči, který během několika minut snadno přemění prostý text na poutavá videa. S touto intuitivní aplikací pro tvorbu obsahu můžete snadno vytvářet profesionální videa pro použití v oblasti podpory prodeje a marketingu, a to včetně komentáře a lidského avatara generovaného AI.
Podporuje také 120 lokalizovaných jazyků pro globální dosah a podporuje týmovou spolupráci prostřednictvím zpětné vazby v procesu výroby videa.
Nejlepší funkce Synthesia
- Tvorba textového obsahu, která promění vaše skripty ve vysoce kvalitní videa prezentovaná realistickými avatary AI.
- Dabing a skryté titulky ve více než 120 jazycích
- Pohodlné funkce pro nahrávání obrazovky
- Možnosti přizpůsobení, které umožňují sladit vaše video s logem vaší značky, písmem, barvami a dalšími prvky.
Omezení Synthesia
- Úprava videí a titulků může být časově náročná v scénách s velkým množstvím dialogů.
- Počet scén, které můžete přidat do každého videa, je omezen úrovní vašeho cenového plánu.
Ceny Synthesia
- Osobní: Pro jednotlivce, za 30 $ měsíčně
- Enterprise: Vlastní plán pro týmy. Cena se odvíjí od počtu míst.
33. DeepBrain AI
DeepBrain AI se specializuje na poskytování řešení pro generování videí a nejčastěji se používá pro konverzační avatary AI. Místo najímání moderátorů nebo herců pro vaše školicí videa můžete použít DeepBrain k přizpůsobení realistického avatara vaší značce a směrnicím.
Nejlepší funkce DeepBrain AI
- Funkce převodu textu na řeč pro konverzi skriptů na hlasové komentáře a automatické titulky
- Schopnost vytvářet videa a avatary z textového popisu
- Má intuitivní uživatelské rozhraní a několik video šablon, které umožňují okamžité použití aplikace.
- Podporuje více než 80 jazyků a 100 AI avatarů.
Omezení DeepBrain AI
- Může být velmi nákladné, zejména pokud potřebujete tento typ videa pro více iniciativ.
Ceny DeepBrain AI
- Starter: Od 30 $ za 10 minut měsíčně, až po 180 $ za 60 minut měsíčně
- Pro: Ceny začínají na 225 $ za 90 minut měsíčně, až po 600 $ za 240 minut měsíčně.
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte DeepBrain.
34. Runway
Runway nabízí řadu „magických nástrojů“ AI pro generování videí, obrázků, 3D animací a vylepšení zvuku za zlomek ceny projektů vedených lidmi. Ať už chcete transformovat existující obrázek, vymazat nežádoucí objekty nebo změnit styl svých videí, Runway má pro vás řešení.
Nejlepší funkce Runway
- Text-to-video a video-to-video podněty k vytvoření nebo vylepšení různých typů médií
- Vytvořeno pro velké korporace i umělce
- Můžete si vycvičit vlastní model AI, aby odpovídal stylu vaší značky a tematickým pokynům.
Omezení Runway
- Interpretace textových podnětů cloudovým softwarem nejsou vždy přesné nebo souvislé.
Ceny Runway
- Základní: Zdarma
- Standard: 12 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 28 $ za uživatele a měsíc
- Neomezený: 76 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro podrobnosti o cenách
35. Pictory
Pictory AI je software pro tvorbu videí založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje a umožňuje proces přeměny psaného obsahu na poutavá videa. Využívá funkce a zdroje, včetně archívních záběrů, hudby a dabingu, k přeměně dlouhých blogových příspěvků nebo psaného obsahu na vizuálně přitažlivá videa pouhými několika kliknutími.
Nejlepší funkce Pictory
- Vytvářejte, ukládejte a sdílejte svůj obsah vytvořený pomocí AI
- Automatický výběr obrázků a videí pro nalezení médií, která odpovídají vašim písemným pokynům
- Přístup k více než třem milionům vizuálních prvků bez licenčních poplatků
- Rychlé přizpůsobení výstupu Pictory podle vašich požadavků
- Shrňte dlouhá videa nebo vyberte nejdůležitější body během několika sekund
Omezení Pictory
- Některé z jeho možností hlasového doprovodu znějí více roboticky než jiné.
- Videa Pictory AI mohou postrádat originalitu.
- Pictory zpracovává především angličtinu a může mít potíže s adekvátním porozuměním jiným jazykům.
Ceny Pictory
- Bezplatná zkušební verze
- Standard: 19 $ za měsíc
- Premium: 34 $ za měsíc
- Týmy: 99 $ měsíčně
Nejlepší nástroje AI pro zákaznickou podporu a prodej
Týmy zákaznické podpory a prodeje mohou ve svých pracovních postupech těžit z kombinace nástrojů umělé inteligence. Možná již znáte chatboty a virtuální asistenty, kteří odpovídají na často kladené otázky a základní dotazy zákazníků, ale existuje řada dalších aplikací, které optimalizují procesy v pozadí pro klíčové role vaší organizace v kontaktu se zákazníky.
36. SecondBrain (dříve MagicChat)
Dříve známý jako MagicChat, SecondBrain vám pomáhá vytvářet boty podobné ChatGPT s rozsáhlými znalostmi o vašem podnikání nebo produktu, které podporují vaše prodejní a zákaznické služby. Pomocí různých obsahů, webových stránek, souborů a dokumentů můžete svého bota naučit, jak poskytovat podporu v reálném čase uživatelům, kteří navštíví váš web s dotazy ohledně vašich služeb.
Nejlepší funkce SecondBrain
- Vyškolte svého chatbota pomocí různých výukových zdrojů a vložte ho na svůj web pomocí jednoduchého chatovacího widgetu.
- Váš chatbot lze trénovat pomocí zdrojů napsaných ve více než 90 jazycích.
- Umožňuje rychlé a přesné odpovědi na okamžité dotazy vašich zákazníků.
- V závislosti na vašem cenovém plánu můžete vytvořit více botů najednou.
Omezení SecondBrain
- Bezplatný tarif vás omezuje na vytvoření jednoho chatbota.
- Kvalita odpovědí vašeho bota zcela závisí na objemu dat, ze kterých se učí.
Ceny SecondBrain
- Začátečník: 0 $
- Koníček: 19 $ měsíčně
- Cena: 49 $ za měsíc
- Výhody: 99 $ měsíčně
37. Chatfuel AI
Software pro chatboty Chatfuel představil vlastní funkci AI, která zjednodušuje proces vytváření botů pro různé platformy pro zasílání zpráv. I bez rozsáhlých znalostí v oblasti programování můžete snadno vytvořit bot, který bude komunikovat s vašimi zákazníky pomocí odpovědí generovaných umělou inteligencí a přirozeným jazykem. Skvělé, že?
Nejlepší funkce Chatfuel AI
- Vytvořeno pomocí technologie GPT-4 od OpenAI pro přesnější výstup
- Funguje na nejoblíbenějších platformách pro zasílání zpráv, včetně Facebook Messenger, Instagram, Telegram a webových stránek vaší firmy.
- Snadné nastavení pro rychlé zahájení používání nástroje
Omezení AI Chatfuel
- Existují určitá omezení týkající se popisu společnosti a znalostí, které můžete použít k trénování Chatfuel AI.
- Počet zpráv AI, které váš bot každý měsíc odešle, je určen vaším cenovým plánem.
Ceny Chatfuel AI
- Začátek: 29 $ za měsíc
- Grow: 79 $ měsíčně
- Pro: 149 $ za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
38. Second Nature
Second Nature AI je řešení SaaS, které nabízí software pro školení prodejců využívající konverzační AI k napodobování řečových vzorců skutečných zákazníků. Poskytuje imerzivní simulace prodeje v přirozeném jazyce, což umožňuje obchodním zástupcům zlepšit své dovednosti a vést lepší rozhovory se zákazníky.
Nejlepší funkce Second Nature
- Ukládá zprávy a analýzy z prodeje, aby bylo možné měřit úspěšnost vašich simulací.
- Hodnocení a certifikace prodeje založené na AI, které gamifikují zážitek ze školení
- Různé typy školicích situací, které simulují reálné scénáře nebo ty nejdůležitější pro vaše podnikání
Omezení Second Nature
- Někteří uživatelé shledávají, že si na robotické školení mohou chvíli zvykat.
- Omezená jazyková kompatibilita pro uživatele, kteří nemluví anglicky
Ceny Second Nature
- Pro všechny informace o cenách kontaktujte Second Nature.
39. Kustomer
Kustomer je platforma zákaznických služeb s integrovanou funkcí AI pro optimalizaci zákaznické podpory. Automatizací často kladených dotazů a odpovědí chatbotů Kustomer zefektivňuje interakce s klienty a umožňuje firmám poskytovat služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky prediktivní analytice dokáže Kustomer předvídat čekací doby, rozpoznat tón hlasu a poskytovat personalizovaná doporučení, která zlepšují celkovou zákaznickou zkušenost.
Nejlepší funkce Kustomer
- Nasazujte vlastní boty v chatu, na sociálních platformách a v aplikacích pro zasílání zpráv, abyste automatizovali opakující se požadavky na služby.
- Využijte samoučící se modely AI k doporučení nejlepších odpovědí na základě historických dat.
- Detekce záměru a tónu k určení, jak se zákazníci cítí na základě jejich textu
- Identifikujte jazyk zákazníků a přesměrujte je na agenta mluvícího jejich rodným jazykem nebo na přeloženou zprávu.
Omezení Kustomer
- Kustomer je určen pro velké podniky a korporace; pro malé a střední podniky může být cenově náročný.
Ceny Kustomer
- Enterprise: 89 $ za uživatele a měsíc
- Ultimate: 139 $ za uživatele a měsíc
Funkce AI společnosti Kustomer je nabízena jako doplněk k placeným tarifům od 15 USD měsíčně.
40. AutoResponder
AutoResponder se připojuje k nejlepším aplikacím pro zasílání zpráv a odesílá automatické odpovědi vašim zákazníkům. Můžete použít ChatGPT, GPT-4 nebo Dialogflow AI ke zpracování zpráv z vašeho webového serveru a vytvořit tolik vlastních pravidel a zpráv, kolik chcete. Dokonce i žádosti mimo kancelář. 👋🏻
Nejlepší funkce AutoResponderu
- Ideální pro firmy s globální zákaznickou základnou, které komunikují především prostřednictvím mobilních komunikačních nástrojů, jako je WhatsApp.
- Vytváří automatické odpovědi pro nejoblíbenější aplikace, včetně Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp a dalších.
Omezení automatické odpovědi
- Není tak efektivní pro větší podniky s různými způsoby komunikace se zákazníky.
- Není to způsob, jak navázat kontakt nebo vytvořit smysluplné vztahy s potenciálními klienty.
Ceny AutoResponderu
AutoResponder je ke stažení zdarma.
41. MagicForm
MagicForm je konverzační platforma založená na AI, která zvýšila zapojení zákazníků a konverze tím, že generovala personalizované, lidské odpovědi na dotazy zákazníků.
Nejlepší funkce MagicForm
- MagicForm se okamžitě naučí vše, co potřebuje vědět o vašem podnikání, aby mohl samostatně pomáhat zákazníkům.
- Výzkumný nástroj využívá strojové učení, aby se MagicForm zlepšoval s tím, jak jej používáte.
- Rozumí a „mluví“ ve více než 30 jazycích
- Automatické sledování, nepřetržité odpovědi a personalizované otázky pro zlepšení zákaznické zkušenosti
Omezení MagicForm
- Omezený bezplatný tarif s pouhými 50 konverzacemi za měsíc
- Drahé placené tarify – nejsou ideální pro menší firmy
Ceny MagicForm
- Starter: zdarma
- Pro: 99 $ za měsíc
- Enterprise: 249 $ měsíčně
42. Conversica
Conversica je nástroj umělé inteligence pro zákaznický servis, který využívá „digitální asistenty pro zvýšení tržeb“ k řešení náročných konverzací. Tento nástroj pro obousměrnou konverzaci se zaměřuje na zvýšení tržeb tím, že vás spojí s více potenciálními zákazníky a sleduje každý bod kontaktu.
Nejlepší funkce Conversica
- Conversica je navržena tak, aby budovala vztahy s novými zákazníky pomocí pečlivě vytvořených osobností, které vedou konverzaci.
- Jeho cílem je zlepšit retenci zaměstnanců tím, že se postará o konverzace v horní části trychtýře, aby se váš tým mohl soustředit na další kroky v procesu.
- Kvalifikujte své MQL předtím, než je předáte obchodnímu oddělení.
- Doplňuje vaše procesy generování poptávky, aby vás včas zapojily do personalizované komunikace s potenciálními zákazníky.
Omezení Conversica
- Tento nástroj má mnoho funkcí, takže jeho uživatelské rozhraní je zpočátku poněkud náročné na efektivní používání.
Ceny Conversica
- Pro všechny informace o cenách kontaktujte Conversica.
43. Candide
Candide, dříve Looti AI, vylepšuje vaše CRM o funkce, které vám pomohou najít ideální publikum a kandidáty pro vaši společnost díky inovativnímu softwaru pro generování potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Candide
- Candide shlukuje a analyzuje vaše data, aby identifikoval vaši cílovou skupinu.
- Několik filtrů, které vám pomohou rychleji najít ideální kandidáty na pracovní pozice
- Očistěte svůj CRM od nekvalifikovaných potenciálních zákazníků během několika sekund
- Integrované čištění dat pro plynulý chod vaší aplikace
Omezení Candide
- Candide je více zaměřen na firemní uživatele než na jednotlivce nebo malé podniky.
- Jeho novější funkce se více zaměřují na obecnou virtuální asistenci než na podporu CRM.
- Tento nástroj je stále ve fázi beta a testování.
Ceny Candide
- Základní: Pouze bezplatná zkušební verze
- Efektivní: 8 $ za měsíc
44. WARMER. ai
WARMER je automatizovaný nástroj pro psaní e-mailů, který využívá umělou inteligenci k generování personalizovaných e-mailů zaměřených na prodej. Pomocí jednoduchých dotazů, které mu pomohou lépe porozumět vašim cílům a cílovému publiku, je WARMER navržen tak, aby dosahoval vyšších odezev rychleji než kdykoli předtím.
WARMER. ai nejlepší funkce
- Jednoduché uživatelské rozhraní pro rychlé osvojení platformy
- WARMER analyzuje LinkedIn, webové stránky a soubory CSV, aby se dozvěděl více o vašich potenciálních zákaznících a napsal personalizované e-maily.
- Dokáže zpracovat seznamy více osob a přesto doručit vysoce kvalitní zprávu.
Omezení WARMER. ai
- Jeho placené tarify jsou drahé.
Ceny WARMER. ai
- Kontaktujte WARMER. ai pro všechny podrobnosti o cenách.
Nejlepší AI nástroje pro HR a nábor zaměstnanců
Týmy HR a náboru se zapojují téměř do všech oddělení v rámci organizace. I když mohou určitě těžit z mnoha nástrojů již zmíněných v tomto seznamu, existuje také spousta nástrojů AI vytvořených speciálně pro tyto týmy.
45. Paradox
Paradox. ai je software umělé inteligence pro nábor a lidské zdroje, který automatizuje úkoly v procesu přijímání zaměstnanců, jako je prověřování uchazečů, plánování pohovorů a zaškolování. Díky konverzační asistentce umělé inteligence Olivii pomáhá Paradox. ai společnostem získat nejlepší uchazeče, zlepšit konverze a poskytovat odpovědi na časté otázky. Nabízí funkce jako integraci mobilních aplikací, automatizované prověřování a správu zkušeností, které zvyšují efektivitu personálního oddělení a náboru.
Nejlepší funkce Paradoxu
- Obousměrné zasílání textových zpráv a chat 24/7 pro komunikaci s kandidáty podle jejich podmínek
- Automatizovaný výběr kandidátů, který vás spojí s nejlepšími potenciálními členy týmu
- Správa událostí a plánů pro hladký průběh pohovorů a procesu zapracování nových zaměstnanců
- Hodnocení zaměřené na mobilní zařízení s cílem snížit krátkodobou fluktuaci zaměstnanců
Paradoxní omezení
- Několik vzájemných schválení mezi společností a Paradoxem během testování potenciálních zaměstnanců
- Paradox nabízí řadu integrací, ale nejsou tak hodnotné ani plynulé jako jeho vlastní platforma.
Paradoxní ceny
- Pro všechny informace o cenách kontaktujte společnost Paradox.
46. Textio
Textio je nástroj umělé inteligence pro získávání talentů, který se zaměřuje na generování popisů pracovních pozic a pokynů pro hodnocení výkonu, aby odstranil zaujatost z procesu náboru a vytvořil rozmanitější pracovní sílu.
Nejlepší funkce Textio
- Automatické návrhy na optimalizaci pracovních nabídek, e-mailů, kampaní na sociálních médiích a dalších na základě datových analýz.
- Funkce, které pomáhají manažerům psát spravedlivou a praktickou zpětnou vazbu
- Podrobné zprávy o kvalitě zpětné vazby k výkonu organizované podle demografické skupiny a týmu
- Integrace s běžnými HR nástroji pro pokračující vedení v rámci jiných platforem
Omezení Textio
- Ne všechny integrace jsou stejně výkonné – předtím, než do svých procesů zavedete další nástroj, ujistěte se, že vaše současné technologické vybavení je kompatibilní s Textio.
- Vhodnější pro střední firmy než pro malé podniky nebo jednotlivé uživatele
Ceny Textio
- Kontaktujte Textio pro všechny informace o cenách.
47. HiredScore
HiredScore je nástroj pro koordinaci talentů, který využívá AI, hlubokou integraci a automatizaci k poskytování praktických doporučení vašim náborovým týmům. Využívá historická data vašeho týmu a znalost vaší aktuální situace k automatickému sladění vašich cílů s nejvyššími prioritami daného okamžiku. Jeho návrhy pokrývají celý proces náboru a pomáhají zvyšovat produktivitu náborářů, interní retenci, diverzitu a inkluzi, objevování talentů a další.
Nejlepší funkce HiredScore
- Rozšíření screeningu za účelem identifikace nejlepších kandidátů a zmírnění zaujatosti v procesu náboru
- Prohledává ATS, CRM, zaměstnance, VMS a externí databáze, aby poskytl spravedlivé návrhy pro každou roli.
Omezení HiredScore
- Není tak efektivní v jiných jazycích než v angličtině.
- Může se pomalu načítat
Ceny HiredScore
- Pro všechny informace o cenách kontaktujte HiredScore.
48. Juicebox (PeopleGPT)
PeopleGPT od Juicebox je vyhledávač založený na umělé inteligenci, který slouží k úkolům v oblasti získávání talentů, jako je nábor, vyhledávání zákazníků, výzkum a další. PeopleGPT využívá model umělé inteligence GPT-4 k porozumění a vyhledávání profilů na LinkedIn, aby identifikoval vaše nejlepší kandidáty.
Nejlepší funkce PeopleGPT
- PeopleGPT vytváří vaši vlastní strategii vyhledávání kandidátů s využitím zdrojů, jako je seznam podobných společností, z nichž lze čerpat, umístění kandidátů, relevantní pracovní pozice a další.
- Můžete se blíže podívat na parametry, které byly použity k generování vašich odpovědí, a přímo je doladit.
- Kontaktujte kandidáty e-mailem přímo z platformy PeopleGPT pomocí automaticky generovaných a personalizovaných zpráv.
Omezení PeopleGPT
- Jeho funkce podporují týmy pro získávání talentů v procesu vyhledávání kandidátů, ale nemohou jim pomoci v procesu přijímání.
Ceny PeopleGPT
- Kontaktujte PeopleGPT pro všechny informace o cenách.
49. Attract
Podobně jako PeopleGPT je Attract platformou pro vyhledávání a zapojení talentů založenou na umělé inteligenci, která byla navržena tak, aby rozšířila možnosti vašeho HR týmu v oblasti přilákání a řízení talentů.
Přilákejte nejlepší funkce
- Nástroje pro správu pracovních postupů při vyhledávání talentů, které posílí vaši značku zaměstnavatele a vytvoří nezapomenutelné zážitky pro uchazeče.
- Automatické návrhy pro přilákání, rozvoj a udržení talentů
- Využívá umělou inteligenci k optimalizaci vašich pracovních nabídek a provádění screeningu životopisů.
Omezení přitažlivosti
- Attract je vhodnější pro větší společnosti než pro malé podniky nebo jednotlivce.
- Někteří uživatelé považují jeho uživatelské rozhraní za obtížně ovladatelné.
Ceny Attract
- Kontaktujte Attract pro všechny informace o cenách.
50. Effy
Effy je software pro řízení výkonu, který podporuje růst a rozvoj organizací. Využívá technologii AI k usnadnění 360stupňové zpětné vazby, individuálních rozhovorů, hodnocení a rozvojových plánů s připravenými šablonami pro optimalizované uživatelské prostředí.
Nejlepší funkce Effy
- Analýzy a poznatky generované umělou inteligencí pro lepší pochopení vašich výkonnostních hodnocení
- Více než 20 předem připravených šablon dotazníků pro zpětnou vazbu
- Procesy kontroly můžete provádět přímo ze Slacku nebo Microsoft Teams.
Omezení Effy
- Drahá placená předplatná činí Effy nedostupnou pro menší podniky.
- Využívá integrace k odemknutí některých analytických a reportovacích funkcí.
Ceny Effy
- Zdarma
- Pro: 540 $ za roční přístup
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Effy.
Často kladené otázky k nástrojům umělé inteligence
Jaká jsou úskalí nástrojů AI a strojového učení?
Nástroje AI jsou sice prospěšné, ale mají i potenciální úskalí. Patří mezi ně problémy s kvalitou dat, potlačení kreativity v důsledku přílišné závislosti na automatizaci, obavy o soukromí v důsledku přístupu k citlivým datům, vysoké náklady na vývoj, údržbu a školení a omezení lidské interakce v odvětvích, jako je zákaznický servis. I přes to lze tyto problémy při pečlivém plánování účinně řešit.
Jak si vybrat mezi AI nástroji s podobnými funkcemi?
Při výběru mezi nástroji AI zvažte faktory, jako jsou konkrétní funkce, snadnost použití, možnosti integrace a cena. Nezohledňujte pouze jednotlivé funkce, ale posuďte, jak může nástroj zcela transformovat nebo zlepšit váš pracovní postup. Upřednostnění nástrojů AI, jako je ClickUp, které nabízejí komplexní funkce pro správu projektů, funkce založené na AI a možnosti integrace, může vést k znatelnému zvýšení produktivity.
Jaké jsou nejlepší bezplatné nástroje AI?
ChatGPT, GrammarlyGO a Copy. ai nabízejí bezplatné tarify.
Převezměte kontrolu nad vlastními inovacemi pomocí nejlepších nástrojů umělé inteligence
Investicí do kteréhokoli z těchto nástrojů AI rozhodně neuděláte chybu.
Je však snadné přetížit své procesy (a peněženku) přílišným množstvím aplikací, které vám mají pozitivně ovlivnit den.
Bez ohledu na to, kolik nástrojů AI zavedete do svého pracovního postupu, nikdy nenahradí podporu a přínos vás samotných ani žádného jiného člena týmu. Naše rada? Místo toho, abyste si technické vybavení přetížili všemi špičkovými nástroji, investujte svůj rozpočet a čas do jedné aplikace, která zaručeně zvýší vaši produktivitu na maximum – ClickUp.
ClickUp je jediné jedinečné řešení AI založené na rolích s pravidelně optimalizovanými a výzkumem podloženými výzvami zabudovanými přímo do jeho platformy. Díky schopnosti shrnout komentáře z jakéhokoli místa ve vašem pracovním prostoru, přizpůsobit obsah vašim konkrétním potřebám a překládat text do více než 10 jazyků je ClickUp Brain dokonalým zdrojem pro každý tým.
I přes všechny funkce, které ClickUp již nabízí, se na obzoru rýsují další novinky! ClickUp Brain je teprve na začátku a díky bezplatné zkušební verzi má každý možnost si ho vyzkoušet.