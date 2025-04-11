11 nejlepších alternativ Fathom AI pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence v roce 2025

Chybějící klíčová rozhodnutí nebo akční body z online schůzky mohou být frustrující. Nechcete však trávit veškerý svůj čas tím, že se budete snažit zapsat vše, co se diskutuje během hovorů přes Zoom.
Naštěstí vám nástroj pro pořizování poznámek, jako je Fathom AI, může život usnadnit. Tyto nástroje využívají umělou inteligenci k přepisu, shrnutí a analýze poznámek z jednání, takže se můžete soustředit na diskusi.
Zatímco Fathom AI vyniká v pořizování poznámek a základních přepisových službách, jiné aplikace pro pořizování poznámek a obchodní nástroje nabízejí další funkce a větší flexibilitu.
Přinášíme vám 11 nástrojů pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence, které mohou sloužit jako alternativy k Fathom AI a zlepšit vaše virtuální schůzky a jejich výsledky.
Než se však do toho pustíme, pojďme se podívat, jak vybrat alternativu Fathom, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Co byste měli hledat v alternativách k Fathom AI?
Zde je několik faktorů, které byste měli zvážit při výběru nástroje AI pro schůzky:
- Přesnost: Hledejte alternativy k Fathom AI s vysokou přesností přepisu, zejména pro zpracování různých přízvuků a technických termínů.
- Funkce: Pokročilé funkce, jako je identifikace mluvčího, extrakce akčních položek, přepis v reálném čase, jazyková podpora a zvýraznění klíčových slov, mohou výrazně zvýšit produktivitu vašich schůzek.
- Integrace: Hladká integrace s vaší oblíbenou platformou pro videokonference a populárními nástroji pro správu projektů zajišťuje plynulý pracovní postup.
- Bezpečnost: Zvažte pouze ty alternativy Fathom AI, které vám mohou zaručit soukromí, bezpečnost dat a šifrování.
- Ceny: Při hodnocení cenových plánů zvažte svůj rozpočet a velikost týmu.
11 nejlepších alternativ k Fathom AI
Nyní, když víte, co hledat v alternativách k Fathom AI, podívejme se na některé z nejlepších dostupných možností.
1. ClickUp (nejlepší nástroj pro schůzky, správu úkolů a spolupráci založený na umělé inteligenci)
Potřebujete víc než jen záznamník schůzek? Vyzkoušejte ClickUp, komplexní pracovní aplikaci, která spojuje správu schůzek a projektů do jedné platformy.
Zvyšte efektivitu schůzek pomocí AI Notetaker od ClickUp, který je přístupný prostřednictvím vašeho kalendáře. Tato chytrá funkce pořizuje poznámky, abyste se mohli soustředit.
Využijte jeho kompatibilitu se Zoomem, Teams a Google Meet. AI Notetaker automaticky dokumentuje podrobnosti schůzky (jméno, datum, účastníci) a poskytuje kompletní zvukový záznam.
Rychle si prohlédněte nejdůležitější body ze schůzky s shrnutými postřehy, klíčovými závěry a dalšími kroky v jednoduchém kontrolním seznamu. Pro hlubší analýzu máte přístup k podrobným přepisem. Poznámky ze schůzky se automaticky ukládají do soukromého, označeného dokumentu ClickUp Doc, který lze snadno prohlížet a sdílet.
ClickUp Meetings spojuje vše pod jednou střechou – správu agendy, nastavení akčních položek, dokumentaci týdenních schůzek a další. Máte tak přístup ke všem svým dokumentům, úkolům a dalším materiálům, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. Pomocí šablony ClickUp Meeting Notes Template můžete tyto poznámky strukturovat a zajistit, aby byly dobře zdokumentovány, než je sdílíte se zainteresovanými stranami.
Umělá inteligence ClickUp inteligentně překládá poznámky ze schůzek, poskytuje návrhy pro vytváření a organizaci úkolů a zefektivňuje pracovní postupy tím, že umožňuje přímo převádět poznámky a shrnutí na proveditelné úkoly spojené s konkrétními projekty.
ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet živé dokumenty s poznámkami ze schůzek. Můžete je použít jako dynamické zdroje, které týmy mohou využívat při hovorech se zákazníky. V dokumentu lze také snadno vyhledat konkrétní schůzku nebo podrobnosti úkolu a najít je během několika sekund.
ClickUp také nabízí několik šablon pro schůzky, které můžete použít, když jste příliš zaneprázdněni na to, abyste připravovali programy, zápisy a strukturovali poznámky. Například šablona zápisů ze schůzek ClickUp vám pomůže:
- Efektivně strukturovejte programy schůzek, seznamy účastníků a akční body.
- Zachyťte důležité poznatky a výsledky schůzek
- Převádějte akční položky na sledovatelné úkoly pro členy týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Převezměte kontrolu nad schůzkami: ClickUp AI Note Taker automaticky přepisuje schůzky, shrnuje klíčové body a vytváří úkoly, které lze realizovat, což usnadňuje sledování následných kroků a rozhodnutí.
- Vytvářejte úkoly: Proměňte poznámky v úkoly pomocí ClickUp Tasks, přidejte podrobnosti a označte osoby odpovědné za jejich splnění.
- Organizace a úprava poznámek: Organizujte a upravujte poznámky z jednání a úkoly na jednom místě pomocí ClickUp Notepad.
- Nahrávky obrazovky: Sdílejte nahrávky obrazovky s přepisy vytvořenými pomocí umělé inteligence v rámci poznámek ze schůzek pomocí ClickUp Clips a okamžitě je přepište pomocí ClickUp Brain.
- Spolupráce v reálném čase: Získejte přístup k poznámkám, sdílejte je se svým týmem a spolupracujte na konverzacích pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství přizpůsobení a funkcí může chvíli trvat, než se s tímto nástrojem naučíte pracovat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena/měsíc
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte si jej k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 6 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (4 000+ recenzí)
2. Fireflies AI
Fireflies AI je inovativní online nástroj pro automatizaci pořizování poznámek. Umožňuje přepisovat, shrnovat, vyhledávat a analyzovat hlasové konverzace.
Můžete jej použít k pořizování videa a zvuku a generování přepisů během několika minut, přičemž jedním kliknutím můžete procházet klíčové metriky, jako jsou akční položky, úkoly a otázky.
Nejlepší funkce Fireflies AI
- Přepisujte schůzky a sdílejte poznámky na Slacku a v Google Docs.
- Pozvěte Fireflies. ai Notetaker na schůzky ve svém kalendáři.
- Přidejte záznamy hovorů a poznámky ze schůzek přímo do svého CRM.
- Integrujte je s online nástroji pro schůzky, jako jsou Google Meet, Zoom, Teams atd.
Omezení Fireflies AI
- Bezplatná verze postrádá důležité funkce.
- Vyžaduje lepší integraci s produkty Google Suite.
Ceny Fireflies AI
- Zdarma
- Výhoda: 18 $ za místo za měsíc
- Podnikání: 29 $/místo za měsíc
- Podnik: 39 $/místo za měsíc
Hodnocení a recenze Fireflies AI
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Claap
Claap zajišťuje hladkou, rychlou a bezpečnou spolupráci s vaším týmem. Claap, který je uváděn na trh jako nástroj pro společné nahrávání videí, vám poskytuje poznámky založené na umělé inteligenci a krátká následná videa.
Můžete nahrávat schůzky s nejdůležitějšími body a generovat shrnutí pomocí AI pomocí správné šablony. Tento nástroj je nejvhodnější pro prodejní týmy, protože nabízí konverzační inteligenci, která vám pomůže zvýšit úspěšnost.
Využijte získané poznatky k oslovení potenciálních zákazníků a pomocí dalších nástrojů ve videotéce vytvořte a upravte krátká následná videa, která zkrátí váš prodejní cyklus.
Nejlepší funkce Claap
- Přepisujte a překládejte do 99 jazyků.
- Přidávejte komentáře k určitým bodům v nahrávce.
- Vytvořte centralizovanou videotéku, která vám pomůže školit váš prodejní tým.
- Ovládejte přístupová práva, a to i ve velkém měřítku, pro pokročilé zabezpečení soukromí.
Omezení Claap
- Obtížnost při slučování virtuálních pracovních prostorů
- Někteří uživatelé uvádějí, že kvalita zvuku by mohla být lepší.
Ceny Claap
- Základní: Bezplatný tarif
- Starter: 10 $/licence za měsíc
- Výhoda: 30 $ za licenci měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Claap
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
4. Aplikace Fellow
Fellow je komplexní software pro přepis a správu schůzek pomocí umělé inteligence určený pro vzdálené a hybridní týmy. Jeho funkce založené na chování snižují potřebu častých projektových schůzek a zajišťují efektivní spolupráci.
Můžete přiřazovat a synchronizovat úkoly s nástroji pro správu projektů a sledovat zápisy z jednání a rozhodnutí na jednom místě, čímž zajistíte praktické výsledky jednání.
Nejlepší funkce aplikace Fellow App
- Prohledávejte přepisy schůzek, poznámky a tagy – s možností uzamknout poznámky, aby se zabránilo změnám zaznamenaných rozhodnutí.
- Vytvářejte sdílené programy schůzek s vlastníky pro každou sekci.
- Integrujte záznamy, přepisy a shrnutí schůzek s událostmi v kalendáři, abyste měli snadný přístup ke všem informacím souvisejícím se schůzkami.
- Využijte knihovnu šablon schůzek a získejte přístup k šablonám schváleným odborníky pro různé typy schůzek, jako jsou individuální schůzky, týmové schůzky, retrospektivy a další.
Omezení aplikace Fellow
- Akční položky nejsou automatizované.
- Chyby v rozšířeních prohlížeče
Ceny aplikace Fellow
- Zdarma
- Výhoda: 11 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 10 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Fellow
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
5. Otter AI
Otter AI je asistent pro schůzky, který automatizuje a shrnuje vaše konverzace ze schůzek do poznámek s akčními položkami. Pomocí Otter AI Chat můžete získávat odpovědi a generovat obsah, jako jsou e-maily a aktualizace stavu, napříč všemi vašimi schůzkami.
Můžete také kombinovat živé konverzace se synchronizovanými aktualizacemi.
Můžete chatovat s členy svého týmu a podporou Otter, abyste posunuli projekty vpřed.
Nejlepší funkce Otter AI
- Přepisujte schůzky ve více než 30 jazycích, ideální pro globální týmy.
- Spolupracujte na poznámkách z jednání, přiřazujte a synchronizujte úkoly pomocí nástrojů pro řízení projektů a sledujte rozhodnutí z jednání na jednom místě.
- Sdílejte poznámky ze schůzek v e-mailech, Slacku a přidejte je do svého CRM.
- Hladké propojení s oblíbenými platformami pro videokonference, jako jsou Zoom a Google Meet.
Omezení Otter AI
- Bezplatný tarif nabízí omezený počet minut přepisů a identifikaci mluvčích.
- Přesnost přepisu může být nespolehlivá.
Ceny Otter AI
- Základní: Bezplatný tarif
- Pro: 16,99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 30 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter AI
- G2: 4,2/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
6. Grain
Grain, navržený pro týmy zabývající se příjmy, automatizuje pořizování poznámek, vedení záznamů a zachycování poznatků, takže se můžete soustředit na jiné úkoly, jako je koučování svého týmu a vývoj prodejní strategie.
Snadno použitelné rozhraní Grain vám poskytuje lepší přehled o vašem prodejním procesu díky analýzám obchodů a informacím s inteligentními tématy a upozorněními na klíčové účty.
Nejlepší funkce Grain
- Automatická synchronizace poznámek ze schůzek s kontakty CRM a záznamy o obchodech
- Snadno vytvářejte záznamy ze schůzek a upravitelné přepisy.
- Integrujte s Hubspot, Salesforce, Zapier a Slack.
- Zůstaňte v obraze díky oznámením založeným na konkrétních klíčových slovech v přepisech.
- Vytvářejte videoukázky výběrem libovolného textu v přepisu.
Omezení zrna
- Primárně se zaměřuje na videokonference, takže nemusí být ideální pro hovory pouze v audio formátu.
- Má potíže s identifikací mluvčích v přepisech
Ceny obilovin
- Zdarma
- Starter: 19 $/místo za měsíc
- Podnikání: 39 $/místo za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Tl;dv
Tl;dv je záznamník schůzek, který přepisuje a shrnuje vaše hovory se zákazníky, potenciálními zákazníky a vaším týmem. Můžete zaznamenávat hovory ve vysoké kvalitě obrazu i zvuku a ihned poté k nim přistupovat v knihovně schůzek.
Tento nástroj také nabízí vícejazyčnou podporu s více než 30 jazyky a automatizuje pracovní postupy z jednání. Umožňuje vám sdílet momenty a postřehy z jednání přímo v pracovních prostorech vašeho týmu, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
Tl;dv nejlepší funkce
- Shrňte klíčové momenty během svých schůzek jednoduchým kliknutím nebo zkratkou.
- Okamžitě vyhledávejte a shrňujte diskuse související s konkrétními klíčovými slovy ve vašem pracovním prostoru.
- Vytvářejte krátká videa s důležitými momenty z jakékoli schůzky.
- Integrujte je s cloudovými úložnými platformami pro snadný přístup k minulým schůzkám.
Omezení Tl;dv
- Postrádá funkce pro spolupráci v reálném čase, jako je identifikace mluvčího.
- Bezplatný tarif má omezenou délku schůzek a funkce.
Tl;dv ceny
- Navždy zdarma
- Výhoda: 25 $/uživatel nahrávky za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tl;dv
- G2: 4,7/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
8. Wudpecker
Wudpecker je nástroj umělé inteligence vyvinutý pro extrakci znalostí. S cílem zvýšit produktivitu platforma zhušťuje virtuální konverzace do informací připravených k okamžitému použití.
Všechny záznamy ze schůzek můžete také ukládat na zabezpečeném serveru a pomocí pokročilého vyhledávače Wudpecker najít konkrétní informace v přepisech ze schůzek.
Nejlepší funkce Wudpecker
- Vytvořte si vlastní šablony pro různé typy schůzek a zefektivněte tak pořizování poznámek.
- Sdílejte poznámky a spolupracujte s kolegy v reálném čase v rámci aplikace Wudpecker.
- Získejte shrnutí, úkoly a postřehy ze svých schůzek v aplikacích Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
- Zajistěte bezpečnost svých schůzek díky pokročilému šifrování dat a souladu s nařízením GDPR.
Omezení Wudpecker
- Rozhraní může být méně intuitivní ve srovnání s některými jinými nástroji.
- Nelze jej vyloučit z konkrétních schůzek.
Ceny Wudpecker
- Zdarma
- Plus: 16 $/měsíc
- Výhoda: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wudpecker
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
9. Speak AI
Speak AI využívá konverzační rozhraní, které vám umožňuje přirozeně komunikovat s přepisy vašich schůzek.
Pomocí nástroje Meeting Assistant od Speak AI, API a dalších funkcí můžete zaznamenávat, přepisovat a analyzovat telefonní hovory a schůzky a automaticky generovat přehledy.
Umožňuje také propojení s oblíbenými platformami pro ukládání dat v cloudu, jako jsou Dropbox a Google Drive.
Nejlepší funkce Speak AI
- Získejte 95% přesnost přepisu s vysokou kvalitou zvuku.
- Automaticky převádějte audio/video na text pomocí intuitivního softwaru Speak pro převod audio/video na text.
- Nahrajte a analyzujte nestrukturovaná data z průzkumů a formulářů pomocí importu CSV nebo Zapier.
- Ptejte se na data a získejte zasvěcené odpovědi od asistenta AI.
Omezení Speak AI
- Pro optimální přesnost při použití specifických přízvuků nebo technického žargonu může být nutné použít další trénovací data.
Ceny Speak AI
- Platba podle skutečného využití
- Starter: 29 $/měsíc
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Speak AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
10. Sembly AI
Sembly AI je generátor poznámek ze schůzek, který automaticky účastní a zaznamenává vaše schůzky na Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
Kromě toho můžete snadno nahrát audio nebo video soubory a vygenerovat přepis, poznámky ze schůzky a postřehy z předem nahraných schůzek.
Můžete také použít prohlížeč nebo mobilní telefon k zaznamenání offline konverzace nebo pořizování vlastních poznámek kdekoli.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Exportujte přepisy v různých formátech (TXT, SRT, DOCX) s přizpůsobitelnými časovými značkami a štítky mluvčích a sdílejte je ve Slacku nebo ve svém CRM.
- Propojte se s oblíbenými platformami pro videokonference a službami cloudového úložiště.
- Prohledávejte své schůzky podle klíčových slov, klíčových bodů nebo účastníků.
Omezení Sembly AI
- Navigace po platformě není příliš intuitivní.
Ceny Sembly AI
- Osobní: Bezplatný tarif
- Profesionální: 15 $/měsíc
- Tým: 29 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
11. Vocalmatic
Vocalmatic je software pro automatický přepis založený na technologii převodu řeči na text. Funguje tak, že analyzuje zvukovou nebo obrazovou nahrávku sekundu po sekundě, určuje, jaké slovo je v dané sekundě vysloveno, a ukládá každé slovo do přepisu.
Nejprve můžete použít Vocalmatic k převodu zvukového souboru na text a poté jej podle libosti upravit.
Nejlepší funkce Vocalmatic
- Převádějte zvuk na text ve více než 100 jazycích pomocí umělé inteligence.
- Vytvářejte upravitelné přepisy virtuálních konverzací.
- Snadno prohledávejte přepisy minulých schůzek podle klíčových slov nebo jmen řečníků.
- Přiřaďte role a oprávnění členům týmu a zajistěte tak bezpečnost dat a kontrolu přístupu.
Omezení Vocalmatic
- Zaměřuje se na analýzu po schůzce a vyhledávání; nemusí být ideální pro spolupráci v reálném čase.
Ceny Vocalmatic
- Starter: 15 $/měsíc
- Pro: 19 $/měsíc
- Podnikání: 149 $/měsíc
Hodnocení a recenze Vocalmatic
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Výběr správného řešení pro pomoc s poznámkami ze schůzek
Naše pracoviště prosperují díky efektivní komunikaci a interakci se zákazníky. Ale s nabitým programem a plným diářem může být zachycení všech klíčových bodů ze schůzek náročné.
Vyberte si proto z těchto alternativ Fathom AI po pečlivém zvážení potřeb organizace, škálovatelnosti a nutnosti přepisovat složité konverzace.
Komplexní nástroj jako ClickUp nabízí chytřejší řešení, díky kterému se můžete plně věnovat diskusím. Tato inovativní platforma identifikuje úkoly a generuje inteligentní shrnutí ze zápisů z jednání – a to vše v reálném čase.
Jste připraveni změnit svůj zážitek z virtuálních schůzek?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte rozdíl, který přináší skutečně komplexní přístup. 🎉