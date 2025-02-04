11 nejlepších nástrojů pro přepis pomocí umělé inteligence, které můžete vyzkoušet v roce 2025

Přepisování dlouhých zvukových a obrazových nahrávek vyžaduje hodně úsilí. Cyklus pauza-psaní-převíjení může být časově náročný. Totéž platí pro pořizování poznámek na schůzích, webinářích, rozhovorech nebo přednáškách. Nakonec se snažíte držet krok s řečníkem a unikají vám důležité detaily.
Díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence (AI) dnes existují nástroje pro přepis, které zvládnou pořizování poznámek za pouhých několik minut, takže se můžete soustředit na důležitější úkoly. ⏳
Ale je tu jeden háček: na výběr je mnoho nástrojů pro přepis pomocí umělé inteligence, z nichž každý má jedinečné funkce a úroveň přesnosti. Orientace v tomto moři možností může být obtížná.
Jsme tu, abychom vám pomohli. Sestavili jsme seznam 11 nejlepších nástrojů pro přepis pomocí umělé inteligence, které vyhovují různým případům použití, takže najdete ten, který perfektně vyhovuje vašim konkrétním potřebám.
⏰ 60sekundové shrnutí
Abychom vám pomohli najít nejlepší nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence pro vaše použití, sestavili jsme seznam 11 nejlepších možností:
- ClickUp – nejlepší pro přepisování schůzek a automatizaci úkolů
- Trint – nejlepší pro novináře a mediální týmy
- TranscribeMe – nejlepší pro hybridní AI a lidské přepisy
- Otter. ai – nejlepší pro přepis živých schůzek
- Temi – nejlepší pro rychlé a cenově dostupné přepisy
- Sonix – nejlepší pro vícejazyčné přepisy
- Transkriptor – nejlepší pro firmy a globální týmy
- Fireflies. ai – Nejlepší pro prodejní a marketingové týmy
- Verbit – nejlepší pro právní a vzdělávací přepisy
- Scribie – nejlepší pro vysoce přesné přepisy editované lidmi
- Nova A. I. – Nejlepší pro titulky k videím a tvůrce obsahu
Co je AI přepis a jak funguje?
AI přepis je proces, při kterém se pomocí technologie AI převádí audio a video obsah na text. Na rozdíl od ručního přepisu, při kterém osoba poslouchá a zapisuje to, co slyší, nástroje pro AI přepis to dělají automaticky bez lidského zásahu. ?
Tyto nástroje využívají zpracování přirozeného jazyka, algoritmy strojového učení a rozsáhlé databáze lingvistických dat k rozpoznávání a přepisu řeči.
Zde je jednoduchý přehled toho, jak fungují:
- Audio vstup: Nahrajete svůj audio nebo video soubor do transkripčního nástroje.
- Zpracování: Nástroj AI analyzuje soubor a převádí jej na slova.
- Textový výstup: Získáte textovou verzi (nebo přepis) nahraného obsahu, připravenou k revizi, úpravám a sdílení.
Co hledat v nástroji pro přepis pomocí umělé inteligence
„Nejlepší“ nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence není pro každého stejný. Při výběru musíte zohlednit své konkrétní potřeby. Zde je několik důležitých funkcí, na které se při zúžení vyhledávání zaměřte:
- Přesnost: Nástroj by měl přepisovat vaše preferované jazyky, přízvuky a jedinečnou terminologii. Zkontrolujte popis produktu a recenze, abyste si byli jisti, že jste našli ten správný nástroj.
- Přizpůsobení: Pokud působíte ve specializovaném oboru, zkontrolujte, zda nástroj umožňuje přidávat vlastní slovní zásobu.
- Jazyky: Ujistěte se, že nástroj podporuje všechny požadované jazyky, zejména pokud pracujete s více jazyky.
- Úpravy a spolupráce: Nástroj by měl umožňovat úpravy v reálném čase s vaším týmem, aby bylo možné opravit chyby a přidat poznámky k přepisu.
- Integrace: Zkontrolujte, zda je nástroj integrován s vaším oblíbeným obchodním softwarem, jako jsou úložiště, videokonference a CRM řešení.
- Kompatibilita souborů: Nástroj by měl podporovat vaše typy audio/video souborů a exportovat je do požadovaných formátů.
11 nejlepších nástrojů pro přepis pomocí umělé inteligence
Ať už jste výzkumník, pedagog, novinář, podcaster nebo tvůrce obsahu, v našem seznamu nástrojů si určitě najdete to pravé. Zvážili jsme klady a zápory každého nástroje, analyzovali recenze uživatelů a dokonce otestovali jejich funkce, abychom vám mohli poskytnout komplexního průvodce.
Pokud jste tedy připraveni proměnit dlouhé nahrávky v bezchybné přepisy a ušetřit čas, poslouchejte!
1. ClickUp
Přepisování dlouhých zvukových a obrazových záznamů vyžaduje hodně úsilí. Cyklus pauza-psaní-převíjení může být časově náročný, stejně jako pořizování poznámek na schůzkách, webinářích, rozhovorech nebo přednáškách. Často se snažíte držet krok s řečníkem a unikají vám důležité detaily. Naštěstí ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, pomáhá týmům udržovat pořádek a efektivně spolupracovat. ClickUp AI zjednodušuje tento proces automatickým přepisováním a shrnováním poznámek z jednání v reálném čase, takže se můžete soustředit na konverzaci, aniž byste zmeškali důležité body.
ClickUp AI Note Taker automaticky přepisuje schůzky a generuje jasné shrnutí a praktické úkoly z vašich diskusí. Díky tomu se můžete soustředit na konverzaci, místo abyste se museli starat o pořizování poznámek nebo o to, že vám uniknou důležité body.
Tyto přepisy můžete snadno integrovat do svých probíhajících projektů v ClickUp, čímž zajistíte, že poznámky z jednání budou přímo převedeny do úkolů, které jsou sledovány, organizovány a realizovány – bez nutnosti ručního zásahu.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Přepisuje schůzky a diskuse do textu v reálném čase
- Shrnuje klíčové body a identifikuje akční položky
- Překládejte psaný obsah do více než 10 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, arabštiny a čínštiny.
- Převádí poznámky ze schůzek na úkoly, které lze sledovat pomocí výkonných funkcí pro správu projektů ClickUp.
- Hladce se integruje s více než 100 obchodními aplikacemi, jako jsou Slack, HubSpot a Zapier.
- Podporuje překlad do více než 10 jazyků, ideální pro globální týmy
- Automatizujte přidělování úkolů, termíny a priority pomocí ClickUp Automations.
- Získejte přístup k více než 1 000 bezplatných šablon, jako je šablona rozsahu práce pro přepis zvuku, a spravujte projekty přepisu a obchodní procesy.
Omezení ClickUp:
- U velkých projektů může docházet ke zpomalení.
- Novým uživatelům trvá nějakou dobu, než se seznámí s jeho rozsáhlými funkcemi.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Trint
Společnost Trint, založená reportérem Jeffem Kofmanem, držitelem ceny Emmy, využívá technologii AI k přepisu video a audio nahrávek. Tento přepisový software je přizpůsoben novinářům, výzkumným pracovníkům a tvůrcům obsahu a důvěřují mu značky jako BBC, Financial Times a The Washington Post.
Nahrajte své audio nebo video soubory na platformu Trint a ta vygeneruje písemné přepisy v kterémkoli z více než 50 podporovaných jazyků. Můžete také přepisovat živé vysílání v reálném čase. ?
Zvyšte přesnost přepisu přidáním jedinečných termínů do vlastního slovníku a opravou chyb pomocí online editoru.
Nejlepší funkce Trint
- Pozvěte členy týmu s různými úrovněmi přístupu (prohlížení, komentování a úpravy) ke spolupráci.
- Spolupracujte v editoru pomocí zvýraznění, značek, štítků a komentářů.
- Sestavte části z více přepisů a vytvořte příběhy
- Exportujte soubory Trint do více než 10 formátů, včetně DOCX, SRT, EDL a VTT.
Omezení Trint
- Pomalé načítání stránek, zejména při práci s velkými soubory
- Potíže s důsledným rozlišováním mluvčích
Ceny Trint
- Cena: 60 $/uživatel (7 souborů za měsíc)
- Pokročilá verze: 75 $/uživatel (neomezený počet souborů)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Trint
- G2: 4,4/5 (64 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (17 recenzí)
3. TranscribeMe
TranscribeMe kombinuje technologii AI s lidskou odborností pro vysoce kvalitní výstupy přepisu.
Funguje to takto: Software pro rozpoznávání řeči vytvoří předběžný přepis z vašeho zvukového souboru a poté jej lidský odborník na přepis zkontroluje a upraví, aby byl přesný a v souladu s vaším stylovým průvodcem. Jakmile je finální zvukový soubor s přepisem pomocí umělé inteligence připraven, budete o tom informováni e-mailem. ?
Kromě přepisování zvuku nabízí TranscribeMe také překladatelské služby, vytváření vlastních datových sad a anotace dat pro trénování modelů AI.
Nejlepší funkce TranscribeMe
- Zpracovávejte video a audio soubory ve více než 15 formátech, včetně MP3, MP4, WAV a AIFF.
- Překládejte audio, video a textové soubory do více než 15 jazyků
- Nahrajte soubory přes internet nebo přes zařízení Android a iOS.
- Získejte přístup k více než 2 milionům odborných transkripčních pracovníků, kteří vám zajistí přesné přepisy, a to i v případě různých přízvuků a použití odborných termínů.
Omezení TranscribeMe
- Schválení lidského přepisu trvá až pět dní.
- Dodatečné náklady za přidání identifikátorů mluvčích a časových značek do přepisů
Ceny TranscribeMe
- Strojový přepis: 0,07 $ za minutu
- Strojový přepis upravený člověkem: 0,79 $ za minutu
- Překlad: 0,11 $ za slovo
- Datové sady pro trénování AI: 2,00 $ za minutu
- Anotace dat: 0,10 $ za úkol
Hodnocení a recenze TranscribeMe
- G2: 4,5/5 (3 recenze)
- Capterra: 4,7/5 (7 recenzí)
4. Otter
Otter. ai je jednou z předních automatizovaných transkripčních služeb na trhu, které důvěřují značky jako UCLA, IBM a Rakuten. Nejenže transkribuje audio a video soubory, ale také nabízí nahrávání a transkripci v reálném čase pro osobní i virtuální události.
Klíčovou funkcí je jeho hladká integrace s kalendáři Google a Microsoft. Díky tomu se Otter může automaticky připojit a přepsat vaše schůzky, přednášky a rozhovory v aplikacích Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
Po schůzkách Otter vygeneruje a sdílí souhrnné poznámky ze schůzky se všemi účastníky prostřednictvím e-mailu. Nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence je skvělý pro rychlé textové a zvukové nebo video soubory, u kterých potřebujete odstranit také šum na pozadí.
Nejlepší funkce aplikace Otter
- Exportujte přepisy do formátů TXT, DOCX, PDF, SRT a MP3.
- Spolupracujte v editoru Otter s pomocí zvýraznění, poznámek, komentářů, obrázků a akčních položek.
- Upravte rychlost přehrávání (0,5x až 3x) s možností přeskočit ticho pro rychlejší opravu chyb.
- Přizpůsobte Otter tak, aby rozpoznával konkrétní jména, žargon a zkratky.
Omezení aplikace Otter
- Přepisovací služby podporují pouze anglický jazyk.
- Automatizovaný nástroj pro přepis není ideální pro přízvuky mimo USA a Velkou Británii.
- Bezplatný přepis pouze pro tři importy zvukových/video souborů na jeden účet
Ceny Otter
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 40 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Otter
- G2: 4,0/5 (118 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (68 recenzí)
5. Temi
Aplikace Temi, vyvinutá tvůrci Rev. com, se zaměřuje na přepis anglických audio a video souborů. Vytváří 90–95 % přesné přepisy (při dobré kvalitě zvuku) za pouhých 5–10 minut.
Na rozdíl od podobných nástrojů se Temi zaměřuje na jednoduchost a neobsahuje žádné zbytečné funkce. Má minimalistický panel pro sledování vašich minulých přepisů a intuitivní editor pro vylepšení vašich přepisů. ✨
Pokud potřebujete snadno použitelný, rychlý a přesný nástroj pro jednorázové přepisy, Temi je skvělou volbou jako jeden z nejlepších nástrojů pro přepisy pomocí umělé inteligence v tomto seznamu.
Nejlepší funkce Temi
- Nahrajte soubory ve více než 25 formátech, včetně MP3, MP4, M4A a AAC.
- Stáhněte si přepisy ve formátech TXT, DOCX, PDF, SRT a VTT.
- Sdílejte přepisy prostřednictvím odkazu nebo e-mailu s členy týmu.
- Vyberte text v editoru, abyste jej zvýraznili, přeškrtli, okomentovali nebo přeskočili na konkrétní části zvukového záznamu.
Omezení Temi
- Transkripční služby mají omezenou jazykovou podporu.
- Sdílené přepisy může upravovat kdokoli.
Ceny Temi
- 0,25 $ za minutu zvukového záznamu
Hodnocení a recenze Temi
- G2: 5,0/5 (1 recenze)
- Capterra: Žádné recenze
6. Sonix
Sonix vytváří automatické přepisy ve více než 38 jazycích a s různými přízvuky, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny a čínštiny. Každý přepis obsahuje časové kódy a identifikaci mluvčího pro větší přehlednost.
Kromě přepisu nabízí Sonix také automatický překlad, titulky a shrnutí. Navíc je k dispozici interaktivní webový editor pro úpravy v reálném čase.
Sonix se integruje s více než 25 nástroji – od Dropboxu a Evernote po Zoom a Loom – díky čemuž jsou vaše pracovní postupy při přepisu plynulejší a efektivnější.
Nejlepší funkce Sonix
- Vytvořte vlastní slovníky a zvyšte přesnost přepisů u více projektů.
- Uspořádejte přepisy do složek s konkrétními přístupovými oprávněními
- Shrňte přepisy do několika vět nebo bodů
- Pomocí vlastních štítků můžete sledovat a aktualizovat stav přepisu.
Omezení Sonixu
- Nepodporuje přepis v reálném čase.
- Přesnost klesá při špatné kvalitě zvuku, silném přízvuku a šumu v pozadí (ve srovnání s jinými nástroji pro přepis pomocí umělé inteligence v tomto seznamu).
Ceny Sonix
- Standard: 10 $/hodina
- Premium: 5 $/hodina + 22 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,7/5 (21 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (117 recenzí)
7. Transkriptor
Transkriptor je služba pro přepis pomocí umělé inteligence s přesností až 99 %. Nahrajte soubory z různých zdrojů, včetně YouTube, Google Drive a dokonce i WhatsApp.
Stejně jako u většiny nástrojů můžete spolupracovat se svým týmem v editoru platformy a exportovat přepis ve formátech TXT, DOCX a SRT.
Transkriptor se od ostatních odlišuje podporou více než 100 jazyků. Díky tomu je ideální pro firmy a tvůrce obsahu, kteří chtějí oslovit a zaujmout mezinárodní publikum.
Nejlepší funkce Transkriptoru
- Uspořádejte přepisy do složek
- Automaticky detekujte různé mluvčí a upravujte značky mluvčích
- Přizpůsobte přepisy zadáním velikosti odstavců, sloučením segmentů stejného mluvčího a přidáním časových značek a jmen mluvčích.
- Nastavte si AI asistenta pro psaní, aby se automaticky připojoval, nahrával a přepisoval schůzky v aplikacích Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
Omezení Transkriptoru
- Omezené možnosti exportu ve srovnání s jinými nástroji
- Problémy s rozpoznáváním složitých slov a šeptané řeči
Ceny Transkriptoru
- Lite: 9,99 $/měsíc (5 hodin)
- Premium: 24,99 $/měsíc (40 hodin)
- Podnikání: 30 $/měsíc na člena (50 hodin)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Transkriptoru
- G2: 4,7/5 (27 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (159 recenzí)
8. Fireflies
Fireflies. ai, stejně jako jiné nástroje, přepisuje audio a video obsah. Jeho primární úlohou je však sloužit jako váš asistent při schůzkách, nahrávat, přepisovat a shrnovat vaše schůzky.
Fireflies vyniká analytickými funkcemi pro schůzky (jako je doba mluvení řečníka, používání výplňových slov a poměr mluvení a poslechu), které pomáhají zlepšovat budoucí schůzky. Je to perfektní nástroj pro marketingové, prodejní a produktové týmy, které chtějí vylepšit své komunikační strategie, aby získaly více klientů. ?
Nejlepší funkce Fireflies
- Nahrajte soubory MP3, MP4, WAV a M4A a exportujte přepisy ve formátech DOCX, CSV, PDF, SRT a JSON.
- Přepisujte schůzky a soubory ve více než 60 jazycích
- Pomocí inteligentního vyhledávání sledujte řečníky, témata schůzek a důležité podrobnosti (například otázky a úkoly).
- Integrace s více než 40 dialerovými, videokonferenčními, úložnými, CRM a projektovými nástroji
Omezení Fireflies
- Žádná mobilní aplikace
- Podporuje pouze jeden jazyk na schůzku.
- Přepisy nelze překládat do jiných jazyků.
Ceny Fireflies
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno místo
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Fireflies
- G2: 4,5/5 (85 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (5 recenzí)
9. Verbit
Verbit využívá umělou inteligenci i lidské odborníky, aby poskytoval přesné přepisování, skryté titulky, zvukový popis a překladatelské služby. Poté, co umělá inteligence vygeneruje první návrhy, zapojí se do sítě více než 5 000 profesionálních přepisovatelů, kteří je zkontrolují a upraví. ✍️
Ačkoli platforma slouží široké škále uživatelů, nejlépe funguje pro týmy v oblasti vysokoškolského vzdělávání, práva a médií.
Nejlepší funkce Verbit
- Vytvářejte přesné přepisy i z hlučných zvukových záznamů
- Získejte živé titulky a přepisy pro virtuální události na platformách jako Zoom a Webex.
- Získejte přepisy ve formátech TXT, DOCX, PDF, CSV a JSON.
- Integrujte s více než 20 externími aplikacemi, včetně Blackboard, Canvas a Kaltura.
Omezení Verbit
- Podporuje pouze angličtinu a španělštinu.
- Žádné zvýrazňování slov během přehrávání
Ceny Verbit
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Verbit
- G2: 4,3/5 (55 recenzí)
- Capterra: 5,0/5 (1 recenze)
10. Scribie
Scribie je další přepisovací software, který kombinuje AI a lidskou inteligenci a vytváří přepisy s působivou přesností přes 99 %. Přepisy můžete upravovat pomocí online editoru a bez dalších nákladů požádat o jejich opětovné zkontrolování. Díky tomuto závazku ke kvalitě si získali důvěru gigantů v oboru, jako jsou Google, Amazon, PayPal a Airbnb.
Nejlepší funkce Scribie
- Nahrajte soubory ze svého počítače, YouTube, Google Drive, Dropbox a OneDrive.
- Přepisujte soubory ve více než 25 formátech, včetně MP3, MP4 a FLAC.
- Získejte své přepisy rychleji, protože doba zpracování zahrnuje víkendy a svátky.
- Upravte přepisy tak, aby obsahovaly přesné doslovné znění, časové značky a expresní přepisovací službu.
Omezení Scribie
- Podporuje pouze angličtinu.
- Pro nováčky může být orientace na platformě matoucí.
Ceny Scribie
- 1,25 $ za minutu zvukového záznamu
Hodnocení a recenze Scribie
- G2: 4,7/5 (3 recenze)
- Capterra: 4,5/5 (2 recenze)
11. Nova A. I.
Nova A. I. je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám umožní přidávat titulky k videím. Nahrajte videa ze svého počítače nebo je importujte z YouTube nebo TikTok. Pomocí funkce automatických titulků můžete generovat titulky s přesností až 96 %. V případě potřeby můžete titulky ručně zadat od začátku nebo upravit nahraný soubor s titulky.
Díky těmto funkcím je Nova A. I. ideální pro tvůrce obsahu a video marketéry, kteří chtějí vytvářet poutavá videa a oslovit širší publikum. ?
Nejlepší funkce Nova A. I.
- Překládejte titulky do více než 100 jazyků a s různými přízvuky
- Formátujte titulky úpravou typu písma, barvy, velikosti a mezer mezi písmeny.
- Upravujte videa přidáním více videoklipů, přechodů a interaktivních prvků, jako jsou popisky a emodži.
- Přidejte do videa trvalé titulky nebo si je stáhněte samostatně jako soubor SRT nebo TXT.
Omezení Nova A. I.
- Žádné ovládání rychlosti přehrávání
- Nelze určit maximální počet řádků nebo znaků v titulcích
Ceny Nova A. I.
- Zdarma
- Základní: 10 $/měsíc (150 minut)
- Pro: 18 $/měsíc (300 minut)
- Podnikání: 55 $/měsíc (900 minut)
Hodnocení a recenze Nova A. I.
- G2: Žádné recenze
- Capterra: 5,0/5 (1 recenze)
Přepisujte rychlostí myšlenky díky síle AI
Každý z těchto nástrojů pro přepis pomocí umělé inteligence je navržen tak, aby vám usnadnil práci s převodem řeči na text. Vyberte si ten správný, abyste snížili počet chyb a ušetřili čas, který můžete věnovat důležitějším úkolům.
Pokud jde o úkoly, ClickUp je perfektní nástroj pro správu projektů, který vám pomůže udržet pořádek a přehled o vašich úkolech. Když zkombinujete AI přepis s ClickUp, můžete si být jisti, že zachytíte každé slovo, proměníte je v proveditelné úkoly a zajistíte jejich hladké provedení. ?
Vyzkoušejte plán ClickUp Free Forever a přesvědčte se sami.