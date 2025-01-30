10 nejlepších softwarů pro psaní s AI v roce 2025

Hledáte nejlepší software pro psaní textů? Ať už jste majitel malé firmy, člen marketingového týmu nebo samostatný autor obsahu, máme pro vás to pravé.
V dnešní rychle se měnící digitální době je poptávka po svižném, poutavém a bezchybném obsahu vyšší než kdy jindy. Právě zde přichází na řadu software pro psaní textů.
Software pro psaní vám pomůže zlepšit vaše psací dovednosti a optimalizovat psaní blogů pro vaše publikum, aby vaše sdělení pokaždé zasáhlo cíl.
A třešnička na dortu? Mnoho z těchto softwarových asistentů pro psaní nyní využívá sílu umělé inteligence, díky čemuž se váš obsah dostane na novou úroveň.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarových nástrojů pro psaní s podporou umělé inteligence, které jsou k dispozici v roce 2023. Čtěte dál a najděte ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Co byste měli hledat v nejlepším softwaru pro psaní?
Na trhu existuje obrovské množství softwaru pro psaní s podporou umělé inteligence. Jak si tedy vybrat ten správný? Začněte tím, že prozkoumáte jeho schopnosti.
Váš software pro psaní s podporou umělé inteligence by měl ideálně nabízet kontrolu gramatiky, návrhy stylu psaní, detekci plagiátů a optimalizaci obsahu. Tyto funkce v nástrojích pro psaní zajišťují, že váš obsah je přesný a rezonuje s vaší cílovou skupinou.
Dále zvažte integrace dostupné pro každého AI asistenta pro psaní. Vybraný nástroj by měl být schopen se hladce propojit s jinými platformami, které pravidelně používáte, jako jsou Google Docs, WordPress nebo jakýkoli software pro správu projektů. To umožňuje efektivní a plynulý pracovní postup.
Na závěr věnujte pozornost uživatelské přívětivosti jednotlivých nástrojů pro psaní s podporou umělé inteligence. Dobří asistenti pro psaní by měli být intuitivní a snadno ovladatelní. Složité rozhraní vás může zpomalit a zkomplikovat proces tvorby obsahu s podporou umělé inteligence, čemuž se chceme vyhnout.
1. ClickUp
ClickUp je nejen vynikajícím nástrojem pro řízení projektů, ale také skvělým pomocníkem při psaní.
Je navržen tak, aby zefektivnil váš proces psaní, zlepšil spolupráci v týmu a snadno se synchronizoval s vašimi oblíbenými platformami. A díky vestavěným schopnostem psaní ClickUp AI pomáhá vylepšit váš obsah, zajišťuje, že je vhodný pro SEO, a udržuje vysokou úroveň srozumitelnosti a soudržnosti.
A to není vše. ClickUp také sleduje vaše úkoly a termíny, takže máte vždy přehled o své práci. Není mnoho nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, které to dokážou!
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp umožňuje více uživatelům pracovat společně na ClickUp Docs, což zvyšuje produktivitu týmu.
- Integrované nástroje pro psaní s umělou inteligencí přizpůsobují váš obsah pro SEO – ideální pro marketéry a autory obsahu.
- Spravujte své úkoly v oblasti psaní a termíny projektů na jednom místě. Už žádné zmeškané termíny.
- Upravujte svůj obsah bez námahy pomocí bohatého textového editoru ClickUp.
- Naplánujte si svou obsahovou strategii snadno pomocí kalendáře obsahu ClickUp.
- Sledujte čas strávený každým úkolem, abyste zajistili optimální produktivitu.
- Synchronizujte ClickUp se svými oblíbenými nástroji a zajistěte si plynulý pracovní proces.
- Přizpůsobte si pracovní prostor podle svých představ, aby se vám lépe spravovaly úkoly a projekty.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují rozhraní zpočátku za složité, ale postupem času se stává intuitivnějším.
- Maximalizace plného potenciálu jeho funkcí může vyžadovat trochu času na naučení se.
- Funkce AI asistenta pro psaní nejsou součástí plánu Free Forever.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Jste připraveni začít používat AI asistenta pro psaní od ClickUp? Vyzkoušejte šablonu ClickUp ChatGPT Prompt Template v ClickUp Docs!
2. Rytr
Rytr je výkonný nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který rychle generuje vysoce kvalitní obsah. Jeho robustní funkce strojového učení promění váš vstup v poutavý obsah optimalizovaný pro SEO. Ryter lze použít jako nástroj pro akademické a technické psaní a zároveň pomocí gramatické kontroly zajistit, že nebudete mít žádné chyby.
Díky široké škále typů obsahu, z nichž si můžete vybrat, je Rytr flexibilním nástrojem pro pomoc při psaní pro tvůrce obsahu všech typů. Nástroj AI pro opravu jazyka lze použít jako osobní nebo obchodní pomocníka při psaní.
Nejlepší funkce Rytr
- Rytr nabízí několik režimů, jako jsou zpravodaje, blogy, příspěvky na sociálních médiích, popisy produktů a další.
- Je intuitivní, což znamená, že můžete začít vytvářet poutavý obsah během chvilky.
- Podporuje několik jazyků, čímž rozšiřuje dosah vašeho obsahu.
- Zahrnuje kontrolu gramatiky, která odhalí pravopisné chyby a zajistí, že váš text bude bezchybný.
Omezení Rytr
- Psaný obsah někdy vyžaduje úpravy pro lepší přizpůsobení kontextu.
- I „neomezený“ tarif má omezení počtu slov.
Ceny Rytr
- Bezplatný tarif
- Úsporný tarif: 9 $ měsíčně nebo 90 $ ročně
- Neomezený tarif: 29 $ měsíčně nebo 290 $ ročně
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 750 recenzí)
- Trustpilot: 4,8/5 (více než 2 100 recenzí)
3. QuillBot
QuillBot je pokročilý nástroj pro přepisování, který přepíše váš obsah tak, aby si zachoval svůj původní význam.
Jedná se o oblíbený nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci pro autory, kteří se chtějí vyhnout plagiátorství a zlepšit strukturu vět. Díky různým režimům psaní se Quillbot přizpůsobí různým stylům psaní.
Nejlepší funkce QuillBot
- Přepisuje věty, přičemž zachovává původní kontext a vyhýbá se chybám díky kontrole gramatiky.
- Různé režimy psaní se přizpůsobí vašemu stylu psaní
- Asistent psaní s umělou inteligencí poskytuje synonyma, která obohacují vaši slovní zásobu.
- Integruje se s vaším prohlížečem pro úpravy na cestách
Omezení QuillBot
- Uživatelé uvádějí, že tráví spoustu času řešením problémů.
- Placené tarify stále omezují objem, který můžete vytvořit.
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Premium: 19,95 $ za měsíc (1 uživatel)
- Tým: 7,50 $ za autora za měsíc (minimálně 5 uživatelů)
Hodnocení a recenze QuillBot
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Trustpilot: 2,3/5 (75 recenzí)
4. Copy. ai
Copy. ai je AI asistent pro psaní, který vám pomůže snadno vytvářet vysoce kvalitní obsah. Využívá pokročilý jazykový model AI k poskytování kreativních a jedinečných návrhů obsahu, což je jeden z důvodů, proč patří mezi naše oblíbené generátory popisu produktů.
Ať už potřebujete úvodní části blogů, obsah pro sociální sítě nebo popisy produktů, Copy.ai je nástroj pro psaní textů založený na umělé inteligenci, který zvládne vše. Je jednoduchý na používání, šetří čas a usnadňuje proces tvorby obsahu.
A to nejlepší? Tento software pro psaní s podporou umělé inteligence pomáhá překonat tvůrčí blok tím, že nabízí nové nápady na obsah.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Využívá strojové učení k poskytování kreativního obsahu bez gramatických chyb.
- Generuje širokou škálu typů obsahu ve srovnání s jinými aplikacemi pro psaní s podporou umělé inteligence.
- Jeho přehledné rozhraní zajišťuje hladký proces tvorby obsahu pro autory využívající AI.
- Nabízí nové nápady generované umělou inteligencí, když se potýkáte s tvůrčí krizí.
Omezení Copy. ai
- Copy. ai někdy snižuje úroveň svých služeb z GPT-4 na GPT-3.
- Uživatelé nejsou nadšeni zákaznickým servisem společnosti.
Ceny Copy. ai
- Zdarma: Až 2 000 slov měsíčně
- Pro: 49 $ měsíčně, neomezený počet slov (omezeno na 1 uživatele)
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte Copy. ai
Hodnocení a recenze Copy. ai
- G2: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
- Trustpilot: 3,9/5 (více než 160 recenzí)
Pište obsah, jako jsou vstupní stránky, stránky produktů, blogové příspěvky a další, pomocí Simplified, jednoho z našich oblíbených nástrojů pro psaní.
Podívejte se na tyto alternativy Copy.AI!
5. Simplified
Technologie AI zabudovaná do Simplified vám může pomoci také s grafickým designem, příspěvky na sociálních médiích a jednoduchou úpravou videí. Jedná se skutečně o komplexní balíček pro tvorbu obsahu. Díky tomu je vynikajícím nástrojem pro marketéry a tvůrce obsahu, kteří chtějí zefektivnit proces tvorby obsahu.
Navíc nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a bohatou knihovnu zdrojů pro akademické a technické psaní.
Nejlepší funkce Simplified
- Spousta šablon, díky kterým bude váš engine pro generování obsahu fungovat ještě hladčeji
- Předinstalované různé tóny hlasu, styly psaní a jazyky, které podpoří vaše kreativní psaní.
- Obsahuje nástroj pro přepisování, který šetří čas při vytváření nového obsahu blogu.
Zjednodušená omezení
- Přísná omezení úložiště
- Simplified omezuje počet uživatelů, které můžete mít na jednom účtu.
Zjednodušené ceny
- Bezplatný tarif
- Malý tým: 30 $ měsíčně pro 5 uživatelů
- Podnikání: 50 $ za měsíc (5 uživatelů)
- Růst: 125 $ za měsíc (5 uživatelů)
- Podnik nebo agentura: Pro informace o cenách kontaktujte Simplified.
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (88 recenzí)
6. Jasper
Pokud hledáte nástroj specializovaný na tvorbu dlouhých textů, Jasper je tou správnou volbou. Využívá pokročilou technologii umělé inteligence k generování obsahu, jako jsou články do blogů, scénáře a další.
S Jasperem může profesionální spisovatel vytvořit osnovu článku během několika sekund a zbytek nechat na AI.
Jasper se odlišuje svou schopností psát dlouhé texty, které jsou soudržné a poutavé. Jasper však není pro každého, proto jsme pro vás sestavili seznam alternativ k Jasperu, které můžete vyzkoušet!
Nejlepší funkce Jasperu
- Asistent pro psaní je dodáván s praktickým doplňkem pro prohlížeč.
- Specializuje se na vytváření poutavých blogových příspěvků, skriptů a dalších textů.
- Lze použít pro akademické a technické psaní
- Rychle vygeneruje osnovu článku, abyste mohli okamžitě začít psát.
- Snadná navigace a používání
Omezení Jasperu
- Někteří autoři obsahu uvedli, že výstup může vyžadovat úpravy, aby psané slovo odpovídalo požadovanému tónu.
- Velmi omezená bezplatná zkušební verze ztěžuje některým uživatelům rozhodnutí, zda se tento nástroj vyplatí.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc pro jednoho uživatele, fakturace ročně
- Týmy: 125 $/měsíc pro tři uživatele, fakturace ročně
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
7. Frase
Frase je AI asistent pro psaní, který posouvá optimalizaci obsahu pro SEO na novou úroveň.
Nástroj AI pro jazykovou korekci má vynikající funkce, jako je schopnost vytvářet poutavé obsahové přehledy na základě nejlepších výsledků pro konkrétní klíčové slovo.
Pro marketéry zaměřené na SEO poskytuje Frase neocenitelné informace, které vás provedou celým životním cyklem obsahu. Nejde jen o generování obsahu, ale o vytváření obsahu, který se umisťuje na předních pozicích.
Nejlepší funkce Frase
- Vytváří podrobné obsahové přehledy pro konkrétní klíčová slova.
- Poskytuje informace pro optimalizaci vašeho obsahu pro vyhledávače.
- Generuje přímé odpovědi na otázky uživatelů, čímž zlepšuje uživatelský zážitek.
- Vyhodnocuje a vylepšuje váš stávající obsah, abyste mohli vytvářet články, které zaplní mezery v obsahu.
Omezení Frase
- Podle některých uživatelů nejsou SEO analýzy a návrhy klíčových slov vždy zcela přesné.
- Výstup někdy postrádá hloubkovou analýzu.
- Žádná bezplatná verze
Ceny Frase
- Solo: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Základní: 44,99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 114,99 $ (tři uživatelé a 25 $ měsíčně za každého dalšího člena týmu)
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,9/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: N/A
8. Textmetrics
Pokud jde o optimalizaci obsahu pro SEO, Textmetrics má na trhu s asistenty pro psaní co nabídnout.
Tento software pro psaní s umělou inteligencí umí víc než jen generovat obsah. Zachytí gramatické chyby, zajistí, že váš text bude odpovídat vaší cílové skupině, a pomůže vám zlepšit vaši online viditelnost.
Textmetrics poskytuje návrhy v reálném čase během psaní, což vám umožňuje vytvářet obsah, který přesně trefí cíl. S Textmetrics získáte jeden z nejlepších nástrojů využívajících umělou inteligenci, díky kterému bude váš obsah optimalizovaný pro vyhledávače a zaměřený na publikum.
Nejlepší funkce Textmetrics
- Návrhy SEO v reálném čase poskytují okamžitou zpětnou vazbu při psaní.
- Příprava obsahu na konkrétní publikum zajistí, že váš text bude odpovídat vaší cílové demografické skupině.
- Zlepšuje čitelnost a využití klíčových slov
- Podporuje více jazyků, což umožňuje širší dosah.
Omezení Textmetrics
- Nemá zabudovanou kontrolu plagiátů.
- Noví uživatelé si možná budou muset na rozhraní chvíli zvykat.
Ceny Textmetrics
Ceny si vyžádejte u společnosti Textmetrics.
Hodnocení a recenze Textmetrics
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
9. Readable
Readable je AI asistent pro psaní, který se zaměřuje na to, aby byl váš obsah co nejvíce srozumitelný. Jeho výkonný systém hodnocení čitelnosti zpřístupňuje váš obsah cílové skupině.
S Readable získáte jasný přehled o tom, co může bránit vašemu obsahu, a budete tak moci provést potřebné úpravy.
Kromě srozumitelnosti tento asistent pro psaní kontroluje klišé, sentiment a tón hlasu, aby zajistil, že váš obsah předává správnou zprávu.
Nejlepší funkce Readable
- Nabízí podrobné hodnocení čitelnosti vašeho obsahu.
- Analyzuje sentiment a tón vašeho textu
- Pomáhá vám vyhnout se nadměrně používaným frázím a zlepšit tak vaše psací dovednosti.
- Kontroluje čitelnost obsahu vašich e-mailů
- Funkce kontroly gramatiky
Čitelné omezení
- Nástroj nemusí vždy přesně interpretovat tón obsahu.
- Žádná bezplatná verze
Přehledné ceny
- ContentPro: 8 $/měsíc
- CommercePro: 48 $/měsíc
- AgencyPro: 138 $/měsíc
Čitelné hodnocení a recenze
- G2: 4,0/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (9+ recenzí)
10. WordAI
WordAI vyniká svou schopností přepisovat obsah při zachování čitelnosti a původního významu ve srovnání s jinými asistenty pro psaní. Jeho software pro psaní s umělou inteligencí rozumí kontextu slov a frází, což zajišťuje, že výstup se čte přirozeně.
Díky tomu je WordAI výkonným nástrojem pro psaní založeným na umělé inteligenci pro spisovatele a marketéry, kteří potřebují rychle přepsat obsah a zároveň se vyhnout plagiátorství. S WordAI můžete vytvářet jedinečný obsah, aniž byste ztratili jeho původní podstatu.
Nejlepší funkce WordAI
- Přepisuje obsah a zároveň rozumí kontextu
- Podporuje přepisování v několika jazycích
- Umožňuje přepsat více článků najednou.
- Umožňuje hladkou integraci s jinými nástroji
Omezení WordAI
- Nemá vestavěnou funkci pro optimalizaci SEO.
- Kvalita přepisu se může lišit v závislosti na složitosti textu.
- Není to ten správný pomocník pro psaní pro tvorbu nového obsahu
- Omezený počet uživatelských recenzí
Ceny WordAI
- Měsíčně: 57 $ za měsíc
- Ročně: 27 $ měsíčně (fakturováno ročně)
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte WordAI.
Hodnocení a recenze WordAI
- G2: 3,9/5 (17 recenzí)
- Trustpilot: 2,6/5 (6 recenzí)
Zrychlete tvorbu obsahu pomocí nejlepšího softwaru pro psaní
Orientace v nabídce AI asistentů pro psaní může být náročná, protože každý z nich nabízí jedinečnou sadu funkcí, výhod a nevýhod. Prozkoumali jsme 10 působivých AI asistentů pro psaní, z nichž každý je schopen zefektivnit proces tvorby obsahu a zvýšit vaši produktivitu při psaní.
Základem všeho je identifikace vašich konkrétních potřeb. Ať už potřebujete asistenta pro psaní dlouhých textů, optimalizaci SEO nebo zlepšení čitelnosti, existuje software pro psaní, který je perfektně navržen pro vaše potřeby. Každý AI spisovatel, o kterém jsme dnes hovořili, využívá sílu umělé inteligence k poskytování jedinečných řešení pro neustále se vyvíjející výzvy v oblasti tvorby obsahu.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak umělá inteligence může revolučně změnit proces tvorby obsahu, podívejte se na funkci umělé inteligence ClickUp. Tento nástroj přináší novou úroveň efektivity do vašich úkolů souvisejících s psaním a pomáhá vám organizovat, generovat a vylepšovat váš obsah.
Zvažte také prozkoumání ClickUp Docs, vynikající funkce pro vytváření dokumentů a spolupráci na nich v rámci vašeho týmu. ClickUp Docs je centralizovaný pracovní prostor, který zefektivňuje a organizuje proces společného psaní.
Nezapomeňte, že konečným cílem používání AI asistentů pro psaní je vylepšit váš obsah, zpřístupnit vaši práci a poskytnout vám více času na strategické úkoly. Doufáme, že vám tento přehled deseti nejlepších softwarů pro psaní byl užitečný. Přejeme vám příjemné psaní!