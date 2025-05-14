10 nejlepších softwarových nástrojů pro zasílání newsletterů v roce 2025 (bezplatné i placené)

Vytvoření poutavého newsletteru není snadný úkol.
Od nápadu po distribuci vyžaduje každý krok pečlivé plánování a realizaci projektu.
Jedním z klíčových aspektů, který může tento proces výrazně zefektivnit, je výkonný software pro zasílání newsletterů.
V dnešní digitální době existuje mnoho softwarových nástrojů pro tvorbu newsletterů, které uspokojují rozmanité potřeby marketérů, editorů newsletterů a vydavatelů.
Výběr správného softwaru pro zasílání newsletterů však může být náročný, zejména s ohledem na rozsáhlé funkce a cenové struktury těchto nástrojů.
Věnovali jsme čas výzkumu a sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarových nástrojů pro zasílání newsletterů, které jsme seřadili podle funkcí, omezení, cen a recenzí z důvěryhodných zdrojů, jako jsou G2 a Capterra.
Ať už hledáte nástroj s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení, hladkou integrací nebo vynikajícími analytickými funkcemi, máme pro vás to pravé.
Co je software pro zasílání newsletterů?
Software pro zasílání newsletterů je nástroj, který zjednodušuje proces vytváření, navrhování a distribuce newsletterů.
Software pro zasílání newsletterů umožňuje snadnou správu seznamů odběratelů, sledování míry otevření a prokliku a automatizaci rozesílacích plánů.
Co byste měli hledat v softwaru pro zasílání newsletterů?
Výběr nejlepšího softwaru pro zasílání newsletterů závisí hlavně na vašich konkrétních potřebách a preferencích.
Jedním z klíčových faktorů je uživatelská přívětivost služby e-mailového marketingu. Nástroj pro e-mailový marketing s intuitivním rozhraním a snadno použitelnými designovými nástroji vám výrazně usnadní život. Dalším důležitým aspektem jsou možnosti přizpůsobení. Měli byste mít možnost upravit design svého newsletteru tak, aby odpovídal identitě vaší značky.
Integrační schopnosti jsou také důležité pro vaši e-mailovou marketingovou platformu. Software pro zasílání newsletterů, který si vyberete, by měl být kompatibilní s vaší stávající technologií, aby vám umožnil plynulou práci napříč platformami. Nejlepší software pro zasílání newsletterů nabízí robustní analytické a reportovací nástroje, které vám poskytnou přehled o chování odběratelů a úrovni jejich zapojení.
Při rozhodování byste měli zohlednit také cenu. Hledejte software pro zasílání newsletterů, který nabízí funkce, které potřebujete, za cenu, která odpovídá vašemu rozpočtu.
Na závěr zvažte recenze a hodnocení ze spolehlivých zdrojů, protože poskytují cenné informace o celkovém výkonu každého softwaru pro zasílání newsletterů a spokojenosti uživatelů.
10 nejlepších softwarů pro zasílání newsletterů
Zde je náš výběr nejlepších softwarů pro zasílání newsletterů.
1. ClickUp
Nejlepší pro plánování newsletterů
ClickUp vyniká svými přizpůsobitelnými šablonami HTML e-mailů. Místo toho, abyste začínali od nuly, můžete použít tyto profesionálně navržené šablony, které lze snadno přizpůsobit tak, aby odpovídaly vzhledu a stylu vaší značky. ClickUp AI šetří čas a zajišťuje konzistentnost vaší komunikace, například když odběratelé kliknou na odkazy ve vašich e-mailových marketingových kampaních a navštíví jednu z vašich vstupních stránek.
Za zmínku stojí nástroje ClickUp Docs a nástroje pro správu projektů. S jejich pomocí můžete snadno organizovat své newslettery, vytvářet kalendáře obsahu pomocí šablon ClickUp a sledovat proces tvorby od začátku do konce. Tato úroveň organizace je pro týmy zásadní změnou, která zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně a termíny jsou dodržovány.
Integrace je také silnou stránkou ClickUp. Tento software dobře spolupracuje s hlavními softwarovými nástroji pro e-mailové zpravodaje. To znamená, že můžete vytvořit svůj zpravodaj v ClickUp a poté jej snadno exportovat do své oblíbené marketingové platformy pro distribuci. Tato kompatibilita může výrazně zefektivnit váš pracovní postup.
ClickUp nabízí pokročilé analytické a reportovací nástroje. Můžete sledovat míru otevření, míru prokliku, registrační formuláře a další údaje, které vám poskytnou jasný obraz o výkonu vašich newsletterů. Tyto informace jsou klíčové pro zdokonalení vaší strategie a vytváření obsahu, který osloví vaše publikum.
Nejlepší funkce ClickUp
- Bezchybně se integruje s více než 1 000 aplikacemi a nástroji, což vám pomůže zefektivnit práci a zabránit přepínání kontextu.
- Kombinuje správu úkolů, dokumentů a projektů s online nástroji pro spolupráci a poskytuje centrální místo pro všechny vaše pracovní potřeby.
- Šablony marketingových plánů a šablony newsletterů vám umožní rychle a snadno začít s jakýmkoli projektem.
- Automatizované pracovní postupy šetří čas při rutinních úkolech a zvyšují produktivitu.
- Umožňuje přizpůsobit správu pracovního zatížení a rozhraní vašim potřebám.
- Díky velkorysému bezplatnému tarifu můžete vyzkoušet možnosti ClickUp, než se zavážete.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k množství funkcí mohou noví uživatelé potřebovat nějaký čas, aby se seznámili se všemi funkcemi a porozuměli jim.
- V režimu offline nejsou k dispozici všechny funkce.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Moosend
Nejlepší pro drag and drop newslettery
Pro ty, kteří chtějí snadno vytvářet působivé newslettery, je tu Moosend.
Tato platforma se pyšní funkcemi pro e-mailový marketing, jako je editor typu drag-and-drop, který zjednodušuje proces návrhu. Díky knihovně úžasných předem navržených šablon můžete vytvořit poutavý newsletter během chvilky.
Ale výhody tím nekončí – analytické nástroje Moosend v reálném čase vám umožňují analyzovat výkonnost kampaní za běhu. Budete mít k dispozici všechna data, která potřebujete k optimalizaci svých newsletterů a navázání kontaktu s publikem, od míry otevření po míru prokliku.
Nejlepší funkce Moosend
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje snadnou navigaci a používání i pro začátečníky.
- Rozsáhlá sbírka krásných šablon a editor s funkcí drag-and-drop usnadňují navrhování newsletterů.
- Výkonné automatizační funkce a segmentační nástroje umožňují personalizované a cílené kampaně.
- A/B testování zajistí, že vaše newslettery budou optimalizovány pro nejlepší zapojení.
Omezení Moosend
- Ačkoli je jeho jednoduchost jeho silnou stránkou, pokročilí uživatelé mohou jeho funkce považovat za poněkud omezené.
- Nenabízí nativní CRM systém.
Ceny Moosend
- Zdarma pro až 1000 odběratelů
- Výhoda: Cena začíná na 8 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Moosend
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Bonus: Podívejte se na tyto šablony newsletterů v Google Docs!
3. Campaign Monitor
Nejlepší pro malé podniky
V Campaign Monitor najdeme jeden z marketingových nástrojů, který vyniká svou jednoduchostí, aniž by obětoval funkčnost.
Tato platforma je určena jak pro začátečníky, tak pro zkušené marketéry a díky ní je vytváření, odesílání a optimalizace e-mailových kampaní příjemně jednoduché.
Silnou stránkou Campaign Monitoru je jeho intuitivní automatizace.
Díky možnosti nastavit spouštěče na základě akcí odběratelů nebo předdefinovaných scénářů můžete zajistit, že se vaše newslettery dostanou ke správnému publiku ve správný čas.
Nejlepší funkce Campaign Monitor
- Nástroj pro tvorbu e-mailů s funkcí drag-and-drop a krásné šablony nabízejí vynikající flexibilitu designu.
- Robustní funkce A/B testování pro optimalizaci vašich kampaní
- Komplexní analytika poskytuje cenné informace o výkonu kampaní.
- Pokročilé funkce personalizace vám umožní vytvářet vysoce cílené newslettery a oznámení.
Omezení Campaign Monitor
- Omezené možnosti automatizace e-mailů ve srovnání s některými konkurenty
- Někteří uživatelé jej považují za mírně dražší než jiné podobné nástroje.
Ceny Campaign Monitor
- Základní: Od 9 $/měsíc
- Neomezený: Od 29 $/měsíc
- Premier: Od 149 $/měsíc
Hodnocení a recenze Campaign Monitor
- G2: 4,1/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
4. Omnisend
Nejlepší pro e-commerce weby
Omnisend nabízí více než jen software pro zasílání newsletterů. Jedná se o komplexní platformu pro e-commerce podniky, která kombinuje e-mailový marketing s dalšími kanály, jako jsou SMS a sociální média.
Tento přístup vám umožňuje vytvářet jednotné kampaně napříč kanály, které zlepšují zákaznickou zkušenost a zvyšují konverze. A díky zaměření na segmentaci a personalizaci vám funkce softwaru pro e-mailové newslettery Omnisend usnadňují přizpůsobení obsahu individuálnímu chování a preferencím zákazníků.
Nejlepší funkce Omnisend
- Editor newsletterů s dynamickými bloky obsahu a šablonami vám pomůže vytvářet personalizované newslettery.
- Flexibilní nástroj pro automatizaci e-mailů a funkce segmentace pro lepší zacílení na odběratele e-mailů
- Platforma pro zasílání newsletterů, která se dobře integruje s e-commerce platformami, jako jsou Shopify, Bigcommerce a WooCommerce.
- Pokročilé nástroje pro vytváření reportů s cennými informacemi o kampaních
Omezení Omnisend
- Ačkoli je jeho zaměření na e-commerce jeho silnou stránkou, nemusí být nejlepší volbou pro firmy, které nemají e-shop.
- Někteří uživatelé zmiňují strmější křivku učení ve srovnání s jinými nástroji pro zasílání newsletterů.
Ceny Omnisend
- Bezplatná verze
- Standard: Od 16 $/měsíc
- Výhoda: Cena začíná na 99 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Omnisend
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
5. Brevo
Nejlepší pro e-commerce weby
Dalším nástrojem je Brevo, který se mezi nástroji pro e-mailový marketing vyznačuje inovativním přístupem k designu.
Brevo nabízí bohatý interaktivní editor designu, který usnadňuje vytváření vizuálně atraktivních newsletterů. Tato platforma je ideální pro týmy, protože poskytuje funkce pro spolupráci v reálném čase, které umožňují více uživatelům spolupracovat na e-mailovém marketingu.
Díky efektivní automatizaci pracovních postupů a funkcím pro přidělování úkolů zajišťuje Brevo hladkou spolupráci v rámci vašeho týmu a urychluje proces tvorby newsletterů.
Nejlepší funkce Brevo
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s intuitivním editorem typu drag-and-drop
- Široká škála přizpůsobitelných šablon pro různé potřeby
- Robustní reportování a analytika pro získání přehledu o výkonu kampaní
- Zahrnuje funkce automatizace marketingu a segmentace.
Omezení Brevo
- Jelikož se jedná o novější software pro zasílání newsletterů, může mu chybět některá pokročilá funkce.
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s jinými nástroji
Ceny Brevo
- Ceny jsou k dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze Brevo
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
6. ConvertKit
Nejlepší pro blogery
S ConvertKit získáte software pro zasílání newsletterů, který je výslovně vytvořen pro tvůrce.
Ať už jste blogger, YouTuber nebo podcaster, ConvertKit nabízí nástroje, které vám pomohou rozšířit vaše publikum a vydělávat si na živobytí online. Je známý hlavně díky svému silnému systému automatizace a tagování, který umožňuje cílené zasílání zpráv.
ConvertKit klade důraz na doručitelnost a zaměstnává tým, který se věnuje tomu, aby vaše e-maily dorazily do schránek vašich odběratelů.
Nejlepší funkce ConvertKit
- Snadno použitelné rozhraní a výkonný nástroj pro vizuální automatizaci
- Nástroje pro segmentaci a značkování pro personalizovanou komunikaci
- Robustní funkce pro e-mailový marketing, včetně hromadného rozesílání a sekvencí
- Integrace s oblíbenými platformami, jako jsou WordPress, Shopify a WooCommerce
Omezení ConvertKit
- Omezené možnosti designu a přizpůsobení ve srovnání s jinými softwarovými nástroji pro zasílání newsletterů
- Žádná nativní funkce A/B testování
Ceny ConvertKit
- Zdarma
- Tvůrce: 15 $/měsíc
- Creator Pro: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze ConvertKit
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
7. AWeber
Nejlepší pro blogery
AWeber, stálice v odvětví e-mailových marketingových služeb, si i nadále získává oblibu díky svým robustním funkcím automatické odpovědi a velkému výběru předem připravených šablon.
Tento software pro zasílání newsletterů obsahuje integrovaný analytický nástroj, který vám poskytne přehled o výkonu vašich newsletterů. Co však AWeber odlišuje od ostatních, je jeho vynikající zákaznická podpora.
Jejich tým je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, prostřednictvím různých kanálů a je připraven vám pomoci v každém kroku.
Nejlepší funkce AWeber
- Velký výběr předem připravených šablon a uživatelsky přívětivý editor s funkcí drag-and-drop
- Funkce automatické odpovědi pro efektivní automatizaci e-mailů
- Integrované analytické nástroje pro sledování výkonu kampaní
- Zákaznická podpora 24/7 prostřednictvím e-mailu, telefonu a živého chatu
Omezení AWeber
- Rozhraní může ve srovnání s modernějším softwarem pro zasílání newsletterů působit zastarale.
- Někteří uživatelé hlásí omezené možnosti segmentace a personalizace.
Ceny AWeber
- Zdarma
- Lite: 12,50 $/měsíc
- Plus: 20 $/měsíc
- Neomezený: 899 $/měsíc
Hodnocení a recenze AWeber
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
8. Constant Contact
Nejlepší pro podniky poskytující služby
Software pro e-mailový marketing Constant Contact vyniká funkcemi přizpůsobenými speciálně pro malé podniky a neziskové organizace.
Tato platforma nabízí snadno ovladatelné uživatelské rozhraní s více než 100 přizpůsobitelnými šablonami e-mailů. Díky nástrojům pro správu událostí a integraci s platformami jako Shopify a WordPress je univerzální pro různé obchodní potřeby.
Nejlepší funkce Constant Contact
- Více než 100 přizpůsobitelných šablon e-mailů a výkonný editor s funkcí drag-and-drop.
- Robustní nástroje pro vytváření reportů poskytují přehled o otevřeních, kliknutích a sdíleních.
- Nástroje pro správu událostí a integrace s oblíbenými platformami, jako jsou Shopify a WordPress
- Vynikající zákaznická podpora, včetně živého chatu, telefonické podpory a rozsáhlé knihovny zdrojů.
Omezení služby Constant Contact
- Automatizace může být u složitějších kampaní omezená.
- Někteří uživatelé považují cenovou strukturu za poněkud vysokou pro rostoucí podniky.
Ceny Constant Contact
- Lite: 12 $/měsíc
- Standard: 35 $/měsíc
- Premium: 80 $/měsíc
Hodnocení a recenze Constant Contact
- G2: 4,0/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
9. Keap
Nejlepší pro podniky poskytující služby
Keap, dříve Infusionsoft, kombinuje výkonné funkce pro správu vztahů se zákazníky (CRM) s funkcemi softwaru pro e-mailový marketing.
Tato komplexní platforma pro prodej a marketing, ideální pro malé podniky, nabízí pokročilé automatizační funkce, včetně behaviorálních spouštěčů.
S Keapem můžete vytvářet personalizované následné akce a sledovat přehledné metriky pro komplexní e-mailové kampaně.
Nejlepší funkce Keap
- Výkonný CRM integrovaný s nástrojem pro e-mailový marketing
- Robustní automatizační funkce, včetně nástroje pro tvorbu kampaní a behaviorálních spouštěčů
- Personalizované e-mailové kampaně s sekvencováním
- Komplexní reportování pro podrobné sledování a analýzu e-mailových kampaní
Omezení Keap
- Dražší ve srovnání s jinými nástroji pro e-mailový marketing
- Náročnější osvojení díky mnoha pokročilým funkcím
Ceny Keap
- Pro: 199 $ měsíčně
- Max: 289 $/měsíc
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
10. HubSpot
Nejlepší pro podniky poskytující služby
HubSpot, gigant ve světě nástrojů pro správu prodejních a marketingových zdrojů, nabízí pokročilý software pro e-mailový marketing s celou řadou funkcí. Jeho personalizační nástroje vám umožňují přizpůsobit obsah pro každého příjemce, zatímco podrobné analytické údaje poskytují cenné informace o výkonu kampaně.
Tento CRM marketingový software nabízí hladkou integraci s jinými platformami pro e-mailový marketing, což z něj činí skvělou volbu pro firmy, které hledají komplexní marketingové řešení.
Nejlepší funkce HubSpot
- Funkce personalizace umožňují přizpůsobit obsah pro každého příjemce.
- Podrobné analytické údaje nabízejí přehled o e-mailových kampaních.
- Skvělý všestranný nástroj pro správu sociálních médií pro týmy, které hledají komplexní marketingový software.
- Pokročilé automatizační funkce zefektivňují váš proces e-mailového marketingu.
- Bezchybná integrace s HubSpot CRM a dalšími nástroji HubSpot
Omezení HubSpot
- Vyšší cena ve srovnání s jinými nástroji
- Vzhledem k šíři pokročilých funkcí to může být ohromující.
Ceny HubSpot
Kontaktujte HubSpot pro informace o cenách
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Vyzkoušejte AI a marketingové nástroje ClickUp pro váš příští newsletter
Každá platforma pro e-mailový marketing má své jedinečné přednosti; ta nejvhodnější závisí na vašich konkrétních potřebách. Ať už se jedná o pokročilé automatizační funkce, elegantní designové šablony nebo robustní analytické nástroje, software vám může pomoci vylepšit vaše newslettery.
Nezapomeňte však, že kouzlo efektivního vytváření newsletterů spočívá ve správném softwaru a strategickém plánování a provedení.
ClickUp vám s tím pomůže. Podívejte se na šablonu Newsletter Whiteboard Template od ClickUp a zjistěte, jak vám naše plug-and-play formáty mohou usnadnit a urychlit tvorbu obsahu newsletterů. A díky zobrazení Calendar od ClickUp můžete vytvořit svůj marketingový kalendář během chvilky.
Tyto zdroje mohou dále zjednodušit váš proces plánování newsletterů, poskytují vizuální rozvržení pro sledování pokroku, stanovení termínů a zajištění toho, že vaše newslettery vždy dosáhnou svého cíle.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a přesvědčte se, jaký rozdíl může znamenat pro váš proces tvorby elektronických newsletterů!