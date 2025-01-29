10 nejlepších softwarů pro správu marketingových zdrojů (MRM) 2025

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je software pro správu marketingových zdrojů (MRM)?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Software pro správu marketingových zdrojů je navržen tak, aby zefektivnil proces sledování a koordinace všech pohyblivých částí vašich marketingových kampaní. To zahrnuje správu všeho od vašich marketingových zdrojů po tvorbu aktiv a analýzu výkonu. " } } ] }
V marketingu neplatí, že čím více, tím lépe.
Více lidí, značkových aktiv a kampaní znamená exponenciálně více plánování a správy, pokud má váš marketingový rozpočet přinášet efektivní výsledky.
Abyste měli všechny tyto věci pod kontrolou, budete potřebovat software pro správu marketingových zdrojů (MRM), který dokáže držet krok s vašimi potřebami. Tento nástroj musí umět vše, od poskytování jediného zdroje pravdivých informací o tom, jaké úkoly se tento měsíc plní, až po snadné vyhledávání konkrétních obrázků značky ve vaší databázi.
Naštěstí pro vás existuje na trhu několik nástrojů MRM, které vám pomohou zvládnout výzvu spojenou se správou marketingového oddělení. Tento seznam 10 nejlepších nástrojů, které jsou v současné době k dispozici, vám poskytne přehled o tomto odvětví a pomůže vám najít přesně ten software, který vaše firma potřebuje, aby se stala efektivním marketingovým strojem.
Co je software pro správu marketingových zdrojů (MRM)?
S dobrým systémem MRM mohou marketéři snadno vytvářet kampaně napříč více kanály, odděleními, týmy a dodavateli, aby maximalizovali efektivitu svých snah.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu marketingových zdrojů?
Při hledání vhodného softwaru pro správu marketingových zdrojů je třeba zvážit celou řadu funkcí a možností. Zde je několik nejdůležitějších faktorů, které je třeba zohlednit při hledání nástroje, který vám pomůže efektivněji spravovat vaše marketingové zdroje:
- Správa úkolů: Schopnost spravovat marketingové úkoly a přidělovat je členům týmu je nezbytná pro efektivní řízení projektů.
- Software pro správu zdrojů: Komplexní knihovna zdrojů vám pomůže snadno ukládat, vyhledávat a znovu používat digitální zdroje, jako jsou grafika, videa, obrázky, dokumenty a další.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizace rutinních marketingových úkolů vám pomůže soustředit se na složitější a kreativnější aspekty vaší práce a sníží riziko lidské chyby.
- Reporting: Automatizované reporty pro sledování výkonu jsou klíčové pro optimalizaci marketingových aktivit a zajištění jejich úspěchu.
- Správa uživatelů: Možnost spravovat uživatele, role a oprávnění usnadňuje delegování a přidělování úkolů správným osobám.
- Nástroje pro spolupráci: Komunikace v rámci týmu je nezbytná pro efektivní plnění úkolů. Nástroje, které umožňují všem spolupracovat v reálném čase, pomáhají urychlit dokončení projektu, zejména pokud vedete agilní marketingový tým.
- Bezpečnost: Vzhledem k citlivým údajům o zákaznících je důležité mít bezpečný systém s šifrovanými připojeními.
V závislosti na potřebách vaší společnosti můžete potřebovat více nebo méně. Ale těchto sedm položek je skvělým základem, od kterého můžete začít.
10 nejlepších softwarů pro správu marketingových zdrojů
Začněme oddělovat to nejlepší od zbytku. Zde je náš oblíbený software pro správu marketingových zdrojů pro rok 2023.
1. ClickUp
ClickUp je univerzální systém pro správu projektů a úkolů určený pro týmy všech velikostí. Umožňuje organizovat a spravovat marketingové úkoly a projekty pomocí interaktivních tabulek, automatizovaných pracovních postupů, Ganttových diagramů a dalších nástrojů.
ClickUp vám navíc usnadní organizaci a přidělování zdrojů pro efektivní marketingové kampaně. Když jsou všechny vaše marketingové zdroje navrženy a uloženy v ClickUp, celý váš tým má rychlý přístup ke všemu, co potřebuje k dokončení přidělených úkolů.
Nestačí vám k tomu ClickUp? Žádný problém – nabízíme také řadu integrací s oblíbenými softwarovými řešeními, jako jsou Slack, Zoom, Trello, Google Drive, Dropbox a další.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Pomocí našeho přehledu pracovního vytížení zjistíte, kolik (nebo jak málo) práce má daný zaměstnanec aktuálně na starosti.
- Získejte kontrolu nad alokací marketingových zdrojů pomocí personalizovaných dashboardů a analytických nástrojů.
- Chytré a přizpůsobitelné šablony vám pomohou vytvářet, sledovat a přizpůsobovat vaše marketingové zdroje.
Omezení ClickUp:
- Prohlédnutí všech našich vzdělávacích videí a pochopení všech funkcí ClickUp zabere nějaký čas.
- Některé funkce ještě nejsou v aplikaci k dispozici.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Adobe Campaign
Adobe Campaign je nástroj pro správu kampaní, který je součástí širšího ekosystému Adobe. Poskytuje výkonné funkce pro dynamickou tvorbu obsahu, multikanálové kampaně a analytická data z Adobe Analytics, které vaší společnosti pomohou činit informovanější rozhodnutí.
Díky systému drag-and-drop usnadňuje Adobe Campaign vytváření komplexních kampaní na jednom místě. Navíc díky centrálnímu systému správy pracovních postupů máte vždy přehled o tom, co vaše marketingové oddělení dělá.
Největší nevýhodou Adobe Campaign je, že je určen především pro větší společnosti, které již využívají jiné řešení Adobe. Pokud se vás to týká, možná jste právě našli ideální řešení MRM.
Nejlepší funkce Adobe Campaign:
- Automaticky generujte personalizovaný obsah pro své publikum pomocí funkce dynamického obsahu.
- Vytvářejte multikanálové kampaně na jednom místě pomocí systému drag-and-drop.
- Využijte analytická data z Adobe Analytics pro své marketingové kampaně.
Omezení Adobe Campaign:
- Pro menší společnosti nebo start-upy příliš drahé.
- Je neuvěřitelně složitý, což ztěžuje jeho nastavení a efektivní provoz.
- Náročné na zdroje, což může způsobit selhání systému.
Ceny Adobe Campaign:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Adobe Campaign:
- G2: 4,1/5 (331 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (165 recenzí)
3. Miro
Miro je vizuální platforma pro spolupráci, která byla navržena tak, aby práce s vaším týmem byla zábavnější a efektivnější.
Pro malé týmy může být Miro také cenově dostupnou náhradou za MRM. Miro poskytuje týmům jednoduchý systém pro organizaci úkolů, vytváření dokumentů a ukládání prostředků na jednom místě. Má také vestavěný software pro videokonference, který lze použít pro vzdálené schůzky.
Miro však nikdy nebylo zamýšleno jako specializovaný MRM software. Z tohoto důvodu postrádá automatizaci pracovních postupů a funkce pro vytváření reportů, které nabízejí sofistikovanější řešení v tomto seznamu.
Nejlepší funkce Miro:
- Šablony umožňují rychlé a efektivní brainstormingové nebo plánovací schůzky.
- Interaktivní tabule je snadno použitelná.
- Integruje se s mnoha nejběžnějšími nástroji ve vašem technologickém stacku.
Omezení Miro:
- Jeho nástroje pro správu projektů jsou poněkud omezené.
- Větší společnosti by pravděpodobně měly potíže udržet všechna svá data a zdroje organizované v tomto systému.
Ceny Miro:
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Miro:
- G2: 4,8/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
4. Papirfly
Papirfly je platforma MRM zaměřená na správu aktiv. Je navržena pro použití týmy všech velikostí, od malých podniků až po velké společnosti.
Papirfly je nejznámější pro svůj systém knihovny zdrojů, ale umí mnohem víc. Obsahuje také nástroje pro správu úkolů, plánování projektů a analytické reporty. Papirfly můžete například použít k vytvoření pracovních postupů, které vám pomohou dosáhnout vašich hlavních marketingových cílů.
Největší nevýhodou této platformy je její strmá křivka učení, kterou mohou někteří uživatelé obtížně překonat. Pokud hledáte spíše rychlé řešení pro malý tým, nemusí být tento nástroj pro vás tím pravým.
Nejlepší funkce Papirfly:
- Knihovna pro správu digitálních aktiv Papirfly vám umožňuje ukládat a organizovat všechny vaše značkové materiály na jednom pohodlném místě.
- Interaktivní pracovní postupy zjednodušují vytváření a přidělování úkolů v rámci celého týmu.
- Díky systému značek je vyhledání konkrétního materiálu snadnější než 1-2-3.
Omezení Papirfly:
- Nezahrnuje žádné nástroje pro správu času ani sledování.
- Šablony není snadné upravovat sami.
Ceny Papirfly:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Papirfly:
- G2: 4,5/5 (41 recenzí)
- Capterra: 43,6/5 (96 recenzí)
5. Kantata
Kantata je řešení pro správu marketingových zdrojů, které se zaměřuje na zlepšení spolupráce týmů. Kantata má intuitivní rozhraní typu drag-and-drop, které umožňuje rychle vytvářet pracovní postupy, přiřazovat úkoly členům týmu a mnoho dalšího.
Kantata navíc disponuje integrovanou knihovnou zdrojů a systémem pro správu verzí, což usnadňuje ukládání, vyhledávání a spolupráci na kreativních zdrojích. Kantata je obzvláště vhodnou volbou pro firmy, které potřebují pomoc s předpovídáním požadavků na pracovní sílu.
Jeho pokročilý nástroj pro předpovědi vám pomůže zajistit, že budete mít vždy dostatek zaměstnanců připravených obsloužit vaše zákazníky.
Nejlepší funkce Kantaty:
- Zahrnuje velké množství integrací a automatizací pracovních postupů.
- Předpovídejte nedostatek nebo přebytek pracovní síly, abyste se mohli podle toho přizpůsobit.
- Pokročilý software pro přiřazování dovedností zjednodušuje přiřazování správných lidí ke správným pracovním pozicím.
Omezení Kantata:
- Zastaralé uživatelské rozhraní působí pomalým dojmem.
- Objevuje se tolik nových funkcí, že může být obtížné zjistit, co všechno Kantata dokáže.
Ceny Kantata:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Kantata:
- G2: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (584 recenzí)
6. Monday. com
Monday.com je komplexní platforma pro správu práce, která zefektivňuje vaše marketingové procesy. Týmy ji mohou používat ke sledování projektů, stanovování priorit úkolů, prohlížení termínů a dalším účelům.
Monday je v podstatě nástroj pro spolupráci, který zjednodušuje komunikaci mezi týmy a odděleními, ale obsahuje také mnoho funkcí potřebných pro skvělý nástroj MRM. Patří mezi ně automatizované pracovní postupy, reporting a správa aktiv.
Největší nevýhodou Monday je, že pro větší společnosti se může rychle stát nepraktickým. Pro malé a střední podniky je však Monday atraktivním řešením pro správu marketingových zdrojů.
Nejlepší funkce pondělí:
- Více zobrazení tabulek umožňuje snadnou správu času a úkolů pro co nejefektivnější využití vašich marketingových zdrojů.
- Přizpůsobení tabule pomáhá organizovat vaše marketingové zdroje a úkoly na jednom místě.
- Přizpůsobené panely a přehledy vám ukážou, jak dobře fungují vaše současné marketingové strategie.
Omezení pondělí:
- Může se jednat o systém, který je obtížné škálovat, jakmile se rozsah a složitost vašich marketingových aktivit zvětší.
- Technická podpora může být obtížně dostupná, pokud máte potíže s některou z jejích funkcí.
Ceny v pondělí:
- Individuální: zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Smlouva o cenách
Hodnocení a recenze pondělí:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
7. Wrike
Wrike je cloudový nástroj pro správu práce a spolupráci, který kombinuje řízení projektů, přidělování úkolů, sledování času, sdílení dokumentů a další funkce do jedné platformy.
Wrike je také velmi přizpůsobitelný. Můžete například vytvářet vlastní šablony pro opakovatelné procesy nebo nastavit automatická upozornění na úkoly, jejichž termín již uplynul. To znamená, že týmy, které investují čas do Wrike, budou odměněny celkově lepší a přizpůsobenější zkušeností.
Nejlepší funkce Wrike:
- Označte své úkoly a podúkoly v Wrike křížovými značkami, aby každé oddělení mohlo najít a použít zdroje, které potřebuje.
- Online kontrola urychluje schvalovací proces nových marketingových materiálů.
- Vlastní požadavky jsou pro manažery rychlým způsobem, jak rozběhnout projekty nebo automatizovat procesy.
Omezení Wrike:
- Mobilní aplikace Wrike je omezená a pro správu projektů obtížně použitelná.
- Zaměstnanci a noví uživatelé budou potřebovat nějaký čas, než plně ocení možnosti Wrike, pokud nemáte vlastní interní proces zaškolování.
Ceny Wrike:
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike:
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
8. HubSpot Marketing Hub
HubSpot Marketing Hub je komplexní sada nástrojů, která vám pomůže spravovat marketingové kampaně, sledovat jejich výkonnost a analyzovat data z těchto kampaní.
Marketing Hub zahrnuje různé nástroje pro tvorbu obsahu, optimalizaci SEO, sledování webových stránek, automatizaci pracovních postupů, získávání a péči o potenciální zákazníky a mnoho dalšího.
Díky tomu je tento software vynikající volbou pro firmy, které potřebují více než jen základní správce úkolů nebo nástroj pro sledování času.
Nejlepší funkce HubSpot Marketing Hub:
- Hladká integrace s ostatními CRM systémy HubSpot.
- Výkonné automatizační nástroje vám umožní vytvářet e-mailové marketingové kampaně s menším množstvím zdrojů.
- Díky multi-touch atribuci výnosů budete vědět, které marketingové aktivity vám přinášejí skutečný ROI.
Omezení HubSpot Marketing Hub:
- Plnou funkčnost lze skutečně využít pouze v případě, že máte předplatné celého ekosystému HubSpot.
- Omezený počet dashboardů může být pro některé společnosti limitující.
Ceny HubSpot Marketing Hub:
- Profesionální: 890 $/měsíc
- Enterprise: 3600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot Marketing Hub:
- G2: 4,4/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
9. Brandfolder
Brandfolder je platforma pro správu aktiv a spolupráci určená pro marketéry, kteří v ní mohou ukládat, sdílet, organizovat a chránit svůj obsah. Využívají ji některé z největších světových značek ke správě svých marketingových aktiv, od log a fotografií po videa a dokumenty.
Systém Brandfolder pokrývá všechny základní funkce MRM, včetně přidělování a správy úkolů, sledování aktiv, automatizace pracovních postupů, analytických reportů a dalších.
Skutečnou hvězdou Brandfolderu je však jeho AI tagger obsahu, který usnadňuje týmům s rozsáhlými knihovnami aktiv udržovat pořádek. Pokud váš tým tento problém nemá, mohou pro vás existovat lepší řešení.
Nejlepší funkce Brandfolderu:
- AI content tagger automaticky kategorizuje všechny vaše zdroje, takže najít to, co potřebujete, je hračka.
- Zahrnuje inteligentní CDN, která hostuje vaše obrázky a umožňuje vám je rychleji doručovat v e-mailech, blogových příspěvcích a dalších médiích.
- Centralizované pracovní prostředí Brandfolder je ideální pro plánování a realizaci marketingových kampaní.
Omezení Brandfolderu:
- Dlouhý proces nastavení může odradit menší týmy.
- Pochopení toho, jak AI kategorizuje různé zdroje, vyžaduje určitý čas, než si na to zvyknete.
Ceny Brandfolderu:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Brandfolder:
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (436 recenzí)
10. MarcomCentral
MarcomCentral je cloudové řešení pro správu marketingových materiálů určené pro velké podniky. MarcomCentral usnadňuje týmům ukládání, přístup a spolupráci na všech kreativních materiálech na jednom místě.
MarcomCentral také poskytuje rozsáhlé analytické reporty a automatizované pracovní postupy pro úkoly, jako jsou žádosti o schválení, sledování projektů a dodržování značky.
Největší nevýhodou MarcomCentral je jeho složitost. Aby vám tento komplexní systém vyhovoval, budete potřebovat čas a zdroje, které některé týmy nemají.
Nejlepší funkce MarcomCentral:
- Komplexní správa pracovních postupů vám umožní optimalizovat celý marketingový proces od schválení až po dodání.
- Oznámení o vypršení platnosti prostředků jsou užitečná pro sledování marketingových prostředků, které brzy vyprší.
- Interní analytické a informační platformy vyhodnocují, zda jsou vaše marketingové zdroje využívány správným způsobem.
Omezení MarcomCentral:
- Přizpůsobení MarcomCentral vašim specifickým potřebám může být obtížné, zejména pokud ve vašem týmu nemáte nikoho, kdo by měl s tímto softwarem zkušenosti.
- Vytváření šablon je časově náročnější, než by mělo být.
Ceny MarcomCentral:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MarcomCentral:
- G2: 4,1/5 (87 recenzí)
- Capterra: 4/5 (84 recenzí)
Často kladené otázky k softwaru pro správu marketingových zdrojů
Jak software MRM pomáhá firmám zefektivnit jejich marketingové procesy?
Software MRM pomáhá firmám šetřit čas automatizací úkolů, jako je sledování rozpočtu, řízení projektů a správa aktiv. Umožňuje také spolupráci mezi členy týmu a poskytuje přehled o výkonu kampaní v reálném čase.
Jaké jsou klíčové funkce softwaru MRM?
Mezi klíčové funkce softwaru MRM patří sledování rozpočtu, řízení projektů, správa aktiv, automatizace pracovních postupů, plánování a sledování kampaní, analytika a reporting.
Jaké jsou výhody používání softwaru MRM pro podnikání?
Používání softwaru MRM může podnikům pomoci zlepšit návratnost investic do marketingu optimalizací marketingových procesů, snížením nákladů a zvýšením efektivity. Může také pomoci týmům lépe spolupracovat a přijímat rozhodnutí založená na datech a informacích v reálném čase.
Správný software pro správu marketingových zdrojů pro váš tým
Nástroje pro správu marketingových zdrojů jsou neocenitelné pro firmy, které chtějí rozšířit svou marketingovou přítomnost. Tyto řešení nabízejí řadu funkcí, od automatizovaných pracovních postupů a správy úkolů až po analytické reporty a sledování zdrojů.
Každá platforma MRM má své jedinečné silné a slabé stránky, proto je důležité si před rozhodnutím udělat čas na prozkoumání každé z nich.
Jedním ze způsobů, jak zahájit tento výzkumný proces, je vyzkoušet si tyto softwarové nástroje MRM. S ClickUp získáte přístup k naší rozsáhlé knihovně marketingových šablon, systému správy úkolů a mnohem více.
