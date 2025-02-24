81 % B2B marketérů využívá newslettery jako svou hlavní formu content marketingu. Proč? Protože za každý vynaložený dolar přinášejí v průměru návratnost 36 dolarů.
Pravidelné zasílání newsletterů vám pomáhá zůstat v kontaktu s vaším publikem, ale jejich vytváření od nuly může být náročné. Právě v takových případech vám šablony newsletterů v Google Docs přijdou vhod.
Považujte je za svého vestavěného designéra a copywritera bez velkého rozpočtu. Jsou připravené k použití, zcela přizpůsobitelné a co je nejlepší – zdarma.
Ať už jste majitelem malé firmy, freelancerem nebo někým, kdo má co sdílet, tyto šablony newsletterů vám ušetří čas a námahu a zároveň budou vypadat profesionálně.
V tomto blogovém příspěvku jsme shromáždili nejlepší bezplatné šablony newsletterů pro Google Docs. Nejprve se ale podívejme, jak vybrat ideální šablonu.
Co dělá šablonu newsletteru v Google Docs dobrou?
Ne všechny šablony newsletterů v Google Docs jsou dostatečně zajímavé, aby okamžitě zaujaly čtenáře. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru ideální šablony newsletteru v Google Docs:
- Strukturované rozvržení: Obsahuje organizované sekce s nadpisy a podnadpisy pro snadnou navigaci.
- Přizpůsobitelný design: Umožňuje měnit písma, barvy a obrázky tak, aby odpovídaly vaší značce.
- Vysoce kvalitní obrázky: Obsahuje relevantní obrázky ve vysokém rozlišení, které činí obsah vizuálně atraktivním.
- Čitelné fonty: Používá fonty, které jsou snadno čitelné a vypadají profesionálně.
- Konzistentní formátování: Zajišťuje jednotnost zarovnání textu, okrajů a mezer.
- Odrážky a seznamy: Pomáhají rozdělit informace na stravitelné části.
- Interaktivní prvky: Umožňují začlenit multimediální obsah, odkazy, tlačítka nebo QR kódy pro větší zapojení uživatelů.
- Možnosti přizpůsobení: Umožňuje přizpůsobit pozdravy, podpisy a další osobní prvky.
- Funkce pro spolupráci: Podporuje úpravy v reálném čase a zpětnou vazbu od více přispěvatelů.
8 šablon newsletterů pro Google Docs
Google Docs obsahuje sadu bezplatných šablon kompatibilních s Microsoft Word, které snadno upoutají pozornost vaší cílové skupiny.
Zde je osm z nich, ze kterých si můžete vybrat:
1. Šablona komunitního newsletteru od GooDocs
Skvělý komunitní newsletter začíná přehledným rozvržením, které oživí vaše novinky, příběhy a události.
Šablona Community Newsletter Template od GooDocs nabízí moderní design, který zlepšuje komunikaci.
Tato promyšleně navržená šablona plní svůj účel a umožňuje vám prezentovat příběhy vaší komunity.
Díky vyhrazeným místům pro fotografie a přehledným sekcím je ideální pro zdůraznění událostí a iniciativ a zachycení živého ducha vaší komunity.
Ideální pro: Podnikatele a správce komunit, kteří chtějí svým e-mailovým odběratelům zasílat poutavé a vizuálně atraktivní aktuality.
2. Šablona svátečního newsletteru od GDoc
Pokud máte obavy z budování týmu nebo vám dochází čas na vánoční přání, šablona vánočního newsletteru od GDoc je přesně to, co potřebujete (bez ohledu na velikost vaší společnosti).
Tato šablona navozuje sváteční atmosféru díky čistému bílému pozadí, klasickému designu a slavnostním obrázkům, jako jsou jedlové větve a zabalené dárky, které jsou uspořádány v přehledném a jednoduchém rozložení.
Můžete jej snadno přizpůsobit a přidat mu osobní nádech pomocí různých fontů a stylů pro bloky nadpisů. Citace má vintage rámečky a můžete přidávat fotografie do hlavních, samostatných a poznámkových sekcí s možností horizontálního nebo vertikálního umístění.
Tradiční červené tóny se skvěle hodí k Vánocům, ale barvy můžete kdykoli změnit tak, aby ladily s vaším tématem.
Ideální pro: Maloobchodní podniky a organizace, které chtějí propagovat sezónní nabídky a šířit sváteční náladu během prázdnin.
3. Minimalistická šablona lékařského newsletteru od GooDocs
Jasná komunikace je v oblasti zdravotnictví klíčová a dobrá šablona oznámení je nezbytná pro předávání důležitých informací bez jakýchkoli nejasností. Šablona Minimalist Medical Newsletter Template od GooDocs přesně toto splňuje.
Pomůže vám snadno sdílet novinky s vašimi pacienty a zaměstnanci. Díky přehlednému rozvržení a jednoduchému designu se tato šablona zaměřuje na čitelnost a zajišťuje, že důležité lékařské oznámení budou snadno srozumitelné.
Ideální pro: Zdravotnická zařízení a lékařské profesionály, kteří chtějí sdílet novinky a informace o zdraví s pacienty v přehledném a profesionálním formátu.
4. Šablona zaměstnaneckého newsletteru od GDoc
Moderní obchodní svět je plný marketingových výzev pro majitele firem a provozovatele malých podniků. Mnozí z nich mají potíže s dosahováním zisku a pokrytím nákladů, protože komunikace mezi zaměstnanci není dostatečně silná.
Šablona Employee Newsletter Template od GDoc je šablona firemního newsletteru, která vám pomůže lépe komunikovat s vaším týmem, podobně jako interní komunikační software.
Tato třístránková šablona Google Docs představuje dokonalou rovnováhu mezi stylem a profesionalitou. Obsahuje:
- Jemné odstíny bílé a šedé barvy, které zvýrazňují důležitý text
- Obrázky spokojených zaměstnanců pro vytvoření pozitivní atmosféry
- Další stránky pro zábavné sekce, jako je stránka pro vtipy nebo memy
Tuto bezplatnou šablonu si můžete také stáhnout v libovolném formátu pro Microsoft Powerpoint, Google Slides, Keynote a další.
Ideální pro: týmy HR a manažery interní komunikace, kteří chtějí informovat zaměstnance o novinkách a úspěších společnosti.
5. Šablona newsletteru pro e-mailový marketing v oblasti módy od GDoc
Pokud vás nástroje pro psaní e-mailů matou nebo si nejste jisti, jak odeslat online newsletter, tato poutavá šablona newsletteru vám pomůže.
Šablonu Fashion Email Marketing Newsletter Template od GDoc mohou využívat mnoho podniků, od oděvních značek a modelingových agentur po internetové obchody a kurzy krásy.
Tato přizpůsobitelná šablona obsahuje:
- Minimalistický černobílý design
- Dostatek prostoru pro vizuální prvky, jako jsou ilustrace nebo fotografie produktů
- Různé bloky a tlačítka pro snadnou navigaci
- Datum a číslo vydání v záhlaví nahoře
- Odkazy na sociální sítě v dolní části stránky
Ideální pro: Módní prodejce a butiky, které chtějí svým zákazníkům představit nové kolekce a módní trendy.
💡Tip pro profesionály: Pro usnadnění práce si prohlédněte tyto šablony kalendáře obsahu, které vám pomohou lépe spravovat obsah sociálních médií.
6. Šablona newsletteru s nadcházejícími událostmi ve škole od GDoc
Ať už jste učitel, který chce zapojit své studenty do nového projektu, nebo někdo, kdo chce vylepšit školní noviny, šablona School Upcoming Events Newsletter Template od GDoc se postará o všechny druhy vzdělávacího obsahu.
Obsahuje kombinaci jednoduchých geometrických tvarů, hvězd a lineárních infografik s patičkou, která zobrazuje důležité podrobnosti, jako je počet výtisků, datum vydání, odkaz na webovou stránku a číslo stránky.
Paleta barev zahrnuje korálovou, borůvkovou, nebesky modrou a tlumenou žlutou, ale můžete ji snadno přizpůsobit barvám vaší školy.
Můžete také vyměnit stockové fotografie za skutečné fotografie svých studentů a prezentovat flexibilní rozvržení s různými možnostmi sloupců.
Ideální pro: Vzdělávací instituce, které chtějí informovat rodiče a studenty o školních aktivitách a důležitých termínech.
7. Šablona newsletteru o rodinném životním stylu od Docs and Slides
Udržovat kontakt s rodinou je k nezaplacení a rodinný newsletter je skvělý způsob, jak všechny informovat o novinkách.
Šablona Family Newsletter Template od Docs and Slides je ideální pro vytváření jednoduchých, ale účinných aktualizací bez nutnosti speciálních dovedností. Můžete ji použít ke sdílení novinek, pozvánek, gratulací, rodinných fotografií a vzpomínek.
Společnosti mohou tuto šablonu také využít k oslovení svých klientů tím, že se zaměří na témata rodiny a sounáležitosti.
Ideální pro: Tvůrce obsahu zaměřeného na rodinu a blogery, kteří sdílejí tipy pro rodiče, rodinné aktivity a obsah týkající se životního stylu.
8. Šablona newsletteru pro restaurace od Superside
Chcete, aby vaši odběratelé byli nadšení z vašich nejnovějších receptů a speciálních nabídek?
Šablona newsletteru pro restaurace od Superside udrží pozornost vašich čtenářů a vzbudí v nich chuť na další informace!
Díky svému čistému a modernímu designu je tato šablona ideální pro prezentaci nových pokrmů a sezónních specialit. Navíc je plně přizpůsobitelná, takže do ní můžete snadno přidat své logo, fotografie a podrobnosti o menu a přizpůsobit ji tak svým potřebám.
Ideální pro: Restaurace a kavárny, které chtějí propagovat nové položky v jídelním lístku, speciální akce a komunikovat se stálými zákazníky.
Omezení používání Google Docs pro zpravodaje
I když Google Docs nabízí dobrý výběr bezplatných šablon, mají i své nevýhody:
- Omezené možnosti designu: Google Docs je skvělý pro text, ale nestačí na složitější designy. S pouhými základními tvary, čarami a textovými poli může být vytvoření vizuálně jedinečného newsletteru obtížné. Nenabízí pokročilé nástroje pro rozvržení, jako je tomu u specializovaného softwaru pro newslettery, což může bránit kreativitě.
- Žádná přímá integrace e-mailu: Jakmile vytvoříte newsletter v Google Docs, nemůžete jej odeslat přímo na svůj seznam adresátů. Místo toho budete muset obsah zkopírovat a vložit do své e-mailové služby nebo jej exportovat jako PDF a připojit k e-mailu. Tento další krok může být časově náročný a může vést k problémům s formátováním.
- Žádné analytické nástroje: Google Docs neposkytuje žádné nástroje pro sledování výkonnosti vašeho newsletteru. Nebudete moci zobrazit metriky, jako je míra otevření nebo míra prokliku, což ztěžuje měření zapojení čtenářů nebo úpravu strategie pro budoucí newslettery.
- Výzvy při spolupráci: Ačkoli Google Docs vyniká při spolupráci na textových dokumentech, může dojít k problémům, když na rozvržení newsletteru pracuje více lidí. Změny provedené jednou osobou mohou ovlivnit jinou část dokumentu, což vede k nesrovnalostem nebo konfliktům v designu.
- Omezení velikosti souborů: Google Docs má limit velikosti souboru 50 MB, což může být problém, pokud váš newsletter obsahuje mnoho obrázků nebo více stránek. To vás může donutit snížit kvalitu obrázků nebo omezit obsah, což ovlivní celkový dopad vašeho newsletteru.
Alternativní šablony newsletterů
Omezení šablon Google Docs zdůrazňují potřebu platformy, která nabízí větší flexibilitu a rozmanitost.
ClickUp, komplexní nástroj pro správu projektů a práce, je lepší alternativou. Vylepšuje proces vytváření dokumentů pomocí pokročilých funkcí pro správu projektů prostřednictvím e-mailu, přizpůsobitelných šablon a nástrojů založených na umělé inteligenci.
Od zasílání uvítacích e-mailů po nastavení drip kampaní – bohatá knihovna šablon ClickUp nabízí řešení pro všechny tyto úkoly.
Zde je pět šablon newsletterů od ClickUp, které jsou ideální pro snadné vytváření úžasných newsletterů:
1. Šablona nástěnky pro newsletter ClickUp
Pokud potřebujete nový a poutavý způsob, jak informovat svůj tým nebo zákazníky, je šablona ClickUp Newsletter Whiteboard Template dobrou volbou.
Od předběžného plánování až po finální dodání vám tato šablona pomůže zorganizovat vše na jednom místě. Jednoduchý editor typu drag-and-drop vám poskytuje plnou flexibilitu při přizpůsobování všeho, od barevných schémat až po textové bloky. Navíc můžete snadno přidávat obrázky, videa a odkazy, aby byl váš obsah vizuálně atraktivní.
Jednou z nejlepších funkcí je, že vám pomůže naplánovat strukturu newsletteru, než se do něj pustíte. Můžete brainstormovat, uspořádat si myšlenky a určit, co vaši čtenáři chtějí. Je to skvělé pro sladění vašeho obsahu s CRM strategiemi a marketingovými cíli a perfektní pro vytváření newsletterů pro e-mailové klienty.
Můžete také sledovat výkonnostní metriky, abyste přesně věděli, co funguje a jak vylepšit svůj příští newsletter.
Ideální pro: Projektové manažery a vedoucí týmů, kteří chtějí se svými týmy vizuálně sdílet aktuality a výsledky brainstormingu.
2. Šablona newsletteru ClickUp Real Estate
Šablona newsletteru pro realitní kanceláře od ClickUp, původně vytvořená pro realitní společnosti, vyniká v prezentaci nabídek a propojování agentů s potenciálními klienty.
Můžete je použít k:
- Vytvořte poutavé vizuály
- Přizpůsobte obsah, jako jsou články a užitečné tipy.
- Sdílejte informace o tržních trendech, cenách nemovitostí a statistikách prodeje domů.
Tato šablona však byla navržena s ohledem na flexibilitu, což z ní činí výkonný nástroj pro jakékoli odvětví – nejen pro realitní trh. Ať už se zabýváte architekturou, právem nebo dokonce šperky, tato šablona se přizpůsobí vašim potřebám.
Můžete snadno přizpůsobit vše, od barev a písem až po rozvržení a sekce, což vám umožní co nejlépe zdůraznit vaše služby.
Například advokátní kancelář by mohla změnit sekce „Nemovitost 1“ a „Nemovitost 2“ tak, aby zdůraznila své nejnaléhavější případy a argumenty jako „Případ 1“, „Případ 2“ atd.
Ideální pro: Realitní agenti a makléři, kteří chtějí potenciálním kupujícím a prodávajícím představit nabídky nemovitostí a novinky na trhu.
3. Šablona zprávy ClickUp News
Šablona ClickUp News Report Template, která je nepostradatelnou pomůckou pro novináře, je navržena jako novinový článek s výraznými nadpisy a přehlednými sloupci. Tento formát můžete použít pro svou společnost k sdílení nejnovějších aktivit, představení nových členů týmu nebo oslavě úspěchů.
V souladu se stylem ClickUp můžete přizpůsobit celou šablonu tak, aby odpovídala velikosti a cílům vaší společnosti. Navíc se nemusíte starat o komunikaci prostřednictvím e-mailů. Vy a váš tým můžete pomocí šablony spolupracovat v reálném čase!
Zamyslete se nad tím, co se děje ve vaší komunitě, shromážděte fakta a citáty a kreativně sestavte příběh vaší společnosti. Nezapomeňte sledovat a kontrolovat novinky před vydáním newsletteru.
Ideální pro: Mediální týmy a správce obsahu, kteří potřebují sestavovat a distribuovat firemní novinky, aktuality z oboru a aktuální události.
4. Šablona tiskové zprávy ClickUp
Jak kreativní můžete být s něčím tak nudným, jako je tisková zpráva? Budete překvapeni.
Šablonu tiskové zprávy ClickUp si můžete přizpůsobit tak, aby odrážela poslání a hodnoty vaší společnosti. Můžete přidat titulní fotografii, upravit písmo a experimentovat s barvami, abyste udrželi zájem čtenářů.
A to není vše. Tato úžasná šablona obsahuje také vzorové rozvržení s přehlednou strukturou, které vám pomůže zahrnout všechny potřebné informace, aniž byste se odchýlili od tématu. Obvykle se řídí tímto pořadím:
- Název vaší společnosti, logo, kontaktní informace, umístění a datum v horní části
- Poutavý nadpis a podnadpis na začátku, které upoutají čtenáře
- Shrnutí s rychlým přehledem vydání
- Tělo, plné základních detailů, jako je datum spuštění, ceny, funkce atd.
- Krátký popis činnosti vaší společnosti
Ať už oznamujete uvedení produktu na trh nebo pořádání akce, tato šablona ClickUp vám zajistí, že budete postupovat správně a konzistentně. Zároveň zajistí, že vaše sdělení bude jasné a úplné, než ho sdílíte se světem.
Ideální pro: PR profesionály a komunikační týmy, které potřebují oznamovat novinky o společnosti, uvedení produktů na trh nebo významné aktualizace médiím.
5. Šablona e-mailové reklamy ClickUp
Chcete, aby vaše e-maily byly čteny, že?
Šablona e-mailové reklamy ClickUp to zaručuje. Je dostatečně flexibilní, aby vyhovovala jakékoli marketingové strategii, a umožňuje vám zachovat jednoduchost, kreativitu nebo personalizaci.
Možnost „Jednoduchý“ nabízí čistý, praktický formát, který představí vaši společnost a produkt, aniž by čtenáře zahlcoval.
Naopak možnost „Personalizovat“ vám pomůže přizpůsobit zprávy pomocí jmen, lokalit a preferencí vašeho publika. To dodává osobnější nádech, díky čemuž je váš obsah relevantnější a přitažlivější.
Ať už se zaměřujete na přímou komunikaci nebo kreativní styl, tato šablona měsíčního newsletteru má styl, který odpovídá vašim potřebám. Pomůže vám doručit vysoce kvalitní obsah, který upoutá pozornost.
Ideální pro: marketingové týmy, které chtějí vytvářet poutavé propagační e-maily, aby představily produkty, služby nebo speciální nabídky své cílové skupině.
S touto šablonou můžete také využít ClickUp Email, abyste zefektivnili a vylepšili proces vytváření newsletterů.
Zde jsou některé klíčové výhody:
- Ukládejte veškerý obsah newsletterů na jednom místě, včetně konceptů, obrázků a finálních verzí. Uspořádejte obsah do složek nebo projektů pro snadný přístup a správu.
- Rozdělte tvorbu newsletteru na menší, zvládnutelné úkoly. Přiřaďte úkoly členům týmu a stanovte termíny, abyste zajistili včasné dokončení.
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase, brainstormujte nápady a poskytujte zpětnou vazbu. Pomocí komentářů a poznámek diskutujte o konkrétních prvcích newsletteru.
- Naplánujte zasílání newsletterů v optimálních časech, abyste oslovili svou cílovou skupinu. Zajistěte konzistentní a včasné doručování svého obsahu.
- Sledujte klíčové metriky, jako jsou míra otevření, míra prokliku a odhlášení. Analyzujte údaje o výkonu, abyste mohli optimalizovat budoucí kampaně newsletterů.
- Integrujte je s platformami pro e-mailový marketing, nástroji pro návrh a systémy CRM a zajistěte si plynulý pracovní postup.
Rozlučte se s nudnými newslettery!
Bez ohledu na to, jak skvělé jsou vaše informace, pokud nejsou jasné, vaše publikum odejde.
Nejlepší šablony newsletterů vám pomohou uspořádat vaše nápady a udržet pozornost čtenářů díky obsahu, který je snadno srozumitelný a má správný tón.
Šablony ClickUp překračují základní funkce Google Docs. Platforma kombinuje pokročilou správu dokumentů s výkonnými nástroji pro řízení projektů. Ať už spouštíte nový produkt, řídíte velký projekt nebo se jen snažíte zjednodušit své každodenní úkoly, ClickUp nabízí přizpůsobená řešení, která vám pomohou pracovat chytřeji a dosáhnout vašich cílů.
