11 marketingových nástrojů pro malé podniky v roce 2025

Provozování malého podniku vyžaduje obrovské množství odhodlání a úsilí, aby byl malý podnik úspěšný.
Statistiky ukazují, že v roce 2020 bylo v USA 31,7 milionu malých podniků. Zároveň americký Úřad pro statistiku práce uvádí, že 82 % malých podniků přežije pouze 1 rok, 50 % se dožije 5 let a pouze 35 % vydrží 10 let nebo déle.
Jako majitel malého podniku můžete zvýšit své šance na úspěch tím, že vylepšíte své marketingové aktivity pomocí nástrojů digitálního marketingu.
V tomto článku se dozvíte o výhodách používání marketingových nástrojů pro malé podniky, klíčových funkcích, které byste měli hledat, a deseti marketingových softwarových nástrojích, které vám pomohou plánovat, spravovat a sledovat vaše marketingové strategie a kampaně.
Jaké jsou výhody používání marketingových nástrojů?
Zdá se, že každý týden přichází nový marketingový nástroj. A data ze Statista ukazují, že celosvětový martech průmysl měl v roce 2021 hodnotu 344,8 miliard dolarů. Vzhledem k tomu není překvapením, že 96 % marketérů použilo platformu pro automatizaci marketingu.
Jako majitel malé firmy byste měli neustále hledat způsoby, jak zlepšit své podnikání. Stejně jako byste použili kreativní metody k nalezení nového zaměstnance, musíte myslet nekonvenčně, abyste zlepšili svůj marketing.
A pokud většina marketérů používá platformy pro automatizaci marketingu, určitě z toho lze něco vyvodit. Podívejme se, proč byste ve svém malém podniku měli marketingové nástroje opravdu používat.
1. Marketingové nástroje automatizují váš pracovní postup ⚡️
Neustálá práce může někdy vám i vašim zaměstnancům připadat jako nekonečné běhání v kolečku, ze kterého není úniku. A upřímně? Možná tomu tak opravdu je.
Když jste extrémně zaneprázdněni různými projekty, může být těžké ustoupit a podívat se na situaci z širšího úhlu pohledu. Fungují strategie, které jste zavedli pro marketing? Existuje něco, co můžete využít, aby se vám uvolnil čas?
Digitální marketingové nástroje, které automatizují pracovní postupy, jsou jistě něco, za co vám budou vaši marketingoví pracovníci vděční.
Místo ručního provádění každého kroku procesu vám dobré nástroje digitálního marketingu, které automatizují pracovní postupy, uvolní čas pro větší a lepší projekty. Díky automatizaci pracovních postupů budou zaměstnanci těžit z efektivnější komunikace, vysoké kvality práce, protože procesy budou méně náchylné k lidským chybám, a větší odpovědnosti.
Všechny tyto výhody přispějí k celkovému růstu oddělení, a tím i celé společnosti.
2. Marketingové nástroje vám pomohou oslovit širší publikum ?
Marketing je především o propojování lidí. Jako majitel malého podniku možná hledáte způsoby, jak rozšířit svou základnu sledujících a oslovit širší publikum.
Statistiky ukazují, že Facebook, Instagram a Twitter jsou nejčastěji používanými platformami sociálních médií, takže určitě budete chtít oslovit tyto cílové skupiny prostřednictvím svého marketingového týmu.
S pomocí správných marketingových nástrojů může váš tým rychle připravit plán, jak rozšířit okruh zákazníků vašeho malého podniku prostřednictvím sociálních médií.
Vyzkoušejte nástroje pro sledování času pro malé podniky!
3. Marketingové nástroje shromažďují zpětnou vazbu za účelem zlepšení zákaznické zkušenosti ?
Přibližně 68 % spotřebitelů uvádí, že jsou ochotni zaplatit více za produkty a služby značky, která nabízí dobré zkušenosti s zákaznickým servisem. Jediným způsobem, jak vytvořit dobré zkušenosti se zákaznickým servisem, je však přijímat zpětnou vazbu od zákazníků.
Jako malý podnik byste vy a váš marketingový tým měli hledat marketingové nástroje, které vám pomohou shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků, abyste mohli svůj malý podnik neustále zlepšovat.
4. Marketingové nástroje sledují vaše cíle a pokrok ?
Jako malý podnik musíte měřit cíle svých marketingových nástrojů a kampaní, abyste věděli, co pro vás funguje a co ne. Se správnými marketingovými nástroji budete moci sledovat své cíle, měřit pokrok a maximalizovat své marketingové aktivity.
Při zavádění nových marketingových nástrojů ve vašem malém podniku se ujistěte, že vám vybrané nástroje umožňují sledovat vaše cíle. Pokud je vaším konečným cílem například zvýšit návštěvnost webových stránek, definujte, jakou návštěvnost byste chtěli dosáhnout za určitou dobu.
Poté pro každý nový nástroj, který implementujete, stanovte cíle a časové harmonogramy, abyste mohli měřit jeho úspěšnost ve vašem podnikání.
Marketingové nástroje, které pro svou malou firmu vyberete, by vám měly také umožnit měřit váš pokrok. Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je stanovit klíčové oblasti výsledků pro marketing ve vaší malé firmě. Stanovení marketingových OKR a sledování metrik je dalším způsobem, jak měřit úspěch vašich marketingových aktivit a nástrojů.
Marketingové nástroje vám umožňují měřit a sledovat celou řadu věcí:
- Zapojení zákazníků
- Míra konverze
- Míra prokliku (CTR)
- Náklady na jednoho potenciálního zákazníka (CPL)
- Marketingově kvalifikovaní potenciální zákazníci (MQL)
5. Marketingové nástroje zajišťují dodání projektů včas a v rámci rozpočtu ?
Je snadné se nechat vtáhnout do shonu plnění úkolů a jejich odevzdávání před (nebo těsně před...) termínem. Jako malý podnik pravděpodobně máte mnoho zaměstnanců, kteří zastávají více funkcí, aby udrželi krok s rostoucími požadavky vašeho podnikání.
Ale co se stane, když někdo z týmu zapomene na nějaký projekt? Nebo co když existuje hlavní součást projektu, o které tým ani nevěděl, že by ji měl realizovat?
Jako majitel malého podniku byste měli hledat způsoby, jak zvýšit produktivitu a realistické pracovní zatížení. Právě zde přichází ke slovu nástroj pro správu marketingových projektů, jako je ClickUp.
Můžete použít šablonu ClickUp pro hodnocení projektového řízení, aby váš tým mohl rozhodnout, zda v projektu pokračovat, nebo ne. Tato šablona pomáhá vašemu týmu zjistit, zda dosahuje očekávaných výsledků, a umožňuje mu pokračovat v dalším kroku projektu.
Místo toho, aby se tým snažil zapamatovat si vše, co je třeba udělat, může mu funkční nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, pomoci udržet přehled o úkolech, měřit pokrok a zajistit, že nic neunikne pozornosti. Tím zajistíte hladký chod podniku a pomůžete efektivněji spravovat rozpočty projektů.
11 marketingových nástrojů, které by malé podniky měly znát
Výběr správných marketingových nástrojů pro váš malý podnik se může zdát trochu složitý, ale my jsme pro vás provedli průzkum a usnadnili vám to. Podívejte se na těchto 10 marketingových nástrojů, které malé podniky nemohou minout.
1. ClickUp
Nejlepší pro řízení projektů a spolupráci týmů
Potřebujete lepší způsob, jak spravovat své projekty a komunikovat se svým týmem?
Pak je tento nástroj právě pro vás.
Díky flexibilnímu a funkčnímu nástroji pro správu projektů, jako je ClickUp, bude váš marketingový tým plně vybaven nástroji, které potřebujete k efektivnímu plánování, správě a sledování vašich projektů, marketingových kampaní a dalších aktivit. Jak vaše firma roste, budete potřebovat nástroj pro správu projektů, který vašim marketingovým týmům pomůže sledovat marketingové iniciativy a pracovní vytížení zaměstnanců a dohlížet na vaše projekty na vyšší úrovni.
Právě to dělá ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro firmy – je flexibilní, funkční a škálovatelný. Je navržen pro jednotlivce i týmy všech velikostí z různých odvětví a nabízí stovky pokročilých funkcí pro správu projektů a spolupráci, které pomáhají řídit jednoduché i složité pracovní postupy.
A protože je platforma zcela přizpůsobitelná, můžete vy a váš tým ClickUp přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašemu pracovnímu postupu, preferencím a potřebám projektu, a upravovat jej podle toho, jak se vaše podnikání rozrůstá. ?
Chcete svou práci ještě více zefektivnit? Integrujte ClickUp s více než 1 000 pracovními aplikacemi a dalšími nezbytnými marketingovými nástroji, abyste dosáhli plynulého pracovního postupu a měli veškerou svou práci na jednom centrálním místě.
Klíčové funkce
- Vlastní zobrazení : Vyberte si z více než 15 vlastních zobrazení pro správu své práce, včetně časové osy, Ganttova diagramu, zobrazení pracovní zátěže a dalších.
- Vytvořte si CRM v ClickUp : Snadno organizujte a rozvíjejte vztahy se svými zákazníky pomocí sledování, vizualizace dat, e-mailů a dalších funkcí – vše na jednom místě.
- Vlastní řídicí panely : Vytvořte si ideální řídicí panel a získejte přehled o své práci na první pohled.
- Zobrazení kalendáře : Spravujte svůj kalendář obsahu v zobrazení kalendáře.
- Digitální tabule a dokumenty ClickUp : Mapujte a dokumentujte svou digitální marketingovou strategii v tabulkách nebo dokumentech ClickUp a mnohem více.
- E-mail v ClickUp : Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v rámci úkolu v ClickUp a zefektivněte tak komunikaci mezi týmem a klienty.
Omezení
- Některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v placené verzi.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 5 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Business Plus: 19 $ za měsíc/uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 5 675 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (3 544+ recenzí)
2. Slack
Nejlepší pro týmovou komunikaci
Řízení projektů zahrnuje komunikaci s kolegy a Slack vám v tom pomůže. Slack je aplikace pro skupinové zasílání zpráv nebo týmovou spolupráci, která zjednodušuje obchodní komunikaci.
Díky této aplikaci budete vy a vaše malá firma moci vést otevřené diskuse, vytvářet soukromé skupiny a posílat si přímé zprávy, a to včetně podrobného kontextového vyhledávání, archivace zpráv a sdílení souborů. Namísto vzájemného telefonování, posílání e-mailů nebo navštěvování kanceláří ostatních vám tato aplikace pro zasílání zpráv umožní vzájemně si posílat zprávy a rychle řešit problémy v průběhu dne.
Klíčové funkce
- Nástroje pro spolupráci
- Audio konference
- Videokonference
- Sdílení souborů
- Webová aplikace a nespočet integrací
- Mobilní aplikace
Omezení
- Zprávy mohou být neuspořádané a chaotické, pokud nejsou správně spravovány.
Ceny
- Zdarma s určitými omezeními
- Standard: 6,67 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Plus: 12,50 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise Grid: k dispozici na základě přizpůsobení
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 30 820 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (22 806+ recenzí)
Bonus: Nástroje umělé inteligence pro malé podniky
3. Sendinblue
Nejlepší pro komplexní platformu digitálního marketingu
Sendinblue je marketingový komunikační software, který provádí úkoly související se správou marketingové automatizace, e-mailových kampaní, transakčních e-mailů a SMS zpráv.
Tento nástroj může malým podnikům pomoci s digitálním rozesíláním newsletterů a hromadných sdělení.
Sendinblue poskytuje pokročilé reporty v reálném čase, které vám velmi pomohou při sledování metrik vaší malé firmy.
Díky možnosti přidávat do databáze neomezený počet kontaktů je to vynikající volba pro marketingovou komunikaci, která poroste spolu s vaší společností.
Klíčové funkce
- Automatizace marketingu
- SMS zprávy
- Pokročilé reportování v reálném čase
- Zákaznická podpora prostřednictvím e-mailu a telefonu
- Naplánujte si kampaně předem
- Neomezený počet kontaktů
Omezení
- Omezený počet integrací
Ceny
- Zdarma: Zdarma s neomezeným počtem kontaktů
- Starter: Od 25 $ měsíčně
- Podnikání: Od 65 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (1 541+ recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (1 549+ recenzí)
4. Mailchimp
Nejlepší pro marketing, automatizaci a e-mailovou platformu
Mailchimp je komplexní marketingová platforma, která pomáhá malým firmám chytřeji propagovat své produkty a služby a rychleji růst.
Tento nástroj je ideální pro malé podniky, protože vám pomůže automatizovat pracovní postupy v rámci vašeho marketingového oddělení.
Je založen na umělé inteligenci a pomáhá vám odesílat marketingové e-maily a automatické zprávy, vytvářet cílené reklamní kampaně, budovat vstupní stránky, odesílat pohlednice, usnadňovat reporting a analytiku a prodávat online.
Klíčové funkce
- Poskytuje šablony
- Obsahuje e-mailový editor WYSIWYG
- Dynamický obsah s možností testování
- Optimalizace pro mobilní zařízení
- Reporting doručitelnosti e-mailů
- Správa seznamů
- Spouštěné sekvence drip marketingu
Omezení
- Omezení některých funkcí a designů při používání bezplatné verze
Ceny
- Zdarma: Zdarma pro 500 kontaktů
- Essentials: Od 13 $ měsíčně
- Standard: Od 20 $ měsíčně
- Premium: Od 350 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (12 204+ recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (15 822+ recenzí)
5. Hootsuite
Nejlepší pro marketing na sociálních médiích
Hootsuite je nástroj pro správu sociálních médií a marketingu. Tato aplikace je skvělá pro malé podniky, protože nahradí mnoho manuální práce při zveřejňování příspěvků na sociálních médiích.
V této aplikaci můžete plánovat příspěvky na více sociálních sítích, spravovat organický i placený obsah na sociálních sítích, sledovat konverzace zákazníků a získávat praktické informace v reálném čase ze sociálních médií, abyste mohli činit důležitá marketingová rozhodnutí pro svůj malý podnik, a to vše z jednoho místa.
Klíčové funkce
- Plánování příspěvků
- Automatizované publikování
- Správa více účtů
- Správa kontaktů
- Správa obsahu
- Reporting a analytika
- Segmentace zákazníků
Omezení
- Analytika by ještě mohla být vylepšena.
Ceny
- Profesionální: 49 $ měsíčně
- Tým: 249 $ měsíčně
- Podnikání: 739 $ měsíčně
- Enterprise: k dispozici na základě přizpůsobení
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,1 z 5 (3 778+ recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (3 349+ recenzí)
6. Canva
Nejlepší pro grafický design a úpravy fotografií a videí
Canva je grafický nástroj, který usnadňuje tvorbu grafiky.
Pokud jste vy a váš marketingový tým pro malý podnik nováčky v oblasti tvorby grafiky, tento program je snadno použitelný a nabízí vše, co potřebujete k tvorbě vizuálních prvků.
S touto aplikací můžete vytvářet jedinečný obsah pro sociální média, prezentace, pozvánky, plakáty, brožury, vizitky a další. Namísto několika různých aplikací pro každý vizuální prvek je vše centralizováno na jednom místě, což z této aplikace činí vynikající nástroj pro vaše malé podnikání.
Klíčové funkce
- Tvorba šablon
- Návrh a úprava
- Správa reklam
- Ukládání souborů
- Historické snímky
Omezení
- Omezené funkce a možnosti přizpůsobení
Ceny
- Zdarma s určitými omezeními
- Pro: 12,99 $ měsíčně pro jednu osobu
- Týmy: 30 $ měsíčně pro prvních pět osob
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (3 787+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (10 873+ recenzí)
7. KWfinder
KWFinder je nástroj pro výzkum klíčových slov pro marketing ve vyhledávačích.
Najde klíčová slova s dlouhým ocasem a nízkou obtížností SEO. Poskytuje indexovou hodnotu obtížnosti SEO na základě různých faktorů hodnocení a přehled o reklamě s platbou za kliknutí. Jak vaše malá firma roste, budete chtít sledovat nejlepší klíčová slova pro SEO, takže tento nástroj bude vynikající volbou.
KWfinder je také skvělý pro generování nápadů a nové inspirace pro nové projekty. Takže kdykoli se vy nebo váš marketingový tým budete cítit ve slepé uličce, tento nástroj vám pomůže rychle najít nové nápady.
Klíčové funkce
- Hodnocení klíčových slov
- Cena za proklik (CPC)
- Alternativní návrhy klíčových slov
- Obtížnost klíčových slov
- Analýza SERP
Omezení
- Omezené statistiky kvality stránek
Ceny
- Zdarma: 10denní zkušební verze
- Základní: 29,90 $ měsíčně
- Premium: 44,90 $ měsíčně
- Agentura: 89,90 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (5+ recenzí)
- TrustRadius: 9,9 z 10 (10+ recenzí)
8. AnswerThePublic
AnswerThePublic je nástroj, který poskytuje data z automatického doplňování vyhledávačů, jako je Google, a poté nabízí užitečné fráze a otázky, které lidé kladou v souvislosti s vaším klíčovým slovem.
Je to skvělý způsob, jak může marketingový tým vašeho malého podniku získat přehled o tom, co čtenáři hledají, a poté tyto informace využít k vytvoření nového a užitečného obsahu a produktů.
Když vám nebo vašemu týmu docházejí nápady, tato vyhledávací funkce je skvělým způsobem, jak se inspirovat. Bezplatná verze nabízí až tři bezplatná vyhledávání denně, takže si ji můžete snadno vyzkoušet a zjistit, o co jde.
Klíčové funkce
- Snadné použití
- Pomáhá překonat tvůrčí blok
- Sledování pozice klíčových slov
- Nástroje pro výzkum klíčových slov
- Analýza konkurence a srovnávací grafy
Omezení
- Bezplatná verze vás omezuje pouze na tři vyhledávání denně.
Ceny
- Zdarma s určitými omezeními
- Měsíční: 99 $ za měsíc
- Roční: 79 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Expert: 199 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (24+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (9+ recenzí)
9. Google Analytics
Nejlepší pro sledování návštěvnosti webových stránek a měření výkonu kampaní
Google Analytics je analytická služba, která poskytuje statistiky a nástroje pro optimalizaci vyhledávačů a marketingové účely. Tento nástroj je zdarma pro všechny, kteří mají účet Google.
Pro malé podniky je Google Analytics užitečný při sledování výkonu webových stránek a shromažďování údajů od návštěvníků. Může vám také pomoci změřit, zda byly marketingové kampaně úspěšné, a odhalit různé vzorce v chování uživatelů.
Pokud se rozhodnete implementovat do svých marketingových nástrojů nějakou analytiku, měla by to být jedna z vašich nejlepších voleb pro růst vašeho malého podniku.
Klíčové funkce
- Zdarma pro všechny, kteří mají účet Google.
- Vizualizace dat
- Monitorovací nástroje
- Prediktivní analytika
- Umožňuje uživatelům sledovat až 200 metrik výkonnosti webových stránek.
Omezení
- Přesnost dat může být ohrožena uživateli, kteří blokují soubory cookie služby Google Analytics.
Ceny
- Bezplatná verze: Vynikající pro malé a střední podniky
- Verze 360: Různé ceny od 12 500 USD za měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (5 995+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (7 332+ recenzí)
10. Buzzsumo
Nejlepší pro výzkum obsahu
BuzzSumo je platforma, která vám pomůže objevit nejlepší příležitosti pro zapojení, obsah a oslovení zákazníků na sociálních médiích a ve vyhledávačích. Pomocí tohoto nástroje můžete objevit nová klíčová slova, populární příběhy, otázky zákazníků a úspěšný obsah.
Jedná se o spolehlivý způsob, jak zjistit, co je populární nebo se brzy stane populárním tématem na sociálních médiích, abyste to mohli implementovat do marketingových strategií svého malého podniku. Sledování těchto funkcí je důležité, protože vám poskytne další informace o tom, co pro vaši značku funguje a co ne, takže byste tento nástroj pro svůj malý podnik neměli opomenout.
Klíčové funkce
- Sledování konverzí
- Filtrování klíčových slov
- Reporting/Analytika
- Správa obsahu
- Možnosti, jak zjistit, co je aktuálně populární na sociálních médiích
- Monitorování v reálném čase
Omezení
- Optimální využití platformy může být složité kvůli velkému množství funkcí.
Ceny
- Zdarma s určitými omezeními
- Pro: 99 $ za uživatele/měsíc
- Plus: 179 $ za uživatele/měsíc
- Velké: 299 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (95+ recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (136+ recenzí)
11. Narrato
Narrato Workspace je nástroj pro tvorbu obsahu, spolupráci, workflow a správu projektů. Slouží také jako platforma pro psaní obsahu pro objednávání webových stránek, blogů a SEO obsahu. Na této platformě můžete zveřejňovat pracovní nabídky a najímat kvalitní freelance copywritery a autory obsahu pro potřeby vaší malé firmy.
Pokud tedy máte potíže s tvorbou obsahu, měli byste si tento nástroj vyzkoušet. Díky systému pro správu nápadů, přizpůsobitelným šablonám a možnosti spojit se s freelancery bude tento nástroj pro váš malý podnik jistě přínosem.
Klíčové funkce
- Nástroje pro spolupráci
- Přizpůsobitelné šablony
- Zobrazení Gantt/Časová osa
- Správa nápadů
- Kalendář obsahu
Omezení
- Mohlo by být vylepšeno propojení na platformě.
Ceny
- Zdarma s určitými omezeními
- Pro: 9 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 19 $ za uživatele/měsíc
- Na míru: K dispozici na základě přizpůsobení
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,8 z 5 (22+ recenzí)
- Capterra: 4,9 z 5 (11+ recenzí)
Bonus: Podívejte se na 7 bezplatných šablon pro psaní obsahu, které vám pomohou rychleji vytvářet obsah
Na co se zaměřit při výběru marketingových nástrojů
Vzhledem k tomu, že existuje tolik možností, může být velmi náročné zjistit, do kterých z nich se vyplatí investovat čas a peníze a které byste měli vynechat. Při hledání marketingových nástrojů pro malé podniky zde uvádíme několik klíčových funkcí, které by měl mít každý marketingový nástroj.
Uživatelská přívětivost a funkčnost ??
Program může být úžasný a mít mnoho skvělých funkcí, ale pokud není uživatelsky přívětivý, pravděpodobně byste ho měli vynechat.
Bez ohledu na to, co nástroj slibuje, měli byste mít k němu přístup a snadno se naučit, jak používat aplikaci nebo webové stránky. Pokud navíc nástroj poskytuje skvělé návody a tutoriály s ukázkami navigace v nástroji, je to velký bonus.
To poslední, co chcete, je investovat do nástroje a pak zjistit, kolik času budete muset věnovat tomu, abyste se naučili, jak funguje.
Praktičnost vs. náklady?
Ať už se rozhodnete použít jakýkoli program, měl by být praktický.
Vždy zvažte praktičnost nástroje pro vás a váš tým v porovnání s jeho cenou. Rozhodněte se, zda funkce skutečně využijete, nebo zda jsou pouze přidanou hodnotou, kterou nepotřebujete nebo která není pro vaše potřeby relevantní.
Pokud praktičnost a užitečnost nepřeváží nad náklady, měli byste pokračovat v hledání marketingových nástrojů, které jsou pro vás vhodné.
Škálovatelnost a flexibilita ?
Vaše marketingové nástroje by měly být dostatečně flexibilní, aby vyhovovaly vašim aktuálním potřebám a přizpůsobovaly se s rozvojem vašeho podnikání. Při hledání nejmodernějších nástrojů proto hledejte takové, které nabízejí možnosti přizpůsobení a širokou škálu funkcí, které vám pomohou s jednoduchými i složitými úkoly.
Jinými slovy, neinvestujte do nástroje, který řeší pouze vaše současné problémy. Místo toho hledejte dlouhodobé řešení, které podpoří vaše současné i budoucí obchodní potřeby.
Posuňte svou malou firmu na vyšší úroveň díky správným nástrojům
Marketingové nástroje by měl využívat každý malý podnik. Uvolněte čas svému marketingovému týmu, aby se mohl soustředit na větší a významnější projekty.
Pokud si z tohoto seznamu něco vyberete, pečlivě zvažte funkce každého nástroje a snažte se najít ten, který splňuje většinu vašich požadavků, aby váš tým mohl používat méně nástrojů. Pokud vám stále chybí některé důležité funkce, ujistěte se, že se nástroj alespoň snadno integruje do vaší preferované platformy.
ClickUp lze integrovat s více než 1 000 různými aplikacemi prostřednictvím Zapier. Zapier navíc zajišťuje automatický přenos dat, takže se nemusíte starat o každý jednotlivý krok.
Vyberte si ten správný marketingový nástroj, abyste oslovili nové zákazníky, dosáhli a překonali své marketingové cíle a posunuli svou malou firmu do nové dimenze efektivity.
Hostující autor:
Freya Laskowski je konzultantka v oblasti SEO, která pomáhá značkám zvyšovat jejich organický provoz prostřednictvím tvorby a distribuce obsahu.
Je citovanou přispěvatelkou v několika online publikacích, včetně Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance a Huffington Post. Je také majitelkou blogu CollectingCents o osobních financích, který vybudovala od základů.