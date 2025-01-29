10 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity při práci s e-maily v roce 2025

Navzdory pokrokům v komunikačních technologiích zůstává e-mail nedílnou součástí našeho osobního i profesního života.
Ať už jde o zasílání důležitých pracovních dokumentů, komunikaci s přáteli a rodinou nebo přijímání aktualit od firem, e-mail zůstává jednou z nejspolehlivějších a nejuniverzálnějších forem komunikace založených na otevřeném protokolu, takže účet Gmail může snadno spolupracovat s účtem Outlook.
S přílivem e-mailů se však naše doručené pošty snadno zaplní a stanou se nepřehlednými, což vede k nedodržení termínů, ztrátě zpráv a snížení produktivity. Bez těchto nástrojů se e-mail stává nepoužitelným a vy musíte hledat alternativy. Právě v takových případech se hodí nástroje pro zvýšení produktivity při práci s e-maily.
Se správnými nástroji můžete svou doručenou poštu proměnit v efektivní centrum produktivity. Od plánování e-mailů po automatizaci úkolů – tyto nástroje vám pomohou udržet přehled o e-mailech a soustředit se na to nejdůležitější.
V tomto blogu se podíváme na 10 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity při práci s e-maily, které lze použít v roce 2024. Tyto nástroje byly pečlivě vybrány na základě jejich účinnosti, snadnosti použití a kompatibility s různými poskytovateli e-mailových služeb, aby vám pomohly vybrat nejlepší možnost pro vaše podnikání a potřeby! ?⚡️
Co jsou nástroje pro zvýšení produktivity při práci s e-maily?
Aplikace pro zvýšení produktivity e-mailů jsou softwarové aplikace určené ke zlepšení práce s e-maily prostřednictvím automatizace úkolů, stanovení priorit zpráv a integrace s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity a komunikaci.
Aplikace pro zvýšení produktivity při práci s e-maily vám pomohou efektivněji spravovat doručenou poštu, snížit nepořádek a ušetřit čas, takže se budete moci soustředit na to, co je nejdůležitější.
Nástroje pro zvýšení produktivity při práci s e-maily se od tradičních e-mailových klientů liší tím, že rozšiřují možnosti práce s e-maily nad rámec pouhého odesílání a přijímání zpráv. Lze je integrovat s kalendářem, správcem úkolů, aplikacemi pro zasílání zpráv a dalšími nástroji, čímž vytvářejí plynulý pracovní postup, který zefektivňuje vaše každodenní úkoly.
Výhody implementace nástrojů pro zvýšení produktivity při práci s e-maily
E-mail je jednou z nejčastěji používaných forem komunikace jak pro osobní, tak pro pracovní účely. Spoléhání se pouze na základní e-mail však může vést k neuspořádané a přeplněné doručené poště, zmeškaným termínům a snížené produktivitě.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro zvýšení produktivity při práci s e-maily.
Se správnými nástroji se e-mail může stát mocným nástrojem pro správu úkolů, plánování a spolupráci s ostatními. Ve světě plném rozptýlení a hluku vám nástroje pro zvýšení produktivity při práci s e-maily pomohou zbavit se nepořádku a soustředit se na to, co je důležité.
10 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity při práci s e-maily
1. ClickUp
Nejlepší pro řízení projektů, týmovou spolupráci a správu e-mailů
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a týmovou spolupráci určený pro týmy všech velikostí z různých odvětví. Nabízí stovky funkcí, které vám pomohou spravovat vaši práci a zvýšit produktivitu, abyste stihli více za méně času.
To, co dělá ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity na trhu, je jeho komplexní seznam funkcí pro správu projektů a jakékoli jiné použití a jeho plně přizpůsobitelná platforma, která umožňuje každému jednotlivci, týmu i celé organizaci nakonfigurovat ClickUp tak, aby vyhovoval jejich jedinečným a rostoucím potřebám.
Vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, abyste si mohli nastavit a vizualizovat svou práci podle svých představ, přizpůsobitelná pole pro přizpůsobení každé části pracovního prostoru ClickUp a přizpůsobitelné stavy pro vytvoření efektivního pracovního postupu. Můžete také použít ClickApps k úplnému přizpůsobení zkušeností svého týmu v ClickUp.
A aby byla správa e-mailů ještě snazší, ClickUp nabízí e-mailový nástroj Email in ClickUp, který vám umožní odesílat a přijímat e-maily v rámci úkolů, takže budete mít veškerou komunikaci na jednom místě a zjednodušíte si pracovní postupy.
Stačí propojit ClickUp s vaším e-mailovým poskytovatelem, jako je Gmail nebo Outlook, a můžete začít spravovat své e-maily, aniž byste museli opustit své pracovní místo.
Funkce E-mail v ClickUp spolu se stovkami dalších funkcí, které ClickUp nabízí, činí z tohoto nástroje efektivní aplikaci pro správu e-mailů pro každého uživatele.
Zjistěte více o tom, jak zvýšit produktivitu e-mailů a týmu pomocí ClickUp!
Nejlepší funkce
- Správa úkolů: Umožňuje týmům vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly a podúkoly.
- Sledování času : Spravujte čas svého týmu efektivněji a držte se na cestě k dosažení svých cílů.
- Řízení projektů: Umožňuje týmům vytvářet a spravovat více projektů současně.
- Spolupráce: Umožňuje spolupráci a komunikaci v reálném čase mezi členy týmu bez ohledu na jejich umístění.
- Integrace: Integruje se s tisíci aplikacemi, včetně Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox a dokonce i dalšími nástroji CRM.
- Vlastní automatizace: Využijte přednastavenou automatizaci nebo si přizpůsobte vlastní, abyste automatizovali opakující se úkoly a zajistili konzistentnost procesů.
- ClickUp AI vám pomůže generovat texty e-mailů, vymýšlet nápady pro kampaně a automatizovat odpovědi.
- Klávesové zkratky a klávesové zkratky: Použijte klávesové zkratky k urychlení navigace ve vašem pracovním prostoru.
- Knihovna šablon: Získejte přístup k více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro zvýšení produktivity pro každý tým a každý případ použití.
- Mobilní aplikace: Přistupujte k ClickUp kdykoli a odkudkoli pomocí mobilní aplikace.
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji, abyste konsolidovali své aplikace a soustředili veškerou svou práci na jednom centrálním místě.
Omezení
- Vzhledem k počtu dostupných funkcí je nutné se s nimi nejprve seznámit.
Ceny
- Zdarma: Nabízí základní funkce pro až 100 MB úložného prostoru a neomezený počet uživatelů.
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc (účtováno ročně)
- Business: 12 $ za uživatele a měsíc (účtováno ročně)
- Podnikové: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 6 000 recenzí)
2. TextExpander
Nejlepší pro rozšiřování textu a produktivitu
TextExpander je nástroj pro rozšiřování textu a zvýšení produktivity při práci s e-maily, který uživatelům pomáhá šetřit čas a zvyšovat produktivitu. Mezi jeho funkce patří klávesové zkratky, rozšiřování textu, úryvky, automatické vyplňování formulářů a sdílené skupiny, které uživatelům pomáhají zefektivnit pracovní postupy a omezit opakované psaní. TextExpander se integruje s různými aplikacemi, včetně Slack, Google Docs, Microsoft Teams a všech vašich e-mailových aplikací, takže jej lze snadno používat na různých platformách a službách.
Podívejte se na několik příkladů, jak může TextExpander zlepšit váš pracovní postup: Ať už potřebujete empatičtější formulace pro zákaznický servis, skripty pro náborové e-maily nebo uvítací zprávy pro nové zaměstnance, TextExpander vám pomůže!
Nejlepší funkce
- Úryvky: Umožňuje uživatelům ukládat a organizovat textové úryvky pro snadný přístup a opětovné použití.
- Vyplňování formulářů: Automaticky vyplňuje formuláře běžně používanými informacemi, jako je jméno a adresa.
- Přizpůsobení: Umožňuje uživatelům přizpůsobit a personalizovat své úryvky.
- Integrace: Integruje se s různými aplikacemi, včetně Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs a Microsoft Teams.
- Šablony: Snadno si vytvořte vlastní e-mailové šablony, abyste mohli rychle odpovídat na e-maily zákazníků.
- Skvělé pro prodejní a marketingové týmy: Rychle znovu použijte stejný obsah, aniž byste jej museli ručně přepisovat.
Omezení
- Některé funkce jsou k dispozici pouze s prémiovým předplatným.
- Naučit se nastavovat a používat vlastní úryvky může být pro některé uživatele náročné.
Ceny
- Individuální: 3,33 $ za uživatele a měsíc (fakturováno ročně) nebo 4,16 $ za uživatele a měsíc (fakturováno měsíčně) za základní funkce a neomezené množství Snippetů.
- Business: 8,33 $ za uživatele a měsíc (fakturováno ročně) nebo 10,41 $ za uživatele a měsíc (fakturováno měsíčně) za pokročilé funkce a sdílení v týmu – až pro 9 uživatelů
- Růst: 10,83 $ za uživatele za měsíc (účtováno ročně) nebo 13,54 $ za uživatele za měsíc za pokročilou správu uživatelů a přehledy dat
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 50 recenzí)
3. SaneBox
Nejlepší pro efektivní správu e-mailů
SaneBox je nástroj pro zvýšení produktivity při práci s e-maily, který vám pomůže udržet přehled v přeplněné doručené poště. Mezi jeho funkce patří správa doručené pošty, odložení, připomenutí a režim Nerušit, které vám pomohou soustředit se a omezit rušivé vlivy, pokud je vaše doručená pošta přeplněná.
Nejlepší funkce
- Správa doručené pošty: Přesouvá nedůležité e-maily z doručené pošty do samostatné složky pro pozdější kontrolu.
- Nerušit: Blokuje všechny příchozí e-maily po stanovenou dobu, aby se snížilo rušení.
- SaneForward: Automaticky přeposílá konkrétní typy e-mailů na jinou e-mailovou adresu nebo službu.
- SaneBlackHole: Odhlaste se z nežádoucích newsletterů a propagačních e-mailů jedním kliknutím.
- SaneAttachments: Automaticky nahrávejte přílohy e-mailů do cloudových úložišť, jako jsou Dropbox, OneDrive, Box nebo Google Drive.
- SaneBox skvěle funguje s Google Workspace.
Omezení
- Lidé s více e-mailovými účty budou potřebovat nejdražší tarif.
- SaneBox není kompatibilní se všemi poskytovateli e-mailových služeb.
Ceny
- Snack: 7 $ měsíčně nebo 59 $ ročně za jeden e-mailový účet
- Oběd: 12 $ měsíčně nebo 99 $ ročně za dva e-mailové účty
- Večeře: 36 $ měsíčně nebo 299 $ ročně za neomezený počet e-mailových účtů
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,9 z 5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,9 z 5 (více než 60 recenzí)
4. Grammarly
Nejlepší pro zlepšení a opravu psaní
Grammarly je nástroj pro vylepšení a opravu psaní, který vám pomůže zlepšit vaše psaní tím, že poskytuje návrhy týkající se gramatiky, pravopisu a stylu. Grammarly se integruje s různými platformami pro psaní, včetně Microsoft Word, Google Docs a webových prohlížečů, což usnadňuje jeho používání na různých zařízeních a webových e-mailových systémech.
Nejlepší funkce
- Kontrola gramatiky a pravopisu: Kontroluje gramatické a pravopisné chyby ve vašich textech.
- Kontrola stylu: kontroluje srozumitelnost, stručnost a tón vašeho psaní.
- Návrhy slovní zásoby: Navrhuje alternativní slova a fráze, které vám pomohou zlepšit vaše psaní.
- Detekce plagiátů: Kontroluje plagiáty a poskytuje návrhy na přeformulování nebo citování zdrojů.
- Statistiky psaní: Poskytují informace o vašem psaní, jako je počet slov, skóre čitelnosti a délka vět.
- Integrace: Integruje se s různými platformami pro psaní, včetně Microsoft Word, Google Docs a webových prohlížečů.
Omezení
- Pokročilé funkce jsou k dispozici pouze s prémiovým předplatným.
- Integrace s některými platformami pro psaní může být omezená.
Ceny
- Zdarma: základní kontrola gramatiky a pravopisu
- Premium: 12 $ měsíčně (fakturováno ročně) nebo 30 $ měsíčně (fakturováno měsíčně) za pokročilé kontroly a funkce
- Firemní účty: 15 $ měsíčně za uživatele
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 6 800 recenzí)
5. Spike
Nejlepší pro týmový chat
Spike je nástroj pro e-mailovou komunikaci a týmovou spolupráci, který transformuje e-maily na chaty v reálném čase, čímž zrychluje a zefektivňuje komunikaci. Mezi jeho funkce patří skupinový chat, videokonference, správa seznamu úkolů, poznámky, videochat a vestavěný kalendář, které mohou pomoci zefektivnit týmovou spolupráci.
Zatímco pokročilé funkce jsou k dispozici pouze s prémiovým předplatným, Spike nabízí bezplatný základní tarif pro ty, kteří si chtějí službu vyzkoušet, a možnosti prémiového upgradu pro ty, kteří se chtějí do platformy ponořit hlouběji.
Nejlepší funkce
- Konverzační e-mail: Přemění e-maily na chaty v reálném čase, což umožňuje rychlejší a efektivnější komunikaci.
- Skupinový chat: Umožňuje spolupráci týmu ve formátu podobném chatu.
- Videokonference: Umožňuje videohovory přímo v aplikaci.
- Správa úkolů: Zahrnuje integrovaný seznam úkolů a funkce pro správu úkolů.
- Poznámky: Umožňuje rychlé a snadné pořizování poznámek a jejich sdílení v rámci aplikace.
- Integrace kalendáře: Integrace s různými aplikacemi kalendáře pro snadné plánování a organizaci.
Omezení
- Pokročilé funkce jsou k dispozici pouze s prémiovým předplatným.
- Spike není kompatibilní se všemi poskytovateli e-mailových služeb.
- Pro uživatele zvyklé na tradiční e-mailové klienty může trvat nějakou dobu, než si na tuto aplikaci zvyknou.
Ceny
- Základní: zdarma, s omezenými funkcemi
- Pro malé týmy: 5 USD za uživatele a měsíc (fakturováno ročně) nebo 10 USD za uživatele a měsíc pro podnikové zákazníky (fakturováno měsíčně) za pokročilé funkce a integrace
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 40 recenzí)
6. Boomerang pro Gmail
Nejlepší pro produktivitu e-mailů a plánování
Boomerang vám umožňuje sledovat, zda někdo odpoví na e-mail, a nastavit připomenutí důležitých zpráv.
Boomerang for Gmail je nástroj pro zvýšení produktivity a plánování e-mailů, který vám umožňuje plánovat e-maily, pozastavit příchozí e-maily, abyste se mohli lépe soustředit na práci v Gmailu, a nastavit připomenutí pro následné kroky. Mezi jeho funkce patří čištění doručené pošty, potvrzení o přečtení a integrace kalendáře, které vám pomohou zefektivnit správu doručené pošty a zvýšit vaši produktivitu.
Nejlepší funkce
- Pozastavení doručování e-mailů: Dočasně zastaví doručování příchozích e-mailů, aby se snížilo rozptylování pozornosti.
- Upomínky na následné kroky: Připomínají vám, abyste se vrátili k důležitým e-mailům, na které jste ještě nedostali odpověď.
- Čištění doručené pošty: Odstraní nepotřebné e-maily z vaší doručené pošty a archivuje je pro pozdější prohlížení.
Omezení
- Boomerang pro Gmail je kompatibilní pouze s účty Gmail a Google Workspace.
Ceny
- Základní: zdarma, s omezenými funkcemi
- Osobní: 4,98 $ měsíčně (fakturováno ročně) za pokročilé funkce a integrace
- Pro: 14,98 $ měsíčně (účtováno ročně) za pokročilé funkce a integrace
- Premium: 49,98 $ měsíčně (fakturováno ročně), včetně integrace Salesforce/CRM
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 150 recenzí)
7. Otter. ai
Nejlepší pro přepis hlasu na text a pořizování poznámek
Otter.ai je nástroj pro přepis hlasu do textu a pořizování poznámek, který vám umožní přepsat hlasové nahrávky do textu v reálném čase. Tento nástroj dokáže automaticky přepsat a vytvořit prohledávatelné poznámky z vašich schůzek, rozhovorů, přednášek, osobních poznámek a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce
- Přepis hlasu na text: Přepisuje hlasové nahrávky na text v reálném čase.
- Automatická interpunkce: Přidává interpunkci do přepisů pro větší přesnost a čitelnost.
- Identifikace mluvčího: Identifikuje různé mluvčí v konverzaci pro lepší kontext.
- Synchronizace mezi zařízeními: Synchronizuje přepisy a poznámky mezi více zařízeními.
Omezení
- Pokročilé funkce jsou k dispozici pouze s prémiovým předplatným.
- Někteří uživatelé mohou mít problémy s přesností přepisu, zejména v hlučném prostředí.
Ceny
- Základní: Zdarma, s omezenými funkcemi a omezeným počtem nahraných souborů
- Premium: 8,33 $ měsíčně (fakturováno ročně) nebo 16,99 $ měsíčně (fakturováno měsíčně) za pokročilé funkce a integrace
- Business: 20 $ měsíčně (fakturováno ročně) nebo 30 $ měsíčně (fakturováno měsíčně) za další funkce pro správu
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 50 recenzí)
8. Ginger
Nejlepší pro pomoc při psaní a opravy
Ginger je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který vám pomůže zlepšit vaše psaní tím, že vám poskytne návrhy týkající se gramatiky, pravopisu a stylu. Mezi jeho funkce patří přeformulování vět, překlad a osobní slovník, které vám pomohou zlepšit celkovou kvalitu vašeho psaní a zároveň zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce
- Kontrola gramatiky a pravopisu: Kontroluje gramatické a pravopisné chyby ve vašich textech.
- Kontrola stylu: Kontroluje srozumitelnost, stručnost a tón vašeho psaní.
- Přepracování vět: Navrhuje alternativní formulace vět, které zlepší vaše psaní.
- Překlad: Překládá váš obsah do různých jazyků.
- Integrace: Integruje se s různými platformami pro psaní, včetně Microsoft Word, Google Docs a webových prohlížečů.
Omezení
- Žádná integrace s Google Docs
- Návrhy založené na umělé inteligenci nemusí být vždy přesné.
Ceny
- Zdarma: Základní kontrola gramatiky a pravopisu
- Premium: 6,99 $ měsíčně (účtováno ročně) nebo 33,57 $ za čtvrtletí za pokročilé kontroly a funkce
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,0 z 5 (více než 80 recenzí)
9. Hunter
Nejlepší pro vyhledávání profesionálních e-mailových adres
Hunter je vyhledávač e-mailových adres, který vám umožní najít profesionální e-mailové adresy jednotlivců nebo společností. Mezi jeho funkce patří ověřování e-mailů, vyhledávání domén a e-mailové kampaně, které vám pomohou spojit se s lidmi, kteří jsou pro vaše podnikání důležití. Hunter se integruje s různými aplikacemi, včetně Salesforce, HubSpot a Google Sheets, což usnadňuje jeho používání na různých platformách.
Nejlepší funkce
- Vyhledávač e-mailů: Vyhledává profesionální e-mailové adresy jednotlivců nebo společností.
- Ověření e-mailu: Ověřuje správnost e-mailových adres, aby se zlepšila doručitelnost.
- Vyhledávání domén: Vyhledává všechny e-mailové adresy spojené s konkrétní doménou.
- Integrace: Integruje se s různými aplikacemi, včetně Salesforce, HubSpot a Google Sheets.
Omezení
- Ne všechny e-mailové adresy lze najít nebo ověřit.
- Přesnost e-mailových adres se může lišit v závislosti na společnosti, kterou hledáte.
Ceny
- Zdarma: umožňuje omezené vyhledávání a ověřování
- Starter: 35 $ měsíčně (fakturováno ročně) nebo 49 $ měsíčně (fakturováno měsíčně) za až 500 vyhledávání a 1000 ověření měsíčně
- Růst: 104 USD měsíčně (fakturováno ročně) nebo 149 USD měsíčně (fakturováno měsíčně) za až 5000 vyhledávání a 10 000 ověření měsíčně
- Business: 499 $ měsíčně (fakturováno ročně) nebo 349 $ měsíčně (fakturováno měsíčně) za až 50 000 vyhledávání a 1 000 ověření za měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 500 recenzí)
Bonus: Šablony pro e-mailové kampaně
10. Front
Nejlepší pro společnou správu e-mailů a týmovou komunikaci
Front je nástroj pro zvýšení produktivity při práci s e-maily určený pro týmovou komunikaci a spolupráci. Mezi jeho funkce patří sdílené doručené pošty, automatizace pracovních postupů, přiřazování a sledování úkolů a přehlednost týmové doručené pošty, což vše pomáhá týmům efektivně a účinně spravovat e-maily.
Nejlepší funkce
- Sdílené doručené pošty: umožňují týmům spolupracovat na správě e-mailů v reálném čase.
- Přiřazování a sledování: přiřazuje e-maily členům týmu a sleduje jejich zpracování.
- Viditelnost doručené pošty týmu: umožňuje členům týmu vidět doručenou poštu ostatních a spolupracovat na odpovědích pro lepší zákaznický servis.
Omezení
- Službu Front nelze používat s e-mailovou aplikací třetí strany.
- Pro uživatele zvyklé na tradiční e-mailové aplikace může přizpůsobení se této aplikaci chvíli trvat.
Ceny
- Růst: 49 $ za licenci za měsíc (fakturováno ročně) za základní funkce a integrace s minimálně 5 členy týmu
- Rozsah: 99 USD za licenci a měsíc (účtováno ročně) za inteligentní pravidla a správu týmu
- Premier: 229 USD za licenci a měsíc (fakturace ročně) za prémiové zaškolení, přístup k API a podporu videokonferencí
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 225 recenzí)
Vyzkoušejte integraci Front s ClickUp!
Co dělá dobrý nástroj pro zvýšení produktivity při práci s e-maily?
Ne všechny nástroje pro zvýšení produktivity při práci s e-maily jsou stejné. Při výběru nástroje je důležité zvážit několik klíčových faktorů, které mohou mít velký vliv na jeho účinnost.
Z obecného hlediska by dobrý nástroj pro zvýšení produktivity při práci s e-maily měl nabízet více než jen základní funkce e-mailu. To znamená, že by měl jít nad rámec základních funkcí e-mailu a nabízet funkce, jako je plánování e-mailů, šablony, automatizace, e-mailové šablony a integrace s jinými nástroji a službami.
Dalším důležitým faktorem je kompatibilita. Dobrý nástroj pro zvýšení produktivity při práci s e-maily by měl fungovat s téměř všemi aplikacemi a službami, které používáte, od kalendáře a seznamu úkolů až po CRM a software pro řízení projektů. Díky tomu můžete e-maily snadno začlenit do svého stávajícího pracovního postupu, nemusíte přepínat mezi různými nástroji a můžete si stanovit priority své práce.
Výběrem nástroje, který splňuje tato kritéria, můžete zajistit, že z e-mailů vytěžíte maximum a maximalizujete svou produktivitu při současném zlepšení řízení týmu.
Zvládněte více práce díky nástrojům pro zvýšení produktivity při práci s e-maily
Jak jsme viděli v tomto přehledu, k dispozici jsou různé nástroje pro zvýšení produktivity při práci s e-maily, které vám pomohou udržet pořádek, ušetřit čas a zefektivnit pracovní postupy. Od nástrojů jako ClickUp, TextExpander a některých dalších zmíněných v tomto článku máte na výběr z celé řady možností, pokud jste připraveni posunout tradiční e-mail na vyšší úroveň.
Nástroje pro zvýšení produktivity při práci s e-maily mohou také sloužit jako centralizované centrum pro veškerou interní i externí komunikaci. Díky možnosti integrace s jinými nástroji a platformami vám tyto nástroje pomohou spravovat vše od dotazů zákazníků po spolupráci týmu, a to vše z jedné centrální doručené pošty.
A díky konsolidaci komunikace do e-mailu můžete zůstat organizovaní, ušetřit čas a vyhnout se nutnosti přepínat mezi více aplikacemi během dne.
Pokud tedy hledáte efektivnější aplikaci pro zvýšení produktivity při práci s e-maily, jeden z nástrojů, které jsme zde zmínili, může být tím klíčovým prvkem, který vám dosud chyběl.
Hostující autor:
Clive Hanks je nezávislý technologický novinář, který v současné době žije se svou ženou a malým synem v Seattlu. Je známý svým rozsáhlým pokrytím nejnovějších technologických trendů v oblasti automatizace a produktivity.