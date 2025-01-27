10 nejlepších komunikačních nástrojů a softwaru pro pracoviště v roce 2025

Interní komunikace je nedílnou součástí provozu na pracovišti. Od vrcholového managementu až po řadové zaměstnance pomáhá šíření relevantních informací budovat zdravé pracovní prostředí a udržovat zapojení zaměstnanců.
I když přetrvávají nevyhnutelné překážky, jako jsou environmentální a osobní bariéry, které vedou ke špatné komunikaci, překonání těchto překážek je klíčem ke zlepšení interní komunikace a týmové spolupráce.
Vzhledem k pandemii je k dispozici více komunikačních nástrojů než kdykoli předtím, které pomáhají zmírnit výzvy vzdálených a hybridních pracovních prostředí a zefektivnit komunikaci na pracovišti. Jsme tu, abychom vám pomohli seznámit se s nejlepšími komunikačními nástroji pro pracoviště, abyste mohli pro svůj tým učinit správné rozhodnutí.
Analyzovali jsme různé komunikační nástroje a software, které mohou zvýšit produktivitu, zefektivnit spolupráci a propojit vaše distribuované týmy. Čtěte dál a seznamte se s našimi 10 nejlepšími doporučeními pro nejlepší komunikační nástroje na pracovišti, které jsou dnes k dispozici!
Výhody používání nástrojů a softwaru pro komunikaci na pracovišti
„Většina hlavních nákladů podniků směřuje do nákladů na nemovitosti, jako jsou nájemné a daně. Pandemie umožnila práci z domova, což vedlo ke snížení a přerozdělení rozpočtů do investic s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou nástroje pro interní komunikaci.“ —Carter Seuthe, Credit Summit
Pokud tedy také uvažujete o investici do nástrojů pro komunikaci a zapojení zaměstnanců, jste na správné cestě! Kromě toho, že hybridním a vzdáleným týmům poskytují způsob, jak zůstat v kontaktu, přinášejí nástroje pro firemní komunikaci výhody celé organizaci. Zde je několik klíčových výhod implementace těchto moderních nástrojů:
Zefektivněte komunikaci pod jednou střechou
Manažeři a vedoucí týmů mohou snadněji sledovat postup práce, komunikační cíle zaměstnanců a přidělené úkoly v rámci projektů díky implementaci jednoho nástroje nebo platformy pro sdílení znalostí.
V záplavě dat, informací a úkolů se snadno ztratí informace, proto nástroje pro týmovou komunikaci poskytují komplexní řešení pro sledování všeho, co potřebujete vědět o úkolu.
Zabezpečte firemní komunikaci
„Stále více společností se spoléhá na technologie – a to z velmi dobrého důvodu. Tyto společnosti však musí také pečlivě zkoumat tyto aplikace, aby se vyhnuly ztrátě nebo narušení dat. Bezpečnost dat by měla být jednou z nejdůležitějších investic organizace, aby se vyhnula právním důsledkům a/nebo následkům.“ —Mark Pierce, generální ředitel společnosti Colorado LLC Attorney
S ohledem na to je pro firmy zásadní vybrat si správné nástroje pro týmovou komunikaci. Organizace mohou lépe chránit firemní komunikaci a citlivá data pomocí správných interních komunikačních nástrojů s komplexním zabezpečením.
Vylepšená spolupráce, produktivita a zapojení zaměstnanců
„Vedoucí pracovníci často považují zapojení zaměstnanců za jednu z nejobtížnějších úkolů při udržování organizace. Produktivita zaměstnanců je do značné míry ovlivněna tím, jak se cítí oceněni a zapojeni, proto by se vysoce efektivní manažeři měli soustředit na to, aby byli zapojeni a měli aktuální informace.“ —Tom Golubovich, vedoucí marketingu a mediálních vztahů, Ninja Transfers
Zařazení komunikace mezi zaměstnanci do centra každé organizace je nezbytné pro udržení maximální angažovanosti a produktivity zaměstnanců. Používáním interních komunikačních nástrojů vytváříte prostor, kde mohou zaměstnanci neustále sdílet stejné informace a být produktivní, efektivní a výkonní, i když pracují z domova.
10 nejlepších komunikačních nástrojů pro týmy na pracovišti
Pokud jde o komunikační nástroje, tyto platformy nyní využívají funkce správy úkolů, okamžitých zpráv, nástrojů pro spolupráci na dokumentech, virtuálních schůzek, skupinového chatu a videohovorů.
Jak ale poznáte, který z nich je pro vás ten pravý? Zde je přehled 10 nejlepších nástrojů pro interní komunikaci spolu s jejich nejlepšími funkcemi, omezeními, cenami a recenzemi, abyste získali přehled potřebný k výběru těch správných pro váš tým a organizaci!
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro řízení projektů a produktivitu, jehož cílem je zefektivnit pracovní postupy a komunikaci v týmu tím, že soustředí veškerou vaši práci na jednom centrálním místě.
Díky stovkám funkcí a plně přizpůsobitelné platformě mohou týmy všech velikostí z různých odvětví plánovat, spravovat a sledovat své projekty a komunikaci, a to vše na jedné platformě.
A protože ClickUp je vybaven funkcemi pro týmovou komunikaci s detekcí spolupráce, mohou týmy plynule spolupracovat v reálném čase nebo asynchronně, což umožňuje udržovat vzdálené týmy neustále v souladu a propojené. Použijte digitální tabule ClickUp pro brainstorming a plánování strategií a ClickUp Docs pro ukládání nápadů, SOP a mnoho dalšího.
Obsahuje dokonce vestavěnou funkci zasílání zpráv, Chat view, pro okamžité zasílání zpráv, abyste mohli komunikovat během práce. A pokud potřebujete další způsob komunikace se svým týmem, můžete použít nástroj pro nahrávání obrazovky v aplikaci, Clip by ClickUp, který vám umožní vytvářet a odesílat videozprávy v rámci ClickUp.
A pokud hledáte efektivnější způsob správy e-mailů, ClickUp nabízí funkci E-mail v ClickUp, která vám umožní odesílat a přijímat e-maily, aniž byste museli opustit platformu. Stačí do ClickUp integrovat nejčastěji používané e-mailové aplikace, jako je Gmail, Outlook nebo Front, a můžete začít odpovídat na e-maily přímo v rámci úkolů ClickUp. ?
Funkce a možnosti ClickUp vám usnadňují práci a komunikaci s vašimi týmy, aniž byste museli přecházet z jedné platformy na druhou, což z něj činí jeden z nejlepších nástrojů pro komunikaci a řízení projektů současnosti.
Nejlepší funkce
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každou část ClickUp tak, aby vyhovovala potřebám vašeho týmu a firmy.
- Více než 15 přizpůsobených zobrazení : Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně zobrazení chatu.
- Zobrazení chatu: Posílejte svému týmu okamžité zprávy a udržujte konverzace vedle své práce.
- E-mail v ClickUp: Spravujte veškerou e-mailovou komunikaci na jednom místě bez nutnosti používat další programy a software. Posílejte firemní novinky, úkoly, informace a důležité zprávy v ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
- Tabule: Vytvářejte vizuální pomůcky pro virtuální schůzky a mapujte projekty a nápady, abyste mohli sdělit plány svým týmům.
- Sledující: Když je někdo přidělen jako sledující, automaticky dostává oznámení o aktualizacích úkolu, takže není nutné je ručně sledovat.
- Přiřazené komentáře a zmínky: Vytvořte akční položky v rámci úkolu a přiřaďte je ostatním nebo dokonce sobě samému a pomocí funkce zmínek upoutejte jejich pozornost na položky v rámci úkolů nebo v zobrazení chatu.
Omezení
- Tento software nemá vestavěnou funkci pro videohovory pro virtuální schůzky. Má však několik integrací aplikací s softwarem pro videohovory, jako je integrace Zoom, která vám umožňuje zahájit schůzku v rámci úkolu ClickUp pomocí tlačítka schůzky Zoom nebo příkazu /zoom slash.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za člena za měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (5 732 recenzí) 50 nejlepších produktů pro správu produktů
- Capterra: 4,7 z 5 (3 553 recenzí) Nejlepší software pro řízení projektů a úkolů
2. Slack
Slack je platforma pro komunikaci a instant messaging, kde se týmy mohou spojit a vytvořit flexibilní a plynulou komunikaci a spolupráci.
Nastavení aplikace Slack je navrženo tak, aby byly týmy v rámci týmů snadno přístupné a identifikovatelné, přičemž jádrem uživatelského rozhraní jsou „kanály“. Podobně jako Discord využívá Slack kanály, aby týmy mohly efektivně oddělit konverzace a diskuse podle projektu nebo tématu a zajistit tak organizovanější způsob ukládání a sledování konverzací.
Nejlepší funkce
- Kanály: Organizuje konverzace do vyhrazených prostorů
- Huddle: V rámci kanálů vám Slack umožňuje komunikovat prostřednictvím Slack Huddle, který umožňuje komunikaci prostřednictvím audio nebo video hovorů.
- Integrace aplikací: Integrujte Slack do různých nástrojů a softwaru, jako jsou ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Calendar, Microsoft Teams a mnoho dalších.
➡️ Vyzkoušejte integraci ClickUp Slack
Omezení
- Zprávy, soubory a konverzace starší než 90 dní jsou v bezplatném tarifu skryté.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 7,25 $ měsíčně
- Podnikání: 12,50 $ měsíčně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (30 942 recenzí) 50 nejlepších produktů pro práci na dálku
- Capterra 4,7 z 5 (22 843 recenzí)
3. Microsoft Teams
Pokud jde o hybridní práci moderních zaměstnanců, Microsoft Teams se stal důležitým komunikačním nástrojem pro videohovory, skupinové chaty a interní komunikaci.
Microsoft Teams vám umožňuje pořádat schůzky kdykoli a kdekoli. Díky funkcím pro schůzky, včetně režimu Together Mode a Dynamic View, jsou vzdálené schůzky a webináře co nejbližší a nejinteraktivnější.
Jako komunikační nástroj pomáhá Microsoft Teams propojovat vzdálené pracovníky prostřednictvím snadno ovladatelných funkcí chatu a spolupráce, včetně kanálů a sdílených kanálů, a také vytvářet samostatné týmové místnosti a přijímat a odpovídat na telefonní hovory prostřednictvím programu.
Nejlepší funkce
- Integrace s Microsoft Office 365: Hladká integrace s nejpoužívanějšími programy Microsoft PowerPoint a Excel, díky které budou týmové schůzky a diskuse pohodlnější.
- Breakout Rooms: Breakout Rooms vám umožňují pořádat mini-schůzky jako součást větší schůzky.
- Režim Together: Spojuje vzdálené týmy tím, že sdružuje videozáznamy všech účastníků do jednoho sdíleného virtuálního pozadí.
- Režim prezentátora: Tento režim umožňuje prezentujícím vidět poznámky k snímkům a následující snímky, zatímco účastníci schůzky je vidět nemohou.
Omezení
- Microsoft Teams je určen výhradně pro týmovou komunikaci a neobsahuje funkce pro správu projektů a úkolů pro sledování spolupráce při práci.
Ceny
Ceny pro domácnosti a jednotlivce:
- Zdarma
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $ měsíčně pro jednu osobu
- Microsoft 365 Family: 9,99 $ měsíčně pro šest osob
Ceny pro firmy:
- Microsoft Teams Essentials: 4 $ za uživatele za měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $ za uživatele a měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (13 423 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (8 927 recenzí)
Porovnejte Slack s Microsoft Teams!
4. Zoom
Zoom se stal neocenitelným komunikačním nástrojem, který pomohl členům týmu zůstat v kontaktu a za posledních několik let se stal jedním z nejúčinnějších komunikačních nástrojů na pracovišti.
Jako komunikační nástroj je slogan „jedna platforma“ společnosti Zoom pro propojení, tvorbu a inovace skutečným důkazem toho, co dokáže, pokud jde o propojení členů týmu.
Zoom je výjimečný tím, že nabízí řadu funkcí pro spolupráci a propojení všech zaměstnanců, včetně Zoom One pro všechny vaše potřeby v oblasti schůzek a chatování, Zoom Spaces pro inovativní video řešení a Zoom Events pro virtuální akce.
Nejlepší funkce
- Virtuální schůzky: Jako jedna z nejpopulárnějších aplikací pro videohovory a skupinovou virtuální komunikaci nabízí Zoom HD video a audio schůzky až pro 1 000 účastníků.
- Nahrávání schůzek: Zoom umožňuje nahrávat zvukové a obrazové schůzky.
- Zoom Chat: Funkce týmového chatu v aplikaci Zoom pomáhají členům týmu plynule komunikovat a vracet se k předchozím konverzacím díky prohledávatelné historii a 10letému archivu.
- Zoom Whiteboard: Tato funkce bílé tabule pomáhá řečníkům poskytovat virtuální vizuální pomůcky, které pomáhají předávat informace a zprávy publiku a členům týmu.
Omezení
- Uživatelé si musí stáhnout aplikaci, aby mohli hostit nebo se účastnit schůzky.
Ceny
Cenové plány pro Zoom One:
- Základní: Zdarma
- Pro: 14,99 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 19,99 $ měsíčně na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (52 537 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (13 457 recenzí) Nejlepší výkon v kategorii software pro schůzky
- Nejlepší výkon v oblasti softwaru pro schůzky
- Nejlepší výkon v oblasti softwaru pro schůzky
Podívejte se na tyto intranetové nástroje!
5. Google Workspace
Google Workspace je obchodní aplikace a nástroj pro spolupráci, který vám pomůže spojit se nejen s členy týmu organizace, ale také s klienty a externími partnery. Aplikace Google patří k nejrozšířenějším obchodním aplikacím na světě a jednotný pracovní prostor od stejných vývojářů pomáhá hladce organizovat interní komunikaci.
Nejlepší funkce
- Google Meet: Pořádejte a účastněte se videokonferencí; videokonference jsou šifrované, což znamená, že vaše schůzky a konverzace zůstanou soukromé.
- Integrace: Plynule se připojujte k videokonferencím Google Meet díky integraci s Google Kalendářem nebo Gmailem.
- Aplikace pro produktivitu na jednom místě: Integrace Google Workspace s celým ekosystémem Google Workspace umožňuje členům týmu přecházet z videohovorů, odpovídat na chaty, spolupracovat a odpovídat na e-maily na jedné platformě.
Omezení
- Ačkoli Google Workspace umožňuje uživatelům skvěle spolupracovat na souborech Google Office, vyžaduje, aby měl každý uživatel účet Google. Soubory Microsoft Office lze například otevřít prostřednictvím Google Workspace, ale je nutné je převést do formátu Google Docs nebo Google Sheets.
Ceny
- Business Starter: 5,40 $ za uživatele za měsíc
- Business Standard: 10,80 $ za uživatele a měsíc
- Business Plus: 18 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (40 276 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (134 531 recenzí)
6. Flock
Flock je jedním z mnoha online nástrojů pro spolupráci na trhu, které v průběhu let revolučním způsobem změnily komunikaci mezi zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že moderní nástroje pro pracoviště nahradily tradiční komunikační metody, Flock využívá výkonné nástroje pro zvýšení produktivity ke zlepšení interní komunikace v organizaci.
Flock zejména pomáhá zlepšit strategii interní komunikace díky svým nástrojům pro zasílání zpráv, videohovory, sdílení souborů, integrované vyhledávání a zvýšení produktivity v jednom systému.
Nejlepší funkce
- Funkce zasílání zpráv v kanálech umožňuje efektivní vzájemnou komunikaci, a to buď prostřednictvím individuálních konverzací, nebo týmových kanálů.
- Flock má vestavěný systém pro videohovory a hlasové hovory nebo umožňuje integraci jiných aplikací pro videohovory, jako je Zoom.
- Díky integrované funkci vyhledávání již nemusíte prohledávat tisíce zpráv nebo souborů, abyste našli potřebné informace.
Omezení
- Bezplatná verze neobsahuje funkci videohovorů a kapacita úložiště souborů je omezena pouze na 5 GB.
Ceny
- Starter: Zdarma pro malé týmy
- Pro: 4,50 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (227 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (310 recenzí)
7. Pumble
Pumble je nástroj pro týmovou komunikaci, který pomáhá zrychlit a usnadnit obchodní komunikaci. Umožňuje členům týmu komunikovat v reálném čase pomocí kanálů, vláken, funkcí přímých zpráv jeden na jednoho, hlasových zpráv, sdílení souborů a videokonferencí.
Nejlepší funkce
- Soukromé a veřejné kanály Pumble umožňují vedoucím týmů vytvořit komunikační plán, který udržuje členy v kontaktu podle jejich potřeb a úkolů, aniž by docházelo k zahlcení jedné chatovací skupiny.
- Pumble vám umožňuje nahrávat hlasové zprávy, takže kdokoli může zanechat hlasové nahrávky na kanálech nebo jako přímé zprávy a členové týmu si je mohou kdykoli přehrát.
- Díky funkci historie vyhledávání mohou členové týmu snadno procházet aplikaci a vyhledávat informace, odkazy nebo soubory zadáním libovolného klíčového slova.
- Pumble také poskytuje svým uživatelům možnost pořádat schůzky, a to prostřednictvím hlasu, videa nebo sdílení obrazovky.
Omezení
- Ačkoli je Pumble bezplatná komunikační platforma, některé funkce jsou omezeny na placený tarif, včetně přístupu pro hosty, videokonferencí, sdílení obrazovky, 10 GB úložného prostoru na uživatele, oprávnění, uživatelských skupin a přizpůsobitelných sekcí.
Ceny
- Navždy zdarma
- Pro: 1,99 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (14 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (127 recenzí)
8. Discord
Ačkoli mnoho lidí spojuje Discord s komunikační platformou pro herní průmysl, neznamená to, že nemůže sloužit jako skvělý nástroj pro komunikaci v podnikání a týmech. Discord je známá služba pro hlasovou, video a textovou komunikaci, která slouží všem druhům skupin, které si dokážete představit – od fandomů, herních týmů, skupin přátel, obchodních týmů až po školní organizace.
Nejlepší funkce
- Jednou z nejznámějších funkcí Discord je funkce pouze pro pozvané. Jak název napovídá, uživatelé mohou vytvářet soukromé komunikační servery Discord, které jsou dostupné a přístupné pouze těm, kteří obdrželi pozvánku od správců týmu, čímž se komunikace v rámci týmu udržuje co nejvíce soukromá.
- Server Discord vám umožňuje vytvářet kanály podle témat, kde může tým komunikovat o různých tématech prostřednictvím samostatných kanálů, což umožňuje maximální produktivitu konverzací.
- Prostřednictvím hlasových kanálů mohou členové týmu zahájit veřejný hlasový hovor, do kterého se mohou ostatní členové týmu připojit, aniž by museli volat.
Omezení
- Rušný server Discord znemožní komukoli se zamyslet nad historií konverzace, zejména když jsou vytvořeny desítky a stovky témat (Podívejte se na tyto alternativy Discord )
Ceny
- Zdarma
- Nitro: 9,85 $ měsíčně
- Nitro Classic: 4,92 $ za měsíc
- Server Boost: 4,99 $ měsíčně
- Nitro Basic: 2,95 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,7 z 5 (240 recenzí)
9. ProofHub
ProofHub je komplexní software pro plánování projektů, který členům týmu umožňuje plánovat, spolupracovat, organizovat a realizovat projekty.
V době, kdy je trh zaplaven nástroji pro týmovou komunikaci, vám ProofHub nabízí funkce pro plánování projektů a týmovou komunikaci v jednom, s přehledným uživatelským rozhraním pro týmové diskuse, oznamování novinek a sdílení firemních zpráv.
Nejlepší funkce
- Integrace aplikací s DropBox, Microsoft Outlook, Google Calendar a Drive
- Kanbanové tabule a Ganttovy diagramy pro efektivní řízení a organizaci projektů
- ProofHub poskytuje centrální oznamovací centrum pro oznámení v rámci celé společnosti, které usnadňuje komunikaci se zaměstnanci.
Omezení
- Vzhledem k absenci nástrojů pro správu rozpočtu se tento software nedoporučuje manažerům, kteří chtějí efektivně spravovat svůj rozpočet v rámci jedné aplikace.
Ceny
- Ultimate Control: 99 $ měsíčně fakturovaných měsíčně za neomezený počet projektů, neomezený počet uživatelů a 100 GB úložného prostoru
- Essential: 50 $ měsíčně fakturovaných měsíčně za 40 projektů, neomezený počet uživatelů a 15 GB úložného prostoru
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (74 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (76 recenzí)
10. Troop Messenger
Troop Messenger je komunikační řešení, které umožňuje okamžité zasílání zpráv, audio a video hovory, skupinový chat, sdílení souborů a vzdálené sdílení obrazovky.
Nejlepší funkce
- Komunikace v práci je díky šifrování typu end-to-end bezpečná a zabezpečená.
- Funkce „burnout window“ umožňuje anonymní chat pro soukromější konverzace.
- Kromě hlasových hovorů můžete také posílat zvukové zprávy, jako byste to dělali v běžných telefonních zprávách nebo Facebook Messengeru.
Omezení
- Rozdíl mezi Troop Messengerem a některými dalšími nástroji v tomto seznamu spočívá v tom, že se zaměřuje hlavně na komunikaci mezi členy týmu, nikoli na řízení projektů.
Ceny
- Premium: 25 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 5 $ za uživatele/měsíc
- Superior: 9 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (71 recenzí)
- Capterra: 4,8 z 5 (15 recenzí)
Co dělá dobrý software pro komunikaci na pracovišti?
Při hledání komunikačních nástrojů by vaším cílem mělo být najít ty, které vyhovují vašim rostoucím potřebám, nabízejí flexibilitu a bezpečnost a jsou nákladově efektivní.
„Technologické inovace jsou spojeny s vysokými náklady. Manažeři musí najít rovnováhu mezi náklady a přínosy a pečlivě posoudit návratnost významných investic, které mají dopad na velkou část provozu společnosti.“ —Shawn Plummer, generální ředitel, The Annuity Expert
Zde je několik klíčových funkcí, které byste měli mít na paměti, když hledáte nástroje pro interní komunikaci:
- Funkce pro spolupráci
- Integrace aplikací
- Řízení projektů a úkolů
- Hlasové a videokonference
- Přímé a skupinové zasílání zpráv
- Sdílení souborů
- Seznam e-mailových adres týmu
- Šifrování a bezpečnostní funkce
„Úniky dat a kybernetické incidenty patří v posledních letech k nejčastějším právním případům. Organizace by měly klást nejvyšší důraz na používání aplikací a programů, které upřednostňují kybernetickou bezpečnost před vším ostatním, aby nedošlo k ohrožení citlivých dat a informací.“ —Amy De La Fuente, ředitelka pro veřejné záležitosti, Bosco Legal Services
Udržujte své vzdálené týmy produktivní a propojené pomocí ClickUp
Ať už máte při výběru nejlepšího softwaru pro komunikaci na pracovišti na mysli jakékoli funkce, výhody nebo rozpočet, měli byste být schopni pečlivě posoudit potřeby vaší organizace a zejména vašich zaměstnanců.
Nejlepší software pro interní komunikaci by měl podporovat vzdálenou a asynchronní komunikaci, sdílení znalostí a spolupráci tak, aby byla co nejjednodušší a nejplynulejší od vrcholového managementu až po úroveň zaměstnanců.
All-in-one nástroje pro produktivitu, jako je ClickUp, jsou vynikajícím nástrojem pro řízení projektů a komunikaci pro celou vaši organizaci. Obsahují tisíce funkcí pro spolupráci a komunikaci, které vašim týmům poskytnou vše, co potřebují k vedení skupinových diskusí, sledování pracovního postupu projektů a spolupráci na plánech a projektech v reálném čase, ať jsou kdekoli.
ClickUp si můžete vyzkoušet zdarma – propojte své distribuované týmy, zlepšete mezifunkční komunikaci a soustřeďte veškerou svou práci na jednom místě ještě dnes!
