10 SMART komunikačních cílů pro týmy s příklady

Pro některé je silná komunikace přirozená, zatímco pro jiné je to příležitost k růstu. Někteří členové týmu dominují v konverzacích, zatímco jiní se možná necítí pohodlně sdílet své nápady.
Potřebujete najít způsob, jak vytvořit rovnováhu a vybudovat prostředí, ve kterém budou všichni komunikovat sebevědomě a efektivně. K tomu slouží komunikační cíle.
Podívejme se blíže na komunikační cíle, proč by měly být vždy SMART a jak mohou tyto cíle vypadat v praxi. Prozkoumáme příklady cílů z reálného života a nabídneme rady, jak je co nejlépe stanovit a sledovat.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Úroveň komunikace se mezi členy týmu liší, což vyžaduje vyváženost.
- Komunikační cíle pomáhají vytvářet efektivní prostředí pro sdílení nápadů.
- Stanovení kritérií SMART pro cíle zajišťuje, že jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
- SMART komunikační cíle zahrnují jasnost a stručnost, upřednostňování klíčových sdělení a využívání dat na podporu sdělení.
- Inkluzivní komunikace pomáhá všem členům týmu cítit se oceněni a pochopeni.
- Podpora aktivní účasti a sdílení úspěchů přispívá k pozitivní atmosféře v týmu.
- ClickUp podporuje sledování cílů, což usnadňuje stanovení a monitorování komunikačních cílů.
- Šablony a zdroje v ClickUp mohou týmům pomoci při vývoji efektivních komunikačních strategií.
Co je komunikační cíl?
Komunikační cíl je cíl, na kterém mohou členové vašeho týmu pracovat, aby si vybudovali silné a efektivní komunikační dovednosti na pracovišti. Mnoho lidí má potíže přizpůsobit způsob, jakým komunikují. Jasné cíle jim usnadňují odstranění komunikačních bariér, aby se mohli zlepšovat a růst.
Většina komunikačních cílů se soustředí na pomoc týmům lépe spolupracovat. Když mají členové týmu potíže s komunikací svých problémů, může to mít negativní dopad na harmonogramy. Posílení komunikačních dovedností vašeho týmu vytvoří příjemnější prostředí pro všechny, kde se každý cítí respektován, vyslyšen a je schopen jasně komunikovat.
Manažeři se mohou rozhodnout stanovit obecné komunikační cíle pro celý tým nebo konkrétní cíle pro každého člena týmu. I když se rozhodnete vytvořit strategické cíle pro jednotlivce, je stále užitečné mít nějaké pokyny pro celý tým nebo společnost.
Použijte šablonu komunikačního plánu od ClickUp k vytvoření interního průvodce komunikací. Takto bude každý vědět, jak vypadají osvědčené postupy v komunikaci!
Výhody stanovení komunikačních cílů SMART
Aby byly vaše cíle dosažitelné, použijte při definování komunikačních cílů přístup SMART:
- Konkrétní: Co přesně se snažím dosáhnout?
- Měřitelné: Jak mohu vědět, že jsem byl úspěšný, a jak mohu vědět, jak úspěšný jsem byl?
- Dosažitelné: Je tento cíl realistický?
- Relevantní: Pomůže mi tento cíl dosáhnout mých širších obchodních cílů?
- Časově ohraničené: Mohu stanovit časový rámec pro dosažení tohoto cíle?
Podívejme se na příklad komunikačního cíle SMART:
Manažer si uvědomuje, že schůzky projektového týmu často dominuje jeho vlastní hlas. Chce zvýšit účast ostatních členů týmu a stanoví si cíl, aby toho dosáhl.
Nový komunikační cíl pro tým je dvojí: Vyrovnat dobu hovoru mezi členy tak, aby byla rovnoměrnější, a dosáhnout toho během příštích pěti schůzek. K měření tohoto cíle budou používat aplikaci, která zobrazuje dobu hovoru v reálném čase a po schůzce poskytuje skóre.
Tento dosažitelný cíl má jasný záměr a je velmi relevantní – větší zapojení týmu je klíčovým prvkem týmové komunikace a předávání znalostí. Cíl manažera uznává, že tato změna nebude okamžitá, a stanoví realistický a konkrétní časový rámec. Poskytl také jednoduchý způsob, jak měřit úspěch pomocí aplikace. 🎯
Přijetí tohoto přístupu SMART přináší mnoho výhod pro celkovou firemní komunikaci. Mezi ně patří:
- Jasnější pochopení zamýšleného cíle nebo účelu
- Dosažitelný časový rámec pro splnění cíle
- Pohled na nejdůležitější prvek cíle
- Pokyny k měření úspěchu
- Kontext, proč je tento cíl stanoven a proč je jeho dosažení důležité
Ponořte se hlouběji do schůzek úrovně 10 a stanovování cílů s tímto poučným videem!
Při práci na komunikačních cílech zvažte, jak je můžete přizpůsobit filozofii SMART. Jasné a konkrétní cíle jsou pro členy vašeho týmu snáze srozumitelné, realizovatelné a dosažitelné. Pro lepší komunikaci zvyšuje stanovení cílů podle filozofie SMART šanci vašeho týmu na úspěch.
Šablona akčního plánu SMART Goal od ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla vytvořit jasný plán pro dosažení úspěchu.
10 příkladů komunikačních cílů pro váš tým
Vytvoření správné komunikační strategie od nuly může být náročné. Naštěstí jsme pro vás provedli průzkum nejlepších komunikačních cílů, které lze na pracovišti stanovit. Zde je několik běžných komunikačních cílů, které mohou manažeři zavést pro své týmy, spolu s příklady cílů SMART, které vám mohou pomoci každý z nich dosáhnout.
📮ClickUp Insight: 42 % členů týmu stále ve velké míře využívá k komunikaci e-mail, a to navzdory jeho izolovanému charakteru.
Podle výzkumu společnosti ClickUp je komunikace často izolovaná a oddělená od skutečných pracovních postupů. Abyste předešli narušení komunikace, integrujte zasílání zpráv do svých pracovních postupů pomocí centralizované platformy, která spojuje řízení projektů, spolupráci a komunikaci.
📥 Stáhněte si zprávu ClickUp o stavu komunikace na pracovišti a získejte další informace – a zjistěte, co můžete udělat pro odstranění nedostatků.
1. Buďte jasní a struční
Bez přesné komunikace je těžké sdělit své poselství. Mnoho lidí má potíže s výstižností, přidávají výplňová slova, pauzy a zbytečné detaily. Výsledkem je, že se vaše hlavní poselství může ztratit a vaše publikum může postupně ztratit zájem. Místo toho se snažte být jasní a výstižní.
Sdělte své poselství co nejméně slovy a vynechte všechny detaily, které se vám nezdají relevantní. Aplikujte to na své řečnické schopnosti, písemnou komunikaci i neverbální komunikaci, abyste dosáhli co největšího účinku.
Příklad cíle SMART: Do příštího měsíce snížit počet výplňových slov v aktualizacích týmu o 20 %. 💬
2. Upřednostněte nejdůležitější sdělení
Ať už informujete o aktuálním stavu projektu nebo vedete celofiremní poradu, je normální, že máte na programu více než jedno téma. I když máte sdělit pouze jednu zprávu, je snadné se soustředit na nesprávný prvek a způsobit zmatek. Snažte se upřednostnit klíčovou zprávu a zdůraznit ji.
Zamyslete se nad svými komunikačními cíli a nad tím, co se snažíte sdělit. Zvažte svou cílovou skupinu a nejlepší způsob, jak sdělit danou zprávu. Připravte si předem své aktualizace, projevy nebo prezentace a zkontrolujte je s členem týmu, abyste se ujistili, že vaše zamýšlená zpráva je jasná.
Šablona strategie interní komunikace a akčního plánu ClickUp vám usnadní:
- Identifikujte komunikační cíle a záměry
- Vypracujte akční plán s měřitelnými metrikami.
- Organizujte úkoly a sledujte pokrok na jednom místě
Příklad cíle SMART: Restrukturalizujte aktualizace svého týmu tak, aby na příštím společném setkání byl zdůrazněn jeden klíčový výsledek, úspěch nebo výzva. Veškeré další aktualizace lze sdílet v zápisu ze schůzky. 🎉
3. Využijte data a výzkum k podpoře svého sdělení
Příliš často nevyužíváme naplno zdroje nebo stávající znalosti, které máme k dispozici. Pokud máte k dispozici data a metriky, využijte je. Data mohou podpořit vaše argumenty, ilustrovat hodnotu projektu a demonstrovat váš úspěch. To je užitečné nejen pro interní firemní komunikaci, ale také pro jednání s externími zainteresovanými stranami.
Podpořte svá prohlášení, prezentace, cíle a výsledky pomocí dat a poznatků, které máte k dispozici. Využijte je k posílení své pozice, navržení alternativní cesty vpřed nebo k oslavě působivé práce vašeho týmu.
Příklad cíle SMART: Zaznamenávejte skóre zákaznické zkušenosti, abyste je v budoucnu mohli zdůraznit při diskusi o úspěchu vašeho týmu zákaznické podpory. 💚
4. Odstraňte zkratky a vysoce technický jazyk
V obchodním světě se neustále objevují nové zkratky a fráze. Pro některé členy vašeho týmu mohou být běžné a snadno srozumitelné. Pro jiné jsou však matoucí a odvádějí pozornost od sdělení, které se snažíte předat.
Pro jasnou komunikaci se co nejvíce vyhýbejte zkratkám a odbornému jazyku.
Požádejte členy svého týmu, aby své aktualizace pro širší tým formulovali co nejvíce srozumitelně. Pro interní porady týmu používejte odborný jazyk, ale při komunikaci s širším publikem přejděte k běžnějšímu slovníku. Pokud jsou některé fráze nezbytné a často se vyskytují, vytvořte celofiremní slovníček nebo příručku a zajistěte, aby byly snadno dostupné.
Příklad cíle SMART: Do příštího jednání omezit používání vysoce technického jazyka a přijmout uživatelsky přívětivější styl jazyka pro firemní aktualizace. ⚒️
5. Zlepšete inkluzivitu své komunikace
Na mnoha pracovištích se nejdůležitější informace o společnosti sdělují během živých schůzek. To představuje problém pro členy týmu, kteří se schůzek nemohou zúčastnit, a pro ty, kteří mají potíže sledovat ústní sdělení. Snažte se, aby vaše komunikace byla co nejinkluzivnější, a odstraňujte případné bariéry.
Zvažte, jak můžete využít různé typy komunikace, včetně písemné, vizuální a verbální komunikace. Nahrávejte důležité schůzky a tyto nahrávky zpřístupněte. Použijte nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, který vám poskytne okamžitý souhrn. Zvažte také jazyk, který používáte, a jako výchozí volbu zvolte inkluzivní a genderově neutrální jazyk.
Příklad cíle SMART: Počínaje příštím zasedáním zajistěte, aby byla do 24 hodin k dispozici videozáznam každého celofiremního zasedání spolu se spolehlivým písemným shrnutím. 💻
6. Komunikujte s důvěrou
Ať už zastáváte vedoucí pozici nebo ne, schopnost sebevědomě komunikovat je velmi cenná dovednost. Používání slov, tempa, řeči těla a stylu psaní k vyjádření sebevědomí může inspirovat členy vašeho týmu k tomu, aby přednesli pádný argument, položili otázku nebo uzavřeli obchod.
Někteří lidé jsou přirozeně sebevědomými vůdci, zatímco jiní mohou ocenit rady, jak toho dosáhnout. Naučte členy svého týmu, jak navazovat oční kontakt, jak jasně komunikovat a jak odpovídat na náročné otázky publika.
Příklad cíle SMART: Do konce roku absolvovat krátký kurz zaměřený na sebevědomější komunikaci. 📚
7. Využijte storytelling k dobrému účelu
Mnoho lidí přehlíží hodnotu vyprávění příběhů v komunikaci na pracovišti, ale je stejně platné jako v kreativním světě. Přidání vyprávění příběhů do vašeho komunikačního stylu činí vaše aktualizace zábavnějšími, poutavějšími a působivějšími.
Hledejte způsoby, jak využít reálné důkazy a příklady k posílení sdělení, které chcete sdílet. Proaktivně sbírejte reference zákazníků, případové studie a obrázky, které by se mohly v určitém okamžiku hodit, abyste měli vždy po ruce zásobu nápadů na příběhy.
Příklad cíle SMART: Najděte skutečný příběh nebo příklad, který můžete sdílet spolu s dalšími informacemi o dopadu projektu v firemním zpravodaji. 🌍
8. Informujte všechny o aktuálním stavu
Je snadné přehlédnout důležité informace, pokud se nemůžete zúčastnit schůzky nebo se ten den nepřihlásíte do firemní intranetové sítě. Společnosti s silnou kulturou interní komunikace využívají více komunikačních kanálů, aby zajistily, že všichni dostanou potřebné informace.
Zkontrolujte kanály a interní komunikační softwarové aplikace, které aktuálně používáte, a rozhodněte, zda fungují. Doporučte komunikačnímu týmu alternativy, jako jsou podcasty, blogy a denní aktualizace ve Slacku. Zamyslete se nad tím, jak můžete prostřednictvím těchto kanálů zviditelnit hlasy svého týmu, a proaktivně spolupracujte s komunikačním týmem na zvyšování povědomí, sdílení úspěchů a žádání o podporu.
Příklad cíle SMART: Dohodněte se s komunikačním týmem na procesu, který do konce roku zahrne pravidelné zveřejňování informací o vašem týmu v firemním zpravodaji. 📝
Šablona pro komunikaci se zaměstnanci od ClickUp obsahuje vše, co potřebujete, aby všichni byli na stejné vlně.
9. Staňte se aktivním účastníkem
Většina společností a týmů má členy, kteří jsou hluční a dominují konverzacím, zatímco jiní mluví co nejméně, i když jsou k tomu vyzváni. Ani jeden z těchto komunikačních stylů není sám o sobě špatný, ale měli byste hledat způsoby, jak povzbudit tišší členy týmu, aby se více zapojili – pokud o to mají zájem.
Promluvte si s členy svého týmu a zjistěte, zda existují nějaké překážky, které jim brání v tom, aby se vyjadřovali, abyste mohli do jejich osobního rozvojového plánu přidat nějaké školicí zdroje nebo nápady spolu s relevantními cíli, které je povzbudí a motivují.
Zaveďte software pro videohovory, který zdůrazňuje dobu hovoru, vytvořte v programu týmových schůzek prostor pro každého člena a podporujte jejich preferované komunikační styly. Všechny tyto strategie vám umožní posílit aktivitu členů vašeho týmu na schůzkách, akcích a při hovorech s klienty.
Příklad cíle SMART: Vytvořte nový program týmové schůzky, který bude obsahovat prostor pro každého jednotlivce, aby se mohl podělit o novinky z práce a zábavné nebo osobní novinky do příštího měsíce. 🙌
10. Sdílejte své úspěchy
Velkou část času manažerů zabírá vyvažování priorit a řešení problémů, takže není divu, že často zapomínáme ocenit svou tvrdou práci a poskytnout cennou zpětnou vazbu. Začněte zdůrazňovat své úspěchy a chválit zaměstnance, abyste zvýšili jejich zapojení a vytvořili pozitivní pracovní prostředí.
Hledejte příležitosti, jak pochválit skvělou práci vašeho týmu na společných schůzkách, v firemních zpravodajích a na firemních kanálech Slack. Vytvořte prostor, kde mohou členové vašeho týmu sdílet své úspěchy, a kdykoli je to možné, je chvalte. Pozitivní přístup je nakažlivý a tato příjemná atmosféra může členy týmu motivovat k účasti a efektivnější komunikaci.
Příklad cíle SMART: Na začátku nebo na konci každého setkání týmu si vyhraďte čas na sdílení úspěchů a povzbuďte všechny členy týmu, aby se alespoň jednou za měsíc zapojili. 🤩
Jak dosáhnout svých komunikačních cílů
Stanovení cílů je prvním krokem k úspěchu, ale jak vlastně sledovat svůj pokrok?
Zjistili jsme, že nejlepším způsobem, jak zůstat motivovaní a sledovat pokrok při plnění cílů, je používat ClickUp Goals. Náš přístup vám nejen poskytuje uživatelsky přívětivé místo pro ukládání vašich cílů, ale také vám umožňuje sledovat váš pokrok a oslavovat, když splníte termíny.
Vytvořte v ClickUp jasné cíle na základě svých záměrů a poté rozhodněte, jak je budete měřit. Přidejte číselné, peněžní nebo pravdivé/nepravdivé hodnoty, abyste mohli sledovat svůj pokrok při odškrtávání úkolů a milníků. Přidejte úkoly a podúkoly z různých týmů a projektů a sjednoťte je pod jedním cílem.
Seskupte všechny své komunikační cíle do jedné složky, abyste mohli sledovat pokrok jak u jednotlivých cílů, tak v rámci celé kategorie. Pomocí souhrnného přehledu pokroku můžete sledovat pokrok v plnění cílů a poté se ponořit do podrobných zobrazení jednotlivých cílů doplněných popisy. Vytvořte si osobní profesní cíle pro práci nebo je sdílejte s širším týmem či společností změnou oprávnění.
ClickUp není jen aplikace pro sledování cílů, ale také místo, kde můžete vytvářet a sdílet interní plány a zásady, pokyny pro značku a školicí příručky. Máme dokonce knihovnu šablon, které jsou ideálním základem pro vaše vlastní úpravy, včetně šablon komunikačních plánů projektů a šablon komunikačních plánů.
Zde je několik způsobů, jak naše šablony využít ve svůj prospěch:
- Zdůrazněte komunikační cíle vaší společnosti v šabloně příručky pro zaměstnance od ClickUp.
- Povzbuďte manažery, aby používali šablonu pro analýzu nedostatků v dovednostech od ClickUp k identifikaci potřeb souvisejících s komunikací.
- Manažeři mohou využít šablonu plánu rozvoje zaměstnanců od ClickUp k vytvoření a sledování komunikačních cílů.
Pokud přijmete ClickUp jako své komplexní centrum produktivity a řízení projektů, stane se také ideálním místem pro procvičování vašich komunikačních dovedností. Označujte členy týmu, zanechávejte komentáře, přidávejte poznámky a používejte chat, abyste zůstali v kontaktu s členy týmu pracujícími na vašich projektech.
Od naší specializované funkce Cíle až po širší sbírku šablon, funkcí pro správu úkolů a nástrojů pro správu zdrojů – ClickUp má vše, co potřebujete k nastavení, sledování a dosažení cílů vaší společnosti. 📈
Stanovte si komunikační cíle a dosáhněte jich
Nikdo nekomunikuje vždy dokonale, ale stanovení jasných komunikačních cílů pro váš tým vymezí očekávání a poskytne mu užitečný rámec, který mu bude sloužit jako vodítko. Využijte tyto komunikační cíle a příklady cílů SMART k vytvoření svých vlastních personalizovaných cílů.
Pokud se chcete zavázat k dosažení svých komunikačních cílů, udělejte si z ClickUp své centrum pro sledování cílů. ClickUp Goals usnadňuje nastavení, sledování a oslavování úspěchů vašich cílů – a to vše v rámci centra produktivity a řízení projektů ClickUp. Začněte dělat pokroky směrem k vašim cílům a zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes. ✨