13 nejlepších softwarů pro interní komunikaci v práci v roce 2025

Orientace v digitálním pracovním prostředí může být velmi náročná, zejména pokud jde o udržení jasné a efektivní komunikace v rámci vašeho týmu. V dnešní moderní době již týmová komunikace nespočívá pouze v konferenčních hovorech a zápisech z jednání.
Nástroje pro interní komunikaci a spolupráci revolučním způsobem změnily způsob, jakým zůstáváme v kontaktu, pravidelně komunikujeme, spravujeme úkoly a zajišťujeme soulad v našich mezifunkčních týmech. Tyto nástroje jsou nezbytné pro podporu efektivní interní komunikace v celé vaší organizaci.
Jsou vaší digitální zasedací místností, sdíleným kalendářem a nástěnkou v jednom. Odstraňují bariéry, minimalizují nedorozumění a zajišťují, že všichni členové vašeho vzdáleného týmu jsou na stejné vlně, ať už jsou v kanceláři, pracují z pohodlí domova nebo na svých mobilních zařízeních.
Jaká je výzva? Na výběr je spousta možností, z nichž každá slibuje, že je klíčem k dosažení maximální produktivity. Abyste se v této nabídce zorientovali, potřebujete podrobnou mapu, která vám ukáže, co hledat, a seznam nejlepších nástrojů na trhu.
Pohodlně se usaďte a ponořte se s námi do vzrušujícího světa nejlepších softwarů pro interní komunikaci. Pomůžeme vám najít ten, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.
Co jsou platformy pro interní komunikaci?
Software pro interní komunikaci, známý také jako nástroje pro týmovou komunikaci, jsou digitální platformy speciálně navržené pro usnadnění a zlepšení komunikace v rámci organizace. Tyto nástroje poskytují centralizované centrum, kde mohou členové týmu spolupracovat, sdílet informace, přidělovat úkoly a zůstat v kontaktu v reálném čase.
Co byste měli hledat v softwaru pro interní komunikaci?
Při prozkoumávání široké škály nejlepších nástrojů pro interní komunikaci a spolupráci je důležité zaměřit se na funkce, které skutečně přispějí k úspěchu vaší firmy. Nejlepší nástroje pro interní komunikaci mohou na první pohled vypadat efektně, ale skutečně důležité je jejich funkčnost.
Zde je několik základních funkcí, které by váš vybraný nástroj měl mít:
- Hladká integrace
- Snadno použitelné rozhraní
- Komunikace v reálném čase
- Funkce pro spolupráci
- Bezpečnost a ochrana soukromí
- Kompatibilita s mobilními zařízeními
- Přizpůsobitelná oznámení
Tyto prvky nejsou jen působivými body v technických specifikacích. Jsou základními stavebními kameny propojeného, transparentního a produktivního pracovního prostředí.
Správný software pro interní komunikaci by měl podporovat propojení a zlepšovat spolupráci a produktivitu, zároveň však zajišťovat bezpečnost a flexibilitu. Než se rozhodnete, zvažte konkrétní potřeby vaší organizace a to, jak je jednotlivé funkce mohou uspokojit.
13 nejlepších softwarů pro interní komunikaci v práci
1. ClickUp
ClickUp je univerzální softwarové řešení pro řízení projektů a komunikaci, které týmům poskytuje jednoduché způsoby, jak zůstat v kontaktu. Jádrem interních komunikačních funkcí ClickUp je snadné přiřazování úkolů členům týmu, takže nedochází k zácpám v e-mailové komunikaci.
Kromě toho poskytuje zobrazení chatu vzdáleným týmům funkci okamžitých zpráv pro diskuse a spolupráci v reálném čase. Týmy mohou také snadno vyměňovat nápady, sdílet soubory a poskytovat aktualizace na jedné centralizované platformě.
Integrované aplikace se sdíleným kalendářem pomáhají týmům udržovat pořádek a dodržovat termíny. Vaše týmy tak získají 360° přehled o úkolech a milnících, díky čemuž mohou lépe koordinovat své úsilí a zajistit hladký průběh projektového řízení a realizace. Přizpůsobitelné push notifikace a připomenutí zajišťují, že důležité informace jsou doručeny včas správným osobám, což snižuje komunikační mezery v týmu a zvyšuje přehlednost.
ClickUp je také jedním z nejúčinnějších softwarů pro interní komunikaci díky svým funkcím pro spolupráci v rámci ClickUp Docs, díky nimž mohou týmy hladce spolupracovat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazení chatu udržuje konverzace, odkazy a soubory přehledně uspořádané.
- Jednoduché nahrávání obrazovky a zasílání videozpráv pomocí ClickUp Clip usnadňuje interní komunikaci a pomáhá vyhnout se zbytečným schůzkám.
- Vizuální spolupráce v reálném čase s ClickUp Whiteboards nabízí funkce interní komunikace pro spolupráci, ať už v kanceláři nebo při práci na dálku.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pro správu úkolů, týmových projektů a pracovních postupů
- Více než 1 000 integrací pro vaše oblíbené aplikace na pracovišti
- Dokumenty pro správu znalostí, které pomáhají lépe organizovat důležitou komunikaci týkající se například zaměstnaneckých příruček, benefitů, základních hodnot nebo dokonce jednoduchého seznamu zaměstnanců.
- Formuláře fungují perfektně jako nástroj interní komunikace pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců.
- Předem připravené šablony, které usnadňují vytváření plánů interní komunikace. Vyzkoušejte šablonu interní komunikace ClickUp se svým týmem!
Omezení ClickUp
- Možnosti přizpůsobení mohou být pro nové uživatele ve srovnání s některými jinými nástroji příliš složité.
- V této mobilní aplikaci pro zaměstnance nejsou (zatím!) k dispozici všechny pohledy.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Google Workspace
Google Workspace je výkonná sada nástrojů pro produktivitu a spolupráci, která vyniká jako efektivní software pro interní komunikaci. Jeho jednoduché rozhraní a komplexní funkce umožňují týmům snadno vylepšit strategie interní komunikace a spolupráci.
Součástí balíčku je Gmail, který podporuje efektivní a bezpečnou externí i interní komunikaci pomocí vláknových konverzací a inteligentního vyhledávání. Google Meet nabízí plynulé videokonference integrované s Google Kalendářem pro snadné plánování. Pro dokumentaci poskytuje Google Docs platformu pro spolupráci při vytváření zápisů z jednání a souborů.
Nejlepší funkce Google Workspace
- All-in-one platforma zahrnuje e-mail, sdílené disky, kalendáře, dokumenty, prezentace a tabulky.
- Silná bezpečnostní opatření, jako je dvoufaktorová autentizace a šifrování dat
- Cloudová platforma je přístupná odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.
- Synchronizace v reálném čase zajišťuje, že záložní data jsou vždy k dispozici.
- Jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro firemní komunikaci
Omezení Google Workspace
- Různé nástroje a funkce vytvářejí strmou křivku učení.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s jiným softwarem pro komunikaci se zaměstnanci
Ceny Google Workspace
- Business Start: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 ( více než 40 000 recenzí )
- Capterra: 4,7/5 ( více než 14 000 recenzí )
Podívejte se na tyto alternativy Google Workspace!
3. Staffbase
Staffbase je komplexní softwarové řešení pro komunikaci se zaměstnanci s intuitivním rozhraním a platformou bohatou na funkce. Jednou z klíčových předností Staffbase je jeho schopnost centralizovat komunikaci mezi kolegy napříč kanály.
Tento nástroj pro interní komunikaci zaměstnanců poskytuje jednotnou platformu, kde mají zaměstnanci přístup k důležitým informacím, mohou se zapojit do konverzací v reálném čase a zůstat informováni o novinkách a aktualitách ve společnosti.
Díky Staffbase mohou organizace vytvářet specializované kanály pro různé týmy nebo oddělení, což zajišťuje efektivní komunikaci a omezuje informační silosy. Nabízí také funkce, jako jsou push notifikace, průzkumy mezi zaměstnanci a cílené doručování obsahu, což umožňuje personalizovanou a cílenou komunikaci se zaměstnanci.
Staffbase navíc usnadňuje plynulou spolupráci mezi vzdálenými týmy díky svým funkcím pro sdílení souborů, které jim umožňují vyměňovat si dokumenty, prezentace a mediální soubory pro snadnou interní komunikaci.
Nejlepší funkce Staffbase
- Jednoduchá spolupráce a snadný přístup k nejnovějším verzím firemních dokumentů
- Software pro komunikaci se zaměstnanci má přehledné rozhraní, díky kterému může kdokoli snadno vytvářet profesionální a poutavý obsah.
- Back-office data pro lepší rozhodování o strategiích interní komunikace
- Rychlý a flexibilní proces zapracování nových zaměstnanců
Omezení Staffbase
- Backend může být neintuitivní a komplikovaný, což ztěžuje propojení různých organizací.
- Testování e-mailů by mohlo být vylepšeno ve srovnání s jinými nástroji pro interní komunikaci.
- Omezeno pouze na odesílání e-mailů z účtu, ke kterému jste přihlášeni, což omezuje použití pro uživatele s více účty.
Ceny Staffbase
- Starter: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Staffbase
- G2: 4,6/5 ( více než 180 recenzí )
- Capterra: 4,8/5 ( více než 60 recenzí )
4. Chanty
Chanty, inovativní platforma pro interní komunikaci, je navržena tak, aby zefektivnila komunikaci a podpořila spolupráci. Chanty vám umožní realizovat všechny vaše komunikační strategie a zvýšit produktivitu.
Chanty nabízí výkonné funkce pro týmovou komunikaci, jako jsou vláknové konverzace, @zmínky a sdílení souborů, které zajišťují snadný přístup k důležitým informacím a jejich organizaci v rámci vyhrazených komunikačních kanálů.
Zvyšuje to přehlednost a snižuje komunikační mezery. Robustní vyhledávací funkce Chanty navíc umožňuje uživatelům rychle vyhledávat minulé konverzace a sdílené soubory, což umožňuje efektivní vyhledávání informací a sdílení znalostí.
Díky svému přívětivému rozhraní se zaměřuje na zlepšení komunikace v týmu. Chanty také přináší revoluci do nástrojů pro interní komunikaci pro práci na dálku a firmy všech velikostí. Podporou spolupráce a vytvářením produktivního pracovního prostředí se Chanty osvědčuje jako cenný nástroj pro interní komunikaci moderních týmů, které se snaží zůstat v kontaktu a efektivně dosahovat svých cílů.
Nejlepší funkce Chanty
- Přizpůsobitelné funkce, které vyhovují potřebám organizace
- Mobilní aplikace pro pohodlný přístup na cestách
- Snadná integrace s jinými systémy a nástroji pro interní komunikaci
- Efektivní funkce pro správu a distribuci obsahu
- Silná bezpečnostní opatření na ochranu citlivých informací
Omezení Chanty
- Příležitostné problémy s výkonem při načítání
- Pokročilé funkce mohou vyžadovat dodatečné náklady nebo aktualizace.
- Někteří uživatelé hlásili občasné poruchy nebo chyby.
- Ve srovnání s jinými platformami pro interní komunikaci chybí pokročilé analytické a reportovací funkce.
Ceny Chanty
- Zdarma
- Podnikání: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 ( více než 30 recenzí )
- Capterra: 4,7/5 ( více než 30 recenzí )
5. Cerkl Broadcast
Software pro interní komunikaci Cerkl Broadcast umožňuje organizacím dodávat personalizovaný obsah jednotlivým zaměstnancům na základě jejich zájmů a preferencí. Prostřednictvím inteligentních algoritmů Cerkl Broadcast vybírá a distribuuje relevantní firemní novinky, aktuality a oznámení, čímž zajišťuje, že zaměstnanci dostávají informace, které je zajímají.
Tento personalizovaný přístup zvyšuje zapojení zaměstnanců a podporuje efektivitu komunikace. Umožňuje organizacím doručovat cílené zprávy a posilovat pocit sounáležitosti a lidských vztahů mezi zaměstnanci.
Cerkl Broadcast poskytuje podrobné analýzy a přehledy o komunikaci zaměstnanců, což firmám umožňuje sledovat zapojení zaměstnanců, měřit účinnost jejich strategie interní komunikace a provádět zlepšení na základě dat.
Nejlepší funkce Cerkl Broadcast
- AI automatizuje personalizaci obsahu na základě zájmů příjemce.
- Automaticky distribuuje obsah na intranetu společnosti.
- Vysoce ceněná a pohotová zákaznická podpora ve srovnání s jinými nástroji pro interní komunikaci.
- Podrobné analytické údaje pro sledování zapojení a získání přehledu o chování zaměstnanců
Omezení Cerkl Broadcast
- Počáteční nastavení může být náročné a časově náročné, zejména pokud jde o kategorizaci obsahu.
- E-maily se v některých e-mailových klientech nemusí zobrazovat správně.
- Podrobné analýzy a reporty mohou být pro některé uživatele složité a obtížně srozumitelné.
Ceny Cerkl Broadcast
- Základní informace: Cena začíná na 500 USD/měsíc
- Premier: Kontaktujte nás ohledně cen
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cerkl Broadcast
- G2: 4,7/5 ( více než 15 recenzí )
- Capterra: 5/5 ( 3 recenze )
6. Slack
Slack je přední nástroj pro interní komunikaci, který revolučním způsobem mění způsob spolupráce a komunikace týmů. Slack organizacím usnadňuje zefektivnění týmové komunikace, zvýšení zapojení zaměstnanců a podporu efektivní spolupráce.
Síla Slacku spočívá v jeho schopnostech okamžitého zasílání zpráv v reálném čase, což týmům umožňuje vést okamžité konverzace a plynule sdílet informace. Platforma nabízí širokou škálu funkcí, jako jsou kanály, vláknové konverzace, @zmínky a sdílení souborů, což zajišťuje, že důležité informace jsou snadno přístupné a organizované v rámci vyhrazených kanálů.
Slack se také integruje s mnoha nástroji a službami třetích stran, což týmům umožňuje centralizovat jejich pracovní postupy a přistupovat k důležitým informacím z různých zdrojů na jedné platformě.
Podívejte se na tyto alternativy ke Slacku!
Nejlepší funkce Slacku
- Slack se integruje s oblíbenými aplikacemi pro práci, jako jsou Google Workspace, Trello a Salesforce.
- Robustní vyhledávací funkce umožňuje rychlé vyhledání minulých konverzací nebo sdílených souborů.
- Přizpůsobitelná oznámení pomáhají uživatelům udržovat přehled o relevantních konverzacích, aniž by byli zahlceni informacemi.
- Jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro komunikaci se zaměstnanci, který využívá téměř 750 000 firem.
Omezení aplikace Slack
- Bezplatná verze má určitá omezení, jako je limit pro prohledávatelné zprávy, což může být nevýhodou pro menší týmy nebo firmy.
- Zkratky a integrace jsou méně intuitivní
- Přihlášení k odběru více kanálů Slack může být náročné.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 ( více než 31 000 recenzí )
- Capterra: 4,7/5 ( více než 22 000 recenzí )
Porovnejte Slack a Microsoft Teams!
7. Vidyard
Software pro interní komunikaci Vidyard revolučním způsobem změnil způsob, jakým organizace komunikují se svými zaměstnanci a zapojují je do dění ve firmě, a to díky síle videa. S Vidyardem mohou členové vašeho týmu vytvářet a sdílet poutavý videoobsah, aby předávali důležité zprávy, školicí materiály, relevantní informace a novinky ze společnosti poutavějším a působivějším způsobem.
Přizpůsobitelné přehrávače videa a interaktivní prvky zajišťují, že firemní komunikace upoutá pozornost a rezonuje se zaměstnanci. Získejte všechny potřebné informace o video komunikaci se zaměstnanci, jejich výkonu a míře zapojení. To organizacím umožňuje měřit účinnost jejich strategií interní komunikace a provádět zlepšení na základě dat.
Nejlepší funkce Vidyard
- Výkonné a intuitivní funkce nahrávání pro vysoce kvalitní videozprávy
- Podrobná analýza videí poskytuje cenné informace o zapojení diváků.
- Integruje se s různými platformami, jako jsou e-mail, sociální média a CRM systémy.
Omezení Vidyard
- Omezené možnosti úpravy videa
- Občasné zprávy o problémech s přehráváním a načítáním videa
Ceny Vidyard
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Vidyard
- G2: 4,5/5 ( více než 600 recenzí )
- Capterra: 4,5/5 ( více než 100 recenzí )
Podívejte se na tyto alternativy Vidyard!
8. Microsoft Teams
Microsoft Teams je snadno použitelný a nabízí celou řadu funkcí, které podporují plynulou spolupráci. Jeho integrované funkce pro videokonference umožňují týmům pořádat virtuální schůzky a spolupracovat v reálném čase, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Sdílení obrazovky a společná úprava dokumentů dále zlepšují komunikaci a zvyšují produktivitu členů týmu.
Microsoft Teams také nabízí centralizované centrum pro komunikaci, které je integrováno s dalšími nástroji Microsoftu, jako jsou SharePoint a OneDrive. To umožňuje plynulý přístup k souborům, dokumentům a prostorům pro spolupráci, což podporuje transparentnost a omezuje informační silosy.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Vysoce kvalitní videohovory s funkcemi, jako je rozostření pozadí, nahrávání schůzek a sdílení obrazovky.
- Hladká integrace s dalšími aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel, PowerPoint a SharePoint.
- Robustní bezpečnostní funkce zajišťují bezpečné a soukromé konverzace a sdílení souborů.
Omezení Microsoft Teams
- Postrádá rozsáhlé možnosti přizpůsobení, zejména ve srovnání s některými konkurenty.
- Obtížná integrace s komunikačním softwarem pro zaměstnance, který není od společnosti Microsoft
Ceny společnosti Microsoft
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoftu
- G2: 4,3/5 ( více než 13 000 recenzí )
- Capterra: 4,5/5 ( více než 9 000 recenzí )
9. Discord
Discord, známý především jako komunikační platforma pro hráče, se také ukazuje jako univerzální a efektivní nástroj pro interní komunikaci při řízení týmů. Vyhrazené servery a kanály poskytují centralizované centrum pro týmovou komunikaci. Týmy mohou vést hlasové a textové konverzace v reálném čase, sdílet soubory a snadno spolupracovat, což podporuje firemní kulturu efektivní komunikace a rychlého rozhodování.
Discord nabízí robustní funkce, jako je hlasový chat, videochat, sdílení obrazovky a oprávnění založená na rolích, které týmům umožňují efektivně spolupracovat a posilovat pocit sounáležitosti. Přizpůsobitelná oznámení a bohatá integrace s dalšími nástroji umožňují zefektivnit pracovní postupy a sdílení informací napříč platformami, což dále posiluje spolupráci.
Podívejte se na tyto alternativy Discord !
Nejlepší funkce Discord
- Široká škála komunikačních možností, včetně textového, hlasového a video chatu
- Vlastní servery a boty
- Spolehlivé sdílení obrazovky a streamování
Omezení Discord
- Není primárně určen pro obchodní použití.
- Omezené nahrávání souborů pro bezplatné uživatele
- Postrádá bezpečnost na podnikové úrovni pro ochranu citlivých souborů a dat.
Ceny Discord
- Zdarma
- Nitro Basic: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Nitro: 9,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Discord
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 ( více než 300 recenzí )
10. Jostle
Nástroj pro interní komunikaci Jostle vytváří živé a inkluzivní digitální pracoviště prostřednictvím centralizovaného hubu, kde mají zaměstnanci přístup k důležitým informacím, mohou se zapojit do diskusí a hladce sdílet novinky. Funkce jako zpravodajství, adresáře zaměstnanců a přizpůsobitelné intranety podporují transparentní a otevřenou komunikaci v rámci organizace.
Jostle klade důraz na zapojení zaměstnanců tím, že umožňuje jejich uznání a oslavuje jejich úspěchy, aby tak pěstoval pozitivní pracovní kulturu a snižoval fluktuaci zaměstnanců. Platforma nabízí nástroje pro vzájemné uznání zaměstnanců a zpětnou vazbu, které umožňují kolegům veřejně ocenit a pochválit příspěvky ostatních. Jostle také poskytuje týmům příležitost zdůraznit vynikající úspěchy prostřednictvím specializovaných kanálů nebo zpravodajských kanálů.
Nejlepší funkce Jostle
- Uživatelsky přívětivé a přehledné rozhraní
- Mezi funkce pro spolupráci patří správa úkolů a sdílení souborů.
- Funkce jako sekce „Lidé“ a Shout-Outs podporují zapojení zaměstnanců.
- Funkce knihovny umožňuje snadné ukládání a přístup k souborům.
Omezení Jostle
- Omezené integrace
- Vyhledávací funkce může být pomalá a nepřesná.
- Chybějící offline režim omezuje přístup k dokumentům
Ceny Jostle
- Bronz: Kontaktujte nás ohledně cen
- Stříbro: Kontaktujte nás ohledně ceny
- Zlato: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- Platinum: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jostle
- G2: 4,5/5 ( více než 190 recenzí )
- Capterra: 4,4/5 ( více než 70 recenzí )
11. Zoom
Zoom je komplexní nástroj pro videokomunikaci, který poskytuje vysoce kvalitní videokonference pro usnadnění interní komunikace. Zoom je známý především pro videokonference, ale nabízí také hlasové hovory, webináře a chatové zprávy, což z něj činí univerzální nástroj pro různé typy komunikace.
Nejlepší funkce Zoomu
- Vysoce kvalitní video a audio, s možností hostit až 1000 účastníků videokonference a 49 videí na obrazovce.
- Nahrávky a přepisy hovorů usnadňují vedení záznamů a pozdější vyhledávání.
- Integrace kalendáře s Google Calendar, iCal a Outlookem, která pomáhá plánovat a připojovat se k schůzkám Zoom.
- Funkce breakout rooms pro rozdělení účastníků do menších skupin během videokonferencí.
Omezení Zoomu
- Kvalita a funkčnost aplikace Zoom mohou být ovlivněny silou vašeho internetového připojení.
- Jeho uživatelské rozhraní může být pro nové uživatele matoucí, zejména kvůli četným funkcím a nástrojům.
Ceny Zoom
- Zoom nabízí placené tarify Personal a Business v závislosti na odvětví nebo potřebném produktu Zoom.
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 52 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 400 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Zoomu!
12. Pondělí
Monday je primárně nástroj pro řízení projektů, ale nabízí také silné funkce pro interní komunikaci. Disponuje jednotným pracovním prostorem, kde mohou týmy společně plánovat, sledovat a dodávat svou práci.
Nejlepší funkce Monday
- Vysoce vizuální a intuitivní rozhraní s několika možnostmi přizpůsobení pro sledování projektů.
- Integrované komunikační nástroje, jako je možnost komentovat úkoly a projekty, umožňují diskusi v reálném čase.
- Funkce sdílení souborů umožňují týmům sdílet soubory nebo dokumenty související s úkolem nebo projektem.
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Drive a Gmail, pro zvýšení produktivity.
Omezení pondělí
- Nástroj může na první pohled působit na nové uživatele příliš složitě, protože má mnoho funkcí, které vyžadují určitou dobu na osvojení.
- Pro malé týmy s jednoduchými projekty a komunikačními potřebami by to mohlo být zbytečně náročné.
Ceny Monday.com
- Zdarma: Až pro 2 uživatele
- Základní: 12 $ za licenci/měsíc (36 $ fakturováno měsíčně)
- Standard: 14 USD za licenci/měsíc (42 USD fakturováno měsíčně)
- Výhoda: 24 USD za licenci/měsíc (72 USD fakturováno měsíčně)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Monday.com!
13. ProofHub
ProofHub se profiluje jako komplexní software pro plánování projektů. Jeho schopnosti však přesahují rámec projektového řízení a zahrnují také působivé funkce pro interní komunikaci. V rámci platformy můžete diskutovat, sdílet soubory a spolupracovat na dokumentech.
Nejlepší funkce ProofHub
- Vyhrazený prostor pro týmové diskuse s možností komentovat, používat @zmínky a reagovat na aktualizace pro lepší zapojení.
- Integrovaný chat pro rychlé konverzace, sdílení souborů a také možností skupinových chatů.
- Spolupráce na souborech a dokumentech s integrovanými nástroji pro úpravy.
- Kanbanové tabule, Ganttovy diagramy a přizpůsobené pracovní postupy pro řízení projektů.
Omezení ProofHub
- Chybí nástroj pro videokonference, což znamená, že pro tuto funkci budete muset integrovat jinou aplikaci nebo nástroj.
- Ve srovnání s jinými nástroji může mít méně integrací, což by mohlo potenciálně omezit kontinuitu pracovního toku.
Ceny ProofHub
- Essential: 45 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Ultimate Control: 89 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení zákazníků ProofHub
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (65+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy ProofHub!
Začněte komunikovat pomocí softwaru pro interní komunikaci
Znalost těchto nástrojů pro interní komunikaci a online spolupráci je pouze začátek. Dalším krokem je integrace jedné z těchto výkonných platforem do vašich každodenních interních procesů. A pro tento účel neexistuje lepší volba než ClickUp.
ClickUp je více než jen nástroj pro komunikaci a spolupráci. Jedná se o komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která nabízí širokou škálu funkcí pro zefektivnění pracovních postupů, podporu spolupráce, správu projektů a samozřejmě také zlepšení interní komunikace. Od video zpráv s integrovanou funkcí vytváření úkolů až po přizpůsobené zobrazení chatu pro každého člena týmu nebo projektu – ClickUp vám pomůže posunout spolupráci a produktivitu vašeho týmu na vyšší úroveň.
Nekommunikujte jen – spojte se, spolupracujte a tvořte s ClickUp. Na co čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a vyzkoušejte rozdíl.