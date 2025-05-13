14 nejlepších alternativ k Zoomu pro rok 2025

Virtuální konference vám sice umožňují komunikovat s vaším týmem, ale není možné, abyste vše vyřídili pouze prostřednictvím videohovoru. Pro plynulý pracovní postup jsou důležité doplňkové funkce, které se synchronizují s videokonferencemi, jako je chat, videochat, sdílení souborů, audiohovory, kalendáře a další.
V rámci své práce spolupracuji hlavně s týmy z různých oddělení. Abych tento proces zefektivnil, vyzkoušel jsem různé softwary pro videokonference.
Ať už hledáte spolehlivé, ale bezplatné řešení pro videokonference, špičkový produkt pro podniky nebo základní aplikaci pro videochaty, mám pro vás to pravé!
V tomto článku se s vámi podělím o 14 nejlepších nástrojů, které jsou nejspolehlivějšími alternativami k Zoomu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Při hledání alternativy k Zoomu zvažte faktory, jako je snadnost použití, bezpečnost, funkce pro spolupráci a možnosti integrace.
- Google Meet (nejlepší pro spolupráci v Google Workspace)
- Microsoft Teams (nejlepší pro schůzky s funkcemi umělé inteligence)
- GoTo Meeting (nejlepší jednoduché rozhraní s pokročilými funkcemi)
- Cisco Webex (nejlepší pro bezpečné a jednotné komunikace)
- Discord (nejlepší pro interaktivní skupinovou komunikaci)
- TeamViewer (nejlepší pro vzdálený přístup)
- Slack (nejlepší pro okamžité schůzky)
- RingCentral Video (nejlepší pro obchodní schůzky a hovory)
- Lark (nejlepší pro webináře a možnosti přizpůsobení)
- Jitsi Meet (nejlepší pro bezplatné videokonference)
- Skype (nejlepší pro audio/video hovory)
- Zoho Meeting (nejlepší pro webináře a sdílení obrazovky)
- Livestorm (nejlepší pro interaktivní videokonference a akce)
- Chanty (nejlepší pro interní komunikaci týmu)
Co byste měli hledat v alternativách k Zoomu?
Než se pustíme do seznamu nejlepších alternativních aplikací k Zoomu, pojďme se rychle podívat na klíčové funkce, které byste měli mít, pokud přecházíte ze svého účtu Zoom na jakýkoli jiný populární nástroj pro videokonference.
- Delší doba trvání: Nepřerušované skupinové videokonference jsou nejlepší, protože vaše hovory se po 40 minutách nepřeruší.
- Lepší kvalita videa: Kvalita videa v Zoom Meeting je standardní, ale jiné nástroje nabízejí lepší možnosti kvality videa.
- Další funkce, jako jsou zasílání zpráv a sdílení souborů: Díky těmto doplňkovým funkcím mimo videokonference můžete synchronizovat důležitou komunikaci.
- Zabezpečené zasedací místnosti: Nechcete zažít nepříjemné situace, kdy se ohlásí nežádoucí osoby vstupující do breakout rooms a vy musíte čekat, až odejdou, než budete moci pokračovat v diskusi.
Dost bylo tipů, pojďme se podívat na seznam.
14 nejlepších alternativ k Zoomu
Pokud si myslíte, že Zoom vám neposkytuje dostatek prostoru pro virtuální schůzky s omezenými funkcemi, zde je několik zajímavých alternativ.
1. Google Meet (nejlepší pro spolupráci v Google Workspace)
Google Meet zjednodušuje práci na dálku, zejména pokud většinu své práce vykonáváte v Google Workspace. Díky synchronizaci dalších aplikací Google se stává nejproduktivnějším způsobem pořádání schůzek. Můžete například zahájit schůzku přímo z dokumentu Google Docs, na kterém právě pracujete. Navíc je to bezpečné, protože se schůzky nemůže zúčastnit nikdo bez pozvánky nebo schválení.
Nejlepší funkce Google Meet
- Naplánujte online schůzky s týmy a pozvěte hosty několika kliknutími.
- Integrujte schůzky s Kalendářem Google, abyste žádnou nezmeškali.
- Zaznamenávejte důležité poznámky pomocí automatických živých titulků
- Zůstaňte ve spojení i při delších schůzkách. Na rozdíl od Zoomu nabízí Google Meet v bezplatné verzi až 60 minut schůzky.
- Pomocí mobilní aplikace zůstaňte v kontaktu se svými týmy i na cestách.
Omezení služby Google Meet
- Funkce nahrávání schůzek není v bezplatném tarifu k dispozici.
- Úpravy schůzek/událostí mohou být někdy složité
Ceny služby Google Meet
- Navždy zdarma: Pro osobní účet
- Business starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Google Meet
- G2: 4,6/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
Další informace: 10 nejlepších alternativ Google Meet pro videokonference
2. Microsoft Teams (nejlepší pro schůzky s funkcemi umělé inteligence)
Microsoft Teams je komplexní nástroj pro videokonference, týmový chat, telefonní hovory, sdílení souborů a všechny klíčové funkce, které potřebujete pro každodenní pracovní komunikaci. Díky poznámkám z jednání generovaným umělou inteligencí, návrhům odpovědí a dalším doplňkům je práce ještě rychlejší.
Microsoft Teams je skvělá aplikace pro vzdálené týmy, protože umožňuje okamžité schůzky, aniž byste museli čekat, až druhá osoba přijme vaši pozvánku do kalendáře. Na Teams mě nejvíce nadchlo možnost používat avatary a imerzivní prostory při schůzkách.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Snadné sdílení souborů mezi týmy
- Vytvořte si přehled nejdůležitějších bodů a shrnutí schůzky pro budoucí použití.
- Nahrávejte schůzky, ukládejte je a snadno je sdílejte se svým týmem.
- Minimalizujte nepořádek v chatech vytvořením samostatných kanálů pro různá témata.
- Organizujte soubory bez obav, protože získáte více než dostatečné úložiště v cloudu.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Na rozdíl od některých konkurentů Microsoft Teams není spolupráce s externími stranami pracujícími na jiných pracovních prostorech, jako je Google, plynulá kvůli omezeným integracím.
- Základní tarify neobsahují klíčové funkce, jako jsou breakout rooms.
Ceny Microsoft Teams
- Navždy zdarma: Pro osobní účet
- Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9000 recenzí)
Další informace: 10 šablon pro individuální schůzky pro manažery v Excelu a Wordu
3. GoTo Meeting (nejlepší jednoduché rozhraní s pokročilými funkcemi)
GoTo Meeting je již dlouhou dobu jednou z nejspolehlivějších možností pro videokonference a komunikaci v podnikové sféře, a to díky svému konzistentnímu a jednoduchému uživatelskému rozhraní, rychlému a bezpečnému přístupu a integraci. Díky jednotné správě všech produktů GoTo je hostování, správa, monitorování a podpora uživatelů jednodušší.
Pokud máte rádi jednoduchost, protože potřebujete věnovat více času svým pracovním projektům než snaze přijít na to, jak fungují nástroje, které používáte, může být GoTo Meeting tou správnou volbou pro vás.
Nejlepší funkce GoTo Meeting
- Spojte se s nejlepší kvalitou zvuku a videa
- Vytvářejte tabule pro diskusi o důležitých bodech během schůzek
- Prezentujte a přepínejte obrazovky, abyste mohli snadno komunikovat s uživateli.
- Zabezpečte schůzky, chaty, hovory a soubory pomocí šifrování dat, filtrování spamu a malwaru.
- Často spolupracujte s týmy a pořádávejte neomezený počet schůzek
- Po uložení si můžete záznamy schůzek znovu přehrát díky neomezené funkci nahrávání do cloudu.
Omezení GoTo Meeting
- Sada nástrojů GoTo Suite vyžaduje stažení, aby byla přístupná.
Ceny GoTo Meeting
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze GoTo Meeting
- G2: 4,2/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
4. Cisco Webex (nejlepší pro bezpečné a jednotné komunikace)
Webex nabízí osm samostatných softwarových balíčků, které pokryjí všechny vaše komunikační potřeby, od chatů, hovorů a schůzek až po webináře a další. Poskytuje hybridním týmům rovný přístup ke společným pracovním postupům, aby byla zajištěna optimální účast.
Ceny se mohou malým podnikatelům zdát vysoké, ale pokud hledáte komplexní a bezpečné řešení, stojí za to si připlatit.
Nejlepší funkce Cisco Webex
- Spojte se s více členy týmu najednou, protože Webex vám umožňuje pozvat větší počet účastníků.
- Lepší interakce díky funkcím, jako jsou pokročilé skryté titulky, živé ankety, asistent AI, hlasové příkazy, překlady
- Získejte funkci pro obchodní hovory a číslo v prémiových verzích.
- Zajistěte bezpečnost své komunikace pomocí špičkových bezpečnostních funkcí.
- Snadno sdílejte obrazovku během schůzek, ať už používáte mobilní nebo webovou verzi.
Omezení Cisco Webex
- Uživatelské rozhraní je obtížně srozumitelné a důležité funkce nejsou na obrazovce snadno dostupné.
- Platforma také spotřebovává značné množství šířky pásma, což ovlivňuje kvalitu zvuku nebo videa.
Ceny Cisco Webex
- Webex Free
- Webex Meet: 14,50 $/měsíc za licenci
- Webex Suite: 25 $/měsíc za licenci
- Webex Enterprise: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Cisco Webex
- G2: 4,2/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7000 recenzí)
5. Discord (nejlepší pro interaktivní skupinovou komunikaci)
Pokud může být práce nejzábavnější na jakémkoli kanálu, pak to musí být Discord. Je to skvělá volba pro neformální diskuse o konkrétních tématech, navazování kontaktů s kolegy z oboru, hraní her nebo budování celosvětové komunity.
Všechna zásluha patří funkcím, které vám umožňují komunikovat v komunitách pomocí vlastních emodži, samolepek, zvukových efektů a dalších prvků. Můj tým a já jsme si užili jedinečné profily, které jsme mohli vytvořit pomocí vlastních avatarů a přizpůsobených statusů. Funkce videohovoru vám pomůže setkat se s lidmi, diskutovat o nápadech nebo si jen tak nezávazně popovídat.
Nejlepší funkce Discord
- Přiřaďte účastníkům role a snadno omezte přístup k moderování konverzací.
- Integrujte boty pro určité účely, abyste se vyhnuli spamu nebo nežádoucím zprávám ve skupině.
- Definujte počet zpráv, které mohou uživatelé odeslat
- Vyzkoušejte různé režimy sdílení videí
- Snadné streamování nebo sdílení obrazovky
Omezení Discord
- Neslouží všem účelům obchodní komunikace.
- Navigace je díky mnoha kanálům a zprávám nepřehledná.
- Najednou se může připojit omezený počet osob.
- Omezené používání dalších funkcí na Discord během videohovoru
Ceny Discord
- Navždy zdarma: Pro osobní účet
- Základní: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Nitro: 9,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Discord
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
6. TeamViewer (nejlepší pro vzdálený přístup)
Představte si spolupráci s týmy na dálku, jako byste byli fyzicky přítomni s nimi; to je to, co TeamViewer dělá. S TeamViewer Remote můžete bezpečně připojit své zařízení a ovládat počítač umístěný jinde, například ve vaší centrále.
Tento software funguje jako most mezi dvěma zařízeními a umožňuje vám s nimi komunikovat, jako byste byli fyzicky přítomni. To je obzvláště užitečné pro technickou podporu, spolupráci a práci na dálku.
Je to jeden z nejstarších hráčů na trhu softwaru pro vzdálený přístup a ovládání a i když se jeho funkce postupem času vylepšily a rozšířily, vzdálený přístup je stále jednou z hlavních funkcí.
Nejlepší funkce TeamViewer
- Vzdálený přístup k více zařízením jediným kliknutím
- Přenos souborů mezi připojenými zařízeními je velmi snadný.
- Sdílejte obrazovku i z mobilního zařízení
- Chraňte komunikaci během schůzek pomocí hesel
Omezení TeamViewer
- Přechod na nové zařízení může být obtížný
- Problémy s připojením, pokud vy a členové vašeho týmu používáte různé verze aplikace
Ceny TeamViewer
- Vzdálený přístup: 24,90 $/měsíc na uživatele
- Business: 50,90 $/měsíc na uživatele
- Premium: 112,90 $/měsíc na uživatele
- Firemní: 229,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze TeamViewer
- G2: 4,4/5 (více než 3000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 11 000 recenzí)
7. Slack (nejlepší pro okamžité schůzky)
Jak tvrdí Slack, „je to nástroj, kde se pracuje“. Pokud Slack používáte již delší dobu, jistě s tím budete souhlasit. Slack Huddles je jednou z nejlepších funkcí pro individuální schůzky. V Huddles můžete také vytvářet poznámky ze schůzek, abyste měli vše přehledně uspořádané.
Tento nástroj vám díky svým funkcím pro týmový chat, sdílení souborů, audio hovory a dalším funkcím opravdu pomůže sjednotit všechny členy vašeho týmu.
📮ClickUp Insight: 42 % členů týmů stále ve velké míře využívá k komunikaci e-mail, a to i přes jeho izolovaný charakter.
Podle výzkumu společnosti ClickUp je komunikace často izolovaná a oddělená od skutečných pracovních postupů. Abyste předešli narušení komunikace, integrujte zasílání zpráv do svých pracovních postupů pomocí centralizované platformy, která spojuje řízení projektů, spolupráci a komunikaci. Vyzkoušejte ClickUp , aplikaci pro vše, co souvisí s prací*.
Nejlepší funkce Slacku
- Organizujte konverzace pomocí vyhrazených kanálů pro různé týmy a spravujte projekty.
- Propojte své důležité pracovní nástroje na jednom místě a pracujte bez obav z přepínání mezi záložkami.
- Pozvěte lidi mimo vaši organizaci ke spolupráci na Slacku
- Vytvářejte odkazy Huddle a připojujte se odkudkoli
- Podrobně diskutujte o obsahu pomocí funkce sdílení obrazovky.
Omezení aplikace Slack
- Setkání se může zúčastnit omezený počet účastníků, takže pro větší týmy budete muset hledat konkurenty Slacku.
- Hledání starších zpráv může být náročné, v závislosti na vašem platebním plánu.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma: Pro osobní účet
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Slack Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
8. RingCentral Video (nejlepší pro obchodní schůzky a hovory)
RingCentral je cloudová platforma pro firemní komunikaci určená pro interakci s týmy uvnitř firmy i s potenciálními a stávajícími zákazníky.
Jeho robustní telefonní systém VoIP umožňuje firmám snadno volat a přijímat hovory přes internet a často nahrazuje tradiční pevné linky.
Díky pokročilým funkcím, včetně funkcí kontaktního centra, je ideální volbou pro pracovníky zákaznických služeb nebo prodeje, kteří jsou neustále v pohybu.
Nejlepší funkce RingCentral Video
- Používejte telefony k pořádání schůzek se všemi funkcemi webové aplikace, jako je sdílení obrazovky, tabule a další.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti svých online schůzek a hovorů pomocí analýzy dat.
- Kontaktujte potenciální zákazníky pomocí virtuálních čísel
- Snadno se spojte se zákazníky, klienty a týmy
Omezení RingCentral Video
- Dosud se na firemním trhu příliš neuchytil a je obtížné spolupracovat s třetími stranami.
- Přímý nákup je omezen na určité země.
- Omezené funkce pro správu kontaktů
Ceny RingCentral Video
- Základní verze: 30 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 35 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 45 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RingCentral Video
- G2: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
9. Lark (nejlepší pro webináře a možnosti přizpůsobení)
Lark nabízí některé z nejlepších možností přizpůsobení pro videokonference ve srovnání s jinými nástroji na trhu.
Jeho pokročilé funkce pro centralizovanou komunikaci, digitální pracovní postupy, řízení projektů a analytiku vám mohou pomoci výrazně rozšířit vaše podnikání. Nejvíce mě zajímá, že usnadňuje komunikaci po celém světě díky překladům chatů, dokumentů, schůzek a dalších.
Nejlepší funkce Lark
- Spravujte projekty a sledujte jejich průběh ze svého telefonu
- Přijměte více účastníků do svých schůzek a videokonferencí
- Automaticky přeložit do jiných jazyků
- Snadné ukládání dat ze schůzek díky kvalitnímu cloudovému úložišti
- Centralizujte e-mailovou komunikaci a hovory na jedné platformě
Omezení aplikace Lark
- Obtížná komunikace s externími stranami, které nepoužívají Lark
- Mnoho možností přizpůsobení pro pořádání jednoduchých videokonferencí, které mohou být obtížné ovládat a spravovat.
Ceny Lark
- Starter: 0 $/měsíc na uživatele
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Lark
- G2: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Jitsi Meet (nejlepší pro bezplatné videokonference)
Jedním z zcela bezplatných softwarů pro videokonference na trhu je Jitsi. Jedná se o open-source nástroj, který vám umožňuje spojit se s lidmi online.
Abyste mohli využívat většinu klíčových funkcí Jitsi, potřebujete podpůrné aplikace Jitsi. Zábavnou součástí je integrovaný chat , který vám umožňuje vyměňovat si během videokonferencí zprávy a emodži.
Nejlepší funkce Jitsi
- Zabezpečte zasedací místnost a své konverzace pomocí hesel
- Sdílejte obrazovku během schůzek bez větších potíží
- Pozvěte uživatele na konferenci pomocí jednoduché, přizpůsobené URL adresy.
- Společně upravujte dokumenty pomocí Etherpadu
Omezení Jitsi
- Správci mají omezenou kontrolu nad hovory
- Možnost nahrávání schůzek není snadno dostupná, takže se musíte spolehnout na nástroje pro nahrávání obrazovky.
- Není ideální pro velké týmy, omezeno na 50 účastníků.
Ceny Jitsi
- Navždy zdarma: Pro osobní účet
- JaaS Basic: 99 $ měsíčně za 300 MAU
- JaaS Standard: 499 $ měsíčně za 1 500 MAU
- JaaS Business: 999 USD měsíčně za 3 000 MAU
- JaaS Enterprise: Vlastní plán pro firmy s větším počtem uživatelů
Hodnocení a recenze Jitsi
- G2: 4,3/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (70+ recenzí)
11. Skype (nejlepší pro audio/video hovory)
Skype existuje již přibližně dvě desetiletí. Pokud upřednostňujete jednoduchý nástroj jako jednu z alternativ Zoom pro audio a video hovory, Skype je pro vás to pravé.
Nová kamera Skype nabízí desítky zajímavých a zábavných objektivů využívajících technologii rozšířené reality (AR) od společnosti Snap. Funkce výběru tónu vám navíc umožňuje nastavit záměr vašich zpráv tak, aby byly správné, zábavné a jasné.
Nejlepší funkce Skype
- Volejte a spojte se s lidmi, kteří nejsou na Skypu, pomocí mezinárodních hovorů.
- Pořádejte videohovory s klienty a týmy
- Nastavte titulky pro své videohovory
- Odesílejte soubory a texty během schůzek i mimo ně
- Odesílejte hlasové zprávy jednotlivcům
Omezení Skype
- Může uchovávat pouze až tři roky historie chatu.
- Vyžaduje silné připojení k internetu.
- Nedostatek nových funkcí v průběhu let
Ceny Skype
- Předplatné v USA: Od 2,54 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
12. Zoho Meeting (nejlepší pro webináře a sdílení obrazovky)
Zoho Meeting je součástí softwarové sady pro správu projektů. Pokud máte velké týmy nebo pracujete na Zoho, je tento nástroj skvělým doplňkem vaší pracovní výbavy.
Jedná se o bezpečnou online platformu pro schůzky a webináře, která vám pomůže spojit se, spolupracovat a efektivně pracovat odkudkoli na světě. Díky funkcím, jako je sdílení obrazovky, tabule a sdílení souborů, je snadné spolupracovat a vymýšlet nové nápady.
Nejlepší funkce Zoho Meeting
- Propagujte svou značku pomocí možností přizpůsobení značky
- Připojte se k schůzkám přes místní telefonní čísla
- Zjednodušte schůzky pomocí poznámek při sdílení obrazovky
- Po schůzkách snadno vytvářejte poznámky díky zaznamenaným přepisem.
Omezení Zoho Meeting
- Během schůzek není k dispozici možnost sdílení souborů.
- Na rozdíl od Zoomu nelze nastavit odkaz na schůzku na dobu neurčitou.
- Jako správce musíte vynaložit větší úsilí a buď otevřít aplikaci, abyste zahájili schůzku, nebo přejít na e-mail, který obsahoval odkaz pro zahájení hovoru, protože odkaz pro připojení a odkaz pro zahájení schůzky jsou odlišné.
Ceny Zoho Meeting
- Navždy zdarma
- Meeting Standard: Od 2 $ měsíčně
- Meeting Professional: Od 3 $ měsíčně
- Webinář Standard Webinář: Od 9 $/měsíc
- Webinar Professional Webinar: Ceny začínají na 19 USD/měsíc
- Webinar Enterprise: Od 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Meeting
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
13. Livestorm (nejlepší pro interaktivní videokonference a akce)
Livestorm kombinuje tradiční videokonference s interaktivními funkcemi, jako jsou ankety, otázky a odpovědi a tabule. Poskytuje vašim týmům intuitivní funkce, díky kterým můžete během několika minut uspořádat jakoukoli událost.
Navíc je vysoce přizpůsobitelný, což vám umožňuje vytvořit jedinečnou identitu značky. Pokud rádi organizujete a děláte mnohem více než jen videokonference, Livestorm má pro vás ty správné možnosti.
Nejlepší funkce Livestorm
- Navrhněte si své zasedací místnosti
- Posílejte pozvánky několika kliknutími všem kontaktům a zajistěte si maximální účast.
- Automatizujte úkoly související se schůzkami, jako je přepis, a snižte tak množství manuální práce.
- Analyzujte míru zapojení a data ze schůzek
Omezení Livestorm
- E-mailové pozvánky a připomenutí mohou někdy skončit ve složce se spamem.
- Omezené možnosti přizpůsobení v e-mailech s pozvánkami na schůzky
Ceny Livestorm
- Starter: 0 $/měsíc na uživatele
- Pro: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Kontaktujte prodejní oddělení
- Enterprise: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Livestorm
- G2: 4,4/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
14. Chanty (nejlepší pro interní komunikaci týmu)
Pokud máte oddělené vzdálené týmy, které řídí práci v první linii a backendové operace, Chanty vám může pomoci s hladkou koordinací.
Jedním kliknutím můžete přejít od psaní zpráv k videohovoru. A to nejlepší? Nejste závislí na internetu, takže můžete pokračovat v práci bez přerušení.
Nejlepší funkce Chanty
- Proměňte jakoukoli zprávu v úkol pro chytrou spolupráci
- Analyzujte průběh úkolů pomocí zobrazení Kanban
- Hladká integrace s jinými aplikacemi
- Komunikujte jasně díky vysokému rozlišení videa při hovorech.
- Nechte si zasílat upozornění na termíny úkolů pomocí funkce Termín splnění.
Omezení Chanty
- Uživatelské rozhraní by mohlo být lepší, protože při sdílení obrazovky dochází někdy k jejímu zamrzání.
Ceny Chanty
- Chanty Starter: 0 $/měsíc na uživatele
- Chanty Business: 3 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Integrujte Zoom a jeho alternativy do svých pracovních postupů pomocí ClickUp
Plánování schůzek prostřednictvím e-mailu a kalendáře je dobré, dokud si neuvědomíte, že váš software pro správu projektů je nedokáže sledovat.
Abyste mohli rozšiřovat své podnikání, musíte sledovat pracovní postupy pomocí poznámek z diskusí a plánů schůzek.
Právě v tom vám ClickUp může pomoci získat náskok.
Jeden z nejlepších softwarů pro správu projektů na trhu, ClickUp, může díky snadné spolupráci a integraci zjednodušit váš pracovní postup a umožnit produktivní schůzky bez námahy.
Představte si, že se jedním kliknutím připojíte k videokonferenci přímo ze své aplikace pro správu projektů. To a ještě mnohem více vám nabízí ClickUp.
Integrace Zoomu do ClickUp vám pomůže přidat schůzky k úkolům, ke kterým se lidé mohou přímo připojit. Pokud máte předplatné Zoomu, videozáznam schůzky bude automaticky sdílen jako komentář v vlákně úkolu.
Pokud je Slack vaší oblíbenou platformou pro týmovou komunikaci a sledování úkolů a aktualizací v chatech Slacku vás přivádí k šílenství, pak je integrace ClickUp Slack právě pro vás.
Díky této jednoduché integraci můžete vytvářet úkoly v chatech Slack, přiřazovat je členům svého týmu, nastavovat priority a využívat funkce „Akce“ a „Oznámení“. Můžete snadno spravovat a upravovat podrobnosti, jako je datum a stav úkolu, přidávat komentáře a dostávat oznámení, když přiřazení členové týmu dokončí určitou fázi nebo aktualizují jakékoli podrobnosti.
Podobně mohou lidé obeznámení s Microsoft Workspace těžit z integrace ClickUp Teams. To vám pomůže zefektivnit řízení projektů a zajistí, že všichni zúčastnění budou mít stejné informace o úkolů, které je třeba provést.
Pomocí příkazu task v editoru můžete rychle vytvořit nový úkol z libovolného kanálu Microsoft Teams. Rozbalovací odkazy ClickUp informují všechny účastníky, o kterém úkolu se diskutuje, aby nedocházelo k nedorozuměním.
Veškeré nové komentáře, přílohy, změny stavu a aktualizace přidělených úkolů se odesílají přímo do vašeho kanálu Microsoft Teams, takže máte vždy přehled o všem, co se děje.
Kromě těchto integrací vám ClickUp Meetings umožňuje nastavit program schůzky, informovat účastníky, přiřadit role, pořizovat poznámky, nastavit úkoly a další v rámci jediného pracovního prostoru v ClickUp.
Rozsáhlé možnosti editoru vám pomohou zdůraznit to nejdůležitější a zároveň vám umožní být při psaní poznámek z jednání tak kreativní a organizovaní, jak potřebujete. Navíc, když přiřadíte komentáře členovi týmu, ClickUp Meetings je převede na časové úlohy, které je třeba odškrtnout pro dokončení úkolu.
Můžete si vytvořit vlastní kontrolní seznam pro program schůzky a využít opakující se úkoly k vytvoření kontrolních seznamů pro podobné schůzky.
Další informace: 16 příkladů programu schůzky a bezplatné šablony
Šablona ClickUp Meeting Template dokonale demonstruje, jak by vypadaly vaše týmové schůzky synchronizované s pracovními postupy. Umožňuje vám spravovat položky na programu schůzky, organizovat je a sledovat přímo v zápisu ze schůzky.
A pokud plánujete videokonference, může být vaším výchozím bodem tato šablona pro správu konferencí ClickUp.
Další informace: 10 nejlepších softwarových řešení pro konferenční hovory
Díky nové funkci ClickUp můžete nyní mnoho svých skupinových videohovorů nahradit pouhým textem. Nerozumíte?
Funkce nahrávání obrazovky ClickUp Clips vám pomůže eliminovat potřebu videokonferencí. Pokud chcete provádět ukázky, prezentovat procesy na obrazovce a sdílet je se svými týmy, stačí jednoduše nahrát obrazovku a sdílet klip s týmy.
Jedná se o užitečnou funkci pro hlášení chyb a sdílení ukázek produktů, aktualizací projektů nebo zpětné vazby k designu, aniž byste museli účastnit se konferenčního hovoru.
Chcete-li jít ještě o krok dál, použijte ClickUp Brain k automatickému přepisu klipů. Tento nástroj umělé inteligence vám pomůže snadno prohledat nejdůležitější části klipu, kliknout na časové značky pro navigaci ve videu a zkopírovat úryvky, které můžete použít podle potřeby. Pokud potřebujete další informace nebo chcete získat některé důležité podrobnosti z nahrávky klipu, ClickUp Brain prohledá přepisy klipů a najde vám odpověď na danou otázku.
A to nejlepší? Klip můžete vložit do ClickUp, sdílet veřejný odkaz nebo stáhnout video soubor a dělat s ním, co se vám zlíbí! A vždy je najdete v centru Clips ve svém pracovním prostoru ClickUp.
Jako doplněk k vašim schůzkám vám ClickUp Chat umožňuje centralizovat diskuse týmu a projektu, což vede k komplexnímu řešení komunikace a spolupráce.
Ať už chcete propojit konkrétní chatovací vlákno s úkolem, třídit komentáře a přeměnit je na sledovatelné úkoly nebo organizovat chaty do konkrétních projektových prostorů, máme pro vás řešení!
Ceny ClickUp
Číst více: 10 bezplatných šablon pro poznámky z jednání, které vám pomohou lépe zaznamenávat zápisy z jednání
Vylepšete své videokonference s ClickUp
Aplikace pro videokonference jsou jedním z nejdůležitějších požadavků moderních týmů pracujících na dálku. Ačkoli Zoom zůstává užitečným nástrojem, pro hybridní nebo vzdálené řízení projektů budete potřebovat více než jen jednoduchou platformu pro videokonference.
Zatímco jiné aplikace pro videokonference vynikají v konkrétní oblasti, jako je lepší šifrování nebo interaktivní funkce, ClickUp integruje všechny tyto funkce a další pod jednou platformou. Od správy vašich projektů a členů týmu až po vytváření úkolů a sledování pokroku na dálku, mysleli jsme na vše, co potřebujete!
Příště se tedy nepřipojujte jen k videokonferenci, ale buďte připraveni vylepšit svůj pracovní postup pomocí doplňkových integrací a funkcí ClickUp. Shromážděte všechny a vše na jednom místě a zvládněte více za méně času! Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes.