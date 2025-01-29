25 nejlepších softwarových řešení pro správu schůzek a agendy v roce 2025

Pokud používáte více nástrojů a aplikací pro správu schůzek, může vám jejich obsluha zabrat veškerý čas. Zamyslete se nad tím – nástroj pro videokonference, komunikační platforma, řešení pro správu projektů a mnoho dalšího.
Plánování a realizace schůzek však nemusí být tak složité. K tomu potřebujete pouze jeden software pro správu schůzek, který nahradí všechny ostatní aplikace a pomůže vám nastavit programy, vytvořit akční položky a eliminovat chaos v kalendáři.
Tento blog obsahuje 25 osvědčených softwarů pro správu schůzek, které změní váš zážitek ze schůzek. Ponořte se do něj a zůstaňte, dokud nenajdete ten pravý!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam 25 nejlepších nástrojů pro správu schůzek, které posunou vaše zkušenosti se schůzkami na vyšší úroveň:
- ClickUp: Nejlepší software pro správu schůzek a pracovních postupů založený na umělé inteligenci
- Google Meet: Nejlepší pro videokonference
- GoTo Meeting: Nejlepší pro nahrávání schůzek a sdílení přepisů
- Microsoft Teams: Nejlepší pro videokonference a online hovory
- Fellow: Nejlepší pro zvýšení produktivity schůzek
- Zoom: Nejlepší pro videokonference a týmovou spolupráci
- Webex: Nejlepší pro zlepšení zapojení účastníků schůzek a webinářů
- Chanty: Nejlepší pro video/audio hovory a správu úkolů
- Lucid Meetings: Nejlepší pro analýzu a správu schůzek
- Slack: Nejlepší pro zlepšení komunikace mezi zúčastněnými stranami
- Avoma: Nejlepší pro analýzu schůzek a hovorů
- nTask: Nejlepší pro plánování schůzek a správu úkolů
- MeetingKing: Nejlepší pro vytváření zápisů z jednání a programů jednání
- Whereby: Nejlepší pro videokonference s hosty a externími zúčastněnými stranami
- Hypercontext: Nejlepší pro automatizaci rutinních úkolů souvisejících se schůzkami
- Otter. ai: Nejlepší pro pořizování poznámek a přepisy v reálném čase
- Calendly: Nejlepší pro plánování individuálních schůzek
- Asana: Nejlepší pro stanovení cílů a programu schůzek a správu úkolů
- Beenote: Nejlepší pro strukturování schůzek a spolupráci
- Grain: Nejlepší pro nahrávání schůzek a vytváření souhrnů
- Skype: Nejlepší pro videohovory a hlasové hovory
- HubSpot: Nejlepší pro rezervaci schůzek s potenciálními zákazníky
- Doodle: Nejlepší pro plánování schůzek a hlasování
- GlobalMeet: Nejlepší pro virtuální akce a webináře
- ClickMeeting: Nejlepší pro webináře a správu virtuálních akcí
Co byste měli hledat v softwaru pro správu schůzek?
Zde je seznam funkcí, které by neměly chybět ve vašem softwaru pro správu schůzek:
- Nástroje pro přípravu schůzek: Vyberte si nástroj, který vám umožní předem stanovit cíle a program schůzky, sepsat úkoly a standardizovat procesy schůzky.
- Nahrávání a přepisování schůzek: Vyberte si nástroje, které vám umožní nahrávat schůzky, vytvářet souhrny a přepisy a sdílet je se zainteresovanými stranami pro referenční účely.
- Sledování úkolů a akčních položek: Vyberte si software pro správu schůzek, který převádí akční položky na úkoly s popisy a termíny splnění a umožňuje vám sledovat jejich průběh.
- Integrační možnosti: Vyberte nástroje pro schůzky, které dobře fungují s vaším CRM, softwarem pro správu projektů a komunikačními nástroji.
- Spolupráce v reálném čase: Vyberte si software, který vám umožní spolupracovat na tématech schůzek a poznámkách. Nástroje s funkcemi whiteboardu a sdílení dokumentů navíc vylepšují zážitek ze schůzek.
💡Tip pro profesionály: Jakmile si vyberete nástroj pro správu schůzek, zavedete „systém střídání schůzek“, ve kterém vyzkoušíte funkce nástroje – jednu funkci týdně. To vám pomůže nástroj ovládnout a využít ho na maximum. Můžete také sepsat seznam funkcí, které nepotřebujete, aby to bylo snazší pro lidi, kteří nejsou technicky zdatní.
Nejlepší software pro správu schůzek
1. ClickUp (nejlepší software pro správu schůzek a pracovních postupů založený na umělé inteligenci)
Pokud hledáte aplikaci, která zlepší komunikaci a zároveň vám umožní videokonference, hovory a chatování s kolegy, ClickUp je tím pravým řešením.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu schůzek a projektů, což znamená, že získáte kompletní systém, ve kterém můžete plánovat a provádět schůzky, pořizovat poznámky, automatizovat následné kroky a spouštět úkoly a akční položky přímo ze svých poznámek ze schůzek.
ClickUp Meetings vám poskytuje všechny nástroje, které potřebujete k plánování a organizování týmových schůzek. Pomáhá vám stanovit cíle schůzek, spravovat programy a sepsat všechny úkoly na jednom místě, aby schůzky byly efektivní.
Během schůzek můžete pomocí ClickUp Docs zaznamenávat potřebné informace, pořizovat poznámky ze schůzek a centralizovat je v živém dokumentu, ke kterému se tým může vracet. Šablona ClickUp Meeting Notes Template se také hodí k strukturování poznámek, programu a akčních bodů ve standardním formátu.
Ať už chcete spolupracovat se svým týmem na vizualizaci plánu schůzky nebo vymýšlet nápady v reálném čase během schůzky, ClickUp Whiteboards je k dispozici na vaší postranní liště ClickUp! Brainstormujte nápady pro prezentace, propojte je s úkoly, realizujte nápady a rozhodněte o cílech a záměrech schůzky.
Po skončení schůzky můžete pomocí ClickUp Brain automaticky generovat souhrny a přepisy schůzek, sepsat klíčové poznatky a navrhnout zlepšení, abyste informace strukturovali před jejich sdílením se zainteresovanými stranami.
ClickUp také nabízí knihovnu šablon, která vám ušetří čas při standardizaci procesů schůzek. Například šablona ClickUp Meeting Minutes Template vám pomůže shrnout diskuse ze schůzek.
S touto šablonou můžete:
- Organizujte program schůzek, úkoly a účastníky
- Sledujte klíčové poznatky a výsledky
- Seznamte a přiřaďte úkoly kolegům jako položky k vyřízení.
Podobně můžete použít šablonu ClickUp Meetings ke správě poznámek, programů a následných kroků přímo v zápisech ze schůzek.
Co když se nemůžete zúčastnit schůzky? Jednoduše pošlete místo sebe AI Notetaker od ClickUp . Nebo ho vezměte s sebou na schůzku, abyste se mohli soustředit na diskusi, zatímco se pro vás automaticky shromažďují úkoly a důležité body v dokumentu ClickUp Doc.
Nejlepší funkce ClickUp
- Video zprávy: Nahrávejte obrazovky s vysvětleními a sdílejte je se svými kolegy pomocí ClickUp Clips.
- Spolupráce v reálném čase: Spojte se s týmy a klienty pomocí ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards.
- Organizace poznámek: Rychle si pořizujte poznámky ze schůzek pomocí ClickUp Notepad.
- Zobrazení kalendáře: Zobrazte si své schůzky v kalendáři ClickUp a dokonce je synchronizujte s Google kalendářem pomocí integrací, abyste se vyhnuli dvojímu rezervování.
- Opakující se úkoly: Pro pravidelné schůzky nastavte opakující se úkoly, které automaticky vytvoří úkoly pro každou schůzku, včetně předvyplněných programů a relevantních informací.
Omezení ClickUp
- Některé pokročilé funkce mají strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 6 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
2. Google Meet (nejlepší pro videokonference)
Google Meet vyniká svou hlubokou integrací s Google Workspace. Jeho nejvýznamnější funkcí je integrace Gemini AI, která nabízí shrnutí schůzek v reálném čase a přeložené titulky, což pomáhá vytvářet lepší zážitky ze schůzek. Navíc díky integraci platformy s Google Docs, Gmailem, Kalendářem a Diskem můžete vytvořit ideální pracovní postup pro společné pořizování poznámek.
Google Meet je nejvhodnější volbou pro uživatele Google Workspace, kteří pořádají časté schůzky. Je zdarma k dispozici v rámci Google Workspace. Chcete-li však využívat pokročilé funkce, musíte si pořídit placený tarif.
Nejlepší funkce Google Meet
- Pořizujte poznámky ze schůzek a vytvářejte souhrny a přeložené titulky ve více než 65 jazycích pomocí Gemini.
- Snižte hluk v pozadí a rušení pomocí funkce potlačení hluku.
- Používejte nahrávky a přepisy k zaznamenání jednání pro budoucí použití.
Omezení služby Google Meet
- Omezeno na Google Workspace
- Software někdy má potíže s připojením, což vede ke špatné kvalitě zvuku a videa.
- Základní funkce a omezené možnosti přizpůsobení
Ceny služby Google Meet
- Business Starter: 7 $ za uživatele/měsíc
- Business Standard: 14 USD za uživatele/měsíc
- Business Plus: 22 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Na míru
Hodnocení a recenze Google Meet
- G2: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Meet?
Nejlepší na Google Meet je funkce sdílení obrazovky, kterou považuji za velmi kompatibilní a snadno použitelnou. Různé filtry pro pozadí během videokonference, které zcela soustředí pozornost na osobu před kamerou. Všechny své pohovory o práci, a že jich bylo hodně, jsem absolvoval přes Google Meet a měl jsem s ním výborné zkušenosti. Pokud mám problém s notebookem, mohu se okamžitě připojit k hovoru přes mobil pomocí odkazu. Někdy však při připojování k schůzce z mobilu dochází k problémům s mikrofonem. Nevýhodou používání Google Meet, kterou bych mohl zmínit, jsou bezpečnostní funkce. Osoba s odkazem na schůzku se může snadno připojit k hovoru.
Nejlepší na Google Meet je funkce sdílení obrazovky, kterou považuji za velmi kompatibilní a snadno použitelnou. Různé filtry pro pozadí během videokonference, které zcela soustředí pozornost na osobu před kamerou. Všechny své pohovory o práci, a že jich bylo hodně, jsem absolvoval přes Google Meet a měl jsem s ním výborné zkušenosti. Pokud mám problém s notebookem, mohu se okamžitě připojit k hovoru přes mobil pomocí odkazu. Někdy však při připojování k schůzce z mobilu dochází k problémům s mikrofonem. Nevýhodou používání Google Meet, kterou bych mohl zmínit, jsou bezpečnostní funkce. Osoba s odkazem na schůzku se může snadno připojit k hovoru.
3. GoTo Meeting (nejlepší pro nahrávání schůzek a sdílení přepisů)
GoTo Meeting nabízí všechny funkce potřebné pro vzdálené týmové schůzky. Můžete vytvořit osobní zasedací místnosti a odpočinkové místnosti, abyste účastníky rozdělili do více skupin a mohli efektivně spolupracovat.
Nástroj navíc disponuje funkcemi přepisování a nahrávání, které vám umožňují pořizovat poznámky, nahrávat zasedání pro pozdější použití a sdílet zápisy ze zasedání s účastníky. Slouží také jako nástroj pro psaní na tabuli, který podporuje sdílení obrazovky, což usnadňuje provádění prezentací během zasedání.
Nejlepší funkce GoTo Meeting
- Pořádejte schůzky na cestách díky mobilním funkcím, jako jsou připomenutí, zasílání zpráv, automatické přizpůsobení šířky pásma a další.
- Zahajte veřejný nebo soukromý skupinový chat pomocí integrovaných chatovacích místností pro schůzky a diskutujte o tématech k projednání.
- Vytvořte si osobní online zasedací místnost s vlastní URL adresou, abyste mohli rychle organizovat schůzky.
Omezení GoTo Meeting
- Design není intuitivní a může být obtížné najít základní funkce, jako je sdílení obrazovky.
- Omezeno na 250 účastníků, což činí tento nástroj nevhodným pro webináře.
Ceny GoTo Meeting
- Profesionální: 12 $ za organizátora/měsíc
- Podnikání: 16 $ za organizátora/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze GoTo Meeting
- G2: 4,2/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 11 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GoTo Meeting?
Kvalita videa a zvuku je obvykle dobrá, i při nestabilním internetovém připojení. Sdílení obrazovky je plynulé a rozhraní je velmi intuitivní, takže i méně technicky zdatní členové skupiny se mohou připojit bez větších potíží. Také se mi líbí, že není nutné, aby si každý stahoval samostatnou aplikaci – pokud chcete, aby vše bylo jednoduché, stačí použít verzi pro prohlížeč. Nicméně působí trochu... fádně. Neobsahuje žádnou výraznou funkci, která by jej odlišovala od konkurence, jako jsou Zoom nebo Teams, zejména nyní, kdy se všichni přidávají k trendu virtuálních schůzek. Funkce chatu je základní a i když funguje, určitě by prospělo vylepšení emodži nebo reakcí, aby se atmosféra schůzek nezdála tak strohá.
Kvalita obrazu a zvuku je obvykle dobrá, i při nestabilním připojení k internetu. Sdílení obrazovky funguje hladce a rozhraní je velmi intuitivní, takže i méně technicky zdatní členové skupiny se mohou připojit bez větších potíží. Líbí se mi také to, že není nutné, aby si každý stahoval samostatnou aplikaci – pokud chcete, aby vše bylo co nejjednodušší, můžete použít verzi pro prohlížeč. Připadá mi však trochu... fádní. Neobsahuje žádnou výraznou funkci, která by jej odlišovala od konkurence, jako jsou Zoom nebo Teams, zejména nyní, kdy se všichni přidávají k trendu virtuálních schůzek. Funkce chatu je základní a i když funguje, určitě by prospělo vylepšení emodži nebo reakcí, aby se atmosféra schůzek nezdála tak strohá.
4. Microsoft Teams (nejlepší pro videokonference a online hovory)
Microsoft Teams je součástí sady Microsoft 365, která funguje nejlépe v kombinaci s dalšími aplikacemi, jako jsou PowerPoint, OneNote, SharePoint atd. Slouží jako centrální místo, kde můžete pořádat schůzky.
Integrace Teams se SharePointem a Microsoft Hubem vám umožňuje spolupracovat přímo na souborech v rámci chatů a kanálů schůzek. Platforma nabízí strukturované kanály pro konverzaci, které jsou obzvláště účinné v fázi po schůzce pro diskusi o akčních bodech.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Získejte přístup k živému textovému chatu v rámci konferencí a zapněte živé titulky, abyste mohli prezentovat titulky v reálném čase.
- Zefektivněte plánované schůzky díky integraci kalendáře a e-mailu.
- Spolupracujte v reálném čase, sdílejte obsah a vytvářejte interaktivní schůzky s Teams Rooms.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Podle několika uživatelů má Teams problémy s výkonem – běží pomalu, někdy nemusí reagovat, dochází ke zpoždění při přijímání potvrzení o přečtení atd.
- Schůzky zaznamenané v cloudu nelze stáhnout do osobních zařízení.
- Správa a organizace souborů a chatů se s rostoucím objemem stává obtížnou a funkce vyhledávání je rovněž omezená.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essential: 4 $ za uživatele/měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD za uživatele/měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,7/5 (více než 15 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Díky automatickému generování souhrnu schůzky po jejím skončení se nám usnadnila práce a snížila se manuální náročnost. Dříve museli organizátoři a přednášející ručně spouštět a zastavovat nahrávání, nyní je tento proces automatizovaný. Teams se snadno implementuje, zejména v organizacích, které již používají Microsoft 365. Teams může spotřebovávat značné systémové zdroje, což může zpomalit zařízení, zejména ta starší.
Díky automatickému generování souhrnu schůzky po jejím skončení se nám usnadnila práce a snížila se manuální náročnost. Dříve museli organizátoři a přednášející ručně spouštět a zastavovat nahrávání, nyní je tento proces automatizovaný. Teams se snadno implementuje, zejména v organizacích, které již používají Microsoft 365. Teams může spotřebovávat značné systémové zdroje, což může zpomalit zařízení, zejména ta starší.
5. Fellow (nejlepší pro zvýšení produktivity schůzek)
Fellow může být skvělou volbou, pokud se vám organizace a zefektivnění schůzek jeví jako náročné. Ačkoli tento nástroj nemá funkci videokonferencí, integruje se s online nástroji pro schůzky, aby zvýšil produktivitu.
Můžete jej použít k vytváření briefingů k schůzkám, nastavení pokynů, pořizování poznámek ze schůzek v reálném čase, nahrávání schůzek a generování přepisů a shrnutí. Celkově Fellow poskytuje prostor pro spolupráci, kde mohou účastníci schůzky diskutovat a jednat o akčních bodech.
Nejlepší funkce Fellow
- Připravte se na schůzku pomocí přehledů schůzek s umělou inteligencí, které vás informují o tom, o čem byla poslední schůzka, co je třeba sledovat atd.
- Nastavte zásady, jako jsou zvyky týkající se programu schůzek a časové limity, a stanovte dny bez schůzek pomocí integrovaných pokynů pro schůzky.
- Získejte přístup k digitálním pracovním prostorům pro účastníky schůzek, abyste mohli spolupracovat na tvorbě programu, akčních položkách atd.
Omezení Fellow
- Funkce Fellow Copilot často zmeškává schůzky a spuštění nahrávání trvá dlouho.
- Podle několika uživatelů Fellow neumožňuje označit a přiřadit následné úkoly více osobám najednou.
Ceny Fellow
- Bezplatný tarif
- Solo: 29 $ za uživatele/měsíc
- Tým: 11 $ za uživatele/měsíc
- Business: 15 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 25 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze ostatních uživatelů
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
Co o Fellow říkají skuteční uživatelé?
Fellow je užitečný program pro plánování schůzek, psaní programů a poskytování společného prostoru pro účastníky schůzky, kde mohou sledovat, co bylo projednáno a jaké úkoly je třeba po schůzce řešit. Nemáme však snadný způsob, jak tento program integrovat s našimi ostatními nástroji pro správu projektů, takže se snadno stane, že se věci zapíší do Fellow a tam pak zůstávají ležet ladem.
Fellow je užitečný program pro plánování schůzek, psaní programů a poskytování společného prostoru pro účastníky schůzky, kde mohou sledovat, co bylo projednáno a jaké úkoly je třeba po schůzce řešit. Nemáme však snadný způsob, jak tento program integrovat s našimi ostatními nástroji pro správu projektů, takže se snadno stane, že se věci zapíší do Fellow a tam pak zůstávají ležet ladem.
6. Zoom (nejlepší pro videokonference a týmovou spolupráci)
Zoom je oblíbený pro svou snadnou obsluhu a širokou škálu funkcí. Zoom Rooms můžete nastavit tak, aby kromě běžných videokonferencí hostil také soukromé schůzky s vybranými členy týmu. Tento nástroj vám také umožňuje naplánovat schůzky předem, měnit pozadí schůzek, nahrávat relace, vytvářet přepisy a mnoho dalšího. S bezplatným tarifem však může vaše skupinová schůzka trvat pouze 40 minut.
Zoom také nabízí nástroje pro zvýšení produktivity, jako jsou dokumenty a digitální tabule, kde můžete spolupracovat na programech schůzek, tématech atd. Zoom navíc disponuje aplikací, která usnadňuje připojení z mobilních zařízení.
Nejlepší funkce Zoomu
- Nahrávejte, upravujte a sdílejte krátké videozprávy osobně pomocí Zoom Clips
- Pozvěte hosty, dostávejte upozornění, jakmile dorazí, a rezervujte si prostory a místnosti Zoom pomocí správy návštěvníků.
- Promítejte videa, obrázky nebo vysílejte schůzky na obrazovkách Zoom Room pomocí digitálního značení.
- Vytvářejte menší týmy pro soustředěnější schůzky s Breakout Rooms
Omezení aplikace Zoom
- Základní placené tarify mají pouze 5 GB cloudového úložiště, což je podle některých uživatelů příliš málo.
- Zoom může být náročný na zdroje, zejména na starších systémech, což může způsobit zpoždění a pády.
- Bezpečnostní funkce platformy vyžadují dodatečné nastavení, aby byla zajištěna plná ochrana schůzek.
Ceny Zoom
- Základní: zdarma
- Pro: 15,99 $ za uživatele/měsíc
- Business: 21,99 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 56 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
Co říkají o Zoomu skuteční uživatelé?
Na Zoomu se mi nejvíce líbí, že mi umožňuje plně řídit své podnikání. Je to nástroj, který se snadno používá. Pozadí mého pokoje není příliš příjemné, ale díky Zoomu mohu použít falešné pozadí, které mi umožňuje vést rozhovory bez ohledu na to, jak můj dům vypadá. Líbí se mi, že mi umožňuje nahrávat, takže mohu pořádat konference, mistrovské kurzy a rozhovory se svými klienty a poté je přepsat díky jeho chytrému nástroji pro přepis. Používám ho velmi často, téměř denně. Rád bych však, aby do původního plánu přidali více volného místa pro nahrávky. Pouhých 5 GB mi připadá dost málo.
Na Zoomu se mi nejvíce líbí, že mi umožňuje plně řídit své podnikání. Je to nástroj, který se snadno používá. Pozadí mého pokoje není příliš příjemné, ale díky Zoomu mohu použít falešné pozadí, které mi umožňuje vést rozhovory bez ohledu na to, jak můj dům vypadá. Líbí se mi, že mi umožňuje nahrávat, takže mohu pořádat konference, mistrovské kurzy a rozhovory se svými klienty a poté je přepsat díky jeho chytrému nástroji pro přepis. Používám ho velmi často, téměř denně. Rád bych však, aby do původního plánu přidali více volného místa pro nahrávky. Pouhých 5 GB mi připadá dost málo.
💡Tip pro profesionály: Nastavte si nástroj pro online schůzky 5 až 10 minut před začátkem schůzky. Pomůže vám to zkontrolovat systém a předejít technickým problémům.
7. Webex (nejlepší pro zlepšení zapojení účastníků schůzek a webinářů)
Webex je jedním z nejpopulárnějších online nástrojů pro schůzky, který vám pomůže nákladově efektivně spojit se s větším publikem. Funkce schůzek Webexu vám pomohou překládat relace v reálném čase a diskutovat o tématech pomocí skupinových chatů. Nabízí také interaktivní funkce, jako jsou ankety, relace otázek a odpovědí a sdílení obrazovky, které zvyšují zapojení účastníků.
Můžete využít cloudový telefonní systém k rychlé diskusi o důležitých záležitostech a posílat videozprávy, abyste zajistili plynulou asynchronní práci vzdálených týmů.
Nejlepší funkce Webexu
- Vytvářejte automatické přepisy s titulky
- Vymýšlejte nápady, přidávejte poznámky, diskutujte o zápisech ze schůzek a řešte problémy pomocí digitálních tabulek.
- Využijte umělou inteligenci k optimalizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity automatizací rutinních úkolů, jako je pořizování poznámek, nahrávání schůzek atd.
- Ptejte se účastníků, hostitelů nebo spoluhostitelů pomocí panelu otázek a odpovědí.
Omezení Webexu
- Rozhraní Webexu je poměrně komplikované a nabízí širokou škálu funkcí.
- Ačkoli aplikace má několik funkcí, možnosti přizpůsobení jsou omezené.
- Zprávy Webexu jsou velmi složité na interpretaci. Jsou obsáhlé a některé informace pro laiky nedávají smysl.
Ceny Webex
- Zdarma
- Webex Meet: 14,50 $ za uživatele/měsíc
- Webex Suite (Meet + Call): 25 USD za uživatele/měsíc
- Webex Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Webexu
- G2: 4,3/5 (více než 19 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Webexu skuteční uživatelé?
Nejvíce se mi líbí, že se dá propojit s jinými nástroji, což zvyšuje jeho celkovou efektivitu. Je snadno použitelný, i když se kvůli jeho rozsáhlým funkcím naučit ho používat chvíli trvá. Je vysoce škálovatelný a zákazníci ho mohou přizpůsobit svým potřebám. Jelikož však tento produkt používám denně, hlavním problémem, se kterým jsem se při jeho používání setkal, je to, že jeho rozhraní je kvůli jeho rozsáhlým funkcím pro začátečníky poměrně složité. Ačkoli se uvádí, že má široké integrační možnosti s jinými aplikacemi, jeho integrace s jinými aplikacemi může být škálována pouze do té míry, do jaké to aplikace podporují.
Nejvíce se mi líbí, že se dá propojit s jinými nástroji, což zvyšuje jeho celkovou efektivitu. Je snadno použitelný, i když se kvůli jeho rozsáhlým funkcím naučit ho používat chvíli trvá. Je vysoce škálovatelný a zákazníci ho mohou přizpůsobit svým potřebám. Jelikož však tento produkt používám denně, hlavním problémem, se kterým jsem se při jeho používání setkal, je to, že jeho rozhraní je kvůli jeho rozsáhlým funkcím pro začátečníky poměrně složité. Ačkoli se uvádí, že má široké integrační možnosti s jinými aplikacemi, jeho integrace s jinými aplikacemi může být škálována pouze do té míry, do jaké to aplikace podporují.
8. Chanty (nejlepší pro video/audio hovory a správu úkolů)
Pokud hledáte jednoduchý, uživatelsky přívětivý nástroj pro videohovory se základními funkcemi, Chanty je skvělou volbou. Jedná se o software pro týmovou komunikaci, spolupráci a správu úkolů, který vám pomůže zvládat každodenní úkoly a zlepšit komunikaci ve vašem týmu.
S Chanty můžete zlepšit komunikaci svého týmu napříč časovými pásmy a udržet konverzace organizované. Můžete použít jeho Kanban task manager k zobrazení všech svých akčních položek po schůzce a snadnému sledování jejich pokroku. Nejlepší na tom je, že Chanty vám pomáhá organizovat všechny vaše textové a hlasové zprávy, zdroje, úkoly a jejich pokrok na jednom místě.
Nejlepší funkce Chanty
- Organizujte úkoly, zprávy, konverzace a další obsah pomocí Teambooku.
- Prohlížejte a spravujte své úkoly související se schůzkami na jednom místě pomocí zobrazení Kanban board.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí video a audio hovorů, chatu a hlasových zpráv
- Připínejte zprávy, poznámky ze schůzek, témata pro budoucí schůzky atd. pomocí akcí konverzace.
Omezení Chanty
- Omezené možnosti přizpůsobení a funkce pro správu úkolů
- Funkce sdílení souborů je omezena velikostí, což neumožňuje nahrávat velké dokumenty nebo multimediální soubory.
Ceny Chanty
- Zdarma
- Business: 4 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (4,7+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Chanty?
Chanty nabízí vynikající funkce pro týmovou komunikaci a spolupráci. Díky němu je pro nás sdílení dokumentů, volání a správa úkolů mnohem snazší. Implementace a integrace Chanty vyžadovala minimální úsilí a nyní se stala nezbytnou součástí našeho technologického ekosystému. Upřednostňoval bych však pokročilejší možnosti přizpůsobení.
Chanty nabízí vynikající funkce pro týmovou komunikaci a spolupráci. Díky němu je pro nás sdílení dokumentů, volání a správa úkolů mnohem snazší. Implementace a integrace Chanty vyžadovala minimální úsilí a nyní se stala nezbytnou součástí našeho technologického ekosystému. Upřednostňoval bych však pokročilejší možnosti přizpůsobení.
9. Lucid Meetings (nejlepší pro analýzu a správu schůzek)
Lucid Meetings integruje audio a video konference s analýzou schůzek. Tento nástroj vám pomůže úspěšně realizovat projektové schůzky díky školením pro vedoucí pracovníky a postupům pro schůzky.
Výjimečné je, že tento nástroj poskytuje služby diagnostiky schůzek, které vám umožní analyzovat, na co se vaše předchozí schůzky zaměřovaly, vytvářet zprávy a sestavovat vlastní plán zlepšení.
Nejlepší funkce Lucid Meetings
- Dokončete nápady, procesy a dokonce i časy schůzek pomocí návrhů a hlasování.
- Vytvářejte podrobné zprávy obsahující důležité metriky schůzek pomocí Lucid Charts.
- Spravujte programy, shrňte schůzky a pořizujte poznámky pomocí šablon pro schůzky.
Omezení Lucid Meetings
- Během schůzek mohou nastat technické problémy, které mohou vést k narušení jejich průběhu.
- Podle několika uživatelů je tento nástroj drahý a obtížně použitelný.
Ceny Lucid Meetings
- Zdarma
- Teams: 12,50 $ za hostitele/měsíc
- Business: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Lucid Meetings
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lucid Meetings?
Plánování schůzek, pozvánky, správa programu, účast, hlasování, pořizování poznámek a zveřejňování zápisů – vše na jedné platformě SaaS. Když potřebuji spravovat důležitou schůzku, vždy se obracím na Lucid Meetings. Díky tomu působím velmi profesionálně. Některé backoffice a administrativní funkce jsou však zdlouhavé. Když jsem musel v rámci úklidu zrušit pozvání několika desítek hostů, musel jsem je ručně odstranit jednoho po druhém, procházet několik obrazovek a pokaždé klikat.
Plánování schůzek, pozvánky, správa programu, účast, hlasování, pořizování poznámek a zveřejňování zápisů – vše na jedné platformě SaaS. Když potřebuji spravovat důležitou schůzku, vždy se obracím na Lucid Meetings. Díky tomu působím velmi profesionálně. Některé backoffice a administrativní funkce jsou však zdlouhavé. Když jsem musel v rámci úklidu zrušit pozvání několika desítek hostů, musel jsem je ručně odstranit jednoho po druhém, procházet několik obrazovek a pokaždé klikat.
10. Slack (nejlepší pro zlepšení komunikace se zainteresovanými stranami)
Určitě jste už slyšeli o komunikační platformě Slack, ale je také velmi dobrá jako software pro správu schůzek. Můžete rychle volat a videotelefonovat se svými kolegy, dělat si poznámky pomocí Slack Canvas a spravovat úkoly a akce pomocí seznamů.
Se Slackem můžete vytvářet různé kanály, které zlepší komunikaci s interními i externími zúčastněnými stranami. Díky tomu budou všichni informováni o naplánovaných schůzkách k projektům, aktuálním stavu úkolů, blížících se termínech a dalších záležitostech.
Nejlepší funkce Slacku
- Připojte se k okamžitým schůzkám a hovorům se svými kolegy pomocí Slack Huddles.
- Odesílejte zvukové a obrazové zprávy, včetně vysvětlení, záznamů obrazovky a kontextu schůzek s klipy.
- Udržujte své konverzace přehledné, připínejte zápisy ze schůzek, sdílejte soubory, diskutujte o programech schůzek atd. pomocí skupinových chatů a individuálních schůzek.
- Vytvořte kanály pro klienty a uchovávejte všechny své konverzace na jednom místě pomocí Slack Connect.
Omezení Slacku
- Podle několika uživatelů má Huddle technické problémy s verzí aplikace.
- Slack neumožňuje přidávat tabulky do zpráv, což uživatelům značně ztěžuje sdílení rychlých datových přehledů se svými týmy.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7,25 $ za osobu/měsíc
- Business +: 12,50 $ za osobu/měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
- Slack AI: 10 USD na osobu/měsíc u všech placených tarifů
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Uživatelské rozhraní Slacku je velmi komplexní a snadno použitelné. Různé barevné kódy, každá funkce je na dosah ruky a vestavěná funkce Huddle pro malé a rychlé schůzky je skvělá funkce s podporou sdílení obrazovky a videa. Správa skupin a týmových konverzací je ve Slacku velmi snadná a možnost připojit se k více pracovním prostorům je opravdu skvělé rozhodnutí. Pokud jde o podporu, tým Slacku je velmi nápomocný. A díky integraci bez pracovního prostoru je Slack vždy praktickým nástrojem a snadno se implementuje. Desktopová aplikace však může být někdy trochu pomalá a pomalu se otevírá, ale jakmile se spustí, funguje hladce.
Uživatelské rozhraní Slacku je velmi komplexní a snadno použitelné. Různé barevné kódy, každá funkce je na dosah ruky a vestavěná funkce Huddle pro malé a rychlé schůzky je skvělá funkce s podporou sdílení obrazovky a videa. Správa skupin a týmových konverzací je ve Slacku velmi snadná a možnost připojit se k více pracovním prostorům je opravdu skvělé rozhodnutí. Pokud jde o podporu, tým Slacku je velmi nápomocný. A díky integraci bez pracovního prostoru je Slack vždy praktickým nástrojem a snadno se implementuje. Desktopová aplikace však může být někdy trochu pomalá a pomalu se otevírá, ale jakmile se spustí, funguje hladce.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy ze schůzek, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v praktické úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
11. Avoma (nejlepší pro analýzu schůzek a hovorů)
Pokud to s vylepšením svých schůzek a hovorů myslíte vážně, Avoma může být vaším ideálním softwarem pro správu schůzek. Pomocí Avomy můžete nahrávat videokonference, přepisovat hovory v reálném čase, vyhledávat témata v rámci interakcí, vytvářet poznámky a shrnutí a rychle získávat přesné odpovědi pomocí chatbotů s umělou inteligencí.
Avoma vyniká svými funkcemi pro analýzu konverzací. Získáte přehled o vzorcích konverzace během hovorů, abyste mohli předvídat rizika, analyzovat aktivity během schůzek a pomocí hodnocení hovorů identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a vést produktivnější schůzky.
Nejlepší funkce Avoma
- Automaticky generujte inteligentní kapitoly pro klíčová témata vašich schůzek, abyste se mohli přímo přesunout k těmto tématům.
- Vytvářejte pomocí umělé inteligence následné e-maily, které shrnují schůzky a nastiňují další kroky.
- Analyzujte schůzky a obchodní hovory pomocí umělé inteligence, ohodnoťte je a získejte zpětnou vazbu, jak je vylepšit.
Omezení Avoma
- Záznamy schůzek nejsou k dispozici ihned po skončení hovoru.
- Někdy může být zpětná vazba AI volání rigidní, protože nezohledňuje průběh hovoru ani jiné proměnné.
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 29 $ za uživatele/měsíc
- Conversation Intelligence: 69 $ za uživatele/měsíc
- Revenue Intelligence: 99 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Poznámky AI – upřímně řečeno, mění život. Je mnohem rychlejší prohlédnout si klíčové body než se prohrabovat přepisem půlhodinového hovoru. Můžu se svými potenciálními zákazníky skutečně konverzovat, místo abych je vyslýchal, protože vím, že Lady Avoma mi kryje záda. Nyní je mým každodenním nástrojem a upřímně řečeno nevím, jak jsem bez ní kdy mohl pracovat. Přál bych si však, aby nástroj pro následné e-maily byl o něco pokročilejší.
Poznámky AI – upřímně řečeno, mění život. Je mnohem rychlejší prohlédnout si klíčové body než se prohrabovat přepisem půlhodinového hovoru. Můžu se svými potenciálními zákazníky skutečně konverzovat, místo abych je vyslýchal, protože vím, že Lady Avoma mi kryje záda. Nyní je mým každodenním nástrojem a upřímně řečeno nevím, jak jsem bez ní kdy mohl pracovat. Přál bych si však, aby nástroj pro následné e-maily byl o něco pokročilejší.
12. nTask (nejlepší pro plánování schůzek a správu úkolů)
Software pro správu schůzek nTask vám umožňuje plánovat, organizovat a spravovat skupinové schůzky. Můžete nastavit program schůzky, sepsat seznam úkolů, pořizovat poznámky z diskuse a propojit je s úkoly a projekty, abyste mohli hned po schůzce začít pracovat na svých úkolech.
Navíc můžete nTask integrovat s aplikacemi pro schůzky, jako jsou Zoom a MS Teams, abyste mohli přímo plánovat schůzky a zvát členy týmu, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Nejlepší funkce nTask
- Vytvářejte a sdílejte programy schůzek a pořizujte zápisy ze schůzek v reálném čase
- Archivujte schůzky a plány schůzek, které již nejsou používány.
- Sledujte průběh úkolů během schůzek a informujte zúčastněné strany
Omezení nTask
- Rozhraní je nepřehledné, což uživatelům ztěžuje orientaci v funkcích nástroje.
- nTask nepodporuje nahrávání schůzek, analýzu hovorů a další pokročilé funkce.
Ceny nTask
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Premium: 4 $ za uživatele/měsíc
- Business: 12 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze nTask
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o nTask?
Je to skvělý software s více funkcemi než většina řešení v této cenové kategorii. Uživatelské rozhraní není nijak úchvatné, ale je funkční a velmi snadno srozumitelné. Tým podpory je úžasný, nikdy jsme se nedostali do slepé uličky a vždy jsme dostali pomoc, když jsme ji potřebovali – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Je to skvělý software s více funkcemi než většina řešení v této cenové kategorii. Uživatelské rozhraní není nijak úchvatné, ale je funkční a velmi snadno srozumitelné. Tým podpory je úžasný, nikdy jsme se nedostali do slepé uličky a vždy jsme dostali pomoc, když jsme ji potřebovali – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
13. MeetingKing (nejlepší pro vytváření zápisů z jednání a programů jednání)
MeetingKing je jednoduchý software pro správu schůzek, který vám umožní schůzky připravit, vést a efektivně sledovat. Díky automatizaci a šablonám usnadňuje vytváření programů schůzek.
S MeetingKingem můžete během schůzky pořizovat krátké poznámky a komentáře, které nástroj automaticky převede na zápis ze schůzky. A to nejlepší? Můžete automaticky propojit sérii schůzek a nedokončené úkoly z předchozích schůzek s programem nových schůzek, což usnadňuje následné kroky.
Nejlepší funkce MeetingKing
- Přiřazujte úkoly a posílejte e-maily uživatelům, kteří nepoužívají MeetingKing, pomocí sekce pracovní oblasti.
- Vytvářejte a upravujte poznámky ze schůzek na cestách ve spolupráci s ostatními
- Komentujte úkoly a připojujte soubory, dokumenty nebo zprávy k zápisům ze schůzek, abyste získali více podrobností.
Omezení MeetingKing
- Neexistuje žádná funkce pro ukládání dokumentů souvisejících se schůzkami, což znamená, že potřebujete jinou platformu pro ukládání programů a zápisů.
- Software má některé nedostatky. Například vyskakovací okno pro vytváření štítků někdy nefunguje.
Ceny MeetingKing
- Pro Single: 9,95 $/měsíc
- Pro Small: 39,95 $/měsíc
- Pro Medium: 64,95 $/měsíc
- Pro Large: 124,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze MeetingKing
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetingKing?
Na tomto softwaru se mi nejvíce líbila sekce Pracovní prostor. Líbí se mi, protože mohu přiřadit úkoly týmu lidí a poslat jim je e-mailem, aniž by museli být uživateli softwaru. Aktivity mohu také označit štítky, takže je mohu snadno vyhledat. Jakmile jsou úkoly splněny, jsou označeny jako hotové a mohu k nim přidat závěrečnou poznámku. Vytváření štítků je velmi snadné. Software se rychle integruje s Google Kalendářem. Měl jsem však problém s vytvářením nových štítků. Několikrát se mi neotevřelo vyskakovací okno. Jinak vše fungovalo velmi dobře.
Na tomto softwaru se mi nejvíce líbila sekce Pracovní prostor. Líbí se mi, protože mohu přiřadit úkoly týmu lidí a poslat jim je e-mailem, aniž by museli být uživateli softwaru. Aktivity mohu také označit štítky, takže je mohu snadno vyhledat. Jakmile jsou úkoly splněny, jsou označeny jako hotové a mohu k nim přidat závěrečnou poznámku. Vytváření štítků je velmi snadné. Software se rychle integruje s Google Kalendářem. Měl jsem však problém s vytvářením nových štítků. Několikrát se mi neotevřelo vyskakovací okno. Jinak vše fungovalo velmi dobře.
📖 Číst více: 10 bezplatných šablon pro zápisy z jednání, díky kterým budete mít lepší zápisy z jednání
14. Whereby (nejlepší pro videokonference s hosty a externími zúčastněnými stranami)
Představte si, že jste lékař nebo podnikatel pracující na dálku a musíte každý den komunikovat s novými lidmi. Právě v takových případech se hodí snadná dostupnost aplikace Whereby. Není třeba nic stahovat ani se registrovat, stačí pozvat kohokoli k hovoru pomocí odkazu na schůzku.
Všechny vaše schůzky se odehrávají v prohlížeči a můžete je nahrávat a sdílet s účastníky schůzky, aby si je v případě potřeby mohli znovu prohlédnout. Pro efektivní spolupráci můžete také integrovat Google Docs a Spreadsheets do okna videohovoru.
Nejlepší funkce Whereby
- Pořádejte schůzky bez přihlášení nebo stahování aplikace pomocí schůzek v prohlížeči
- Vyberte si, kdo se zúčastní schůzky, protože místnosti Whereby jsou ve výchozím nastavení uzamčené, což umožňuje hostiteli povolit vstup.
- Přizpůsobte zasedací místnosti logy značek, pozadími a barvami
Omezení Whereby
- Omezené funkce tohoto nástroje mohou být nevýhodou pro podniky, které potřebují rozsáhlé funkce.
- V době špičky dochází k problémům s připojením, které mohou narušit schůzky.
Ceny Whereby
- Zdarma
- Pro: 8,99 $/měsíc
- Business: 11,99 $ za hostitele/měsíc
Hodnocení a recenze Whereby
- G2: 4,6/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Whereby?
Whereby nám usnadnil rychlou organizaci schůzek a má všechny základní funkce, které software pro videokonference potřebuje.
Whereby nám usnadnil rychlou organizaci schůzek a má všechny základní funkce, které software pro videokonference potřebuje.
15. Hypercontext (nejlepší pro automatizaci rutinních úkolů souvisejících se schůzkami)
Hypercontext od Spinach AI je skvělý pro strukturování schůzek a automatizaci rutinních úkolů, jako je pořizování poznámek, vytváření shrnutí, přiřazování úkolů a zasílání rekapitulací schůzek. S Hypercontextem můžete snadno zaznamenávat a organizovat úkoly, které vzniknou během schůzek. Navíc můžete sdílet stav těchto úkolů, aby byly vždy aktuální.
Nejlepší funkce Hypercontextu
- Vytvářejte shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence, abyste ušetřili čas a mohli se soustředit na schůzky.
- Získejte týdenní synchronizační aktualizace přímo na Slacku s definovanými kategoriemi, jako jsou klíčová rozhodnutí, překážky a akční položky.
- Pošlete seznam úkolů každému účastníkovi schůzky, aby nikdo nezmeškal své úkoly.
Omezení hyperkontextu
- Díky několika možnostem pro poznámky a následné kroky může být navigace v rozhraní náročná.
- Mobilní verze nástroje je chybová a vyžaduje opakované obnovování stránky.
Ceny Hypercontext
- Starter: zdarma
- Pro: 2,90 $ za hodinu
- Business: 29 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hypercontext
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Hypercontextu?
Hypercontext výrazně usnadňuje zaznamenávání, organizování a provádění dalších kroků a úkolů, které vyplynou z týmových schůzek. Usnadňuje pochopení stavu těchto úkolů a také sdílení nápadů mezi týmy a skupinami, takže brilantní nápady, které vzniknou během schůzek, se promění v realizovatelné cíle a úkoly, které přinesou prospěch našim zákazníkům a zlepší náš produkt. Rozhraní je sice navrženo pro spolupráci, což je skvělé, ale několikrát jsem se setkal s tím, že toto rozhraní pro spolupráci vedlo k mírně neočekávaným chybám nebo zmatkům, protože týmy se pokoušely pracovat s hyperkontextovými listy, které nebyly všechny dokonale synchronizované.
Hypercontext výrazně usnadňuje zaznamenávání, organizování a provádění dalších kroků a úkolů, které vyplynou z týmových schůzek. Usnadňuje pochopení stavu těchto úkolů a také sdílení nápadů mezi týmy a skupinami, takže brilantní nápady, které vzniknou během schůzek, se promění v realizovatelné cíle a úkoly, které přinesou prospěch našim zákazníkům a zlepší náš produkt. Rozhraní je sice navrženo pro spolupráci, což je skvělé, ale několikrát jsem se setkal s tím, že toto rozhraní pro spolupráci vedlo k mírně neočekávaným chybám nebo zmatkům, protože týmy se pokoušely pracovat s hyperkontextovými listy, které nebyly všechny dokonale synchronizované.
16. Otter. ai (nejlepší pro pořizování poznámek a přepisy v reálném čase)
Otter. ai přebírá odpovědnost za pořizování poznámek během schůzek, čímž vás zbavuje nutnosti multitaskingu. Umožňuje vám soustředit se výhradně na schůzku, zatímco zaznamenává jednání, generuje souhrny, přepisuje v reálném čase a zachytává obrázky a obrazovky pro podrobné přepisy.
Otter. ai vás také informuje o detailech zasedání, která jste zmeškali. Posílá vám klíčové body a další kroky a poskytuje záznamy zasedání pro případ, že si chcete poslechnout diskuse.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Shrňte schůzky pomocí umělé inteligence, abyste jasně pochopili klíčové poznatky, úkoly a odpovědnosti.
- Nahrávejte schůzky, abyste mohli sdílet poznámky po skončení hovoru se všemi účastníky schůzky a zajistit tak, že všichni budou na stejné vlně.
- Automaticky zachycujte obrázky a obrazovky sdílené během schůzek pro kontextovější přepisy
Omezení Otter. ai
- Přepisy nejsou příliš přesné. Mohou tedy vyžadovat určité úpravy.
- Někteří uživatelé uvádějí, že tým podpory nereaguje.
- Vyhledávací funkce jsou zpočátku obtížně ovladatelné.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $ za uživatele/měsíc
- Business: 30 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Dříve jsem si dělal ručně psané poznámky nebo poslouchal nahrávky schůzek, abych mohl vytvořit zápis, ale teď už to nedělám. Nedávno jsem díky jednomu kolegovi narazil na Otter. ai a od té doby se mi práce související se zápisy a podobnými věcmi velmi zjednodušila. Zaznamená všechny body a na konci vám poskytne krátké shrnutí celé schůzky. Bylo velmi snadné jej integrovat a implementovat do mého týmu. Používáme jej při všech schůzkách pro pořizování poznámek. Pokud však někdo není prémiovým členem, bude mít k dispozici pouze omezený počet minut měsíčně v Otter. ai Notetaker, což je nevýhoda.
Dříve jsem si dělal ručně psané poznámky nebo poslouchal nahrávky schůzek, abych mohl vytvořit zápis, ale teď už to nedělám. Nedávno jsem díky jednomu kolegovi narazil na Otter. ai a od té doby se mi práce související se zápisy a podobnými věcmi velmi usnadnila. Zaznamená všechny body a na konci vám poskytne krátké shrnutí celé schůzky. Bylo velmi snadné jej integrovat a implementovat do mého týmu. Používáme jej při všech schůzkách pro pořizování poznámek. Pokud však někdo není prémiovým členem, bude mít k dispozici pouze omezený počet minut měsíčně v Otter. ai Notetaker, což je nevýhoda.
17. Calendly (nejlepší pro plánování individuálních schůzek)
Calendly je plánovač schůzek, který vám ušetří zdlouhavou e-mailovou korespondenci typu „Omlouvám se, ale v termínech XYZ nemám čas“. Funguje nejlépe jako software pro plánování individuálních schůzek, protože efektivně plánuje termíny s ohledem na vaši dostupnost a dostupnost účastníků schůzky.
Stačí sdílet odkaz Calendly a kdokoli si s vámi může snadno naplánovat schůzku. Můžete také nastavit připomenutí schůzek, abyste předešli neúčasti, nebo schůzky přeplánovat, pokud dojde ke změně plánu.
Nejlepší funkce Calendly
- Vytvořte na své doméně odkazy pro různé typy schůzek, aby se klienti mohli snadno připojit
- Zabraňte kolizím v rozvrhu, protože Calendly zobrazuje dostupnost všech účastníků schůzky.
- Nastavte připomenutí schůzek a označte neúčast, pokud se účastník schůzky nedostaví.
- Vytvářejte odkazy na ankety k jednání a sdílejte je s účastníky
Omezení Calendly
- Software se špatně synchronizuje s Google Kalendářem, což často vede k náhlým hovorům. Musíte tedy neustále kontrolovat, zda je správně nakonfigurován.
- Někdy se nástroj náhodně odpojí od kalendářů, aniž byste o tom věděli. Výsledkem je, že nikdo s vámi nemůže naplánovat hovory.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $ za místo/měsíc
- Teams: 20 $ za licenci/měsíc
- Enterprise: Od 15 000 USD ročně
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly?
Calendly nabízí řadu přizpůsobení a automatizací, které zjednodušují plánování napříč týmy a s externími partnery. Moje oblíbená funkce byla možnost sdílet odkaz na plánování v mé e-mailové signatuře a na našem webu. Cena Calendly je však vysoká ve srovnání s podobnými dostupnými nástroji.
Calendly nabízí řadu přizpůsobení a automatizací, které zjednodušují plánování napříč týmy a s externími partnery. Moje oblíbená funkce byla možnost sdílet odkaz na plánování v mé e-mailové signatuře a na našem webu. Cena za Calendly je však vysoká ve srovnání s podobnými dostupnými nástroji.
18. Asana (nejlepší pro stanovení cílů a programu schůzek a správu úkolů)
Asana není běžný nástroj pro schůzky. Jedná se o nástroj pro správu projektů s několika funkcemi, které zajišťují hladký průběh schůzek. Asanu můžete integrovat s nástroji pro videokonference, jako jsou Zoom a Microsoft Teams, a používat ji k pořizování poznámek a zaznamenávání úkolů. Vyzkoušejte video zprávy Asany, abyste mohli vyměňovat nápady, sdílet diskuse ze schůzek a podrobně vysvětlovat témata.
Nejlepší funkce Asany
- Stanovte cíle schůzek, vytvořte programy a sepište zápisy ze schůzek, aby byl váš tým připraven a informován.
- Pořizujte poznámky ze schůzek v reálném čase a sdílejte je se zainteresovanými stranami spolu s přizpůsobenými zprávami ze schůzek, které obsahují klíčové informace, aktualizace aktuálních úkolů atd.
- Vytvářejte soukromé projekty schůzek se sdílenými programy pro individuální schůzky pomocí šablon
Omezení Asany
- Asana omezuje počet účastníků schůzek
- Rozhraní může být přeplněné, což může ztěžovat vyhledávání potřebných funkcí.
Ceny Asany
- Osobní: 0 $
- Starter: 8,50 $ za uživatele/měsíc
- Pokročilý: 19,21 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
- Enterprise +: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Líbí se mi, jak snadné je vytvářet individuální i skupinové projektové tabule. S Asanou nejenže udržuji své osobní úkoly v pořádku, ale také mohu sledovat pokrok svých kolegů a komentáře k různým fázím úkolu nebo projektu. Přál bych si však, abych mohl do svého účtu přidat více členů, aniž bych musel provádět upgrade.
Líbí se mi, jak snadné je vytvářet individuální i skupinové projektové tabule. S Asanou nejenže udržuji své osobní úkoly v pořádku, ale také mohu sledovat pokrok svých kolegů a komentáře k různým fázím úkolu nebo projektu. Přál bych si však, abych mohl do svého účtu přidat více členů, aniž bych musel provádět upgrade.
19. Beenote (nejlepší pro strukturování schůzek a spolupráci)
Software pro správu schůzek Beenote je navržen tak, aby vám pomohl strukturovat vaše virtuální schůzky. Snižuje pracovní zátěž automatizací nastavení programu, psaním zápisů ze schůzek a sledováním úkolů po skončení hovoru. Tento nástroj umožňuje spolupráci na poznámkách v reálném čase a pomáhá vám efektivně dokumentovat vaše schůzky.
Nejlepší na tom je, že můžete uchovávat písemné záznamy všech svých schůzek na jednom místě, prohledávat je a hledat konkrétní informace a bezpečně sdílet důvěrné soubory.
Nejlepší funkce Beenote
- Sledujte schůzky a buďte vždy informováni díky podrobným rekapitulacím
- Vytvářejte úkoly na základě shrnutí schůzek
- Plánujte schůzky a nastavujte automatická oznámení a připomenutí
- Automaticky generujte zápisy ze schůzek a sdílejte je s účastníky prostřednictvím e-mailu.
Omezení Beenote
- Software má někdy tendenci se zpomalovat, což ztěžuje soustředěné jednání.
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní je vizuálně neatraktivní.
Ceny Beenote
- Beenote 1: 8,67 $ za uživatele/měsíc
- Beenote 10: 4,60 $ za uživatele/měsíc
- Beenote 30: 3 $ za uživatele/měsíc
- Beeboard: 15 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Beenote
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Beenote skuteční uživatelé?
Pro naše týmové schůzky používáme Beenote, což je opravdu užitečné, protože většinou pracujeme na dálku. Komunikace s ostatními členy týmu je proto důležitá, a proto používáme Beenote, který se nám zatím velmi osvědčil. Nejlepší na Beenote je, že můžeme schůzky pořádat a kdykoli v nich pokračovat. Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek však nejsou tak dobré a je třeba je vylepšit. Jinak je ale aplikace dobrá a pro týmy pracující na dálku je nepostradatelná.
Pro naše týmové schůzky používáme Beenote, což je opravdu užitečné, protože většinou pracujeme na dálku. Komunikace s ostatními členy týmu je proto důležitá, a proto používáme Beenote, který se nám zatím velmi osvědčil. Nejlepší na Beenote je, že můžeme schůzky pořádat a kdykoli v nich pokračovat. Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek však nejsou tak dobré a je třeba je vylepšit. Jinak je ale aplikace dobrá a pro týmy pracující na dálku je nepostradatelná.
20. Grain (nejlepší pro nahrávání schůzek a vytváření souhrnů)
Grain je nástroj zaměřený na video, který na rozdíl od tradičních nástrojů pro přepis umožňuje vytvářet videopřehledy. Můžete vytvořit prohledávatelnou videotéku, kterou může váš tým využívat pro konkrétní podrobnosti. Platforma se hodí pro prodejní týmy, které potřebují sdílet zpětnou vazbu od zákazníků s produktovými týmy, aby mohly pracovat na vylepšení produktů.
Hlavní přednost? Funkce „Story“ od Grain umožňuje uživatelům spojovat klipy z více schůzek a vytvářet tak videopříběhy.
Nejlepší funkce Grain
- Zkomprimujte dlouhé schůzky do videozáznamů
- Zaznamenávejte poznámky, zachyťte klíčové momenty a označujte důležité segmenty pomocí živého poznámkového bloku.
- Sledujte trendy, klíčová slova a fráze a dostávejte oznámení o zmínkách pomocí trackerů.
- Přepisujte konverzace ve 22 jazycích
Omezení zrna
- Podle některých uživatelů má rozpoznávání frází v chytrých značkách Grain určitá omezení, která ztěžují zachycení konkrétních frází během hovorů.
- Ve výchozím nastavení lze záznamy Grain sdílet interně, což znamená, že před sdílením s klienty musíte změnit nastavení.
Ceny obilovin
- Zdarma
- Starter: 19 $ za místo/měsíc
- Business: 39 $ za licenci/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Grain skuteční uživatelé?
Automaticky generované přepisy jsou opravdu užitečné. Vyhledávací funkce je opravdu dobrá. Vytváření klipů a zvýraznění je velmi snadné. Je to lepší než TLDV v tom smyslu, že můžete snadno vkládat klipy a sdílet je s klienty. Přepisy však nejsou vždy zcela přesné. U regionálních jazyků tato funkce nefunguje.
Automaticky generované přepisy jsou opravdu užitečné. Vyhledávací funkce je opravdu dobrá. Vytváření klipů a zvýraznění je velmi snadné. Je to lepší než TLDV v tom smyslu, že můžete snadno vkládat klipy a sdílet je s klienty. Přepisy však nejsou vždy zcela přesné. U regionálních jazyků tato funkce nefunguje.
21. Skype (nejlepší pro video a audio hovory)
Skype je nástroj pro spolupráci, který vám umožňuje spojit se s členy vašeho týmu prostřednictvím video a audio hovorů. Můžete všechny informovat o týdenních synchronizacích pomocí vestavěného chatu a bezpečně sdílet důležité soubory, odkazy a dokumenty. Jedná se o jednoduchý, intuitivní nástroj, který se používá hlavně pro spojení s vaší mezinárodní sítí. Skype je navíc užitečný i pro vedení pohovorů.
Nejlepší funkce Skype
- Nahrávejte hovory přes Skype, zaznamenávejte klíčová rozhodnutí, rozostřujte pozadí a využívejte živé titulky pro lepší zážitek ze schůzek.
- Spolupracujte se svým týmem pomocí chatu Skype a pomocí @zmínek označujte osoby v konkrétních zprávách.
- Sdílejte během schůzek prezentace, obrázky a soubory pomocí sdílení obrazovky
Omezení Skype
- Někdy je kvalita hovoru nízká a zprávy se zpožďují.
- Software může ve srovnání s jinými platformami působit zastarale. Rozhraní je nepřehledné a občas dochází k výpadkům hovorů a zpožděním, které narušují konverzace.
Ceny Skype
- Skype je zdarma součástí balíčku Microsoft 365. Volání na mobilní telefony a pevné linky však vyžaduje předplatné.
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 23 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Skypu?
Nejlepší na Skypu je podle mého názoru to, že je spolehlivější než jiný software. Počet možností a funkcí, které nabízí, je nesrovnatelný s žádným jiným softwarem. Díky němu je moje práce snadná, efektivní a rychlá. Rozmanité funkce, které nabízí, pomáhají studentům, učitelům a zaměstnancům při jejich práci. Vyžaduje však dobré připojení k internetu, které nemusí být dostupné všude. Někdy se v aplikaci vyskytuje několik chyb. Aplikace nemusí být podporována na všech zařízeních.
Nejlepší na Skypu je podle mého názoru to, že je spolehlivější než jiný software. Počet možností a funkcí, které nabízí, je nesrovnatelný s žádným jiným softwarem. Díky němu je moje práce snadná, efektivní a rychlá. Různé funkce, které nabízí, pomáhají studentům, učitelům a zaměstnancům při jejich práci. Vyžaduje však dobré připojení k internetu, které nemusí být dostupné všude. Někdy se v aplikaci vyskytuje několik chyb. Aplikace nemusí být podporována na všech zařízeních.
22. HubSpot (nejlepší pro rezervaci schůzek s potenciálními zákazníky)
Plánovač schůzek HubSpot umožňuje vašim potenciálním zákazníkům a klientům rezervovat schůzky přímo. Usnadňuje to organizaci schůzek, aniž byste museli vyměňovat spoustu e-mailů s diskusemi o termínu schůzky. Můžete klientům poslat odkazy na rezervaci, aby se vám nebo vašemu kolegovi ozvali. Navíc můžete použít funkci round-robin k propojení klientů na základě dostupnosti vašeho týmu.
Nejlepší funkce HubSpot
- Pomocí plánovače schůzek odešlete odkaz pro rezervaci schůzky, aby si mohli domluvit schůzky na základě dostupných termínů.
- Integrujte HubSpot Meeting Scheduler s databází kontaktů HubSpot, abyste zajistili hladký průběh rezervace schůzek.
- Synchronizujte Google Kalendář a Office 365 a automaticky synchronizujte časová pásma pro vzdálené schůzky.
Omezení HubSpot
- Podle několika uživatelů je HubSpot pro malé podniky drahý.
- HubSpot Sales Hub má strmou křivku učení. S tolika funkcemi je náročné přijít na konkrétní funkce.
Ceny HubSpot
HubSpot Meetings je součástí HubSpot Sales Hub. Má bezplatnou verzi a pokročilé funkce jsou součástí plánů Sales Hub.
- Zdarma
- Starter: 20 $ za místo/měsíc
- Profesionální: 100 $ za licenci/měsíc
- Enterprise: 150 $ za licenci/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 12 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot?
Je neuvěřitelně intuitivní a usnadňuje sledování potenciálních zákazníků a obchodů. Nástroje pro správu pipeline jsou přehledné a přizpůsobitelné, což nám pomáhá mít přehled o všech příležitostech. Líbí se mi, jak je vše integrováno – sledování e-mailů, plánování schůzek a reportování fungují bezchybně. Informace, které z platformy získáváme, nám pomáhají činit rozhodnutí na základě dat a udržovat tým v souladu. Jedná se o komplexní řešení, které výrazně zvýšilo naši produktivitu a prodejní výkonnost. Náklady na další moduly však mohou být pro malý startup příliš vysoké.
Je neuvěřitelně intuitivní a usnadňuje sledování potenciálních zákazníků a obchodů. Nástroje pro správu pipeline jsou přehledné a přizpůsobitelné, což nám pomáhá mít přehled o všech příležitostech. Líbí se mi, jak je vše integrováno – sledování e-mailů, plánování schůzek a reportování fungují bezchybně. Informace, které z platformy získáváme, nám pomáhají činit rozhodnutí na základě dat a udržovat tým v souladu. Jedná se o komplexní řešení, které výrazně zvýšilo naši produktivitu a prodejní výkonnost. Náklady na další moduly však mohou být pro malý startup příliš vysoké.
23. Doodle (nejlepší pro plánování schůzek a hlasování)
Doodle vyniká při koordinaci velkých skupinových schůzek díky svému efektivnímu systému hlasování. Tento nástroj funguje dobře pro nalezení konsensu mezi více účastníky schůzky, aniž by bylo nutné sdílet přístup k kalendáři. Jeho funkce skupinového hlasování umožňuje účastníkům hlasovat o svých preferovaných časových slotech a zároveň sledovat volby ostatních v reálném čase.
Pro plánování schůzky si můžete prohlédnout výsledky ankety o době odezvy účastníků. Podobně můžete vytvářet ankety o místě konání schůzky, termínu, délce trvání atd. Tento nástroj je velmi užitečný pro společnosti, které nesdílejí společný kalendář.
Nejlepší funkce Doodle
- Provádějte schůzky 1:1 bez registrace nebo připojení k Doodle. Stačí vytvořit odkaz a přeposlat jej.
- Připravte účastníky schůzek pomocí programu schůzky, místa konání a dalších doplňujících informací.
- Omezte počet rezervací za den a přidejte rezervní časy, abyste se vyhnuli přetížení.
Omezení Doodle
- Proces plánování v Doodle je poměrně zdlouhavý.
- Neexistuje žádná funkce, která by zobrazovala výsledky ankety bez účasti v anketě, což může manažerům ztěžovat sdílení výsledků ankety se zaměstnanci bez hlasování.
Ceny Doodle
- Zdarma
- Pro: 14,95 $ za uživatele/měsíc
- Tým: 19,95 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají o Doodle skuteční uživatelé?
Je to skvělá aplikace pro plánování, přípravu schůzek a ankety. Je vhodná pro rozhodování a velmi užitečná pro podnikání. Někdy však dochází k zpožděním a prohlížení výsledků může být velmi obtížné.
Je to skvělá aplikace pro plánování, přípravu schůzek a ankety. Je vhodná pro rozhodování a velmi užitečná pro podnikání. Někdy však dochází k zpožděním a prohlížení výsledků může být velmi obtížné.
24. GlobalMeet (nejlepší pro virtuální akce a webináře)
GlobalMeet vám pomůže pořádat vlastní akce. Poskytne vám všechny potřebné nástroje k úspěšnému uspořádání virtuálních i osobních akcí. Pomocí tohoto nástroje můžete komunikovat se svým publikem, sdílet obsah v reálném čase a dokonce integrovat nástroje pro živý překlad, když oslovujete lidi po celém světě.
Své akce a schůzky můžete vylepšit také pomocí potlačení okolního hluku, sdílení obrazovky a digitální tabule, která uživatelům umožňuje vkládat poznámky do dokumentů.
Nejlepší funkce GlobalMeet
- Udržujte pozornost publika během akcí pomocí průzkumů, kvízů a ankety
- Pořádejte diskuzní fóra, kde mohou účastníci klást otázky a přednášející na ně mohou odpovídat živě nebo prostřednictvím přímých zpráv.
- Poskytněte posluchačům prezentace, soubory PDF nebo odkazy pro lepší pochopení.
- Umožněte řečníkům komunikovat s publikem prostřednictvím chatu
Omezení GlobalMeet
- Integrace s nástroji třetích stran je složitá. Navíc vlastní konfigurace vyžadují několik dalších kroků, které by mohly být zjednodušeny.
- Žádné nativní breakout rooms pro interakci s publikem
Ceny GlobalMeet
- Essentials: 3,20 $ za účastníka/měsíc
- Profesionální: 5,20 $ za účastníka/měsíc
- Enterprise: 7,20 $ za účastníka/měsíc
Hodnocení a recenze GlobalMeet
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o GlobalMeet?
S tímto softwarem mohu snadno pořádat a streamovat webináře nebo jiné virtuální akce, jako jsou online školení a streamování na sociálních médiích. Není však mnoho nástrojů, které mohu použít k ovládání webináře. Účastníci mohou používat pouze rychlou zprávu a žádné další interaktivní nástroje, které mají populárnější programy.
S tímto softwarem mohu snadno pořádat a streamovat webináře nebo jiné virtuální akce, jako jsou online školení a streamování na sociálních médiích. Není však mnoho nástrojů, které mohu použít k ovládání webináře. Účastníci mohou používat pouze rychlou zprávu a žádné další interaktivní nástroje, které mají populárnější programy.
🧠 Věděli jste, že... 57 % marketérů pořádá až 50 webinářů ročně, což je téměř jeden webinář týdně!
25. ClickMeeting (nejlepší pro webináře a správu virtuálních akcí)
ClickMeeting je škálovatelný software pro videokonference, který se nejlépe hodí pro správu webinářů a dalších virtuálních akcí. Jedná se o nástroj pro vzdálenou spolupráci, který vám umožňuje diskutovat o tématech, provádět školení a sdílet nápady v přizpůsobeném digitálním pracovním prostoru.
Můžete si vybrat pozadí své vysílací místnosti, přepínat mezi zobrazeními podle požadavků schůzky a používat soukromé chaty pro individuální konverzace. Pokud jste konzultant nebo učitel organizující online workshopy, ClickMeeting je pro vás tou nejlepší volbou.
Nejlepší funkce ClickMeeting
- Přizpůsobte zasedací místnosti, zvýrazněte stream prezentujícího a spusťte soukromé chaty pro lepší průběh schůzek.
- Pořádejte webináře s přizpůsobenými vysílacími místnostmi, sekcemi otázek a odpovědí a živým vysíláním na Facebooku a YouTube.
- Využijte automatizované webináře k rozšíření svého prodejního kanálu nebo webových stránek a přilákejte tak nové publikum.
Omezení ClickMeeting
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Žádná funkce pro společnou úpravu dokumentů účastníky schůzek
Ceny ClickMeeting
- Zdarma: 30denní bezplatná zkušební verze
- Live: 32 $/měsíc
- Automatizované: 48 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ClickMeeting
- G2: 4,2/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickMeeting?
Jedním z aspektů, který se mi na ClickMeetingu líbí nejvíce, je jeho intuitivnost a snadné použití. Rozhraní je přehledné, takže navigace po platformě je jednoduchá a funkce jsou snadno srozumitelné a použitelné. To umožňuje uživatelům rychle a efektivně organizovat online schůzky bez zbytečných komplikací. Rád bych však viděl další funkci, která by všem účastníkům schůzky umožňovala společnou úpravu dokumentů. Tato funkce by platformu ještě vylepšila a učinila ji téměř dokonalou pro mediační schůzky.
Jedním z aspektů, který se mi na ClickMeetingu líbí nejvíce, je jeho intuitivnost a snadné použití. Rozhraní je přehledné, takže navigace po platformě je jednoduchá a funkce jsou snadno srozumitelné a použitelné. To umožňuje uživatelům rychle a efektivně organizovat online schůzky bez zbytečných komplikací. Rád bych však viděl další funkci, která by všem účastníkům schůzky umožňovala společnou úpravu dokumentů. Tato funkce by platformu ještě vylepšila a učinila ji téměř dokonalou pro mediační schůzky.
Změňte svůj zážitek z jednání pomocí ClickUp
Úspěšné schůzky nejsou jen o tom, že se sejde skupina lidí.
Vyžaduje to spolehlivý plán od začátku do konce, stanovení bodů programu, pořizování poznámek, zápis z jednání, analýzu metrik jednání atd.
Rozhodování o tom, které řešení pro správu schůzek je pro vaši organizaci nejlepší, se může zdát obtížné, ale nemusí tomu tak být. Zvažte své potřeby a rozpočet, vyberte si nástroje, které vám vyhovují, a poté je vyzkoušejte, abyste se mohli rozhodnout.
Například ClickUp dokáže spravovat vaše schůzky – od plánování po vytváření programu, spolupráci v reálném čase, video a audio hovory, chat, nahrávání klipů a mnoho dalšího. Ano, je to aplikace pro práci, která se postará o všechny aspekty vašich schůzek!
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zvyšte produktivitu svých schůzek. 🌟