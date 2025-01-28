10 nejlepších online nástrojů pro schůzky týmů v roce 2025 (bezplatné i placené)

Mnoho firem nyní pracuje s hybridními nebo zcela vzdálenými týmy a virtuální schůzky jsou běžnou záležitostí. V některých ohledech to ztěžuje řízení týmů a spolupráci, na které jsou týmy závislé.
Naštěstí technologie drží krok s dobou a v současné době je k dispozici mnoho nástrojů pro pořádání individuálních schůzek, skupinových schůzek, webinářů a dalších virtuálních akcí.
Ale jak z celé řady nástrojů pro videokonference poznáte, který z nich je pro vaši firmu nejvhodnější?
Definujme, co dělá dobrý nástroj pro online schůzky, podívejme se na možnosti, jak zvýšit produktivitu vašeho týmu a potenciálně posunout vaše podnikání na vyšší úroveň. ?
Co byste měli hledat v nástrojích pro online schůzky?
Platformy pro schůzky se snaží navodit atmosféru osobních setkání během online schůzek, překračují rámec tradičních konferenčních služeb a podporují zapojení účastníků při zefektivnění pracovního postupu. A mnoho z nich se to daří.
Toto jsou některé z klíčových funkcí, na které byste se měli zaměřit při hledání online nástrojů pro schůzky pro váš tým:
- Vysoce kvalitní software pro audio a videokonference
- Funkce sdílení souborů, aby se všichni mohli podílet na videokonferencích – nebo kdykoli jindy
- Software pro videokonference, který funguje stejně dobře pro schůzky všech zaměstnanců jako pro schůzky 1 na 1.
- Webové konference založené na cloudu, takže není nutné žádné stahování
- Funkce zasílání zpráv, která umožňuje živý týmový chat i soukromé chaty
- Asynchronní komunikační nástroje, které podporují spolupráci napříč časovými pásmy, jako jsou oznámení a sledování komentářů.
- Nástroje pro nahrávání schůzek, aby se nic neztratilo
- Funkce sdílení obrazovky a prezentace, takže každý může prezentovat
- Integrační schopnosti pro usnadnění pracovního postupu
- Bezpečnostní funkce, které chrání informace vaší společnosti a umožňují vám rozhodovat, kdo má přístup k jakému obsahu.
- Mobilní podpora, takže se váš tým může připojit ke schůzce ze svého telefonu, pokud je na cestách.
10 nejlepších online nástrojů pro videohovory
Nyní, když víte, co hledáte, pojďme se podívat na některé z nejlepších platforem pro videokonference, které jsou k dispozici.
Někteří poskytovatelé nabízejí zcela bezplatné nástroje pro online schůzky a ačkoli mnoho z nich má určitá omezení, mohou dobře fungovat pro malé týmy a jednoduché případy použití. Za jiné budete platit od samého začátku, ale často obsahují užitečné nástroje pro spolupráci a pokročilejší funkce. ?
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity s výkonnými nástroji pro spolupráci při schůzkách. K dispozici je také užitečná šablona schůzek od ClickUp, kde můžete vidět všechny podrobnosti o naplánovaných, probíhajících a ukončených schůzkách. Můžete ji také použít k ukládání prezentací a pořizování poznámek. Šablona Meeting Tracker od ClickUp vám pomůže mít přehled o všech schůzkách, takže budete vždy připraveni a budete moci sledovat i následné úkoly, což zjednoduší řízení projektů.
Dělejte si poznámky v ClickUp Doc před nebo během schůzky a odtud můžete rychle a snadno použít náš software pro plánování úkolů a proměnit tyto poznámky v akční položky. ?
Vyzkoušejte virtuální tabuli, která podpoří kreativitu vašeho týmu, a vytvářejte úkoly přímo z tabule. Poté použijte funkci videoklipů a sdílejte záznam obrazovky s těmi, kteří se schůzky nezúčastnili.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace Zoom Meeting vám umožňuje přístup k bezplatným videokonferencím přímo z úkolu ClickUp.
- Nastavte si opakující se úkoly, abyste nemuseli pokaždé, když organizujete konferenční hovor, začínat od nuly.
- Funkce umělé inteligence pomáhá shrnout zápisy ze schůzek, což vám ušetří čas a námahu. Platformu můžete také použít jako nástroj pro sledování zápisů ze schůzek.
- Zefektivněte svůj pracovní postup vytvářením akčních položek z poznámek z týmových schůzek v Notepadu, na tabuli nebo v přiřazených komentářích přímo během schůzky.
- Integrujte je s nástroji jako Slack, Gmail, Outlook, Google Calendar a Asana a spravujte své schůzky a projekty plynule napříč platformami.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k tomu, že mají mnoho funkcí, může jejich zvládnutí vyžadovat určitý čas a pozornost.
- Stránky se někdy mohou načítat trochu pomalu, když během schůzek sdílíte dokument.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Standuply
Standuply je agilní vývojový asistent, který pomáhá automatizovat denní standup schůzky i retrospektivní schůzky po dokončení projektu. Je ideální pro scrum mastery a projektové manažery, kteří řídí vzdálené týmy, a můžete jej používat ve Slacku nebo Teams.
Pomáhá také s dalšími agilními procesy, včetně kontroly a prioritizace položek backlogu, odhadování času potřebného pro úkoly a provádění průzkumů za účelem shromáždění zpětné vazby během nebo po sprintu. ?️
Nejlepší funkce Standuply
- Můžete pořádat asynchronní schůzky prostřednictvím textu, hlasu nebo videa a k zápisům ze schůzek připojovat hlasové nebo video zprávy.
- Zjistěte náladu v týmu pomocí ankety nebo průzkumu
- Standup vytváří znalostní bázi tím, že ukládá odpovědi na často kladené otázky, takže členové týmu mohou kdykoli nahlédnout do uložených znalostí.
- Funguje s nástroji jako Jira a Github a umožňuje vytvářet agilní grafy.
Omezení Standuply
- Integrace je omezena na Teams nebo Slack a někteří uživatelé by uvítali více možností.
Ceny Standuply
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Starter: Zdarma pro až 3 uživatele
- Tým: 1,50 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 3,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Standuply
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (23+ recenzí)
3. Google Meet
Google Meet byl dříve známý jako Google Hangouts Meet a je součástí Google Workspace (dříve známého jako G Suite). Software pro videokonference Google Meet je jednoduchý na používání a je vhodný, pokud již používáte Google Workspace.
V závislosti na vašem tarifu můžete uspořádat jednoduchou schůzku jeden na jednoho nebo dokonce živé webináře nebo videokonference na YouTube. Bezplatný online nástroj pro schůzky od Google Meet umožňuje videohovory až pro 100 účastníků, zatímco placený prémiový tarif podporuje až 250 účastníků.
Google Meet obsahuje obvyklé funkce videochatu, jako je zapnutí nebo vypnutí kamery a mikrofonu, zvednutí ruky pro upoutání pozornosti a sdílení obrazovky – ať už se jedná o jedno okno nebo celou plochu.
Nejlepší funkce Google Meet
- Během videokonference můžete zobrazovat titulky v reálném čase, aby všichni mohli sledovat, co se děje.
- Připojte se k hovorům přímo z Kalendáře Google nebo Gmailu a komunikujte s ostatními účastníky pomocí Google Chatu.
- Vaše data a interakce jsou chráněny šifrováním typu end-to-end.
- Mobilní aplikace vám umožňuje používat Google Meet na jakémkoli mobilním zařízení.
- Prémiový tarif nabízí potlačení šumu v pozadí.
Omezení služby Google Meet
- Není to nejlepší software pro videokonference pro velké schůzky, protože nenabízí funkce jako breakout rooms, whiteboards nebo ankety.
- Schůzky můžete nahrávat pouze v případě, že máte prémiový tarif.
Ceny služby Google Meet
- Základní: zdarma
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Meet
- G2: 4,6/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 500 recenzí)
4. Calendly
Calendly je automatizační platforma, která pomáhá rychle a snadno plánovat schůzky. Je ideální pro týmy prodeje, marketingu a zákaznických služeb, ale také pro náboráře, učitele a odborníky v oblasti informačních technologií. ?️
Jakmile nastavíte svou dostupnost v systému, můžete zobrazit možnosti na svém webu, v e-mailu nebo SMS, což klientům, potenciálním zákazníkům nebo uchazečům o zaměstnání usnadní rezervaci schůzky s vámi. Pak se můžete soustředit na svou skutečnou práci: prodej, najímání a zaškolování těch nejlepších lidí nebo podporu svých studentů či klientů.
Nejlepší funkce Calendly
- Nemusíte ztrácet čas domlouváním schůzky prostřednictvím e-mailů.
- Nabídněte různé typy schůzek, například úvodní hovor nebo cílenou individuální schůzku, a umožněte pozvaným hostům vybrat si, co jim vyhovuje nejlépe.
- Calendly zasílá e-mailová upomínka k potvrzení schůzek, takže je méně pravděpodobné, že se někdo nedostaví.
- Použijte jej ke společnému pořádání schůzek s přihlédnutím ke kalendářům všech hostitelů.
Omezení Calendly
- Bezplatná verze umožňuje připojit pouze jeden kalendář a naplánovat jeden typ schůzky.
- Někteří uživatelé považují placené verze za poněkud drahé, vzhledem k tomu, že jejich funkčnost je omezena na plánování schůzek.
Ceny Calendly
- Základní: Zdarma
- Essentials: 8 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Teams: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 800 recenzí)
5. Loom
Ať už jste malá firma nebo velká společnost, Loom je asynchronní nástroj pro video zprávy, který vám a vašemu týmu umožní zbavit se časově náročných schůzek.
Místo toho můžete pomocí kamery a mikrofonu svého zařízení nahrát video sebe i obrazovky svého počítače. Poté sdílejte odkaz na toto video s vybranými příjemci, aby si jej mohli prohlédnout v době, která jim vyhovuje.
Loom je ideální pro aktualizace stavu, školení a poskytování jasné a konstruktivní zpětné vazby. Interaktivní funkce, jako jsou komentáře a emodži, vám pomohou zůstat v kontaktu s vaším týmem, i když se zrovna nesetkáváte. ?♀️
Nejlepší funkce Loom
- Příjemci nemusí mít vlastní účet Loom – video si mohou jednoduše přehrát online.
- Můžete přidat odkazy na soubory a další zdroje, na které odkazujete ve svém videu.
- Ochrana heslem a autorizace e-mailem pomáhají kontrolovat přístup k vašemu videu.
- Můžete sledovat, kdo si vaše video prohlédl, a monitorovat jeho výkonnost.
Omezení Loom
- Bezplatná verze má limit 5 minut na jedno video a celkem 25 videí.
- Nejedná se o aplikaci pro živé webové konference, takže můžete pouze předem nahrávat.
Ceny Loom
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Starter: zdarma
- Business: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (380 recenzí)
6. Grain
Grain je systém umělé inteligence, který automaticky zaznamenává poznámky a postřehy ze schůzek, takže se můžete plně soustředit na účastníky. Analyzuje a syntetizuje konverzaci ze schůzky a poskytuje shrnutí, které můžete uložit jako záznam ze schůzky a poté z něj vystřihnout části, které chcete sdílet s ostatními.
Grain je ideální pro konverzace se zákazníky, potenciálními zákazníky nebo potenciálními novými zaměstnanci, stejně jako pro schůzky s vaším vzdáleným týmem. Můžete jej používat na Zoom, Microsoft Teams nebo Google Meet. Software za vás dokonce může pořizovat poznámky, když se schůzky sami neúčastníte. ?
Nejlepší funkce Grain
- Grain extrahuje nejdůležitější body ze schůzky, takže nemusíte ztrácet čas opětovným čtením zbytku.
- Integruje se se Slackem, Notionem, Google Drive, Asanou, Salesforce a dalšími platformami, což vám umožňuje snadno sdílet klipy ze schůzky na kterékoli z těchto platforem.
- Bezpečnost je vysokou prioritou, vaše data jsou šifrována a chráněna certifikací SOC 2 Type 1.
- Vývojový tým Grain je otevřený návrhům od zákazníků a učí se z nich.
Omezení zrna
- Někteří uživatelé si stěžovali, že shrnutí schůzky generované umělou inteligencí není vždy zcela přesné.
- Uživatelské rozhraní není na mobilním zařízení tak snadno ovladatelné jako na stolním počítači.
Ceny obilovin
- Starter: Zdarma pro až 5 uživatelů
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zrna
- G2: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (1 recenze)
7. TeamViewer
TeamViewer je určen především pro IT profesionály, kteří se setkávají s uživateli za účelem poskytování vzdálené podpory. Pomáhá vám sledovat a spravovat zařízení, o která se staráte, a v případě problému vám uživatelé mohou vzdáleně předat kontrolu nad svým počítačem, abyste mohli problém najít a vyřešit. ?
TeamViewer můžete používat na jakémkoli zařízení a připojit se k jakémukoli jinému zařízení. Díky pokročilým bezpečnostním funkcím jsou vaše obchodní data v bezpečí.
Každý další balíček umožňuje připojení více uživatelů a zařízení a nabízí další možnosti monitorování ekosystému zařízení, za který jste zodpovědní.
Nejlepší funkce TeamViewer
- Systém může proaktivně zasílat upozornění, když se vyskytne problém, který vyžaduje pozornost.
- Je kompatibilní se všemi stolními a mobilními platformami, včetně Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS a Chrome OS.
- Podporuje více monitorů současně
- Vaše data jsou chráněna pomocí 2FA a vylepšeného ověřování.
Omezení TeamViewer
- Bezpečnostní funkce mohou někdy zacházet příliš daleko a být spíše na obtíž než užitečné.
- Uživatelské rozhraní není vždy snadné ovládat, takže někdy může být obtížné najít to, co hledáte.
Ceny TeamViewer
- TeamViewer Remote Access Lite: 24,90 $/měsíc na uživatele
- TeamViewer Remote Access Pro: 29,90 $/měsíc na uživatele
- TeamViewer Remote Support Lite: 49,90 $/měsíc na uživatele
- TeamViewer Remote Support Pro: 64,90 $/měsíc na uživatele
- TeamViewer Tensor: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze TeamViewer
- G2: 4,4/5 (více než 3 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 11 100 recenzí)
8. Skype
Skype je jedním z největších bezplatných nástrojů pro online schůzky, které jsou dnes k dispozici. Můžete jej použít k chatování s rodinou, k pořádání týmových stand-up schůzek nebo jako řešení pro videokonference ve vaší firmě.
Nabízí HD kvalitu videa a sdílení obrazovky, které vám pomohou sdělit vaše myšlenky, stejně jako živé titulky a podtitulky během schůzky. Můžete také přetahovat videa, fotografie nebo jakékoli jiné soubory, které chcete sdílet, do okna konverzace. ?
Nejlepší funkce Skype
- Skype si můžete stáhnout na všechna svá zařízení a přihlásit se z kteréhokoli z nich.
- Nabízí překlad v reálném čase v 10 různých jazycích pro hlas a více než 60 pro text.
- Chytré zprávy a emodži podporují interakci během schůzek
- Skype podporuje nahrávání videa a upozorňuje účastníky, když je tato funkce aktivována.
Omezení Skype
- Tato bezplatná funkce webových konferencí je nejvhodnější pro malé podniky, protože software pro schůzky podporuje pouze až 100 účastníků videohovoru najednou.
- Nástroje pro spolupráci Skype jsou poměrně základní a neumožňují více účastníkům pracovat na dokumentu současně.
Ceny Skype
- Zdarma: Hovory mezi uživateli Skype
- Skype Credit: Od 5 $ za až 165 minut volání na mobilní telefon nebo pevnou linku
- Předplatné pro Spojené státy: 2,99 $/měsíc za neomezené volání na mobilní telefony nebo pevné linky v USA
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 22 700 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
9. Otter. ai
Otter. ai je nástroj pro přepis, který automaticky zaznamenává konverzace během schůzky, shrnuje nejdůležitější body a poté vám shrnutí zašle e-mailem. Veškeré sdílené prezentace jsou zaznamenány a přidány do programu schůzky v příslušném bodě.
Účastníci schůzky mohou s obsahem interagovat tím, že zvýrazní důležité body, přidají komentáře nebo vytvoří a přiřadí úkoly. A nová funkce živého chatu udržuje všechny v kontaktu.
Jako bonus můžete také nahrát předem nahraný obsah, který bude fungovat stejně skvěle. ?
Nejlepší funkce Otter. ai
- Systém se snadno nastavuje a začíná používat.
- Integruje se s Microsoft Teams, Zoom a Google Meet.
- Pokud propojíte Otter.ai s kalendářem Microsoft nebo Google, automaticky se připojí k vašim schůzkám.
- Placená verze vám umožňuje vyhledávat a poté exportovat a přehrávat konkrétní části schůzky.
Omezení Otter. ai
- Bezplatná verze umožňuje pouze 300 minut přepisu za měsíc a 30 minut na schůzku.
- Je snadné nechtěně nechat Otter zapnutý i po skončení schůzky, což může vést k zachycení citlivých rozhovorů.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,0/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
10. Zoom
Zoom Meetings je ideální nástroj pro videokonference pro malé i velké podniky s týmy pracujícími na dálku. Nastavení schůzek – jednorázových i opakovaných – je rychlé a snadné: stačí vytvořit soukromý odkaz na schůzku a sdílet jej s členy týmu. Odkaz otevře speciální videokonferenční místnost, do které je pro vstup nutné zadat heslo. ?
Jakmile jste v konferenční místnosti, máte přístup k chatu během schůzky a můžete podle libosti aktivovat automatické titulky. Kdokoli může sdílet obrazovku, a to i současně, a díky HD kvalitě videa a zvuku vám nic neunikne.
Nejlepší funkce Zoomu
- Rozdělte účastníky schůzky do menších diskusních skupin s až 50 breakout rooms.
- Můžete nahrávat soubory ve formátech .doc, .pdf a .ppt.
- K dispozici je nahrávání hovorů a účastníkům se zobrazí oznámení, že probíhá nahrávání.
Omezení aplikace Zoom
- Bezplatný tarif umožňuje pouze 100 účastníků a má časový limit 40 minut na schůzky, s omezeným cloudovým úložištěm.
- Pokud jste tým, který hodně spolupracuje, Zoom nemusí být ideální, protože na rozdíl od jiných online platforem pro schůzky neumožňuje spolupráci vedle sebe.
Ceny Zoom
- Základní: zdarma
- Pro: 149,90 $/měsíc na uživatele
- Business: 199,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 53 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 600 recenzí)
Zůstaňte v kontaktu díky nejlepším online nástrojům pro schůzky
Ať už hledáte software pro webové konference, nástroj pro přepis a shrnutí nebo platformu pro plánování, existuje online nástroj pro schůzky, který je pro vás ideální. Ten správný nástroj pro vaši firmu by měl nabízet nástroje pro zefektivnění pracovního postupu a podporu spolupráce a měl by být snadno použitelný pro každého.
ClickUp splňuje všechny tyto požadavky a ještě mnohem více. Jedná se o komplexní řešení, které vám pomůže spravovat vaše schůzky, zaměstnance, úkoly a podnikání – a vše co nejvíce automatizovat.
Vyberte si z široké škály přizpůsobitelných šablon, které vás provedou všemi aspekty vašeho podnikání, ušetří vám čas, peníze a úsilí a umožní vám věnovat se mnohem lépe vaší skutečné práci. ?
Zaregistrujte se zdarma a začněte používat ClickUp hned teď, abyste se mohli připravit na svou příští schůzku!