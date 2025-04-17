15 nejlepších softwarů pro zápisy z jednání v roce 2025

Efektivní komunikace a spolupráce jsou pro produktivitu týmu zásadní. V tomto kontextu se zápisy z jednání staly nepostradatelným nástrojem, který může zefektivnit diskuse a podpořit společný pokrok.
Ať už jste zkušený profesionál, projektový manažer nebo vedoucí týmu, hodnota zápisů z jednání poskytuje strukturovaný prostředek k vedení smysluplných rozhovorů a dosažení praktických výsledků. Nástroje jako ClickUp AI Note Taker mohou tento proces dále vylepšit automatickým přepisováním jednání a shrnováním klíčových bodů, což vašemu týmu umožní soustředit se na dosahování výsledků.
Tento průvodce se zaměří na 15 nejlepších softwarů pro zápisy z jednání, které umožňují vytvářet společné programy jednání, konsolidovat zpětnou vazbu z jednání v reálném čase a mnoho dalšího!
Co byste měli hledat v softwaru pro zápisy z jednání?
Nejlepší software pro správu schůzek usnadňuje vytváření a sdílení poznámek. Ačkoli různé softwary pro zápisy ze schůzek uvedené v tomto článku mají své jedinečné výhody, všechny mají společné následující klíčové funkce, díky nimž vynikají nad ostatními dostupnými nástroji:
- Flexibilita: Žádné dvě schůzky nejsou stejné. Se správným nástrojem můžete přizpůsobit dokument s poznámkami a šablonu zápisu vašim potřebám a typu schůzky, kterou pořádáte.
- Snadné použití: Ne každý, kdo pořizuje zápisy ze schůzek, bude odborníkem na tento nástroj. Čím snazší je psát poznámky, přidělovat úkoly a vytvářet následné kroky, tím lépe.
- Standardizace: Váš software pro zápisy z jednání by vám měl pomoci vytvořit standardní protokol pro pořizování poznámek na jednáních, zejména při řízení mezifunkčních týmů.
- Editace v reálném čase: Moderní nástroje pro spolupráci vám umožňují pořizovat poznámky během schůzky a mít v dokumentu více editorů současně, aniž by docházelo k záměně.
- Sdílení: Pravděpodobně budete chtít sdílet záznamy z minulých schůzek se zainteresovanými stranami, aby byl projekt transparentní.
- Integrace: Samozřejmě můžete svůj software používat k pořizování poznámek. Ještě lepší je však, když lze tyto poznámky přímo integrovat do jiných nástrojů, jako jsou požadavky na projekty a komunikační plány.
15 softwarů pro zápisy z jednání
1. ClickUp – nejlepší pro zápisy ze schůzek založené na umělé inteligenci
ClickUp je aplikace pro práci, která pomáhá týmům a odvětvím všech velikostí zůstat v kontaktu, spolupracovat a efektivně komunikovat.
Jednou z vynikajících funkcí ClickUp je AI Note Taker , který výrazně zefektivňuje proces zaznamenávání a organizování diskusí na schůzkách. ClickUp AI Note Taker automaticky přepisuje schůzky v reálném čase a vytváří jasné a stručné shrnutí klíčových bodů.
Dokonce identifikuje akční položky a přiřazuje je k příslušným úkolům, aby se nic neopomnělo. To znamená, že se můžete soustředit na diskusi a psaní poznámek nechat na AI, což zefektivní schůzky a zjednoduší následné kroky.
Vyberte si z tisíců předem připravených šablon a uspořádejte zápisy z minulých schůzek a komunikaci související se schůzkami do jediného dokumentu s více podstránkami. Šablona ClickUp Meeting Minutes Template je skvělým místem, kde můžete začít pořizovat poznámky a vkládat webové stránky, tabulky, videa a další média pro sdílení kontextu.
Využijte další nástroje pro správu projektů v platformě, jako je ClickUp AI, k vytváření návrhů obsahu, generování souhrnů a vytváření akčních položek, které urychlí váš pracovní postup!
Nejlepší funkce ClickUp:
- ClickUp AI Note Taker automaticky přepisuje schůzky, shrnuje klíčové body a vytváří úkoly, které lze realizovat, což usnadňuje sledování následných kroků a rozhodnutí.
- Funkce ClickUp Notepad vám pomůže organizovat poznámky z minulých schůzek, kontrolní seznamy a úkoly a přistupovat k nim z jednoho místa na jakémkoli zařízení.
- Funkce ClickUp Docs je ideální pro podrobnější poznámky a dokumenty, jako je například program schůzky, který vyžaduje více editorů a snadné sdílení.
- Použijte ClickUp Brain k shrnutí poznámek ze schůzek do zápisu ze schůzky a pomocí umělé inteligence z nich získejte poznatky a akční body.
- Zápisy ze schůzek můžete integrovat do svých projektů tak, že je propojíte s úkoly, aby byly přístupné všem zúčastněným stranám.
- Díky rozsáhlé knihovně šablon a rozsáhlé znalostní bázi je nastavení zápisu z jednání jednoduché a přímočaré.
- Integrace s Google Kalendářem, Google Docs, Zoom, Slack a tisíci dalších pracovních aplikací
Omezení ClickUp:
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
📮ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu o efektivitě schůzek 12 % respondentů považuje schůzky za přeplněné, 17 % říká, že trvají příliš dlouho, a 10 % se domnívá, že jsou většinou zbytečné. V jiném průzkumu ClickUp 70 % respondentů přiznalo, že by rádi poslali na schůzky náhradníka nebo zástupce, kdyby mohli.
Integrovaný AI Notetaker od ClickUp může být vaším dokonalým zástupcem na schůzkách! Nechte AI zaznamenat všechny klíčové body, rozhodnutí a úkoly, zatímco vy se soustředíte na důležitější práci. Díky automatickým shrnutím schůzek a vytváření úkolů za pomoci ClickUp Brain vám nikdy neuniknou důležité informace, i když se schůzky nemůžete zúčastnit.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek v ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
2. Fellow – nejvhodnější pro integraci s jinými aplikacemi
Fellow je navržen jako komplexní software pro správu schůzek, který uživatelům umožňuje nastavovat skupinové a individuální schůzky, vytvářet a spravovat programy schůzek a pořizovat a sdílet poznámky.
Většina softwaru používá šablony, díky nimž je snadnější spravovat opakující se schůzky. Tvůrci tohoto nástroje jej navrhli tak, aby podporoval zapojení během schůzek i po nich a zvyšoval produktivitu celého týmu.
Nejlepší funkce aplikace Fellow:
- Komplexní kalendářový systém, který usnadňuje správu jednotlivých schůzek i celých sad a sérií schůzek.
- Systém pro společnou agendu, který umožňuje všem účastníkům schůzky přidávat body do agendy, čímž zvyšuje jejich zapojení a angažovanost.
- Správa opakujících se schůzek, která přenáší programy a nedokončené úkoly pro budoucí sledování
- Rychlá nauka, která uživatelům umožňuje začít využívat jeho funkce již několik minut po registraci.
Omezení pro kolegy:
- Málo funkcí pro sdílení souborů, což ztěžuje překročení rámce jednoduchých poznámek a záznamů ze schůzek po jejich skončení.
- Žádná integrace do většího balíku pro správu projektů nebo produktivity, což znamená, že úkoly související se schůzkami zůstávají izolované od těchto schůzek.
Ceny pro členy:
- Zdarma
- Výhody: 6 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze kolegů:
- G2: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
3. FreJun – nejlepší pro automatizaci
FreJun je v podstatě software pro automatizaci hovorů určený pro organizace, které chtějí zefektivnit své odchozí hovory. Jeho funkce se ale díky automatizovaným přepisem hovorů a poznatkům umělé inteligence hodí i pro pořizování zápisů .
Nejlepší funkce FreJun:
- Automatické přepisy hovorů usnadňují pořizování zápisů a vytváření akčních položek po skončení schůzky.
- Funkce AI pro schůzky poskytuje vaší organizaci hlubší vhled do vašich hovorů a schůzek.
- Díky rozšíření pro Chrome můžete používat FreJun, aniž byste museli zadávat jeho speciální rozhraní.
- V uživatelských recenzích je chválen za snadné používání, což znamená, že noví členové týmu se mohou rychle zapojit a začít pracovat.
Omezení FreJun:
- Nejedná se o tradiční software pro zápisy z jednání, což omezuje jeho použitelnost pro organizace, které jej chtějí využívat především pro interní shrnutí hovorů a akční položky.
- Některé přerušované problémy se sítí mohou způsobit malé zpoždění, které ztěžují vedení zápisu v reálném čase.
Ceny FreJun:
- Standard: 16 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 21 $/měsíc na uživatele
- Doplněk Call Transcript: 3 $ za hodinu hovoru
Hodnocení a recenze FreJun:
- G2: 4,9/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
4. Magic Minutes – Nejlepší pro samostatné zápisy z jednání
Hledáte ještě specializovanější software pro zápisy z jednání? Pokud ano, Magic Minutes (téměř) splňuje slib svého názvu. Není to úplně magie, ale má k tomu blízko. Jedná se o skvělý nástroj, pokud chcete mít účastníky jednání, zápisy z jednání a další kroky organizované na jednom místě.
Nejlepší funkce Magic Minutes:
- Na přehledné obrazovce s přehledem schůzek můžete vidět všechny naplánované a předchozí schůzky spolu s účastníky a programem.
- Jednoduchý textový editor s funkcemi pro úpravy v reálném čase, který slouží k pořizování poznámek a zaznamenávání zápisů.
- Funkce úkolů umožňuje přidělovat úkoly účastníkům schůzek a zahrnuje e-mailová připomenutí pro nedokončené úkoly.
- Funkce žádosti o informace pomáhají organizátorovi schůzky shromáždit dokumenty a informace od každého účastníka před schůzkou.
Omezení Magic Minutes:
- Možnost nahrávat pouze soubory PDF
- Omezené integrace, které mohou ztížit začlenění Magic Minutes do vašeho širšího pracovního plánu
Ceny Magic Minutes:
- Zdarma
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
- 10+ týmů: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Magic Minutes:
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
5. Evernote – nejlepší pro všestranné pořizování poznámek
Evernote je nástroj pro zvýšení produktivity, který vám pomůže zaznamenávat poznámky ze schůzek a projektů. Díky jednoduché struktuře můžete hromadu jednotlivých poznámek proměnit v produktivnější a organizovanější virtuální systém pro ukládání poznámek a zápisů ze schůzek.
S Evernote můžete zaznamenávat a spravovat nápady, projekty, vzpomínky a seznamy úkolů, aby vám nic neuniklo. Pište si poznámky, připojujte dokumenty, skenujte obrázky, pořizujte hlasové poznámky nebo výstřižky z webu. Organizujte vše od velkých projektů po osobní okamžiky na jednom místě, které je přístupné na vašem počítači, tabletu nebo telefonu – i když jste offline.
Nejlepší funkce Evernote:
- Kombinujte písemné poznámky s hlasovými záznamy, naskenovanými obrázky a webovými klipy.
- Integrace napříč zařízeními, včetně počítače, tabletu a telefonu – můžete dokonce zahrnout i ručně psané poznámky.
- Rychle vyhledávejte starší poznámky, úkoly a zápisy pomocí výkonného vyhledávače s podporou umělé inteligence.
- Prohledávejte rozsáhlou knihovnu šablon pro různé typy poznámek a schůzek.
Omezení Evernote:
- Relativně drahý ve srovnání s jinými softwary na tomto seznamu, zejména při výběru možnosti spolupráce Teams.
- Nevhodné pro řešení správy podnikových schůzek z důvodu omezeného přístupu k poznámkám a souborům při práci offline.
Ceny Evernote:
- Zdarma
- Osobní: 10,83 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 14,17 $/měsíc na uživatele
- Teams: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote:
- G2: 4,4/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Evernote!
6. Beenote – Nejlepší pro plánování poznámek ze schůzek
Beenote se pyšní tím, že pomáhá svým uživatelům organizovat strukturovanější a efektivnější schůzky díky snadnému vytváření programů, zápisu a rozsáhlé integraci, která tento nástroj začleňuje do vašeho širšího pracovního postupu.
Nejlepší funkce Beenote:
- Funkce pro spolupráci na programu schůzky pomáhají účastníkům sjednotit se a rozhodnout o tématech před schůzkou.
- Poznámky, rozhodnutí a následné úkoly se automaticky shromažďují do komplexních zápisů, které můžete sdílet s ostatními zúčastněnými stranami.
- Rozsáhlá integrace s Microsoft Teams, Office 365 a Google Workspace pro širší spolupráci
- Pokročilá řešení pro výkonné rady a výbory ke zlepšení správy ve formálnějších aplikacích
Omezení Beenote:
- Složité rozhraní, které může být pro nové uživatele obtížné ovládat
- Základní analytické funkce, které ztěžují získání širších poznatků o schůzkách
Ceny Beenote:
- Beenote 1: 8,67 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Beenote 10: 4,60 $/měsíc na uživatele pro maximálně 10 uživatelů
- Beenote 30: 3 $/měsíc na uživatele pro až 30 uživatelů
- Beeboard: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Beenote:
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2+ recenze)
7. MeetingBooster – nejlepší pro šifrované ukládání
Většina profesionálů ví, že čas potřebný na schůzky je mnohem delší než čas strávený diskusí. MeetingBooster si dal za cíl tento časový rozdíl zkrátit a ušetřit více než 100 minut na každé schůzce, kterou pořádáte.
Nejlepší funkce MeetingBooster:
- Rozsáhlý editor programu schůzek se šablonami a úkoly před schůzkou, aby se všichni mohli předem připravit.
- Kartky pro účastníky schůzek, aby mohli sledovat diskusi a zaznamenávat si poznámky
- Automatický editor zápisů, který formátuje poznámky do standardizovaného formátu pro zaslání e-mailem účastníkům
- Vylepšené analytické nástroje a mechanismy zpětné vazby pro postupné zlepšování schůzek
Omezení MeetingBooster:
- Počáteční nastavení může být poněkud obtížné.
- Žádná funkce pro sdílení vlastnictví schůzky mezi více účastníky
Ceny MeetingBooster:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MeetingBooster:
- G2: 4,5/5 (2+ recenze)
- Capterra: 4,8/5 (5+ recenzí)
8. Tactiq – Nejlepší pro nahrávání a přepisování
S Tactiq můžete automaticky nahrávat a přepisovat jakékoli vaše schůzky a hovory. Jeho funkce založená na umělé inteligenci pak tyto přepisy převede na stručné poznámky, zápisy a následné programy.
Nejlepší funkce Tactiq:
- Integrace s většinou hlavních konferenčních softwarů, včetně Zoom, MS Teams a Google Meet.
- Automatická identifikace řečníků zjednodušuje činnosti po skončení schůzky.
- 92% přesnost přepisů schůzek
- Jedna z nejdostupnějších možností na tomto seznamu díky paušálnímu cenovému modelu a bezplatné verzi.
Omezení Tactiq:
- Úzké zaměření na přepisování znamená, že jiné funkce, jako jsou následné úkoly a komplexní body programu schůzek, nejsou k dispozici.
- Občas omezená zákaznická podpora
Ceny Tactiq:
- Zdarma
- Výhody: 8 $/měsíc
- Podnikání: 16 $/měsíc
Hodnocení a recenze Tacatiq:
- G2: 4,2/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (4+ recenze)
9. MeetingKing – Nejlepší pro programy schůzek
MeetingKing vyniká svou jednoduchostí jako softwarové řešení pro zápisy z jednání. Jeho hodnotová nabídka se zaměřuje na postupné zefektivnění vašich programů jednání, poznámek a zápisů. To zahrnuje integraci s kalendářem Outlook a Google Calendar, spolu s jednoduchými funkcemi pro spolupráci, aby všichni účastníci jednání byli na stejné vlně.
Nejlepší funkce MeetingKing:
- Jednoduchá funkce exportu vám umožňuje přidat úkoly po schůzce do vašich nástrojů pro správu projektů.
- Automatizovaný nástroj pro správu schůzek přemění improvizované poznámky ze schůzek na formální, profesionální zápisy ze schůzek.
- Funkce komentářů umožňuje všem účastníkům hladkou spolupráci.
- Účastníci schůzek si mohou vytvořit bezplatné účty, aby mohli přidávat komentáře a plnit úkoly, takže platit potřebujete pouze za organizátory schůzek.
Omezení MeetingKing:
- Dokumenty jsou připojeny k programům schůzek, ale neexistuje žádná centralizovaná sekce zdrojů.
- Skupinové ceny jsou méně flexibilní z hlediska rozpočtu než ceny za uživatele.
Ceny MeetingKing:
- Pro Single: 9,95 $/měsíc
- Pro Small: 39,95 $/měsíc pro až pět uživatelů
- Pro Medium: 64,95 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Pro Large: 124,95 $/měsíc pro až 25 uživatelů
Hodnocení a recenze MeetingKing:
- G2: 4,5/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3+ recenze)
10. Tadum – Nejlepší pro opakující se schůzky
Tadum, vytvořený speciálně pro opakující se schůzky, se snaží vnést pořádek do chaosu, který obklopuje průměrný pracovní den. Díky automatizovanému vytváření programu schůzek a zápisů zůstávají členové týmu v obraze, zatímco jednoduchá správa úkolů zvyšuje odpovědnost všech zúčastněných.
Nejlepší funkce Tadum:
- Snadné vytváření programu jednání s automatickým převedením nedokončených bodů z předchozího jednání
- Dynamické vytváření zápisů pouze pro čtení, které kombinuje poznámky, komentáře a body programu do profesionálního balíčku.
- Integrace v reálném čase napříč více zařízeními, včetně počítačů, notebooků a telefonů
- Úmyslná jednoduchost, která členům umožňuje začít během několika minut
Omezení Tadum:
- V současné době není integrován s jiným softwarem pro správu práce.
- Vhodnější pro neformální schůzky než pro schůzky vedení nebo představenstva
Ceny Tadum:
- Člen: 9 $/měsíc
- Collaborator: 0 $/měsíc
Hodnocení a recenze Tadum:
- G2: 5/5 (1+ recenze)
- Capterra: 5/5 (3+ recenze)
11. minutes. io – Nejlepší pro rychlé krátké poznámky
minutes. io je lehký nástroj založený na prohlížeči, který slouží k zaznamenávání zápisů ze schůzek za běhu – není nutné se přihlašovat. Jeho minimalistický design pomáhá uživatelům rychle zaznamenávat úkoly, rozhodnutí a poznámky a poté je okamžitě sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu.
Nejlepší funkce minutes.io:
- Intuitivní rozhraní navržené speciálně pro rychlé pořizování poznámek
- Offline podpora, takže můžete pořizovat zápisy bez připojení k internetu
- Kategorizované typy poznámek (např. úkoly, informace, rozhodnutí) udržují vše přehledné.
- Není třeba se registrovat – stačí začít psát.
Omezení minutes.io:
- Chybí spolupráce v reálném čase nebo integrace s nástroji pro řízení projektů.
- Omezené možnosti exportu a formátování profesionálních zpráv
Ceny minutes.io:
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze minutes.io:
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (5+ recenzí)
12. otter. ai – Nejlepší pro živý přepis pomocí umělé inteligence
Otter. ai využívá sílu AI přepisů k poskytování poznámek ze schůzek v reálném čase, které lze prohledávat. Je obzvláště oblíbený pro virtuální a hybridní schůzky a hladce se integruje s platformami jako Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
Nejlepší funkce Otter.ai:
- Automatický přepis s identifikací mluvčího
- Živé shrnutí a zvýraznění klíčových slov během schůzek
- Synchronizuje se s událostmi v kalendáři a automaticky zaznamenává
- Společné úpravy a komentáře ve sdílených poznámkách
Omezení Otter.ai:
- Přesnost přepisu se může lišit v závislosti na přízvuku nebo hluku v pozadí.
- Více zaměřeno na přepis než na strukturované zápisy nebo sledování programu jednání
Ceny Otter. ai:
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Otter.ai:
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
13. Diligent Boards AI — Nejlepší pro zasedání představenstva
Diligent Boards AI přináší sofistikovanost na úrovni zasedací místnosti do zápisu z jednání díky inteligentní automatizaci a bezpečnému sdílení dokumentů. Je přizpůsoben pro vedoucí pracovníky a zajišťuje dodržování předpisů, odpovědnost a vysoké standardy správy.
Nejlepší funkce Diligent Boards AI:
- Zápisy z jednání představenstva generované umělou inteligencí na základě nahrávek
- Hladká integrace s materiály pro představenstvo a programy jednání
- Zabezpečení na podnikové úrovni s podrobnou kontrolou přístupu
- Navrženo tak, aby splňovalo požadavky na dodržování předpisů a regulační požadavky
Omezení AI Diligent Boards:
- Ceny a funkce jsou nejvhodnější pro velké podniky a představenstva.
- Není ideální pro neformální týmové schůzky nebo denní porady.
Ceny Diligent Boards AI:
K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Diligent Boards AI:
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
14. Smartnotation – Nejlepší pro strukturované zápisy
Smartnotation je strukturovaný software pro zápisy z jednání zaměřený na profesionální výsledky, který kombinuje plánování agendy, přidělování úkolů a sledování následných kroků v jedné platformě. Jeho přehledné rozhraní je ideální pro konzultanty a firemní týmy.
Nejlepší funkce Smartnotation:
- Strukturované šablony pro vytváření programů a zápisů
- Přiřazujte úkoly a termíny během schůzek nebo po nich
- Automaticky generuje přehledné zprávy, které lze sdílet
- Cloudový přístup odkudkoli, s šifrováním
Omezení Smartnotation:
- Rozhraní působí ve srovnání s moderními alternativami poněkud zastarale.
- Omezená integrace s nástroji třetích stran
Ceny Smartnotation:
- Bezplatný tarif
- Pro: 4 €/měsíc
- Podnikání: 8 €/měsíc
Hodnocení a recenze Smartnotation:
- G2: 4,2/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
15. Grain – Nejlepší pro záznamy nejdůležitějších bodů videokonferencí
Grain umožňuje týmům zaznamenávat, ořezávat a sdílet klíčové momenty z videokonferencí – ideální pro týmy, které spoléhají na Zoom. Díky přepisům v reálném čase a shrnutím založeným na umělé inteligenci Grain promění vaše konverzace ve sdílené znalosti.
Nejlepší funkce Grain:
- Zvýrazněte a zaznamenejte důležité momenty schůzek s časovými značkami
- Shrnutí a akční body po schůzkách generované umělou inteligencí
- Přepis v reálném čase s integrací Zoom
- Přizpůsobitelné šablony a pracovní postupy pro opakující se schůzky
Omezení zrna:
- V současné době podporuje pouze Zoom, s omezenou integrací pro jiné platformy.
- Zaměřeno spíše na videokonference než na tradiční strukturu zápisů
Ceny obilovin:
- Bezplatný tarif
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze zrna:
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Vytvářejte lepší poznámky ze schůzek pomocí softwaru pro zápisy ze schůzek
Navzdory názvu nemusíte do zápisu ze schůzky zapisovat každou minutu, která se během schůzky odehrála. Termín pochází z latinského výrazu minuta scriptura, což znamená malé poznámky.
Jeho účelem je rychle shrnout nejdůležitější body schůzky s použitím co nejméně slov.
To samo o sobě je umění. Ale je to mnohem snazší, když máte po ruce ten správný software.
Představte si, o kolik jednodušší by bylo pořizování poznámek s nástrojem, který tento proces zjednodušuje a umožňuje vám převést poznámky na úkoly, sdílet zápisy a připojit je k většímu projektu.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. Intuitivní šablony schůzek a funkce Docs jsou součástí rozsáhlejšího softwaru pro správu práce, díky čemuž jsou ideální pro zaznamenávání vašich důležitých poznámek.
Nejlepší na tom je, že platformu můžete používat zdarma navždy. Zaregistrujte se ještě dnes a začněte ClickUp objevovat!