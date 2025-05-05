10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek v roce 2025 (bezplatné i placené)

Všimli jste si, že nejlepší nápady přicházejí vždycky, když jste uprostřed něčeho? Možná právě pracujete na důležitém úkolu, když vás napadne inspirace a vy najednou najdete řešení, po kterém jste tak toužili.
Jednoho dne jsem pracoval na strategii našeho blogu, když mě napadla skvělá myšlenka (alespoň jsem si to myslel) na zlepšení pozice ve vyhledávačích.
Samozřejmě jsem si je chtěl zapamatovat. Ale moje paměť má své limity. Spoléhám se na aplikace pro pořizování poznámek, které mi pomáhají zachytit a znovu si připomenout tyto letmé myšlenky, jakmile dokončím to, co mám zrovna na práci.
Tyto aplikace fungují jako druhý mozek a pomáhají mi proměnit náhodné nápady v konkrétní úkoly.
Na základě svých zkušeností a testování provedeného naším týmem v ClickUp jsem sestavil seznam, který zahrnuje bezplatné i placené alternativy. Doufám, že vám to pomůže najít aplikaci pro pořizování poznámek, kterou hledáte.
Co byste měli hledat v aplikacích pro pořizování poznámek?
Při výběru aplikace upřednostněte funkce, které doplňují vaši pracovní rutinu a zvyšují produktivitu. Jsem velmi vybíravý, pokud jde o způsob práce a nesčetné množství způsobů, jak se cítit produktivní a méně zatížený informacemi, které si musím pamatovat.
Zde je několik klíčových aspektů, které je třeba zvážit:
- Organizační funkce: Aplikace pro poznámky s organizačními nástroji, jako jsou složky, štítky a výkonné vyhledávací funkce, vám pomohou snadno kategorizovat a vyhledávat poznámky (to je pro mě velmi důležité; obousměrné propojení nebo závislosti jsou moje oblíbené funkce. Pomáhá mi to pochopit, jak je moje práce propojena a závislá na jiných prioritách nebo nápadech).
- Integrační možnosti: Ujistěte se, že vaše aplikace pro pořizování poznámek se hladce integruje s dalšími nástroji, které často používáte, jako jsou kalendářové aplikace, software pro správu projektů a platformy pro spolupráci, aby se zefektivnil váš pracovní postup (opět, což je zásadní pro mou osobní a profesionální produktivitu). Často ukládám své poznámky z Kindle do aplikace pro správu projektů jako něco, na co bych se chtěl odvolat, a obvykle, když čtu něco na webu, chci přidat související myšlenku jako potenciální téma, které bych mohl zpracovat na blogu ClickUp)*.
- Snadné použití: Hledejte aplikaci s intuitivním rozhraním, které usnadňuje rychlé přidávání, úpravy, organizování a vyhledávání poznámek.
- Asistence AI: Hledejte aplikace pro pořizování poznámek s podporou AI, které vám pomohou shrnovat poznámky, generovat přepisy schůzek a videí, intuitivně upravovat nebo vytvářet poznámky a lépe je organizovat. (To mělo největší dopad na mé pořizování poznámek. Dříve jsem trávil čas shrnováním svých špatně napsaných hrubých poznámek, ale teď to nechávám na AI, což mi šetří spoustu času. Nyní mohu jako výchozí bod použít přímo své upravené poznámky. )
- Přístup z různých zařízení: Vyberte si aplikaci, která se synchronizuje na všech vašich zařízeních, abyste měli přístup ke svým poznámkám, ať jste kdekoli – v kanceláři, doma nebo na cestách.
Tyto základní funkce mi pomohly vybrat z mnoha nástrojů pro pořizování poznámek dostupných na trhu ty nejlepší pro vás.
Přehled nejlepších aplikací pro poznámky
Zde je přehled nejlepších aplikací pro pořizování poznámek:
|Aplikace
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|ClickUp
|Nejlepší bezplatná aplikace pro pořizování poznámek s funkcemi AI a správy úkolů
|Funkce umělé inteligence a automatizace pro shrnování a analýzu poznámek a generování akčních položek
|Notion
|Spolupracující, přizpůsobitelný pracovní prostor
|Bohaté možnosti integrace a přizpůsobení pro poznámky, dokumenty, wiki a další
|Evernote
|Organizace rozsáhlých poznámek
|Výkonné funkce pro vyhledávání a organizaci
|Microsoft OneNote
|Flexibilní pořizování poznámek
|Volné plátno, na které můžete kliknout kdekoli a přidat text
|Apple Notes
|Hladká integrace s zařízeními Apple
|Jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní se synchronizací přes iCloud
|Google Keep
|Rychlé zaznamenávání a organizace pomocí Google
|Hluboká integrace s dalšími aplikacemi a službami Google
|Obsidian
|Pokročilé pořizování poznámek s propojenými poznámkami
|Historie verzí poznámek
|Joplin
|Nadšenci open source, kteří si cení soukromí
|Plně přizpůsobitelné a rozšiřitelné pomocí pluginů
|Simplenote
|Fanoušci minimalismu a aplikací bez rušivých prvků
|Zaměřte se na poznámky ve formátu prostého textu a snadnou synchronizaci
|Bear
|Krásné, minimalistické motivy
|Formátování Markdown a režim soustředění
10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek
Seznam obsahuje aplikace, které jsou oblíbené nejen mezi profesionály, ale které může s výhodou používat téměř kdokoli – studenti, freelancerové, podnikatelé nebo kancelářští pracovníci.
Začněme s naší oblíbenou aplikací.
1. ClickUp – nejlepší bezplatná aplikace pro pořizování poznámek s umělou inteligencí
ClickUp je už několik let mou oblíbenou aplikací pro pořizování poznámek, a to z dobrého důvodu.
Používám ClickUp Docs k zapisování poznámek a úkolů a k budování své znalostní báze a wiki. Díky tomu mohu snadno přidělovat úkoly a spolupracovat s členy týmu v reálném čase.
Díky možnostem formátování bohatého textu, jako jsou odrážky, kontrolní seznamy, bannery, nadpisy, zvýraznění a bloky kódu, mohu přizpůsobit své dokumenty a zvýraznit konkrétní části svých poznámek (bonus pro vizuální typy!). Do Dokumentů můžete také přidávat a vkládat multimediální prvky.
Tyto funkce jsem použil jak ve webové, tak v mobilní verzi a všude fungují bez problémů.
ClickUp také podporuje obousměrné propojení v rámci úkolů ClickUp pomocí vztahů – hladký způsob, jak propojit podobné úkoly a získat komplexní přehled o mém pracovním postupu.
ClickUp Brain je nyní nedílnou součástí mé strategie pro pořizování poznámek. Tento nástroj umělé inteligence mi pomáhá shrnovat dlouhé poznámky, vytvářet tabulky s přesnými údaji, získávat automatické aktualizace úkolů a rychle vyhledávat informace z jakéhokoli místa v mém pracovním prostoru.
Když mám naspěch, používám ClickUp Brain k shrnutí komentářů k úkolům, abych pochopil, o co jde, aniž bych musel číst všech více než 200 komentářů. (Tuto funkci používám často, abych odfiltroval podstatné informace a rychle zjistil, na čem můj tým pracuje).
Pokud však máte potíže s pořizováním poznámek konkrétně při schůzkách, využijte ClickUp AI Meeting Notetaker! Zachytí každý detail ze schůzky a doručí vám jej ve formě strukturovaného dokumentu ClickUp Doc, takže se můžete více soustředit na to, co se říká, místo abyste se snažili pořizovat poznámky. Jakmile dokument obdržíte, stačí požádat ClickUp Brain, aby z poznámek vytvořil úkoly, nebo poslat shrnutí svým kolegům pomocí ClickUp Chat. Více informací zde. 👇🏼
Notepad od ClickUp je další funkcí, na kterou se spoléhám při rychlém psaní poznámek, ať už na telefonu nebo na počítači. Nechtěně se stala mou oblíbenou aplikací pro psaní. Mnoho svých prvních návrhů zde vytvářím s jednoduchým formátováním, než je přesunu jinam.
Nejlepší na tom je, že tyto záznamy mohu v případě potřeby také převést na sledovatelné úkoly.
Například pokud poznámka zní „Poslat Samovi nabídky e-mailem“, mohu z ní rychle vytvořit úkol s termínem a dalšími podrobnostmi.
Když nemám čas zavolat členovi týmu a něco mu vysvětlit, používám ClickUp Clips. Umožňuje mi sdílet nahrávky obrazovky přímo v poznámkách a přidávat tak vizuální a interaktivní prvky, které dokonce i některé špičkové aplikace pro pořizování poznámek postrádají.
Pro tyto klipy můžete získat přepis založený na umělé inteligenci, díky čemuž bude každé vyslovené slovo vyhledatelné v ClickUp.
Kromě toho ClickUp nabízí mnoho šablon pro pořizování poznámek, které šetří čas a zvyšují efektivitu. Moje oblíbená je šablona ClickUp Project Note Template.
Zahrnuje přizpůsobitelné stavy pro sledování postupu projektu, vlastní pole pro efektivní kategorizaci a vizualizaci projektových dat a vlastní zobrazení, jako je seznam, Ganttův diagram, kalendář a další, které se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
Tuto šablonu používám k:
- Uspořádejte si podrobnosti projektu (například stručný popis projektu, rozsah, milníky) na jednom místě, kde budou viditelné pro všechny zúčastněné.
- Přiřazujte úkoly členům týmu
- Buďte v obraze s novinkami v rámci úkolů
- Sledujte průběh úkolů a identifikujte překážky
- Zajistěte jasnou komunikaci mezi členy týmu
Nejlepší funkce ClickUp
- Stáhněte si ClickUp pro pořizování poznámek na jakémkoli zařízení podle vašeho výběru – mobilním telefonu, stolním počítači, rozšíření Chrome, chytrých nositelných zařízeních a dalších.
- Použijte rozšíření pro Chrome pro rychlé ořezávání webových stránek a pořizování snímků obrazovky.
- Proměňte poznámky v úkoly a mějte přehled o svých povinnostech.
- Vytvářejte poznámky pro osobní použití nebo je sdílejte a spolupracujte s ostatními – vy rozhodujete, kdo bude mít k vašim poznámkám přístup.
- V jedné aplikaci získáte přístup k funkcím pro pořizování poznámek, správu úkolů a projektů a spolupráci v týmu.
Omezení ClickUp
- Pokud chcete využívat pokročilé funkce pro správu úkolů, je třeba se s nimi trochu seznámit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Nejsem to jen já; mnoho uživatelů ClickUp souhlasí s tím, že Notepad se pro ně stal nepostradatelným nástrojem. Jeden z nich nazývá ClickUp nejlepší aplikací pro správu projektů a zdůrazňuje:
Dříve jsem používal lepící poznámky, ale nyní s aplikací Notepads mohu své poznámky a body k diskusi rozdělit do kategorií podle tématu, klienta a priority, zejména když si potřebuji něco zapamatovat před schůzkou s klientem.
Dříve jsem používal lepící poznámky, ale nyní s aplikací Notepads mohu své poznámky a body k diskusi rozdělit do kategorií podle tématu, klienta a priority, zejména když si potřebuji něco zapamatovat před schůzkou s klientem.
2. Notion – nejlepší přizpůsobitelné pracovní prostory pro vaše poznámky, úkoly a wiki
Aplikace Notion pro pořizování poznámek podporuje různé typy obsahu, včetně obrázků, textových poznámek, záložek, videí a kódu. Tyto prvky můžete přidávat do svých poznámek pomocí intuitivních ovládacích prvků, jako je drag-and-drop a příkazy slash.
Zaujaly nás možnosti přizpůsobení. Umožnily nám přizpůsobit pracovní prostor různým osobním a týmovým potřebám, například změnit nastavení soukromí, aby zůstaly důvěrné poznámky z jednání soukromé, nebo je v případě potřeby sdílet s členy týmu.
Jedna věc, která týmu na Notion vadila, je složitá organizace; v aplikaci se někdy ztratíte a drobečky chleba nejsou vždy užitečné. Na druhou stranu je velmi oblíbená u lidí, kteří chtějí vytvářet databáze a wiki. Zkuste to.
Uživatelské rozhraní je někdy nepředvídatelné; okna, která byste chtěli otevřít jako samostatné stránky, se často otevírají jako vyskakovací okna a naopak. Samozřejmě záleží na vašich osobních preferencích.
Při testování aplikace jsem si pohrál s Notion AI, abych zjistil, jak může zjednodušit psaní poznámek a organizaci. Vytvořil jsem seznam několika úkolů, většinou souvisejících s uvedením nového produktu na trh, a Notion AI rychle automaticky vyplnil kroky, které jsem musel provést, abych tyto úkoly splnil. I když nebyly zcela přesné, nástroj odvedl slušnou práci.
Platforma funguje dobře pro mezifunkční týmy, kde je spolupráce nezbytná. Komentáře a úpravy v reálném čase nabízejí plynulý způsob, jak vymýšlet nápady s vzdálenými týmy, rychle shromažďovat a poskytovat zpětnou vazbu a udržovat všechny na stejné vlně.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Vytvářejte vlastní šablony a integrujte svou databázi do poznámek
- Rychlý přístup k důležitým informacím přes postranní panel
- Pište a formátujte poznámky pomocí Markdownu
- Soustřeďte se na to, co píšete, díky pohlcujícímu zážitku, který na chvíli zastíní vše ostatní.
Omezení aplikace Notion
- Složité funkce a uživatelské rozhraní mohou být pro nové uživatele odrazující.
- Nenabízí žádnou funkci nahrávání obrazovky ani přepisu – pro tyto funkce budete muset vyzkoušet alternativy Notion.
- Mobilní aplikace působí ve srovnání s desktopovou verzí neohrabaně.
Ceny aplikace Notion
- Základní: zdarma
- Plus: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 18 $/uživatel za měsíc
- Podnikové: Individuální ceny
- Notion AI lze přidat do vašeho plánu za 10 $/člen/měsíc.
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
3. Evernote – nejlepší organizace a vyhledávání poznámek
S Evernote je to jako nikdy nezapomenout na svou první lásku. Strávil jsem roky experimentováním s Evernote, abych si vytvořil ideální prostředí a pracovní postup, ale nikdy se mi to úplně nepodařilo.
Od poznámek, úkolů a plánů až po vaše oblíbené zdroje z webu – Evernote vám usnadní ukládání čehokoli, co chcete, na vámi vybrané zařízení.
Evernote jsem mohl rychle propojit s ClickUp, Google Calendar, Slack a Microsoft Teams, takže všechny moje standupy, schůzky s klienty a připomenutí se automaticky synchronizovaly s Evernote.
Nástroj je k dispozici i offline, takže je uklidňující vědět, že k mým poznámkám budu mít přístup i při kempování nebo cestování bez přístupu k internetu.
Funkce vyhledávání Evernote založená na umělé inteligenci je rychlá a intuitivní. Funguje v souborech PDF, dokumentech a obrázcích, takže prohledávání velkého množství poznámek a obsahu není nikdy problém.
Funkce Úkoly vám umožňuje nastínit kroky projektu a přidělit odpovědnosti ostatním – skvělý způsob, jak spolupracovat se svým týmem na cestách.
Nejlepší funkce Evernote
- Ukládejte úryvky z webu přímo do svých poznámek pomocí nástroje Web Clipper.
- Skenujte, digitalizujte a organizujte papírové dokumenty pomocí fotoaparátu svého telefonu.
- Upravujte poznámky a úkoly v reálném čase a udržujte všechny přispěvatele na stejné stránce.
Omezení aplikace Evernote
- Omezená bezplatná verze, která uživatele tlačí k prémiovému předplatnému. Pokud hledáte levnější variantu, podívejte se na další aplikace pro pořizování poznámek v tomto seznamu nebo prozkoumejte tyto alternativy Evernote.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Teams: 24,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8200 recenzí)
Většina uživatelů oceňuje, jak rychle a snadno mohou v Evernote najít a uspořádat své poznámky. Jeden uživatel také oceňuje možnost propojovat poznámky a vytvářet tak plynule znalostní databázi:
Jsem přesvědčen, že Evernote vděčí za svůj úspěch svému logu: pomáhá budovat sloní paměť, a to nejen z hlediska kapacity, ale také z hlediska neomezených propojení, která můžete vytvářet a obohacovat podle svých preferovaných klasifikačních pravidel. Můžete přidávat tolik značek, poznámkových bloků a podbloků, kolik chcete, nemluvě o interních odkazech propojujících jednotlivé poznámky.
Jsem přesvědčen, že Evernote vděčí za svůj úspěch svému logu: pomáhá budovat sloní paměť, a to nejen z hlediska kapacity, ale také z hlediska neomezených propojení, která můžete vytvářet a obohacovat podle svých preferovaných klasifikačních pravidel. Můžete přidávat tolik značek, poznámkových bloků a podbloků, kolik chcete, nemluvě o interních odkazech propojujících jednotlivé poznámky.
4. Microsoft OneNote – nejlepší aplikace pro pořizování poznámek ve volném formátu s možností synchronizace a spolupráce na více zařízeních
Microsoft OneNote poskytuje sadu nástrojů pro pořizování poznámek, které umožňují různé způsoby zadávání, včetně psaní na klávesnici, ručního psaní a kreslení.
Obsah z webu můžete přímo začlenit do svých poznámek, čímž zkvalitníte proces výzkumu a dokumentace. Vždy jsem považoval organizaci OneNote za skvělou. Je tak jednoduché najít to, co hledáte, s minimem kliknutí. Další věc, kterou miluji, je to, že aplikace je méně rigidní a plynulejší v textu, číslech a obrázcích.
Do stejné poznámky můžete rychle přidat vzorec, tabulku nebo obrázek. Oceňuji plynulost tohoto přístupu – připadá mi to jako přirozené psaní poznámek a vedení deníku.
Šablony OneNote poskytují pohodlný výchozí bod pro organizaci vašich poznámek, ať už plánujete projekt, sledujete úkoly nebo si vedete deník.
Náš tým otestoval funkce pro spolupráci, které fungovaly zcela bezproblémově. Můžete spolupracovat (na nákupních seznamech, nákupech na večírek nebo pracovních úkolech) s členy rodiny nebo svým týmem a vaše poznámky se aktualizují v reálném čase. Vždy existuje propojenost sady Microsft, která je její jedinečnou prodejní výhodou i omezením – záleží na tom, koho se zeptáte.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft OneNote
- Vytvořte si pocit fyzického pořadače s oddělenými sekcemi a stránkami v rozložení digitálního zápisníku.
- Převádějte ručně psané poznámky na psaný text
- Synchronizujte své poznámky napříč zařízeními a platformami a zachovejte tak kontinuitu svých myšlenek.
- Přístup k poznámkám i v režimu offline
Omezení aplikace Microsoft OneNote
- Uživatelé musí mít předplatné Microsoft 365, aby měli přístup k tomuto nástroji. V opačném případě budete muset použít alternativy OneNote.
- Poskytuje integraci hlavně s produkty Microsoftu, což je omezující pro uživatele jiných ekosystémů.
Ceny aplikace Microsoft OneNote
- Součástí předplatného Microsoft 365, cena od 69,99 $/rok.
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1500 recenzí)
5. Apple Notes – nejlepší integrace pro pořizování poznámek pro uživatele Apple
Apple Notes je jednoduchá, ale efektivní aplikace pro pořizování poznámek, která funguje na všech zařízeních Apple. Pokud jste zapálení do ekosystému Apple, mohla by se stát vaším oblíbeným nástrojem.
Stále se jedná o nejjednodušší aplikaci, pokud pracujete v prostředí Apple – kdykoli ji můžete vyvolat na svém Macu z pravého dolního rohu a okamžitě se zobrazí. Synchronizace funguje většinou skvěle; zkopírování něčeho z telefonu a vložení do počítače je jako kouzlo. Malé věci, které zlepšují uživatelský zážitek.
Pokud od aplikace očekáváte více, budete zklamáni. Pouhé přesouvání textu, formátování a odsazování není snadné ani přímočaré. Pokročilejší použití není podporováno.
Můžete ukládat různé typy obsahu, včetně obrázků, webových odkazů, ručně psaných poznámek, map, souborů PDF a náčrtků.
Upřednostňuji funkci skenování Apple Notes, která umožňuje skenovat dokumenty přímo z mého iPhone – není třeba používat skenery třetích stran! Dokumenty se ukládají přímo do aplikace Notes ve formátu PDF.
Nejlepší funkce aplikace Apple Notes
- Vytvářejte poznámky, upravujte seznamy, organizujte poznámky do složek a spravujte přílohy.
- Připněte si důležité poznámky nahoru pro rychlý přístup
- Přidejte štítky, abyste mohli poznámky snadno třídit a vyhledávat.
Omezení aplikace Apple Notes
- Omezeno na uživatele v rámci ekosystému Apple.
Ceny aplikace Apple Notes
- Zdarma: K dispozici zdarma na všech zařízeních Apple
Hodnocení a recenze aplikace Apple Notes
- G2: Nedostupné
- Capterra: Nedostupné
Podívejte se na tyto alternativy k Apple Notes!
6. Google Keep – nejlepší pro jednoduché pořizování poznámek a připomenutí
Google Keep umožňuje uživatelům snadno zaznamenávat nejrůznější obsah, včetně poznámek, seznamů, fotografií a zvukových záznamů, a vše organizovat na digitální nástěnce.
Sdílení poznámek s rodinou a přáteli je jednoduché. Můžete například sdílet nákupní seznam a v reálném čase sledovat aktualizace, jak jsou položky odškrtávány – není třeba se navzájem kontaktovat.
Osobně se mi líbí funkce hlasových poznámek v aplikaci Google Keep. Když spěchám a potřebuji si zapsat něco důležitého, stačí mi namísto toho nahrát hlasovou poznámku a později ji přepsat do textu – rychlé a efektivní!
Stejně jako u Apple Notes je vše, co je složitější nebo pokročilejší, co od tohoto nástroje očekáváte, obtížné. Možná byste čekali, že Google vynaloží větší úsilí na propojení Keepu s Google Tasks a Kalendářem, ale nestalo se tak. Nadále se jedná o dvě odlišné aplikace, což může být frustrující, pokud hledáte software nebo řešení typu „vše v jednom “.
Nejlepší funkce aplikace Google Keep
- Nechte si připomenout své úkoly na správném místě a ve správný čas pomocí časových a místních připomínek.
- Organizujte si poznámky pomocí štítků a barev
- Své poznámky můžete snadno integrovat do Google Docs, Kalendáře a dalších aplikací v rámci ekosystému Google.
- Připněte si poznámky na domovskou obrazovku zařízení a mějte přehled o prioritních úkolech.
Omezení aplikace Google Keep
- Vhodnější pro rychlé poznámky než pro podrobné a dlouhé zápisky.
- Funkce jsou příliš základní pro komplexní organizaci poznámek.
Ceny Google Keep
- Zdarma: Zcela zdarma při použití účtu Google.
Hodnocení a recenze aplikace Google Keep
- G2: Nedostupné
- Capterra: Nedostupné
Podívejte se na tyto alternativy k Google Keep!
7. Obsidian – nejlepší pro pokročilé psaní poznámek s propojenými poznámkami
Obsidian je aplikace pro pořizování poznámek, která je užitečná pro lidi jako já, kteří mají ve svých zařízeních stovky nebo tisíce poznámek.
Na tomto nástroji se mi nejvíce líbí propojení a obousměrné odkazy – můžete vytvářet spojení mezi poznámkami, nápady, lidmi, místy a dalšími věcmi.
Například jsem uložil několik poznámek k různým marketingovým kampaním, všechny týkající se stejného produktu. Propojení mi pomohlo udržet vše integrované a rychle přistupovat k relevantním poznámkám. Interaktivní graf také identifikuje skryté vzorce v poznámkách a vizualizuje jejich vzájemné vztahy.
V tomto ohledu jsem velkým fanouškem aplikací Obsidian a Notion. Ale pokud bych měl porovnat Notion a Obsidian, vybral bych si Notion, protože jeho funkce pro sdílení poznámek a spolupráci jsou mnohem plynulejší. Obsidian je skvělý, pokud chcete trávit hodně času samotným nástrojem. Pokud hledáte funkce pro spolupráci nebo integraci, kde můžete sdílet informace nebo úkoly na podporu svého produktivního pracovního postupu, není pro to tento nástroj určen.
Nejlepší funkce aplikace Obsidian
- Brainstormujte, provádějte výzkum a vytvářejte nápady na Canvas – vašem osobním prostoru.
- Sledujte historii verzí poznámek až po dobu jednoho roku.
- Vytvořte si personalizované prostředí pomocí pluginů a motivů
- Ovládejte, které soubory chcete synchronizovat s kterými zařízeními
Omezení aplikace Obsidian
- Spolupráce s ostatními na poznámkách je složitý proces.
- Jedná se především o desktopovou aplikaci; mobilní verze není tak robustní ani uživatelsky přívětivá.
Ceny Obsidianu
- Osobní: Zdarma
- Komerční: 50 $/uživatel za rok (měsíční tarif není k dispozici)
- Doplňky: 5 $/uživatel za měsíc za synchronizaci a 10 $/web za měsíc za publikování (účtováno měsíčně)
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
Většina uživatelů Obsidianu si pochvaluje snadné formátování poznámek v aplikaci pomocí značek markdown.
Obsidian také skvěle podporuje Markdown. Usnadňuje formátování poznámek a vkládání obrázků, tabulek a dalších médií.
Obsidian také skvěle podporuje Markdown. Usnadňuje formátování poznámek a vkládání obrázků, tabulek a dalších médií.
Některé z nich však nemají rády, že mnoho základních a zajímavých funkcí, jako je synchronizace v cloudu a předplatné pro více zařízení, je za paywallem.
Nevýhody: „Za předplatné pro více zařízení musíte platit, podle mě by to měla být jednorázová platba.“
Nevýhody: „Za předplatné pro více zařízení musíte platit, podle mě by to měla být jednorázová platba.“
8. Joplin – nejlepší open-source aplikace pro pořizování poznámek s důrazem na ochranu soukromí
Joplin je open-source aplikace pro pořizování poznámek, která vám pomůže vyjádřit vaše myšlenky slovy a bezpečně k nim přistupovat v systémech Windows, MacOS, Windows, Linux a iOS. Tento nástroj podporuje multimediální poznámky, včetně obrázků, videí, souborů PDF a zvukových souborů.
Jeho funkce sdílení a spolupráce fungují bezchybně. Umožnilo mi to sdílet své poznámky s přáteli, rodinou a kolegy a bez problémů na nich s nimi spolupracovat.
K dispozici byla také možnost uložit poznámku (na internetu) a sdílet odkaz s ostatními – snadný způsob, jak sdílet seznamy úkolů, firemní wiki nebo poznámky z jednání s velkou skupinou lidí.
Joplin nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení prostřednictvím pluginů, vlastních motivů a textových editorů (například Rich Text a Markdown), takže si nástroj můžete upravit podle svých představ.
Ačkoli se jedná o open-source aplikaci, zachovává soukromí dat díky šifrování End-To-End Encryption (E2EE). Vaše poznámky budou přístupné pouze vám, pokud se nerozhodnete je sdílet.
Nejlepší funkce aplikace Joplin
- Formátujte své poznámky pomocí Rich Text nebo Markdown
- Ukládejte webové stránky nebo pořizujte snímky obrazovky přímo pomocí rozšíření Web Clipper (k dispozici pro prohlížeče Chrome a Firefox).
- Pracujte offline a pořizujte si poznámky i na cestách
Omezení aplikace Joplin
- Rozhraní není tak uživatelsky přívětivé jako u některých komerčních aplikací, což omezuje jeho atraktivitu pro méně technicky zdatné uživatele.
- Synchronizace vyžaduje o něco více nastavení než u jiných běžných aplikací pro poznámky.
Ceny Joplin
- Základní: 2,99 €/měsíc
- Pro: 5,99 €/měsíc
- Teams: 7,99 €/měsíc na uživatele (minimálně 2 uživatelé)
Hodnocení a recenze aplikace Joplin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Podívejte se na tyto alternativy k aplikaci Joplin!
9. Simplenote – nejlepší pro pořizování poznámek bez rušivých vlivů se zaměřením na prostý text
Simplenote je jednoduchá aplikace pro pořizování poznámek, která se synchronizuje napříč několika zařízeními a platformami, včetně Android, iOS, Mac, Windows, Linux a webových prohlížečů. Poznámky se automaticky aktualizují v reálném čase na všech zařízeních – není třeba hledat tlačítko „synchronizovat“!
Nejužitečnější mi připadala funkce historie verzí. Někdy vytvořím podrobnou poznámku k určitému tématu a po dokončení práce ji upravím o nový obsah. Pokud pak později chci tuto poznámku znovu vyhledat, už to není možné.
Simplenote je v takových případech záchranou – zálohuje poznámky při každé změně, takže si mohu vyhledat, co jsem si zapsal před několika dny, týdny nebo dokonce měsíci.
Rozhraní je velmi podobné aplikaci Apple Notes, ale neumožňuje přidávat obrázky ani náčrtky.
Nejlepší funkce Simplenote
- Organizujte si poznámky pomocí značek a rychle je vyhledávejte pomocí funkce okamžitého vyhledávání této aplikace pro Android.
- Spolupracujte s přáteli a členy týmu sdílením seznamů, zveřejňováním pokynů nebo publikováním poznámek online.
- Pište, prohlížejte a publikujte poznámky ve formátu Markdown.
Omezení aplikace Simplenote
- Není možné vkládat tabulky
- Postrádá jakoukoli estetickou přitažlivost
Ceny Simplenote
- Zdarma pro všechny uživatele
Hodnocení a recenze Simplenote
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Simplenote se jeví jako oblíbená volba pro psaní poznámek ve třídách a na schůzkách, uživatelé oceňují jeho jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní.
Velmi mi to pomohlo při schůzkách, kde jsem si mohl zapisovat poznámky.
Velmi mi to pomohlo při schůzkách, kde jsem si mohl zapisovat poznámky.
Nevýhodou je samozřejmě absence doplňkových funkcí, jako jsou šablony, jak poukázal tento uživatel.
10. Bear – nejkrásnější minimalistické uživatelské rozhraní (pro uživatele Apple)
Bear je aplikace pro pořizování poznámek založená na Markdownu, která vám umožňuje formátovat a organizovat různé typy obsahu (včetně textu, fotografií, tabulek a seznamů úkolů) v rámci jedné poznámky.
Líbila se mi jeho estetika, zejména minimalistické uživatelské rozhraní – díky němu jsem se při práci s aplikací cítil méně nervózní, i když jsem měl před sebou obrovský seznam úkolů, které jsem musel splnit!
Bear je k dispozici pro Mac, iPhone a iPad. Je to skvělá volba, pokud dáváte přednost ekosystému Apple a hledáte něco vizuálně přitažlivějšího než Apple Notes.
Pokud se rozhodnete pro placenou verzi Bear PRO, získáte přístup k pokročilým funkcím, jako je vyhledávání pomocí OCR a export poznámek do různých formátů (PDF, HTML, DOCX a JPG). Pokud se zajímáte o design, tato investice se vám vyplatí.
Nejlepší funkce aplikace Bear
- Formátujte své poznámky pomocí jednoduchého Markdownu
- Organizujte si poznámky pomocí flexibilních systémů značek
- Pomocí skládání se můžete soustředit na jednu část a ostatní skrýt.
- Přizpůsobte si aplikaci pomocí krásných motivů
Omezení aplikace Bear
- K dispozici pouze pro iOS a macOS, což omezuje jejich použití na ekosystém Apple.
- Některé základní funkce, jako synchronizace iCloud a možnosti exportu, vyžadují předplatné.
Pokud používáte Windows nebo jakýkoli jiný operační systém, můžete vyzkoušet tyto alternativy aplikace Bear.
Ceny aplikace Bear
- Základní: zdarma
- Pro: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Bear
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (nedostatek recenzí)
Která aplikace pro pořizování poznámek je nejlepší ze všech?
Aplikace, které jsme otestovali a vybrali, mají několik společných rysů: všechny jsou jednoduché na používání, dostupné na různých platformách a pomáhají mi být organizovanější a produktivnější.
Ačkoli jsou skvělé pro pořizování poznámek a jejich pozdější prohlížení, jen velmi málo nástrojů nabízí více než základní funkce.
Dávám přednost nástrojům, které mi pomáhají vyvážit osobní i pracovní úkoly, proto preferuji aplikace s pokročilými funkcemi, jako je týmová spolupráce, správa úkolů, správa projektů a robustní integrace.
Mít v zařízení více aplikací pro pořizování poznámek je zbytečné – jen mi to zaplňuje digitální prostor a přetěžuje mě to. Proto rád používám jednu výkonnou aplikaci, která má mnoho funkcí a integruje se s mými technologiemi.
Existuje pouze jeden software, který splňuje všechna kritéria – ClickUp!
Zjednodušuje psaní poznámek pomocí dokumentů, poznámkového bloku a připravených šablon. Funkce umělé inteligence urychlují psaní, vyhledávání starých poznámek a přepisování hlasových poznámek. A nástroje pro správu projektů nám umožňují mít přehled o seznamech úkolů a spolupracovat s mezifunkčními týmy.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!