10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro schůzky a asistenty schůzek v roce 2025

Většina z nás má s jednáními bohaté zkušenosti. Ať už je organizujete, účastníte se jich nebo máte za úkol pořizovat poznámky, často se musíte soustředit na mnohem více věcí než jen na samotné jednání.
Rozvoj nástrojů umělé inteligence (AI) pro schůzky znamená, že můžeme část administrativní práce přenechat těmto nástrojům a být tak aktivnějšími účastníky. ?
Chcete nástroj AI pro pořizování poznámek, který extrahuje klíčové body a vytváří přehledné shrnutí? Nebo možná potřebujete nástroj, který vám pomůže s plánováním a pořizováním poznámek pro vaši příští videokonferenci? Ať už situace vyžaduje cokoli, existuje pro to nástroj AI pro schůzky.
Podívejme se na některé z nejlepších nástrojů AI pro schůzky, včetně nezbytných funkcí, výhod, nevýhod, cen a dalších informací, které vám pomohou vybrat nejlepšího asistenta AI pro schůzky.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro schůzky?
Nástroje AI pro schůzky by měly zjednodušit celý proces schůzky nebo rozhodování – ať už se jedná o automatické vytváření shrnutí schůzky nebo přepisování schůzky v reálném čase. Nejlepší asistenti AI pro schůzky šetří čas, energii a peníze, takže se vyplatí najít ten správný pro vás. ?
Při porovnávání nástrojů AI pro schůzky si položte následující otázky:
- Funkce: Obsahuje tento nástroj funkce a vlastnosti, které jsou pro vás nezbytné?
- Odbornost: Umí tento nástroj jednu věc opravdu dobře, nebo nabízí celou řadu funkcí?
- Použití: Můžete platformu používat pro různé typy schůzek, nebo pouze pro interní schůzky?
- Integrace: Funguje tento asistenční nástroj s platformami pro videokonference nebo schůzky, jako jsou Zoom, Webex nebo Google Meet? A co aplikace pro zasílání zpráv, jako jsou Slack nebo Microsoft Teams? Existuje rozšíření AI pro Chrome?
- Uživatelská zkušenost: Je nástroj snadno pochopitelný a použitelný?
- Cena: Je software pro správu schůzek s umělou inteligencí v rámci vašeho rozpočtu?
Každý tým má trochu jiné potřeby, proto zvažte své konkrétní cíle. Možná chcete ušetřit čas strávený psaním zápisů z jednání nebo potřebujete rychlejší způsob, jak vytvářet shrnutí jednání. Zvažte své potřeby a pomocí výše uvedeného seznamu vytvořte užší výběr vhodných možností.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro schůzky
Vzhledem k velkému množství informací o nástrojích AI může být nalezení toho nejlepšího pro schůzky náročné. Proto jsme tuto práci udělali za vás. Zde je náš seznam nejlepších nástrojů AI pro schůzky, které zefektivní váš proces od začátku do konce.
1. ClickUp
S příchodem ClickUp AI se oblíbená platforma pro správu projektů stala jedním z nejlepších AI asistentů pro schůzky, které jsou dnes k dispozici. Tento AI asistent je přizpůsoben vaší práci díky stovkám ručně vytvořených AI nástrojů. ⚒️
Pomocí ClickUp AI můžete shrnout své schůzky a poté automatizovat seznam akčních položek, které můžete během chvilky převést na úkoly. Okamžité převedení poznámek ze schůzky na seznamy úkolů šetří čas, zvyšuje odpovědnost vašeho týmu a udržuje vysokou produktivitu.
Samozřejmě, ClickUp je místo, kde můžete vykonávat veškerou svou práci na jednom místě. Kromě ClickUp AI získáte přístup k rozsáhlé knihovně šablon, které vám pomohou zefektivnit váš pracovní postup, včetně této šablony programu jednání od ClickUp. Spravujte všechny své seznamy úkolů a akcí pomocí ClickUp Tasks. Vytvářejte a sdílejte dokumenty s členy týmu a vytvářejte společné programy jednání pomocí ClickUp Docs.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Získejte okamžité, vysoce kvalitní shrnutí schůzky, které zahrnuje klíčové momenty a rozhodnutí.
- Vytáhněte akční položky ze schůzek, dokumentů a úkolů a vytvořte si seznam úkolů.
- Vytvářejte a sdílejte programy schůzek pomocí ClickUp Docs.
- Využijte vestavěné šablony a ušetřete čas při vytváření nových programů a poznámek ze schůzek.
- Brzy k dispozici: Vytváření úkolů a podúkolů s metadaty Smart Fill pro úsporu času
- Brzy k dispozici: Získejte shrnutí vašich projektových schůzek a standupů.
Omezení ClickUp:
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Airgram
Airgram je asistent pro schůzky s umělou inteligencí, který se postará o detaily, abyste se mohli více soustředit na samotnou schůzku. Tento nástroj nahrává schůzky, přepisuje je a shrne, takže můžete snadno sdílet schůzky a hlasové konverzace s ostatními. ?
Nejlepší funkce Airgramu:
- Pomocí AI od Airgramu můžete převést audio a video záznamy na textové přepisy.
- Pozvěte Airgram, aby automaticky zaznamenával naplánované schůzky.
- Uspořádejte si poznámky ze schůzek na jednom místě
- Sdílejte úryvky ze schůzek a odkazy s interními a externími kontakty.
Omezení Airgramu:
- Někteří uživatelé uvádějí, že AI má potíže rozlišit mezi jednotlivými mluvčími.
- Přepisy jsou v současné době k dispozici pouze v angličtině.
Ceny Airgram:
- Bezplatný tarif
- Plus: 18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Airgram:
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: n/a
3. Otter
Otter je nástroj založený na umělé inteligenci, který se stará o přepis v reálném čase a hlasové poznámky ze schůzek. Tento nástroj umělé inteligence pro schůzky zahrnuje společné poznámky a přepisy, živé shrnutí schůzky a možnost přiřadit účastníkům úkoly. ?
Nejlepší funkce Otter:
- Přidejte k přepisu schůzky důležité body a komentáře a proměňte je v akční položky.
- Pozvěte Otter na naplánované online schůzky a pořizujte poznámky, i když se jich nemůžete zúčastnit.
- Získejte okamžité odpovědi od AI a svého týmu, aniž byste museli opustit schůzku, díky Otter AI Chat.
- Automaticky odesílejte shrnutí účastníkům schůzky
Omezení Otter:
- Neexistuje žádná výzva k ukončení nahrávání, takže je snadné nechtěně nechat Otter nahrávat váš hovor.
- Uživatelé uvádějí, že zvukový soubor nelze dodatečně upravit a odstranit z něj citlivé informace před sdílením.
Ceny Otter:
- Bezplatný tarif
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Otter:
- G2: 4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
4. Fathom
Fathom je bezplatný nástroj umělé inteligence pro pořizování poznámek, který můžete pozvat k účasti na videokonferencích, aby zaznamenával, přepisoval a shrnoval schůzky. Tento nástroj vám po skončení schůzky poskytne okamžitý přístup k nahrávkám hovorů, přepisům a všem vašim zvýrazněným klipům. ?
Nejlepší funkce Fathom:
- Automaticky shrňte své schůzky
- Synchronizujte poznámky z hovorů se svým CRM systémem
- Kopírujte shrnutí a poznámky napříč platformami bez problémů s formátováním.
- K dispozici v 7 jazycích, včetně angličtiny, španělštiny a francouzštiny.
Pochopte omezení:
- Někteří uživatelé uvádějí, že umělá inteligence v této aplikaci pro pořizování poznámek má potíže rozlišovat hlasy při velkých schůzkách.
- Neexistuje žádná „světlá“ verze, což může být problém pro některé uživatele s astigmatismem.
Ceny Fathom:
- Zdarma
Hodnocení a recenze Fathom:
- G2: 5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (8 recenzí)
5. Fireflies. ai
Fireflies. ai je AI asistent pro schůzky, který automatizuje vaše poznámky ze schůzek. Použijte jej k přepisu schůzek, jejich shrnutí a vytvoření knihovny předchozích schůzek, kterou můžete prohledávat a znovu navštěvovat. ?
Fireflies. ai nejlepší funkce:
- Přepisujte konverzace z aplikací pro videohovory, zvukových souborů a volacích zařízení.
- Pomocí vyhledávání založeného na umělé inteligenci můžete filtrovat minulé konverzace.
- Analyzujte dobu vystoupení řečníků, porozumějte jejich názorům a sledujte vlastní témata, jako jsou zmínky o konkurenci.
- Sdílejte poznámky ze schůzek s ostatními prostřednictvím aplikací pro spolupráci, jako je Slack.
Omezení Fireflies. ai:
- Někteří uživatelé považovali množství návrhů akčních bodů za příliš velké vzhledem k délce nebo náročnosti svých schůzek.
- Fireflies. ai funguje pouze pro interní schůzky, takže jej nelze použít jako pomocníka pro pořizování poznámek při externích hovorech.
Ceny Fireflies. ai:
- Bezplatný tarif
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Fireflies. ai:
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4/5 (5 recenzí)
6. Sembly
Sembly je nástroj umělé inteligence pro schůzky, který pořizuje poznámky ze schůzek, shrne schůzky a poskytuje užitečné informace díky vestavěné funkci chatu. Pořizujte si poznámky ze schůzek a synchronizujte je s nástroji pro správu úkolů, abyste mohli pracovat efektivněji. ✍️
Nejlepší funkce Sembly:
- Pomocí vyhledávací funkce najděte předchozí schůzky.
- Přidejte poznámky s časovým razítkem a záložky, abyste zdůraznili klíčové body a hlavní závěry.
- Použijte Semblian, vestavěný chat, abyste získali odpovědi a vygenerovali následný e-mail na základě vašeho hovoru nebo schůzky.
- Pošlete Sembly na schůzky, kterých se nemůžete zúčastnit, a prohlédněte si poznámky z hovoru, až budete mít čas.
Omezení Sembly:
- Někteří uživatelé měli potíže s přidáním Sembly k hovorům na poslední chvíli.
- Sembly je v současné době k dispozici pouze v angličtině.
Ceny Sembly:
- Bezplatný tarif
- Profesionální: 10 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Tým: 20 $/měsíc pro až 40 uživatelů
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sembly:
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: n/a
7. Avoma
Avoma je komplexní nástroj umělé inteligence pro schůzky a analýzu příjmů, který zefektivňuje celý proces schůzek. Nástroj nabízí šablony programů, společné pořizování poznámek, automatické nahrávání, živý přepis a poznámky generované umělou inteligencí. ?
Nejlepší funkce Avoma:
- Využijte vestavěné šablony programů a pošlete je účastníkům, aby mohli přidat své připomínky.
- Prohledávejte přepisy a nahrávky a vracejte se k označeným částem.
- Vytvářejte poznámky z jednání podobné lidským, poháněné umělou inteligencí.
- Přidávejte poznámky, komentáře a zmínky do svých poznámek z hovorů nebo schůzek.
Omezení Avoma:
- Někteří uživatelé zjistili, že při poslechu přepisů ve vyšší rychlosti dochází k vynechávání slov.
- Připojení Avomy k schůzce na poslední chvíli může trvat několik minut.
Ceny Avoma:
- Bezplatný tarif
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Plus: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 79 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avoma:
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5 recenzí)
Další nástroje pro analýzu příjmů založené na umělé inteligenci najdete v těchto alternativách k Gongu!
8. Supernormal
Supernormal je nástroj umělé inteligence pro schůzky, který automaticky pořizuje poznámky, upravuje je a formátuje tak, aby byly připravené k použití. Ukládejte si poznámky ze schůzek na jednom místě, synchronizujte je s nástroji třetích stran a okamžitě je sdílejte s účastníky schůzky. ?️
Nejlepší funkce Supernormal:
- Automaticky zaznamenávejte důležité detaily pomocí AI poznámek.
- Přizpůsobte si vlastní šablony tak, aby odpovídaly vašemu stylu psaní a pořizování poznámek.
- Vytvořte prohledávatelnou knihovnu předchozích hovorů, konverzací a schůzek.
- Vytvořte seznam úkolů, které můžete odškrtávat.
Omezení Supernormal:
- Někteří uživatelé zjistili, že software AI nerozlišoval jasně mezi různými hlasy.
- Cena se odvíjí od počtu minut, které nahrajete za měsíc, nikoli od pevného měsíčního poplatku za uživatele.
Ceny Supernormal:
- Bezplatný tarif
- Výhoda: Od 24 $/měsíc za 1 000 minut měsíčně
Hodnocení a recenze Supernormal:
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: n/a
9. Znovu sledovat
Funkce umělé inteligence Rewatch vám umožňuje automaticky nahrávat, sdílet a spolupracovat s vaším týmem na videokonferencích. Získejte podrobné informace díky nahrávkám schůzek, znovu si prohlédněte důležité momenty s časovými značkami a přistupujte ke svým nahrávkám v centrálním video hubu. ?
Znovu si prohlédněte nejlepší funkce:
- Automaticky zaznamenávejte a přepisujte virtuální schůzky
- Ukládejte všechny své videohovory a nahrávky obrazovky na jednom místě
- Spolupracujte se svým týmem sdílením nápadů, diskutováním o zpětné vazbě a kladením otázek.
- Získejte podporu ve více než 30 jazycích.
Omezení opětovného sledování:
- Někteří uživatelé by uvítali, kdyby bylo snazší vyhledávat nebo filtrovat konverzace podle mluvčího.
- Videa si můžete stáhnout v mobilní aplikaci, ale ve webové verzi tato funkce není k dispozici.
Ceny za opětovné shlédnutí:
- Bezplatný tarif
- Tým: 19 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Znovu si prohlédněte hodnocení a recenze:
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
10. jamie
jamie je nový nástroj umělé inteligence pro schůzky, který se zaměřuje na vytváření shrnutí schůzek. Když pozvete tohoto asistenta umělé inteligence na svou schůzku, poslechne si zvukový záznam a shrne vše, co bylo projednáno.
jamie nejlepší funkce:
- Zachyťte shrnutí schůzky pomocí umělé inteligence během několika okamžiků.
- Používejte je s jakýmkoli softwarem pro schůzky.
- Vyberte si, zda chcete jednoduché nebo podrobné shrnutí.
Omezení Jamie:
- jamie vytváří pouze shrnutí schůzek, takže pro nahrávky, klipy nebo úplné přepisy budete potřebovat jiný nástroj.
- Jelikož se jedná o nový nástroj, jamie v současné době přijímá nové uživatele z čekacího seznamu.
Ceny Jamie:
- Od 24 € měsíčně (přibližně 26 $ měsíčně)
Hodnocení a recenze Jamieho:
- G2: n/a
- Capterra: n/a
Ušetřete čas díky těmto nástrojům umělé inteligence pro schůzky
Díky technologii AI vám řada nástrojů umožní být více přítomni na schůzkách, obchodních hovorech a živých ukázkách. S různými softwarovými možnostmi v tomto seznamu najdete nejlepšího asistenta AI pro schůzky podle svých potřeb a začnete zefektivňovat své procesy.
Pokud jste připraveni zefektivnit celý svůj pracovní postup, nehledejte nic jiného než ClickUp. Naše komplexní platforma pro produktivitu vám pomůže zjednodušit procesy, hladce spolupracovat s ostatními a integrovat tisíce dalších nástrojů, které již používáte. ?
Navíc ClickUp AI je váš osobní asistent poháněný umělou inteligencí, který dokáže psát shrnutí schůzek a vytvářet akční položky, které můžete okamžitě proměnit v seznamy úkolů.
Ale nemusíte nám věřit jen na slovo. Vyzkoušejte ClickUp zdarma a objevte lepší způsob, jak spravovat své schůzky a pracovní život obecně!