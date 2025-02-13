10 nejlepších rozšíření AI pro Chrome, která zvýší vaši produktivitu v roce 2025

Pokud jste někdy měli otevřeno tolik karet, že jste už nedokázali přečíst jejich názvy, pak chápete, co znamená přetížení aplikací. Když se snažíme dokončit práci a neustále přepínáme z jedné webové aplikace do druhé, náš prohlížeč i mozek jsou nakonec vytíženy na maximum.
Potřebujeme aplikace s rozšířeními pro prohlížeče, které nám vyjdou vstříc.
Rozšíření Google Chrome snižují zatížení našich karet a rozšíření s integrovanou umělou inteligencí snižují také naše mentální zatížení.
Zde je 10 nejlepších rozšíření AI pro Chrome, která vám pomohou zvládnout více práce za méně času (s menším počtem karet).
Co byste měli hledat v rozšíření AI pro Chrome?
Nástroje AI nemohou převzít vaši práci na vysoké úrovni. Mohou však zefektivnit váš pracovní postup tím, že kontrolují chyby, píší, shrňují a zpracovávají další opakující se úkoly. V ideálním případě by vám tyto nástroje měly ulehčit od náročných úkolů.
Nejlepší rozšíření AI pro Chrome pro vás bude záviset na vaší roli. Projektoví manažeři budou chtít nástroje AI pro řízení projektů s funkcemi pro pořizování poznámek. Rozšíření Chrome pro vývojáře však musí zahrnovat nástroje AI pro kódování. Hledejte funkce související s úkoly, které provádíte nejčastěji.
Kromě toho se podívejte na tyto tři klíčové funkce, které vám zajistí, že vám rozšíření pro Chrome usnadní život:
- Zpracování přirozeného jazyka: Nástroje AI stojí a padají se svými schopnostmi zpracování přirozeného jazyka – schopností porozumět vašim pokynům a správně na ně reagovat. Nástroje postavené na velkých jazykových modelech, jako je GPT-4, nebo na strojovém učení poskytují nejlepší zpracování přirozeného jazyka.
- Vyskakovací chatovací okna: Měli byste mít možnost vyvolat svého chatbota AI z jakékoli webové stránky, zadat mu svůj dotaz, získat odpověď a pokračovat ve svém dni.
- Rychlost: Dobré rozšíření pro Chrome by nikdy nemělo zpomalovat váš prohlížeč a vždy by mělo pomáhat šetřit čas.
10 nejlepších rozšíření AI pro Chrome
S ohledem na tyto nezbytné funkce jsme sestavili seznam 10 nejlepších rozšíření pro Chrome, která zvyšují produktivitu – všechna mají zabudovanou umělou inteligenci, která vám pomůže zefektivnit pracovní postupy. Rozdělili jsme je podle typů úkolů, které tyto nástroje zvládají nejlépe, aby pro vás bylo snadné najít tu správnou AI. 👯
1. ClickUp
Nejlepší pro shrnování poznámek
ClickUp je lékem na přetížení aplikacemi. 🩺
Díky nástrojům pro spolupráci, psaní, brainstorming, plánování a šablonám pro zvýšení produktivity může tato jedna aplikace nahradit všechny vaše ostatní aplikace. Kromě webové aplikace a mobilních aplikací pro iOS a Android můžete k funkcím ClickUp přistupovat také z rozšíření ClickUp pro Chrome.
Jedná se o jedno z nejlepších rozšíření pro Chrome pro projektové manažery. Můžete vytvářet úkoly, připojovat e-maily z Gmailu nebo Outlooku, pořizovat a označovat snímky obrazovky, přidávat webové stránky k úkolům, sledovat čas a pořizovat poznámky odkudkoli na internetu.
ClickUp AI vám usnadní psaní poznámek tím, že během několika sekund vygeneruje shrnutí a identifikuje úkoly, které je třeba provést. Tak se můžete rychleji dostat k jádru věci. 😍
Nejlepší funkce
- Získejte TL;DR pro poznámky z jednání, brainstormingové sezení a dlouhé konverzace s automatickým shrnutím.
- Najděte akční položky v dlouhých poznámkách a přeměňte je na úkoly jedním kliknutím.
- Přidejte kontext k úkolům a poznámkám připojením e-mailů, screenshotů nebo webových stránek.
Omezení
- Funkce AI nejsou součástí bezplatného tarifu.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za člena za měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena za měsíc
- Podniky: Individuální ceny
- Doplněk AI: Dodatečných 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 750 recenzí)
2. Seamless. ai
Nejlepší pro shrnování poznámek
Seamless. ai, navržený pro prodejní týmy, je jedním z rozšíření pro Chrome založených na umělé inteligenci, které zásadně změní váš proces vyhledávání potenciálních zákazníků. Samotní autoři jej popisují jako vyhledávač pro B2B prodejní kontakty. Díky rozšíření pro Chrome se jejich aplikace integruje do vašeho oblíbeného vyhledávače. 🔍
Seamless můžete použít ke shromažďování prodejních kontaktů ze Salesforce, LinkedIn, Sales Navigator, Recruiter nebo jakékoli B2B stránky na internetu. Dokáže najít kontaktní informace o osobách s rozhodovací pravomocí na B2B webových stránkách nebo může použít účet dané osoby na sociální síti LinkedIn k poskytnutí ověřeného telefonního čísla a e-mailové adresy.
Tento program vám nejen pomůže s vytvářením seznamů, ale také poskytuje cenné informace o prodeji, díky nimž bude vaše oslovování zákazníků efektivnější. Uvidíte údaje o záměrech, dozvíte se o aktuálních technologiích vašich potenciálních zákazníků a zjistíte jejich nejnaléhavější obchodní potřeby.
Poté můžete své poznámky o potenciálních zákaznících importovat do Salesforce, HubSpot nebo svého oblíbeného CRM pouhým kliknutím na tlačítko.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte seznamy svých ideálních zákazníků s ověřenými kontaktními údaji B2B, včetně čísel mobilních telefonů a přímých linek.
- Importujte své poznámky o generování potenciálních zákazníků do svého CRM jediným kliknutím.
- Získejte další informace o svých potenciálních zákaznících, díky kterým bude vaše oslovování efektivnější.
Omezení
- Někteří zákazníci uvádějí, že ne vždy získávají přesná data, což může vést k vysoké míře okamžitého opuštění stránky.
- Seamless. ai neuvádí ceny na svých stránkách ani nezajišťuje transparentnost cen a mnoho stávajících zákazníků ji popisuje jako drahou.
Ceny
- Zdarma
- Základní tarif: Zobrazit cenu po bezplatné registraci
- Pro Plan: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
- Plán Enterprise: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 135 recenzí)
3. Jasper
Nejlepší pro generování textu
Jasper nenahrazuje váš tým copywriterů. Roboti a lidé mohou koexistovat! ✌️
Tento program však může urychlit váš marketingový pracovní postup tím, že vytváří jak dlouhé, tak krátké vysoce kvalitní obsahy vytvořené pomocí AI. Dokáže vytvořit první návrh v mžiku a umožní vašemu kreativnímu týmu soustředit se na složitější věci, jako je přidání lidského doteku.
Můžete si vybrat tón pro svůj obsah a naučit Jasper hlas vaší značky, aby se časem stal přesnější. Navíc je tento nástroj umělé inteligence schopen převést váš stávající obsah do nových formátů, takže můžete napsat jeden blogový příspěvek a okamžitě jej převést na podcast, video na YouTube, příspěvek na sociálních médiích nebo e-mailový newsletter.
S rozšířením Jasper pro Chrome založeným na umělé inteligenci můžete tyto nástroje umělé inteligence používat kdekoli online, kde píšete, od Gmailu po Google Docs.
Nejlepší funkce
- Pomocí AI psaní můžete vytvářet jakýkoli typ obsahu, od příspěvků na sociálních médiích přes blogy až po skripty podcastů.
- Pište pomocí AI v jakémkoli webovém textovém editoru
- Vyberte si tón, který chcete pro každý obsah, a přizpůsobte jej svému vlastnímu procesu psaní.
- Tento nezbytný nástroj vám ušetří čas tím, že se naučí psát v duchu vaší značky a následovat váš styl psaní.
Omezení
- Mnoho uživatelů hlásí, že obsah obsahuje faktické chyby, takže budete i nadále potřebovat lidské ověřovatele faktů, aby tento bot zůstal poctivý.
- Neobsahují žádné vestavěné SEO nástroje, takže pokud chcete optimalizovat svůj obsah pro hodnocení vyhledávačů, budete potřebovat druhý nástroj.
Ceny
- Vytvořil: 39 $ měsíčně
- Týmy: 99 $ měsíčně
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Bonus: Alternativy k Jasper AI!
4. Compose AI
Nejlepší pro generování textu
Tento AI asistent pro psaní byl vytvořen speciálně pro prohlížeč Chrome. Zatímco mnoho jiných aplikací v tomto seznamu nabízí kromě rozšíření pro Chrome také webové a mobilní aplikace, Compose AI je čistě rozšíření.
Pokud jste tedy nadšeni jednoduchostí, Compose AI na vás čeká. 💘
Tento program nabízí pět klíčových funkcí AI pro psaní: psaní čehokoli, snadné odpovídání na e-maily, psaní e-mailů, automatické doplňování a přeformulování. Umí napsat několik odstavců na základě jediného zadání nebo vám pomůže psát rychleji díky automatickému doplňování, které dokončí vaše věty v reálném čase. Díky této hladké integraci do Google Chrome napíšete e-maily za polovinu času.
Nejlepší funkce
- Rychle pište a odpovídejte na e-maily pomocí snadné funkce pro odpověď na e-mail, která dokáže napsat úplnou odpověď na základě předchozí e-mailové konverzace a pouze několika dalších slov od vás.
- Přepište svůj text tak, aby zněl profesionálněji, přátelštěji nebo zábavněji.
- Požádejte Compose AI, aby vám pomohla napsat zcela nový obsah na základě vašich pokynů.
Omezení
- Tento program je relativně nový a ve srovnání s ostatními AI asistenty pro psaní v tomto seznamu dosud netestovaný.
- Mnoho recenzentů v Chrome Web Store uvádí, že mají potíže se zrušením placeného předplatného poté, co se zaregistrovali.
Ceny
- Zdarma
- Premium: 9,99 $ měsíčně
- Ultimate: 29,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
5. ChatGPT pro Google
Nejlepší pro generování textu
Snad nejznámějším chatbotem s umělou inteligencí je ChatGPT od OpenAI. Je naprogramován na jazykovém modelu GPT-4 od OpenAI, který je jedním z nejlepších velkých jazykových modelů na trhu. Tvoří základ mnoha různých chatbotů s umělou inteligencí, takže je to, jako by mnoho z těchto botů sdílelo podobnou DNA. 🧬
ChatGPT byl vždy k dispozici zdarma jako součást mise OpenAI vytvořit AI, která bude přínosem pro celé lidstvo. Je tedy k dispozici také jako bezplatné rozšíření pro Chrome.
Rozšíření ChatGPT pro Chrome vám umožňuje zobrazit výsledky ChatGPT vedle výsledků vyhledávání. ChatGPT pro Google můžete používat v jakémkoli vyhledávači, který používáte v prohlížeči Chrome, včetně Google Search, Bing, Yahoo a Duck, Duck, Go.
Nejlepší funkce
- Požádejte ChatGPT, aby pro vás napsal originální obsah na základě vašich pokynů a instrukcí.
- Nechte ChatGPT přeformulovat, shrnout nebo zjednodušit obsah, který jste již napsali.
- Při výzkumu pro své psaní používejte ChatGPT a klást mu otázky týkající se výsledků vyhledávání.
Omezení
- Stejně jako většina chatbotů, i ChatGPT často dělá faktické chyby ve svém psaném obsahu, takže budete muset ověřit vše, co napíše.
- Někteří uživatelé si stěžují, že obsah, který ChatGPT píše, může znít obecně nebo neoriginálně.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Bonus: Alternativy k ChatGPT!
6. Grammarly
Nejlepší pro korektury
Představte si své úkoly z angličtiny na střední škole označené červeným perem a okamžitě pochopíte hodnotu Grammarly. ✍️
Tento plugin pro korekturu opravuje gramatiku a během práce navrhuje zjednodušení procesu psaní. Obsahuje také kontrolu plagiátů, takže se můžete ujistit, že veškerá vaše práce je v pořádku – protože i když píšete vlastní obsah, může se do něj neúmyslně vplížit plagiát.
Rozšíření Grammarly pro Chrome vám pomůže psát správně a srozumitelně. A s GrammarlyGO, asistentem Grammarly poháněným umělou inteligencí, můžete požádat o pomoc s přepsáním velkých částí textu nebo požádat chatbota s umělou inteligencí, aby za vás napsal nový text – a to odkudkoli, kde píšete ve svém prohlížeči Chrome.
GrammarlyGO můžete používat i v rámci bezplatného tarifu, ale pouze pro omezený počet výzev každý měsíc.
Nejlepší funkce
- Pište bez chyb díky opravám gramatiky v reálném čase.
- Zjednodušte si psaní a vyjádřete své myšlenky jasněji díky návrhům na přeformulování vět.
- Před publikováním nebo odesláním zkontrolujte, zda text neobsahuje náhodné plagiáty.
Omezení
- Někteří uživatelé uvádějí, že návrhy Grammarly na přeformulování mohou způsobit, že jejich texty zní příliš formálně.
- Kontrola plagiátů a pokročilejší opravy jsou k dispozici pouze pro platící předplatitele.
Ceny
- Zdarma
- Premium: 12 $ měsíčně
- Podnikání: 15 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 900 recenzí)
7. Speak AI
Nejlepší pro převod zvuku
Ať už se účastníte přednášky, vytváříte přepis pro svůj podcast nebo se snažíte zaznamenat poznámky z tutoriálu na YouTube, Speak AI za vás udělá tu nejtěžší práci. 🏋️♀️
Tato aplikace převádí zvuk na písemné přepisy. A s rozšířením pro Chrome můžete zachytit zvuk z jakékoli webové stránky. Poté můžete použít vestavěného chatbota s umělou inteligencí – nazvaného Speak Magic Prompts – k prohledání přepisu a získání rychlých odpovědí. 🧙
Takže ve dnech, kdy máte nabitý program a nemáte čas poslouchat audio nebo číst přepis, můžete získat důležité informace ze Speak AI.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte přepisy jakéhokoli zvukového záznamu, od týmových schůzek přes podcasty až po videa na YouTube.
- Zeptejte se chatbota AI na otázky týkající se přepisu, abyste získali důležité informace nebo rychle našli informace v dlouhém obsahu.
- Automaticky získávejte datové informace z přepisu pomocí automatizovaných analýz, grafů a tabulek.
Omezení
- Přepisování dlouhých zvukových souborů bude i nadále trvat hodně času, téměř stejně dlouho jako samotný zvukový soubor.
- Někteří uživatelé shledali formátování přehledů přepisů obtížně čitelným a vizuálně neatraktivním.
Ceny
- Platba podle skutečného využití: 0 $ předem, platba za každou použitou funkci
- Začátečník: 57 $ měsíčně
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 5/5 (9+ recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
8. Otter. ai
Nejlepší pro převod zvuku
Další aplikace pro přepis s integrovaným chatbotem AI, Otter, byla speciálně navržena pro schůzky. 👥
Tuto aplikaci můžete pozvat na schůzku v Zoom nebo Google Teams, nebo ji použít k nahrávání zvuku během přednášky, telefonátu s klientem nebo osobní schůzky. Objeví se ve vašem seznamu účastníků, stejně jako další člen týmu.
Otter. ai také nabízí chatbot, který dokáže odpovídat na otázky během schůzek. Pokud tedy někdo zmeškal důležité informace, může se o ně okamžitě dozvědět. Je to, jako byste měli na schůzkách vždy po boku svého nejlepšího kolegu z kanceláře.
Nejlepší funkce
- Přepište zvukové záznamy z jednání svého týmu a rychle vytvořte zápisy z jednání.
- Automaticky zachycujte snímky a přidávejte je do svých poznámek z jednání
- Použijte chatbot Otter.ai k zodpovězení otázek a pomoci jednotlivým členům týmu dohnat zpoždění, aniž byste museli přerušovat schůzku.
Omezení
- Někteří uživatelé si stěžují, že přepis nefunguje dobře, pokud je v pozadí hluk nebo lidé mluví přes sebe.
- Neexistuje možnost nastavit čas ukončení nebo připomenutí k ukončení nahrávání, takže někteří uživatelé uvádějí, že zapomínají vypnout zvuk a nahrávají příliš mnoho informací, které je pak obtížné z přepisu odstranit.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 8,33 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 20 $ za uživatele za měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (65+ recenzí)
9. AnyPicker
Nejlepší pro sběr dat
Dny vytváření vlastních nástrojů pro sběr dat jsou pryč! K identifikaci, stahování a organizování informací z webových stránek, které chcete procházet, již nepotřebujete žádné znalosti programování.
AnyPicker je založen na umělé inteligenci, která automaticky rozpoznává datové vzorce. Uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožňuje zadat informace, které chcete, aby program prohledal, a jakmile je hotovo, můžete si své informace stáhnout ve formátu XLS nebo CSV. Můžete dokonce uložit své vzorce, abyste mohli v budoucnu prohledávat webové stránky pro stejné informace rychleji.
Můžete je použít k porovnání cen, shromažďování prodejních kontaktů nebo k průzkumu trhu. Anypicker funguje dokonce i za přihlašovacími stránkami. S tímto scraperem jsou tedy možnosti neomezené. 🏙️
Nejlepší funkce
- Procházejte více webových stránek současně a urychlete tak sběr dat.
- Automatické stahování obrázků
- Obcházejte programy pro detekci anti-scrapingu, jako je CAPTCHA.
Omezení
- Někteří uživatelé hlásí problémy s aplikací, která se zhroutí uprostřed sběru dat.
- Pro přístup k platformě potřebujete účet Google.
Ceny
- Zdarma
- Profesionální: 39 $ měsíčně
- Podnikání: 99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
10. Perplexity AI
Nejlepší pro shrnování webových stránek
Představte si, že máte přímo ve svém prohlížeči chytrého pomocníka, který je připraven vám pomoci – to je Perplexity AI. Toto rozšíření pro Chrome je jako vždy připravený lektor, který odpovídá na vaše dotazy a zároveň generuje souhrny složitých informací za běhu.
Díky snadnému přístupu a odkazům na vyhledávání v portálu prohledává internet, aby vám přinesla jasné a dobře citované odpovědi, obohacuje vaše prohlížení webu a šetří vám čas.
Nejlepší funkce
- Tento výkonný nástroj okamžitě vygeneruje souhrnné informace o webových stránkách.
- Snadno klást otázky týkající se domény, vstupní stránky a dalších věcí a získat rychlé shrnutí
Omezení
- Někteří uživatelé tvrdí, že rozšíření pro Chrome se neustále točí, aniž by generovalo souhrn.
- Může omezovat typy stránek, které chcete shrnout.
Ceny
- Zdarma
- Pro verze: 20 $ měsíčně nebo 200 $ ročně
Hodnocení a recenze
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Vyzkoušejte tyto alternativy k Perplexity AI!
Zvyšte svou produktivitu pomocí rozšíření AI pro Chrome
AI a rozšíření pro Chrome k sobě pasují jako hranolky a mléčné koktejly. 🍟🥤
Obě mají za cíl usnadnit a zlepšit váš život. Díky rozšířením můžete používat své oblíbené aplikace, aniž byste museli opustit webovou stránku, na které pracujete. A díky AI můžete rychleji vykonávat opakující se úkoly.
Když tyto dvě věci zkombinujete do rozšíření AI pro Chrome, vaše produktivita se výrazně zvýší.
Chcete-li zvýšit svou produktivitu, stáhněte si rozšíření ClickUp pro Chrome a začněte propojovat svou práci na webu s poznámkami, úkoly a projekty.