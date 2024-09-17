7 užitečných kroků v rozhodovacím procesu (se šablonami)

Rozhodování je součástí života – ať už se jedná o to, co si dáte k večeři, kterého kandidáta přijmete na vedoucí pozici v IT oddělení nebo jaké produkty uvedete letos na trh. Každý den činíme rozhodnutí, která mohou vést k pokroku nebo mít určité důsledky.
Za těmito rozhodnutími se skrývá složitý vícestupňový proces.
Získání kontroly nad tímto procesem posílí vaše rozhodování a povede k úspěšnějším výsledkům. Naučíte se nejen jak činit správná rozhodnutí, ale také se poučíte ze špatných rozhodnutí, abyste neopakovali stejné chyby.
V tomto průvodci rozhodovacím procesem se naučíte sedm klíčových kroků k lepšímu rozhodování. Probereme různé typy rozhodovacích metod, které můžete ve svém podnikání využít.
Navíc vám představíme šablony pro rozhodování, které vašemu týmu pomohou vyvíjet ziskové produkty a plnit firemní cíle. 👀
Co je to rozhodovací proces?
Proces rozhodování je postupný postup, jehož cílem je najít řešení problémů na základě shromáždění informací, prozkoumání různých možností a výběru dalšího postupu.
Od identifikace problému přes zvážení všech možností až po realizaci akčního plánu – tento sedmibodový rozhodovací proces je vhodný jak pro obchodní rozhodnutí, tak pro složitější osobní volby. 🌻
Typy metod rozhodování
Existuje několik různých typů efektivních modelů rozhodování, včetně racionálního, kreativního a intuitivního – abychom jmenovali alespoň některé. Výběr správného modelu závisí na úrovni vašich rozhodovacích schopností, množství času, který máte k dispozici, povaze rozhodnutí a vaší celkové strategii rozhodování.
Zde je stručný přehled různých modelů rozhodování, které vám pomohou najít možná řešení vašich překážek. 🤔
Model racionálního rozhodování
Racionální a informovaný model rozhodování se zaměřuje na logické rozvržení všech různých alternativních řešení. Jedná se o nejoblíbenější model, ale může také vyžadovat hodně času z hlediska výzkumu.
S tímto modelem identifikujete všechna potenciální řešení a poté zvážíte klady a zápory každého z nich, abyste mohli učinit efektivní rozhodnutí. Jedná se o nejlepší model pro řešení problémů, které mají velký dopad na projekty nebo na podnikání jako celek, protože zahrnuje promyšlený a metodický přístup.
Intuitivní model rozhodování
Intuitivní model spočívá v rozhodování na základě pocitů a instinktů. Je ideální v situacích, kdy je čas omezený, protože umožňuje rychle jednat.
Tento přístup je však nejvhodnější pro zkušené pracovníky v oblasti obchodního rozhodování, kteří již dříve řešili podobné problémy. Jelikož nepracujete s daty, musíte mít předchozí zkušenosti s rozpoznáváním vzorců, abyste tento přístup mohli efektivně využít.
Model rozhodování založený na rozpoznání
Tento model kombinuje racionální a intuitivní přístupy, ale rozhodujícím faktorem je, že posuzujete pouze jedno možné řešení, nikoli všechny dostupné alternativy. Takto tento model funguje:
- Identifikujte problém
- Projděte si řešení a mentálně si představte jeho dopady a výsledky.
- Pokud je očekávaný výsledek přijatelný, přejděte k realizaci plánu.
Tento model rozhodování je opět nejvhodnější pro odborníky a vedoucí pracovníky. Je ideální pro situace, kdy je časový tlak.
Model kreativního rozhodování
Tento přístup k rozhodování kombinuje části racionálního modelu a intuitivního modelu. Začíná shromážděním informací o problému a navržením možných řešení. Místo rozebírání kladů a záporů každého z nich necháte převzít kontrolu svou intuici a podvědomí, které vás dovedou k postupu, který se poté otestuje.
Toto iterativní řešení problémů je ideální pro brainstorming a zkušené rozhodovatele, jako jsou podnikatelé.
Model rozhodování Vroom-Yetton
Model Vroom-Yetton používá sedm otázek typu ano/ne a pět efektivních stylů rozhodování, které vás dovedou k nejlepšímu rozhodnutí. Jedná se o jeden z komplexnějších modelů, protože k nalezení nejlepšího řešení musíte použít rozhodovací strom na základě toho, jak odpovíte na otázky a jaký styl si vyberete.
Tento model je nejvhodnější pro týmy a společné rozhodování. Rámec obsahuje zabudované kroky pro rozdělení práce a přiřazení odpovědnosti za rozhodování.
7 kroků v procesu rozhodování
Jste připraveni objevit lepší způsob, jak činit informovaná rozhodnutí? Projděte si tento sedmibodový model rozhodování, když čelíte těžkému dilematu. Od shromažďování informací po zvážení všech možností budete činit informovanější rozhodnutí, která mohou posunout vaše cíle kupředu. ✨
1. Určete rozhodnutí, které musíte učinit.
Nejprve si ujasněte, jaké rozhodnutí se snažíte učinit. Možná narazíte na překážku při realizaci projektu nebo máte nedostatek zdrojů.
Ať už se jedná o cokoli, musíte jasně definovat problém a rozsah práce, než začnete přemýšlet o řešeních. Abyste zjistili, jaké rozhodnutí musíte učinit, položte si následující otázky:
- Jaký je konkrétní problém? Dávejte si pozor, abyste nešli příliš do obecnosti nebo nespojovali více problémů dohromady. Určete přesně, v čem spočívá problém a kteří členové týmu jsou jím přímo dotčeni.
- Je s tímto rozhodnutím spojený nějaký cíl? Upřednostněte problémy, které přímo souvisejí s cíli projektu. Změřte problém, abyste po přijetí rozhodnutí mohli posoudit, jak ovlivňuje cíl.
- Jak poznáte, zda mělo rozhodnutí nějaký dopad? Při rozhodování očekáváte výsledky. Zjistěte, jak budete hodnotit, zda bylo vaše rozhodnutí správné.
2. Shromažďujte informace interně i externě
Informovaná rozhodnutí jsou téměř vždy lepší než náhodná volba. Tento krok rozhodovacího procesu je klíčový pro váš úspěch.
Začněte shromážděním relevantních informací interně. Hledejte minulé situace, kdy váš tým nebo společnost řešily podobný problém a našly řešení. Projděte dokumentaci projektu, abyste získali přehled o tom, co vedlo k danému problému.
Spolupracujte se svým oddělením a souvisejícími odděleními, abyste shromáždili historická data o podobných problémech a rozhodnutích s nimi souvisejících. Projděte si jejich předchozí zkušenosti a poznamenejte si všechny poznatky nebo relevantní informace.
Poté vyhledejte dostupné informace mimo vaši organizaci. Průzkum trhu je vynikajícím způsobem, jak zjistit, zda mají konkurenti podobné problémy. Prostudujte studie a zvažte spolupráci s konzultantem, pokud chcete získat více informací nebo odborných znalostí.
3. Určete potenciální řešení
Jakmile budete mít všechny potřebné informace, je čas začít zvažovat dostupné možnosti. Ve většině případů bude existovat více než jedno možné řešení problému. Správné rozhodnutí bude záviset na potřebách vaší společnosti a tržním prostředí v daném okamžiku.
Řekněme například, že pracujete jako marketingový projektový manažer a vaším cílem pro tento čtvrtletí je zvýšit konverze o 300 %. Mezi možné možnosti patří investice do placené reklamy, vytvoření nového obsahu blogu nebo spuštění kampaní na sociálních médiích.
Existují také scénáře, kdy můžete zvolit několik různých modelů rozhodování nebo řešení namísto jediného postupu. Dávejte si pozor na zaujatost, zejména pokud jste v minulosti pracovali na podobném problému.
To, že řešení jednou fungovalo, neznamená, že je vždy tou nejlepší volbou v podobných situacích. ✍️
4. Zvažte důkazy pro každou možnost
Nyní, když znáte své možnosti, je čas začít zvažovat důkazy a zjistit, jaký je nejlepší postup. Prozkoumejte, jak vaše společnost nebo konkurence reagovaly na podobné situace v minulosti.
Vytvořte seznam výhod a nevýhod každé z možností. Zvažte, zda některá z nich nabízí kromě řešení daného problému i další výhody. K tomu použijte šablony strategického plánování a metody, jako je SWOT analýza a rozhodovací matice.
5. Učiňte konečné rozhodnutí
Nyní je čas učinit konečné rozhodnutí a zvolit postup. Na základě shromážděných informací a zhodnocení všech možností se rozhodněte, jak chcete postupovat.
Možná zkombinujete aspekty několika různých řešení. Možná zvolíte jeden konkrétní přístup k řešení problému. Zvažte všechny důkazy, zkontrolujte alternativy a vyberte nejlepší řešení.
6. Jednejte podle svého rozhodnutí
Vynaložili jste čas a úsilí na zvážení všech možností a učinili jste rozhodnutí. Nyní je třeba vytvořit plán a uvést jej do praxe.
Vytvořte projektový plán, ve kterém uvedete dotčené zainteresované strany a členy týmu, kteří budou hrát určitou roli. Řešte přidělování zdrojů a naplánujte rozpočet tak, aby zahrnoval vaše nová řešení. Stanovte priority projektů a úkolů a zdůrazněte všechny závislosti, které mohou ovlivnit výsledek vašeho postupu.
Vytvořte jasný rámec očekávání pro všechny členy týmu a určete osoby s rozhodovací pravomocí v rámci akční fáze. Jak řekl Chris Small, viceprezident společnosti Soundstripe: „Komunikace je snadná, když existuje pouze jeden kanál mezi rozhodnutím a akcí. “
Rozdělte úkoly na snadno zvládnutelné fáze a ujistěte se, že všichni vědí, kdo je zodpovědný za která rozhodnutí a akce. ✅
7. Proveďte revizi
V prvním kroku jste stanovili metriky a hodnotící kritéria pro řešení problému. Posuďte, zda jste učinili správné rozhodnutí, a to provedením revize rozhodovacího procesu.
Zde je několik otázek, které si můžete položit na konci rozhodovacího procesu:
- Učinili jste správné rozhodnutí?
- Mělo rozhodnutí nějaké negativní dopady?
- Jaké dopady mělo rozhodnutí na zainteresované strany?
- Existovalo lepší řešení?
- Byl problém vyřešen?
- V čem byste mohli v procesu rozhodování postupovat lépe?
Je důležité jednat, ale stejně důležité je si udělat čas na zhodnocení svých rozhodnutí. Naplánujte si do časového harmonogramu projektu revizi rozhodování, abyste získali informace o tom, co fungovalo a co ne. Spolupracujte s členy týmu a diskutujte o jejich názorech na proces a výsledky.
Šablony pro rozhodování pro váš tým
Jste připraveni zavést dobré rozhodovací procesy? Tyto šablony pro rozhodování od ClickUp vám usnadní život, ať už jste majitelem odpovědným za obchodní rozhodování nebo projektovým manažerem vedoucím špičkový tým. 💪
1. Dokument o rámci rozhodování
Dokument „Rámec pro rozhodování “ od ClickUp je snadný způsob, jak vytvořit studii pro řešení problému a výběr nejlepšího řešení.
Vyplňte šablonu kroků, včetně identifikace problému, potenciálních řešení a dopadů na podnikání. Tento rámec vám umožní shromáždit všechny vaše nápady na jednom místě, což umožní lepší analýzu.
2. Rozhodovací strom
Pomocí rozhodovacího stromu ClickUp zmapujte možné možnosti a řešení na vizuální tabuli. Tato šablona je ideální pro týmy, které chtějí podpořit interní diskuse o nejlepších přístupech.
Barevně odlišené kroky usnadňují identifikaci překážek a výzev v průběhu celého procesu. Nejlepší na tom je, že šablona je navržena tak, aby podporovala spolupráci, takže můžete získat podněty od různých členů týmu z různých oddělení.
3. Protokol rozhodnutí o řízení projektu
S pomocí protokolu rozhodování o řízení projektů Clickup můžete zaznamenávat a sledovat všechny rozhodovací procesy v přehledném dashboardu. Pět různých možností stavu a tři vlastní pole usnadňují sledování fáze procesu, ve které se každé rozhodnutí nachází.
Čtyři typy zobrazení vám umožňují třídit podle kalendáře, abyste viděli, co se právě děje, nebo si prohlédnout rozhodovací tabuli pro širší přehled.
4. Protokol rozhodnutí
Zaznamenejte kritéria rozhodování, sledujte pokrok a vyhodnocujte výsledky pomocí protokolu rozhodování ClickUp. Tento komplexní nástroj je ideální pro řízení racionálního rozhodovacího procesu od začátku do konce. Použijte jej k vytvoření plánu řešení problémů v rámci oddělení, na úrovni společnosti a u konkrétních projektů.
Osvojte si proces rozhodování s ClickUp
Rozhodujete se každý den – a v podnikání je to klíčová součást plnění cílů. Ať už jste projektový manažer nebo podnikatel, je nezbytné věnovat čas výběru správného přístupu na základě vašich konkrétních obchodních potřeb.
Ať už přijímáte důležitá rozhodnutí, která ovlivňují hospodářský výsledek společnosti, nebo hledáte inovativní způsoby, jak sloužit svým zákazníkům, je důležité pečlivě zvážit všechna svá rozhodnutí. Ukvapené jednání může vést k chybám, ale správné postupy, jako je výše uvedený sedmibodový rámec a metody, vám mohou pomoci stát se lepším rozhodovatelem.
Připravte sebe i svůj tým na úspěch a začněte používat ClickUp, který vám usnadní rozhodovací procesy. Od šablon, které usnadňují zaznamenávání rozhodnutí, až po rozhodovací stromy, které vám pomohou zmapovat váš myšlenkový proces, najdete nespočet způsobů, jak efektivněji rozhodovat. 🙌