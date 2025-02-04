Příklady a šablony RACI tabulky pro projektové řízení

Vyjasnění rolí a odpovědností v rámci projektu je zásadní, pokud chcete předejít problémům souvisejícím s řízením projektu, jako jsou například zpoždění harmonogramu, nárůst nákladů a nižší výkonnost, abychom jmenovali alespoň některé.
V tom případě přichází na řadu RACI matice, známá také jako RACI diagram nebo matice přidělování odpovědností. 🖼️
Model RACI pomáhá zmapovat všechny role a odpovědnosti zúčastněných stran, přináší strukturu a přehlednost a zapojuje všechny členy týmu do úspěšné realizace projektu, takže nedochází k žádným omylům.
Zde je důvod, proč mnoho lidí z korporátního světa v různých odvětvích, od zdravotnictví po stavebnictví, přísahá na RACI grafy pro plánování projektů. 🙏
Sestavili jsme několik příkladů RACI matice, šablon a osvědčených postupů, které vám pomohou začít.
Co je to RACI matice?
Matice RACI je jednoduchý přístup k definování rolí a odpovědností v projektu, který pomáhá dosáhnout požadovaných výsledků.
Tento termín je zkratkou pro Responsible (odpovědný), Accountable (zodpovědný), Consulted (konzultovaný) a Informed (informovaný). RACI matice v projektovém řízení v podstatě popisuje různé role přidělené členům týmu zapojeným do projektu a podrobně uvádí, kdo co dělá.
Čtyři role v modelu RACI
Odpovědný
Tato osoba je zodpovědná za přijímání opatření a zajištění toho, aby se na úkolech projektu pracovalo.
Obvykle se jedná o člena týmu nebo projektového manažera, který podléhá osobě označené písmenem „A“. V matici RACI může být více osob označených písmenem „R“ a některé z nich se mohou také podílet na rozhodovacím procesu.
Je však velmi vhodné nepřehánět to a nepřidělovat příliš mnoho odpovědných osob ve vaší matici přidělování odpovědností.
Odpovědný
Jedná se o osobu, která zajišťuje správné přidělení všech odpovědností, schvaluje nebo zamítá práci nebo rozhodnutí (v zásadě se jedná o osobu s rozhodovací pravomocí) a zajišťuje, aby vše bylo úspěšně a včas dodáno. Podle RACI matice by mělo být pouze jedno „A“.
Konzultováno
Jedná se o odborníka, kterého tým konzultuje ohledně různých témat a činností. Tato osoba nebo více osob poskytuje zpětnou vazbu a hodnotí, aby mohly být úkoly provedeny.
Informovaný
Osoba, která by měla být informována o pokroku, jakmile je vše hotovo, ale není přímo zapojena do procesu. Tato osoba se nepodílí na rozhodování ani na plnění úkolů a není konzultována v žádné záležitosti.
Víme, že projektové týmy milují zkratky: PMP, KPI, SOW a SME. Seznam je nekonečný, ale díky RACI matici je snadné naplánovat klíčová rozhodnutí, úkoly, milníky a role.
Přečtěte si také: Šablony pro mapování zainteresovaných stran
Výhody modelu RACI Chart
Ve velkých projektových týmech, kde jsou členové týmu rozděleni do více oddělení a jsou závislí na jiných týmech, je přirozené, že dochází k nejasnostem ohledně rolí.
V takové situaci je na projektovém manažerovi nebo vedoucím projektovém týmu, aby zasáhl a zajistil, že každý člen každého týmu si je dobře vědom toho, co se od něj očekává. Situace může být ještě náročnější, pokud je práce řízena a prováděna na dálku. V takovém případě však přichází na pomoc jednoduchá matice RACI! 🚀
Model RACI nabízí mnoho výhod:
- Eliminuje to nejasnosti ohledně rolí a toho, kdo přijímá rozhodnutí (může se stát, že rozhoduje strana, která je odpovědná nebo zodpovědná, proto by to mělo být jasné od samého začátku).
- Podporuje týmovou práci a komunikaci mezi všemi účastníky projektu, což vede k jasnému stanovení očekávání.
- Zabraňuje nadměrnému nebo nedostatečnému přidělování zdrojů členům týmu a zajišťuje hladké přerozdělování zdrojů v případě potřeby.
- Může zaručit, že ani v případě přerozdělení zdrojů nebude žádný úkol opomenut.
- Díky jejímu použití zefektivníte komunikaci, eliminujete řešení konfliktů, vybudujete důvěru a zajistíte vysokou úroveň zapojení.
- V konečném důsledku to zvyšuje efektivitu projektu a šetří čas.
Stojí za zmínku, že příklady RACI matice lze vytvořit pro správu jakéhokoli vztahu, ať už se jedná o zákazníky, sponzory, VIP klienty, interní uživatele, dodavatele, investory, vedoucí pracovníky, analytiky nebo vládní regulační orgány.
Proto tento model splňuje všechny požadavky jak pro B2B, tak pro B2C podniky. ✅
Přečtěte si také: Alternativy k rámci RACI
Matice RACI ve srovnání s jinými modely
Modely RACI vs. DACI
Zde je srovnání rámců RACI a DACI:
|Aspekt
|Rámec RACI
|Rámec DACI
|Definice
|Matice přidělování odpovědností, která definuje role v procesu nebo projektu.
|Rámec pro rozhodování, který vyjasňuje role při skupinovém rozhodování
|Zkratka znamená
|Odpovědný, zodpovědný, konzultovaný, informovaný
|Řídící, schvalující, přispívající, informovaní
|Primární zaměření
|Vyjasňuje vlastnictví úkolů a odpovědnosti v projektu.
|Objasňuje rozhodovací pravomoci a zapojení
|Používá se pro
|Přiřazování rolí a odpovědností v projektovém řízení, provádění procesů a provozu
|Zefektivnění rozhodovacích procesů v týmech, vývoji produktů a obchodní strategii
|Role hlavního aktéra
|„Odpovědný“ provádí úkol, zatímco „zodpovědný“ zajišťuje jeho dokončení.
|„Řidič“ vede rozhodovací proces
|Rozhodovací pravomoc
|Osoba „zodpovědná“ má poslední slovo.
|„Schvalovatel“ má konečné rozhodovací pravomoci.
|Úroveň spolupráce
|Definuje, jak různí zúčastnění přispívají k realizaci
|Definuje, jak různí zúčastnění přispívají k rozhodování.
|Nejvhodnější pro
|Projekty, pracovní postupy a provozní procesy
|Vývoj produktů, strategické iniciativy a rozhodnutí s vysokými riziky
|Hlavní výhoda
|Zajišťuje jasné rozdělení úkolů a zabraňuje zmatkům při jejich provádění.
|Urychluje rozhodování a zabraňuje vzniku překážek při rozhodování týmu.
|Potenciální nevýhoda
|Může vést k nejednoznačnosti při rozhodování, pokud není správně definována.
|Může zpomalit realizaci, pokud se do diskusí zapojí příliš mnoho přispěvatelů.
RACI se týká vlastnictví úkolů, zatímco DACI se týká rozhodování.
RACI vs. RASCI
Někdy týmy pracující na velkých nebo složitých projektech používají také model RASCI. Jedná se o rozšířenou verzi RACI, která přidává roli podpory (odpovědný, zodpovědný, podpora, konzultovaný, informovaný).
Tento model nabízí větší flexibilitu tím, že uznává podpůrné role, které nejsou přímo odpovědné.
Stejně jako v matici RACI má i zde konečné slovo osoba s rolí „odpovědný“. Potenciální nevýhodou je, že může komplikovat přiřazování rolí, pokud je role „podpora“ nadužívána nebo špatně chápána.
Přečtěte si také: Šablony RACI pro Excel
Kdy použít model RACI tabulky
Matici RACI lze použít pro všechny aspekty řízení projektů, od vyjasnění rolí a úkolů členů týmu až po odstranění nejasností a zastavených procesů.
Skvělé je, že je neuvěřitelně flexibilní a můžete ji použít v jakémkoli odvětví. 🤩
Zde je několik příkladů, kdy jsou RACI tabulky užitečné:
- Nejasnosti ohledně rolí obvykle brání pokroku a zpomalují schvalovací proces nebo vedou k tomu, že se rozhodnutí přijímají zdánlivě svévolně, opět kvůli nedostatečné transparentnosti rolí.
- Když nejsou jasně definovány pravomoci, odpovědnosti, role a úkoly
- Pokud není jasné, kdo by měl úkoly provádět, může to vést k tomu, že na stejném úkolu pracuje více lidí nebo že nikdo z nich nepracuje na úkolech projektu, na kterých by měl pracovat.
Například každý projektový manažer nebo vlastník produktu je nějakým způsobem (nesprávně) vnímán jako odpovědný za každý malý detail a úspěch projektového týmu obecně.
RACI tabulka přebírá břemeno těchto rolí. Umožňuje vývojářům a designérům nést odpovědnost za svůj rozsah práce.
Mějte však na paměti, že RACI není univerzálním řešením.
Funguje skvěle u větších, komplexních projektů, které zahrnují více zainteresovaných stran. Na druhou stranu se nehodí pro menší projektové týmy a rychle se vyvíjející projekty, protože může zpomalit rozhodovací proces i celý projekt.
Jak vytvořit model RACI tabulky
Než začnete vytvářet RACI tabulku, zohledněte tyto faktory:
- V ideálním případě by jedna osoba měla mít pouze jeden typ odpovědnosti.
- Odpovědná osoba by měla mít pravomoc a být schopna poskytovat pokyny a pomoc při plnění úkolů.
- Přiřaďte jednu odpovědnou stranu pro každý výstup.
- Každý úkol by měl být spojen s rolí odpovědného a zodpovědného, přičemž není nutné žádat o externí vstup, pokud úkol není příliš složitý.
- Zainteresované strany by měly být informovány i o drobných změnách a aktualizacích projektu.
Nyní vám ukážeme, jak vytvořit jednoduchý RACI graf:
Krok 1. Definujte výstupy
Definujte a sepište hlavní úkoly projektu, které je třeba splnit, a sepište je všechny na levou stranu RACI tabulky, jeden pod druhým.
Neuvádějte do tabulky všechny výstupy projektu, jinak bude příliš podrobná a složitá na použití a pochopení.
Krok 2. Identifikujte role v projektu
Určete členy projektového týmu a jejich role (odpovědný, zodpovědný, konzultovaný a informovaný) a přidejte je do horní části tabulky, jednoho vedle druhého.
Můžete například zvolit něco jako: vedoucí projektu, projektový manažer, obchodní analytik, technický architekt a vývojář aplikací.
Alternativně můžete role specifikovat podle jména. To je obzvláště užitečné, protože vyjasňuje, kdo co dělá a zda je více zúčastněným stranám přiřazena podobná role.
Krok 3. Spojte tečky
Nyní je čas propojit úkoly a role. ♻️
Přiřazení odpovědnosti a zodpovědnosti za každý úkol je nutností, zároveň byste měli pečlivě zvážit, kdo by měl být konzultován a kdo informován o výsledcích.
Krok 4. Vyřešte případné konflikty
V ideálním případě by měl mít jeden člen týmu přiděleno pouze několik odpovědností (maximálně dvě až tři).
Pokud je mnoho prázdných buněk, zkuste přerozdělit zdroje (změňte „Odpovědný“ na „Konzultovaný“).
Pokud je rolí odpovědných osob příliš mnoho, může to zpomalit proces rozhodování, proto se snažte mít pouze jednu odpovědnou osobu na každý úkol.
Příliš mnoho C může také způsobit zpoždění pro projektové manažery, protože někteří z konzultantů mohou být často přeřazeni do role Informed. Absence rolí C a I obvykle poukazuje na nedostatek komunikace v týmu.
Šablony RACI matice
Pokud potřebujete inspiraci nebo návod k vytvoření rámce RACI, ClickUp nabízí připravené a editovatelné šablony modelů RACI.
Šablona RACI pro plánování od ClickUp
Jedná se o šablonu dokumentu s tabulkou, která identifikuje a popisuje role a odpovědnosti členů týmu ve vztahu k úkolům projektu. Šablona RACI Planning Template od ClickUp vám pomůže:
- Přiřaďte každému členovi týmu jasné odpovědnosti.
- Identifikujte potenciální rizika a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Zajistěte odpovědnost ve všech oblastech projektu
Díky této šabloně může váš tým zůstat organizovaný a lépe plánovat společné úkoly.
Šablona RACI matice od ClickUp
Šablona RACI matice od ClickUp je účinným způsobem, jak mít přehled o svých projektech a zajistit, aby každý znal svou roli v procesu.
Pomocí zobrazení stavu projektu můžete snadno sledovat stav každého projektu. Zobrazení vedení projektu vám pomůže identifikovat, kdo je zodpovědný za každý úkol, zatímco zobrazení projektového týmu vám pomůže přiřadit úkoly členům týmu.
Přečtěte si také: Podívejte se na další šablony RACI matice
Příklady použití modelu RACI v praxi
RACI matice se v moderních pracovištích široce používá k vyjasnění rolí a odpovědností, zlepšení odpovědnosti a snížení zmatků. Zde je několik klíčových příkladů použití RACI matice:
1. Řízení projektů
- Definuje jasné role členů týmu v projektech.
- Zajišťuje odpovědnost za milníky projektu a výstupy
- Zabraňuje překrývání rolí a zdvojování úkolů
Příklad
Projekt vývoje softwaru může RACI použít následovně:
- Odpovědný: Vývojáři (píší kód)
- Odpovědný: Projektový manažer (zajišťuje realizaci projektu)
- Konzultováno: UX designéři, inženýři QA (poskytli podněty)
- Informovaný: Vrcholové vedení (průběžně informováno o pokroku)
2. Optimalizace a standardizace procesů
- Pomáhá organizacím zefektivnit a dokumentovat obchodní procesy.
- Zajišťuje jasnou odpovědnost za každý krok v pracovním postupu.
- Snižuje překážky a nejednoznačnost rolí
Příklad
Proces zapracování zaměstnanců v oddělení lidských zdrojů může být založen na rámci RACI následujícím způsobem:
- Odpovědný: specialista HR (provádí úkoly související s nástupem nového zaměstnance)
- Odpovědný: personální manažer (zajišťuje dokončení)
- Konzultováno: IT, finance (pro přístup k systému, nastavení mezd)
- Informovaný: nový zaměstnanec, vedoucí týmu
3. Mezioborová spolupráce týmů
- Vyjasňuje odpovědnosti v komplexních týmech (např. sladění marketingu a prodeje).
- Snižuje riziko nedorozumění, když je zapojeno více oddělení.
- Zvyšuje efektivitu při uvádění produktů na trh a strategických iniciativách
PříkladTakto lze definovat role pro uvedení nového produktu na trh, které zahrnuje marketing, prodej a vývoj:
- Odpovědný: marketingový tým (vytváří propagační obsah)
- Odpovědný: Produktový manažer (dohlíží na strategii uvedení na trh)
- Konzultováno: Prodejní tým (poskytuje informace o zákaznících)
- Informovaní: vedoucí pracovníci, zákaznická podpora
4. IT a řízení změn
- Zajišťuje hladké zavádění systémů a změny procesů
- Zabraňuje nejasnostem ohledně toho, kdo co během přechodů řeší.
- Snižuje odpor vůči změnám zapojením klíčových zainteresovaných stran.
Příklad
Aktualizaci softwaru v organizaci lze rozdělit následovně:
- Odpovědný: IT tým (provádí upgrade)
- Odpovědný: ředitel IT (zajišťuje dokončení)
- Konzultováno: Koncoví uživatelé, bezpečnostní tým (poskytnutí zpětné vazby ohledně dopadu na systém)
- Informovaní: všichni zaměstnanci (informovaní o změnách)
5. Dodržování předpisů a řízení rizik
- Pomáhá definovat odpovědnost za dodržování předpisů
- Zajišťuje nezbytnou konzultaci s právními nebo bezpečnostními týmy.
- Snižuje riziko nesouladu s předpisy a sankcí
Příklad
V procesu dodržování předpisů o ochraně osobních údajů mohou být role rozděleny následovně:
- Odpovědný: Úředník pro ochranu osobních údajů (zajišťuje dodržování předpisů)
- Odpovědný: vedoucí pracovník pro dodržování předpisů (vlastník procesu)
- Konzultováno: Právní oddělení, oddělení IT bezpečnosti (poskytnutí právních a technických informací)
- Informovaní: Všichni zaměstnanci (proškolení v oblasti datových zásad)
6. Zákaznická podpora a správa služeb
- Jasně definuje role v oblasti zákaznických služeb.
- Zajišťuje včasné řešení problémů a odpovědnost
- Zvyšuje spokojenost zákazníků a zkracuje dobu odezvy
Příklad
Řešení stížností zákazníků v SaaS společnosti může mít následující podobu:
- Odpovědný: Zástupci zákaznické podpory (řešení ticketů)
- Odpovědný: Support Manager (zajišťuje dodržování SLA)
- Konzultováno: Produktový tým (pro technické otázky)
- Informovaní: Zákazníci (informovaní o stavu řešení)
7. Integrace fúzí a akvizic (M&A)
- Zajišťuje strukturovanou integraci týmů a procesů
- Definuje, kdo vede různé aspekty přechodu.
- Minimalizuje narušení a zlepšuje spolupráci
Příklad
Při fúzi dvou společností by role mohly být definovány následovně:
- Odpovědný: Integrační tým (provádí kroky spojení)
- Odpovědný: COO (dohlíží na integraci)
- Konzultováno: HR, finance, IT (poskytnutí odborných znalostí)
- Informovaní: Zaměstnanci, investoři
8. Agilní týmy a týmy DevOps
- Vyjasňuje odpovědnosti v agilních pracovních postupech
- Pomáhá vyvážit odpovědnost v postupech DevOps.
- Zlepšuje spolupráci mezi vývojovými a provozními týmy
Příklad
Role v procesu nepřetržitého nasazování lze rozdělit následovně:
- Odpovědní: DevOps inženýři (nasazují a monitorují aktualizace)
- Odpovědný: technický manažer (zajišťuje hladké vydání)
- Konzultováno: tým QA, tým zabezpečení (ověření kódu)
- Informovaní: vývojáři, obchodní týmy
Model RACI je univerzální nástroj, který zajišťuje přehlednost, odpovědnost a efektivitu napříč různými funkcemi na moderním pracovišti. Ať už se jedná o projektový management, IT, compliance nebo zákaznický servis, RACI pomáhá týmům pracovat efektivněji tím, že eliminuje nejasnosti ohledně rolí.
Bonus: Šablony matice
Příklady RACI matice v ClickUp
S ClickUp je vytvoření ideální RACI matice snazší než kdy dříve.
Podívejme se, jakou flexibilitu nabízí ClickUp při vytváření RACI grafů. V ClickUp jsme vytvořili 5 vzorových RACI grafů.
1. Jednoduchý graf RACI v zobrazení dokumentu
Zde je perfektní příklad toho, co jsme vysvětlili výše. ClickUp Docs lze použít k vytvoření RACI grafu, aniž by se věci zbytečně komplikovaly.
Zainteresované strany jsou vlevo, role nahoře a vpravo. Jack, Sabrina a Selena jsou odpovědní za řízení programu, Caroll je zodpovědná, Samatha je konzultována a Ahmed je informován.
Je skvělé, že v oblasti řízení programů existuje pouze jedna odpovědná osoba, která zastává roli Accountable (odpovědná osoba). Totéž platí i pro marketingové kampaně, design, produktový marketing, analýzu dat, marketing značky a úspěch zákazníků!
Je také snadné zjistit, že žádné zdroje nejsou nadměrně přiděleny. Jack je odpovědný za řízení programu, marketing značky a úspěch zákazníků, zatímco je zodpovědný za marketing kampaně, informován o marketingu produktů a konzultován pro analýzu dat.
2. Barevně odlišená matice RACI v seznamovém zobrazení
Zobrazení seznamu v ClickUp nám umožňuje podrobněji se zabývat RACI tabulkou. Také vám umožňuje vnést do celého konceptu trochu barev, aby někdy nudné řízení projektů bylo osvěžující. 🌈
Můžete si vybrat mezi různými barvami rolí. My jsme použili modrou pro odpovědné osoby, zelenou pro osoby s odpovědností a tak dále. Je zcela na vás, jak si tabulku a role přizpůsobíte podle svých představ.
Zde máme také mírně odlišné umístění rolí a úkolů. Úkoly projektu jsou uvedeny vlevo, jeden pod druhým, zatímco jména a odpovědnosti jsou umístěny nahoře a vpravo (pokud dáváte přednost tomuto druhu vizualizace, je to v pořádku).
Můžete také vidět značky priority, které všem poskytnou směr a upozorní na úkoly, které je třeba vyřídit co nejdříve, a na ty, které mohou chvíli počkat. 🚩
3. Model RACI v tabulkovém zobrazení
Zobrazení tabulky v ClickUp vám umožní podrobněji prozkoumat váš RACI graf. Kromě rolí, úkolů a priorit můžete v grafu sledovat také stav každého úkolu.
Stavy jsou plně přizpůsobitelné; toto je pouze příklad toho, jak je můžete pojmenovat a barevně odlišit.
4. Příklad RACI grafu seskupeného podle stavu v ClickUp
V tabulkovém zobrazení vám ClickUp také umožňuje filtrovat a seskupovat úkoly podle názvu, role, stavu, priority atd.
Díky tomu se můžete více seznámit s podrobnostmi svého RACI diagramu a zjistit, které úkoly jsou v procesu, které ještě čekají na zpracování a které jsou již dokončeny.
5. Role RACI v tabulkách ClickUp
ClickUp Whiteboard usnadňuje vizualizaci úkolů, rolí a funkcí samostatně, a to vše s nádechem barev.
Zajišťuje, že všichni pracují jako tým, což prakticky vylučuje konflikty nebo nízkou morálku.
Přečtěte si také: Šablony percepčních map
Osvědčené postupy pro používání RACI grafů
Vytvoření RACI nebo matice odpovědností účinně zajišťuje jasnost rolí a odpovědností. Zde je několik osvědčených postupů, které je dobré dodržovat:
1. Jasně definujte rozsah
Určete proces, projekt nebo pracovní postup, který vyžaduje RACI tabulku, a stanovte jasné cíle, aby byl v souladu s obchodními cíli. Zaměřte se na to, abyste se vyhnuli zbytečné složitosti.
2. Identifikujte všechny klíčové činnosti a úkoly
Seznamte všechny úkoly, rozhodnutí nebo výstupy, které vyžadují přiřazení rolí. Zajistěte, aby úkoly byly konkrétní a proveditelné, ne příliš obecné nebo vágní.
Příklad: Místo „Řídit projekt“ použijte „Definovat rozsah projektu“, „Schválit rozpočet“ nebo „Sledovat pokrok“.
3. Definujte a sepište seznam zainteresovaných stran
Identifikujte všechny role, které budou do procesu zapojeny (týmy, jednotlivci, oddělení). Používejte role nebo pracovní pozice namísto jmen, abyste zajistili škálovatelnost.
Příklad: Použijte „marketingový manažer“ místo „John Doe“.
4. Pečlivě přiřazujte role RACI
Každá role v matici musí mít jasnou a zřetelnou odpovědnost.
- Každý úkol by měl mít přesně jednu „odpovědnou“ osobu, aby nedocházelo k nejasnostem.
- Minimalizujte počet rolí „konzultantů“, abyste zefektivnili rozhodování.
- Vyvažte odpovědnosti, abyste zabránili přetížení jedné osoby nebo týmu.
Pamatujte, že příliš mnoho rolí „odpovědných“ nebo „konzultovaných“ zpomalí realizaci.
5. Ověřte a dosáhněte konsensu
Projděte si tabulku se všemi klíčovými zúčastněnými stranami, abyste zajistili přesnost a vyřešili případné konflikty nebo překrývání rolí. Zajistěte souhlas vedení a členů týmu.
6. Zachovejte jednoduchost a čitelnost
Vyhněte se zbytečnému komplikování matice odpovědností nadměrnými detaily. Musí být přístupná všem zúčastněným stranám a srozumitelná pro každého.
Pro lepší přehlednost použijte barevné kódování nebo formátování.
✅ Zde je příklad formátu RACI:
|Úkol
|Odpovědný (R)
|Odpovědný (A)
|Konzultováno (C)
|Informovaný (I)
|Definujte rozsah projektu
|Projektový manažer
|Sponzor
|Zainteresované strany
|Členové týmu
|Schválit rozpočet
|Finanční vedoucí
|CFO
|Projektový manažer
|Vedoucí oddělení
|Vypracujte marketingovou strategii
|Marketingový tým
|Marketingový ředitel
|Prodejní tým
|Vedení
7. Pravidelně kontrolujte a aktualizujte
Aktualizujte RACI tabulku v závislosti na vývoji projektu.
Přehodnoťte role při změnách v týmu, nových prioritách nebo změnách v pracovních postupech. Udržujte je v souladu s reálnými povinnostmi.
8. Komunikujte a školte týmy
Zajistěte, aby všichni rozuměli své roli a tomu, jak se na ně RACI vztahuje.
Proškolte nové zaměstnance v efektivním používání RACI a povzbuzujte týmy, aby se v případě pochybností obracely na RACI tabulku.
9. Používejte RACI tabulku jako živý dokument
Začleňte RACI matici do projektové dokumentace, schůzek a pracovních postupů pro lepší provádění.
Přečtěte si také: Příklady organizační struktury matice
Komu přináší použití RACI tabulky výhody?
Projektoví manažeři
RACI tabulka je užitečným nástrojem pro projektové manažery, kteří potřebují sledovat různé úkoly a role spojené s projektem. Sledováním těchto rolí pomáhá zajistit, že všichni účastníci projektu nesou odpovědnost za své individuální úkoly.
Obchodní lídři
Tabulka RACI je také užitečná pro vedoucí pracovníky, kteří potřebují jasně definovat role a odpovědnosti každého člena týmu. Tuto tabulku lze také použít k identifikaci mezer v rolích a odpovědnostech a k vypracování efektivního plánu pro odpovídající přidělování zdrojů.
Užitečné zdroje pro projektové manažery 😎
Jak strukturovat svůj projekt: Osvědčené postupy
RACI pro úspěch projektu s ClickUp!
Zkratka RACI je užitečná pro definování rolí a odpovědností – poskytuje více než jen jasný přehled, takže vaším úkolem je zajistit spravedlivé rozdělení práce a odpovědností. Popisuje také úkoly projektu, které je třeba dokončit předem, aby se předešlo zmatkům a překážkám.
Nyní, když jste viděli tyto příklady RACI matice, je řada na vás, abyste ji vyzkoušeli sami! Načtěte jednu ze šablon, například šablonu ClickUp RACI, přizpůsobte ji podle svých představ a začněte efektivněji delegovat úkoly a odpovědnosti.
Ale to není vše, k čemu můžete ClickUp použít. Díky společným tabulkám, asistenci AI, více než 15 přizpůsobitelným zobrazením, sledování cílů, správě znalostí, komunikaci a správě úkolů je ClickUp jediným nástrojem pro správu projektů, který potřebujete. Vyzkoušejte ještě dnes plán Free Forever.