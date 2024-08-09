4 příklady maticové organizační struktury (+ výhody a šablony)

Pokud máte potíže s řízením více týmů a projektů, maticová organizační struktura může být tím pravým řešením. Laicky řečeno, maticová organizační struktura je pouze způsob předávání informací mezi všemi členy týmu napříč více odděleními.
Například členové různých týmů podléhají projektovým a funkčním manažerům (marketingovým, finančním, výrobním manažerům atd.), kteří pak podléhají generálnímu řediteli.
To zlepšuje komunikaci mezi týmy a eliminuje potřebu členů týmu se přizpůsobovat nebo přizpůsobovat pokaždé, když začíná nový projekt.
Pokud tedy chcete vědět následující:
- Co je to maticová organizační struktura
- Různé typy maticových struktur
- Proč je to lepší způsob řízení projektů
- Jak vytvořit vlastní matici
- Některé důležité příklady od významných společností
Pak se vám tento podrobný průvodce bude líbit.
Jste připraveni vstoupit do matice? Pojďme začít.
Co je to maticová organizační struktura?
V klasické hierarchické organizační struktuře stojí na vrcholu generální ředitel, za ním následují provozní ředitel, finanční ředitel a vedoucí oddělení.
V horizontální struktuře se copywriteři zodpovídají kreativnímu řediteli, který se zodpovídá CMO, který se pak zodpovídá CEO. Chápete, o co jde. Zodpovědnost je lineární a všichni, od marketingu, prodeje, designu a vývoje až po finance a HR týmy, se řídí stejnou strukturou zodpovědnosti.
Tradiční hierarchická struktura je méně složitá než maticová organizační struktura. Maticová organizační struktura může například zahrnovat členy týmu, kteří podléhají jak svému oddělení a funkčnímu manažerovi, tak projektovým manažerům, kteří rovněž podléhají manažerům svých oddělení.
Proto má top-down organizační struktura tvar stromu, zatímco maticová organizační struktura má obdélníkový tvar.
Stojí za zmínku, že maticová organizační struktura spojuje a vyvažuje několik typů organizačních struktur. Projektovým manažerům přináší nový řetězec velení vedle funkčních manažerů, proto ji někteří rádi nazývají maticí dvou šéfů.
Při práci na rozsáhlých projektech, do nichž je zapojena různorodá skupina talentů, projektoví manažeři:
- Spravujte talenty napříč odděleními a vytvářejte pevné a rozmanité projektové týmy.
- Maximalizujte zdroje, které již máte k dispozici,
- Pomozte všem uvědomit si, jak důležitá je týmová práce, a povzbuzujte členy týmu ke spolupráci, komunikaci a plnění úkolů včas a v rámci rozpočtu.
To v konečném důsledku přispívá k vytváření lepších textů, produktů a zákaznické zkušenosti. 🤝
Typy maticových organizačních struktur
Matricové organizační struktury mohou být slabé, vyvážené nebo silné, v závislosti na tom, jak je rozložena moc mezi projektovými a funkčními manažery.
Nenechte se však zmást názvy, protože slabá matice nemusí být nutně horší než silná, která se liší od projektu k projektu, od jedné společnosti k druhé, a tyto role jsou spíše proměnlivé.
Projektoví manažeři mají ve slabé matici velmi malou autoritu a rozhodovací pravomoc. Tento typ matice se nazývá slabý, protože funkční manažeři mají na starosti rozpočet a časový harmonogram projektu a autorita projektových manažerů je velmi omezená.
V vyvážených maticových strukturách podléhají členové týmu vedoucím oddělení a projektovým manažerům, kteří mají stejnou moc a autoritu. Vyvážená matice může být tou nejlepší, protože eliminuje potenciální konflikty mezi vedoucími, udržuje otevřenou komunikaci a usnadňuje úspěšné dokončení projektu.
Jak již můžete vyvodit, v silné matici mají projektoví manažeři větší pravomoci než funkční manažeři, pokud jde o správné přidělování zdrojů a volné plánování rozpočtů.
Jak funguje maticová organizační struktura a jaké jsou její výhody?
Někteří lidé považují maticovou strukturu za matoucí nebo nepřehlednou, protože obvykle zahrnuje několik řetězců příkazů a více struktur podávání zpráv. Ve skutečnosti je však mnohem méně komplikovaná, než se na první pohled zdá!
Pokud vytvoříte promyšlený projektový plán, přidělíte a spravujete zdroje co nejefektivněji a vypracujete komunikační plán, budete v pohodě. 👌
Spolupráce v rámci týmu i mezi týmy a sdílené plánování zdrojů vedou ve většině maticových organizací k vyšší produktivitě. Maticová struktura kompenzuje slabiny struktury s jedním šéfem a tato dualita autorit může přispět k lepším produktům nebo službám.
Nyní se podívejme na některé výhody zavedení maticové organizační struktury!
Podporuje meziresortní komunikaci
Na rozdíl od hierarchických organizací podporuje maticová struktura komunikaci mezi členy týmu a jejich příslušnými funkcemi a projektovými manažery.
Víme, že jednání se dvěma (někdy i více) manažery a podávání zpráv jim může znít trochu divně. Spolupráce s klíčovými rozhodovacími činiteli však může ve skutečnosti usnadnit výměnu informací a odborných znalostí a zlepšit vztahy v celé organizaci.
Pravidelné plánování schůzek je skvělou možností, jak výrazně posílit koordinační proces.
Zvyšuje angažovanost zaměstnanců
Členství ve více týmech a podřízenost více manažerům zvyšuje zapojení zaměstnanců. Důvod je jednoduchý. Zaměstnanci se tak cítí jako aktivní součást každého projektu. Zaměstnanci milují, když mohou něco změnit a přispět k realizaci projektu od začátku do konce.
Kromě toho díky internímu náboru ušetříte peníze, které byste jinak utratili za režijní náklady, pokud byste pokaždé, když pracujete na novém produktu nebo službě, najímali nové zaměstnance.
To také dává vašim zaměstnancům šanci prolomit monotónnost jejich pracovní rutiny, pomáhá jim rozšiřovat jejich dovednosti, dosahovat cílů rychleji a také rychleji dodávat projekty.
Umožňuje vedoucím pracovníkům stanovit jasné cíle projektu
Podávání zpráv o pokroku vedoucím oddělení a projektovým manažerům a podávání zpráv vrcholovému vedení přispívá k větší jasnosti cílů, upevnění cílů projektu a rychlejšímu dodání.
Posiluje týmovou práci
Matice umožňuje členům týmu navázat mezi sebou dynamické vztahy a stimuluje rozvoj kreativních nápadů, což vše vede k lepší a plynulejší spolupráci týmu.
4 příklady použití a ukázky maticových organizačních struktur
V této části si projdeme čtyři příklady použití a ukázky maticových organizací, abychom viděli, jak tento přístup implementovaly jiné úspěšné společnosti. Všechny tyto příklady byly vytvořeny pomocí funkce ClickUp Whiteboard , kde můžete začít s prázdným plátnem nebo použít jednu ze šablon ClickUp, které vám pomohou rychleji začít!
1. Příklad společnosti Philips
Tento příklad názorně vysvětluje něco, co jsme již zmínili v jedné z předchozích částí. Maticová organizace má spíše trojúhelníkový tvar, zatímco hierarchická organizace má tvar stromu.
V prvním příkladu tak můžete vidět, že týmy prodeje, financí a IT podléhají obchodním, finančním a technologickým manažerům, kteří pak podléhají jak národní organizaci, tak produktové divizi (PD). To vysvětluje ty dvě řetězce velení, které byly také několikrát zmíněny v tomto článku.
Druhý příklad zobrazuje podřízenost jedné autoritě. Týmy prodeje, financí a IT podléhají manažerům pro obchod, finance a technologie, kteří podléhají národní organizaci, která podléhá produktové divizi.
2. Příklad Starbucks
Zde je příklad toho, jak Starbucks aplikuje maticovou organizační strukturu. Použili jsme tabuli, abychom vizuálně znázornili strukturu podřízenosti, kterou tato nejoblíbenější kavárna aplikuje ve svém podnikání. ☕
Představme si, že tyto čtyři geografické divize (Severní Amerika, Asie, Latinská Amerika a EMEA) jsou projektoví manažeři.
Máme tedy senior viceprezidenty, kteří se zodpovídají výkonným viceprezidentům, kteří se zodpovídají prezidentům skupin, kteří se pak zodpovídají jedné z výše uvedených divizí. Nakonec se každá divize zodpovídá globální entitě, která se pak zodpovídá generálnímu řediteli.
3. Technické a marketingové oddělení
Opět se nám hodilo zobrazení Whiteboard a chtěli jsme ukázat, jak mohou marketingová oddělení maticovou organizaci aplikovat. Stručně řečeno – můžete snadno rozlišit projektové manažery od ředitele obsahu, kreativního ředitele, ředitele pro generování poptávky a ředitele produktového marketingu.
Členové týmu spolupracují na úkolech a podávají zprávy projektovým manažerům a výše zmíněným ředitelům. Projektoví manažeři podávají zprávy řediteli projektových manažerů, zatímco ředitel projektových manažerů a další ředitelé podávají zprávy vedoucímu marketingu (CMO), který podává zprávy generálnímu řediteli.
Tento typ organizační struktury můžeme aplikovat na další oddělení jakékoli strojírenské společnosti (finance, provoz atd.) a používání softwaru pro call centra se také ukazuje jako cenný tip pro zlepšení komunikačních kanálů.
4. Příklad reklamní agentury
V neposlední řadě vám ukážeme, jak může reklamní agentura maticovou strukturu aplikovat ve svém podnikání.
Můžete vidět, že různí členové týmu (specialista na značku, správce blogu, producent videa atd.) podléhají vedoucím oddělení (marketingu, produkce, kreativnímu a obsahovému manažerovi) a dvěma projektovým manažerům.
Projektový manažer dva podléhá projektovému manažerovi jedna, který podléhá vedoucímu PM. Funkční manažeři pak podléhají vedoucímu marketingu, výroby a redakčnímu řediteli, zatímco vedoucí PM a vedoucí marketingu, výroby a redakční ředitel podléhají prezidentovi agentury.
Toto je jen několik příkladů matic, které můžete použít jako inspiraci; existuje mnoho způsobů, jak vytvořit vyváženou maticovou organizaci. Pokud si chcete vytvořit vlastní maticovou organizaci, můžete to snadno udělat pomocí funkce Whiteboard v ClickUp, stejně jako jsem to udělal já při vytváření výše uvedených příkladů.
Můžete začít s prázdným plátnem a pomocí funkce drag-and-drop snadno vytvořit ideální organizační struktury. A pokud potřebujete pomoc se začátky nebo prostě chcete získat pevný rámec, na kterém můžete stavět, obraťte se na šablonu organizačního schématu na tabuli, která vám pomůže!
Teď je řada na vás, abyste vytvořili vlastní maticovou organizační strukturu
Objasnili jsme vám maticovou organizační strukturu a pokusili jsme se vysvětlit, jak ji můžete efektivně využít při práci na složitých projektech.
Můžete se rozhodnout vložit schéma vaší společnosti na svůj web, abyste zákazníkům přiblížili způsob fungování vaší firmy.
Myšlenka podřízenosti více vedoucím zlepšuje spolupráci, zvyšuje angažovanost zaměstnanců, podněcuje kreativitu, eliminuje režijní náklady a vede k lepším řešením. Abyste však mohli maticovou strukturu implementovat, potřebujete také nástroj, který je stejně výkonný jako samotná struktura – ClickUp!
Začněte ji používat ještě dnes a získejte přístup ke stovkám funkcí, které pomohou celé vaší organizaci efektivně řídit a realizovat projekty, a k nástrojům, které vám pomohou vytvořit efektivní maticovou organizaci. 🚀
Hostující autor:
Alladdine Djaidani je digitální marketér a zakladatel HustlerEthos.com