Typy organizačních struktur (s příklady)

Každá prosperující firma je postavena na jádru, které řídí každý její krok – na její organizační struktuře.
Organizační struktura je základem, který určuje, jak společnost funguje v každodenním provozu, jak se přijímají rozhodnutí a jak týmy spolupracují.
Dobře navržená organizační struktura, která vyhovuje vašim současným (i budoucím) potřebám, může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Proto je tak důležité vybrat tu správnou.
Ale co přesně je organizační struktura? Jak si ji vybrat? A co je nejdůležitější, jak vytvořit strukturu, která podpoří vaše obchodní cíle?
V tomto článku prozkoumáme význam a typy organizačních struktur a poskytneme krátkého průvodce, jak vytvořit nejlepší organizační strukturu.
- Organizační struktura je pro úspěch firmy zásadní, protože určuje každodenní provoz a rozhodování.
- Organizační schémata vizuálně znázorňují tyto struktury a objasňují role, odpovědnosti a komunikaci.
- Existují různé organizační struktury, včetně hierarchických, procesních, funkčních, plochých, maticových, týmových, síťových, kruhových, divizních a liniových struktur, z nichž každá má své výhody a nevýhody.
- Výběr správné struktury zahrnuje definování cílů, identifikaci klíčových funkcí a zohlednění velikosti a složitosti společnosti.
- Vytvoření efektivního organizačního schématu vyžaduje návrh vizuální reprezentace, její implementaci a sledování její účinnosti.
- Nástroje jako ClickUp mohou tento proces zefektivnit pomocí šablon, tabulek a myšlenkových map, které usnadňují spolupráci a aktualizace v reálném čase.
Porozumění organizačním schématům
Organizační schéma vizuálně znázorňuje strukturu společnosti a ukazuje, jak jsou role, odpovědnosti a vztahy organizovány a propojeny. Stanovuje rámec pro komunikační kanály, rozdělení úkolů a hierarchii rozhodování v rámci organizace.
Netřeba dodávat, že organizační struktury hrají zásadní roli v tom, jak společnost funguje.
Pro začátek definuje hierarchii, což zaměstnancům usnadňuje pochopení jejich rolí a odpovědností. Pomáhá také zefektivnit komunikaci tím, že ukazuje přímé cesty pro podávání zpráv a rozhodování.
Pro vedoucí pracovníky představuje organizační schéma přehled o struktuře společnosti. Díky tomu mohou snadno odhalit mezery nebo překrývání funkcí. Novým i stávajícím zaměstnancům poskytuje jasný přehled o podřízenosti, vzájemných závislostech a rozsahu různých obchodních jednotek/oddělení.
Vzhledem k tomu, že společnost prochází restrukturalizací nebo roste, stává se schéma cenným nástrojem pro plánování a přizpůsobování se novým výzvám.
💡Tip pro profesionály: Potřebujete trochu pomoci s vizualizací organizačního schématu? Pomůže vám tabule. Máme pro vás perfektní nástroj. 👇🏼
Různé typy organizačních struktur
Existuje mnoho typů organizačních struktur, z nichž každá má své výhody a nevýhody.
Pojďme si představit 10 nejběžnějších typů:
1. Hierarchická struktura
Hierarchická struktura je nejtradičnější a nejrozšířenější organizační strukturou. Připomíná pyramidu, na jejímž vrcholu stojí generální ředitel nebo nejvyšší představitel. Směrem dolů jsou jasně definovány vrstvy středního managementu, vedoucích pracovníků a zaměstnanců.
Moc, odpovědnosti a komunikace směřují dolů v rámci organizace. Každá úroveň má autoritu nad úrovní pod sebou a každý zaměstnanec má přímého nadřízeného, kterému podává zprávy.
Tato struktura je běžná ve velkých organizacích a korporacích s mnoha odděleními a složitými operacemi.
Výhody
- Každý zaměstnanec má jasně definované pravomoci a odpovědnosti.
- Rozhodování je centralizované, rozhodnutí přijímají manažeři na vyšších úrovních.
- Standardizované postupy a zásady zajišťují konzistentnost a předvídatelnost.
- Zaměstnanci rozumí definovaným kariérním cestám, které před nimi leží.
Nevýhody
- Rozhodnutí musí procházet několika úrovněmi, což zpomaluje rozhodovací proces a zvyšuje byrokratické překážky.
- Rigidita hierarchické struktury může potlačovat kreativitu a schopnost přizpůsobit se změnám.
- Informace se mohou při předávání nahoru nebo dolů v hierarchii zkreslit.
2. Procesní struktura
Na rozdíl od jiných struktur není procesní struktura organizována kolem tradičních oddělení nebo funkcí, ale kolem pracovních postupů a činností společnosti. Důraz je proto kladen na to, jak úkoly a činnosti vzájemně interagují a proudí organizací, aby přinášely hodnotu zákazníkům.
Zaměstnanci jsou seskupeni podle procesů, jako je vývoj produktů, zákaznický servis nebo vyřizování objednávek.
Tato struktura je běžně používána organizacemi zaměřenými na provozní efektivitu, zejména výrobními společnostmi.
Výhody
- To vede k větší efektivitě, protože se zaměřuje na neustálé zlepšování a optimalizaci pracovních postupů.
- Podporuje týmovou práci a spolupráci
- Zvyšuje rychlost a efektivitu provozu
- Zlepšuje koordinaci mezi různými funkcemi
Nevýhody
- Může způsobit nedorozumění mezi odděleními
- Ztěžuje organizacím rychlé přizpůsobení se změnám, brání agilitě
- Neustálé zlepšování může být náročné na zdroje
3. Funkční struktura
Funkční struktura zahrnuje strukturování týmů a organizaci zaměstnanců na základě konkrétních funkcí, jako je marketing, finance nebo lidské zdroje.
Každou funkci řídí vedoucí oddělení, který podléhá vrcholovému vedení.
Tato struktura umožňuje zaměstnancům hlubokou specializaci, protože spolupracují s lidmi s podobnými odbornými znalostmi a dovednostmi. To může zlepšit efektivitu a výkonnost v rámci jednotlivých oddělení.
Oddělení jsou také snadno škálovatelná.
Výhody
- Jasně definovaná linie podřízenosti, vedoucí k zefektivnění rozhodování
- Zdroje jsou využívány efektivně
- Zvyšuje odpovědnost v rámci oddělení
- Umožňuje hlubokou specializaci a jasnou kariérní dráhu
- Lze snadno škálovat
Nevýhody
- Může vést k izolovanosti jednotlivých oddělení s omezenou interakcí mezi nimi.
- Omezuje znalosti a odbornost zaměstnanců na jejich izolované funkce a týmy.
- Organizace mohou mít potíže s rychlou reakcí na změny.
Pamatujte: Jak vaše firma roste co do velikosti a rozsahu, klíčem k úspěchu je najít organizační strukturu nebo kombinaci typů, které se vyvíjejí paralelně. Jelikož se organizační struktura nedá snadno změnit, musí být stejně jako všechna ostatní rozhodnutí založena na vizi společnosti.
4. Plochá nebo horizontální struktura
Plochá organizační struktura eliminuje vrstvu středního managementu, která je přítomna v hierarchických strukturách.
Zaměstnanci v této struktuře často podléhají přímo vrcholovému vedení. To znamená, že přebírají více odpovědnosti a mají větší autonomii. Zaměstnanci jsou povzbuzováni k samostatné práci a mají tendenci projevovat větší iniciativu.
Snížení počtu řídících úrovní také vede k rychlé komunikaci a rychlejší reakci na problémy.
Tato struktura se vyskytuje v menších společnostech, start-upech nebo organizacích, které kladou důraz na spolupráci a rychlé rozhodování. S růstem organizace se však udržování ploché struktury stává náročnějším.
Výhody
- Poskytuje zaměstnancům prostor pro růst a větší odpovědnost.
- Zlepšuje rychlost rozhodování a jednání
- Podporuje otevřenou a přímou komunikaci
- Šetří peníze, protože společnost je řízena štíhlým týmem a neplatí za střední management.
Nevýhody
- Může způsobit zmatek a nejednoznačnost v pracovních rolích a pravomocích.
- Vedení společnosti může být přetíženo povinností dohlížet na velký počet zaměstnanců.
- Může způsobit boje o moc a problémy se škálovatelností
- Může být obtížné udržovat ji v souladu s růstem společnosti.
5. Maticová struktura
Matricová organizační struktura kombinuje dva nebo více typů organizačních struktur, obvykle projektové a funkční organizační struktury. V tomto typu mají zaměstnanci dvojí podřízenost. Podléhají jak funkčnímu manažerovi (například marketingu nebo financím), tak projektovému nebo produktovému manažerovi, který dohlíží na konkrétní iniciativy.
Tento model je skvělý pro zvýšení flexibility a mezifunkční spolupráce. Sdružuje specialisty z různých oddělení, aby pracovali na konkrétních projektech. Týmy lze sestavovat a rozpouštět podle potřeb firmy.
Výhody
- Umožňuje rychlé vytváření týmů na základě konkrétních potřeb projektu.
- Zlepšuje spolupráci, protože zaměstnanci z různých oddělení pracují společně.
- Efektivnější alokace zdrojů
- Zaměstnanci rozvíjejí široké dovednosti prací napříč odděleními.
Nevýhody
- Může vést k nejasnostem, protože zaměstnanci musí podávat zprávy dvěma manažerům.
- Může být příliš komplikované s více úrovněmi podřízenosti
- Neshody mezi funkčními a projektovými manažery mohou vyvolávat napětí.
6. Týmová struktura
Týmová struktura organizuje zaměstnance do mezifunkčních týmů zaměřených na konkrétní projekty nebo úkoly.
Týmy jsou obecně malé a jejich členové z různých oddělení spolupracují na dosažení společných cílů.
Tato struktura klade důraz na spolupráci, flexibilitu a sdílené vedení. Odstraňuje bariéry mezi odděleními a podporuje zaměstnance ve spolupráci napříč funkcemi. Týmy mají dostatek svobody pro řízení svých procesů.
Tento formát se obvykle vyskytuje v rychle rostoucích startupech, kde tým „Growth“ zahrnuje mimo jiné marketingového manažera, produktového manažera, skupinu inženýrů a obchodního profesionála.
Výhody
- Zlepšuje spolupráci a inovace
- Týmy mají autonomii při rozhodování, cítí se tak silnější a mají pocit sounáležitosti.
- Decentralizované rozhodování vede k rychlým akcím
- Zvyšuje produktivitu a transparentnost
- Zaměřuje se na podporu růstového myšlení mezi zaměstnanci.
- Vyžaduje méně dohledu
Nevýhody
- Může vést k nejasnostem ohledně rolí, odpovědností a rozhodovací pravomoci.
- Zodpovědnost týmů a jednotlivců za jejich výkon může být náročná.
- Cesta k povýšení není jasná
7. Síťová struktura
Síťová struktura je decentralizovaný model, který se zaměřuje na spolupráci mezi interními a externími týmy.
Jádro společnosti řídí klíčové funkce, jako je strategie a management, a outsourcuje ostatní činnosti, jako je výroba, IT nebo marketing. To jim pomáhá zůstat agilní a zároveň mít přístup ke specializovaným odborným znalostem.
Tato struktura vzniká, když společnosti sdílejí zdroje, protože jedna pracuje pro druhou. Síť externích partnerů se stará o úkoly, které nejsou klíčové, což umožňuje větší flexibilitu a škálovatelnost.
Výhody
- Šetří náklady, protože společnosti nemusí udržovat velké interní týmy.
- Umožňuje snadnou škálovatelnost
- Pomáhá získat přístup k odborným znalostem a zdrojům
- Umožňuje rychlejší přizpůsobení se změnám na trhu
Nevýhody
- Vyžaduje silný dohled, protože řízení více externích partnerů může být náročné.
- Outsourcing může vést ke ztrátě přímé kontroly nad klíčovými aspekty podnikání.
- Sladění všech partnerů směrem ke společnému cíli může být náročné.
8. Kruhová struktura
Kruhová struktura je modernější přístup, který umisťuje vrcholové vedení organizace do středu kruhu, přičemž střední management a zaměstnanci jsou rozmístěni po obvodu.
To klade důraz na komunikaci mezi všemi úrovněmi organizace.
Tato struktura odstraňuje bariéry mezi managementem a zaměstnanci a ukazuje, že všichni zaměstnanci jsou součástí většího organizačního modelu.
Tento formát je účinný pro organizace, které upřednostňují volný tok informací a nápadů, protože rigidní hierarchie neomezuje komunikaci. Jedinou nevýhodou je, že struktura postrádá jasnost, kterou potřebují velké a komplexní organizace.
Výhody
- Podporuje otevřenou komunikaci mezi všemi úrovněmi organizace.
- Zajišťuje volný tok nápadů a větší kreativitu
- Pomáhá zaměstnancům cítit se více propojeni s vedením
- Zajišťuje, aby zaměstnanci byli v souladu s cíli a procesy organizace.
Nevýhody
- Absence tradiční hierarchie může ztěžovat přisuzování odpovědnosti jednotlivcům za jejich výkon.
- Řízení toku komunikace a rozhodování v rámci organizace vyžaduje silné vedení a koordinaci.
- Rozhodování může trvat dlouho
- Může vést k nejasnostem ohledně odpovědnosti za rozhodování.
9. Divizní struktura
V divizní struktuře je organizace rozdělena na samostatné jednotky podle produktových řad, trhů nebo geografických regionů.
Každá divize funguje jako samostatný podnik s vlastními odděleními, jako je marketing, prodej a výroba. Tato struktura jim umožňuje soustředit se na konkrétní produkty nebo trhy a zároveň zachovat provozní efektivitu.
Každá divize může přizpůsobit své strategie potřebám konkrétního trhu nebo produktové řady, což nabízí větší flexibilitu a schopnost rychle reagovat.
Tuto strukturu často používají velké korporace s rozmanitou nabídkou produktů a ty, které působí v různých geografických oblastech.
Výhody
- Divize se mohou rychle přizpůsobit změnám na svých trzích a v regionech, aniž by to mělo dopad na celou organizaci.
- Vedoucí oddělení mají větší kontrolu nad svými operacemi
- Každá divize se zaměřuje na svůj specifický trh a produkt, což vede k větší specializaci.
- Umožňuje odpovědnost za výkonnost každého oddělení.
Nevýhody
- Vede k duplicitě zdrojů
- Může být nákladné
- Může vést k nedorozuměním mezi divizemi a ústředím, protože koordinace mezi divizemi může být náročná.
- Může vést k vnitřní konkurenci mezi divizemi
10. Liniová struktura
Kromě funkčních a divizních struktur je to jedna z nejběžnějších organizačních struktur. Řídí se přímou hierarchií, kde každý zaměstnanec podléhá jedinému manažerovi a autorita plyne shora dolů.
Organizace je uspořádána lineárně, s jasnými liniemi odpovědnosti a pravomocí.
V této struktuře je rozhodování rychlé a není potřeba spolupráce mezi různými odděleními.
Tato struktura je často používána menšími společnostmi a start-upy.
Výhody
- Přehledná hierarchie zajišťuje, že zaměstnanci vědí, komu se mají hlásit.
- Rychlé rozhodování
- Struktura je snadná na implementaci a správu.
- Manažeři mají přímou kontrolu nad svými týmy
Nevýhody
- Může být rigidní a ztěžovat organizacím přizpůsobení se změnám.
- Úspěch závisí do značné míry na efektivitě vedoucích pracovníků.
- Omezuje spolupráci a specializaci
- Náročné na škálování
Příklady organizační struktury
Zde je několik příkladů organizačních struktur:
Funkční organizační struktura
Středně velké právnické firmy mohou například používat funkční struktury. Jejich zaměstnanci budou rozděleni do oddělení nebo oblastí praxe, jako jsou soudní spory, korporátní právo a služby zákazníkům.
Každé oddělení se specializuje na svou vlastní oblast práva, s jasnou hierarchií od vedoucích oddělení – obvykle partnerů – po spolupracovníky a administrativní pracovníky. Tato struktura zefektivňuje právní procesy a zvyšuje odbornost v každé funkční oblasti.
Příklad: Advokátní kancelář Holland & Knight LLP využívá funkční organizační strukturu k řízení svých rozsáhlých operací v různých oblastech, jako jsou soudní spory, stavební právo, právo nemovitostí a další.
Divizní organizační struktura
Multinárodní společnost zabývající se spotřebním zbožím bude pravděpodobně rozdělena do divizí podle produktových řad, jako jsou osobní péče, péče o domácnost a potraviny.
Každá divize funguje nezávisle s vlastními týmy pro marketing, výzkum a vývoj a výrobu. To společnosti umožňuje přizpůsobit své strategie různým potřebám trhu a efektivně spravovat rozmanité produktové portfolia.
Příklad: Disney, Johnson & Johnson a McDonald’s jsou skutečné organizace, které se řídí divizní strukturou. Rozdělují své organizace na základě geografické polohy, aby co nejlépe sloužily svým zákazníkům.
Matricová organizační struktura
Globální technologická poradenská firma má maticovou organizační strukturu. Zaměstnanci se zodpovídají funkčním manažerům (např. IT specialistům, konzultantům) a projektovým manažerům, kteří řídí konkrétní projekty klientů.
Tato struktura usnadňuje flexibilní uspořádání týmů a zajišťuje, že odborné znalosti z různých oddělení jsou integrovány do řešení pro klienty, což zlepšuje výsledky projektů.
Příklad: Ernst & Young (EY) patří mezi nejoblíbenější společnosti využívající maticovou strukturu.
Organizační struktura založená na týmech
Společnost orientovaná na spotřebitele může mít týmovou strukturu. Zaměstnanci jsou organizováni do mezifunkčních týmů nebo specializovaných divizí podle svých oblastí odbornosti.
Divize zahrnují vyšší orgány (např. senior viceprezident pro provoz, hardwarové inženýrství, strojové učení atd.) a funkční oddělení různých týmů (např. oddíly, kmeny, kapitoly, cechy) pracující na konkrétních projektech nebo produktech.
Tato struktura zlepšuje spolupráci a umožňuje dynamicky reagovat na potřeby klientů, čímž zajišťuje optimální výkon v každé části organizace.
Příklady: Společnosti jako Apple a Spotify mají týmovou strukturu, která jim pomáhá upřednostňovat vysokou míru spolupráce, produktivity a inovace.
Vytvoření organizační struktury
Takto můžete vytvořit organizační strukturu:
Krok č. 1: Definujte své cíle a strategii
Začněte tím, že pochopíte poslání, vizi a strategické cíle vaší organizace. Musíte zajistit, aby vaše struktura byla v souladu s těmito cíli a podporovala vaši dlouhodobou strategii.
Krok č. 2: Identifikujte klíčové funkce
Dále určete základní funkce a role, které potřebujete k dosažení svých organizačních cílů. Nastíňte základní oddělení nebo týmy, které jsou nezbytné, jako je marketing, finance a provoz.
Krok č. 3: Vyberte vhodnou strukturu
Je čas vybrat strukturu, která vyhovuje vašim potřebám. Při výběru zvažte faktory, jako je velikost společnosti, složitost a odvětví. Můžete si vybrat z různých typů organizačních struktur, jako jsou hierarchické, ploché, maticové, divizní nebo týmové.
Krok č. 4: Navrhněte organizační schéma
Jakmile vyberete strukturu, je čas navrhnout organigram, který bude strukturu vizuálně znázorňovat. Definujte vztahy podřízenosti, úrovně pravomocí a tok komunikace. To vám pomůže vytvořit jasnou organizační strukturu.
Zvažte použití softwaru pro tvorbu organizačních schémat, jako je ClickUp, k navržení perfektní společnosti. ClickUp nabízí vynikající funkce, včetně tabulek, myšlenkových map a šablon, které jsou ideální pro vaše potřeby v oblasti organizačních schémat.
Šablona organizačního schématu ClickUp
Šablona organizačního schématu ClickUp vizualizuje vaši organizační strukturu z hlediska lidských zdrojů a vztahů. Tato šablona vám umožňuje zdůraznit jednotlivé funkce, popisy pracovních pozic a odpovědnosti. Pomáhá vám zobrazit celkovou strukturu vašeho týmu, hierarchii podřízenosti a podobně.
Nejlepší na tom je, že schéma můžete rychle a snadno aktualizovat podle změn ve vaší organizaci. Přidávejte nové členy, role a oddělení v reálném čase, kdykoli dojde ke změně.
Jakmile ji vytvoříte, sdílejte ji se všemi zaměstnanci, aby byla jasná pro celou organizaci.
Krok č. 5: Implementace a monitorování
Pokračujte a implementujte strukturu. Je velmi důležité sledovat účinnost struktury a provádět úpravy na základě měnících se potřeb a získané zpětné vazby.
Krok č. 6: Použijte software pro organizační struktury
Pomocí nástrojů, jako je ClickUp, můžete urychlit proces vytváření a implementace organizačních struktur. ClickUp je software pro produktivitu a databázi zaměstnanců, který pomáhá při vytváření a správě diagramů, nabízí analýzu pracovní síly a integruje se s dalšími nástroji pro provozní efektivitu.
Například ClickUp Whiteboards vám pomůže nakreslit organizační schémata od ruky. Umožňuje vám propojovat tvary, přidávat obrázky a média a vkládat dokumenty pro referenci. Můžete jej dokonce použít pro úpravy v reálném čase s vaším týmem.
ClickUp Whiteboards funguje jako komplexní nástroj pro komunikaci, efektivní správu úkolů a spolupráci týmu.
Dalším skvělým nástrojem je ClickUp Mind Maps, který vám pomůže vytvořit jednu nebo několik hlavních myšlenek. Analyzujte svůj diagram, přidávejte seznamy a úkoly, snadno jej upravujte nebo mazejte a získejte jasný přehled o svém diagramu.
Mind Maps vám také umožňuje vytvářet spojení mezi různými úkoly, mapovat pracovní postupy, organizovat rozvržení, rozkládat složité myšlenky a společně brainstormovat.
V rámci struktury společnosti umožnil snadné propojení mezi společností obecně, odděleními a malými skupinami v rámci oddělení. Je účinný v mnoha otázkách, jako je rozdělení úkolů v nové práci, sledování všech rozdělení úkolů a proces dokončení práce. Stručně řečeno, zjednodušuje proces sledování podnikání.
Navrhněte perfektní organizační schéma s ClickUp
Organizační schéma je účinný nástroj, který zajišťuje přehlednost, zlepšuje komunikaci a zvyšuje celkovou efektivitu v rámci organizace. Definuje role, odpovědnosti a hierarchii, které jsou v souladu se strategickými cíli společnosti.
Vytvořením jasného a funkčního organizačního schématu můžete podpořit lepší rozhodování, zlepšit spolupráci a zajistit, že každý pochopí svou roli při plnění poslání společnosti.
Pomocí softwaru jako ClickUp můžete tento proces posunout na vyšší úroveň. Díky intuitivním designovým funkcím, šablonám organizačních schémat, aktualizacím v reálném čase a hladké integraci s nástroji pro řízení projektů ClickUp zjednodušuje vytváření a správu dynamických organizačních schémat.
