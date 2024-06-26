Bezplatné šablony a formuláře pro zlepšení procesů v oblasti lidských zdrojů v roce 2025

Oddělení lidských zdrojů je nezbytné pro zlepšení zkušeností a výkonu každého zaměstnance v rámci podniku.
Vzhledem k jejich širokému spektru povinností je jedním ze způsobů, jak zajistit, aby práce nebyla příliš náročná, zefektivnění procesu HR od začátku do konce. Od sledování osobních úkolů až po zaškolování nových zaměstnanců – šablony pro HR pomáhají týmům zvyšovat produktivitu.
Možnosti využití šablon pro personální oddělení jsou nekonečné. Sestavili jsme seznam 11 šablon pro personální oddělení, které vám pomohou zvládat vaše povinnosti a zároveň vytvářet bezpečné a příjemné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance!
Co je to šablona pro personální oddělení?
Šablona pro personální oddělení je předformátovaný dokument, který pomáhá personalistům rychle vytvářet dokumenty, jako jsou popisy pracovních pozic, hodnocení výkonu, smlouvy a další úkoly související s lidskými zdroji.
Šablony mohou ušetřit čas, zajistit přesné formátování a poskytnout vodítko při řešení standardních činností v oblasti lidských zdrojů. Díky kvalitním šablonám mohou organizace maximalizovat efektivitu svých operací v oblasti lidských zdrojů a zároveň ušetřit čas na administrativních úkolech.
11 bezplatných šablon pro týmy lidských zdrojů
1. Šablona SOP pro personální oddělení ClickUp
SOP (standardní operační postup) je soubor středně až vysoce úrovňových pokynů, které dokumentují, jak by organizace nebo tým měly plnit konkrétní úkoly. SOP zajišťují efektivitu, konzistentnost, spolehlivost a stálou kvalitu v jakémkoli procesu v oblasti lidských zdrojů.
Pokud máte potíže s vytvářením udržitelných procesů v oblasti lidských zdrojů pro zaměstnance, pak je šablona ClickUp HR SOP odpovědí na vaše otázky. Tato šablona dokumentu v oblasti lidských zdrojů vám pomůže udržet pořádek a stanovit úkoly, aby vaši zaměstnanci byli nejen dobře vyškoleni, ale také zůstali motivovaní po celou dobu.
Přidejte šablonu do svého pracovního prostoru a získejte přístup ke dvěma stavům a šesti zobrazením, včetně náboru, hodnocení výkonu, školení, odchodu a nástupu, abyste mohli spravovat svou práci.
2. Šablona ClickUp pro nápravná opatření v oblasti lidských zdrojů
Plán nápravných opatření podrobně popisuje každý krok k dosažení cílových výsledků. Ale když řešíte složité problémy, může to být pěkně chaotické!
Šablona nápravných opatření ClickUp je plně vybavena tak, aby vám pomohla jednat rychle a efektivně. Obsahuje průvodce klíčovými událostmi, včetně:
- Oblasti pro zlepšení: Identifikujte oblasti kolem vašich obchodních operací nebo výkonu týmu, které vyžadují změny a pozornost.
- Problémy a základní příčiny: Definujte výzvy, překážky a podpůrné zdroje.
- Možná řešení: Seznamte všechna možná řešení, která by mohla přinést zlepšení.
- Míra úspěchu: Definujte svůj úspěch, který lze měřit pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) nebo metrik, které jsou prospěšné pro váš tým a celkové fungování.
- Vlastníci úkolů: Přiřaďte členy týmu ke každému úkolu pro další kroky a následné kontroly.
- Časový plán: Plánujte dopředu a vyhraďte si dostatek času na přípravu změn a zlepšení.
3. Šablona dokumentu ClickUp pro firemní procesy v oblasti lidských zdrojů
Mnoho startupů a rostoucích společností ztrácí po rozšíření svého týmu dynamiku, protože předpokládají, že se vše samo vyřeší a postupy budou fungovat samy od sebe. Čím více podnik roste, tím více se věci stávají složitějšími.
Počet zaměstnanců roste, firma získává více práce a přibývají další kroky. Všechny tyto věci je třeba zorganizovat efektivním způsobem.
Dokumentace procesů vám poskytuje podrobný popis toho, jak nejlépe provést proces od začátku do konce. Jaký lepší způsob, než použít šablonu, která proces ještě více zjednoduší?
S šablonou ClickUp Company Process Document Human Resources můžete spravovat své projekty, zaškolovat nové zaměstnance a pořizovat zápisy z jednání. Berte to jako recept, který vám pomůže zopakovat osvědčený proces.
4. Šablona formulářů pro lidské zdroje ClickUp
Hodnocení zaměstnanců pomáhá personálním oddělením posoudit, jak každý člen týmu přispívá k dosažení cílů společnosti. Tyto formuláře pro personální oddělení jsou oficiálními dokumenty, které slouží k posouzení výkonu člena týmu a k získání jeho souhlasu s tím, že byl hodnocen.
To vám pomůže při důležitých rozhodnutích v oblasti lidských zdrojů, když nastane vhodná příležitost. Šablona formuláře pro hodnocení lidských zdrojů ClickUp vám ušetří práci, kdykoli budete potřebovat provést hodnocení zaměstnanců ve společnosti.
Šablona obsahuje 10 vlastních polí pro uspořádání klíčových informací, včetně pracovní pozice, technických dovedností, data hodnocení, celkového počtu odpracovaných hodin a ocenění a milníků.
Kromě toho vám tato šablona formulářů pro personální oddělení umožňuje mít na jednom místě všechny provedené hodnocení díky třem zobrazením, která obsahují hodnotící formulář pro každého zaměstnance a seznam hodnocení zaměstnanců pro snadný přístup.
Seznamte se s trendy v automatizaci HR a vylepšete své současné procesy!
5. Šablona Likertovy stupnice ClickUp
Bez ohledu na to, jak jste si jisti mírou spokojenosti svých zaměstnanců, měli byste se vždy zeptat přímo u zdroje. Každé personální oddělení má různé modely pro provádění průzkumu zapojení zaměstnanců, ale jeden přístup se osvědčil v průběhu času: Likertova stupnice.
Tento průzkum vyzývá respondenty, aby na otázku odpověděli jednou z pěti možností, od silně nesouhlasím po silně souhlasím. Likertova škála sice představuje skvělý způsob, jak změřit spokojenost a názory zaměstnanců, ale její vytvoření je časově náročné.
Pokud chcete, aby váš průzkum byl konkrétnější, nemusíte se obávat, protože šablonu ClickUp Likert Scale Template lze snadno upravit.
Šablona Likertova stupnice v ClickUp je cenným zdrojem pro týmy lidských zdrojů, které chtějí činit informovaná rozhodnutí na základě obdržených odpovědí. Získejte celkový přehled o stupnici společnosti pomocí šesti vlastních polí a dvou stavů.
6. Šablona ClickUp pro mateřskou dovolenou
Období před, během a po mateřské nebo otcovské dovolené je velmi rušné. Ale s pomocí šablony mateřské dovolené od ClickUp budete mít k dispozici spolehlivý zdroj, který obsahuje kontrolní seznamy, zásady a plány diskusí, vše v jednom!
Přizpůsobte si a uložte si soukromou verzi této šablony pro osoby, které chtějí získat přehled o politice a postupech vaší společnosti v oblasti mateřské/otcovské dovolené. Jakmile budou připraveni sdílet tuto vzrušující zprávu se svým nadřízeným, mohou spolupracovat s týmem na akčním plánu náhrady.
Tato šablona je také účinným nástrojem pro interní použití v rámci oddělení lidských zdrojů. Využijte speciální sekce pro podrobnosti, rozpočet a akční položky, abyste se mohli sladit ohledně důležitých termínů a připomínek. Týdny mohou uběhnout jako voda. Zaznamenejte svůj pracovní postup do šablony ClickUp, abyste byli vždy o tři kroky napřed a mohli je přivítat zpět z dovolené bez stresu!
7. Šablona memoranda o personální politice ClickUp
Podniky mají formuláře, příručky a zásady pro oblast lidských zdrojů, aby zajistily správnou dokumentaci. Když dojde ke změně zásad nebo jsou přidány nové, je na oddělení lidských zdrojů, aby o změnách informovalo všechny týmy.
Prvním krokem je sepsání memoranda o aktualizované politice.
I když si můžete napsat memorandum o zásadách sami, šablony dokumentů pro personální oddělení vám výrazně usnadní formátování memoranda. Stačí pouze přidat svůj obsah do šablony memoranda o zásadách, k čemuž slouží právě šablona ClickUp Policy Memo Template.
Šablona ClickUp Policy Memo obsahuje dva dokumenty: Policy Memo a Getting Started Guide. Použijte šablonu ClickUp Policy Memo ve svém pracovním prostoru a během několika sekund ji upravte podle svých potřeb, aby nikdo z vašich zaměstnanců nezmeškal žádné aktualizace.
8. Šablona plánu personálního obsazení ClickUp
Personální oddělení používá plány personálního obsazení k identifikaci přírůstků/úbytků zaměstnanců a požadovaných dovedností. Kroky použité při vytváření plánu personálního obsazení pomáhají personálním týmům klást správné otázky a činit informovaná rozhodnutí o aktuálním a požadovaném stavu společnosti.
Profesionálové v oblasti lidských zdrojů používají plány personálního obsazení během rozpočtových cyklů k plánování a přidělování finančních prostředků. Tyto plány se však neomezují pouze na tuto funkci, protože je lze použít kdykoli dojde k významné změně v počtu zaměstnanců.
Vynikající plán personálního obsazení pomáhá personalistům rozhodnout, jaký typ odborných znalostí by měli hledat u nových uchazečů, a šablona plánu personálního obsazení ClickUp tento proces usnadňuje.
9. Šablona žádosti o volno ClickUp
Volno je pro zaměstnance nezbytné a zajišťuje, že zůstanou motivovaní a odpočatí, aby mohli pokračovat v plnění cílů společnosti. Mnoho podniků vede harmonogram schvalování volna pro své zaměstnance. To pomáhá udržet potřebnou pracovní sílu, aby podnik fungoval efektivně v každém daném okamžiku.
Jako profesionál v oblasti lidských zdrojů jste se již setkali s několika žádostmi zaměstnanců o volno nebo dovolenou. E-mailová korespondence může být velmi náročná. Proč ale přijímat žádosti o volno prostřednictvím pracovního e-mailu, když existuje jednodušší a efektivnější alternativa?
Šablona žádosti o volno ClickUp je skvělým příkladem toho, jak snadné je zjednodušit administrativní procesy. Umožňuje vám přesměrovat všechny zaměstnance, kteří žádají o volno, na místo podle vašeho výběru, takže máte k dispozici všechny informace potřebné k posouzení, schválení nebo zamítnutí žádostí.
10. Šablona akčního plánu náboru zaměstnanců ClickUp HR
Akční plán náboru je přístup navržený k urychlení procesu náboru. Jedná se o postup, který je třeba dodržovat při náboru nových partnerů a zaměstnanců. Tato strategie vám pomůže najít potenciální zaměstnance, kteří mohou organizaci významně přispět.
Pomohou vám také zjistit, kdy a jak se s uvedenými potenciálními zákazníky spojit.
Šablona akčního plánu náboru ClickUp je vynikajícím zdrojem, který posune váš akční plán náboru na vyšší úroveň. Tato šablona je o něco pokročilejší než ostatní šablony v seznamu, ale obsahuje zdroje, které potřebujete k dosažení maximální hodnoty.
Pět přizpůsobitelných stavů šablony vám řekne, zda je kandidát vhodný, a informuje vás o průběhu náboru. Také uvidíte, zda proces stále probíhá, je pozastaven nebo dokončen.
11. Šablona Excel KPI Dashboard od Someka
Šablona Excel KPI Dashboard od Someka je ideální pro personalisty, kteří potřebují jednoduchý a komplexní nástroj pro sledování, vizualizaci a prezentaci svých nejdůležitějších metrik.
Tento dynamický, předem připravený dashboard poskytuje v reálném čase přehled důležitých údajů, jako je fluktuace zaměstnanců, doba potřebná k obsazení pozic, účinnost školení a mnoho dalšího. Je snadno použitelný, obsahuje jednoduché pokyny, možnosti přizpůsobení a je kompatibilní s většinou verzí aplikace Excel.
Díky přizpůsobitelným tabulkám a grafům vám tento dashboard umožňuje podrobně analyzovat vaše HR data, vizualizovat trendy v čase a prezentovat HR metriky v přehledném a srozumitelném formátu. To z něj činí neocenitelný nástroj pro informování o strategických rozhodnutích, demonstrování pokroku vrcholovému managementu a zajištění neustálého zlepšování vašich HR procesů!
Co hledat v šabloně pro personální oddělení
Každá z těchto šablon pro personální oddělení pomůže vašemu týmu udržet pořádek a zajistí, že všichni budou na stejné vlně. Zajistili jsme, aby každá z těchto šablon ClickUp obsahovala klíčové funkce, které by šablona pro personální oddělení měla mít:
- Kompatibilita se stávajícím softwarem a hardwarem.
- Možnost přizpůsobit a upravit šablony pro různé typy dokumentů.
- Jasné pokyny usnadňují vyplnění a pochopení obsahu dokumentu.
- Škálovatelnost, takže můžete podle potřeby snadno přidávat další informace nebo sekce.
- Pravidelné aktualizace zajistí, že vaše šablony budou vždy v souladu s nejnovějšími změnami v oborových standardech nebo požadavcích.
Začněte s jednoduchými šablonami pro personální oddělení
Vzhledem k tomu, že podniky upravují své strategie a politiky, aby zůstaly konkurenceschopné, neměly by tyto změny narušovat produktivitu zaměstnanců. S ClickUp mohou týmy lidských zdrojů usnadnit bezproblémové zkušenosti pro každý typ procesu.
Úspěch v oblasti řízení lidských zdrojů začíná centrálním uzlem pro spojení se zaměstnanci a odděleními. ClickUp vám pomůže zůstat organizovaní a proaktivní v jakékoli situaci. Stáhněte si nezbytné šablony a začněte ještě dnes.