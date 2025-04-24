12 bezplatných šablon plánů školení zaměstnanců

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona plánu školení zaměstnanců?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona plánu školení zaměstnanců je dokument, který vás provede procesem vytváření vašeho školicího programu. " } } ] }
Co mají manažeři pro vzdělávání a rozvoj a školitelé zaměstnanců společného s úspěšnými sportovci?
Všichni potřebují dobrý plán školení, aby dosáhli svých cílů.
Ať už máte tým pracující na dálku, v kanceláři nebo hybridní tým, program školení zaměstnanců je nezbytností. A nejde jen o zapracování nových zaměstnanců. A právě zde přichází na řadu šablona plánu školení.
Plán školení udržuje zájem stávajících zaměstnanců a zvyšuje jejich loajalitu. Podle zprávy LinkedIn 2024 Workplace Learning Report je poskytování vzdělávacích příležitostí nejlepším způsobem, jakým organizace mohou zvýšit loajalitu svých zaměstnanců.
Ne všechny šablony plánů školení zaměstnanců jsou však stejné. Jak tedy vědět, které z nich si vybrat?
Sestavili jsme seznam 12 efektivních šablon plánů školení zaměstnanců, které vám pomohou uspět při vašem příštím školení. Ušetříte spoustu času a energie a členové vašeho týmu získají znalosti a dovednosti, které potřebují k úspěchu. Jdeme na to!
Důležitost používání plánu školení zaměstnanců
Šablona plánu školení zaměstnanců je dokument, který vás provede procesem vytváření vašeho školicího programu. Pomůže vám identifikovat věci jako cíle, metody, úkoly a metriky a poté je převést do formátu, který mohou lidé ve vaší společnosti používat. Šablonu si představte jako mapu nebo plán pro vytvoření plánu školení zaměstnanců.
Produktivita zaměstnanců je ovlivněna tím, co zaměstnanci vědí, jak pracují a jak používají nástroje, které mají k dispozici. Seznámit nového zaměstnance s procesem evidence pracovní doby je pro splnění cílů vaší společnosti stejně důležité jako zaškolit dlouhodobého zaměstnance v používání nového nástroje pro marketing na sociálních sítích. Totéž platí pro školení zaměstnanců v oblasti důležitých měkkých dovedností, které mohou rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu týmu (a projektu, na kterém pracují).
Šablony vám poskytují efektivní postup, jak krok za krokem vytvořit plány, které vyvažují potřeby a styly školení s individuálními cíli zaměstnanců a iniciativami společnosti – a to vše při sledování všech údajů a měření výsledků.
💡 Tip pro profesionály: Chcete vytvořit procesní mapu školení od nuly? Je to snadné! Podívejte se, jak na to. 👇🏼
Proč používat šablonu plánu školení zaměstnanců?
Použití šablony plánu školení zaměstnanců vám pomůže dokončit vaše školicí strategie. Zde je několik věcí, s nimiž vám šablony plánů školení zaměstnanců mohou pomoci:
- Přizpůsobí se různým tématům školení, včetně tvrdých dovedností, měkkých dovedností a standardních operačních postupů (SOP).
- Zaznamenává a sleduje cíle školení a umožňuje sledování cílů.
- Funguje s více typy školicích metod a způsobů poskytování školení.
- Doporučuje inteligentní metriky, které zachycují náklady a výsledky učení.
- Definuje harmonogramy školení a další časové plány.
- Katalogy nezbytných školicích materiálů
- Podporuje silný vzdělávací program
- Umožňuje přizpůsobení
- Formátujte obsah tak, aby byl atraktivní a sdíletelný.
- Identifikuje cílové publikum a zainteresované strany
- Seznam zdrojů, které jsou nezbytné pro danou třídu nebo celý vzdělávací program.
Kromě toho je nejlepší mít šablony školení, které jsou integrovány do kolaborativní a uživatelsky přívětivé platformy pro řízení projektů, kterou můžete použít k řízení svého týmu během procesu školení.
Díky tomu je sledování vašich KPI a dalších metrik snazší. Navíc získáte přístup k dalším funkcím, které zlepšují proces plánování, jako jsou tabule, myšlenkové mapy, generování textu pomocí umělé inteligence a zasílání zpráv.
12 šablon plánů školení zaměstnanců, které můžete použít
Nyní, když jsme si prošli některé základní informace, je čas začít plánovat. Tyto šablony jsme pečlivě vybrali, protože vám nejen ušetří časově náročnou práci s vytvářením SOP od nuly, ale také vám pomohou dosáhnout různých cílů školení v závislosti na vašich potřebách.
Ať už budujete proces zapracování nových zaměstnanců, vylepšujete strategie udržení zaměstnanců nebo zavádíte individuální plány rozvoje zaměstnanců, tyto šablony vám pomohou vykonat práci rychleji a lépe.
1. Šablona plánu školení ClickUp
Vytvářejte, spravujte a optimalizujte školení svého týmu pomocí šablony plánu školení ClickUp – plně přizpůsobitelného dokumentu, který centralizuje všechny aspekty rozvoje zaměstnanců na jednom místě. Ať už přijímáte nové zaměstnance, zavádíte nové nástroje nebo standardizujete procesy týmu, tato šablona poskytuje strukturovaný základ pro zajištění konzistentního a efektivního školení.
Tato šablona, navržená pro hladkou spolupráci s ClickUp Brain , vám pomůže automatizovat sdílení znalostí, zefektivnit aktualizace obsahu a odpovídat na otázky týmu v reálném čase.
Tato šablona obsahuje:
- Předem připravené sekce pro cíle školení, osnovy lekcí, časové plány, zdroje a metriky úspěchu.
- Přizpůsobitelný obsah, který odpovídá konkrétním rolím, nástrojům a pracovním postupům vašeho týmu.
- Integrovaný s ClickUp Brain pro okamžitý přístup k podpoře školení a odpovědím založeným na umělé inteligenci.
- Připraveno pro spolupráci, takže školitelé a členové týmu mohou přispívat, komentovat a sledovat pokrok na jednom místě.
Od prvního dne zapracování až po rozvoj pokročilých dovedností – šablona plánu školení ClickUp umožňuje vašemu týmu efektivně se učit, zůstat v souladu a podávat nejlepší výkony bez chaosu rozptýlených dokumentů a nesouvislých nástrojů.
2. Šablona rámce školení ClickUp
Začněte s pevnými základy pro svůj vzdělávací program tím, že definujete rámec pomocí této komplexní, ale snadno použitelné šablony rámce vzdělávání od ClickUp.
Rámec školení pomáhá definovat správné školení v celé organizaci. Jedná se o přehled postupů souvisejících s organizací a realizací plánu školení.
Tato šablona pro začátečníky je prezentována jako seznam úkolů a obsahuje průvodce pro začátečníky, vzorové seznamy školení a tabulku kategorií. A protože se jedná o rámec a nikoli předdefinovaný program, můžete jej upravit tak, aby vyhovoval všem typům školení, které vaše společnost potřebuje. Přidejte novou sekci pro proces zapracování nových zaměstnanců nebo vytvořte online školicí poznámky pro nový softwarový nástroj, který právě zavedlo vaše IT oddělení.
Nejlepší na tom je, že to funguje přímo v ClickUp, takže můžete plán sdílet se členy svého týmu a zainteresovanými stranami pro každý typ školení.
3. Šablona seznamu školení ClickUp pro zapracování nových zaměstnanců
Máloco je tak důležité jako první dojem – a nejlepším způsobem, jak na nové členy týmu udělat pozitivní dojem, je jasné a efektivní školení nových zaměstnanců.
Využijte tento jednoduchý, ale účinný vzorový seznam školení pro zapracování od ClickUp k vytvoření procesu zapracování zaměstnanců, který jde daleko nad rámec pouhého výčtu školení, která musí noví zaměstnanci absolvovat. Jakmile si jej nastavíte podle svých představ, použijte vzor k vytvoření plánu pro každého nového zaměstnance a přiřaďte mu jej.
Každé téma na seznamu odkazuje na podrobný kontrolní seznam školení, který můžete podle potřeby aktualizovat. A protože je zabudován do výkonného rozhraní ClickUp, můžete přidávat poznámky, dokumenty a multimediální obsah.
Kromě toho mohou uživatelé přidávat vlastní poznámky, chatovat a sledovat čas, který strávili každým krokem svého vzdělávacího procesu.
4. Šablona školicí matice ClickUp
Důležitou součástí každého plánu školení je zjištění aktuální úrovně dovedností zaměstnanců. A k tomu není lepší způsob než šablona Training Matrix Template od Clickup. Tato šablona využívá možnosti ClickUp k posouzení potřeb školení z pohledu zaměstnanců a oddělení.
Zaznamenávání úrovně dovedností různých lidí se může zdát jako náročný úkol, ale s touto šablonou to není problém. Obsahuje formulář pro hodnocení potřeb školení, který vám pomůže provést posouzení potřeb školení a poté vyplnit hlavní seznam.
Výsledky pak můžete zkontrolovat v hlavním seznamu, přehledu dovedností podle oddělení nebo na tabuli procesu hodnocení, která ukazuje, v jaké fázi procesu hodnocení dovedností se každý zaměstnanec nachází.
5. Šablona plánu zavedení školení ClickUp
Jakmile budete mít přehled o tom, jaké školení vaše organizace potřebuje, použijte šablonu plánu zavádění školení od Clickup k společnému vytvoření harmonogramu školení vedených lektorem, osobních, online interaktivních nebo e-learningových školení.
Zobrazte si svůj plán jako seznam nebo rozvrh seskupený podle typu školení. K dispozici je také zobrazení tabule, které ukazuje stav každého kurzu a poskytuje zpětnou vazbu o tom, jak vaše školení probíhá po implementaci plánu zavedení.
Tato výkonná šablona také obsahuje vlastní pole pro zaznamenání způsobu školení, typu (úrovně), data zahájení a ukončení, pracovních priorit, přidělených osob (studentů) a školitelů a zdrojů (souborů).
S touto šablonou plánu školení můžete nastavit svůj rozvrh, přidělovat školení a sledovat své zaměstnance, abyste vytvořili škálovatelný proces školení.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
6. Šablona programu školení pro implementaci profesionálních služeb ClickUp
Poskytujete klientům školení v oblasti implementace softwaru? Pokud ano, možná jste si při procházení tohoto seznamu kladli otázku: „A co já?“
Máme pro vás šablonu plánu školení pro implementaci profesionálních služeb ClickUp.
Tato šablona dokumentu vám pomůže vytvořit plán pro každého klienta, abyste mohli nastavit jejich účty, identifikovat jejich vzdělávací cíle a témata, která je třeba projít s administrátory a uživateli. Obsahuje dokonce i formulář pro hodnocení školení, aby vaši instruktoři mohli dokumentovat, jak si klient vede.
Jelikož se jedná o šablonu dokumentu v ClickUp, můžete snadno přidávat úkoly, komentáře a dokumenty, abyste mohli lépe spolupracovat a sledovat plánování a realizaci školicí části vašich služeb. Jakmile budete mít dokument tam, kde ho chcete mít, exportujte hotový produkt jako soubor PDF nebo HTML, nebo ho vytiskněte.
7. Šablona programu workshopu ClickUp
Workshopy jsou jedním z nejúčinnějších typů školení zaměstnanců a díky této praktické šabloně programu workshopu od ClickUp ušetříte čas a zajistíte, že budete mít vše připraveno pro další sezení.
Stejně jako většina šablon ClickUp obsahuje i tato šablona průvodce pro začátečníky, který vás provede procesem úspěšného školení zaměstnanců.
Tato šablona dokumentu obsahuje sekci pro podrobnosti o schůzce, účastníky, program a odkazy. Při vytváření programu (a po jeho dokončení) můžete využít všechny nástroje pro spolupráci a komunikaci na pracovišti v ClickUp k přiřazování úkolů, chatování a připojování souborů. K vytvoření programu můžete dokonce využít generování textu pomocí umělé inteligence.
8. Šablona poznámek školitele ClickUp
Další důležitou součástí každého plánu školení je zajistit, aby vaši instruktoři měli vše, co potřebují. Šablona poznámek pro školitele od ClickUp vám umožní zaznamenat všechny informace, které jste shromáždili během fáze plánování, abyste mohli svým školitelům poskytnout snadno srozumitelný plán rozvoje zaměstnanců.
Tato šablona dokumentu obsahuje následující sekce, které jsou snadno přístupné prostřednictvím automaticky generovaného obsahu:
- Informace o společnosti
- Úvodní poznámky
- Očekávané výsledky
- Popis
- Osnova kurzu (včetně lekcí, cílů, aktivit a délky trvání)
- Shrnutí
- Získané zkušenosti
- Zpětná vazba
Při přípravě poznámek pro školitele můžete využívat všechny funkce ClickUp, jako je chat, dokumenty a generování textu pomocí umělé inteligence. Podle potřeby můžete také přidat vlastní sekce. Po dokončení můžete své poznámky propojit s jinými projekty ClickUp, uložit je do formátu PDF nebo HTML nebo je vytisknout jako podklady.
9. Šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp
Šablonu pracovního rozvrhu zaměstnanců ClickUp lze použít k plánování směn zaměstnanců, přiřazování úkolů během těchto směn a výpočtu mzdových nákladů.
Tuto šablonu lze použít k naplánování školicího procesu a přípravě zaměstnanců na jejich budoucí směny!
Pokud jde o šablony rozvrhů zaměstnanců, tato šablona jde nad rámec základní šablony týdenního rozvrhu a zajistí vašim novým zaměstnancům skvělý start!
10. Šablona pro firemní školení Docs od Template.net
Nezačínejte svůj další firemní plán školení s prázdným listem papíru. Stáhněte si tuto šablonu pro Google Docs, Microsoft Word nebo Apple Pages a získejte náskok v různých typech plánů školení.
Tato šablona vás provede vytvořením propracovaného, profesionálního dokumentu s veškerým formátováním, který je připraven k vyplnění. Díky snadno srozumitelnému formátu osnovy jej můžete přizpůsobit tak, aby vyhovoval celému školicímu programu nebo jednotlivé lekci.
11. Šablona plánu školení ve formátu Word od TemplateLab
Někdy potřebujete jednoduchou šablonu plánu školení, kterou můžete upravit v aplikaci Word; tato možnost od TemplateLab je k dispozici právě pro tento účel.
Tato jednoduchá jednostránková šablona obsahuje místo pro všechny základní informace v přehledném a známém formátu tabulky. V záhlaví jsou uvedeny informace o tom, kdo, co, kdy, kde a jak, zatímco v částech Cíle školení a Klíčová sdělení můžete tyto základní informace zaznamenat na papír.
Zbytek stránky je vyhrazen pro navrhovaný program kurzu. Ten obsahuje podrobnosti o jednotlivých částech kurzu, včetně sloupců pro čas, logistiku, výsledky a lektora. Každou část formuláře lze změnit tak, aby odpovídala terminologii, kterou preferujete, a v části Další informace můžete přidat cokoli dalšího, co tým potřebuje vědět.
Pokud používáte ClickUp, neváhejte dokument nahrát a spravovat jako součást širšího plánování, abyste mohli využít možnosti platformy v oblasti spolupráce, komentářů a plánování.
12. Šablona prezentace plánu školení zaměstnanců od SlidesGo
Hezké prezentace dělají lepší dojem. Až tedy nastane čas sdílet svůj plán školení s ostatními, proč vše nezahrnout do atraktivní prezentace?
Tato šablona plánu školení zaměstnanců je přehledná a připravená pro váš obsah. Navíc obsahuje cvičení, která dodají vaší prezentaci školicího programu energii a trochu zábavy.
Šablony jsou 100% editovatelné a obsahují snadno upravitelné grafiky, tabulky a časové osy. K dispozici je 33 různých rozvržení snímků, takže si určitě vyberete to správné, které oživí zavedení vašeho programu a získá podporu všech.
Příklady plánů školení zaměstnanců a příklady použití
Ať už jste zdravotnická organizace, softwarová společnost nebo maloobchodní podnik, rozvíjení dovedností vašich zaměstnanců je zásadní pro provozní efektivitu a růst podniku. Zde je několik příkladů šablon plánů školení zaměstnanců, které lze přizpůsobit různým odvětvím:
Organizace ve zdravotnictví
Cíl: Proškolit ošetřující personál v oblasti nových technologií ve zdravotnictví.
Nástroje: Školicí manuál, praktické cvičení s novou technologií, pravidelné kontroly a hodnocení.
1. 1. týden: Představte novou technologii v oblasti zdravotní péče, vysvětlete její význam a relevanci. 2. 2. týden: Prohloubte znalosti o jednotlivých funkcích, poskytněte praktické školení. 3. 3. týden: Živá demonstrace a cvičení, otázka a odpověď. 4. 4. týden: Hodnocení zaměstnanců, udělení certifikátu.
Softwarová společnost
Cíl: Proškolit softwarové vývojáře v novém programovacím jazyce.
Nástroje: Online tutoriály, kódovací projekty, hodnotící kvízy.
1. 1. týden: Základní syntaxe nového programovacího jazyka. 2. 2. týden: Složitější koncepty a aplikace. 3. 3. týden: Přiřazení projektu s využitím nového jazyka. 4. 4. týden: Hodnocení a/nebo prezentace projektu.
Posuňte své programy školení zaměstnanců na vyšší úroveň
Skvělý plán školení dává vaší společnosti konkurenční výhodu a slouží jako plán pro jednotlivé členy týmu i pro celou společnost.
S těmito šablonami plánů školení můžete zajistit efektivní proces zapracování nových zaměstnanců, identifikovat mezery ve znalostech a dovednostech, sledovat zavádění nových postupů, podporovat kariérní rozvoj a mnoho dalšího. Výsledkem bude nejen lepší výkonnost zaměstnanců, která vám pomůže dosáhnout krátkodobých i dlouhodobých obchodních cílů, ale také efektivnější a účinnější práce.
ClickUp je navržen tak, aby podporoval týmy jakékoli velikosti a napříč odvětvími. Navíc vám jeho snadno použitelné nástroje pro spolupráci a řízení projektů pomohou ušetřit čas, abyste dosáhli svých cílů v oblasti školení ještě rychleji.
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a zjistěte, jak každá část platformy nabízí funkční nástroje, které vám pomohou udržet si přehled a zůstat v kontaktu se svým týmem.