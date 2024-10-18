10 nejlepších nástrojů pro generování textu a obsahu pomocí umělé inteligence v roce 2025

Víte, že něco je populární, když vás vaše prateta označí ve svém příspěvku na sociálních médiích s komentářem „Viděl jsi to?“ To rozhodně platí o nedávném rozruchu kolem umělé inteligence (AI) a širokém „objevu“ ChatGPT od OpenAI.
Zatímco ChatGPT je v centru pozornosti médií, existuje spousta dalších generátorů textu s umělou inteligencí, které jsou navrženy tak, aby pomáhaly lidem s tvorbou obsahu. Pokud se pravidelně zabýváte tvorbou obsahu, stojí za to tyto nástroje prozkoumat, abyste zlepšili kvalitu a dopad svých slov – a ušetřili čas.
Podívejme se na nejlepší generátory textu s umělou inteligencí a zjistěme, co pro vás mohou udělat. ✍️
Co je generátor textu AI a jak funguje?
Generátor textu AI, známý také jako AI writer nebo generátor obsahu, je software, který využívá technologii umělé inteligence (AI) k vytváření písemného obsahu. Funguje tak, že analyzuje velké datové soubory existujících textů a poté pomocí algoritmů zpracování přirozeného jazyka (NLP) generuje nové souvislé a relevantní věty a odstavce.
Co byste měli hledat v generátoru textu AI?
Pravděpodobně nechcete, aby obsah generovaný umělou inteligencí zněl, jako by ho napsal robot. Chcete, aby odpovídal vašemu tónu a účelu, ať už jde o komunikaci v týmu nebo vaši nejnovější digitální marketingovou kampaň.
Zde je několik důležitých funkcí, které byste měli hledat v generátoru textu AI:
- Snadno se přizpůsobí vašemu procesu psaní obsahu
- Snadno použitelné rozhraní, díky kterému se tento nástroj stane vaším pomocníkem při psaní.
- Kontrola nad tónem hlasu a stylem
- Konzistentně produkuje vysoce kvalitní obsah
- Přesně a snadno kontroluje gramatiku
- Cena odpovídá vašemu rozpočtu
- Integrované výzvy pro nejčastější úkoly
- Robustní a přesné funkce přeformulování a shrnutí
10 nejlepších generátorů textu AI
Stojí za zmínku, že většina nástrojů pro psaní pomocí umělé inteligence v tomto seznamu používá stejné modely a algoritmy od OpenAI. Může se jednat o GPT-3, GPT-3. 5 nebo dokonce nový GPT-4. Klíčem je určit, který nástroj pro psaní pomocí umělé inteligence nejlépe vyhovuje vašim cílům, abyste mohli vytvářet lepší obsah s menším úsilím.
1. ClickUp AI
ClickUp AI je součástí komplexní sady nástrojů pro správu projektů a je k dispozici, kdykoli a kdekoli ho potřebujete. ClickUp AI plní roli asistenta poháněného umělou inteligencí a pomůže vám vytvořit první návrhy, vylepšit stávající obsah, vyvinout nápady na obsah, generovat marketingové slogany, vymyslet vaši další kampaň a v podstatě odstranit tvůrčí blok.
Kromě toho, že je ClickUp AI integrován do dokumentů a úkolů, odlišuje se také více než 100 nástroji, které používají výzvy přizpůsobené konkrétním rolím, takže nemusíte ztrácet čas pokusy a omyly.
Nejlepší funkce ClickUp AI
- Integrované do výkonné platformy pro spolupráci a správu projektů
- Stručné shrnutí vybraného textu jediným kliknutím
- Generuje akční položky z obsahu
- Generuje profesionální životopisy
- Uživatelské role s předdefinovanými výzvami, které urychlují používání AI
- Vytvořeno přímo v rámci komplexní sady nástrojů pro tvorbu dokumentů
- Návrhy klíčových slov pro SEO
- Vylepšené vyhledávání využívající AI engine
- Snadno použitelné nástroje, které zlepšují kvalitu vašeho obsahu
Omezení ClickUp AI
- K použití s e-mailem je nutné zkopírovat a vložit.
- Odpovědi nemusí správně pochopit kontext vaší žádosti.
Ceny ClickUp AI
ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp AI
- G2: 4,7/5 (více než 6 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. QuillBot
QuillBot se popisuje spíše jako nástroj pro parafrázi než jako generátor textu s umělou inteligencí. Zadejte svůj vlastní text nebo obsah někoho jiného a použijte tento nástroj k jeho opravě a vylepšení. Vyberte si jeden z několika režimů parafráze a umělá inteligence za vás udělá zbytek práce pouhým kliknutím na tlačítko.
Nejlepší funkce QuillBot
- Integrované do prohlížeče Chrome a aplikace Microsoft Word
- Rozšiřující se podpora cizích jazyků, včetně překladatelských funkcí
- Jednoduché a snadné použití, když potřebujete pouze přeformulovat nebo zkontrolovat obsah.
- Výkonný nástroj pro synonyma, který nabízí návrhy a umožňuje vám vybrat si
- Bezplatná verze pokrývá základy parafráze a kontroly gramatiky.
Omezení QuillBot
- Každá funkce má své vlastní uživatelské rozhraní.
- Zaměřují se především na vylepšování stávajícího obsahu
- U většiny aplikací musíte kopírovat a vkládat mezi vaší aplikací a QuillBotem.
- Gramatická správnost by mohla být lepší
- Ne vždy parafrázuje vše
Ceny QuillBot
- Základní: Zdarma
- Premium: 19,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy QuillBot!
3. Jasper
Jasper se dostal na tento seznam generátorů textu AI, protože je jedním z nejlepších, který se zaměřuje na odrážení stylu a hlasu značky uživatele. Může pomoci autorům obsahu vytvářet články do blogů, příspěvky na sociálních médiích, vstupní stránky a marketingové e-maily. Lze jej integrovat do vaší aplikace prostřednictvím API nebo k němu přistupovat prostřednictvím rozšíření Chrome nebo chatovací aplikace.
Nejlepší funkce Jasperu
- Vytvořeno pro tvorbu obchodního obsahu, který přiláká čtenáře
- Lze je přizpůsobit vašemu hlasu a tónu
- Jasper Art nabízí funkce pro generování obrázků.
- Schopnost vytvářet vysoce cílený marketingový obsah
Omezení Jasperu
- Žádná kontrola plagiátů
- Bez SEO funkcí
- Mohou produkovat opakující se obsah nebo chyby
- Nástroje AI musí být vedeny prostřednictvím pokynů, aby dosáhly požadovaného výstupu.
Ceny Jasper
- Zkušební verze: zdarma po dobu sedmi dnů
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Režim Boss: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Jasper AI!
4. Copy. ai
Dalším z nejužitečnějších generátorů textu AI je Copy. ai, který je ideální pro marketingové týmy k vytváření prodejních a marketingových textů. Design platformy je zaměřen na pomoc týmům při implementaci jejich strategie vstupu na trh prostřednictvím generování personalizovaných prodejních textů, psaní dlouhých příspěvků, přetváření obsahu napříč kanály a vytváření popisů produktů.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Využijte stejný obsah pro různé kanály a publikum
- Snadno použitelné rozhraní pro vylepšování obsahu pomocí nástrojů pro psaní pomocí umělé inteligence
- Specifické nástroje pro vytváření popisků na sociálních médiích
- Široká škála šablon
- Nastaveno na generování stručných textů
- Podpora více než 25 jazyků
Omezení Copy.ai
- Předpokládá se, že uživatel rozumí tvorbě marketingových a prodejních textů.
- Může generovat nesprávné informace ve srovnání s jinými generátory textu AI.
- Nejsou příliš silné v tvorbě delších článků nebo vysoce kvalitního obsahu (podívejte se na tyto alternativy Copy.ai!).
Ceny Copy.ai
- Zdarma: Zdarma
- Výhoda: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
5. ContentBot. ai
Jak název napovídá, ContentBot. ai využívá AI k vytváření marketingového obsahu. Tento nástroj pro psaní pomocí AI je nejznámější pro psaní dlouhých blogových příspěvků, ale umí také parafrázovat obsah a generovat texty pomocí AI. Je webový a nabízí SEO nástroje a kontrolu plagiátů, což se stává nezbytností pro generátory textu pomocí AI.
Nejlepší funkce ContentBot. ai
- Píše dlouhé blogové příspěvky o délce více než 2 000 slov.
- Integrované nástroje SEO
- Rozšíření pro Chrome a WordPress a chatovací rozhraní
- Rozsáhlá knihovna šablon, které podporují různé způsoby použití
Omezení ContentBot. ai
- Omezuje počet slov, které můžete za měsíc vytvořit, pokud nezaplatíte více.
- Uživatelské rozhraní má několik nedostatků
- Ceny jsou složité a náklady se mohou rychle nasčítat.
Ceny ContentBot. ai
- Zdarma: Zdarma pro 5 000 slov
- Základní tarif: 19 $/uživatel za měsíc
- Prémiový plán: 59 $/uživatel za měsíc
- Plán Premium+: 99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze ContentBot. ai
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: N/A
6. ChatGPT
ChatGPT je nástroj, který vyvolal současný široký zájem o text generovaný umělou inteligencí. Když OpenAI zdarma umístilo své nástroje do chatového rozhraní na webových stránkách, vyzkoušel je téměř každý. Pro bezplatnou verzi používá nejnovější velký jazykový model (LLM) OpenAI GPT-3. 5 a pro placenou verzi ChatGPT Plus používá LLM GPT-4.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Konverzační textové rozhraní, které intuitivně vylepšuje odpovědi
- Funkce zpětné vazby, která pomáhá trénovat modely, na nichž jsou založeny
- Textové odpovědi jsou přirozeně plynulé
- Předchozí konverzace jsou uloženy v účtu uživatele a lze je znovu spustit.
- Nejznámější a nejpoužívanější nástroj pro generování textu
Omezení ChatGPT
- Uživatelé se musí naučit, jak nástroj ovládat pomocí otázek a komentářů.
- Žádné šablony
- Přístup k bezplatné verzi je omezený a může být během špičky odepřen.
- Reakce může být u bezplatné verze pomalá.
- Datový soubor použitý v modelech obsahuje jen málo informací po polovině roku 2021.
Ceny ChatGPT
- ChatGPT: Zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: N/A
7. Rytr
Rytr je platforma pro vytváření dlouhých textů pomocí textu generovaného umělou inteligencí. Uživatelé definují případ použití, poskytnou kontext, nastaví tón hlasu a poté vygenerují obsah, který lze dále vylepšovat. V tomto seznamu generátorů textu s umělou inteligencí vyniká Rytr podporou více než 30 jazyků a vlastní kontrolou plagiátů, nástrojem SEO a možností vytváření obrázků. Jeho klíčovým rozlišovacím prvkem je vestavěný nástroj pro pracovní postup psaní, který slouží k ukládání a organizování projektů.
Nejlepší funkce Rytr
- Provází uživatele procesem psaní
- Integrovaný editor formátovaného textu
- Pluginy pro Chrome, WordPress a další
- Navrženo pro tvorbu marketingového obsahu
Omezení Rytr
- Uživatelské rozhraní má strmou křivku učení
- Výstupy bývají krátké a nejsou zaměřené na dlouhé texty.
- V rámci omezených tarifů se snadno stane, že vám v daném měsíci dojdou znaky.
Ceny Rytr
- Bezplatný tarif: Bezplatný
- Úsporný plán: 9 $/měsíc na uživatele
- Neomezený tarif: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (9 recenzí)
8. Zjednodušené
Simplified je multimediální generátor obsahu AI a nástroj pro správu určený pro marketingové týmy. Využívá šablony, AI a zjednodušené nástroje k vytváření grafických návrhů, obrázků, videí a textů. Obsahuje funkce pro správu a publikování na sociálních médiích.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Multimediální možnosti pro tvorbu obsahu na jednom místě
- Plánování příspěvků na sociálních médiích pro většinu hlavních platforem, včetně LinkedIn, Twitter, Instagram a Facebook
- Jednoduché uživatelské rozhraní je ideální pro začínající autory využívající AI.
- AI se používá také k vytváření netextového obsahu.
Zjednodušené omezení
- Generování textu pomocí AI je ve srovnání s jinými řešeními omezené.
- Připojení k účtům na sociálních médiích může být nepohodlné
- Nástroje pro rozvržení a grafiku nejsou pokročilé – někdy musíte použít jiné nástroje.
Zjednodušené ceny
- Navždy zdarma: Zdarma
- Malý tým: 30 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Podnikání: 50 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Růst: 125 $/měsíc pro 5 uživatelů
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (75+ recenzí)
9. Frase
Frase je platforma pro tvorbu SEO obsahu určená pro marketéry a marketingové agentury. Kromě generování textu pomocí AI nabízí Frase také analýzu obsahu. Protože je navržena pro spolupráci, nabízí také nástroje pro sdílení a organizaci projektů.
Nejlepší funkce Frase
- Optimalizace SEO
- Integrovaná analytika
- Integrovaný nástroj vyhledávače Google
- Silné funkce pro tvorbu obsahu
- Nástroje pro konkurenční výzkum a wiki
- Vlastní šablony
Omezení Frase
- Žádné nástroje pro výzkum klíčových slov
- Chybí možnosti organizace projektů
- Nezaměřeno na generování textu pomocí AI
Ceny Frase
- Zkušební verze: 1 $ na 5 dní
- Solo: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Základní: 44,99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 114,99 $/měsíc pro tři uživatele
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,9/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
10. Copysmith
Copysmith je nástroj pro generování obsahu pomocí umělé inteligence, který využívá modely GPT od OpenAI k vytváření obsahu pro e-commerce produkty. Spravuje pracovní postupy při tvorbě textů na nejběžnějších e-commerce platformách a poskytuje nástroje pro správu obsahu pro popisy produktů.
Nejlepší funkce Copysmith
- Vytvořeno pro popisy produktů v e-commerce
- Integrace s Amazonem, Shopify, WooCommerce a dalšími platformami
- Správa pracovních postupů, včetně úprav, schvalování a publikování
- Nástroje pro správu obsahu
- Podporuje import katalogu produktů a hromadné kopírování pro vytváření popisů produktů ve velkém množství.
Omezení Copysmith
- Rozhraní může být matoucí
- Užitečné pouze pro tvorbu obsahu produktů
- V levnějších tarifech nejsou k dispozici vlastní šablony.
- Kredity vyprší, pokud je nepoužijete.
Ceny Copysmith
Bezplatná zkušební verze: Zdarma
Základní tarif: 19 $/měsíc na uživatele
Pro Plan: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
Plán pro podniky: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Copysmith
- G2: 4,3/5 (12 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 25 recenzí)
Další nástroje najdete v sekci Alternativy Spinbot & Alternativy Speedwrite!
ClickUp: Nejlepší generátor textu AI pro vaše potřeby v oblasti obsahu
Pokud jde o vytváření jedinečného obsahu, potřebujete k tomu víc než jen nejnovější nástroje umělé inteligence. Potřebujete také pomoc se správou projektů, spoluprací a sledováním pokroku.
ClickUp AI poskytuje jeden z nejlepších způsobů, jak využít sílu schopností OpenAI v oblasti zpracování přirozeného jazyka. A to vše v rámci snadno použitelné platformy ClickUp, která je také skvělá jako aplikace pro tvorbu originálního obsahu. 🛠
Proto se týmy všech typů spoléhají na ClickUp při řízení projektů, spolupráci, dokumentaci projektů a jako na AI asistenta pro psaní. Až příště budete začínat nový projekt, zaregistrujte se na bezplatnou zkušební verzi ClickUp a vyzkoušejte si jej.
Brzy poznáte sílu ClickUp a jeho nástroje AI Writer, které vám usnadní spolupráci s vaším týmem. 🤩