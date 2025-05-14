10 nejlepších aplikací pro tvorbu obsahu pro tvůrce v roce 2025

Ať už jste profesionální designér navrhující image značky nebo projektový manažer sociálních médií hledající nové způsoby, jak zaujmout zákazníky, vytváření krásného obsahu vám může pomoci splnit úkol. Může to však být také časově náročné, zejména pokud pracujete na velkém projektu.
Právě zde přicházejí na řadu technologie a nástroje pro tvorbu obsahu založené na umělé inteligenci. S těmito nástroji a aplikacemi můžete ušetřit čas při práci s obrázky, brandingovými prvky a marketingovými materiály. Zde vám ukážeme, na co se zaměřit při výběru aplikací pro tvorbu obsahu, a představíme 10 nejlepších možností, které by měl znát každý tvůrce. ?
Co byste měli hledat v aplikacích pro tvorbu obsahu?
Neexistuje žádná konkrétní aplikace pro tvorbu obsahu, která by překonala všechny ostatní nástroje. Správný software pro vaši firmu závisí na tom, jaký druh obsahu potřebujete vytvářet, v jakých oblastech potřebujete podporu a jak zapadá do vašeho širšího procesu tvorby obsahu.
Aplikace pro generování a tvorbu obsahu, které vám pomohou splnit úkol, by měly:
- Vytvářejte požadovaný typ obsahu: Každá aplikace je jiná. Ujistěte se, že ta, kterou zvažujete, dokáže vytvořit typ obsahu, který potřebujete – ať už se jedná o úpravu videa, grafiku pro sociální média, infografiku nebo nástroj, který pomáhá spravovat pracovní postupy související s obsahem.
- Integrace s dalšími nástroji: Skvělé aplikace pro tvorbu vizuálního obsahu nabízejí integraci s dalšími nástroji pro design a publikování, aby se proces zefektivnil.
- Vyberte si cenovou kategorii, která odpovídá vašemu rozpočtu: Nejlepší nástroje mají různé cenové hladiny, takže si můžete vybrat možnost, která odpovídá vašim potřebám.
Nyní, když víte, co hledat v nástrojích pro tvorbu obsahu, pojďme se podívat na nejlepší aplikace, které byste měli vyzkoušet. ?️
10 nejlepších aplikací pro tvorbu obsahu, které můžete použít
Jako designér, marketingový specialista, správce sociálních médií nebo v jiné podobné roli tvoří tvorba obsahu velkou část vašeho každodenního života. Najít ty nejlepší nástroje umělé inteligence a nástroje pro tvorbu obsahu vám může pomoci ušetřit čas, abyste mohli vytvářet ještě úžasnější obsah.
Zde je přehled našich 10 nejlepších aplikací pro tvorbu obsahu, které vám pomohou nastavit efektivnější pracovní postupy. ?
1. ClickUp
Díky ClickUp je pro designéry a marketingové manažery po celém světě snazší zefektivnit pracovní postupy a být efektivnější. S novými nástroji AI pro zefektivnění procesů a šablonami pro strategii obsahu, které umožňují rychlejší tvorbu obsahu, není divu, že více než 6 milionů uživatelů učinilo ClickUp nedílnou součástí svých programů pro tvorbu obsahu.
Nový asistent s umělou inteligencí v ClickUp je navržen tak, aby vám pomohl pracovat chytřeji při tvorbě obsahu a ušetřit čas při zlepšování vašich psacích dovedností. V ClickUp Docs je snadné pracovat na základě konkrétního zadání týmu – ať už se jedná o sociální média, SEO, prodej nebo inženýrství – a generovat kreativní nápady a shrnovat dlouhé texty.
Díky funkci Universal Search nebylo nikdy snazší najít jakýkoli soubor v propojených aplikacích, jako jsou Google Drive, Slack a Figma – a to vše z jedné centralizované platformy.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp AI je výkonný nástroj pro tvorbu obsahu pro specifické potřeby týmů.
- Díky stovkám šablon je snadné vytvořit jakýkoli typ obsahu bleskovou rychlostí.
- Funkce odhadu času a sledování času nabízí přehled o vašich pracovních postupech a usnadňuje rozvržení času na větší projekty, které vyžadují mnoho času na úpravu fotografií nebo videí.
- Díky snadno použitelnému rozhraní je týmová spolupráce a řízení práce hračkou.
- S více než 15 zobrazeními můžete plánovat obsah v kalendáři, na tabuli nebo v seznamu, což je ideální pro správu textů a termínů publikování na všech vašich platformách sociálních médií.
Omezení ClickUp
- Bezplatná verze ClickUp je omezena na pět uživatelů, což může být problém, pokud máte větší tým.
- Na ovládacím panelu se zobrazuje mnoho informací, ale uživatelé mohou vzhled a informace zahrnuté v nastaveních zjednodušit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Canva
Canva je jedním z nejlepších grafických nástrojů typu „vše v jednom“. Nabízí snadno použitelné rozhraní a tisíce šablon, které vám pomohou dokončit projekt nebo vytvořit databázi obsahu během několika minut.
Ať už jste influencer, který právě začíná používat nástroje pro tvorbu obsahu, nebo profesionál, který chce využít aplikace pro úpravu fotografií k vylepšení svého obsahu, Canva je skvělou volbou. Její pokročilé nástroje pro úpravy jsou ideální jak pro úpravy fotografií, tak pro úpravy videí.
Funguje dobře jako jediná platforma pro váš tým, která pojme všechny brandingové materiály, na které si vzpomenete, a místo pro správné velikosti obrázků pro vaše sociální sítě. ??
Nejlepší funkce Canva
- Více než 420 000 šablon od návrhů po kalendáře obsahu (některé placené, jiné zdarma) znamená, že možnosti obsahu jsou téměř nekonečné.
- Díky obrovské databázi fotografií a videí mohou uživatelé posunout svůj obsah na vyšší úroveň.
- Editor fotografií a videí podporuje více typů obsahu, od videoobsahu, jako jsou Reels, Instagram Stories a TikToks, až po GIFy a infografiky.
- Díky rozsáhlé databázi fontů můžete snadno vytvářet brandingové materiály, které odrážejí vaši typografii a styl.
- Je integrována se stovkami nástrojů a mobilních zařízení, takže ji můžete používat na svém iPhonu, iPadu nebo zařízení Android a navrhovat kdekoli na cestách.
- Četné nástroje pro design a úpravu videa vám umožní vytvářet přechody, efekty stmívání, ovládání rychlosti a animace.
- Canva AI pro generování umění pomocí umělé inteligence
Omezení aplikace Canva
- Některé funkce jsou omezeny na platící uživatele, což může být frustrující, pokud jste si zamilovali prémiovou šablonu, která je mimo váš rozpočet.
- Naučit se je používat může být náročné, proto si vyhraďte dostatek času, abyste se s nástrojem seznámili.
Ceny Canva
- Zdarma
- Pro: 119,99 $/rok na osobu
- Canva for Teams: 149,90 $/rok pro prvních pět osob, poté se účtují další poplatky
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 100 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Canva!
3. Jasper
Jasper je AI copywriter, který urychluje psaní obsahu. Tvůrci obsahu mohou Jasper použít k vytváření obrázků, blogových příspěvků nebo obsahu pro sociální média a reklamních textů, aby dosáhli svých marketingových cílů.
Použijte ji k vytvoření obrázku generovaného umělou inteligencí a poté přejděte do nástroje pro tvorbu textu, kde můžete napsat popisek nebo infografický text, který doplní váš návrh. Vylepšete obsah pomocí vestavěného editačního nástroje a připravte se na sdílení svého nového obsahu. ✨
Nejlepší funkce aplikace Jasper
- Tento nástroj disponuje funkcí paměti hlasu značky, kterou využívá k vytváření obsahu, který odpovídá tónu hlasu vaší značky – a to i v případě, že vytváříte různé typy obsahu pro všechny vaše sociální sítě.
- Vyberte si z rozsáhlé databáze šablon a zrychlete tak tvorbu obsahu.
- Díky rozšíření pro prohlížeč Chrome můžete pracovat rychle, aniž byste museli otevírat novou aplikaci nebo nástroj.
- Vytvářejte profesionální biografie pomocí umělé inteligence
Omezení aplikace Jasper
- Jasper je dražší než alternativy, což je výzvou pro malé týmy nebo týmy s omezeným rozpočtem.
- Začátečníkům může být rozhraní zpočátku obtížné používat.
- Samozřejmě – žádné funkce pro úpravu fotografií a videí.
Ceny Jasper
- Creator: Od 39 $/měsíc, omezeno na jednoho uživatele
- Týmy: Od 99 $ měsíčně, včetně tří uživatelů, s možností přidat až sedm dalších
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
4. HubSpot
Od vysoce hodnocených článků na blogu o osvědčených postupech při tvorbě obsahu až po praktické nástroje, které usnadňují pracovní postupy, je HubSpot již dlouho lídrem v odvětví tvorby obsahu. Software Marketing Hub této společnosti zahrnuje funkce CRM, automatizace, reportingu a kampaní.
Nabídka HubSpot se však neomezuje pouze na řešení pro velké platformy. Vyzkoušejte Brand Kit Generator, pokud teprve začínáte a potřebujete vytvořit brandingové prvky, jako jsou favicon, logo a barevné schéma. Nástroj Blog Ideas Generator je skvělým způsobem, jak vyhledávat klíčová slova a určit, jaký typ obsahu byste měli pro své publikum vytvářet.
Nejlepší funkce HubSpot
- Existuje spousta integrací HubSpot, včetně ClickUp, takže můžete své oblíbené nástroje používat společně a vytěžit z nich ještě více.
- Zákaznický servis HubSpot je velmi vstřícný, takže pokud narazíte na problém při navrhování, snadno získáte pomoc.
Omezení HubSpot
- Pokročilé funkce, jako je A/B testování a automatizace marketingu, jsou omezeny na platící uživatele.
- Jeho CRM a automatizační software patří mezi dražší možnosti, což může omezit jeho použití na týmy s větším kapitálem.
Ceny HubSpot
- Profesionální: 800 $/měsíc
- Enterprise: 3 600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 9 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 500 recenzí)
5. Buffer
Stejně jako HubSpot, i Buffer má vynikající pověst. V marketingovém odvětví je známý jako užitečný nástroj pro plánování obsahu sociálních médií, ale nabídka nástrojů této značky se rozšířila o analytiku, sledování interakcí a asistenta s umělou inteligencí.
Pomocí aplikace Buffer naplánujte příspěvky na sociálních médiích a oznámení pro marketingové spolupráce. Sdílejte obsah z blogových příspěvků, podcastů a tutoriálů, abyste dosáhli svých cílů v oblasti content marketingu. Pomocí funkce sledování zjistěte, které příspěvky na sociálních médiích generují největší zájem. Snadno sledujte své příspěvky v kalendáři přepínáním mezi týdnem a měsícem. ?
Nejlepší funkce Bufferu
- Naplánujte publikování obsahu na několika účtech sociálních médií a nastavte časové intervaly, aby se budoucí obsah publikoval ve stejný čas.
- Spravujte své marketingové kampaně pomocí kalendářového zobrazení, kde uvidíte, co se publikuje, a můžete vyplnit případné mezery.
- Fotoeditor s názvem Pablo obsahuje více než 600 000 obrázků, takže můžete vytvářet obsah přímo v aplikaci a publikovat jej na svých sociálních médiích.
Omezení Bufferu
- Publikování na Instagramu a Pinterestu není v bezplatné verzi aplikace zahrnuto.
- Možná budete muset doplnit dalšími nástroji, jako jsou Tailwind nebo Hootsuite, abyste mohli komunikovat s uživateli obsahu a plánovat obsah na všech platformách sociálních médií.
Ceny služby Buffer
- Zdarma: Připojte až tři kanály
- Essentials: 6 $/měsíc za jeden kanál
- Tým: 12 $/měsíc za jeden kanál
Hodnocení a recenze aplikace Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
6. Typeform
Typeform je společnost, která usnadňuje získávání dat od uživatelů nebo jejich registraci k nové službě či nabídce. Formuláře jsou přizpůsobitelné a mají zjednodušené rozhraní, které se soustředí spíše na informace než na styl.
Informujte struktury projektového řízení, jako jsou myšlenkové mapy, pomocí výsledků vašich průzkumů Typeform. Nebo použijte tento nástroj k získání zpětné vazby na vaše marketingové kampaně.
Nejlepší funkce Typeform
- Integruje se s více než 200 aplikacemi a službami, takže jej můžete používat prakticky kdekoli.
- Bezplatná verze nabízí neomezený počet formulářů, takže ji můžete používat podle libosti.
- Podmíněná logika vede uživatele k dalším krokům na základě jejich předchozích odpovědí.
- Sledování potenciálních zákazníků vám umožňuje sledovat výkonnost a shromažďovat data.
Omezení Typeform
- Ve srovnání s podobnými nástroji není k dispozici tolik ovládacích prvků pro ochranu osobních údajů.
- Někteří začínající uživatelé považují nástroje pro přizpůsobení za příliš složité při vytváření jednoduchých průzkumů.
Ceny Typeform:
- Základní: 25 $/měsíc včetně až 100 odpovědí a jednoho uživatele
- Navíc: 50 $/měsíc včetně až 1000 odpovědí a tří uživatelů
- Business: 83 $/měsíc včetně až 10 000 odpovědí a pěti uživatelů
Hodnocení a recenze Typeform:
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Typeform!
7. Unsplash
Unsplash je databáze fotografií a videí vytvořená uživateli. Objevte všechny typy vizuálního obsahu – od koláží a kreslených samolepek až po animace jako Giphy. Vlastníkem je Getty Images a najdete zde tisíce vysoce kvalitních obrázků, které můžete zdarma použít pro tvorbu svého obsahu. ?️
Nejlepší funkce Unsplash
- Tyto obrázky bez licenčních poplatků a ve vysoké kvalitě mohou doplnit váš obsah, aniž by vás to stálo majlant.
- Snadno najděte obrázky pomocí vyhledávání v předem navržených kategoriích nebo zadáním klíčového slova.
- Stahování trvá jen několik sekund a své oblíbené obrázky si můžete uložit pro další použití.
Omezení Unsplash
- Neobsahuje žádné vektorové soubory ani stocková videa, což omezuje užitečnost webu pro větší týmy zabývající se tvorbou obsahu.
- Hledání fotografií, které jste ještě neviděli na jiných webech, může zabrat spoustu času.
- Žádný editor obrázků nebo videí
Ceny Unsplash
- Zdarma
- Unsplash+: 7 $/měsíc (obsah pouze pro členy, neomezené stahování a vylepšená právní ochrana)
Hodnocení a recenze Unsplash
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: NA
8. InStories
InStories je určeno pro blogery, influencery a profesionály v oblasti marketingu sociálních médií, kteří chtějí vytvářet krásný videoobsah. Chcete-li začít navrhovat obsah, stačí vybrat formát nebo šablonu z databáze. Přidejte grafiku, titulky a přechody, abyste zvýšili zapojení uživatelů.
Nejlepší funkce InStories
- Vyberte si z více než 500 stylových šablon pro úpravu fotografií a vytváření krásné grafiky.
- Nahrávejte a upravujte videa přímo v aplikaci
- Přidejte melodii výběrem skladby bez autorských poplatků z rozsáhlé knihovny hudebních souborů.
Omezení aplikace InStories
- Začátečníci mohou mít pocit, že rozhraní aplikace není vždy intuitivní.
- Aplikace občas vykazuje chyby a při finalizaci obsahu z video editoru má dlouhé zpoždění.
Ceny InStories
- Zdarma
- Pro: Od 11,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze InStories
- G2: NA
- Capterra: NA
9. Notion
Notion vám pomůže spravovat produktivitu a sledovat všechna data týkající se tvorby obsahu. Vytvořte si seznamy úkolů, abyste si naplánovali další várku obsahu, a nastavte si samostatnou stránku pro sledování metrik minulých příspěvků.
Pracujete s týmem tvůrců obsahu? Vytvořte v Notion stylový průvodce obsahu, kde mohou designéři při tvorbě vizuálního obsahu nahlížet do pravidel, osvědčených postupů a pokynů.
Notion je také vynikající pro správu struktury projektového řízení. Vytvořte databázi informací o společnosti a rychle rozvrhněte role jednotlivých členů týmu, rozhodovací pravomoci a strategie týmové komunikace. Použijte Notion AI k automatizaci rutinních úkolů, shrnutí schůzek během několika sekund a zvýraznění klíčových bodů z obchodních hovorů.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Uspořádejte si Notion podle svých představ. Blokový styl usnadňuje návrh rozvržení, které dává smysl vám i vašemu týmu.
- Funkce drag-and-drop vám umožňuje přesouvat obsah, takže můžete vytvářet nové reklamní texty, psát návrhy blogů nebo provádět výzkum klíčových slov, a to vše na jednom místě.
- Podporuje asynchronní komunikaci a týmovou spolupráci, a to i ve bezplatné verzi.
Omezení aplikace Notion
- Zpočátku vás možná ohromí jejich rozsáhlé možnosti.
- Pro malé týmy zabývající se tvorbou obsahu nebo jednotlivce, kteří vytvářejí jen několik kusů obsahu sem tam, může být Notion zbytečně složitý (vyzkoušejte tyto alternativy Notionu ).
Ceny Notion
- Zdarma: Až 10 hostů
- Plus: 8 $/měsíc, až 100 hostů
- Podnikání: 15 $/měsíc, až 250 hostů
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
10. Procreate
Procreate je aplikace pro digitální malování určená pro umělce v komunitě tvůrců obsahu. Tento oceněný nástroj funguje s iPad Pro a Apple Pencil a umožňuje vytvořit zážitek z malování v reálném životě v digitálním formátu. Použijte jej k vytváření náčrtků a vlastních ilustrací, které doplní vaše blogy, loga a obrázky na sociálních médiích. ?️
Nejlepší funkce aplikace Procreate
- Knihovna s více než 200 štětci vybavuje umělce nástroji, které potřebují k vytváření úžasných obrázků s klasickým nádechem.
- Díky kompletní kontrole barev si můžete vybrat odstín, harmonii tónů a dynamiku pro každý prvek.
- Vytvářejte obrázky pomocí dotykového ovládání a zkratek.
Omezení aplikace Procreate
- Rozlišení obrázků 300 DPI je omezeno na tisky o velikosti 36 palců a méně.
- Aplikace se může zpomalit, jak budete vytvářet více obsahu.
Ceny aplikace Procreate
- Jednorázový nákup za 12,99 $ (bez předplatného)
Hodnocení a recenze aplikace Procreate
- G2: 5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
Navrhujte nádherný obsah pomocí těchto špičkových nástrojů
Ať už vytváříte vizuální obsah pro platformy sociálních médií nebo hledáte nástroj, který vám pomůže budovat vaše brandingové aktiva, tyto aplikace pro tvorbu obsahu vám pomohou dosáhnout vašich cílů.
Nevíte, kde začít? Vyzkoušejte ClickUp. Náš asistent pro psaní s umělou inteligencí vám pomůže s návrhem obsahu pro příspěvky na sociálních médiích, reklamní texty, blogové příspěvky a mnoho dalšího. Poté použijte šablonu plánu obsahu k naplánování a sledování všeho v procesu tvorby. ?