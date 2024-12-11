10 nejlepších nástrojů pro generování umění pomocí umělé inteligence pro designéry v roce 2025

Technologie AI doslova ovládla svět kreativity a marketingu. Kamkoli se podíváte, najdete nový nástroj, který vám pomůže vytvářet chatboty, obrázky generované umělou inteligencí nebo blogové příspěvky na základě textových podnětů.
Dnes se ale zaměříme na jednu z nejzajímavějších oblastí v oblasti umělé inteligence – generátory umění pomocí umělé inteligence.
Vytváření vlastního umění nikdy nebylo snazší. Ať už máte rádi fotorealistické obrázky nebo chcete vytvořit anime či olejomalbu, nástroje pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence vám pomohou vytvořit mistrovské dílo. Ale jak poznáte, která aplikace pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence je nejlepší, když jich je na trhu tolik?
Podívejte se blíže na to, co byste měli očekávat od nástroje pro generování umění pomocí umělé inteligence, a zjistěte, které z nich se dostaly do našeho žebříčku „nejlepších z nejlepších“ pro tento rok.
Co je to generátor umění pomocí umělé inteligence?
Generátor umění využívající umělou inteligenci je počítačový program, který pomocí umělé inteligence a algoritmů strojového učení vytváří originální umělecká díla nebo upravuje existující obrázky. Tyto nástroje využívají techniky hlubokého učení k analýze vzorců v datech, jako jsou obrázky nebo text, a na základě těchto vzorců pak generují nový obsah.
Co byste měli hledat v generátorech umění využívajících umělou inteligenci?
Téměř každý den se objevuje nový generátor umění nebo obrázků založený na umělé inteligenci. Každý z nich slibuje něco nového a vzrušujícího, nebo lepší, rychlejší či dostupnější výsledky. Jak tedy poznáte, který generátor umění je pro vás ten pravý?
Když zvažujete, který generátor umění AI použít, pečlivě zvažte následující:
- Cena: Potřebujete bezplatný generátor umění založený na umělé inteligenci, generátor založený na kreditech nebo generátor založený na předplatném?
- Přístupnost: Dáváte přednost samostatné webové aplikaci nebo desktopovému programu?
- Rychlost výstupu: Potřebujete vytvořit obrázky co nejdříve, nebo vám nevadí počkat déle?
- Styl obrázků: Dokáže generovat vysoce kvalitní umění AI ve vámi zvoleném stylu?
- Algoritmus AI: Dáváte přednost DALL-E 2 nebo Stable Diffusion? Nebo jste otevřeni jakémukoli algoritmu pro generování umění pomocí AI?
- Podpora: Jaká je podpora pro generátor umění? Je vstřícná k zákazníkům?
- Komunita: Chcete se učit od ostatních uživatelů a sdílet tipy, nebo chcete aplikaci používat pouze sami?
Většina generátorů umění a nástrojů pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence vám pomůže dosáhnout působivých výsledků, takže vaše konečná volba bude pravděpodobně záviset na jedné z výše uvedených oblastí. Zvažte, co od generátoru umění a obrázků pomocí umělé inteligence očekáváte a potřebujete, vytvořte si seznam kandidátů a poté několik z nich vyzkoušejte, abyste našli ideální nástroj s vaším preferovaným uměleckým stylem.
10 nejlepších generátorů umění využívajících umělou inteligenci
Jste připraveni objevit aplikaci, která vám pomůže navrhnout perfektní obálku knihy nebo vytvořit poutavé obrázky pro váš příští blogový příspěvek? Zde je 10 nejlepších generátorů umění využívajících umělou inteligenci, které jsou dnes k dispozici.
1. ClickUp
Seznamte se s ClickUp Brain, nástrojem založeným na umělé inteligenci, který dokáže okamžitě generovat umění pomocí umělé inteligence, pomáhá překonat tvůrčí bloky a transformuje brainstormingové sezení do strukturovaných, realizovatelných plánů.
Funkce Whiteboard v ClickUp je vybavena generátorem obrázků AI, který vašemu pracovnímu postupu dodá novou úroveň kreativity. Při práci na whiteboardu můžete požádat Brain, aby vytvořil vizuální prvky AI, jako jsou diagramy, grafy nebo jiné relevantní obrázky, které podpoří vaše nápady. Nemusíte přepínat mezi nástroji ani ručně navrhovat vizuální prvky – Brain se o to postará!
Nejlepší funkce ClickUp:
- Proměňte své texty během několika sekund, aby působily profesionálněji, přímočařeji a poutavěji.
- Rychle vytvářejte vysoce kvalitní obsah pomocí podnětů založených na umělé inteligenci.
- Zvýrazněte libovolný text a nechte jej vylepšit pomocí panelu nástrojů AI.
- Okamžitě generujte souhrny a akční položky, abyste zefektivnili administrativní úkoly.
- Překládejte jazyky a kontrolujte pravopis a gramatiku přímo v platformě ClickUp.
- Realizujte své nápady během několika minut pomocí digitálních tabulek pro spolupráci v reálném čase nebo asynchronní spolupráci.
- Navrhněte pracovní postup, který odráží váš ideální proces, pomocí knihovny šablon.
- Spolupracujte na správě kreativních briefů pomocí ClickUp Docs.
- Poskytněte jasné pokyny a urychlete proces zpětné vazby k návrhu pomocí Proofingu.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být náročné orientovat se v mnoha funkcích a možnostech přizpůsobení ClickUp.
- Tabule s generováním obrázků pomocí umělé inteligence zatím nelze používat v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Midjourney
Midjourney je generátor obrázků využívající umělou inteligenci, který dává každému možnost vytvářet umění v široké škále různých uměleckých stylů. Tento generátor umění vezme vaše textové podněty a pomocí bota Discord je přemění na působivé grafiky pro osobní i profesionální použití.
Nejlepší funkce Midjourney:
- Snadné a zábavné použití
- Neustálé zlepšování grafické kvality uměleckých děl generovaných umělou inteligencí pro webový design
- Silný pocit sounáležitosti díky existenci v rámci Discord
Omezení Midjourney:
- Příkaz nástroji k vylepšení obrazu může mírně změnit vzhled výstupu.
- Zpočátku to může být matoucí, zejména pro uživatele, kteří Discord používají poprvé.
Ceny Midjourney:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Základní tarif: 10 $/měsíc
- Standardní tarif: 30 $/měsíc
- Pro plán: 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney:
- G2: 4,5/5 (5 recenzí)
- Capterra: N/A
Podívejte se na tyto šablony Midjourney!
3. Canva AI
Canva nedávno představila novou funkci svého nástroje: generátor obrázků Text to Image AI. Tato nativní aplikace pro umění využívající umělou inteligenci vám umožní napsat textový podnět a nástroj umělé inteligence Canva poté vygeneruje čtyři obrázky, které se velmi blíží tomu, co hledáte. Pro designéry je to vítaný přírůstek do jejich knihovny šablon a grafických funkcí.
Nejlepší funkce Canva AI:
- Součástí Canva, skvělé pro stávající uživatele
- Vytvářejte umění, které odpovídá vašemu konkrétnímu poměru stran
- Výběr stylů, který je užitečný pro uživatele, kteří s generátory umění pomocí umělé inteligence začínají
Omezení AI Canva:
- Generátor umění pomocí umělé inteligence je k dispozici pouze v rámci ekosystému Canva.
- Pro některé nástroje pro generování umění pomocí umělé inteligence může být příliš „základní“ díky své uživatelské přívětivosti.
Ceny Canva AI:
Aplikaci Text to Image od Canva můžete využívat v rámci kteréhokoli z jejích tarifů.
- Zdarma
- Pro: 12,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Canva AI:
Ačkoli neexistují samostatná hodnocení pro produkt AI společnosti Canva, existují hodnocení pro Canva.
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
4. DALL-E 2
DALL-E 2 je generátor umění a model AI od populárního tvůrce nástrojů OpenAI. Tento nástroj pro generování umění pomáhá uživatelům vytvářet realistické obrázky na základě textových podnětů.
Zajímavou funkcí DALL-E 2 je možnost rozšířit obrázek za hranice původního plátna, známá jako Outpainting. Jedná se o zábavný způsob, jak vytvořit úchvatné krajiny nebo širší obrázek pro sociální média nebo blog. Vyberte si z několika obrázků realistických uměleckých děl, olejomaleb nebo ilustrací.
Nejlepší funkce DALL-E 2:
- Skvělé pro vytváření surrealistického a nadpozemského umění generovaného umělou inteligencí
- Uživatelsky přívětivé rozhraní a snadné generování obrázků
- Schopnost kombinovat různé umělecké modely, styly a koncepty za účelem vytvoření soudržných a vysoce kvalitních obrázků
Omezení DALL-E 2:
- Některé výstupy produkují rozmazané nebo pixelované obrázky.
- Dlouhá doba zpracování složitých uměleckých děl vytvořených pomocí umělé inteligence
Ceny DALL-E 2:
DALL-E 2 funguje na základě kreditového cenového modelu. Můžete si zakoupit kredity v balíčcích po 115 kusech a tyto kredity použít k generování obrázků. Každý textový podnět vás bude stát jeden kredit, ale na základě vašeho dotazu vygeneruje čtyři jedinečné obrázky.
- Zdarma
- 115 kreditů: 15 $
Hodnocení a recenze DALL-E 2:
- G2: 4,2/5 (15 recenzí)
- Capterra: N/A
5. Jasper Art
Jasper Art je generátor umění využívající umělou inteligenci od týmu, který stojí za populárním nástrojem pro psaní využívajícím umělou inteligenci, Jasper. Tento nástroj vám umožňuje používat podněty pro generování umění využívající umělou inteligenci k vytváření obrázků v různých uměleckých stylech a náladách, které můžete použít ve svém marketingovém obsahu.
Nejlepší vlastnosti Jasper Art:
- Vyberte si z různých stylů a médií uměleckých děl generovaných umělou inteligencí.
- Různé režimy podle vašich schopností, od základního po volný formát
- Použijte je společně s funkcemi hlasu značky Jasper a navrhněte umění AI, které bude odpovídat vaší strategii řízení značky.
Omezení Jasper Art:
- Žádná bezplatná zkušební verze ani neplacená verze – uživatelé potřebují aktivní předplatné Jasper.
- Aplikace pro generování umění pomocí umělé inteligence funguje dobře pro kreativní obrázky, ale nabízí méně možností pro profesionálnější nebo formálnější grafiku.
Ceny Jasper Art:
Abyste mohli používat Jasper Art, potřebujete aktivní předplatné Jasper. Jasper Art je zahrnut bez dalších poplatků.
- Creator: 49 $/měsíc
- Týmy: 125 $/měsíc
- Obchodní záležitosti: Ohledně cen kontaktujte Jaspera.
Hodnocení a recenze Jasper Art:
Stejně jako u Canva neexistují žádné specializované recenze generátoru umění pomocí umělé inteligence Jasper. Místo toho zde uvádíme celkové hodnocení Jasper:
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 500 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Jasper AI!
6. Dream by WOMBO
Dream by WOMBO je mobilní aplikace pro generování umění pomocí umělé inteligence, která vám umožní proměnit slova a fotografie v umění generované umělou inteligencí. Tato aplikace je určena pro kreativce a umělce, kteří touží po vzrušujících obrazech a umění generovaném umělou inteligencí. Díky integrované komunitě se navíc můžete naučit, jak vytvářet umění generované umělou inteligencí, které vyhovuje vašim potřebám, nebo získat obecné tipy k generátoru umění.
S tímto nástrojem se umění generované umělou inteligencí přiklání k barevným a fantazijním stylům.
Nejlepší funkce Dream by WOMBO:
- Umění pomocí umělé inteligence lze snadno generovat na mobilních zařízeních.
- Vyberte si styl umění AI
- Integrovaná komunita dalších milovníků umění vytvořeného umělou inteligencí
Omezení Dream by WOMBO:
- K dispozici pouze jako mobilní aplikace pro zařízení iOS a Android a na Discord.
- Vhodnější pro kreativní, futuristické a umělecké obrázky než pro profesionální grafiku
Ceny Dream by WOMBO:
- Ke stažení zdarma: Volitelné nákupy v aplikaci, jako jsou prémiové plány a možnost tisku uměleckých děl vytvořených umělou inteligencí.
Hodnocení a recenze Dream by WOMBO:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Zjistěte více o nejlepších CRM systémech pro grafické designéry!
7. NightCafe
NightCafe je generátor umění využívající umělou inteligenci, který byl navržen s ohledem na kreativce. Tento nástroj je zaměřen na komunitu, má velkou skupinu pravidelných uživatelů a často pořádá umělecké soutěže. Zajímavou funkcí NightCafe je, že máte přístup k několika různým algoritmům umělé inteligence, takže můžete snadno experimentovat s DALL-E 2, Stable Diffusion a dalšími na jednom místě.
Nejlepší funkce NightCafe:
- AI umělecký tvůrce vám umožňuje vybrat si vlastní umělecký styl (olejomalba, pixel art, ilustrace atd.).
- Vyberte si z řady nejpopulárnějších algoritmů umělé inteligence pro strojové učení.
- Denní výzvy v oblasti umění AI posilují pocit sounáležitosti s komunitou.
Omezení NightCafe:
- Ve srovnání s jinými nástroji pro generování umění pomocí umělé inteligence není vždy snadné získat přístup k podpoře nebo zákaznickému servisu.
- Někteří uživatelé uvádějí, že filtry mohou být při generování umění pomocí umělé inteligence příliš citlivé.
Ceny NightCafe:
- Zdarma: 5 kreditů denně plus bonusy za účast na komunitních akcích
- AI Začátečník: 5,99 $ za 100 kreditů/měsíc
- AI Hobbyist: 9,99 $ za 200 kreditů/měsíc
- AI Enthusiast: 19,99 $ za 500 kreditů/měsíc
- AI Artist: 49,99 $ za 1400 kreditů/měsíc
Uživatelé si mohou také zakoupit balíčky kreditů mimo předplatné, a to již od 7,99 $ za 100 kreditů.
Hodnocení a recenze NightCafe:
- G2: N/A
- Capterra: 4,2/5 (5 recenzí)
8. AutoDraw
AutoDraw je jedním z kreativnějších experimentů společnosti Google v oblasti umělé inteligence. Tento rychlý a snadno použitelný nástroj vám umožní proměnit vaše čmáranice v působivější obrázky. Při kreslení vám tento webový nástroj s umělou inteligencí navrhne možné tvary a obrázky. Jediným kliknutím pak můžete svou základní čmáranici proměnit v jeden z nich.
Nejlepší funkce AutoDraw:
- Rychle proměňte čmáranici v jasnější obrázek nakreslený čarami
- Extrémně rychlá webová aplikace
- Přidejte text a barvu ke svým obrázkům nakresleným čarami
Omezení AutoDraw:
- Postrádá funkce potřebné pro profesionální pracovní nástroj
- Nejedná se o skutečný generátor umění pomocí umělé inteligence, ale pouze o nástroj, který vytváří základní tvary a kresby.
Ceny AutoDraw:
- Zdarma
Hodnocení a recenze AutoDraw:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Designs. ai
Designs. ai je platforma navržená tak, aby pomáhala marketérům a agenturám vytvářet skvělou grafiku ve velkém měřítku. Tato platforma pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence nabízí různé nástroje, které usnadňují život marketérům, včetně nástroje pro přizpůsobení barev pomocí umělé inteligence, nástroje pro tvorbu loga a nástroje pro tvorbu videa.
Nejlepší funkce Designs.ai:
- Několik grafických nástrojů založených na umělé inteligenci v jedné platformě pro generování umění pomocí umělé inteligence
- Funkce převodu textu na řeč a textu na video, které jiné generátory grafiky s umělou inteligencí postrádají
- Integrovaný nástroj AI pro kalendář svátků na sociálních médiích
Omezení Designs.ai:
- Není k dispozici mobilní aplikace
- Díky tolika funkcím může být generátor umění pro některé uživatele až příliš složitý.
Ceny Designs.ai:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Základní: 29 $/měsíc
- Výhody: 69 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte Designs. ai ohledně cen
Hodnocení a recenze Designs.ai:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. CF Spark Art
CF Spark Art je součástí sady nástrojů Creative Fabrica podporovaných umělou inteligencí. Tento generátor umění s umělou inteligencí vám pomůže navrhovat kreativní obrázky v různých stylech a poměrech stran na základě textového zadání. Jako součást ekosystému Creative Fabrica je to skvělý nástroj pro generování umění pro kreativce, umělce a designéry, kteří již tuto platformu používají.
Nejlepší vlastnosti CF Spark Art:
- Vhodné pro začátečníky, kteří chtějí vytvářet umění generované umělou inteligencí
- Generátor umění je zabudován do ekosystému Creative Fabrica.
- Prompt builder nabízí uživatelsky přívětivý způsob vytváření podrobných pokynů.
Omezení CF Spark Art:
- K dispozici jsou bezplatné kredity, ale rychlost tvorby je u generátoru umění pomalá.
- Obrázky a výzvy se automaticky sdílejí a lze je skrýt pouze v případě, že provedete upgrade.
Ceny CF Spark Art:
- Zdarma
- Spark: 9 $/měsíc
Hodnocení a recenze CF Spark Art:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Generování umění pomocí umělé inteligence: budoucnost kreativních týmů
I když byste možná rádi trávili hodiny každý týden testováním všech generátorů umění založených na umělé inteligenci, víme, že máte na seznamu úkolů i jiné povinnosti. Využijte tento seznam nejlepších generátorů umění založených na umělé inteligenci, který vám pomůže sestavit užší výběr na základě funkcí, které potřebujete, a díky strojovému učení využít svůj čas moudřeji.
Jakmile zjistíte, jak zábavná a přínosná umělá inteligence může být, hledejte další způsoby, jak ji začlenit do svého pracovního postupu. S ClickUp AI můžete ušetřit ještě více času při produktivních, marketingových a kreativních úkolech.
Zaregistrujte se zdarma a prozkoumejte další možnosti ještě dnes.