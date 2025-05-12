10 nejlepších alternativ a konkurentů Canva v roce 2025

Máte někdy pocit, že s Canva dosahujete v designu stagnace? Jako specialista na sociální média nebo marketingový pracovník víte, že poutavé vizuální prvky jsou klíčem k úspěšné marketingové kampani.
Spoléhání se pouze na jednu platformu pro vaše designové potřeby však může omezit vaši kreativitu a způsobit, že váš obsah bude působit zastarale. Pokud hledáte pokročilejší řešení, které přesahuje základní editační nástroje, je čas prozkoumat jiné možnosti.
Pojďme se podívat na nejlepší alternativy Canva a grafické nástroje, které vám pomohou zmírnit vaše potíže, zlepšit pracovní postupy a podnítit kreativitu. ✨
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších alternativ k Canva a grafických nástrojů, které zjednoduší váš pracovní postup, vyřeší výzvy v oblasti designu a podpoří kreativitu:
- ClickUp – nejlepší komplexní nástroj pro správu projektů a alternativa k Canva Whiteboard
- Movavi Video Editor – nejlepší pro dynamické video prezentace
- Venngage – nejlepší alternativa pro tvorbu infografik
- Typito – Nejlepší pro vytváření videí s textem
- Placeit – nejlepší alternativa k šablonám prezentací
- VistaCreate (Crello) – Nejlepší alternativa k nástroji pro tvorbu loga Canva
- Piktochart – Nejlepší pro tvorbu grafiky pro sociální média a infografik
- PlayPlay – Nejlepší pro vytváření interaktivních prezentací
- Pixlr – Nejlepší pro úpravy a vylepšení obrázků pro sociální sítě
- PicMonkey – Nejlepší pro vytváření bannerů pro YouTube
Co je Canva?
Canva si získala popularitu jako online nástroj pro design, který uživatelům umožňuje vytvářet poutavé grafiky, prezentace a videa, aniž by potřebovali předchozí znalosti v oblasti designu. Platforma poskytuje rozsáhlý výběr šablon, obrázků a designových komponent, díky nimž mohou uživatelé snadno vytvářet vizuály pro obsahový marketing na profesionální úrovni.
Díky intuitivnímu rozhraní a komplexní sbírce zdrojů se Canva stala preferovanou platformou pro grafický design pro mnoho firem a jednotlivců, kteří chtějí rychle a pohodlně vytvářet působivé vizuály.
10 nejlepších alternativ a konkurentů Canva
1. ClickUp
Nejlepší nástroj pro správu projektů typu „vše v jednom“ a alternativa k Canva Whiteboard
ClickUp je nástroj pro řízení projektů a spolupráci týmů, který pomáhá týmům všech velikostí v různých odvětvích spravovat jejich úkoly, projekty a pracovní postupy.
ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů, které jsou dnes k dispozici, díky svým pokročilým funkcím pro správu projektů a spolupráci týmu a plně přizpůsobitelné platformě, která umožňuje jednotlivcům i týmům nakonfigurovat ClickUp podle svých potřeb a preferencí. To znamená, že tento nástroj může vyhovovat jakémukoli typu týmu, včetně designérů i nedesignérů.
Co z něj tedy dělá nejlepší alternativu k Canva?
Ačkoli ClickUp není grafický návrhový nástroj, nabízí rozsáhlý seznam funkcí pro marketéry, včetně velmi intuitivní funkce Whiteboard, která má oproti Canva Whiteboards několik výhod, což z něj činí skvělou alternativu pro uživatele, kteří hledají komplexnější a univerzálnější nástroj, který přesahuje rámec grafického designu.
Zde jsou některé z klíčových funkcí, díky kterým vyniká ClickUp Whiteboards:
- Integrace s řízením projektů: ClickUp Whiteboards je integrován s platformou pro řízení projektů ClickUp, takže můžete snadno spolupracovat s členy svého týmu, přiřazovat úkoly přímo z tabule, přeměňovat tabule na proveditelné úkoly, připojovat soubory nebo dokumenty a sledovat pokrok – vše na jednom místě.
- Spolupráce v reálném čase: ClickUp Whiteboards umožňuje více uživatelům spolupracovat v reálném čase, zanechávat komentáře a zpětnou vazbu přímo na tabulkách, propojovat úkoly a mnoho dalšího, což usnadňuje společnou práci na projektech a sdílení nápadů.
- Flexibilní funkce: ClickUp Whiteboards jsou vybaveny funkcemi, jako jsou lepící poznámky, nástroje pro kreslení a nahrávání obrázků, což usnadňuje vytváření dynamického a poutavého vizuálního obsahu.
- Přizpůsobitelné šablony pro každou příležitost: Ať už navrhujete prezentaci, brainstormingovou schůzku nebo plánujete projekt, můžete si vybrat z knihovny šablon s předem připravenými strukturami, které vám usnadní zahájení práce. Chcete-li se seznámit s ClickUp Whiteboards, stačí použít šablonu Introduction to Whiteboards Template by ClickUp.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli poháněnou umělou inteligencí, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly. A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuální podklad na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
Celkově lze říci, že ClickUp Whiteboards nabízí komplexnější a flexibilnější řešení než Canva Whiteboards. ClickUp vám navíc pomůže centralizovat zpětnou vazbu a urychlit schvalovací procesy díky funkci Proofing, která umožňuje vkládat poznámky přímo do obrázků, videí a souborů PDF.
Díky těmto funkcím pro spolupráci a komplexnímu seznamu funkcí pro správu značky, marketing, správu týmu a další je ClickUp jednou z nejlepších alternativ Canva pro uživatele, kteří vyžadují pokročilejší a flexibilnější funkce s možnostmi přizpůsobení.
Nejlepší funkce
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každou část ClickUp a nakonfigurujte ji podle svých potřeb pomocí vlastních polí, vlastních stavů, ClickApps a dalších funkcí.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení: Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně ClickUp Whiteboards, kalendáře, časové osy, tabule, Ganttova diagramu a dalších.
- Funkce drag and drop: Tato funkce usnadňuje a zrychluje provádění změn v pracovním prostoru ClickUp. Jednoduše přetáhněte položky bez nutnosti technických znalostí.
- Spolupráce týmu: Spolupracujte v reálném čase nebo pracujte asynchronně pomocí zobrazení chatu, přiřazených komentářů a detekce spolupráce a úprav v rámci pracovního prostoru ClickUp.
- Kontrola a anotace: Centralizujte zpětnou vazbu a urychlete schvalovací procesy pomocí funkce Proofing v ClickUp, která umožňuje vkládat anotace přímo do obrázků, videí a souborů PDF.
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji, včetně softwaru pro správu značky a grafických nástrojů, abyste sjednotili své aplikace a soustředili veškerou svou práci na jednom místě.
- K dispozici na všech zařízeních: K dispozici pro stolní počítače, mobilní zařízení (aplikace pro Android a iOS), hlasové platformy a prohlížeče.
Omezení
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
- Může vyžadovat určitou dobu na osvojení
Ceny
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 6 680 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 3 640 recenzí)
Vyzkoušejte tyto nástroje pro správu kampaní!
2. Movavi Video Editor
Nejlepší pro dynamické video prezentace
Zatímco Canva nabízí základní funkce pro úpravu videa, Movavi Video Editor je výkonný nástroj pro úpravu videa, který nabízí širší škálu funkcí. Díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní je vhodný jak pro profesionální produkci videa, tak pro hobby použití, a umožňuje snadno vytvářet dynamická videa s ohromujícími vizuálními efekty.
Movavi nabízí několik možností přizpůsobení, jako jsou přechody, animace, titulky a hudební skladby, díky nimž je snadné oživit jakýkoli projekt. Vestavěný audio editor navíc umožňuje uživatelům upravovat úroveň zvuku a přidávat hudbu na pozadí nebo zvukové efekty. Mezi další skvělé funkce patří více než 150 přednastavených filtrů, které jedním kliknutím poskytují vysoce kvalitní vizuální výsledky. Díky těmto funkcím je Movavi jednou z nejlepších alternativ k Canva, protože možnosti úpravy videa v Canva jsou omezené.
Nejlepší funkce
- Snadné použití: Intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje každému naučit se a ovládnout tento software.
- Speciální video efekty: Pomocí editačních funkcí můžete přidávat přechody, animace, titulky a další prvky a během několika minut vytvořit dynamická videa.
- Nástroje pro úpravu zvuku: Umožňují upravit úroveň zvuku nebo přidat hudbu na pozadí či zvukové efekty.
- Více než 150 přednastavených filtrů: Poskytuje vysoce kvalitní vizuální výsledky pouhým jedním kliknutím.
Omezení
- Žádné možnosti úpravy 360° videa
- Omezený výběr možností titulů mezi jinými alternativami Canva
- Zkušební verze přidává do videí vodoznak.
Ceny
- Bezplatná zkušební verze: K dispozici
- Roční předplatné: 54,95 $.
- Doživotní licence: 74,95 $
Hodnocení a recenze zákazníků
- Trustpilot: 4,7 z 5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,8 z 5 (více než 400 recenzí)
3. Venngage
Nejlepší alternativa pro tvorbu infografik
Venngage je oblíbená alternativa k Canva, která se zaměřuje především na tvorbu infografik. Disponuje rozsáhlou knihovnou šablon, ikon, grafů a ilustrací, které lze použít k vytvoření infografik a působivého vizuálního obsahu, jako jsou například materiály pro sociální sítě, a to během několika minut.
Tento software také nabízí intuitivní nástroje pro návrh typu drag-and-drop a automatické formátování, díky čemuž mohou uživatelé snadno přizpůsobit vzhled a styl svých infografik. Venngage navíc disponuje funkcemi pro spolupráci, které umožňují více členům týmu pracovat na jednom projektu současně.
Nejlepší funkce
- Jednoduché uživatelské rozhraní: Uživatelé se mohou snadno orientovat na platformě Venngage díky jejímu přehlednému uživatelskému rozhraní.
- Rozsáhlá knihovna prvků: Obsahuje šablony, ikony, grafy a ilustrace pro všechny typy infografik.
- Nástroje pro návrh typu drag-and-drop: Usnadňují uživatelům přizpůsobení vzhledu a stylu jejich infografiky.
- Automatické formátování: Automaticky formátuje text, obrázky a další prvky pro dokonalý vzhled.
Omezení
- Žádné funkce pro úpravu videa
- Nepodporuje GIFy
Ceny
- Bezplatný tarif s omezenými funkcemi
- Premium: 10 $ za měsíc/uživatele
- Business: 24 $ za měsíc/uživatel
- Enterprise: 499 $ měsíčně za 10 licencí
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 300 recenzí)
4. Typito
Nejlepší pro vytváření videí s textem
Typito je webový nástroj pro úpravu videa s několika jedinečnými funkcemi, které uživatelům umožňují snadno vytvářet videa v profesionální kvalitě.
Tato platforma nabízí širokou škálu šablon a designových prvků, díky kterým mohou uživatelé snadno vytvářet poutavá videa pro různé účely. Obsahuje více než 300 profesionálních šablon a knihovnu s více než milionem obrázků, hudebních souborů, videí a fontů bez licenčních poplatků. Typito také poskytuje uživatelům automatizované možnosti stylizace textu, které lze použít k vytváření poutavých titulků, podtitulků nebo popisků.
Platforma také podporuje integraci s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Dropbox, Google Drive a YouTube. Kromě toho Typito nabízí také API pro vývojáře, aby mohli do platformy vytvářet vlastní integrace.
Nejlepší funkce
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Uživatelé se mohou snadno orientovat v platformě softwaru díky jeho přehlednému uživatelskému rozhraní.
- Nástroje pro návrh typu drag-and-drop: Usnadňují uživatelům přizpůsobení vzhledu a stylu jejich videoklipů.
- Profesionálně navržené šablony: Nabízí široký výběr šablon.
Omezení
- Nepodporuje 4K/HD
- Omezené možnosti barev
Ceny
- Bezplatný tarif: K dispozici s omezenými funkcemi
- Solo: 15 $ měsíčně
- Pro: 29 $ za měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 80 recenzí)
5. Placeit
Nejlepší alternativa k šablonám prezentací
Placeit je jednou z alternativ Canva, která nabízí rozsáhlou knihovnu šablon, maket, log a grafických prvků. Platforma nabízí více než 50 000 obrázků, grafik a šablon bez licenčních poplatků, ze kterých si můžete vybrat, takže můžete jejich designy snadno přizpůsobit a přidat vlastní text nebo logo.
Platforma také obsahuje pokročilé animační nástroje, které uživatelům umožňují rychle a snadno animovat jejich vizuály. Kromě toho umožňuje uživatelům sdílet své návrhy přímo prostřednictvím e-mailu nebo sociálních médií jediným kliknutím. A konečně, platforma je integrována s různými populárními aplikacemi třetích stran, takže uživatelé mohou využít své stávající nástroje a služby, aby z Placeitu vytěžili maximum.
Nejlepší funkce
- Více než 50 000 obrázků bez licenčních poplatků: Nabízí široký výběr vysoce kvalitních vizuálních prvků a šablon.
- Pokročilé animační nástroje: Umožňují uživatelům rychle a snadno vytvářet poutavé animace pouhým kliknutím na tlačítko.
- Různé možnosti exportu: Uživatelé mohou sdílet své návrhy jediným kliknutím a dosáhnout tak maximálního dosahu.
Omezení
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
Ceny
- Bezplatná zkušební verze: K dispozici
- Neomezené předplatné: Od 7,47 $ za měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- Trustpilot: 3,2 z 5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (10+ recenzí)
6. VistaCreate (Crello)
Nejlepší alternativa k nástroji pro tvorbu loga Canva
VistaCreate, dříve známá jako Crello, je výkonná a uživatelsky přívětivá platforma pro grafický design, která nabízí širokou škálu přizpůsobitelných šablon a designových prvků. Tato platforma je vynikající alternativou k Canva, protože poskytuje podobné rozhraní a funkce a zároveň nabízí některé jedinečné funkce, které vyhovují různým potřebám.
Platforma obsahuje více než 25 000 designových šablon, které zahrnují loga, letáky, brožury a plakáty. VistaCreate navíc uživatelům poskytuje přístup k knihovně s více než 10 miliony obrázků a prvků bez licenčních poplatků. Nabízí také nástroj pro tvorbu loga založený na umělé inteligenci, který uživatelům pomáhá vytvořit dokonalé logo během několika okamžiků.
Nejlepší funkce
- Snadno použitelné nástroje typu drag-and-drop: Umožňují uživatelům rychle přesouvat, měnit velikost a přizpůsobovat své designové prvky.
- Více než 10 000 přizpůsobitelných šablon: Poskytuje uživatelům širokou škálu možností pro vytváření log, reklam, obsahu pro sociální sítě a dalšího.
- Více než 12 milionů stockových fotografií, ilustrací, ikon a videí: Poskytuje uživatelům přístup k knihovně médií bez licenčních poplatků.
- Funkce Brand Kit: Přidejte do Brand Kit vlastní fonty, palety barev a loga a snadno k nim přistupujte, kdykoli potřebujete označit svůj obsah značkou.
- Inteligentní nástroj pro změnu velikosti: Změňte velikost obrázku nebo dokonce celého návrhu jedním kliknutím, rychle připravte obsah pro několik publikačních platforem a propagujte svou značku online na více účtech sociálních médií.
Omezení
- Některé nástroje jsou k dispozici pouze v rámci prémiového tarifu.
Ceny
- Starter: zdarma
- Pro: 10 $ za měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 390 recenzí)
7. Piktochart
Nejlepší pro tvorbu grafiky pro sociální média a infografik
Piktochart je jednou z nejlepších alternativ Canva, která se specializuje na vytváření vizuálně atraktivních infografik, prezentací a zpráv. Tato platforma je určena pro uživatele i marketéry sociálních médií, kteří chtějí prezentovat data a informace vizuálně poutavým způsobem, aniž by museli trávit hodiny navrhováním designu.
Tento software nabízí intuitivní editor s funkcí drag-and-drop a řadu šablon, které uživatelům umožňují vytvářet obrázky, vlastní grafické návrhy, ikony a další.
Nejlepší funkce
- Více než 1 000 šablon infografik: Získejte přístup k designovým prvkům a šablonám pro sociální sítě, které můžete použít pro příspěvky na sociálních sítích, vizuální obsah a další účely.
- Nástroje pro vizualizaci dat: Usnadňují vytváření interaktivních vizualizací z vašich dat.
- Integrovaný designový asistent s podporou umělé inteligence: Poskytuje jednoduchý způsob, jak rychle a snadno vytvářet komplexní vizuály.
Omezení
- Oproti ostatním méně univerzální designová platforma
- Některé funkce a šablony jsou k dispozici pouze s placeným předplatným.
Ceny
- Bezplatný tarif: K dispozici
- Pro: 14 $ za měsíc/uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 160 recenzí)
8. PlayPlay
Nejlepší pro vytváření interaktivních prezentací
PlayPlay je alternativa k Canva, která se specializuje na tvorbu videí pro sociální média, marketing a interní komunikaci. Díky jednoduchému a intuitivnímu rozhraní umožňuje PlayPlay i uživatelům bez zkušeností s editací videa snadno vytvářet poutavá a profesionálně vypadající videa.
PlayPlay má také výkonnou funkci úpravy videa s podporou umělé inteligence, která zjednodušuje proces vytváření profesionálně vypadajících videí. Navíc je vybaven integrací pro všechny populární platformy sociálních médií, což vám umožňuje snadno sdílet své výtvory jako příspěvky na sociálních médiích a s ostatními.
Nejlepší funkce
- Možnost animovat text, obrázky a videa: Pomáhá vytvářet infografiky a dynamické vizuály.
- Rozmanitost šablon: Nabízí uživatelům širokou škálu designových možností pro jejich projekty.
- Podpora rozlišení HD/4K: Zajišťuje výstup v nejvyšší kvalitě.
Omezení
- Není k dispozici žádná bezplatná verze.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s jinými platformami
Ceny
- Bezplatná zkušební verze: K dispozici
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,8 z 5 (více než 20 recenzí)
9. Pixlr
Nejlepší pro úpravy a vylepšení obrázků pro sociální sítě
Pixlr je pokročilý software pro úpravu fotografií, který uživatelům usnadňuje rychlou a snadnou úpravu a vylepšení jejich fotografií za účelem vytvoření úžasného vizuálního obsahu.
Tento editor statické grafiky nabízí širokou škálu nástrojů pro úpravu fotografií, včetně filtrů, efektů, korekce barev a nástroje pro rychlé ořezávání obrázků. Uživatelé mohou také přidávat text, rámečky a samolepky, aby vylepšili své obrázky.
Kromě toho fotoeditor umožňuje uživatelům rychle retušovat fotografie pomocí profesionálních nástrojů, jako je zaostření, rozostření a úprava kontrastu.
Pixlr také nabízí bezplatný mobilní editor fotografií pro zařízení iOS a Android, který uživatelům umožňuje upravovat fotografie na cestách. Celkově je Pixlr jednou z nejlepších alternativ Canva pro ty, kteří chtějí rychle a snadno vylepšit své obrázky pro sociální média a další účely.
Nejlepší funkce
- Široká škála nástrojů pro úpravu fotografií: Poskytuje široký výběr nástrojů pro rychlou a snadnou úpravu a vylepšení fotografií.
- Retušovací nástroje: Umožňují uživatelům profesionálně retušovat fotografie pomocí pokročilých nástrojů, jako je ostření, rozostření a úprava kontrastu.
- Nástroje pro rychlé odstranění pozadí: Odstraňte pozadí z nejobtížnějších objektů, nahrajte až 50 fotografií a odstraňte pozadí najednou, i s různou velikostí ořezu.
Omezení
- Pouze úpravy zaměřené na fotografie
Ceny
- Bezplatný tarif: K dispozici s omezenými funkcemi
- Plus: 0,75 $ měsíčně
- Premium: 4,90 $ měsíčně
- Tým: 9,91 $ za měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (95+ recenzí)
10. PicMonkey
Nejlepší pro vytváření bannerů pro YouTube
PicMonkey je alternativa k Canva, která se specializuje na tvorbu bannerů pro YouTube, reklam na sociálních médiích a log. Díky intuitivnímu rozhraní a rozsáhlé knihovně šablon je PicMonkey skvělou alternativou k Canva pro uživatele, kteří chtějí jednoduchý, ale výkonný nástroj pro návrh.
Platforma poskytuje širokou škálu profesionálně navržených šablon pro bannery YouTube a další designy, takže uživatelé mohou během několika minut vytvořit úžasnou grafiku. Kromě toho platforma také nabízí editor typu drag-and-drop, který usnadňuje přizpůsobení stávajících šablon nebo vytváření zcela originálních designů.
PicMonkey navíc nabízí filtry, textury a tvary, které uživatelům umožňují vytvářet komplexní vizuální prvky, což z něj činí jednu z nejlepších alternativ Canva na současném trhu.
Nejlepší funkce
- Editor typu drag-and-drop: Díky němu je tvorba vizuálů hračkou.
- Integrovaná knihovna obrázků a fontů: Poskytuje uživatelům přístup ke stovkám různých designových prvků.
- Předem připravené šablony: Nabízejí uživatelům rychlý způsob, jak začít s jejich projekty.
- Pokročilé nástroje pro úpravy: Umožňují uživatelům snadno přizpůsobit vizuální prvky.
Omezení
- Není k dispozici žádná bezplatná verze.
- Některé pokročilé funkce a nástroje jsou k dispozici pouze s předplatným vyšší úrovně.
Ceny
- Základní: 72 $ ročně
- Pro: 120 $ ročně
- Business: 228 $ ročně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 1000 recenzí)
Co dělá dobrou alternativu k Canvě
Při hledání alternativ k Canva je důležité zohlednit následující faktory:
- Snadné použití: Platforma by měla být uživatelsky přívětivá a snadno ovladatelná, a to i pro ty, kteří mají minimální zkušenosti s grafickým designem.
- Rozmanitost šablon: Schopná alternativa by měla nabízet širokou škálu profesionálních šablon vhodných pro různá odvětví a účely.
- Možnosti přizpůsobení: Platforma by měla umožňovat přizpůsobení šablon a designových prvků, aby bylo možné vytvářet jedinečné a personalizované vizuály.
- Ceny: Dobrá alternativa k Canva by měla nabízet různé cenové možnosti, aby vyhovovala potřebám a rozpočtům různých uživatelů.
- Funkce týmové spolupráce: Nástroj by měl podporovat týmovou spolupráci a sdílení, aby uživatelé mohli snadno spolupracovat i při práci na dálku.
Vylepšete své designové projekty pomocí alternativ k Canva
Canva sice zůstává oblíbeným a všestranným nástrojem pro design, ale v roce 2024 je k dispozici několik alternativ, které nabízejí jedinečné funkce a možnosti.
Ať už hledáte platformu zaměřenou na grafický design, tvorbu infografik, úpravu videí nebo úpravu fotografií, která vám pomůže s marketingovými potřebami, tento seznam alternativ k Canva by vám měl poskytnout vhodnou možnost pro vaše potřeby. Při výběru nejlepší alternativy k Canva pro vaše konkrétní požadavky nezapomeňte zohlednit faktory, jako je snadnost použití, rozmanitost šablon, možnosti přizpůsobení, cena a funkce pro spolupráci.
Pokud se například vaše marketingová strategie točí kolem videí, vyberte si komplexní řešení, jako je Movavi. Pokud potřebujete poutavé obrázky pro Instagram, upravte je pomocí Pixlr.
A pokud potřebujete zefektivnit svůj pracovní postup pomocí vizuálních plánů a dalších nástrojů, seznamte se s ClickUp Whiteboard a všemi výhodami, které ClickUp nabízí.
Hodně štěstí a příjemné navrhování!
Hostující autor:
Victoria je content manažerka s více než 4 lety zkušeností v oblasti marketingu, která dříve pracovala v marketingu a blogování. Ráda píše a zkoumá nová témata, aby mohla sdílet své znalosti s důvěryhodnými zdroji.