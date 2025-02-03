10 nejlepších nástrojů pro webdesign (grafické nástroje) pro rok 2025

V dnešním digitalizovaném světě je vkusně navržený web nutností. Potenciální zákazníci se pravděpodobně stanou vašimi zákazníky, pokud máte krásně navržený web, než kdybyste měli jednoduchou platformu.
Naštěstí současná situace v oblasti webdesignu umožňuje komukoli vytvořit si vlastní webové stránky. Je to díky nekonečnému seznamu dostupných nástrojů pro webdesign. Každý z nich však klade jiné požadavky, pokud jde o dovednosti a znalosti.
Vzhledem k této premise může být trochu komplikované vybrat ty nejlepší nástroje pro webdesign. V tomto článku vám vysvětlíme, na co se při výběru nástrojů pro webdesign zaměřit, a představíme vám nejlepší nástroje pro webdesign pro rok 2024.
Pojďme se na to podívat.
Co byste měli hledat v nástrojích pro webové designéry?
Vzhledem k počtu nástrojů pro webdesign dostupných na trhu může být obtížné vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Co byste tedy měli hledat, abyste maximalizovali svou produktivitu a efektivitu využití času?
Šablony
Prvním je dostupnost hotových šablon, které nevyžadují pokročilé znalosti webového designu. Potřebujete nástroj, který má adekvátní šablony, protože to usnadní začátek a dá vám představu o tom, jak bude vaše webová stránka nakonec vypadat.
Přizpůsobení
Další funkcí, na kterou byste se měli zaměřit, je přizpůsobení. Tato funkce umožňuje vašemu designérskému týmu upravit webový design a přizpůsobit jej vašim potřebám. Přizpůsobení zajistí, že váš web nebude vypadat stejně jako weby vašich konkurentů. Díky funkcím přizpůsobení je snazší pracovat na rozpoznatelnosti vaší značky a vizuální identitě.
Integrace
Kromě toho budete potřebovat nástroj pro webdesign s integrací do systému. Potřebujete nástroj, který je kompatibilní s vaším současným systémem pro správu obsahu, protože pak bude snazší importovat nový obsah bez ohrožení výkonu vašeho webu.
Možnosti
Dále se zaměřte na nástroje pro webdesign, které nabízejí širokou škálu možností pro fonty a grafiku. Typografie je totiž nejlepším způsobem, jak vytvořit vizuální identitu vaší webové stránky. Díky široké škále možností bude pro vás relativně snazší vyjádřit svůj styl a případně se odlišit od ostatních.
Rozhraní
Nakonec budete chtít nástroj pro webdesign s jednoduchým, ale výkonným rozhraním. To vám ušetří spoustu starostí a mezer, takže se budete moci soustředit výhradně na design webových stránek, místo abyste trávili nespočet hodin zjišťováním, jak nástroj funguje.
10 nejlepších nástrojů pro webdesign, díky kterým bude rok 2024 vaším nejkreativnějším rokem
V minulosti museli weboví designéři ručně psát a vytvářet své webové stránky pomocí kódu HTML a CSS a javascriptu. Naštěstí tomu tak již není. S nejlepšími nástroji pro webdesign byste měli snadno realizovat své nápady.
Zde je přehled nejpopulárnějších zdrojů a nástrojů pro webdesign , které se vám v budoucnu budou hodit.
1. ClickUp
Pokud hledáte komplexní nástroj pro správu designu, který zefektivní váš designový proces, usnadní sdílení zpětné vazby a maximalizuje zdroje vašeho týmu, pak je ClickUp tím pravým nástrojem pro webové designéry právě pro vás.
Díky této platformě můžete prohlížet všechny své designové projekty, sledovat a zlepšovat efektivitu svého designového týmu, zefektivnit designový proces a integrovat všechny své oblíbené designové nástroje.
ClickUp využívá své robustní funkce pro správu projektů a kombinuje je s nejmodernějšími nástroji pro spolupráci na projektech, aby designérské týmy mohly pracovat na stejné vlně.
Funkce:
- Zobrazení všeho, které umožňuje divákům vidět vše bez ohledu na to, kde v hierarchii se nacházejí.
- Prostor, složky a seznamy, kde lze organizovat designové týmy a oddělení
- Přizpůsobitelné úkoly spolu s vnořenými podúkoly a kontrolními seznamy pro dokonalý pracovní postup projektu
- Editace v reálném čase pro efektivní spolupráci týmu
- Funkce pro vkládání poznámek do PDF a obrázků
- ClickUp Automatizace, které šetří čas díky předem připraveným automatizačním receptům zahrnujícím více než 50 akcí, spouštěčů a podmínek.
- Mind Maps vám pomohou vytvořit krásné vizuální osnovy z prázdného plátna nebo z existujících úkolů.
- Stovky šablon pro použití v týmech
- Snadná integrace s více než 1 000 vašich oblíbených nástrojů
Výhody:
- ClickUp podporuje více než 1 000 integrací
- Bezplatné školení
- 24hodinová podpora
- Vysoká úroveň přizpůsobení
- Režim offline vám umožňuje pracovat bez připojení k internetu.
- Mobilní aplikace ClickUp vám umožní vzít si práci s sebou kamkoli na cestách.
Nevýhody:
- Vysoká míra přizpůsobení může být pro začínající uživatele příliš náročná.
Ceny:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Figma
Figma je komplexní designová platforma, která propojuje všechny účastníky designového procesu, aby všichni členové týmu mohli rychleji dodávat produkty. Její software pro webový design je vynikající pro prototypování a designové systémy.
Po registraci na Figma získáte přístup k nástroji FIGJAM, který je s touto společností spojený. FIGJAM funguje jako online nástroj pro práci s tabulemi, kde mohou designérské týmy spolupracovat a plánovat designové procesy.
Zpětně se zdá, že Figma byla vytvořena pro budoucnost webu.
Funkce:
- API
- Animace
- CAD nástroje
- Nástroje pro spolupráci
- Komentáře/poznámky
- Import/export dat
- Správa designu
- Šablony designu
- Jednotné přihlášení
- Úprava obrázků
- Testování výkonu
- Testování použitelnosti
Výhody:
- Nekonečné možnosti
- Figma lze použít k vytváření prototypů aplikací a maket pro produktový tým.
- Lehký
- Spousta widgetů, které můžete použít k pořádání nezapomenutelných workshopů
- Podpora pro prostředí pro společný design
Nevýhody:
- Náročná křivka učení
- Žádná mobilní aplikace
Ceny:
- Zdarma pro až 2 editory a 3 projekty
- Profesionální: 12 $ za editor/měsíc (roční fakturace) a 15 $ za editor/měsíc (měsíční fakturace)
- Organizace: 45 $ za editor/měsíc (roční fakturace)
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,7/5 (729 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (549 recenzí)
3. Canva
Canva nabízí webovým designérům bezkonkurenční škálu grafických kategorií a tisíce profesionálně vytvořených šablon, které by měly pomoci i začátečníkům. A s nástrojem Canva Website Builder je vytváření jednostránkových webů pro akce, portfolia, maloobchodní weby a další hračkou.
Nejlepší na tom je, že je zdarma.
Online platforma je navíc hostována v cloudu a je přístupná z jakéhokoli místa pomocí jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. Canva můžete používat buď ve webovém prohlížeči, nebo jako aplikaci ke stažení pro Mac, PC, Chromebook, iOS nebo Android.
Pokud hledáte nástroj pro webdesign, který vám umožní rychle upravovat obrázky a videa nebo vytvářet jednostránkové weby, pak je Canva tím pravým nástrojem pro vás. Pokud chcete, aby se návštěvníci vašeho webu aktivně zapojovali, můžete také využít Canva Insights, který vám poskytne základní analytické údaje.
Funkce:
- Knihovna vestavěných šablon pro týmy
- Responzivní design
- Spolupráce v reálném čase
- Šablony jednostránkových webových stránek pro vlastní webové stránky
- Analytika s Canva Pro
Výhody:
- Stahování hotového projektu je rychlé a spolehlivé.
- Uživatelé mohou snadno vybrat šablonu a bez prodlení začít s úpravami.
- Není třeba mít zkušenosti s designem
- Vynikající zdroje pro výuku designových nástrojů a obecných designových systémů
- Působivá sada nových nástrojů, jako je Canva Website Builder
- Intuitivní rozhraní usnadňuje práci amatérským designérům.
- Uživatelsky přívětivý software pro webdesign
Nevýhody:
- Bezplatná verze obsahuje vodoznaky, které uživatelům zakazují stahování nebo další úpravy návrhů.
- Při stahování více souborů se automaticky komprimují do souboru ZIP.
- Občasné chyby, protože Canva je plnohodnotná webová aplikace
Ceny:
- Zdarma
- Canva Pro: 12,99 $ měsíčně nebo 119,99 $ ročně pro jednoho uživatele
- Canva for Team: 14,99 $ měsíčně nebo 149,90 $ ročně pro prvních pět uživatelů
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,7/5 (3 771 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (10 833 recenzí)
4. WordPress
WordPress si vydobyl pověst jako nejvyhledávanější řešení pro webdesignový software, protože pohání téměř polovinu celého internetu. Uživatelé mají na výběr mezi WordPress.org a WordPress.com, které jsou založeny na stejných základních webdesignových softwarových nástrojích s pouze několika klíčovými rozdíly.
První z nich je samostatně hostovaná platforma, což znamená, že svůj web budete hostovat pomocí služeb poskytovatele hostingu. Na druhou stranu, WordPress.com je hostován společností Automattic.
Zpětně lze říci, že WordPress vyniká jako nejlepší bezplatný blogovací software pro začátečníky.
Funkce:
- Rozšířená realita
- Vlastní design
- Hlasové vyhledávání
- Režim přístupnosti pro widgety
- Vlastní typy obsahu
- Integrované novinky a publikování blogů
- Spravovaná bezpečnost webových stránek
- Podpora pro PHP 8
- Tmavý režim
Výhody:
- Relativně levné
- Vhodné pro začátečníky a snadné pro začátek
- Webové stránky vytvořené pomocí WordPressu fungují dobře na různých zařízeních.
- Vysoce modulární s tisíci pluginy a motivy
- Uživatelé mohou vytvořit téměř jakýkoli typ webových stránek.
- WordPress je navržen tak, aby byl ihned po instalaci responzivní.
- Výchozí nastavení optimalizované pro SEO
Nevýhody:
- Problémy s aktualizací softwaru pro webdesign
- Vysoké náklady na přizpůsobení
- Možné bezpečnostní chyby
- Optimalizace rychlosti webu může být náročná
Ceny:
Ceny za WordPress.org se liší od cen za WordPress.com. WordPress.org je zdarma. Musíte však počítat s dalšími náklady, včetně nákupu různých hostingových plánů pro jeho nástroje pro návrh.
WordPress.com nabízí pět cenových plánů.
- Zdarma
- Osobní: 4 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Premium: 8 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Business: 25 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,4/5 (2387 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (1 414 recenzí)
5. Adobe
Ačkoli je Adobe v oblasti softwaru pro webový design relativně novým hráčem, stal se přirozenou volbou pro grafické a webové designéry. Tento nástroj pro tvorbu maket a prototypů webového designu umožňuje designérům vymýšlet a spolupracovat na různých projektech.
Díky softwarovým nástrojům Adobe Photoshop a Adobe Illustrator v sadě nástrojů pro webový design je tento software mezi designéry velmi oblíbený, což se odráží v četných návodech a zdrojích na webu, které vám pomohou začít. To je obzvláště užitečné, pokud hledáte pomoc s nástrojem Adobe Photoshop pro návrh uživatelského rozhraní.
Tento nástroj pro responzivní vývoj a design webových stránek usnadňuje vytváření krásných webových stránek na míru pro jakýkoli prohlížeč nebo zařízení. Nástroj pro design také pomáhá těm, kteří chtějí vytvářet responzivní webové stránky.
Funkce:
- Spolupráce
- Systém návrhu wireframů
- Interaktivní prototypy pro proces webového designu
- Přepracované, moderní uživatelské rozhraní, které je lépe optimalizované a přehlednější.
- Přístup k tipům pro kódování
- Podpora více monitorů pro Windows
- Vizuální pomůcky pro snížení počtu chyb a zrychlení vývoje webových stránek
- Podpora Git
Výhody:
- Skvělá reputace jako komplexní nástroje pro návrh uživatelského rozhraní
- Hladká integrace s dalšími nástroji
- Dobrý výkon i u velkých souborů
Nevýhody:
- Adobe nabízí pouze bezplatnou zkušební verzi svých nástrojů pro vývoj webových stránek.
- Žádné možnosti spolupráce na webdesignu v reálném čase
Ceny:
- Zdarma: 1 uživatel za měsíc
- Adobe Dreamweaver Single App: 20,99 $/měsíc
- Podnikání: 35,99 $/měsíc za licenci
- Creative Cloud All Apps: 54,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,6/5 (34 327 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (1 733 recenzí)
6. Wix
Wix je nástroj pro vývojáře webových stránek, který vám umožňuje navrhovat, spravovat a rozšiřovat vaši online přítomnost podle vašich potřeb a specifikací. Jako webový vývojář máte tři možnosti pro tvorbu webových stránek: Wix Editor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) a Velo by Wix.
S Wix Editorem získáte uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu webových stránek s funkcí drag-and-drop a řadou přizpůsobitelných šablon, které jsou ideální pro začátečníky v oblasti webového designu.
Na druhou stranu, ADI je autonomní nástroj pro tvorbu webových stránek, který pomáhá vyvinout celou webovou stránku poté, co uživatelé zadají své uživatelské preference. Tento nástroj pro tvorbu webových stránek je však klíčový pro WYSIWYG s funkcemi drag-and-drop.
A konečně, s Velo by Wix získávají uživatelé open-source platformu, na které mohou vytvářet sofistikované aplikace pro vývoj webových stránek. Tato platforma je ideální pro nezávislé webové vývojáře, kteří chtějí vytvořit vlastní uživatelské prostředí webových stránek.
Pokud potřebujete intuitivní nástroj pro tvorbu webových stránek a praktický nástroj s řadou cenově dostupných tarifů, pak je Wix tou správnou platformou pro vás. Máte na výběr z více než 500 předem navržených přizpůsobitelných šablon.
Funkce:
- Integrované online platby
- Multikanálový prodej ideální pro eCommerce
- Infrastruktura a nástroje optimalizované pro SEO pro snadné vytváření webových stránek
- Integrované nástroje pro přístupnost
- Bezplatné nástroje pro tvorbu webových stránek
- Analýzy a zprávy s nástrojem pro návrh
Výhody:
- Wix se snadno používá a nevyžaduje žádné znalosti v oblasti vývoje webových stránek ani programování.
- Cenově dostupný tarif s programem bezplatných nástrojů
- Webové stránky Wix mají nejrychlejší načítání v ekosystému, což z tohoto nástroje pro tvorbu webových stránek činí nejlepší volbu pro vytváření responzivních webových stránek.
- SEO Wizard od Wix poskytuje užitečné rady pro optimalizaci vašich webových stránek.
- Jednoduchý editor typu drag-and-drop pro amatérské i zkušené webové designéry
Nevýhody:
- Možnosti přizpůsobení jsou omezené, protože uživatelé nemají přístup ke kódu webových stránek.
- Omezená funkčnost činí Wix nevhodným pro uživatele provozující blog nebo internetový obchod.
- Uživatelé nemohou měnit motivy, aniž by nejprve ztratili svůj obsah.
Ceny:
- Kombinace: 18 $ měsíčně
- Neomezený: 23 $ měsíčně
- Výhody: 28 $ měsíčně
- VIP: 47 $ měsíčně
Wix nabízí také několik plánů pro podnikání a elektronický obchod. Mezi ně patří:
- Základy podnikání: 28 $ měsíčně
- Business Unlimited: 33 $ měsíčně
- Business VIP: 56 $ měsíčně
- Podnik: 500 $ měsíčně
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,4/5 (9 159 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (1 545 recenzí)
7. Marvel
Pokud hledáte softwarové nástroje pro webdesign, které nabízejí rychlé prototypování, testování a uvedení na trh, pak je Marvel tím pravým nástrojem pro vás. Ze všech nástrojů pro tvorbu webových stránek na seznamu se tento nástroj vyznačuje intuitivním designem a funkcemi pro prototypování, díky nimž je tvorba wireframů, designu a prototypů relativně rychlá.
Designové týmy mohou okamžitě generovat specifikace designu a propojovat integrace, které podporují jejich designový workflow.
Marvel je vynikající volbou pro začínající amatéry, protože nevyžaduje žádné znalosti ani software pro webdesign. Uživatelé mají k dispozici přístupnou knihovnu šablon a prvků, které eliminují složitost procesu designu.
Marvel výrazně usnadňuje přeměnu návrhového modelu na interaktivní online prototypy, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu.
Funkce:
- Přizpůsobitelné a snadno použitelné šablony v rámci nástroje pro návrh
- Přizpůsobitelné šablony pro branding různých webových prvků
- Prémiové předdefinované ikony, které lze použít ve vašem webdesignu
- Fonty Intext lze zahrnout do obrázků
Výhody:
- Pracovní postup mezi snímky obrazovky
- Přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní s automatickým rozvržením webových prvků
- Uživatelé mohou klientům zaslat odkaz na projekt, aby měli snadný přístup k prototypům.
- Většina funkcí je zdarma, což je obzvláště užitečné pro nové designéry, studenty a neziskové organizace.
- Webové, takže uživatelé mají přístup k aplikaci odkudkoli, kde je k dispozici připojení k internetu.
Nevýhody:
- Problémy při vytváření skupin v prototypu
- Animace v Marvelu není tak plynulá a hladká jako na jiných platformách.
- Software pro webdesign nemá žádné offline možnosti.
- Žádné možnosti anotace
- Omezené animační funkce pro webdesign
Ceny:
Tento nástroj pro vývoj webových stránek nabízí 5 možností a také možnost zahájit bezplatnou zkušební verzi.
- Zdarma (1 uživatel, 2 aktivní projekty): 0 $
- Pro (1 uživatel, neomezený počet projektů): 12 $ měsíčně
- Tým (3 uživatelé, neomezený počet projektů): 42 $ měsíčně
- Společnost (6 uživatelů, neomezený počet projektů): 84 $ měsíčně
- Enterprise (neomezený počet uživatelů + projektů): Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,5/5 (1 168 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (83 recenzí)
8. Trello
Pokud hledáte nástroj pro spolupráci pro svůj webový design, pak je Trello tím pravým nástrojem pro vás. Tato platforma relativně usnadňuje a zjednodušuje psaní e-mailů a tabulek a spojuje celý tým pomocí funkcí drag-and-drop, které umožňují přesouvat úkoly.
Tento software pro správu projektů ve stylu Kanban umožňuje vedoucím designérských týmů sledovat, jak si vedou jednotliví členové týmu. Tento nástroj pro digitální spolupráci vám pomůže udržet produktivitu a podpořit spolupráci i v rozptýleném pracovním prostředí.
Lze jej použít pro účely webového designu, ale Trello funguje nejlépe jako řešení pro správu úkolů.
Funkce:
- Obaly karet, které dodávají spolupráci barvu
- Řada klávesových zkratek, které mohou zvýšit vaši produktivitu
- Pokročilé kontrolní seznamy, které umožňují jasný přehled všech pohyblivých částí
- Kalendář Power-Up pro zobrazení všech přiřazených položek kontrolního seznamu
- Automatizace Butler pomáhá vytvářet lepší pracovní postupy
- Tmavý režim v aplikaci Trello pro iOS a Android
Výhody:
- Intuitivní rozhraní
- Bezplatný tarif nabízí mnoho funkcí
- Editor typu drag-and-drop s kartami
- Uživatelé mají přístup jak z mobilních zařízení, tak z počítačů.
- Uživatelé mohou snadno vytvářet tabule s nápady pro designové myšlení.
- Lze vytvořit více plaveckých drah, které slouží k různým účelům.
Nevýhody:
- Mnoho funkcí vyžaduje doplňky
- Pro připojitelné soubory platí omezení velikosti, které může být ve většině případů limitující.
- Integrace s MS Teams a Google Chat může být lepší
- Nejedná se o typický software pro webdesign, ale spíše o řešení pro správu úkolů.
Ceny:
Trello má čtyři cenové struktury s možností bezplatného vyzkoušení placených tarifů.
- Zdarma
- Standard: 5 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 10 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 17,50 $ za uživatele a měsíc, počínaje 250 uživateli, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,4/5 (12 993 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (22 289 recenzí)
9. Webflow
Webflow je nová, populární platforma pro tvorbu webových stránek, která nabízí online vizuální editor, pomocí kterého můžete navrhovat, vytvářet a spouštět webové stránky. Vizuální plátno vám umožňuje ovládat CSS3, HTML5 a JavaScript a převádět sémantický kód do přizpůsobených stránek pro dokonalý proces tvorby webových stránek.
Umožňuje také používat nestylované HTML prvky pro získání kontroly. Uživatelé mohou dále využívat předem připravené prvky k navrhování složitých prvků, včetně pozadí videí a dalších prvků.
Funkce:
- Animace založená na posouvání
- Vícestupňová animace
- SEO ovládací prvky
- Panel aktivit
- Správa kalendáře
- Správa kampaní
- Automatická aktualizace
- Sledování aktivity
Výhody:
- Weboví designéři mohou propojit pohyb a animaci s pozicí kurzoru, aby upoutali pozornost uživatelů.
- Spolupráce je relativně jednoduchá, protože na práci na stejném webu lze pozvat více designérů najednou.
- Webové stránky lze učinit interaktivnějšími využitím zobrazovacích panelů, modálních oken a dalších skrytých prvků.
- K dispozici je více než 20 předem připravených animací a interakcí, díky kterým můžete funkce přidávat okamžitě.
Nevýhody:
- Obrázky lze komprimovat pouze ručně, což může být časově náročné.
- Limit CMS je u některých tarifů stále poměrně nízký.
- Náročné osvojování si nástroje pro tvorbu webových stránek
Ceny:
- Základní: 12 $ měsíčně
- CMS: 16 $ za měsíc
- Podnikání: 36 $ měsíčně
- Podnik: Plán založený na cenové nabídce
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,4/5 (401 recenzí)
- Capterra: 4,6/4 (193 recenzí)
10. Designmodo
Designmodo je komplexní softwarové řešení pro webdesign, pomocí kterého mohou uživatelé vytvářet webové stránky a newslettery. Tento nástroj je nejvhodnější pro uživatele, kteří hledají nástroj pro vytváření statických webových stránek, webových stránek typu drag-and-drop nebo e-mailových šablon.
Designmodo nabízí webovým designérům dva nástroje pro tvorbu webových stránek: Slides a Startup. Pomocí těchto dvou nástrojů mohou tvůrci vytvořit dvě webové stránky na míru a spustit je prostřednictvím hostitele. Tento software pro webdesign využívá funkci drag-and-drop, která je velmi jednoduchá a zároveň velmi přizpůsobitelná. Díky tomuto designovému nástroji je celý proces relativně bezproblémový.
Funkce:
- 100 modulových komponent pro platící zákazníky
- Design přizpůsobený pro mobilní zařízení
- Nabídky práce
- Šablony newsletterů
Výhody:
- Dokumentace Designmodo je velmi podrobná.
- Funkce drag-and-drop pro obsahové moduly je dobře navržená.
- Přehledné a svižné rozhraní napříč designovým nástrojem
- Jednoduchá hierarchie projektů
- Žádná náročná křivka učení pro webové designéry
Nevýhody:
- Omezené možnosti šablon pro webové designéry
- Designmodo nenabízí žádnou bezplatnou zkušební verzi.
- Přizpůsobení modulů by mělo přesahovat dostupnou hloubku
Ceny:
- Obchodní plán: 18 $/měsíc
- Plán pro agentury: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,2/5 (18 recenzí)
- Capterra: 3,4/5 (10 recenzí)
