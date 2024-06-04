15 bezplatných šablon pro branding pro marketingové a kreativní týmy

Vytvoření jedinečné identity pro vaši společnost, produkt nebo službu je jedním z nejnáročnějších a nejvděčnějších úkolů na vaší cestě k získání srdcí a myslí zákazníků a dosažení úspěchu. ♥️
Chcete-li zanechat trvalý dojem a uvést na trh něco nového, musíte vytvořit zapamatovatelné vizuální a narativní prvky. Návrh okouzlujících log nebo poutavých příběhů o vaší značce je však jen polovina práce.
Druhá, méně kreativní polovina spočívá v udržení jednotného vzhledu při komunikaci s různými cílovými skupinami napříč různými kanály. ?
Pokud se potýkáte s vytvářením nebo udržováním přehledu o všech prvcích značky a scénářích jejich použití, vyzkoušejte jednu z našich 15 nejlepších bezplatných šablon pro branding. Využijte je k podpoře identity vaší značky a odlišení se od konkurence! ?
Co je šablona pro branding?
Šablona pro branding je rámec navržený tak, aby vám pomohl vytvořit charakteristické prvky značky a používat je konzistentně ve vašich marketingových a jiných kampaních. To umožňuje konzistentnost značky v různých oblastech, jako je design loga, grafické prvky, vizuální komunikace značky a typografie.
Jsou výchozím bodem pro vytvoření poutavého loga, zajímavých příběhů nebo příspěvků na sociálních sítích, které budou snadno dostupné pro každou příležitost. Tyto šablony jsou cenným zdrojem pro vytvoření jedinečné identity značky a navázání emocionálního pouta s vašimi zákazníky.
Kromě cílů zaměřených na zákazníky zajišťuje šablona pro branding, že vaši zaměstnanci nebudou vytvářet nebo používat vizuály nebo kampaně, které nejsou v souladu s vaší značkou (např. vizitky nízké kvality, nesprávné písmo a velikost písma). Pokud existuje možnost, že by tyto pravidla mohla vyvolat u designérů vaší organizace negativní reakci, měly by být zahrnuty do šablony pro branding.
Sjednocení všech stran vede ke konzistentnosti, která je klíčovým prvkem kvalitní strategie budování značky. ?
Co dělá šablonu pro branding dobrou?
Dobrá šablona pro branding je:
- Intuitivní: Obsahuje sekce, které jsou snadno srozumitelné a přehledné pro všechny, bez ohledu na jejich dovednosti a pozici v týmu.
- Konzistentní: Měla by zajistit, aby všechny materiály vytvořené a spravované s její pomocí byly v souladu s celkovou identitou značky a vedly k jednotnému zážitku.
- Přizpůsobitelné: Dobrá šablona umožňuje uživatelům přizpůsobit ji svým jedinečným potřebám přidáním svých log nebo vhodného obsahu.
- Spolupráce: Měla by nabízet funkce, které podporují týmovou práci a spolupráci v rámci společnosti.
- Adaptabilní: Lze použít pro různé marketingové a komunikační iniciativy napříč různými kanály, jako jsou digitální média, tiskoviny a sociální sítě.
15 šablon pro branding, které můžete použít
Globální vesnice, kterou nazýváme domovem, je zároveň malá i obrovská a nabízí spoustu příležitostí pro ty, kteří vědí, jak vyniknout v davu. Využijte jednu z bezplatných šablon pro branding od ClickUp a vytvořte jedinečný obraz své firmy v myslích svých zákazníků! ?
1. Šablona pokynů pro branding ClickUp
Snažíte se vybudovat značku společnosti, ale nedaří se vám to? Problémem může být nejednotnost. Pokud nepracujete jako jeden tým a nepoužíváte stejné materiály pro marketingové kampaně nebo příspěvky na sociálních médiích, může vaše společnost působit rozporuplně. ⚔️
Šablona ClickUp Brand Guidelines Template je jako protijed pro takové scénáře a zajišťuje, že váš tým bude na stejné vlně jako kniha nazvaná brandingová strategie vaší společnosti. ?
Tato šablona nabízí základ pro vytvoření úspěšné, konzistentní a efektivní brandingové kampaně. Představte si ji jako autobiografii vaší společnosti – je plná detailů a pomáhá čtenářům pochopit, co vaše společnost je nebo chce být.
Šablona je rozdělena do několika částí, od základů, jako je představení poslání a hodnot společnosti, až po konkrétní detaily, jako je preferovaná barevná paleta, typografie a slogany.
Každý prvek lze přizpůsobit tak, aby vaše pokyny pro branding byly jedinečné a odpovídaly vizi vaší společnosti.
Spolupráce je klíčovým faktorem úspěchu, proto neváhejte pozvat k práci na šabloně kolegy z marketingu, prodeje, projektového managementu webových stránek, designu a dalších týmů, vytvářejte úkoly a žádajte je o názory.
2. Šablona tabule s pokyny pro značku ClickUp
Práce na brandových směrnicích může být mnohem snazší, pokud do ní zapojíte své zaměstnance, ale může také narušit vaše pracovní postupy. S šablonou ClickUp Brand Guidelines Whiteboard Template se nemáte čeho bát.
Představte si šablonu jako hřiště, kde vaši zaměstnanci mohou brainstormovat a skládat dohromady kousky skládačky, kterou je identita vaší značky. ?
Začněte vytvořením tabule ClickUp, která bude obsahovat všechny vaše pokyny pro branding do budoucna. Poté shromážděte všechny potřebné materiály, tj. grafické prv ky, které tvoří jádro tohoto manuálu.
Nyní je čas zorganizovat jednotlivé části vytvořením sekcí pro každou položku a podívat se, jak zapadají do celkového obrazu – vize vaší značky.
Vylepšete jednotlivé sekce, přidejte trochu kouzla pomocí jedinečných barev, písem a stylů a získáte praktické a konzistentní pokyny pro branding, které odrážejí poslání a identitu vaší společnosti.
Díky přizpůsobitelným stavům a zobrazením šablony můžete sledovat pokrok každého pokynu a vyvíjet pracovní postupy v souladu s odvětvím, ve kterém vaše společnost působí.
3. Šablona brand booku ClickUp
Brand book je návodem k použití vaší společnosti. Obsahuje základní hodnoty společnosti, její poslání, cíle, prvky vizuální identity a vše ostatní, co tvoří vaši značku. Brand book stanovuje standardy brandingu a je klíčovým referenčním bodem pro vaše zaměstnance, proto musíte při jeho tvorbě postupovat velmi pečlivě.
Šablona ClickUp Brand Book Template vám pomůže navrhnout prvotřídní brand book v rekordním čase. Slouží jako cenný průvodce pro vytvoření jedinečného vnímání vaší značky, budování kvalitních vztahů se zákazníky a udržení konzistence a přesnosti vašich marketingových materiálů a kampaní.
Tato šablona obsahuje jeden pohled na úkoly (Doc View), což je více než dost pro informování členů týmu a sledování pokroku vaší brand book.
Skládá se z několika částí, které pokrývají vše, co souvisí se značkou vaší společnosti, včetně jejího poslání, vize, hodnot, loga, barev, typografie, ikon a aktiv a dalšího. Všechny části jsou podrobné, takže nebudete mít žádný problém přizpůsobit šablonu potřebám vaší společnosti, i když nejste marketingový expert. ?
Stejně jako ostatní šablony pro branding od ClickUp vám i tato umožní projevit svou kreativitu. Neváhejte a prozkoumejte barvy, styly, tvary a konkrétní design loga, které doplní vaši značku a zvýší její atraktivitu.
4. Šablona pro správu značky ClickUp
Provozujete marketingovou agenturu a pracujete na strategiích brandingu pro více klientů? Šablona ClickUp Brand Management Template vám může ušetřit část stresu a zajistit, že vaše úkoly a členové týmu budou dobře organizovaní a zodpovědní.
Šablona vám umožňuje rozdělit práci do sekcí – jednu pro každého klienta. V rámci těchto sekcí můžete vytvářet podkategorie, abyste měli přehled o všech detailech, aniž byste ztratili přehled o celku.
Přiřazujte a upřednostňujte úkoly, přidávejte soubory do šablony, nastavujte termíny, provádějte rychlé změny na základě zpětné vazby od klientů a proměňte správu marketingových kampaní v hladký proces. ?
Dva výchozí pohledy na úkoly jsou Seznam a Tabule a můžete mezi nimi přepínat podle toho, na co se chcete zaměřit.
Šablonu můžete propojit s dalšími úkoly a dokumenty, přidávat komentáře, přizpůsobovat písmo, přidávat přispěvatele a přizpůsobit celý prostor podle svých preferencí.
5. ClickUp Vytvořte šablonu průvodce stylem značky
Směřujete k cíli – vytvoření kvalitních pokynů pro značku. Před cílovou čarou vás čeká řada překážek – nedorozumění, neúplné informace a nekonzistentnost. Šablona ClickUp Create Brand Style Guide Template vám pomůže překonat překážky a zajistí vám dobrý start! ?
Nemusíte se obávat, že vynecháte důležité informace nebo budete působit nejasně – šablona vás provede všemi prvky, které ovlivňují vzhled vaší značky, od výběru barevné palety až po nalezení tónu, který osloví vaše publikum.
Můžete stanovovat priority úkolů, přidávat přiřazené osoby, termíny a recenzenty, vkládat komentáře, kontrolovat pokrok a přizpůsobovat složitost každého úkolu.
Různé společnosti mají různé pracovní postupy, proto vám ClickUp umožňuje přizpůsobit šablonu přidáním nových úkolů a kategorií, změnou barevných schémat a přepínáním mezi zobrazeními.
6. Šablona stylu loga ClickUp
Rozpoznatelné primární logo je důležitou součástí brandingu. Mnoho značek však používá různé verze pro konkrétní účely, jako jsou marketingové materiály, kampaně na sociálních médiích, mobilní aplikace a tištěné dokumenty. To jim umožňuje přizpůsobit se různým prostředím a cílovým skupinám a zároveň si zachovat svou jedinečnou identitu. ?
Šablona ClickUp Logo Style Guide vám pomůže určit, jak použít konkrétní logo v konkrétním prostředí.
Po otevření šablony můžete přidat název své společnosti a myšlenku, která za ní stojí (tzv. „osobnost“ společnosti). Poté se můžete pustit do práce. Vložte logo své značky (s bílým a tmavým pozadím), ikony aplikací, paletu barev, typografický systém a pravidla pro používání loga.
Na konci dokumentu můžete přidat tipy nebo pokyny týkající se loga, abyste zabránili jeho nesprávnému použití nebo umístění mimo kontext.
7. Šablona dokumentu ClickUp Brand Style Guide
Vytvoření příručky stylu značky je snazší říct než udělat. Naštěstí nemusíte začínat od nuly – šablona dokumentu ClickUp Brand Style Guide je perfektním odrazovým můstkem! Má základní vzhled bez zbytečných ozdob, ale pro nastínění obecných nápadů pro branding je více než dostačující.
Šablona je rozdělena do čtyř částí:
- Naše poslání
- Kultura + hodnoty
- Vizuální prvky značky
- Hlas značky
Každá sekce obsahuje příklad, který vám usnadní práci. Podívejte se na sekci Kultura + hodnoty – od jednoduchých sloganů jako „Na detailech záleží“ až po provokativnější jako „Normální je na hovno“ můžete prozkoumat různé návrhy a čerpat inspiraci.
Šablona vám umožňuje napsat pokyny nebo použít obrázky a videa, aby byly poutavější. Ačkoli neobsahuje výchozí sekce pro loga, typografii nebo paletu barev, můžete nastavit obecné pokyny pro prezentaci vaší značky.
To může být užitečné i v jiných odděleních vaší firmy, například při vytváření příspěvků do blogu, vytváření šablon, přizpůsobování obrázků a dalších prvků firemního brandingu.
Šablony stylového průvodce ClickUp jsou přizpůsobitelné, takže můžete přidat další sekce a podrobněji se věnovat specifikům. Nezapomeňte, že sedíte v režisérském křesle a šablona se řídí vaším scénářem. ?
8. Šablona pro branding ClickUp
Řídíte komplexní brandingovou kampaň pro svou společnost nebo klienta? Počet procesů a úkolů může rychle vzrůst a celá kampaň se může zvětšit jako sněhová koule a stát se nesledovatelnou. ?️
Šablona pro branding ClickUp vám pomůže udržet si kontrolu a mít přehled o všech aktivitách souvisejících s brandingem. ?
Upozorňujeme, že tato šablona není vizuální – neslouží k prezentaci barevné palety značky, loga nebo schválených stylů písma, jako některé z předchozích přírůstků na našem seznamu. Svou skutečnou sílu prokazuje při správě úkolů v oblasti brandingu! ?
Pro začátek použijte zobrazení seznamu šablony k vytvoření brandingových aktivit (úkolů), jako je plánování kampaně na sociálních médiích nebo práce na logu společnosti. Zobrazení tabule šablony vám umožní vidět, které aktivity patří do konkrétní fáze projektu. Nebo můžete použít zobrazení časové osy, abyste získali ucelenější a jasnější přehled o životním cyklu každé aktivity.
Každé pole můžete označit barevným kódem a vytvořit tak jedinečný systém pro snadnější správu a kontrolu. Vzhledem k tomu, že ClickUp klade důraz na flexibilitu a přizpůsobitelnost, můžete upravovat a přizpůsobovat každý sloupec a řádek tak, aby šablona odpovídala potřebám vaší společnosti.
9. Šablona pro identitu značky ClickUp
Šablonu Brand Identity od ClickUp můžete použít k vytvoření silné identity značky, která vám zajistí úspěch, ať už uvádíte na trh nový produkt nebo měníte image své firmy.
Tato šablona obsahuje stavy zákazníků pro vytváření úkolů, vlastní pole pro kategorizaci a přidávání atributů pro správu identity vaší značky, jako je logo, barvy a typografie, vlastní zobrazení pro vytváření pracovního postupu vaší značky a funkce pro správu projektů, které zlepšují sledování identity značky pomocí komentářů, bohatých médií, závislostí úkolů, připomínek a dalších funkcí.
10. Šablona projektu rebrandingu ClickUp
Branding může být náročný, ale není to nic ve srovnání s rebrandingem. ?️
Úspěšná změna značky vyžaduje čas, úsilí a odhodlání všech zúčastněných. Vaším prvním úkolem je definovat a sdělit své cíle členům týmu. Poté je třeba analyzovat stávající značku a rozebrat logo, barevné schéma, typografii, vizuální prvky značky a obecné poselství, které vaše společnost vysílá.
Naštěstí to nemusíte (a neměli byste) dělat sami. Šablona projektu ClickUp Rebranding Project Template může být cenným pomocníkem na náročném cestě zvané rebranding. ?️
Šablonu můžete použít k organizaci celého projektu, vytváření úkolů pro své zaměstnance, kontrole jejich pokroku, sledování časových harmonogramů a zajištění toho, aby všichni pracovali na dosažení cíle. Vlastní stavy, pole a zobrazení šablony vám usnadní práci.
Nyní se dostáváte k nejzajímavější části – zrodu nové identity. Vytvořte úkoly pro vývoj nového loga, ikon aplikací, vizuálů značky a všeho ostatního, co souvisí s vaší značkou. Pomocí šablony můžete sledovat každý krok procesu a provádět úpravy, aby se přizpůsobil nepředvídaným okolnostem.
Šablona může také najít své uplatnění v procesu designového myšlení a při vytváření nových materiálů pro vaše produkty a služby. Může poskytnout rámec pro identifikaci potřeb a přání zákazníků a přizpůsobení řešení tak, aby jim vyhovovala.
11. Šablona stylového průvodce ClickUp
Řekněme, že provádíte e-mailovou kampaň a chcete použít pozitivní, neformální a vtipný přístup. Styl psaní pro tuto kampaň a styl psaní oficiálních firemních dokumentů jsou jako den a noc. ?
Šablona ClickUp Style Guide Template vám pomůže vytvořit stylové příručky pro každý projekt a dokument a zajistit, aby různé týmy a oddělení používaly vhodné vizuální prvky a jazyk.
Tato šablona vhodná pro začátečníky shrnuje pokyny pro branding vaší společnosti a zajišťuje jednotný styl napříč všemi týmy, od marketingu přes prodej až po řízení designových projektů. Jde ještě o krok dál a zaměřuje se na styly pro konkrétní projekty. Pro každý projekt si můžete vybrat estetické a funkční prvky a připojit screenshoty projektu a jeho podrobnosti.
Šablona je obzvláště cenná pro společnosti, které pracují na mnoha projektech současně, a může se hodit i pro návrh produktů a vytváření návrhových zadání. Zajišťuje konzistenci a transparentnost, zabraňuje zmatkům a vede k rychlejšímu provedení projektu.
12. Šablona černobílého plakátu s logem pro Microsoft PowerPoint
Šablona černobílého plakátu s logem pro Microsoft PowerPoint je elegantní a univerzální volbou pro všechny, kteří chtějí vytvořit působivé plakáty s klasickou estetikou. Tato šablona zjednodušuje proces návrhu a umožňuje uživatelům soustředit se na efektivní sdělení své zprávy při zachování profesionálního vzhledu.
Díky přizpůsobitelným funkcím mohou uživatelé snadno začlenit loga, písma a obrázky své značky, čímž každý plakát získá jedinečný charakter. Ať už pro digitální zobrazení nebo tisk, tato šablona je navržena tak, aby upoutala pozornost a jasně komunikovala, což z ní činí nezbytný nástroj pro efektivní vizuální komunikaci.
13. Šablona pro branding hlavičkového papíru Microsoft Word Modern Capsules
Šablona pro branding hlavičkového papíru Microsoft Word Modern Capsules nabízí moderní design, který dodá vaší oficiální korespondenci profesionální nádech. Minimalistické rozvržení v kombinaci s výraznými barevnými kapslemi zajistí, že vaše dokumenty budou vynikat a zároveň zachovají vaši značku.
Tato šablona je ideální pro firmy, které chtějí vnést moderní nádech do identity své značky, a umožňuje snadné přizpůsobení log, barevných schémat a písem tak, aby ladily s estetikou vaší značky. Ať už jde o zasílání dopisů klientům, firemní oznámení nebo interní komunikaci, tato šablona zajistí, že vaše značka bude v každé korespondenci působit konzistentně a profesionálně.
14. Šablona Microsoft Modern Flyer Branded
Tato moderní šablona letáku pro Microsoft Word poskytuje svěží a současný rámec pro vytváření výrazných letáků pro jakoukoli firmu nebo událost. Tato šablona vychází z moderních designových trendů a kombinuje výraznou typografii s čistým rozvržením, aby vaše sdělení bylo nejen vidět, ale také zapamatovatelné.
Tuto šablonu lze použít pro uvedení produktů na trh, propagaci akcí nebo informační brožury. Umožňuje úplné přizpůsobení – od barevných schémat po výběr písma, takže váš leták bude dokonale ladit s identitou vaší značky.
Bonus: Šablony letáků pro Google Docs!
15. Šablona letáku pro prodej v programu Microsoft Word
Šablona letáku pro prodej v aplikaci Microsoft Word je univerzální a uživatelsky přívětivý nástroj, který pomáhá firmám a marketérům rychle vytvářet poutavé letáky zdůrazňující výprodeje, speciální nabídky nebo propagační akce. Její struktura je přizpůsobena pro snadné použití a umožňuje uživatelům přizpůsobit text, barvy a obrázky tak, aby vyhovovaly jejich konkrétní prodejní akci, aniž by potřebovali rozsáhlé znalosti v oblasti designu.
Tato šablona šetří čas a zajišťuje, že propagační materiál vynikne, ať už je vystaven v obchodě, distribuován jako leták nebo sdílen online. Díky své flexibilitě a jednoduchosti je ideální pro širokou škálu odvětví, která chtějí s minimálním úsilím posílit své marketingové aktivity.
Vytvořte nezapomenutelný image značky pomocí správných nástrojů
Správná strategie vám umožní vytvořit pozitivní spojení mezi vašimi zákazníky a vaší značkou, budovat důvěryhodnost a vyniknout nad konkurencí. Pokud použijete nesprávný přístup, zákazníci si stejně vytvoří spojení, ale ne takové, jaké byste si přáli! Nevhodné, zavádějící nebo nekonzistentní strategie mohou vaší značce způsobit nenapravitelné škody, bez ohledu na to, jak cenná je.
Tyto bezplatné šablony ClickUp vám umožní naskočit na vlak efektivního brandingu a pomohou vám dosáhnout cíle bez zpoždění a překážek. ?