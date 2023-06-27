Řízení webových projektů: Průvodce pro agentury se šablonami

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je řízení webových projektů?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Řízení webových projektů je proces plánování, budování a monitorování odolnosti a úspěchu nově vytvořeného (nebo přepracovaného) webu, vstupní stránky nebo funkce webu. " } } ] } { "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Microsoft Outlook", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Outlook"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Outlook", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80911"}, {"@type": „Thing“, „name“: „Microsoft 365“, „sameAs“: „https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_365“}, {„@type“: „Thing“, „name“: „Microsoft 365“, „sameAs“: „http://www. wikidata. org/entity/Q775811“}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/OneDrive"}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q864889"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/SharePoint"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q18833"}, {"@type": "Thing", "name": "Kanban (vývoj)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Kanban_(development)"}, {"@type": „Thing“, „name“: „Kanban (vývoj)“, „sameAs“: „http://www. wikidata. org/entity/None“}, {„@type“: „Thing“, „name“: „Životní cyklus vývoje systémů“, „sameAs“: „https://en. wikipedia. org/wiki/Systems_development_life_cycle"}, {"@type": "Thing", "name": "Životní cyklus vývoje systémů", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q559486"}, {"@type": "Thing", "name": "Webový design", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Web_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Webový design", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q190637"}, {"@type": "Thing", "name": "Vodopádový model", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Waterfall_model"}, {"@type": "Thing", "name": "Vodopádový model", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q478175"}, {"@type": "Thing", "name": "Wireframe webové stránky", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Website_wireframe"}, {"@type": "Thing", "name": "Wireframe webové stránky", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q3045202"}, {"@type": "Thing", "name": "Search engine results page", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_results_page"}, {"@type": "Thing", "name": "Search engine results page", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2704141"}, {"@type": "Thing", "name": "Optimalizace pro vyhledávače", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_optimization"}, {"@type": „Thing“, „name“: „Optimalizace pro vyhledávače“, „sameAs“: „http://www. wikidata. org/entity/Q180711“}, {„@type“: „Thing“, „name“: „Návrh uživatelského prostředí“, „sameAs“: „https://en. wikipedia. org/wiki/User_experience_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Návrh uživatelského rozhraní", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11248500"}, {"@type": "Thing", "name": "Lean software development", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Lean_software_development"}, {"@type": "Thing", "name": "Lean software development", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2665555"}, {"@type": "Thing", "name": "Extrémní programování", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Extreme_programming"}, {"@type": "Thing", "name": „Extrémní programování“, „sameAs“: „http://www. wikidata. org/entity/Q209711“}, {„@type“: „Thing“, „name“: „Grafický design“, „sameAs“: „https://en. wikipedia. org/wiki/Graphic_design“}, {„@type“: „Thing“, „name“: „Grafický design“, „sameAs“: „http://www. wikidata. org/entity/Q185925“}, {„@type“: „Thing“, „name“: „Vyhledávání Google“, „sameAs“: „https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Search"}, {"@type": "Thing", "name": "Vyhledávání Google", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q9366"}, {"@type": "Thing", "name": "Testování softwaru", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Software_testing"}, {"@type": "Thing", "name": "Software testing", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q188522"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Project"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80336"}] }
Vytváření a údržba webových stránek klientů jako agentura je jako žonglování. Musíte řídit vstupy jak od klienta, tak od členů interního týmu, jako jsou vývojáři, designéři a copywriteri. Sledování práce tolika skupin může být zdrcující, ne-li nemožné.
K selhání často dochází, když je pracovní postup každého týmu přerušován neustálým přepínáním mezi nástroji za účelem spolupráce s jinými týmy. A pro projektové manažery je obtížné tato selhání identifikovat.
Je dokonce obtížné získat přehled o dokončení projektu, protože každá část je izolována v nástrojích různých oddělení.
Dobrá zpráva?
Existují způsoby, jak zjednodušit a zorganizovat váš proces, abyste mohli dodávat vysoce kvalitní webové stránky pro klienty pomocí efektivních taktik řízení projektů. V této příručce najdete nástroje, šablony a tipy, jak dodávat webové projekty pro klienty včas a v rámci rozpočtu – a bez toho, abyste si chtěli vytrhat vlasy.
Co je to řízení webových projektů?
Řízení webových projektů je proces plánování, budování a monitorování odolnosti a úspěchu nově vytvořeného (nebo přepracovaného) webu, vstupní stránky nebo funkce webu.
Stejně jako jiná práce pro klienty vyžaduje i řízení webových projektů promyšlené přidělování zdrojů. Dobrý projektový manažer vyváží různé úkoly související s webovými stránkami, jako jsou SEO audity, procesy kontroly kvality a kontroly chyb, mezi členy týmu, aby zajistil, že žádný z přispěvatelů nebude přetížen nebo nedostatečně využit.
Řízení webových projektů také vyžaduje, aby projektoví manažeři rozložili rozpočet projektu na jednotlivé úkoly a ponechali prostor pro nepředvídané výdaje. Typická agentura zahrnuje do svých služeb řízení webových projektů následující:
- Strategie uživatelské zkušenosti (UX)
- Kreativní design
- Vývoj (Podívejte se na nejlepší rozšíření Chrome pro vývoj )
- Optimalizace pro vyhledávače
- Testování kvality
Metodiky řízení webových projektů
Než začnete pracovat na webových projektech pro klienty, měli byste se spolu s členy svého týmu zamyslet nad tím, jak k této práci přistoupit. Aby se vše všem zúčastněným usnadnilo, je rozumné použít metodiku řízení projektů, která vyhovuje potřebám vašich týmů i klientů.
Chcete například často spolupracovat na úpravách na místě, nebo chcete dokončit práci podle jasného harmonogramu projektu s občasnými připomínkami?
Zjistěte, která metodika řízení projektů nejlépe vyhovuje vašemu týmu a klientům, a to na základě těchto dvou běžných procesů:
Metodika Waterfall
Metodika řízení projektů typu „vodopád“, pojmenovaná podle toho, jak vypadá v rámci Ganttova diagramu, je tradičním přístupem k řízení webových projektů. Jedná se o lineární proces řízení projektů, při kterém členové týmu dokončují vždy jednu část projektu.
Agentury zabývající se řízením webových projektů, které se řídí touto metodikou řízení projektů, pracují na tom, aby jejich úkoly byly co nejdokonalejší, než je předají dalšímu týmu nebo klientovi. Jakmile se úkol nebo projekt přesune do další fáze, projektový tým uzavře změny v předchozí fázi.
Z hlediska metodik řízení projektů je tato metoda nejvhodnější pro klienty, kteří jasně chápou své cíle a mají jasnou vizi toho, čeho chtějí dosáhnout. Agentura a klient se před zahájením projektu dohodnou na předem stanoveném rozpočtu a časovém harmonogramu, což ponechává jen malý prostor pro úpravy v průběhu projektu.
Týmy pro řízení projektů vývoje webových stránek také obvykle dokončí většinu práce ještě předtím, než obdrží zpětnou vazbu od klienta, což ponechává velmi malý prostor pro vývoj projektu.
Protože každý tým zdokonaluje svou práci v každé fázi – namísto opakování nápadů – může dokončení webových projektů typu „vodopád“ trvat delší dobu. Někteří by mohli namítnout, že tato metodika je nereálná, protože kreativní projekty se často vyvíjejí v průběhu svého vývoje. Týmy, které preferují flexibilnější přístup, často používají agilní metodiku.
Bonus: Nástroje pro webový design
Agilní metodika pro řízení webových projektů
Agilní vývoj webových stránek je založen na flexibilitě projektových týmů a projektových manažerů. Týmy agentur, které používají tuto metodu, pracují současně v krátkých cyklických cyklech zvaných sprinty. Produkt vyvíjejí postupně a mezi jednotlivými iteracemi produktu shromažďují zpětnou vazbu od klientů, kterou pak aplikují v dalším sprintu.
Agilní vývoj se zaměřuje na rychlé dodání hodnoty klientovi a postupné zdokonalování, spíše než na dodání jediného finálního produktu, který je před vydáním zcela dokončen. Tato metoda řízení projektů umožňuje týmům vytvářet včasné aktualizace a zůstat relevantní i při měnících se potřebách trhu.
Sprinty trvají obvykle dva týdny až měsíc. Tato metoda řízení projektů se může zdát šílená, pokud jste zvyklí na projekty webových stránek trvající 6 až 12 měsíců.
Existuje však mnoho agilních týmů, které tuto metodiku milují, protože odrazuje od lpění na nápadech. Také motivuje projektové týmy k objevování originálních konceptů a řešení. Agilní týmy obvykle používají agilní šablony pro sprinty, které poskytují pevný základ pro práci a udržují týmy v úzké spolupráci po celou dobu projektu.
Agile zůstává preferovaným systémem řízení projektů.
Agilní metodika se rychle stala oblíbenou mezi týmy pro správu webových vývojových projektů a vývojáři obecně od svého vzniku v roce 2001 v Agile Manifesto. Ve skutečnosti zpráva Digital. ai ukazuje, že 94 % vývojářů používá agilní metodiky.
Tyto fáze se vztahují na mnoho tradičních vývojových rámců, jako jsou Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP), Feature Driven Development (FDD), Crystal a další. Ve stejné zprávě 54 % respondentů uvedlo, že většina nebo všechny týmy v jejich organizaci, včetně týmu pro vývoj webových stránek, používají agilní metody.
Tento proces vývoje webových stránek se do značné míry opírá o zpětnou vazbu od klientů a experimentování. Agilní přístup funguje nejlépe u klientů s flexibilními cíli, kteří jsou ochotni často sdílet své podněty.
Týmy a projektoví manažeři se opírají o koncepční spolupráci, aby společně s klientem hledali řešení na míru.
9 fází řízení webových projektů pro klienty
Bez ohledu na použitou metodu zahrnuje řízení webových projektů pro klienty obvykle 9 fází. Sdílejte tyto fáze se svým interním týmem pro vývoj webových stránek a s klienty, abyste se ujistili, že všichni budou během celého projektu na stejné vlně.
Spolupráce v softwaru pro řízení projektů je nejjednodušší způsob, jak zajistit hladký průběh webových projektů pro mezifunkční týmy a projektové manažery.
1. Průzkum designu webových stránek
Výzkum webového designu začíná tím, že se seznámíte s produktem a odvětvím svého klienta. Každé oddělení má v této fázi pravděpodobně své vlastní zaměření relevantní pro svou specializaci, ale výzkum musí vést váš marketingový tým.
Některé příklady výzkumu webových projektů jsou:
- Rozhovor s členy týmu klienta, kteří pracují na webových stránkách: Zeptejte se jich, jaké jsou jejich povinnosti v souvislosti s webovými stránkami, abyste věděli, na koho se obrátit v různých oblastech projektu. Zeptejte se jich na minulé problémy s webovými stránkami, abyste věděli, co je třeba zlepšit.
- Rozhovory se stávajícími zákazníky vašeho klienta: Zeptejte se jich, co na značce vašeho klienta oceňují nejvíce, abyste věděli, co zdůraznit v textech na jejich webových stránkách. Získejte také jejich zpětnou vazbu ohledně webových stránek klienta – které aspekty webu jsou užitečné a které jsou obtížně navigovatelné. Tyto informace formují váš proces řízení uživatelské zkušenosti (UX) a webového designu, takže můžete odhalit mezery ve znalostech zákazníků o produktech.
- Čtěte zpravodaje a další obsah týkající se odvětví vašeho klienta: Tento průzkum pomáhá identifikovat problematické body a funkce, které vaši copywriteři musí zdůraznit na webových stránkách klienta.
Po shromáždění těchto informací požádejte projektového manažera, aby vám pomohl sestavit z nich jedinou stručnou zprávu. Tento dokument poslouží jako odrazový můstek pro spolupráci týmu, protože proces řízení projektu webových stránek a celý tým vypracují jednotnou vizi projektu.
Zpráva umožňuje projektovým manažerům určit klíčové funkce, výstupy projektu a rozpočty pro webový projekt klienta.
2. Vytvořte návrh projektu a zajistěte si souhlas klienta
Na základě vašeho průzkumu musí projektoví manažeři ve spolupráci s týmem webových designérů vypracovat návrh projektu webových stránek. Tento dokument by měl obsahovat positioning produktu, klíčové funkce webových stránek, časový harmonogram, milníky pro každou fázi vývoje a rozpočet potřebný k uspokojení záměrů uživatelů a splnění cílů klienta.
Je také užitečné zahrnout do prezentace návrhové moodboardy, abyste se s klientem shodli na kreativním i technickém směřování. Moodboardy by měly obsahovat příklady témat webových stránek, barev a designových prvků.
Klienti schválí vaše doporučení a rozpočet, ale buďme realističtí. Budou se objevovat různé požadavky vašich klientů. Získejte důvěru klientů ve vaše rady tím, že podpoříte návrh projektu svými výzkumnými údaji.
Projektoví manažeři musí dokumentovat výstupy projektu. To zahrnuje ceny a podmínky dohodnuté ve smlouvě. Je to nezbytné pro řízení webových projektů, protože slouží jako záznam, který minimalizuje rozšiřování rozsahu projektu v průběhu jeho vývoje, takže týmy jsou sladěny.
Po schválení návrhu projektu stanovte rozpočet a interní kontaktní osobu pro každý výstup řízení projektu webových stránek. Jakmile se věci rozběhnou, vaše agentura musí postupovat podle plánu pomocí softwaru pro řízení projektů.
Existuje mnoho možností softwaru pro řízení projektů, ale s nárůstem počtu týmů pracujících na jedné platformě potřebujete software, který propojí všechny a podpoří spolupráci.
SPOLEČNĚ DOSÁHNĚTE VÝSLEDKŮ Nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, zahrnují správu úkolů, dashboardy pro reportování v reálném čase, sledování času, alokaci rozpočtu, dokumentaci pro sdílení znalostí a dokonce i funkce drag-and-drop, díky nimž jsou týmy opravdu efektivní.
3. Vytvořte strukturu a design webových stránek
Nyní, když jsou všichni na stejné vlně ohledně konkrétních výstupů webových stránek, je čas začít budovat webové stránky vašeho klienta! Týmy vaší agentury zabývající se uživatelským rozhraním (UI) a uživatelskou zkušeností (UX) zahájí proces vytvořením struktury a designu webových stránek.
Mapa stránek
Stejně jako stavba domu začíná plánem, který definuje rozvržení, i webové stránky začínají strukturální mapou stránek. UI inženýr vaší agentury vytvoří mapu stránek a pečlivě naplánuje základní strukturu navigace a hierarchii informací, na které bude moci zbytek týmu pro správu webových projektů stavět.
Mapa webu definuje propojení stránek a obsah webu vašeho klienta. Mapa webu může například nastínit, jak domovská stránka obsahuje hlavní navigační záložku, která vede k sekci „O nás“.
Může také definovat, jaké podstránky bude sekce „O nás“ obsahovat, například podstránku věnovanou historii organizace, profily zaměstnanců a kontaktní stránku. Projektový manažer však potřebuje správný software pro řízení projektů, aby zajistil, že inženýři a designéři budou na stejné vlně.
VIZUALIZUJTE TO JAKO TÝM Tabule jsou neuvěřitelně efektivní pro týmy zabývající se řízením webových projektů, které mohou spolupracovat, propracovávat detaily a nakonec společně vizualizovat webové stránky. V ClickUp Whiteboards můžete snadno přiřazovat úkoly, označovat zúčastněné strany nebo pracovat současně.
Wireframes
Pokud je mapa webu strukturálním plánem, wireframy jsou jako makety interiérového designéra. UX designér vaší agentury bude tyto makety designu webových stránek kurátorovat.
Wireframy webových stránek definují vizuální rozvržení a design stránek a jejich klíčové funkce. Například návrh wireframu nastíní, kde budou umístěna navigační a CTA tlačítka, barvy designu a jak budou vypadat rozbalovací nabídky.
Wireframes pomáhají řadě lidí v průběhu celého procesu řízení a tvorby webových projektů:
- Tým pro řízení webových vývojových projektů: Získá jasnou představu o konečném vzhledu a funkčnosti výsledku.
- Tým pro řízení projektů webového designu: Shromážděte vizuální podklady pro web a určete všechny důležité prvky potřebné pro tvůrčí proces.
- Klient: Vidí, jak vypadá finální produkt, a identifikuje všechny designové prvky, které neodpovídají jeho představám.
Vždy si vyžádejte souhlas klienta, než projekty webového designu postoupí do fáze wireframe, aby týmy netrávily nespočet hodin zbytečnou prací.
4. Projděte strukturu a webový design s klientem
Schůzka s klientem je vaší příležitostí představit mu mapu webu a wireframy a potvrdit, že váš tým správně interpretoval výstupy projektu. Úspěšné řízení projektu zajišťuje, že všechny tyto kroky jsou v souladu.
V závislosti na podmínkách smlouvy může klient požádat o další kolo revizí a kontroly. V takovém případě se projektový tým bude muset vrátit k fázi tři (nebo případně k fázi dva, pokud požadované změny přesahují rámec projektu).
Po provedení požadovaných změn znovu předložte klientovi strukturu webových stránek a wireframy k odsouhlasení.
Všechno zdokumentujte v procesu kontroly, jako by se jednalo o téměř zcela nový návrh projektu.
Projektoví manažeři musí ve fázi revize nastínit jednotlivé body a uzavřít dohody s klientem, aby členové týmu nemuseli webové projekty neustále revidovat. Tento proces řízení projektů je klíčový pro to, aby nedošlo k překročení rozsahu projektu nebo původně plánovaného rozpočtu.
Pokud požadavky přesahují původní rozsah projektu, je důležité zdůraznit dodatečné náklady spojené s daným požadavkem. Pomocí podrobného nástroje pro řízení projektů vizuálně ukážete svým klientům, kde by požadavky narušily (nebo již narušily) harmonogram projektu.
5. Vytvořte design a kopírujte prvky
Jakmile jsou strukturální prvky na místě, členové týmu grafického designu a copywritingu mohou dopracovat kreativní prvky návrhů wireframů. Úspěšné řízení projektů začíná přiřazením podrobných požadavků pro složité webové projekty.
Členové týmu grafického designu musí vytvořit všechny vizuální prvky, které design webu vyžaduje, například:
- Animace
- Obrázky
- Grafické ilustrace
- Typografie
- Ikony
- Textury
- Rámce
Klíčovými faktory, které by měly být zohledněny u všech designových prvků, jsou demografické údaje o cílovém publiku a identita značky. Designové prvky jsou pro sdělení poselství značky stejně důležité jako použité slovní vyjádření.
Vizuální prvky musí být jasné a vizuálně přitažlivé, aby uživatele přiměly zastavit se a zvážit interakci s obsahem, zejména u mobilních uživatelů, kteří rychle scrollují. Váš proces řízení webových projektů by měl používat správné nástroje k anotování těchto konkrétních změn nebo designových prvků.
Umožněte webovým designérům snadnou komunikaci mezi sebou prostřednictvím poznámek, přiřazených komentářů a dalších funkcí. Software pro správu webových projektů ClickUp pomáhá týmům zvýšit efektivitu tím, že snižuje stres z přemýšlení o tom, co konkrétně bylo požadováno a kým.
Další na řadě je tým copywriterů, který projde návrhové wireframy a vyplní texty pro jednotlivé prvky, jako jsou textová pole a tlačítka. Projektoví manažeři musí zajistit, aby členové týmu copywriterů dodržovali tón a styl značky a řídili se osvědčenými postupy pro optimalizaci stránek pro vyhledávače (SEO). To umožní vyhledávačům snadno indexovat webové stránky.
Pokud vyhledávače mohou webové stránky snadno indexovat, bude pravděpodobnější, že se budou umisťovat na předních místech ve výsledcích vyhledávání (SERP) pro relevantní klíčová slova.
6. Vytvořte webové stránky
Nyní, když je struktura a design hotové, může vývojový tým vaší agentury konečně začít pracovat na realizaci webových stránek klienta! Vidíte konečně, jak se efektivní proces řízení projektů dostává do správných kolejí?
Doufáme, že ano! Protože nyní se vývojový tým, který je obvykle rozdělen do dvou skupin, může specializovat na různé části webových stránek.
- Vývojáři back-endového softwaru : Často vytvářejí funkční části webových stránek, jako je sledování analytických údajů nebo kód SCHEMA a rich snippets, aby zlepšili SEO.
- Front-end vývojáři: Obvykle vytvářejí vizuální části webových stránek, jako jsou barvy a fonty, a zároveň doplňují designové prvky a texty.
Pokud máte menší tým, můžete mít vývojáře, který umí všechno, tzv. „full-stack vývojáře“, který vytvoří jak front-end, tak back-end webových stránek.
Vývojový tým začne budovat web v takzvaném „sandboxovém prostředí“. Vývojový tým může v sandboxovém prostředí vyzkoušet různé pluginy, softwarové integrace a závislosti, aby našel nejlepší řešení a funkčnost.
Aby vývoj pokračoval, bude váš tým pro správu webových projektů potřebovat jasný plán a odpovědné osoby pro každý aspekt projektu. Kromě toho by projektoví manažeři měli definovat každý úkol a odpovědnou osobu v nástrojích pro správu projektů, které centralizují komunikaci.
To pomáhá projektovému manažerovi sledovat rozpočet, termíny a výstupy pro celý proces řízení webového projektu.
7. Otestujte webové stránky
Jakmile je webová stránka ve své finální podobě, je připravena k přesunu na stagingovou stránku chráněnou heslem. Ve stagingovém prostředí může vývojový tým otestovat její klíčové funkce, aniž by to mělo vliv na živou stránku.
Projektoví manažeři musí zajistit, aby jejich vývojové týmy nejprve provedly testování odkazů, testování chyb v různých prohlížečích a testování zabezpečení. Poté může tým UX provést své testy, jako například:
- Sledování pohybu očí
- Průzkumy použitelnosti
- Klikněte a posuňte mapu tepla
- Testování rychlosti
Tyto testy jsou poněkud složité, takže možná budete muset najmout externího dodavatele, který vám s nimi pomůže. Měly by však být integrovány do vašeho oblíbeného nástroje pro řízení projektů.
Tyto testy vývojářů a UX pomohou vaší agentuře identifikovat způsoby, jak posílit web klienta a nastavit jej tak, aby byl vysoce výkonný. Projektoví manažeři budou chtít provést test rychlosti, aby zjistili, zda je nutné komprimovat určité obrazové soubory. Sledování pohybu očí může odhalit, že CTA by měly být přesunuty do jiné části stránky.
8. Závěrečná kontrola klienta
Jakmile váš interní tým dokončí webové stránky, je na čase, aby projektoví manažeři získali od klienta konečné schválení. Před schůzkou s klientem mu zašlete odkaz na testovací verzi webu, aby si ji mohl prohlédnout a sestavit seznam případných dotazů nebo připomínek.
Poté se sejděte s klientem, abyste mu vysvětlili hodnotu každého prvku webu a zodpověděli všechny jeho dotazy. Pokud klient požádá o změny, proveďte revize a zašlete je zpět klientovi k finálnímu posouzení.
Jakmile klient schválí finální verzi, dohodněte se na datu spuštění.
REVIZE MAPY K PROHLÉDNUTÍ ClickUp Mind Maps pomáhá týmům designérů a vývojářů organizovat a plánovat projekty webových stránek, nápady nebo stávající úkoly v podrobném vizuálním časovém plánu. Snadno nakreslete vztahy mezi úkoly vaší webové stránky, abyste zajistili, že vaši klienti získají nejlepší zkušenosti při dodání nové nebo přepracované stránky.
9. Spusťte webové stránky!
Jakmile webové stránky získají konečné schválení od klienta, je čas se připravit na datum spuštění! Vývojový tým a jeho projektoví manažeři musí před spuštěním dokončit jen několik posledních kroků:
- Nahrajte web na webhostingovou platformu klienta a propojte jej s jeho systémem pro správu obsahu (CMS).
- Zaregistrujte doménu (domény) webu u poskytovatele internetových služeb (ISP) klienta, pokud ještě není zaregistrována.
- Nahrajte mapu webu do Google Search Console, aby byl web co nejrychleji zaindexován a zobrazoval se na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP).
- Klikněte na „Publikovat“!
A právě tak jste vytvořili webové stránky od základů.
7 bezplatných a užitečných šablon pro správu webových projektů
Projektoví manažeři vždy potřebují způsoby, jak být efektivnější a lépe spolupracovat s týmy webových vývojářů a klienty. Proč tedy nevyužít šablonu pro řízení projektů, která urychlí procesy organizace a plánování?
Zde je sedm našich oblíbených šablon pro správu webových projektů:
1. Šablona pro správu obsahu ClickUp
Projektoví manažeři mohou snadno přiřadit každou žádost o obsah k příslušnému procesu, což zajistí, že vaši stakeholdeři nebo vlastníci úkolů nic nepřehlédnou. To je nezbytné při rozdělování úkolů týkajících se obsahu mezi vaše týmy v celé agentuře.
Šablona pro správu obsahu ClickUp navíc pomáhá projektovým manažerům zaznamenávat vše, aby se předešlo překážkám a bylo možné plánovat rozsah projektu v případě nových požadavků. Funkce zobrazení kalendáře také poskytuje přehledný pohled, takže všichni mají aktuální informace.
2. Šablona ClickUp Sitemap Whiteboard
Není pochyb o tom, jak obtížné může být vytvoření nové webové stránky od nuly. Jedním z nejobtížnějších aspektů řízení webových projektů je porozumění a – co je ještě důležitější – plánování mapy stránek.
Použijte šablonu mapy webu ClickUp jako vodítko pro organizaci vstupních stránek, uživatelských zkušeností a témat, která potřebujete zahrnout. Nezačínejte mapu webu od prázdné obrazovky – místo toho použijte tuto šablonu a začněte plánovat pomocí jednoduché a vysoce vizuální funkce Whiteboard od ClickUp.
3. Šablona týmu ClickUp PMO
Šablona týmu PMO umožňuje projektovým manažerům rozdělit projekty do 14 přizpůsobitelných stavů a šesti různých zobrazení pro maximální optimalizaci procesu řízení webových projektů.
Tato šablona je ideální pro týmy, které chtějí poskytnout jasný přehled o výstupech projektu, stavu a celkovém rozsahu projektu, aby mohly snadno sledovat a spravovat úkoly.
4. Šablona ClickUp Agile Scrum Management – zobrazení na tabuli
Pro projektové manažery, kteří chtějí intuitivní a vizuální přístup k agilnímu řízení projektů, je tato šablona ideálním odrazovým můstkem. Poskytněte svému týmu zdroje pro přidávání poznatků, abyste mohli snadno přizpůsobovat členy týmu podle požadavků vašeho konkrétního webového projektu.
Dobrá zpráva o této šabloně je, že díky ní můžete během několika minut snadno implementovat základní agilní pracovní postup. A pokud hledáte něco náročnějšího, můžete tuto šablonu použít i pro komplexní agilní pracovní postupy.
Pomocí zobrazení Whiteboard v šabloně ClickUp Agile Scrum Management mohou projektoví manažeři znát přesný pracovní postup pro stanovení priorit požadavků a úkolů a zároveň úspěšně organizovat sprinty, webový design a vývojářské schůzky.
5. Šablona rozsahu prací pro webové stránky ClickUp
Rozšíření rozsahu projektu se může projektovým manažerům jevit jako nevyhnutelné, ale u svého příštího projektu webových stránek začněte tím, že vše zdokumentujete v šabloně ClickUp Scope of Work Template. To vám pomůže sladit vše, co vaše agentura bude dělat, s očekáváními vašich klientů.
Pomozte svým klientům pochopit, co konkrétně děláte a jaká je s tím spojená cena. V ClickUp Docs je také snadné přiřadit uživatelům komentáře, takže hledání toho, co je potřeba k přechodu do další fáze, nebrání spolupráci týmu.
6. Šablona plánu projektu designu webových stránek ClickUp
Šablona plánu projektu designu webových stránek ClickUp slouží jako protokol všech akcí provedených během vývoje webových stránek. Přiřazení všech úkolů příslušnému vlastníkovi procesu zajišťuje, že nic nebude opomenuto.
Použijte zobrazení Kanban Board nebo naplánujte všechny úkoly související s designem webových stránek v seznamovém zobrazení. S ClickUp máte na výběr více než 15 zobrazení, která si můžete přizpůsobit, takže naše platforma pro správu projektů funguje přesně tak, jak chcete.
7. Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů
Nikdo nechce spustit webové stránky, aby pak zjistil, že je třeba opravit nekonečný seznam chyb. Použijte šablonu ClickUp Bug and Issue Tracking Template, abyste zajistili, že vše bude zaznamenáno, monitorováno a vhodně přiděleno vývojářům v jediném nástroji pro správu projektů.
ClickUp: Nejlepší aplikace pro správu webových projektů pro váš tým
Možná si říkáte, že to je snadnější říct než udělat – zejména pokud spravujete projekty webových stránek klientů pomocí několika nesourodých nástrojů. Jde o to, že když projektoví manažeři pracují s kolaborativním softwarem, jako je ClickUp, je řízení úspěšného projektu stejně snadné jako otevření aplikace ClickUp.
Když používáte ClickUp jako platformu pro řízení projektů, můžete snadno:
Chcete nás vyzkoušet? Stáhněte si ClickUp zcela zdarma ještě dnes nebo začněte s jednou z našich užitečných šablon uvedených výše!