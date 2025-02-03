15 nejlepších softwarových nástrojů pro týmovou spolupráci v roce 2025

Ať už pracujete z domova, z kanceláře nebo z tropického ostrova s rozmazaným pozadím Zoomu, k dokončení práce používáte software pro týmovou spolupráci. ?
Nástroje pro týmovou spolupráci se liší složitostí, funkčností a typem, ale všechny mají společný cíl – pomáhat týmům lépe spolupracovat . Ačkoli popularitu těchto nástrojů výrazně zvýšila práce z domova, prokázaly svou hodnotu!
V současné době více než polovina zaměstnavatelů stále používá nástroje pro spolupráci ke komunikaci se zaměstnanci, klienty, akcionáři a dalšími. Ve skutečnosti pravděpodobně již ve svém každodenním pracovním životě používáte software pro spolupráci v reálném čase.
A přesto jsou efektivní týmová práce a komunikace stále jedny z nejnáročnějších překážek, které je třeba překonat, zejména u mezifunkčních týmů.
Pokud jste v této situaci, je čas na změnu. ?
Vzhledem k tomu, že správa spolupráce spadá do velmi široké a rozsáhlé kategorie, je stále obtížnější najít nástroj, který nejlépe vyhovuje stylu práce, použití, velikosti, potřebám odvětví a procesům vašeho týmu. Ale jste na správném místě!
Provedli jsme průzkum a testování, abychom vám mohli nabídnout 15 nejlepších softwarů pro týmovou spolupráci pro jakékoli použití. Ať už od svého nového nástroje očekáváte cokoli, máme pro vás přehled funkcí, výhod a nevýhod, hodnocení a recenze, abyste mohli začít hledat software správným způsobem.
Co byste měli hledat v softwaru pro týmovou spolupráci?
Software pro týmovou spolupráci jde daleko za hranice jednoduchých přímých zpráv nebo rychlých e-mailů.
To znamená, že hledání nejlepšího nástroje pro spolupráci pro váš tým začíná důkladným porozuměním tomu, co od produktu očekáváte: Zeptejte se sami sebe:
- Na jakých projektech tým pracuje? Nástroje pro spolupráci, které pomáhají týmům řídícím stavební projekty, se výrazně liší od těch, které používají softwaroví inženýři, a totéž platí pro personální oddělení ve srovnání s prodejními týmy.
- Jak velký je váš tým a jaký máte rozpočet? Mnoho nástrojů se účtuje podle počtu uživatelů za měsíc. Pokud tedy platíte více než 10 dolarů za uživatele a měsíc za více než 200 lidí za software, který lidé nechtějí používat, nedosáhnete okamžitých výsledků, v které doufáte.
- Jaký konkrétní problém tento nástroj vyřeší? Hledáte způsob, jak rychle kontaktovat tým nebo společně upravovat dokumenty? Váš ideální nástroj může umět jednu nebo obě tyto věci!
Odpovědi na tyto otázky vás nasměrují správným směrem. Ale jak rozeznat kvalitní software od ostatních? Hledejte funkce, jako jsou tyto:
- Vláknové komentáře, chaty a okamžité zasílání zpráv
- Přiřazené komentáře nebo @zmínky
- Snímky obrazovky, nahrávky obrazovky nebo videokonference
- Vysoce vizuální přizpůsobené stavy, milníky projektů a závislosti úkolů
- Spolupráce nebo živá editace dokumentů, tabulek, úkolů a dalších
- Funkce zaměřené na cíle
- Software pro digitální tabule nebo funkce pro brainstorming
- Více integrací
A ještě mnohem více!
Ano, všechny tyto funkce najdete v jednom softwaru pro týmovou spolupráci. Ne každý nástroj však tyto funkce plní stejně dobře, a my jsme tu proto, abychom vám pomohli vybrat ty nástroje, které jsou pro vás nejvhodnější.
15 nejlepších softwarů pro týmovou spolupráci
Možnosti efektivního softwaru pro týmovou spolupráci jsou nekonečné, proto je dobré mít po ruce ty nejlepší tipy, přehledy a alternativy softwaru, které vám pomohou při hledání!
Pomocí tohoto podrobného seznamu můžete porovnat funkce, výhody a nevýhody, ceny a recenze 15 nejlepších softwarů pro spolupráci pro každý tým.
1. ClickUp
ClickUp je jediný nástroj pro zvýšení produktivity, který je dostatečně výkonný, aby sjednotil veškerou vaši práci napříč aplikacemi do jedné centralizované a kolaborativní platformy. Tento nástroj poskytuje komplexní řešení pro týmy jakékoli velikosti díky bohaté sadě přizpůsobitelných funkcí, které vám pomohou ušetřit čas a zefektivnit procesy, ať už komunikujete se zainteresovanými stranami, slaďujete cíle nebo dohlížíte na časové plány projektů.
Spolupráce je jádrem každé funkce ClickUp, který nabízí řadu integrovaných nástrojů pro vývoj nápadů od začátku do konce společně s týmem a následné vizuální znázornění pokroku při realizaci vašich plánů. Navíc existuje více než 15 způsobů, jak zobrazit svou práci v ClickUp, včetně jedinečného zobrazení chatu, které konsoliduje všechny relevantní konverzace do jednoho pohodlného centra.
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 1 000 integrací s dalšími pracovními nástroji, včetně Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office a dalších.
- Dynamická funkce Cíle, která sjednotí tým v oblasti OKR a umožní sledovat pokrok několika způsoby.
- Vlastní stavy a milníky projektu pro rychlý přehled o postupu prací
- Přiřazené a řetězové komentáře v jakémkoli dokumentu ClickUp, úkolu nebo na tabuli ClickUp Whiteboard
- Více přidělených osob na úkoly pro úplnou transparentnost veškerého pokroku
- Bezplatné a dostupné zdroje nápovědy, webináře a online podpora
- Rozsáhlá knihovna šablon pro každou příležitost ke spolupráci s vaším týmem
Omezení ClickUp
- Tolik výkonných nástrojů pro spolupráci může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení...
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele a měsíc
- Business: 12 $ za uživatele a měsíc
- Podniky: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 5 670 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 540 recenzí)
2. Slack
Jednou z nejlepších funkcí Slacku je bezpečné zasílání zpráv v reálném čase členům týmu, externím partnerům nebo zákazníkům. Funkce přímého zasílání zpráv této platformy je užitečná, když čelíte termínu nebo se snažíte vyřešit naléhavý problém.
Prostřednictvím skupinových kanálů mohou členové týmu komunikovat, sdílet novinky a poskytovat zpětnou vazbu k projektům. I při práci na dálku mohou lidé zůstat v kontaktu a koordinovat své činnosti. Můžete nastavit různé kanály pro různá témata, projekty nebo týmy, což usnadňuje vyhledávání relevantních diskusí.
Někdy se kanály Slacku zaplní. Více vláken diskutujících o stejném projektu bude vyžadovat další objasnění. Neustálé přerušování vás odvádí od soustředěné práce. Pro dosažení nejlepších výsledků se Slackem jej propojte s dalšími nástroji pro spolupráci nebo softwarem pro správu úkolů, abyste zvýšili produktivitu.
Pokud chcete spravovat projekty a úkoly přímo ve Slacku, podívejte se na integraci Slacku s ClickUp!
Nejlepší funkce Slacku
- Systémové role pro klasifikaci člena týmu jako správce pro správu účtů Slack nebo jako nesprávce
- Kanály pro vytvoření centrálních sdílených prostorů pro konverzace, soubory a lidi
- Workflow Builder pro automatizaci rutinních činností a komunikace
- Huddles a klipy s audio a video možnostmi
Omezení aplikace Slack
- Omezené možnosti přizpůsobení v jednotlivých nastaveních
- Podpora prevence ztráty dat je funkcí plánu Enterprise.
Ceny Slacku
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 7,25 $/měsíc na osobu, fakturováno ročně
- Plán Business+: 12,50 $/měsíc na osobu, fakturováno ročně
- Plán Enterprise Grid: Ohledně cen se obraťte na Slack.
Hodnocení a recenze Slacku
- Capterra: 4,7/5 (více než 22 000 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 30 000 recenzí)
Porovnejte Microsoft Teams vs. Slack a Slack vs. Asana!
3. Google Workspace (Dokumenty, Tabulky, Prezentace)
Google Workspace (dříve známý jako G Suite) je sada cloudových nástrojů pro spolupráci nabízených společností Google. Aplikace jako Google Docs, Google Sheets a Google Slides umožňují členům vzdálených týmů spolupracovat odkudkoli a kdykoli.
Chcete-li spolupracovat v Google Docs, Sheets a Slides, pozvěte další osoby k prohlížení nebo úpravám dokumentu sdílením odkazu nebo zasláním pozvánky e-mailem. Jakmile získají přístup, uvidíte jejich kurzor a všechny změny, které provedou, v reálném čase. Se svými spolupracovníky můžete také komunikovat pomocí integrovaných nástrojů pro komentáře a návrhy. Historie revizí vám také umožňuje vrátit se zpět a podívat se, jak se dokument v průběhu času měnil.
Podívejte se na nejlepší alternativy Google Docs !
Nejlepší funkce Google Workspace (Dokumenty, Tabulky, Prezentace)
- Snadno ovladatelné ovládací prvky pro sdílení s různými oprávněními (úprava, zobrazení nebo přidávání komentářů)
- Komentujte a upravujte v reálném čase s členy týmu nebo externími partnery.
- Neomezená historie revizí pro vrácení jakýchkoli změn
- Formáty .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt nebo .html
Omezení Google Workspace (Dokumenty, Tabulky, Prezentace)
- Doba načítání závisí do značné míry na připojení k internetu, zejména u velkých souborů.
- Předdefinované šablony a rozvržení omezují možnosti přizpůsobení
Ceny Google Workspace
- Dokumenty, Tabulky a Prezentace jsou zdarma s účtem Google.
Hodnocení a recenze Google Workspace
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 14 000 recenzí)
4. Zoom
Zoom je platforma pro videokonference, kterou může kdokoli využít k pořádání virtuálních schůzek, webinářů a videochatů. Obsahuje funkce jako sdílení obrazovky, nahrávání a breakout rooms a je přístupná prostřednictvím webového prohlížeče nebo mobilních a desktopových aplikací. Platforma je navržena tak, aby usnadňovala komunikaci a spolupráci na dálku, což z ní činí ideální volbu pro podnikový software pro spolupráci.
Jednou z hlavních výhod aplikace Zoom je její snadné použití. Zoom je uživatelsky přívětivý a k jeho nastavení a používání nejsou nutné žádné speciální technické znalosti. Kromě toho Zoom nabízí širokou škálu funkcí, díky nimž je univerzálním nástrojem pro různé účely, jako jsou porady všech zaměstnanců, schůzky k plánování projektů a virtuální akce!
Nejlepší funkce Zoomu
- Týmový chat pro spolupráci mimo virtuální schůzky a telefonní hovory
- Pečlivě sestavená knihovna virtuálních pozadí pro personalizaci schůzek
- Specializovaný obchod s aplikacemi, integrace a API
- Online tabule pro brainstorming nápadů
Omezení aplikace Zoom
- Počet účastníků schůzky je omezený, a to i u placených tarifů.
- Nevhodné jako nástroj pro dlouhodobé řízení projektů.
Ceny Zoom
- Zoom nabízí placené tarify Personal a Business v závislosti na odvětví nebo potřebném produktu Zoom.
Hodnocení a recenze Zoom
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 50 000 recenzí)
5. Figma
Figma je nástroj pro návrh rozhraní založený na prohlížeči, který týmům umožňuje spolupracovat v reálném čase na vývoji webových stránek, mobilních aplikací a dalších digitálních produktů. Cílem této platformy je zlepšit spolupráci a produktivitu designérských týmů. Umožňuje snadné sdílení a zpětnou vazbu k návrhům, aby všichni byli na stejné vlně a mohli rychleji iterovat.
Další výhodou Figma je její dostupnost. Figma je založena na prohlížeči, takže není třeba stahovat žádný software. Na svých návrzích můžete pracovat odkudkoli a sdílet je s členy týmu, zainteresovanými stranami a klienty!
Díky pokročilým funkcím Figma mohou designéři vytvářet specifikace designu, předávat je vývojářům a exportovat kód, což vývojářům usnadňuje implementaci designů.
Nejlepší funkce Figma
- Nastavení odsazení, směru a mezer pomocí automatického rozvržení pro zjednodušení předávání mezi vývojáři
- Moderní pero pro kreslení v libovolném směru s Vector Networks
- Pluginy a widgety pro vytváření vlastních pracovních postupů
- Živé odkazy pro snadné sdílení
Omezení Figma
- Není vhodný jako samostatný nástroj pro správu úkolů.
- Náročná křivka učení pro členy týmu (a v případě potřeby i externí partnery)
Ceny Figma
- Bezplatný tarif
- Figma Professional: 12 $/editor za měsíc, fakturováno ročně
- Figma Organizace: 45 $/editor za měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte společnost Figma.
Hodnocení a recenze Figma
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Figma!
6. Kolega
Fellow je výkonný nástroj pro správu schůzek založený na umělé inteligenci, který vám pomůže organizovat a vést efektivní a produktivní schůzky. Je snadno použitelný a má intuitivní uživatelské rozhraní, které umožňuje rychle vytvářet programy schůzek, přidělovat role a zdroje, pořizovat zápisy a mnoho dalšího. S nástrojem Fellow můžete přizpůsobit schůzky tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho týmu nebo organizace.
Tento nástroj umožňuje členům týmu spolupracovat v reálném čase během procesu pořizování poznámek a úprav. Například více členů může současně upravovat a komentovat dokument a vidět změny, které provádějí ostatní!
Nejlepší funkce aplikace Fellow
- Více než 80 bezplatných šablon pro program schůzek je k dispozici v aplikacích Word a Google Docs.
- Výkonná funkce vyhledávání pro rychlé nalezení jakéhokoli dokumentu nebo úkolu
- Nativní integrace a další funkce prostřednictvím Zapier
- Neomezený počet dokumentů a úkolů v bezplatném tarifu
Omezení spolupracovníků
- Pokročilé nástroje pro spolupráci na projektech jsou placené funkce.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny pro kolegy
- Zdarma
- Pro: 7 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Business: 10 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte společnost Fellow ohledně cen
Hodnocení a recenze ostatních uživatelů
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
- G2: N/A
7. ProofHub
ProofHub je webová platforma pro správu projektů s funkcemi pro správu úkolů, kalendáře a sdílení souborů. Členové týmu mohou pomocí jejích korekturních služeb kontrolovat správnost dokumentů a dalších souborů, čímž se zefektivňuje schvalovací proces.
Software je intuitivní a snadno použitelný, takže ho zvládnou používat uživatelé všech úrovní. Nabízí také řadu možností přizpůsobení, včetně vlastních rolí, oprávnění a pracovních postupů, takže týmy mohou platformu přizpůsobit svým konkrétním potřebám. Kromě toho jej lze použít k přístupu k důležitým souborům a jejich sdílení s jinými nástroji, včetně Google Drive, Slack a Dropbox.
Nejlepší funkce ProofHub
- Automatické připomenutí pro plánování práce v kalendářích
- Vysoká úroveň kontroly nad týmy a projekty
- Funkce více přiřazených osob
- Sledování času
Omezení ProofHub
- Malý počet nativních integrací ve srovnání s jinými softwarovými řešeními pro týmovou spolupráci
- Nevhodné pro agilní řízení projektů
Ceny ProofHub
- Essential: 45 $/měsíc, fakturováno ročně
- Ultimate Control: 89 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze ProofHub
- Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- G2: 4,5/5 (70 recenzí)
8. Miro
Miro je cloudová platforma digitální tabule určená pro kreativní týmy, které spolupracují na vizuálních projektech, jako jsou myšlenkové mapy, procesní mapy, uživatelské cesty a drátěné modely. Obsahuje funkce, jako je spolupráce v reálném čase, poznámkové lístky a širokou škálu předem připravených šablon a tvarů pro vytváření krásných diagramů.
Nástroj pro spolupráci v reálném čase Miro umožňuje více členům týmu pracovat současně na stejné tabuli, což pomáhá usnadnit rychlejší a efektivnější brainstorming a rozhodování. Například produktový tým může pomocí Miro spolupracovat na mapě zákaznické cesty v reálném čase, což mu umožňuje rychle provádět změny a získávat zpětnou vazbu bez zpoždění.
Nejlepší funkce Miro
- Anonymní hlasování a živé reakce
- Více než 1 000 šablon vytvořených odborníky a komunitou
- Sledování času na tabuli
- Seskupujte poznámky pomocí klastrování
Omezení Miro
- Nepodporuje všechny platformy, jako je Linux.
- Žádná funkce pro sledování času stráveného nad úkoly
Ceny Miro
- Bezplatný tarif
- Starter: 8 $/člen za měsíc, fakturováno ročně
- Business: 16 $/člen za měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Miro.
Hodnocení a recenze Miro
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
- G2: 4,8/5 (více než 4 000 recenzí)
9. MindMeister
MindMeister je webový software pro tvorbu myšlenkových map, který uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet vizuální diagramy svých nápadů a myšlenek. Běžně se používá pro brainstorming, plánování projektů a organizaci informací.
Myšlenkové mapy jsou způsob, jak vizuálně organizovat informace a nápady, a MindMeister umožňuje uživatelům vytvářet tyto myšlenkové mapy online, což usnadňuje sdílení a spolupráci s ostatními. Můžete pozvat ostatní, aby upravovali své myšlenkové mapy v reálném čase, což z něj činí ideální nástroj pro týmovou práci. To umožňuje vzdáleným týmům spolupracovat na projektech a nápadech bez ohledu na jejich umístění.
Objevte další alternativy k MindMeister !
Nejlepší funkce MindMeister
- Smíšené rozložení map pro vytváření více diagramů
- Komentáře a oznámení pro vytváření diskusí
- Vložené médium pro doplnění kontextu k nápadům
- Šablony pro brainstorming a strategické plánování
Omezení MindMeister
- Různé možnosti exportu jsou vyhrazeny pro drahé placené tarify.
- Omezená integrace s jinými nástroji a aplikacemi
Ceny MindMeister
- Základní: zdarma
- Osobní: 4,99 $/měsíc
- Pro: 8,25 $/měsíc
Hodnocení a recenze MindMeister
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- G2: 4,3/5 (30 recenzí)
10. Microsoft Teams
Microsoft Teams, cloudový software pro spolupráci vyvinutý společností Microsoft, poskytuje komplexní nástroj pro komunikaci, spolupráci a sdílení souborů na jednom místě. Týmy mohou vytvářet kanály pro konkrétní projekty, oddělení nebo témata a členové se mohou podle potřeby připojovat a opouštět kanály!
Kanál nabízí členům textový, zvukový a video chat v reálném čase, možnost sdílet a upravovat dokumenty a možnost plánovat a účastnit se online schůzek. Například tým produktového marketingu může kanál využít ke koordinaci uvedení nového produktu na trh, kde mohou partneři z různých funkcí diskutovat o nápadech a spolupracovat na dokumentech v reálném čase.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Hovory, hlasová schránka a přesměrování hovorů pro skupinovou spolupráci
- Aplikace Whiteboard pro tvorbu nápadů a brainstorming
- Automatická synchronizace a sledování historie verzí
- Chaty, úkoly a sdílené seznamy úkolů
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Omezená integrace s jinými produkty, které nejsou od společnosti Microsoft
- Příliš mnoho funkcí může bránit zefektivnění práce.
Ceny služby Microsoft Teams
- Microsoft Project nabízí dvě placené cenové řešení v závislosti na požadavcích vašeho týmu a softwaru: Business a Home.
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams
- Capterra: 4,5/5 (více než 8 000 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 13 000 recenzí)
11. nTask
Platforma pro správu úkolů a projektů nTask pomáhá týmům i jednotlivcům stanovovat priority, spravovat úkoly a spolupracovat na nich na jednom místě. Kromě seznamů úkolů, kanbanových tabulek, časových os, Ganttových diagramů, sledování času a přizpůsobených dashboardů nabízí také nástroje pro efektivní týmovou spolupráci.
Díky automatizovanému systému připomínek a oznámení nTask jsou týmy informovány o termínech a dalších důležitých aktualizacích. Uživatelé mohou například nastavit automatické připomínky, které budou odeslány tři dny před termínem úkolu.
Nejlepší funkce nTask
- Ganttovy diagramy a závislosti úkolů
- Sdílení dokumentů a správa souborů
- Odhady času
- Odpovědět později
Omezení nTask
- Připojování velkých souborů při sdílení trvá déle než obvykle.
- Vhodné pouze pro týmy s méně než 50 členy.
Ceny nTask
- Premium: Od 20 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Business: Od 60 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte nTask.
Hodnocení a recenze nTask
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 10 recenzí)
12. Basecamp
Basecamp je nástroj pro správu projektů určený pro vzdálené týmy, který centralizuje všechny informace a konverzace související s prací na jednom místě. Týmy mohou vytvářet seznamy úkolů, plánovat události a sdílet soubory, což jim usnadňuje udržet si přehled o své práci.
Basecamp navíc obsahuje integrovanou nástěnku a chatovací funkci, které členům týmu umožňují komunikovat a sdílet informace v reálném čase. Členové týmu mohou například pomocí nástěnky sdílet informace o svém pokroku a klást otázky, zatímco chatovací funkce jim umožňuje rychle se spojit s ostatními členy týmu a diskutovat o nápadech.
Nejlepší funkce Basecampu
- Hill Charts pro vizuální sledování postupného zlepšování nebo zhoršování v průběhu času
- Nabídka Hey! zjednodušuje oznámení v jedné nabídce.
- Zkontrolujte si automatický průzkum pro tým
- Individuální nebo skupinové přímé zprávy v aplikaci
Omezení Basecampu
- Žádné priority úkolů (podívejte se na alternativy Basecampu )
- Omezená funkce sledování pokroku
Ceny Basecampu
- Neomezený počet uživatelů: 299 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro freelancery, startupy nebo menší týmy: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Basecampu
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
13. Monday. com
Monday.com je cloudová platforma pro správu projektů, která byla vytvořena pro týmy za účelem spolupráce, sledování pokroku a zlepšení komunikace. Poskytuje manažerům možnost snadno přidělovat úkoly, stanovovat termíny a milníky, delegovat odpovědnosti a sledovat výkonnost.
Navíc poskytuje uživatelům přehled o jejich pracovním postupu v reálném čase, takže všichni mohou být na stejné vlně, pokud jde o termíny, očekávání a pokrok. Monday nenabízí funkci chatování, takže integrace s nástroji jako Slack, Microsoft Teams nebo Zoom pomůže zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce Monday
- Přizpůsobitelné panely a automatizace
- Sledování závislostí pro správu projektů
- Správa pracovního zatížení
- Bezpečné úložiště souborů
Omezení pondělí
- Funkce sloupce pro sledování času je k dispozici pouze v tarifech Pro a Enterprise.
- Náročné osvojení funkcí a rozhraní (podívejte se na alternativy k Monday )
Ceny v pondělí
- Individuální: Navždy zdarma
- Základní: 8 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Standard: 10 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Pro: 16 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte Monday.
Hodnocení a recenze pondělí
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 300 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 6 600 recenzí)
14. Flock
Týmy mohou snadno spolupracovat, komunikovat a pracovat společně s pomocí Flock, cloudové platformy pro spolupráci a komunikaci. Uživatelům je k dispozici řada nástrojů a funkcí, včetně chatu, videokonferencí, sdílení souborů, správy projektů a sledování úkolů.
Flock také poskytuje uživatelům intuitivní a uživatelsky přívětivou platformu, která týmům usnadňuje zůstat v kontaktu, i když pracují na dálku. Pomáhá také zajistit, aby všichni byli na stejné vlně a pracovali na stejném cíli!
Nejlepší funkce Flock
- Ankety v kanálech s možností anonymní odpovědi
- Videokonference v aplikaci pro individuální nebo týmové schůzky
- Tlačítko pro výběr příloh pro sdílení souborů
- Veřejné a soukromé komunikační kanály
Omezení Flocku
- Pokročilé možnosti přizpůsobení jsou vyhrazeny pro plány na úrovni Enterprise.
- Náročné osvojování si znalostí pro vytvoření stabilních a konzistentních pracovních postupů týmu v rámci platformy
Ceny Flock
- Zdarma
- Pro: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Flock.
Hodnocení a recenze Flock
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
15. Airtable
Airtable je webový software, který uživatelům umožňuje vytvářet a spravovat databáze ve formátu podobném tabulkovému procesoru. Kombinuje funkčnost databáze s jednoduchostí použití tabulkového procesoru, což z něj činí oblíbený nástroj pro správu a organizaci dat.
Airtable pomáhá týmové spolupráci tím, že poskytuje centrální místo pro ukládání a správu informací, ke kterým má snadný přístup, které lze sdílet a upravovat více členů týmu.
V Airtable mohou projektoví manažeři strukturovat a organizovat data způsobem, který dává smysl pro jejich týmy, a to vytvářením vlastních polí, formulářů a zobrazení. Vytvořením vlastního pole pro ukládání stavu „priority“ záznamu může uživatel filtrovat zobrazení a třídit tabulky, aby rychle identifikoval položky s vysokou prioritou.
Nejlepší funkce Airtable
- Rozšíření pro vytváření dashboardů s tabulkami, grafy a nejdůležitějšími metrikami
- Synchronizace dat s jinými platformami a aplikacemi pro zefektivnění informací
- Rozhraní bez kódu pro seskupování nebo třídění dat
- Funkce Javascript pro rozšíření automatizace
Omezení Airtable
- Omezená schopnost zvládat oddělené týmové a individuální pracovní postupy (podívejte se na alternativy Airtable ).
- Základní funkce sledování času ve srovnání s jinými nástroji pro týmovou spolupráci
Ceny Airtable
- Bezplatný tarif
- Plus: 10 $ za místo za měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 20 $/licence za měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte Airtable.
Hodnocení a recenze Airtable
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Bonus: Airtable vs. Coda | Airtable vs Monday
Výhody softwaru pro spolupráci pro váš tým
Software pro spolupráci je revoluční novinkou na moderním pracovišti. Spojuje týmy, podporuje plynulou komunikaci a efektivní správu úkolů. Zde je jen několik výhod, které mohou společnosti očekávat od používání softwaru pro spolupráci:
- Zlepšuje týmovou práci: Usnadňuje sdílení nápadů, souborů a aktualizací v reálném čase, čímž eliminuje potřebu neustálých schůzek a e-mailových konverzací.
- Centralizuje řízení projektů: Umožňuje přiřazování úkolů, sledování a aktualizace, čímž zajišťuje transparentnost a zvyšuje odpovědnost v rámci týmu.
- Usnadňuje práci na dálku: Díky cloudovým nástrojům mají členové týmu přístup k práci odkudkoli a kdykoli, což podporuje produktivitu bez ohledu na geografickou vzdálenost.
- Integrace s jiným podnikovým softwarem: Zefektivňuje pracovní postupy tím, že snižuje potřebu přepínat mezi více aplikacemi, což umožňuje větší soustředění na klíčové úkoly.
- Podporuje efektivitu, transparentnost a flexibilitu: V konečném důsledku vede k obchodnímu úspěchu.
Sjednoťte svůj tým pomocí softwaru pro spolupráci
Díky svým výhodám je software pro týmovou spolupráci nepostradatelným nástrojem pro každý tým, bez ohledu na to, odkud pracujete. Trik spočívá v nalezení softwaru s dostatečnými funkcemi a funkcionalitami, které pomohou řešit výzvy, kterým týmy společně čelí každý den.
Jediným řešením je ClickUp. ?
ClickUp je jediný nástroj na tomto seznamu, který poskytuje zcela transparentní a kolaborativní pracovní prostor pro týmy, aby mohly sledovat průběh projektů, plánovat úkoly a komunikovat efektivněji prakticky odkudkoli na světě.
Díky chatování v aplikaci, stovkám přizpůsobitelných funkcí a více než 1 000 integrací, které konsolidují veškerou vaši práci, je ClickUp ideálním softwarem pro týmovou komunikaci ve všech oblastech.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a sledujte, jak se vaše spolupráce zlepší nad vaše očekávání.