10 nejlepších alternativ a konkurentů Miro v roce 2025

Všimli jste si, že vaše sezení s whiteboardem Miro začínají být trochu nepřehledná? Lepicí poznámky se hromadí, ale nápady a spolupráce se zdají nedosažitelné. Chápu to.
Miro je pro mnoho lidí nepostradatelným nástrojem. Není však vždy ideální pro vizuální týmovou spolupráci a multimediální brainstormingové sezení.
Po měsících pokusů a omylů jsme s mým týmem v ClickUp konečně otestovali alternativy k Miro, které nabízejí lepší možnosti přizpůsobení a jsou cenově dostupnější. Těchto deset nejlepších konkurentů poskytuje flexibilitu potřebnou pro efektivnější spolupráci a řízení projektů.
Pojďme se do toho pustit! 👇
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je několik nejlepších alternativ k Miro, které byste měli zvážit:
- ClickUp (Nejlepší pro vizuální řízení projektů a spolupráci)
- Mural (nejlepší pro vizuální spolupráci a kreativní workshopy)
- Lucidchart (nejlepší pro vytváření diagramů a vizualizaci složitých procesů)
- Creately (nejlepší pro všestranné vytváření diagramů a plánování projektů)
- Whimsical (Nejlepší pro jednoduché vizuální plánování s intuitivním rozhraním)
- FigJam (nejlepší pro designérské týmy a kreativní brainstorming)
- Microsoft Whiteboard (nejlepší pro týmy pracující v ekosystému Microsoft)
- Jamboard (nejlepší pro jednoduchou a interaktivní spolupráci)
- Klaxoon (nejlepší pro interaktivní a gamifikované workshopy)
- Sketch (nejlepší pro designéry UI/UX a interaktivní prototypování)
Omezení Miro
I když oceňuji funkce Miro pro spolupráci, má i následující nevýhody:
- Nepořádek na tabuli: Jak tabule rostou, mohou se stát trochu nepřehlednými, což ztěžuje udržení soustředění a produktivity sezení.
- Složitost pro velké týmy: Správa uživatelských rolí a oprávnění může být pro větší týmy časově náročná a platforma nemusí být tak dobře škálovatelná, jak by se dalo očekávat pro potřeby na podnikové úrovni.
- Neohrabané ovládání a rozhraní: Ovládání Miro je neintuitivní, zejména při používání myši nebo trackpadu, což vede k frustraci při navigaci nebo úpravách.
- Problémy s výkonem na velkých tabulkách: Výkon Miro trpí, když se tabule zaplní obsahem, jako jsou obrázky, videa a lepící poznámky, což zpomaluje navigaci na velkých tabulích a frustruje jejich používání, což brání produktivitě.
- Omezení bezplatného tarifu: Bezplatná verze Miro umožňuje až tři editovatelné tabule, což výrazně omezuje použitelnost pro týmy, které potřebují více pracovních prostorů.
Alternativy k Miro v kostce
Zde je tabulka shrnující, v čem jsou funkce pro spolupráci a vizuální řízení projektů u alternativ Miro lepší:
|Alternativa k Miro
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Propojené řízení projektů, správa znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí
|Agilní týmy potřebují integraci úkolů a projektů
|Mural
|Vizuální spolupráce a brainstormingové sezení
|Vzdálené týmy a workshopy designového myšlení
|Lucidchart
|Tvorba vývojových diagramů a schémat
|Technické týmy potřebující mapování procesů
|Creately
|Tvorba diagramů s funkcemi pro řízení projektů
|Týmy s požadavky na vizuální plánování a dokumentaci
|Whimsical
|Wireframing, myšlenkové mapy a rychlé diagramy
|Týmy pro návrh produktů a uživatelského rozhraní
|FigJam
|Whiteboarding v reálném čase s integrací Figma
|Designové týmy spolupracující na vizuálních projektech
|Microsoft Whiteboard
|Digitální tabule integrovaná s Microsoft 365
|Organizace využívající ekosystém Microsoft
|Jamboard
|Jednoduchá, interaktivní tabule
|Vzdělávání a malé týmy pro rychlé sezení
|Klaxoon
|Interaktivní workshopy a nástroje pro zapojení týmu
|Facilitátoři vedoucí kolaborativní workshopy
|Sketch
|Software pro návrh uživatelského rozhraní a uživatelské zkušenosti
|Designéři vytvářející interaktivní prototypy
10 nejlepších alternativ a konkurentů Miro
Zde je můj výběr nejlepších softwarů pro whiteboardy pro spolupráci v reálném čase, brainstorming, integrace a další. 📋
Ať už hledáte flexibilní pracovní postupy, funkce pro usnadnění práce nebo vylepšenou týmovou spolupráci, tito konkurenti Miro vám poskytnou vše, co potřebujete ke zvýšení produktivity a kreativity.
1. ClickUp (nejlepší pro vizuální řízení projektů a spolupráci)
Moje oblíbená alternativa k Miro je ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje projektový management, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která mi pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards hladce integruje brainstorming, plánování a realizaci do jedné platformy a vytváří tak krásný, jednotný zážitek. Jelikož je přímo propojený se všemi mými pracovními úkoly, mohu rychle přeměnit nápady na proveditelné úkoly, aniž bych musel přepínat mezi více aplikacemi.
Dotykové rozhraní mi umožňuje intuitivně skicovat a vytvářet vize. Vestavěné funkce umělé inteligence navíc umožňují generovat obrázky z textu, což zefektivňuje tvůrčí proces. Sdílení je jednoduché: mohu vkládat whiteboardy do ClickUp, okamžitě je sdílet nebo exportovat jako soubory PDF.
ClickUp také poskytuje řadu předem připravených šablon, jako jsou Roadmap Whiteboards, Visualization Whiteboards a Project Update Whiteboards, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám vašeho týmu.
ClickUp Mind Maps
Kromě toho ClickUp Mind Maps pomohl mému týmu vizualizovat koncepty od samého začátku až po to, jak očekáváme, že bude náš finální produkt vypadat, fungovat a působit. Snadno můžete rozložit složité projekty a upravit organizaci a rozložení nápadů pouhými několika kliknutími.
Spolu s přizpůsobením barev různých tlačítek pomáhá přidání seznamů snadno zkontrolovat relevantní ukazatele.
Šablony ClickUp
Zvažte vyzkoušení šablony ClickUp Simple Mind Map Template, abyste si mohli prohlížet své návrhy a rychle se rozhodovat. Byl jsem ohromen flexibilitou této šablony, která mi umožnila dynamicky upravovat svou myšlenkovou mapu společně s ostatními členy.
Dalším vynikajícím nástrojem je šablona ClickUp Fishbone Diagram Template, která vám umožní přesně určit zjistitelné příčiny závady. Navíc vám umožňuje rozvíjet a seskupovat nápady do relevantních kategorií.
ClickUp Docs
ClickUp Docs je další funkce, která pomáhá vytvářet dodatečnou dokumentaci pro vaše vizuální brainstormingové a pokynové soubory. Můžete podle potřeby upravit nastavení soukromí a sdílení a rozdělit oprávnění podle požadavků vašeho projektu.
Ještě lepší je, že díky režimu soustředění, podrobným statistikám stránek a vestavěným šablonám je tento nástroj skvělým partnerem pro vaše projekty.
ClickUp Automations navíc nabízí funkce, díky kterým ušetříte více než 100 hodin ruční práce měsíčně. Po brainstormingu a uspořádání nápadů můžete automatizovat úkoly, jako je přiřazování akčních položek, stanovení termínů nebo aktualizace pokroku.
Ať už automatizujete projekty v oblasti kódování, marketingu nebo správy zákazníků, vestavěný nástroj pro automatizaci AI a četné zkratky zajistí produktivitu vašeho týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Kreativní spolupráce: Týmy mohou brainstormovat a organizovat nápady v reálném čase a přímo je propojovat s úkoly a projekty.
- Strukturované mapování nápadů: Rozdělte složité nápady na jasné, proveditelné kroky, které se snadno sledují a řídí.
- Sdílená dokumentace: Vytvářejte a sdílejte projektové plány nebo znalostní báze týmu, aby všichni měli přístup ke stejným dokumentům a mohli na nich spolupracovat.
- Automatizace úkolů: Automatizujte opakující se činnosti, jako je přidělování úkolů, stanovování termínů a aktualizace pokroku na základě konkrétních spouštěčů.
- Aktualizace v reálném čase: Spolupracujte se svým týmem okamžitě a zajistěte, aby všichni byli bez zpoždění na stejné vlně.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Navrhněte kreativní pracovní postupy, které vyhovují potřebám vašeho projektu, a automatizujte je, abyste ušetřili čas a snížili manuální úsilí.
- Integrační možnosti: Propojte se s dalšími nástroji a zefektivněte spolupráci napříč různými platformami.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují rozhraní ClickUp s mnoha funkcemi zpočátku za příliš náročné, protože se s ním naučit pracovat je trochu obtížné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je skvělý nástroj pro řízení projektů, který kombinuje snadné použití s výkonnými funkcemi. Je velmi intuitivní, takže usnadňuje organizaci týmům jakékoli velikosti.
Jednou z nejzajímavějších vlastností je rozmanitost zobrazení, jako jsou seznamy, tabule, kalendáře a Ganttovy diagramy, které uživatelům umožňují řešit úkoly z různých úhlů pohledu. Díky možnostem přizpůsobení platformy ji můžete upravit tak, aby dokonale vyhovovala vašim konkrétním potřebám. Celkově ClickUp kombinuje jednoduchost s množstvím funkcí za skvělou cenu, což z něj dělá nejlepší volbu pro zvýšení produktivity a spolupráce týmu, ať už jste malý tým nebo velká společnost.
ClickUp je skvělý nástroj pro řízení projektů, který kombinuje snadné použití s výkonnými funkcemi. Je velmi intuitivní, takže usnadňuje organizaci týmům jakékoli velikosti.
Jednou z nejzajímavějších vlastností je rozmanitost zobrazení, jako jsou seznamy, tabule, kalendáře a Ganttovy diagramy, které uživatelům umožňují řešit úkoly z různých úhlů pohledu. Díky možnostem přizpůsobení platformy ji můžete upravit tak, aby dokonale vyhovovala vašim konkrétním potřebám. Celkově ClickUp kombinuje jednoduchost s množstvím funkcí za skvělou cenu, což z něj dělá nejlepší volbu pro zvýšení produktivity a spolupráce týmu, ať už jste malý tým nebo velká společnost.
👀 Bonus: Prostudujte si tohoto průvodce po tabulkách ClickUp, abyste získali širší přehled o vizuálních projektech, které můžete realizovat.
📮ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp slučuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
2. Mural (nejlepší pro vizuální spolupráci a kreativní workshopy)
Digitální pracovní prostor Mural je speciálně přizpůsoben pro designové myšlení a strategické plánování, které se opírá o vizuální prvky. Můžete vytvářet dynamické, interaktivní tabule, které oživí vaše nápady v reálném čase.
Řekl bych, že tento nástroj je nejvhodnější pro kreativní týmy a facilitátory, kteří organizují workshopy nebo vyvíjejí storyboardy. Ať už je váš tým vzdálený nebo hybridní, kolaborativní prostředí Mural vám umožní mapovat uživatelské cesty.
Nejlepší funkce Mural
- Využijte nekonečné plátno bez omezení prostoru, které nabízí flexibilitu pro velké projekty.
- Povolte návštěvníkům přístup, aby mohli spolupracovat s externími spolupracovníky bez plných oprávnění k pracovnímu prostoru.
- Vyzkoušejte interaktivní nástroje, jako jsou lepící poznámky, hlasování a časovače, které podpoří spolupráci.
- Přístup k knihovně šablon pro rychlý start projektů s hotovými rozvrženími
Omezení nástroje Mural
- Několik grafických nástrojů pro tvorbu prezentací
- Potřeba importovat tvary z vnějšího zdroje
Ceny Mural
- Zdarma
- Team+: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mural
- G2: 4,6/5 (1 380 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (130 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Pokud pracujete s globálním týmem, použijte asynchronní whiteboarding. Nástroje jako komentáře nebo poznámky umožňují členům týmu přispívat i po skončení živé relace, čímž se spolupráce stává nepřetržitou.
3. Lucidchart (nejlepší pro vytváření diagramů a vizualizaci složitých procesů)
Tato výkonná webová platforma je ideální pro vytváření podrobných technických diagramů, vývojových diagramů a vizualizaci pracovních postupů, což ji činí perfektní pro inženýrství, IT a obchodní analýzy. Lucidchart, známý svou funkcí drag-and-drop, vám umožňuje rychle vytvářet a navrhovat softwarové architektury.
Doporučuji používat tento nástroj k vytváření organizačních schémat nebo k přeměně technických a obchodních nápadů na konkrétní kroky.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Připojte se k živým datovým zdrojům pro aktualizace v reálném čase a hladkou integraci do vašich diagramů.
- Spolupracujte s více členy týmu současně na stejném diagramu
- Sdílejte aktualizace a postřehy přímo prostřednictvím prezentačního režimu, díky čemuž již nebudete potřebovat software třetích stran.
- Exportujte své projekty na podobné platformy, abyste je mohli snadno sdílet a pokračovat v práci v různých nástrojích.
Omezení Lucidchart
- UI se ve srovnání s ostatními konkurenty Miro jeví jako zastaralé.
- Výkon se může zhoršit u větších dokumentů nebo při použití mnoha karet.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc, fakturováno ročně
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze LucidChart
- G2: 4,5/6 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Lucidchart (bezplatných i placených)
4. Creately (nejlepší pro všestranné vytváření diagramů a plánování projektů)
Multifunkční platforma Creately spojuje technické diagramy, projektové řízení a vytváření databází do jedné jednotné platformy. Je tak ideální pro týmy, které potřebují vytvářet více diagramů a zároveň spravovat úkoly v rámci projektů.
Můžete také používat myšlenkové mapy, Ganttovy diagramy a ER diagramy a rychle přecházet mezi plánováním a prováděním úkolů, aby se týmy soustředily na práci.
Nejlepší funkce Creately
- Vytvářejte vlastní databáze přímo v rámci platformy, abyste mohli efektivně organizovat a spravovat informace.
- Provádějte živé aktualizace, které jsou okamžitě viditelné pro všechny účastníky, aby byli všichni informováni.
- Sledujte průběh projektu, časové osy a závislosti pomocí integrovaných nástrojů, abyste měli svou práci pod kontrolou.
- Vytvářejte diagramy přizpůsobené malým i velkým projektům a zajistěte si tak jasné a podrobné vizualizace.
Omezení Creately
- Uživatelé hlásí pomalé načítání a necitlivost při práci s velmi velkými diagramy.
- Příležitostné zpoždění synchronizace
Ceny Creately
- Zdarma
- Osobní: 8 $/měsíc
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (1 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (170 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Pokud pracujete se složitými diagramy nebo pracovními postupy, použijte kotvy a spojky k znázornění vztahů mezi různými prvky. Pomůže vám to vytvořit vizuální mapu, která je snadno srozumitelná a přehledná.
5. Whimsical (nejlepší pro jednoduché vizuální plánování s intuitivním rozhraním)
Whimsical je fantastickou volbou pro designéry UX/UI, vzdálené týmy a produktové manažery.
Díky své jednoduchosti a rychlosti se snadno používá. Můžete rychle vytvářet wireframy a vizuální rámce bez zmatku spojeného s nástroji s více funkcemi.
Kromě toho jej lze použít k efektivní organizaci a kategorizaci nápadů, což je užitečné pro plánování sprintů a rychlé brainstormingové sezení.
Nejlepší funkce Whimsical
- Použijte režim osnovy k uspořádání prvků do přehledné hierarchické struktury, která vám pomůže zmapovat složité nápady.
- Využijte speciální funkce pro tvorbu drátových modelů, abyste mohli rychle vytvářet makety a vizualizovat návrhy ještě před zahájením vývoje.
- Strukturovejte myšlenkové mapy a diagramy pomocí doplňkových designových prvků pro větší přehlednost a kreativitu.
Fantaskní omezení
- Integrace AI není dostatečně rozvinutá pro inteligentní výstupy
- Vestavěné funkce pro úpravy dokumentů jsou poněkud omezené.
Nestálé ceny
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc za editora
- Org: 20 $/měsíc za editora
Fantaskní hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (60 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů
6. FigJam (nejlepší pro designové týmy a kreativní brainstorming)
FigJam, vyvinutý společností Figma, je platforma pro spolupráci na online tabuli, která se skvěle hodí pro hladkou integraci s designovou sadou Figma.
Tento nástroj se vyznačuje plynulým přechodem mezi brainstormingem a detailní návrhářskou prací. Poskytuje efektivní most pro týmy pracující v ekosystému Figma.
Nejlepší funkce FigJam
- Přidejte widgety, jako jsou časovače, tlačítka pro reakce a hlasovací ankety, abyste zvýšili interakci a zapojení.
- Zanechte komentáře a zpětnou vazbu přímo na tabuli, abyste usnadnili plynulou komunikaci a vkládání příspěvků.
- Používejte ukazovací nástroje a kurzory uživatelů k vedení schůzek a workshopů, abyste zajistili plynulou navigaci a soustředění.
- Iniciujte hlasové hovory přímo v aplikaci pro diskuse v reálném čase, čímž eliminujete potřebu externích komunikačních nástrojů.
Omezení FigJam
- Omezená samostatná funkčnost bez Figma
- Omezení přizpůsobení šablon a prvků tabule
Ceny FigJam
- Zdarma
- Profesionální: 5 $/měsíc za plnou licenci
- Organizace: 5 $/měsíc za plnou licenci
- Podnik: 5 $/měsíc za plnou licenci
Hodnocení a recenze FigJam
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů FigJam
7. Microsoft Whiteboard (nejlepší pro týmy pracující v ekosystému Microsoft)
Microsoft Whiteboard je nástroj pro vizuální spolupráci navržený pro intuitivní práci s Microsoft Teams, OneDrive a Outlookem, který umožňuje jednotný a efektivní pracovní postup.
Podporuje několik vizuálních prvků, jako je kreslení a rozpoznávání tvarů, které jsou všechny přístupné pomocí dotyku, pera nebo myši. Interaktivní funkce, jako je digitální inkoust, umožňují vašemu týmu plynule zachytit a organizovat brainstormingové techniky a proměnit nápady v realizovatelné úkoly.
Nejlepší funkce Microsoft Whiteboard
- Rozpoznávejte tvary a ručně psané poznámky, abyste zlepšili paměť projektu a zvýšili organizaci
- Automatizujte převod hrubého obsahu na čisté, dobře formátované prvky pro rychlejší a plynulejší řízení projektů.
- Získejte přístup k šablonám whiteboardů pro běžné scénáře, jako je plánování a sledování projektů, které vám usnadní začátek práce.
- Používejte digitální psaní perem a dotykem pro intuitivnější a praktičtější přístup k vytváření a úpravám obsahu.
Omezení Microsoft Whiteboard
- Nepřístupné během výpadků sítě nebo v offline prostředí
- Neohrabané na zařízeních jiných než Microsoft
Ceny Microsoft Whiteboard
- Zdarma
Hodnocení a recenze Microsoft Whiteboard
- G2: 4,1/5 (45+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
🧠 Věděli jste? Tony Buzan popularizoval koncept mindmappingu v 60. letech 20. století, ale lidé používají vizuální diagramy k uspořádání myšlenek a nápadů již po staletí.
8. Jamboard (nejlepší pro jednoduchou a interaktivní spolupráci)
Google Jamboard je jednoduchý nástroj, který se integruje do Google Workspace. Je ideální pro týmy a pedagogy, kteří potřebují jednoduchou interaktivní platformu pro spolupráci na pracovišti.
Hladká integrace nástroje s Google Workspace umožňuje uživatelům stahovat soubory přímo z Google Drive. Můžete také snadno přidávat obsah z Dokumentů, Tabulek nebo Prezentací a sdílet tabule prostřednictvím Google Meet.
Nejlepší funkce Jamboard
- Používejte kreslicí nástroje k anotování a označování tabulek, aby vaše nápady byly jasnější a vizuálně přitažlivější.
- Spolupracujte snadno napříč platformami a zařízeními a zajistěte hladkou týmovou práci bez ohledu na to, kde se váš tým nachází.
- Integrujte sdílení obrazovky pro virtuální schůzky přes Google Meet a zjednodušte prezentace a diskuse.
- Užijte si plynulou funkčnost na dotykových zařízeních pro interaktivnější a responzivnější zážitek.
Omezení Jamboardu
- Funkce automatizace pracovních postupů nejsou k dispozici
- Žádná kontrola verzí
Ceny Jamboard
- Zdarma
Hodnocení a recenze Jamboard
- G2: 4,3/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
🧠 Věděli jste? Nejslavnějším diagramem na světě je pravděpodobně Vennův diagram, který vynalezl John Venn v roce 1880. Původně se používal k znázornění logických vztahů mezi různými skupinami.
9. Klaxoon (nejlepší pro interaktivní a gamifikované workshopy)
Klaxoon je vysoce kvalitní, všestranný nástroj určený pro týmy, které prosperují díky poutavým workshopům. Jeho interaktivní digitální tabule integruje kvízy, průzkumy a gamifikované zážitky, aby se každý účastník mohl plně ponořit do děje.
Gamifikované prvky platformy, jako jsou živá výzvy a slovní mraky, proměňují běžné schůzky v poutavé a efektivní brainstormingové sezení. Klaxoon také nabízí funkci „Capsule“ pro vytváření interaktivních prezentací, které kombinují multimédia, což je ideální pro předávání znalostí a školení.
Nejlepší funkce Klaxoon
- Sestavte během sezení zpětnou vazbu do slovních mraků, které poskytnou jasný a vizuální přehled klíčových bodů.
- Získejte přístup k knihovně přizpůsobitelných šablon přizpůsobených pro různé scénáře, jako je řízení projektů a agilní pracovní postupy.
- Vytvářejte ankety a sbírejte okamžité recenze, abyste získali zpětnou vazbu od účastníků v reálném čase.
- Nahrávejte sezení a přehrávejte diskuse, abyste mohli zkontrolovat klíčové momenty a ujistit se, že vám neuniknou důležité body.
Omezení Klaxoon
- Žádný offline režim pro whiteboarding
- Omezené možnosti exportu
Ceny Klaxoon
- Zdarma
- Starter: 27 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Klaxoon
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste? Flowcharty poprvé použil ve 20. letech 20. století Frank Gilbreth, průkopník v oblasti studia pohybu. Jeho záměrem bylo zvýšit efektivitu průmyslových úkolů, ale dnes se flowcharty používají pro vše od návrhu softwaru po řešení problémů.
10. Sketch (nejlepší pro designéry UI/UX a interaktivní prototypování)
Sketch, známý svými silnými stránkami v oblasti vektorového designu, je vhodný pro designéry, kteří chtějí rychle vytvářet, testovat a iterovat návrhy. Podporuje týmy díky svým výkonným nástrojům pro rozvržení, inteligentním vodítkům a rozsáhlému ekosystému pluginů, čímž rozšiřuje své základní funkce o animaci a pokročilé prototypování.
Zajímavá je jeho rozsáhlá knihovna komponent a symbolů, které týmům pomáhají udržovat konzistenci napříč návrhy a podle potřeby rychle aktualizovat prototypy.
Nejlepší funkce Sketch
- Automaticky přizpůsobujte komponenty a prvky v návrzích tak, aby se vešly na různé velikosti obrazovky pro responzivní rozvržení.
- Přizpůsobte si kreslicí plochy tak, abyste mohli flexibilně vytvářet obrazovky a uživatelské toky podle konkrétních potřeb vašeho projektu.
- Využijte pokročilé funkce správy vrstev k organizaci a zefektivnění složitých návrhů
- Použijte inteligentní vodítka a pravítka, abyste zachovali přesnost rozvržení a zajistili konzistenci.
Omezení programu Sketch
- Platforma pouze pro Mac
- Žádné pokročilé nástroje pro řízení projektů
Ceny Sketch
- Standard: 10 $/měsíc za editora
- Licence pouze pro Mac: 120 $ za jedno místo
- Podnikání: 22 $/měsíc za editora
Hodnocení a recenze Sketch
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 25 příkladů myšlenkových map – Co je to myšlenková mapa? Nápady a tipy
Přejděte na ClickUp pro silnější vizuální řízení projektů
Nalezení správného nástroje pro spolupráci jde daleko za hranice vizuálního whiteboardingu – potřebujete platformu, která zapadá do pracovního postupu vašeho týmu a zvyšuje produktivitu bez zbytečné složitosti.
Ačkoli Miro zůstává výkonnou volbou, nástroje pro spolupráci, jako je ClickUp, nabízejí řadu funkcí, které mohou zlepšit váš přístup k řízení projektů.
Nakonec záleží výběr správného nástroje na velikosti vašeho týmu, technických požadavcích a rozpočtu. Zvažte použití ClickUp pro jeho vysoký výkon, úžasné rozhraní a generování obrázků pomocí umělé inteligence, které zajistí, že vaše nápady budou proudit stejně rychle jako vaše představivost, a zjednoduší práci vašeho týmu. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!