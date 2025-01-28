5 skvělých alternativ a konkurentů MindMeister pro rok 2025 (výhody, nevýhody, ceny)

Chápeme to.
Možná máte v hlavě spoustu skvělých nápadů a MindMeister je skvělým místem, kde je můžete vizualizovat a upevnit.
Ale to je tak nějak všechno, k čemu je MindMeister dobrý.
Pokud hledáte mapovací software, který umí něco víc než jen mind mapping, pak je alternativa k MindMeisteru rozhodně to, co potřebujete.
Ale jak z stovek softwarů pro tvorbu myšlenkových map poznáte ten, který je stejně geniální jako vaše nápady?
V tomto článku se zaměříme na to, proč potřebujete alternativu k MindMeister, a představíme pět fantastických alternativ k MindMeister spolu s jejich klíčovými funkcemi, výhodami, nevýhodami, cenami a hodnoceními zákazníků.
Pojďme si tyto alternativy zmapovat!
Co je MindMeister?
MindMeister je webový software pro tvorbu myšlenkových map.
Můžete jej použít pro brainstorming, plánování projektů a další kreativní úkoly.
Jakmile vytvoříte myšlenkovou mapu, můžete ji sdílet s ostatními a dokonce ji publikovat online, aby ji viděl celý svět. 📸
Zde je několik dalších věcí, které můžete s tímto softwarem pro tvorbu myšlenkových map dělat:
- Spolupráce při tvorbě myšlenkových map
- Přizpůsobte si motivy map
- Provádějte prezentace pomocí prezentačního režimu
- Vytiskněte si své mapy
3 důvody, proč potřebujete alternativu k MindMeister
Ačkoli výše uvedené funkce zní skvěle, MindMeister má několik omezení:
1. Chybějící funkce pro správu úkolů
MindMeister je vhodný nástroj pro jednoduché pořizování poznámek a vytváření nápadů. V oblasti správy úkolů je však tato aplikace pro mapování poměrně omezená.
Jistě, váš tým může použít MindMeister k vývoji a diskusi o nápadu na projekt, ale co se stane, když budete muset tento nápad realizovat?
MindMeister prostě nemá žádné funkce pro sledování projektů, které by vám pomohly tento plán realizovat.
Vzdych 😔
Kéž by existoval nástroj pro správu úkolů, který by měl funkce pro tvorbu myšlenkových map i pro správu projektů …
2. Omezený bezplatný tarif
Bezplatný tarif MindMeister neumožňuje uživatelům exportovat své myšlenkové mapy ani přidávat k nim přílohy v podobě souborů a obrázků.
Navíc získáte pouze tři myšlenkové mapy zdarma!
Snažíte se spočítat, jak to bude fungovat pro váš tým?
Nebojte se. My jsme to za vás spočítali.
Naše výpočty ukazují, že bezplatný tarif MindMeister je pro jakýkoli kreativní tým příliš omezený.
3. Omezené integrace
Zde je další věc, kterou můžete spočítat na prstech: integrace MindMeister.
Software MindMeister se integruje pouze s devíti nástroji, mezi které patří Dropbox, Evernote a Google Docs.
Pokud tedy váš tým již nepoužívá těchto devět integrací, budete mít potíže s přepínáním mezi spoustou různých aplikací, jen abyste mohli vykonávat svou práci.
5 nejlepších alternativ k MindMeister
Je jasné, že MindMeister nestačí.
Ale nebojte se.
Zde je pět nejlepších alternativ k MindMeister, které jsou dnes k dispozici:
1. ClickUp
ClickUp je přední světový software pro řízení projektů a tvorbu myšlenkových map.
Od pokročilých funkcí pro správu úkolů až po pomoc s realizací vašich nejlepších nápadů – ClickUp je nejlepší alternativou k MindMeister.
Klíčové funkce ClickUp
Zde je několik příkladů, jak ClickUp může podpořit kreativitu vás a vašeho týmu: 💡
1. Mind Maps
Myšlenkové mapy vám pomohou plánovat projekty, mapovat nápady a dokonce organizovat stávající úkoly.
Mind Maps od ClickUp také nabízí dva vynikající režimy:
A. Režim úkolů
Naplánujte si pracovní postup pro stávající projekty rychlým vytvářením, úpravami a mazáním úkolů (a podúkolů) bez opuštění zobrazení mapy.
Režim úkolů je skvělý způsob, jak zjistit, jak jsou všechny vaše projekty propojené.
V režimu Úkoly můžete provádět následující akce:
Intuitivní funkce drag and drop v režimu úkolů vám umožní zmapovat pracovní postupy vašich stávajících projektů pouhými několika kliknutími!
B. Režim prázdné stránky
Cítíte se inspirováni?
Vytvořte si pomocí režimu Blank zcela novou myšlenkovou mapu, která není závislá na žádné existující struktuře úkolů. 📝
Barvy konektorů si můžete plně přizpůsobit a později je převést na úkoly.
V režimu Blank můžete provádět následující akce:
- Pomocí možnosti re-layout můžete automaticky uspořádat všechny uzly.
- K odstranění nebo vytvoření uzlu použijte panel nástrojů uzlu nebo klávesnici.
- Přesuňte uzel a jeho propojené větve jednoduchým přetažením na jakýkoli jiný uzel.
Ale to není vše.
Bez ohledu na to, zda zvolíte režim Blank (Prázdný) nebo Task (Úkol), zobrazení Mind Map (Myšlenková mapa) vám také umožňuje provádět další zajímavé věci, jako například:
- Přejmenovat úkoly
- Vyberte více úkolů pro snadnou organizaci
- Pomocí panelu nástrojů Multitask můžete převádět úkoly na podúkoly, přidávat úkoly a nastavovat termíny a priority.
- Přibližujte a oddalujte bez ohledu na velikost vaší myšlenkové mapy 🔎
Nechcete mít brainstorming sami?
Nebojte se!
Funkce Public Sharing vám umožňuje sdílet vaše myšlenkové mapy s členy týmu a klienty pro spolupráci v reálném čase.
2. Komentáře
Každý úkol v ClickUp má vyhrazený prostor pro komentáře. Tímto způsobem mohou týmy posílat rychlé zprávy související s úkolem, aniž by se musely ptát, kam byla zpráva odeslána nebo zda se neztratí.
Můžete také přiřadit komentáře členům týmu, pokud váš komentář vyžaduje přijetí opatření. Jakmile je úkol dokončen, váš kolega z týmu může komentář vyřešit.
3. Poznámkový blok
Poznámkový blok je ideálním místem, kde si můžete zapsat všechny bláznivé nápady, které vás napadnou, i když jste v 4 ráno vzhůru v posteli!
Nikdo jiný nemůže vidět váš poznámkový blok, takže si můžete zapsat cokoli.
Tyto myšlenky pak můžete převést na konkrétní úkoly, které budete chtít sdílet se svým týmem, až budete připraveni.
4. Docs
Vytvářejte dokumenty, wiki a znalostní báze kdekoli v ClickUp.
Vaše dokumenty mohou mít neomezený počet stránek a můžete je sdílet s lidmi, které si vyberete.
Můžete dokonce zmínit členy týmu a vytvářet úkoly přímo v dokumentu.
Pomocí funkce Doc Relationships můžete propojit dokumenty mezi sebou nebo s úkoly.
Díky tomu můžete přistupovat ke svým dokumentům na více místech, aniž byste je museli pokaždé duplikovat!
5. Ganttovy diagramy a zobrazení časové osy
Myšlenkové mapy vám pomohou vypracovat brilantní plány.
Ale co je to za skvělý plán bez harmonogramu?
To víte!
Proto vám Ganttův pohled umožňuje plánovat svůj čas, spravovat pracovní zátěž a vidět, které úkoly na sobě navzájem závisí.
Jak?
Stačí nakreslit čáry mezi úkoly, které chcete nastavit, a můžete vizualizovat závislosti mezi úkoly.
Můžete také najet kurzorem na ukazatel průběhu a zjistit, jak daleko jste od dokončení složky nebo seznamu.
Zobrazení časové osy je podobné jako u Ganttova diagramu, s tím rozdílem, že můžete mít více úkolů v řadě.
Zobrazení časové osy zobrazuje úkoly vašeho projektu lineárně, takže můžete snadno vizualizovat plán projektu.
Můžete také seskupit časové osy pro další plánování a sdílet je s kýmkoli!
Stále vám nejsou jasné rozdíly mezi Ganttovými diagramy a časovými osami? Zde najdete více informací o Ganttových diagramech vs. časových osách.
Výhody ClickUp
- Výkonná bezplatná verze s neomezeným počtem uživatelů
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s online a offline režimem
- Agile Widgets pro sledování pokroku a výkonu vašeho agilního týmu
- Více zobrazení, jako je zobrazení projektové tabule, seznamu a rámečku , podle potřeb vašeho projektu.
- Přiřazujte úkoly svým kolegům, aby vám nic neuniklo.
- Odesílejte a přijímejte e-maily v rámci úkolů ClickUp pomocí aplikace Email ClickApp.
- Přidávejte komentáře k souborům PNG, GIF, PEG, WEBP a PDF pomocí nástroje Proofing and Annotation.
- Ušetřete čas pomocí klávesových zkratek nebo klávesových zkratek
- Více než 50 automatizací úkolů pro zefektivnění pracovních postupů
- Integruje se s několika softwary třetích stran, jako jsou Evernote, Time Doctor, Salesforce a další.
- Přidávejte a spravujte úkoly pomocí našich mobilních aplikací (aplikace pro iOS a aplikace pro Android).
Nevýhody ClickUp
- Nelze exportovat dashboardy
Podívejte se na plán ClickUp zde, abyste zjistili, jak tyto drobné nedostatky opravujeme, a získejte náš seznam nejlepších alternativ ClickUp.
Seznamte se také se všemi zajímavými funkcemi, které pro vás tato bezplatná alternativa MindMeisteru připravila!
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí výkonný bezplatný tarif pro neomezený počet uživatelů. Placená verze začíná na pouhých 7 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Microsoft Visio
Microsoft Visio je nástroj pro tvorbu diagramů, který vám umožní vytvářet organizační schémata, myšlenkové mapy a dokonce i půdorysy.
Nejlevnější placený tarif Microsoft Visio je však velmi omezený.
Nedostanete žádné poznámky, hotové šablony ani okamžité aktualizace!
Takto budete reagovat, když narazíte na měsíční aktualizace projektu, o kterých jste ani nevěděli, že existují:
Klíčové funkce Microsoft Visio
- Propojte aplikaci se svými datovými zdroji a získejte přehled o výkonnosti svého podnikání.
- Převádějte tabulky Excel do grafů
- Hotové šablony pro brainstorming
- Přizpůsobitelné tvary, barvy a spojovací prvky
Výhody Microsoft Visio
- Spolupracujte na diagramu pomocí Microsoft Teams
- Sdílejte, upravujte a prohlížejte si svou procesní mapu z jakéhokoli prohlížeče nebo zařízení, včetně iPhone a iPad.
- Přístup k knihovně symbolů, šablon a tvarů ⬛🔺🟠
- Členové týmu mohou v Teams prohlížet, komentovat a sdílet výkonné diagramy Visio bez licence Visio.
Nevýhody Microsoft Visio
- Žádná desktopová verze pro mind mapping na Macu, iOS a Linuxu
- Nejlevnější placený tarif lze používat pouze v prohlížeči. Abyste jej mohli používat na svém počítači, budete muset přejít na vyšší tarif.
- Není tak intuitivní jako jiné mapovací programy
Ceny Microsoft Visio
Tento nástroj pro tvorbu myšlenkových map nenabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 5 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Microsoft Visio
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)
3. MindManager
MindManager je nástroj pro mapování, který vám poskytuje 360stupňový pohled na vaši organizaci, aby se snížila zmatenost, zlepšila komunikace v týmu a zvýšila produktivita.
S tímto nástrojem pro tvorbu myšlenkových map však budete muset zaplatit za některé drahé doplňky, pokud chcete funkce jako společná editace, publikování, sdílení a integrace s Microsoft Teams.
Vypadá to, že budete muset utratit stovky, abyste přišli s nápadem za milion dolarů!
Klíčové funkce MindManageru
- Integrované šablony pro mapování myšlenek v oblasti podnikání a vzdělávání
- Funkce drag and drop
- Zachyťte obrázky, odkazy a poznámky pomocí MindManager Snap
- Spolupracujte v reálném čase na diagramech
Výhody MindManageru
- Vezměte si své myšlenkové mapy s sebou pomocí mobilní aplikace
- Vytvořte organizační schéma, vývojový diagram, myšlenkovou mapu nebo koncepční mapu
- Přístup k Ganttovým diagramům, funkcím pro tvorbu rozpočtu a časovým osám
- Tento nástroj pro spolupráci je k dispozici pro uživatele Mac iOS a Windows.
Nevýhody MindManageru
- Náročná křivka učení
- Omezený výběr obrázků a ikon
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
Ceny MindManager
Ceny tohoto mapovacího softwaru začínají na 327,00 $ jako jednorázová platba na uživatele. Integrace stojí mezi 99–118 $ ročně.
Hodnocení zákazníků MindManager
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
4. XMind
XMind je nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který vás povzbuzuje k tomu, abyste nechali své nápady růst na stromech. 🌲
Jednou z nevýhod tohoto softwaru pro tvorbu myšlenkových map je, že se musíte zaregistrovat minimálně na šest měsíců.
Nebojte se, ClickUp na vás čeká s otevřenou náručí. 🌹
Klíčové vlastnosti XMind
- Režim Outliner přepne vaši myšlenkovou mapu do dokumentu ve formě seznamu.
- Funkce rovnic, která vám umožňuje přidávat matematické a chemické rovnice
- Šablony myšlenkových map, jako jsou bublinové mapy a brainstorming otázek
- Vyberte si motivy a přizpůsobte tvary, čáry a barvy
Výhody XMind
- Režim Zen, který vám pomůže soustředit se na jednu myšlenkovou mapu
- Vyberte si z různých struktur, jako je rybí kost, matice, časová osa a organizační schéma.
- Exportujte své myšlenkové mapy jako soubory PNG, PDF nebo markdown.
- Importujte z jiných nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, jako jsou MindManager, MindNode a FreeMind.
Nevýhody XMind
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
- Nedostatek funkcí pro správu projektů
- Nelze vytvářet úkoly z myšlenkových map
Ceny XMind
Ceny tohoto mapovacího nástroje začínají na 39,99 $ za šest měsíců (omezeno na pět systémů).
Hodnocení zákazníků XMind
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (70+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Xmind!
5. Google Drawings
Google Drawings je bezplatný nástroj, který je alternativou k MindMeister a umožňuje vám vytvářet osobní umělecká díla, jako jsou memy, skici nebo GIFy.
Klíčové funkce Google Drawings
- Šablony pro různé diagramy, jako je časová osa, cyklus a hierarchie
- Šipky, čáry, textová pole, různé tvary a knihovna bezplatných obrázků
- Komentujte a upravujte výkresy v reálném čase se svými kolegy
- Vytvářejte vývojové diagramy, schémata, koncepční mapy a dokonce i memy.
Výhody Google Drawing
- Vytvářejte neomezený počet myšlenkových map
- Funguje s Google Docs, Google Sheets a dalšími aplikacemi.
- Sdílejte své online myšlenkové mapy jako šablony, aby je mohli používat i ostatní.
- Vaše myšlenková mapa se automaticky ukládá a uchovává v Google Drive.
Nevýhody Google Drawing
- Žádné mobilní aplikace
- Tento mapovací nástroj je webový, takže jej nelze používat offline.
- Není tak intuitivní jako jiné software pro tvorbu myšlenkových map
Ceny Google Drawing
K používání tohoto softwaru pro tvorbu myšlenkových map potřebujete účet Google.
Hodnocení zákazníků Google Drawing
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Poslední větev vaší myšlenkové mapy
MindMeister vám umožňuje zaznamenávat a rozvíjet nápady, ale znamená to, že je to dobrý nástroj pro kreativní řízení projektů?
Bohužel MindMeister týmům neposkytuje jak funkce pro tvorbu myšlenkových map, tak i funkce pro správu projektů.
Naštěstí existuje několik softwarů pro tvorbu myšlenkových map, které mohou snadno nahradit MindMeister.
Ačkoli jsme uvedli několik slušných alternativ k MindMeister, ClickUp by měl být jedinou zastávkou na mapě.
ClickUp nabízí nejen krásné myšlenkové mapy, ale také spoustu dalších funkcí pro týmovou spolupráci a správu úkolů, jako je detekce spolupráce, priority úkolů a opakující se úkoly.
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes a vyzkoušejte nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který opravdu funguje!