10 nejlepších programů pro tvorbu myšlenkových map pro Mac v roce 2025 (bezplatné i placené)

Chápeme to: Obrovský digitální vesmír může někdy připomínat bludiště. Ale když jde o plánování strategií nebo přípravu dalšího velkého projektu, neměli byste se potýkat s nekompatibilními nástroji nebo neohrabanými rozhraními.
Představte si nástroj pro zvýšení produktivity, který je jako prodloužení vaší kreativity. Nástroj, který odráží intuitivní design a uživatelské přívětivost, které uživatelé Macu milují. Co kdybyste se dozvěděli, že jsme našli nejen jeden, ale hned 10 programů pro tvorbu myšlenkových map pro Mac? Ať už jste samostatný myslitel, který chce načrtnout román, nebo člen dynamického týmu koordinujícího složité projekty, máme pro vás něco.
A třešnička na dortu? Máme jak bezplatný software pro tvorbu myšlenkových map, tak placené možnosti, které vyhoví každému rozpočtu. Pojďme se tedy společně podívat na nejlepší software pro tvorbu myšlenkových map v roce 2025.
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu myšlenkových map pro Mac?
Nejde jen o atraktivní funkce. Podívejme se, co skutečně dělá nejlepší software pro tvorbu myšlenkových map.
- Intuitivní rozhraní: Váš software by měl být intuitivní a neměl by být náročný na začátek práce s mind mapami.
- Kompatibilita s Macem: Nehledejte jen kompatibilitu, ale také nejlepší software pro tvorbu myšlenkových map, který ladí s elegantním designem a snadnou funkčností Macu.
- Možnosti spolupráce: Hledejte aplikaci pro tvorbu myšlenkových map, která umožňuje všem členům týmu v reálném čase přispívat, upravovat a komentovat.
- Všestrannost: Ať už přecházíte mezi vizuálními mapami a seznamy nebo integrujete s jinými aplikacemi, software by se měl přizpůsobit vašim potřebám.
- Cenová efektivita: Váš výběr by měl nabízet hodnotu a všechny funkce potřebné k provedení práce bez kompromisů.
10 nejlepších aplikací pro tvorbu myšlenkových map v roce 2025
Dobře, základy jsme si vysvětlili. Víte, co hledat v špičkovém softwaru pro tvorbu myšlenkových map, a jste připraveni vytvářet neomezené množství myšlenkových map.
Od samostatných myslitelů po rušné týmy, od kreativních individualistů po strategické mozky – zde je náš seznam nejlepších nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, které jsou šité na míru pro váš Mac. Nechte se unést objevováním!
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity s webovými, mobilními a desktopovými aplikacemi, která byla navržena tak, aby zefektivnila práci v jednom centrálním hubu.
ClickUp Mind Maps je více než jen výkonný nástroj pro správu projektů, je to útočiště pro myslitele, plánovače a inovátory. Díky jednoduché funkci drag-and-drop je vytváření mind mapy jako malování na prázdné plátno. Můžete plynule vytvářet úkoly, podúkoly a závislosti a proměnit tak ústřední myšlenku v konkrétní kroky.
Ale možná největší výhodou pro uživatele Mac je závazek ClickUp poskytovat bezproblémové uživatelské prostředí!
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte myšlenkové mapy pomocí šablon Mind Map, které vám pomohou maximalizovat proces brainstormingu (podívejte se na ClickUp Blank Mind Map Whiteboard, abyste mohli začít).
- Komunikujte se svým týmem pomocí chatovacího okna v aplikaci a diskutujte v rámci úkolů.
- Přizpůsobitelné úkoly a podúkoly s automatizací
- ClickUp Brain pro shrnutí komentářů, návrh obsahu a generování akčních položek
- Sdílené nahrávky obrazovky, které lze přímo převést na úkol
- Více než 1 000 integrací s dalšími pracovními nástroji, včetně Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office a dalších.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí může být naučení se jejich používání náročné.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Visio
Vstupte do světa Visio, výkonného nástroje Microsoft 365 pro tvorbu diagramů a vektorové grafiky. Software pro tvorbu myšlenkových map Visio, který je obzvláště výhodný pro profesionály v oblasti IT a obchodu, umožňuje složité detaily a pokročilé modelování.
Uživatelé Mac, kteří hledají nástroj, který kombinuje podrobné diagramy s mind mapami, ocení komplexní funkce programu Visio. Ponořte se do něj a dejte svým vizím život!
Nejlepší funkce programu Visio
- Nabízí širokou škálu symbolů napříč kategoriemi pro různé potřeby vytváření diagramů.
- Uživatelsky přívětivé s mnoha intuitivními funkcemi
- K dispozici je spousta online zdrojů, které vám pomohou a poskytnou potřebné informace.
Omezení programu Visio
- Formátování se u rozsáhlých projektů stává obtížným, což ztěžuje jejich prohlížení v celém rozsahu.
- Nabízí méně integrací ve srovnání s alternativami Visio a jinými nástroji pro tvorbu myšlenkových map.
Ceny Visio
- Visio Plan 1: 5 $/uživatel za měsíc
- Visio Plan 2: 15 $/uživatel za měsíc
- Jednorázový nákup Standard: 309,99 $
- Jednorázový nákup Professional: 579,99 $.
Hodnocení a recenze Visio
- G2: 4,2/5 (450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
3. MindManager
Vítejte v MindManager, online softwaru pro tvorbu myšlenkových map, kde se strukturování vašich myšlenek stává uměním. Tento nástroj pro tvorbu myšlenkových map, oblíbený zejména mezi stratégy a plánovači, vnáší jasnost do složitých myšlenek.
Ať už jste konzultant, který mapuje cestu klienta, nebo student, který rozebírá složité koncepty, MindManager pro Mac nabízí dynamický prostor pro přemýšlení, plánování a tvorbu.
Nejlepší funkce MindManageru
- Flexibilita začít od nuly nebo využít více než 25 šablon mind map.
- Funkce Ganttova diagramu pro vizualizaci časových os projektů
- Vylepšená funkčnost díky doplňku MAP 3, jako jsou algebraické výpočty.
- Společná editace a spolupráce v reálném čase
- Všestrannost s různými organizačními schématy, vývojovými diagramy a koncepčními mapami
Omezení programu MindManager
- Na rozdíl od jiných programů pro tvorbu myšlenkových map nenabízí bezplatnou verzi.
- Ačkoli jsou k dispozici funkce Ganttova diagramu, jsou poněkud omezené.
- Omezený výběr obrázků a ikon
Ceny MindManageru
- Essentials: 99 $/rok
- Profesionální: 169 $/rok
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze MindManageru
- G2: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
4. Miro
Seznamte se s Miro, virtuální tabulí, která podporuje společný brainstorming. Týmy, zejména ty, které pracují na dálku, si zamilují neomezené plátno, které nabízí software pro tvorbu myšlenkových map Miro.
Designéři, vývojáři a facilitátoři ocení interaktivní a poutavé funkce pro tvorbu myšlenkových map v aplikaci Miro, které zásadně změní způsob vedení workshopů, sezení a plánování sprintů.
Nejlepší funkce Miro
- Pokročilé bezpečnostní funkce zajišťují bezpečnost dat.
- Poskytují obohacující zážitek ze spolupráce.
- Infinite Whiteboard usnadňuje rozsáhlé brainstormingy
- Hladká integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Jira, Asana a Slack.
Omezení programu Miro
- Omezené možnosti úprav u některých nástrojů přítomných v jiných alternativách Miro
- Uživatelé uvádějí, že někdy je obtížné upravit rozložení tabule.
- Omezené možnosti režimu prezentace
Ceny Miro
- Bezplatný tarif
- Týmový plán: 8 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 16 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
5. Creately
Ponořte se do Creately, kde se vizualizace dat setkává se spoluprací. Creately je požehnáním pro profesionály z různých odvětví, kteří hledají uživatelsky přívětivý software pro tvorbu myšlenkových map.
Díky nepřebernému množství šablon a možností designu mohou uživatelé Macu rychle přejít od vzniku nápadu k krásně vizualizované myšlenkové mapě. Je to ráj pro ty, kteří milují jednoduchost spojenou s hloubkou.
Nejlepší funkce Creately
- Uživatelsky přívětivý software pro tvorbu myšlenkových map s vynikajícími nástroji pro spolupráci
- Okamžitá viditelnost změn podporuje okamžitou zpětnou vazbu.
- Bohatá sada funkcí i ve verzi zdarma
- Možnost propojit soubory, poznámky a další data s vizuálními prvky
Omezení Creately
- Příležitostná latence pozorovaná uživateli u některých funkcí
- Problémy s formátováním textu
- Podle uživatelů může být dokonalé zarovnání rozložení na myšlenkové mapě náročné.
Ceny Creately
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 89 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (825+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
6. Lucidspark
Objevte Lucidspark, digitální tabuli, která dodá vašim brainstormingovým sezením jiskru. Start-upy a kreativní týmy ocení zejména plynulý tok nápadů v tomto softwaru pro tvorbu myšlenkových map.
Uživatelé Macu mohou společně skicovat, kreslit a mapovat nápady v reálném čase, což z nich dělá ideální volbu pro sezení, která vyžadují týmovou synergii a spontánní kreativitu.
Nejlepší funkce LucidSpark
- Unikátní breakout boardy pro diverzifikované myšlení
- Integrovaný časovač pro časově omezené relace
- Soustřeďte pozornost pomocí funkce Focus.
- Seskupujte nápady pro větší přehlednost
Omezení LucidSpark
- Uživatelé uvádějí, že některé šablony mohou být náročné na používání.
- Omezené funkce v mobilní aplikaci
Ceny LucidSpark
- Zdarma
- Individuální: Od 7,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: Od 9 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze LucidSpark
- G2: 4,5/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
7. Ayoa
Představujeme Ayoa, kde se produktivita snoubí s kreativitou. Ayoa je ideální pro freelancery a inovátory a nabízí živý a barevný přístup k vytváření mind map na Macu.
Pokud jste někdo, kdo má rád barevnost při plánování svých myšlenek, živé rozhraní Ayoa bude příjemným plátnem pro vašeho kreativního génia.
Nejlepší funkce Ayoa
- Spolupracující tabule pro společné vytváření nápadů s členy týmu nebo kolegy
- Funkce pro spolupráci a chatování v reálném čase
- Více zobrazení úkolů podle preferencí uživatele
Omezení Ayoa
- Některým uživatelům se rozhraní může zdát nepřehledné.
- Uživatelé uvádějí, že mind mapping může být pomalý a občas dochází k náhlým výpadkům.
Ceny Ayoa
- Mind Map: Od 10 $ za uživatele a měsíc
- Úkol: Od 10 $ za uživatele/měsíc
- Ultimate: Od 13 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Ayoa
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
8. Whimsical
Objevte kouzlo nástroje Whimsical, který skutečně dostává svému jménu. Designéři a vizuální myslitelé ocení zejména jeho přehledné a intuitivní rozhraní.
Pro uživatele Mac, kteří chtějí kombinovat wireframy, vývojové diagramy a myšlenkové mapy, slibuje Whimsical příjemný a efektivní zážitek.
Nejlepší funkce Whimsical
- Množství předem připravených ikon pro vylepšené vizuální zobrazení diagramů
- Umožňuje snadné vytváření drátových modelů pro návrhy produktů.
- All-in-one platforma pro brainstorming, vývojové diagramy a wireframy
- Přizpůsobitelné šablony urychlují procesy tvorby.
Fantaskní omezení
- Tento software pro tvorbu myšlenkových map postrádá funkce pro správu projektů.
- Nemožnost vytvářet vlastní barvy
Nestandardní ceny
- Starter: zdarma
- Pro: 12 $/měsíc za editor
- Organizace: 20 $/měsíc za každého editora
Fantaskní hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (50 recenzí)
Bonus: Podívejte se na naše srovnání Miro vs Whimsical .
9. Cacoo
Vstupte do světa Cacoo, kde je tvorba diagramů uměním i vědou. Týmy pracující na vývoji produktů a návrhu systémů ocení zejména funkce Cacoo pro tvorbu myšlenkových map.
Díky spolupráci v reálném čase a sadě nástrojů pro tvorbu diagramů mohou uživatelé Macu snadno společně vytvářet, opakovat a vizualizovat složité systémy.
Nejlepší funkce Cacoo
- Podporuje živé úpravy více uživatelů v rámci stejného diagramu.
- Integrované video a chat pro lepší spolupráci mezi týmy
- Více než 100 šablon a tvarů pro různé potřeby
- Funkce Dynamic Charts pro automatické vytváření vizuálních grafů
- Funkce bezplatného softwaru pro tvorbu myšlenkových map
Omezení Cacoo
- Chybí vestavěné funkce pro správu úkolů
- Spolupráce s externími subjekty vyžaduje placený tarif.
Ceny Cacoo
- Zdarma
- Pro: 6 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Tým: 6 $/uživatel za měsíc pro až 1 000 uživatelů
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cacoo
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
10. XMind
V neposlední řadě vyzkoušejte XMind, veterána ve světě mindmappingu. XMind, oblíbený mezi akademiky, výzkumníky a mysliteli, nabízí sadu nástrojů, které usnadňují hloubkové analýzy a rozsáhlé myšlenkové procesy.
Uživatelé Macu ocení strukturovaný přístup k organizaci myšlenek, díky čemuž je tento software vynikající volbou pro komplexní projekty a studie.
Nejlepší funkce XMind
- Více možností strukturování myšlenkových map
- Rychlé a responzivní uživatelské rozhraní
- Pro tvorbu myšlenkových map bez rušivých vlivů je k dispozici režim Zen.
- Vícebarevné označení pro rozlišení uzlů
Omezení XMind
- Uživatelé hlásí, že velké myšlenkové mapy mohou mít zpoždění při načítání.
- Na rozdíl od jiných alternativ XMind není k dispozici žádná bezplatná verze.
- Nejsou optimální pro agilní nebo scrumové týmy kvůli absenci nástrojů pro řízení projektů.
Ceny XMind
- 5,99 $/měsíc
- 59,99 $/rok
Hodnocení a recenze XMind
- G2: 4,4/5 (více než 45 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Xmind!
Proč ClickUp vyniká ve světě mindmappingu pro uživatele Mac
V době, kdy je spolupráce na prvním místě, vyniká ClickUp jako nejlepší software pro tvorbu myšlenkových map pro individuální i týmovou produktivitu.
Ať už jste vizuální typ nebo milovník seznamů, ClickUp nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pro správu vaší práce. Začněte s myšlenkovou mapou pro brainstorming nápadů, poté vytvořte seznamy projektů a dokumenty, abyste svou vizi proměnili ve skutečnost!