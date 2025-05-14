12 nejlepších alternativ k Microsoft Visio, které můžete vyzkoušet v roce 2025

Ačkoli je Visio výkonný nástroj, má strmou křivku učení a řadu problémů s kompatibilitou. To není zrovna ideální situace pro profesionály, kteří hledají plynulý zážitek z tvorby diagramů.
Můžete se zbavit neohrabaných rozhraní a předražených předplatných tím, že přejdete na alternativy k Microsoft Visio, které nabízejí intuitivní design a výhody spolupráce v reálném čase.
V tomto blogovém příspěvku jsme shrnuli 12 nejlepších alternativ k Microsoft Visio, abyste se mohli vyhnout složitosti vizualizace dat a užít si plynulé vytváření diagramů. Pojďme se do toho pustit! 🙌🏼
⏰ 60sekundové shrnutí
Vytvářejte podrobné diagramy rychleji díky našemu seznamu 12 nejlepších alternativ k Microsoft Visio:
- ClickUp (Nejlepší pro tvorbu diagramů a správu pracovních postupů)
- Lucidchart (nejlepší pro společné vytváření diagramů a snadné použití)
- draw. io (nejlepší pro bezplatné a open-source diagramy)
- SmartDraw (nejlepší pro komplexní tvorbu diagramů pomocí šablon)
- vED Graph Editor (nejlepší pro technické diagramy a automatizovaná rozvržení)
- LibreOffice Draw (nejlepší pro technické výkresy)
- Miro (nejlepší pro společné brainstormingy a tvorbu diagramů)
- Creately (nejlepší pro společné vytváření diagramů s rozsáhlými šablonami)
- Gliffy (nejlepší pro integrované vytváření diagramů v rámci produktů Atlassian)
- Cacoo (nejlepší pro integrovanou spolupráci a tvorbu diagramů)
- EdrawMax (nejlepší pro vytváření diagramů bez technických znalostí)
- Coggle (nejlepší pro vytváření základních až středně pokročilých veřejných myšlenkových map)
Co byste měli hledat v alternativách k Microsoft Visio?
Ať už potřebujete nákladově efektivnější řešení, uživatelsky přívětivé rozhraní nebo lepší funkce pro spolupráci, mnoho alternativ k Visio může vyhovovat vašim potřebám.
Zde je několik faktorů, které byste měli zvážit při výběru té správné alternativy pro vás. 👇
- Vícevrstvé diagramy: Pokročilé platformy nabízejí podmíněné formátování, překryvy dat a interaktivní prvky, díky nimž se statické diagramy mění v dynamické dashboardy.
- Zabezpečení a soulad s předpisy na podnikové úrovni: Pokud pracujete s citlivými údaji, upřednostněte nástroje s certifikací SOC 2, HIPAA nebo ISO 27001 s řízením přístupu na základě rolí (RBAC).
- API a možnosti vlastního skriptování: Vývojáři a IT týmy těží z rozšiřitelných API, webhooků a automatizačních skriptů pro přizpůsobenou integraci pracovních postupů.
- Vizualizace založené na datech: Nejlepší nástroje pro tvorbu diagramů pracovních postupů se připojují k databázím, tabulkám nebo živým API a automaticky aktualizují diagramy na základě dat v reálném čase.
- Export do více formátů a integrované sdílení: Podpora formátů diagramů Visio (.vsdx, .vdw), exportu vektorů (SVG, PDF) a vložení iframe pro snadnou integraci a spolupráci je nutností.
- Škálovatelnost a optimalizace výkonu: Pokud pracujete s více typy grafů nebo síťových diagramů, zvolte cloudové nástroje s vyvažováním zatížení a efektivním vykreslováním.
🔍 Věděli jste? Digitální diagramy nejsou určeny pouze pro IT nadšence; tyto nástroje mají uplatnění v mnoha odvětvích, včetně zdravotnictví, architektury a herního průmyslu.
12 nejlepších alternativ k programu Visio
Prozkoumejme 12 nejlepších alternativ k Microsoft Visio a podívejme se, jak si vedou v porovnání funkcí, použitelnosti a hodnoty.
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu diagramů a správu pracovních postupů)
Jako jedna z mála bezplatných alternativ k Visio nabízí ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kompletní správu pracovních postupů s prakticky bezproblémovou vizuální spoluprací. Můžete snadno vytvářet vývojové diagramy pro různé organizační procesy a používat různé tvary k znázornění jedinečných kroků a přístupů.
ClickUp Whiteboards
Můžete použít ClickUp Whiteboards, abyste si vyzkoušeli funkce drag-and-drop a upravili svůj diagram podle aktuálního projektu.
Pokud například plánujete uvedení produktu na trh, můžete vytvořit pracovní postup s poznámkami představujícími klíčové fáze, jako jsou „Průzkum trhu“, „Návrh produktu“ a „Strategie uvedení na trh“.
Obrázky generované integrovaným AI asistentem ClickUp Brain lze také použít k zobrazení osobností zákazníků nebo maket produktů přímo v diagramu.
ClickUp Mind Maps
Dále vyzkoušejte ClickUp Mind Maps, abyste své nápady přenesli do digitálního prostoru, který je navržen tak, aby rozložil složité koncepty a pracovní postupy. Tyto mapy můžete plně přizpůsobit úpravou barev, propojení uzlů a odkazů na úkoly tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu.
Pokud váš tým brainstormuje novou marketingovou strategii, můžete vytvořit myšlenkovou mapu s větvemi jako „Cílová skupina“, „Obsahové kanály“ a „Rozdělení rozpočtu“. Pod „Cílovou skupinou“ můžete přidat podvětve „Demografie“, „Chování“ a „Problémové body“.
ClickUp Automation
Další funkcí, která vyniká díky více než 100 předinstalovaným šablonám a možnostem zkratek, je ClickUp Automation. Ať už jde o převod e-mailů na úkoly nebo převod diskusí o nápadech do snadno čitelných vývojových diagramů, tato funkce vám pomůže.
Kromě toho musíte vyzkoušet ClickUp pro PMO a IT týmy, abyste zkrátili dodací lhůty a zvýšili produktivitu. Můžete plánovat a prioritizovat pracovní zatížení a provádět pracovní postupy pro větší přehlednost.
Zvažte použití šablony síťového diagramu projektu ClickUp, abyste se rozhodli pro síťovou architekturu vaší agentury. Můžete zahrnout různé hierarchie a řetězce velení pro různé úkoly.
Kromě toho vám tato šablona umožňuje vytvářet interní síťové rámce, které zahrnují telefony, Wi-Fi připojení a interkomy, nebo pro více rolí založených na lidech v rámci větších projektů. V každém případě máte zaručený určitý pocit pořádku v tom, jak váš projekt funguje.
Nejlepší funkce ClickUp
- Diagramy propojené s úkoly: Na rozdíl od samostatného diagramového softwaru umožňuje ClickUp přímé propojení mezi tabulemi a úkoly projektu, čímž zajišťuje, že vizuální prvky zůstávají funkční.
- Přizpůsobení více zobrazení: Přepínejte mezi různými zobrazeními ClickUp, jako jsou tabule, Ganttovy diagramy, Kanban tabule a seznamy, abyste získali nejrelevantnější pohled na svá data.
- Přizpůsobitelné panely: Sledujte průběh projektu pomocí panelů ClickUp s vizuálními prvky založenými na datech a funkcemi živého reportingu, které se promítají do srozumitelných grafů.
- Přístupnost na více zařízeních: Používejte tabule a myšlenkové mapy na počítači, webu i mobilu pro plynulou spolupráci napříč platformami.
Omezení ClickUp
- Soubory vsdx nelze přímo importovat ani exportovat z aplikace Visio.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Miluji, miluji, MILUJI tabule ClickUp. Jsou mým oblíbeným nástrojem pro brainstorming a spolupráci s mým týmem. Moje práce vyžaduje určitou míru vizuálního diagramování, což je díky funkcím ClickUp velmi snadné. Co na tom nemilovat, že?
Miluji, miluji, MILUJI tabule ClickUp. Jsou mým oblíbeným nástrojem pro brainstorming a spolupráci s mým týmem. Moje práce vyžaduje určitou míru vizuálního diagramování, což je díky funkcím ClickUp velmi snadné. Co na tom nemilovat, že?
🔍 Věděli jste? Standardní symboly pro vývojové diagramy (jako ovály, obdélníky a kosočtverce) byly stanoveny v roce 1960 Americkým národním institutem pro normalizaci (ANSI). Moderní software pro tvorbu diagramů tyto symboly stále používá!
2. Lucidchart (nejlepší pro společné vytváření diagramů a snadné použití)
Pokud se cítíte uvězněni v spleti nesouvislých souborů a komponent nebo máte potíže s kontrolou verzí v aplikaci Visio, Lucidchart to vyřeší pomocí editace v reálném čase a intuitivních nástrojů pro návrh. Na rozdíl od přístupu Visio zaměřeného na stolní počítače se tento nástroj vyznačuje přístupností prostřednictvím prohlížeče a umožňuje týmům pracovat na procesních mapách a síťových diagramech odkudkoli.
Tento software pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac navíc nabízí bezpečnost na podnikové úrovni a centralizovanou správu dokumentů. Pokud však potřebujete pokročilé ověřování BPMN nebo offline úpravy, nemusí být pro vás tou správnou volbou.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Snadná spolupráce díky sdíleným kurzorům, komentářům a chatu v aplikaci
- Hladký export a import souborů Visio pro snadný přechod
- Rozšiřujte nápady nebo automaticky generujte strukturované diagramy jediným kliknutím.
- Využijte responzivní rozhraní typu drag-and-drop k vytváření diagramů bez nutnosti odborných znalostí v oblasti designu.
Omezení Lucidchart
- Práce s diagramy s více než 500 objekty může zpomalit odezvu.
- Bezplatná verze je omezena na 60 objektů v jednom dokumentu.
- Omezený přístup k prémiovým šablonám
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 6 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lucidchart?
Lucidchart je podle mě uživatelsky přívětivý, nabízí hezčí dokumenty/exporty, lepší uživatelské rozhraní a mnoho dalších výhod. Podíval jsem se na Visio, protože to naše IT oddělení prosazovalo, a byl jsem ohromen tím, že Visio nedokáže snadno importovat tvary z CSV. Dokonce i import z Draw.io byl lepší.
Lucidchart je podle mě uživatelsky přívětivý, nabízí hezčí dokumenty/exporty, lepší uživatelské rozhraní a mnoho dalších výhod. Podíval jsem se na Visio, protože to naše IT oddělení prosazovalo, a byl jsem ohromen tím, že Visio nedokáže snadno importovat tvary z CSV. Dokonce i import z Draw.io byl lepší.
📖 Přečtěte si také: Lucidchart vs. Visio: Který nástroj pro tvorbu diagramů je lepší?
3. draw. io (nejlepší pro bezplatné a open-source diagramy)
Draw. io, nyní přejmenovaný na diagrams. net, je bezplatná alternativa k Visio, která nabízí plně open-source, webové a offline funkce. Neskrývá funkce za placenými bariérami, což z něj činí ideální volbu pro malé podniky a studenty, kteří potřebují cenově dostupné řešení.
Je také podporován komunitou, což znamená, že uživatelé se spoléhají na uživatelská fóra namísto specializovaného zákaznického servisu.
Nejlepší funkce draw.io
- Navrhujte a upravujte diagramy i bez připojení k internetu.
- Importujte/exportujte soubory ve formátech .xml, .svg a .vsdx (formát Visio).
- Vytvářejte, upravujte a znovu používejte přizpůsobené šablony a tvary pro vyšší efektivitu.
- Webovou aplikaci můžete používat okamžitě bez registrace nebo vázání na konkrétní software.
Omezení draw.io
- Řešení problémů se opírá spíše o komunitní fóra než o oficiální podporu.
- Chybí automatizace, diagramy založené na umělé inteligenci a nástroje pro vizualizaci složitých dat.
Ceny draw.io
- Zdarma (až pro 10 uživatelů)
Hodnocení a recenze draw.io
- G2: 4,5/5 (410+ recenzí)
- Capterra: 4,6 (760+ recenzí)
🧠 Zajímavost: Software pro tvorbu diagramů je dnes tak pokročilý, že některé nástroje dokážou diagramy převést do různých programovacích jazyků nebo je exportovat jako kód!
4. SmartDraw (nejlepší pro komplexní tvorbu diagramů pomocí šablon)
Tato alternativní aplikace Visio s bohatými funkcemi je určena pro profesionály, kteří potřebují rychle vytvořit kvalitní diagramy, aniž by museli začínat od nuly. Její největší výhodou je obrovská knihovna 4 500 šablon a tisíců symbolů, díky čemuž je ideální pro inženýry a projektové manažery, kteří potřebují rychle vytvořit propracované vizuály.
Inteligentní automatické rozvržení SmartDraw dynamicky upravuje struktury diagramů při přidávání nebo přesouvání prvků. Navíc vám jeho vestavěná automatizace a integrace s Jira, Confluence a Google Workspace pomohou rychle začlenit diagramy do dokumentů a prezentací.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Dosáhněte čistšího vizuálního vzhledu díky funkci automatického zarovnání, která zajistí strukturovaný diagram.
- Převádějte data z vývojových diagramů v aplikaci Excel na automatizované grafy, diagramy a procesní toky.
- Použijte loga/barvy společnosti a uložte ve formátech PDF, PNG nebo Visio.
Omezení SmartDraw
- Pokročilé funkce automatizace vyžadují čas, než se je naučíte ovládat.
- Příležitostné pády a častá nedostupnost zákaznické podpory
Ceny SmartDraw
- Jednotlivec: 9,95 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Tým: 8,25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně, minimálně tři uživatelé)
- Web: 5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SmartDraw?
Používám hlavně šablony mechanických a potrubních schémat. Díky jednoduchému rozhraní je použití velmi snadné. Moc se mi líbí, že si můžete vytvořit vlastní symboly a uložit je do knihovny pro pozdější použití. Líbí se mi také to, že je to webová aplikace, která nezabírá žádné fyzické úložiště, pouze cloud. […] Někdy je také obtížné používat přichytávání čar, protože se přichytí k něčemu jinému, než jsem chtěl, a je velmi obtížné to upravit.
Používám hlavně šablony mechanických a potrubních schémat. Díky jednoduchému rozhraní je použití velmi snadné. Moc se mi líbí, že si můžete vytvořit vlastní symboly a uložit je do knihovny pro pozdější použití. Líbí se mi také to, že je to webová aplikace, která nezabírá žádné fyzické úložiště, pouze cloud. […] Někdy je také obtížné používat přichytávání čar, protože se přichytí k něčemu jinému, než jsem chtěl, a je velmi obtížné to upravit.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit diagram plaveckých drah v aplikaci Visio
5. yED Graph Editor (nejlepší pro technické diagramy a automatizované rozvržení)
yED Graph Editor je bezplatný nástroj pro tvorbu diagramů, který nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení a automatické generování rozvržení. Ten ručně upravuje nepřehledné diagramy a uživatelé mohou také použít více než 15 inteligentních algoritmů k okamžitému uspořádání struktur uzlů a hran do čitelných vizualizací.
Nezapomeňte, že jeho offline nástroje fungují na většině operačních systémů, což vyhovuje uživatelům, kteří vyžadují lokální zabezpečení a offline přístup. Ačkoli postrádá spolupráci v reálném čase, kompenzuje to vlastním mapováním vlastností pro lepší diagramy.
Nejlepší funkce editoru grafů yED
- Využijte nativní nástroje pro UML, BPMN, ERD (notace Crow's Foot) a vývojové diagramy.
- Upravte vztahy mezi okrajovými uzly, abyste zabránili nesrovnalostem v diagramu.
- Vytvářejte vnořené podgrafy pro vrstvené architektonické diagramy
- Pomocí vizuálních prvků založených na datech můžete dynamicky měnit barvy, styly čar a popisky.
Omezení editoru grafů yED
- Méně předem připravených šablon ve srovnání s ClickUp, Lucidchart nebo SmartDraw
- Vyžaduje yEd Live pro týmovou práci v cloudu.
Ceny editoru grafů yED
- Zdarma
Hodnocení a recenze yED Graph Editor
- G2: 4,5/6 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Některé nástroje pro tvorbu diagramů disponují „nekonečným plátnem“, digitální kreslicí plochou bez stanovených hranic, která umožňuje nekonečné přibližování a posouvání.
6. LibreOffice Draw (nejlepší pro technické výkresy)
Tento bezplatný open-source software pro tvorbu vývojových diagramů je preferován pro svou vektorovou grafickou editaci, díky čemuž je spolehlivou volbou pro technické diagramy a návrhy připravené k tisku. Ať už se jedná o náčrtky organizačních schémat nebo návrhy technických schémat, přesné nástroje LibreOffice Draw vždy poskytují ostré diagramy.
Tento nástroj má vestavěné nástroje pro tvorbu 3D objektů a je hluboce integrován s ostatními aplikacemi LibreOffice. Jeho rozhraní však působí trochu zastarale a některé z jeho pokročilých funkcí vyžadují trpělivost a praxi.
Nejlepší funkce LibreOffice Draw
- Zarovnejte objekty s pixelovou přesností pro strukturované rozvržení.
- Využijte předem připravené ikony, symboly a grafiku k vylepšení svých diagramů.
- Automatické přizpůsobení tvarů a čar pro přesné technické výkresy
Omezení LibreOffice Draw
- Pomalejší a méně intuitivní ve srovnání s jinými robustnějšími nástroji pro tvorbu diagramů.
Ceny LibreOffice Draw
- Zdarma
Hodnocení a recenze LibreOffice Draw
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LibreOffice Draw?
Na LibreOffice Draw se mi nejvíce líbí, jak snadno se používá k vytváření rychlých diagramů a vývojových diagramů. Není příliš složitý, což je skvělé pro začátečníky, a líbí se mi, že je zcela zdarma. Schopnost pracovat s PDF soubory a exportovat je v různých formátech je také velmi užitečná – šetří mi to čas, když potřebuji sdílet svou práci s ostatními.
Na LibreOffice Draw se mi nejvíce líbí, jak snadno se používá k vytváření rychlých diagramů a vývojových diagramů. Není příliš složitý, což je skvělé pro začátečníky, a líbí se mi, že je zcela zdarma. Schopnost pracovat s PDF soubory a exportovat je v různých formátech je také velmi užitečná – šetří mi to čas, když potřebuji sdílet svou práci s ostatními.
🧠 Zajímavost: Mnoho programů pro tvorbu diagramů umožňuje tvarům „komunikovat“ mezi sebou. Můžete například propojit tvary s živými daty a automaticky aktualizovat grafy a diagramy, když se data změní.
7. Miro (nejlepší pro společné brainstormingy a tvorbu diagramů)
Cloudová platforma pro spolupráci Miro funguje jako pracovní prostor pro více uživatelů pro vzdálené týmy, produktové designéry a agilní pracovní postupy. To znamená, že můžete shromažďovat kolektivní názory a pracovat na vizualizačních technikách, přičemž zohledníte několik úhlů pohledu.
Umožňuje vám využít umělou inteligenci k urychlení vytváření drátových modelů na základě vstupních parametrů. Navzdory těmto výhodám může jeho pomalá odezva na velké tabule způsobit, že načítání prvků trvá věčnost.
Nejlepší funkce Miro
- Vyzkoušejte režim diagramů pro strukturované vytváření a úpravy diagramů.
- Propojte tabulky, API a databáze pro vizualizaci živých dat.
- Rozšiřte příklady diagramů a další prvky na nekonečné plátno.
- Využijte přizpůsobitelné knihovny tvarů pro technické programování.
Omezení Miro
- Složité provádění správy oprávnění pro větší týmy
- Příležitostné zpoždění a problémy na velkých tabulkách
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 520 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1610+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Miro?
Miro je zde velmi hojně využíváno. Zmínil jsem to zde několikrát v odpovědích. Rozhodně posouváme hranice toho, co dokáže. Jedinou velkou chybějící funkcí jsou pro mě skutečné vrstvy a správa vrstev.
Kdyby Miro tuto funkci měl, mohli bychom pravděpodobně upustit od jiných nástrojů, jako jsou Gliffy, draw. io, Visio, Archi, a vše konsolidovat v Miro.
Miro je zde velmi hojně využíváno. Zmínil jsem to zde několikrát v odpovědích. Rozhodně posouváme hranice toho, co dokáže. Jedinou velkou chybějící funkcí jsou pro mě skutečné vrstvy a správa vrstev.
Kdyby Miro tuto funkci měl, mohli bychom pravděpodobně upustit od jiných nástrojů, jako jsou Gliffy, draw. io, Visio, Archi, a vše konsolidovat v Miro.
🔍 Věděli jste? Globální tržby softwaru pro tvorbu diagramů dosáhnou do roku 2030 hodnoty 5,48 miliardy USD!
8. Creately (nejlepší pro společné vytváření diagramů s rozsáhlými šablonami)
Creately funguje jako pracovní centrum založené na databázi, ve kterém můžete vytvářet vývojové diagramy a mapovat celé systémy s propojenými daty a interaktivními prvky. Kromě toho můžete využít jeho rozsáhlou knihovnu 50 000 vektorových tvarů a šablon, abyste získali náskok při vytváření složitých softwarových map.
Creately však nemusí být tou nejlepší volbou, pokud hledáte bezplatné tarify. Navíc jeho omezené možnosti pomalu učiní váš proces vytváření diagramů spíše frustrujícím než produktivním.
Nejlepší funkce Creately
- Vyzkoušejte rozsáhlou databázi vestavěných grafik a ikon.
- Snadno vyhledávejte předchozí verze diagramů s podrobnými protokoly úprav.
- Stahujte diagramy ve formátu PDF, PNG nebo jako soubory kompatibilní s Visio.
Omezení Creately
- Špatná funkce přiblížení a oddálení
Ceny Creately
- Osobní: 8 $/měsíc
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 220 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Creately?
Je to opravdu otravné. Zkoušel jsem vytvořit organizační schéma oběma způsoby, ze šablony i z prázdného pracovního prostoru, ale ani v jednom případě se mi to nepodařilo. Vaše řešení, pokud se tomu tak dá říkat, je naprosto neintuitivní. Bylo velmi obtížné nahradit a vložit obrázky. Tvar nebyl k dispozici pro úpravy. Nemohl jsem ani změnit jeho polohu.
Je to opravdu otravné. Zkoušel jsem vytvořit organizační schéma oběma způsoby, ze šablony i z prázdného pracovního prostoru, ale ani v jednom případě se mi to nepodařilo. Vaše řešení, pokud se tomu tak dá říkat, je naprosto neintuitivní. Bylo velmi obtížné nahradit a vložit obrázky. Tvar nebyl k dispozici pro úpravy. Nemohl jsem ani změnit jeho polohu.
🔍 Věděli jste? Moderní robustní nástroje pro tvorbu diagramů využívají umělou inteligenci k navrhování tvarů, spojů a rozvržení na základě vašeho obsahu, čímž urychlují proces vytváření složitých diagramů.
9. Gliffy (nejlepší pro integrované vytváření diagramů v rámci produktů Atlassian)
Gliffy umožňuje vašim týmům připojovat diagramy k ticketům Jira díky přímé integraci s intuitivním uživatelským rozhraním Atlassian. Navíc můžete vizuální prvky vkládat přímo do stránek Confluence, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Vzhledem k omezeným offline funkcím Gliffy a nadměrné závislosti na internetovém připojení je však pro organizace, které potřebují řešení pro stolní počítače, těžké se rozhodnout.
Nejlepší funkce Gliffy
- Vytvářejte rychle profesionální diagramy bez složitých konfigurací.
- Upravte barvy, písma a styly čar tak, aby odpovídaly značce dokumentace.
- Získejte automatické aktualizace všech propojených duplicitních diagramů.
Omezení Gliffy
- Nezávislý nástroj pro připojení ohrožuje vaši produktivitu
Ceny Gliffy
- Profesionální: 10 $/měsíc pro 1 až 9 uživatelů
- Professional: 8 $/měsíc pro 10 až 50 uživatelů
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Gliffy
- G2: 4,4/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
🔍 Věděli jste? NASA používá pokročilé nástroje pro tvorbu diagramů k mapování systémů kosmických lodí, pracovních postupů misí a plánů reakce na mimořádné události.
10. Cacoo (nejlepší pro integrovanou spolupráci a tvorbu diagramů)
Skvělá alternativa k Visio, Cacoo, se těší velké oblibě díky vestavěné funkci videochatu, možnosti úpravy více uživateli a funkci sledování kurzoru v reálném čase. Nabízí cloudovou platformu doplněnou o poznámkové lístky a historii revizí, což z něj činí spolehlivou alternativu Visio pro hybridní týmy.
Pokud však vytváříte velké, složité diagramy, které vyžadují několik seskupených komponent, měli byste zvážit použití Cacoo. Mnoho uživatelů si stěžovalo na zpomalení výkonu s rostoucí velikostí obrázků.
Nejlepší funkce Cacoo
- Centralizujte veškerou komunikaci díky hluboké integraci s nástroji třetích stran, jako jsou Google Drive, Slack, Dropbox a Atlassian.
- Pomocí režimu Sledovat můžete zobrazit obrazovku prezentujícího a sledovat jeho kurzor v reálném čase.
- Přidávejte vizuální poznámky přímo do diagramů pro rychlé kontroly.
Omezení Cacoo
- Uspořádání více políček dohromady v grafech je náročné.
Ceny Cacoo
- Zdarma
- Pro: 6 $/měsíc
- Tým: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Cacoo
- G2: 4,5/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: (4,7/5 (více než 150 recenzí)
11. EdrawMax (nejlepší pro vytváření diagramů bez technických znalostí)
Více než 210 typů diagramů pro oblasti jako strojírenství, IT, obchodní strategie a vzdělávání činí z EdrawMax dobrou alternativu k Visio. Jeho intuitivní rozhraní je inspirováno Microsoft Wordem, takže se naučíte s ním pracovat snáze než s jinými platformami pro vizualizaci dat.
Podporuje několik formátů souborů, včetně Visio (. vsdx), PDF, PNG a SVG, což usnadňuje sdílení a spolupráci mezi různými nástroji.
Nejlepší funkce EdrawMax
- Prezentujte vývojové diagramy, síťové diagramy, UML, myšlenkové mapy, elektrické schémata a další.
- Použijte tmavý režim pro lepší viditelnost během delších pracovních sezení.
- Využijte více než 20 000 šablon specifických pro dané odvětví pro inženýrství, IT a obchodní pracovní postupy.
Omezení EdrawMax
- Nabízené grafiky nejsou tak dynamické jako u jiných nástrojů.
Ceny EdrawMax
- Cena za doživotní licenci: 99,99 $ (účtováno ročně)
- Roční: 45,99 $ (účtováno ročně)
- Doživotní balíček: 125,99 $.
- Tým: 8,43 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze EdrawMax
- G2: 4,3/5 (70 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (205 recenzí)
12. Coggle (nejlepší pro vytváření základních až středně pokročilých veřejných myšlenkových map)
Ačkoli je Coggle na našem seznamu až na posledním místě, zaslouží si své místo díky svému zaměření na jednoduchost a kreativitu. Jeho minimalistické rozhraní vám umožňuje vytvářet podrobné, barevné myšlenkové mapy a vývojové diagramy bez nutnosti rozsáhlého školení. Navíc získáte přístup k neomezenému nahrávání obrázků a možnosti vytvářet smyčky a křížové větve.
Stále však postrádá pokročilé technické funkce pro tvorbu diagramů, které najdete v programech Visio nebo EdrawMax.
Nejlepší funkce Coggle
- Vytvářejte neomezený počet veřejných myšlenkových map pro brainstorming, organizování nápadů a spolupráci s ostatními.
- Využijte předem připravené šablony pro brainstorming a mindmapping.
- Využijte flexibilní mapování myšlenek pomocí smyček, křížových odkazů a více výchozích bodů.
Omezení Coggle
- Nelze přidat barvy na části větve
Ceny Coggle
- Zdarma
- Skvělé: 5 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coggle
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/6 (35+ recenzí)
Vytvářejte působivé diagramy s ClickUp
Výběr správné alternativy k Microsoft Visio závisí na vašich konkrétních potřebách, ať už se jedná o pokročilou automatizaci, spolupráci v reálném čase nebo cenově dostupné možnosti.
Ačkoli všech 12 nástrojů v tomto seznamu nabízí jedinečné výhody, ClickUp vyniká jako nejuniverzálnější řešení – kombinuje výkonné funkce pro tvorbu diagramů s robustními funkcemi pro správu pracovních postupů.
S nástroji ClickUp Whiteboards, Mind Maps a Automations můžete na jedné platformě snadno vizualizovat procesy, brainstormovat nápady a zefektivnit složité pracovní postupy. Vaše diagramy zůstávají použitelné, protože jsou přímo propojeny s úkoly, takže se nic neztratí v překladu.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!