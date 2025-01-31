10 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac v roce 2025

Funkční diagram není obyčejný diagram – je to životní hack. 💡
Ať už mapujete obchodní procesy nebo bojujete s překážkami v prodeji, diagram vám pomůže vizualizovat všechny proměnné a zachránit situaci logickými řešeními. 🦸
Ruční vytváření diagramů od nuly může být však stresující, zejména pokud se jedná o dlouhé a složité pracovní postupy. Naštěstí existuje řada nástrojů pro tvorbu diagramů, které vám mohou pomoci – i když jste uživatelem Macu!
Dny, kdy uživatelé Macu museli překonávat překážky, aby našli slušné aplikace pro tvorbu diagramů, jsou pryč. Prozkoumejte náš výběr 10 nejlepších programů pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac a najděte si svého dokonalého pomocníka při kreslení! 🖌️
Co byste měli hledat v nejlepším softwaru pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac?
Nejlepší software pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac by měl mít následující vlastnosti:
- Snadné použití: Software pro tvorbu vývojových diagramů by měl mít rozhraní typu drag-and-drop, které vám pomůže vytvářet profesionální vývojové diagramy s minimálním úsilím a technickými znalostmi.
- Integrace: Měl by umožňovat integraci důležitých aplikací, které vám pomohou začlenit vývojové diagramy do vašich profesionálních aktivit.
- Možnosti spolupráce: Nástroj by měl podporovat spolupráci mezi týmy. Například strategický tým by chtěl provádět brainstorming pomocí diagramů v reálném čase.
- Integrované šablony: Měli byste získat funkčně bohaté a esteticky příjemné šablony pro tvorbu vývojových diagramů v různých odvětvích a rolích. Hledejte software pro tvorbu vývojových diagramů s integrovanými šablonami diagramů/vývojových diagramů, abyste je nemuseli vytvářet od nuly.
- Praktická lišta nástrojů pro úpravy: Díky dobře navrženému panelu nástrojů pro úpravy a vestavěným knihovnám obrázků, tvarů a symbolů budete moci zachytit své nápady a vytvářet úžasné vývojové diagramy, aniž byste se museli zabývat zbytečnostmi.
- Škálovatelnost: Software pro tvorbu vývojových diagramů by měl podporovat velká data nebo komplexní vývojové diagramy, jak vaše společnost roste.
10 nejlepších programů pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac
Na základě výše uvedených kritérií můžete najít základní až pokročilý software pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac. Náš seznam zúžil výběr na 10 nejspolehlivějších produktů, které nabízejí nejlepší hodnotu. 💝
1. ClickUp
ClickUp je bezplatný software pro správu projektů, který slouží také jako výkonný nástroj pro tvorbu vývojových diagramů. Spolehněte se na intuitivní rozhraní platformy a vytvářejte úžasné diagramy pracovních postupů jakéhokoli typu a složitosti. 😍
Začněte své dobrodružství s diagramy pomocí ClickUp Whiteboards. Ať už pracujete na projektu sami nebo s týmem, Whiteboards jsou vaším plátnem pro shromažďování podnětů v reálném čase, které vám pomohou sestavit komplexní diagram pro jakýkoli účel.
ClickUp nabízí další fantastický nástroj pro tvorbu diagramů s názvem Mind Maps, který je vhodnější pro komplexní strategické scénáře. Použijte Mind Maps ke strukturování svých myšlenek a nápadů nebo k usnadnění plodných brainstormingových sezení s vaším týmem! 🧑🤝🧑
Díky sofistikované liště nástrojů ClickUp je editace hračkou. Přidávejte obrázky, odkazy, dokumenty a videa, propojujte objekty a vytvářejte časovou osu, kreslete vztahy, hrajte si s tvary a symboly a mnoho dalšího. Převádějte prvky na tabuli přímo na úkoly a nechte je provést – jak to ovlivní produktivitu týmu? 🔥
Pokud vás děsí začít od nuly, předem připravené šablony ClickUp vám pomohou začít s tvorbou diagramů během chvilky. Zvažte například šablonu Swimlane Flowchart od ClickUp pro vizualizaci pohyblivých částí procesu spolu s klíčovými hráči nebo odděleními. Šablona vám pomůže identifikovat a přiřadit role v týmu a usnadní řešení problémů se zainteresovanými stranami, jako jsou klienti a investoři.
Mezi další možnosti patří šablony pro diagramy typu „rybí kost“, diagramy silových polí a diagramy příbuzenských vztahů na bílé tabuli. 📈
Nejlepší funkce ClickUp
- Rostoucí knihovna přizpůsobitelných šablon
- Špičkové tabule a myšlenkové mapy s výjimečnými nástroji pro úpravy
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi a programy, jako jsou Miro, Zapier a Google Drive
- Do diagramů lze přidávat všechny typy médií.
- Intuitivní rozhraní typu drag-and-drop
- K dispozici na všech zařízeních (kromě Macu můžete ClickUp používat na zařízeních s Linuxem, Windows, iOS a Androidem)
Omezení ClickUp
- Prozkoumání všech funkcí pro tvorbu diagramů zabere nějaký čas.
- Někteří uživatelé považují ovládání mobilní aplikace ClickUp za obtížné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. EdrawMax
EdrawMax je komplexní software pro tvorbu diagramů pro vytváření rybích kostí, myšlenkových map, grafů a dalších. Nabízí různé vzory, funkce a nástroje pro tvorbu vývojových diagramů, infografik a síťových a průmyslových diagramů.
Design typu drag-and-drop je neuvěřitelně snadno pochopitelný a umožňuje kombinovat různé prvky vývojových diagramů několika kliknutími. Panel nástrojů je funkční a obzvláště užitečný pro ty, kteří mají zkušenosti s grafickým designem a aplikacemi pro desktop publishing.
S EdrawMax můžete začít od nuly nebo jako základ použít jednu z mnoha šablon, které tento nástroj nabízí. Aplikace také obsahuje standardní symboly pro vytváření profesionálně vypadajících diagramů. Vše je vysoce přizpůsobitelné, takže nebudete mít potíže s vizualizací svých plánů, projektů a návrhů. 🎨
EdrawMax je vynikající volbou pro zkušené designéry, ale začínající uživatelé mohou považovat rozhraní platformy za poněkud komplikované.
Nejlepší funkce EdrawMax
- K diagramům lze přidávat přílohy.
- Rozhraní typu drag-and-drop
- Stovky šablon
- Rozsáhlá knihovna symbolů
Omezení EdrawMax
- Mohlo by být výhodné více integrací
- Někteří uživatelé Mac zmínili problémy s citlivostí myši při používání platformy.
Ceny EdrawMax (Team & Business)
- Roční plán pro tým: 505,75 $ (pro pět uživatelů, fakturováno ročně)
- Obchodní plán: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze EdrawMax
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
3. Miro
Miro je jedním z nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity, který nabízí spoustu možností pro vizuální spolupráci. Jednou z jeho hlavních funkcí je špičková Infinite Whiteboard s možností přiblížení pro vytváření diagramů. Můžete vytvořit diagram pro jakýkoli účel, ať už jde o prezentaci složitých pracovních postupů, rozdělení procesů do fází nebo mapování zákaznických cest.
Miro umožňuje uživatelům vybrat si předem připravenou šablonu, se kterou mohou začít. K dispozici je rozsáhlá galerie možností, včetně šablon vývojových diagramů, šablon lotosových diagramů a šablon diagramů toku dat.
Pokud se rozhodnete pro placený tarif, můžete navrhovat vlastní vývojové diagramy od nuly a dokonce je sdílet s ostatními uživateli v galerii komunity Miroverse.
Pokud jde o integraci, Miro, stejně jako jeho hlavní konkurenti, dobře spolupracuje s oblíbenými aplikacemi pro produktivitu a komunikaci, jako jsou Zoom, Slack, Google Workspace a Atlassian.
Nejlepší funkce Miro
- Pokročilé funkce pro vizuální spolupráci
- Slušné integrační možnosti pro vytváření vývojových diagramů
- Komunitní galerie šablon vytvořených uživateli
- Nekonečná bílá tabule pro vývojové diagramy, myšlenkové mapy a brainstorming
- Přizpůsobitelné šablony (pro platící uživatele)
Omezení programu Miro
- Uživatelé bez stylusových per mohou mít potíže s používáním této platformy.
- Software pro tvorbu vývojových diagramů by mohl nabídnout více šablon pro různé případy použití.
Ceny Miro
- Zdarma: 0 $
- Starter: 8 $/měsíc na člena
- Podnikání: 16 $/měsíc na člena
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
4. Lucidchart
Lucidchart je kvalitní software pro tvorbu diagramů, který se hodí, pokud chcete vytvářet profesionálně vypadající vývojové diagramy, makety, myšlenkové mapy a diagramy v jednotném modelovacím jazyce (UML).
Software pro tvorbu vývojových diagramů je velmi snadno použitelný i pro úplné začátečníky – pouhými několika kliknutími vytvoříte profesionální diagramy jako opravdový odborník! 🦾
Proces zapojení do Lucidchart je velmi podpůrný. Platforma nabízí přizpůsobené nástroje a šablony na základě typu odvětví, které uvedete při registraci. Můžete také importovat data pro své vývojové diagramy a experimentovat s designem, tvary, písmy a barvami, abyste dosáhli požadovaných výsledků.
Pokročilá spolupráce v reálném čase je jednou z nejvýraznějších předností programu Lucidchart – přidávejte komentáře, sdílejte projekty s členy týmu, vytvářejte úkoly a vkládejte je do vývojového diagramu!
Mnoho uživatelů oceňuje funkci automatického zarovnání programu Lucidchart, která umožňuje zarovnat nově přidaný objekt s okrajem jiného objektu – opravdová radost pro perfekcionisty! 🤓
Ačkoli je Lucidchart primárně online platformou, uživatelé prohlížeče Chrome mohou některé dokumenty synchronizovat pro offline použití.
Porovnejte Lucidchart a Microsoft Visio!
Nejlepší funkce Lucidchart
- Podporuje import a export souborů (pro programy jako Microsoft Visio a OmniGraffle)
- Vynikající uživatelský zážitek
- Režim offline (pokud používáte Chrome na Macu)
- Automatické zarovnání objektů pro vytváření diagramů UML a dalšího obsahu
- Působivá knihovna šablon
Omezení Lucidchart
- Při práci s velkými a složitými diagramy může dojít ke snížení výkonu.
- Sdílení jednoho dokumentu může být ve srovnání s jinými programy pro tvorbu vývojových diagramů pro uživatele Macu matoucí.
Ceny Lucidchart
- Zdarma: 0 $
- Individuální: Od 7,95 $
- Tým: Od 9 $ za uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Lucidchart!
5. MindManager
MindManager je program pro tvorbu myšlenkových map (no jasně!) sloužící k vytváření vizuálních prvků, jako jsou koncepční mapy, matice a diagramy. Jeho cílem je centralizovat informace a proměnit strategické nápady v plány a realizovatelné projekty, které se vyvíjejí spolu s vaším podnikáním.
MindManager pomáhá vytvářet vývojové diagramy v mžiku díky svým bohatým funkcím, mezi které patří:
- Značky priority
- Přetahování
- Vestavěné šablony
- Filtry pro diagramy
Spolupráce v MindManageru je snadná díky nástrojům, jako jsou textové akcelerátory, které vám umožňují přidávat zmínky (@jméno) nebo tagy (#zdroj), aby vaše vývojové diagramy byly srozumitelné pro mezifunkční týmy.
Další příjemnou funkcí je možnost společné úpravy, která vám umožňuje pracovat na vývojových diagramech s dalšími lidmi a sledovat změny v reálném čase, což je oproti jiným programům pro tvorbu vývojových diagramů pro uživatele Macu velká výhoda.
Stojí za zmínku, že MindManager byl původně vyvinut pro Windows. Ačkoli je k dispozici i pro Mac, uživatelský zážitek se může lišit kvůli omezeným funkcím a integraci.
Nejlepší funkce MindManageru
- Možnost společné úpravy v nástroji pro tvorbu vývojových diagramů
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro diagramy procesních toků
- Slušné možnosti integrace, zejména s aplikacemi MS Office
- Obrovská sbírka šablon pro tvorbu vývojových diagramů
- Ideální pro brainstorming a mindmapping
Omezení MindManageru
- Někteří uživatelé neměli rádi neustálé reklamy zobrazované na jejich obrazovce.
- Uživatelé Mac mají k dispozici méně funkcí a integrací než uživatelé Windows.
- Není to nejlepší volba, pokud hledáte bezplatný software pro tvorbu vývojových diagramů.
Ceny MindManager
- Essential: 99 $/rok
- Profesionální: 179 $/rok
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MindManager
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
6. Microsoft Visio
Microsoft Visio, představený v roce 1992, je jedním z nejstarších nástrojů pro tvorbu diagramů a vektorové grafiky. Během desítek let přidal několik nástrojů a šablon, které vám pomohou vytvářet snadno srozumitelné technické vývojové diagramy.
Ať už potřebujete organizační schéma, síťový diagram pro API a návrhy systémů nebo stavební plán – Visio je ten věrný starý kamarád, na kterého se můžete spolehnout! 🗝️
Visio podporuje spolupráci – do svých projektů můžete přidávat spolupracovníky, současně sledovat změny v reálném čase a pomocí komentářů diskutovat o konfliktech. Ačkoli se jedná o elegantní řešení, společné práce na projektech jsou náchylné k zpožděním nebo zasekávání programu pro tvorbu vývojových diagramů.
Jako produkt společnosti Microsoft se Visio perfektně integruje s aplikacemi jako Google Sheets, PowerPoint a Excel. Má omezenou kompatibilitu s softwarem jiných výrobců, což může být pro některé uživatele problém.
Visio bohužel nenabízí speciální desktopovou aplikaci pro zařízení Mac. Stále však můžete použít prohlížeč Safari nebo Chrome k přístupu k webové verzi platformy a prohlížení, vytváření a úpravám diagramů.
Nejlepší funkce Microsoft Visio
- Webový přístup pro uživatele Mac
- Možnosti společného vytváření
- Dobře se integruje s dalšími aplikacemi a programy Microsoftu.
- Software pro tvorbu vývojových diagramů je vhodný pro technické grafy, diagramy toku dat a dokonce i organizační schémata.
Omezení programu Microsoft Visio
- Pro začátečníky nemusí být nejjednodušší na používání.
- Několik uživatelů nahlásilo problémy s formátováním a časté poruchy.
- Pokud jde o software pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac, tento nástroj pro tvorbu vývojových diagramů nemusí být vaší oblíbenou volbou.
Ceny Microsoft Visio
- Visio Plan 1: 5 $/měsíc na uživatele
- Visio Plan 2: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Visio
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
7. Mitra
Mitra je brazilský startup, který nabízí samoobslužné business intelligence a analytické nástroje. Jedná se o jedinečný přírůstek na našem seznamu, protože se jedná spíše o software pro plánování podnikových zdrojů (ERP) než o nástroj určený pouze pro tvorbu vývojových diagramů.
Tato platforma pomáhá vizualizovat obchodní analýzy, procesní toky, řízení výroby a plánování rozpočtu – jednou z jejích funkcí je použití diagramů k nahrazení správy dat pomocí tabulek. Výsledné grafy nabízejí cenný vhled do fungování společnosti a pomáhají identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
S Mitrou v podstatě využíváte data z tabulek k vytváření diagramů. Můžete nastavit obchodní pravidla pomocí vzorců a vytvořit vizuální procesy propojené s centrální databází. Nastavte si přizpůsobené diagramy pro téměř všechny důležité obchodní činnosti, jako je plánování, rozpočtování a řízení kapacity. 👷
Mitra je přizpůsobitelný a integruje se s vaším aktuálním ERP programem nebo datovým softwarem.
Nejlepší funkce Mitra
- Procesně orientované diagramy
- Pomáhá vizualizovat tabulky
- Platforma bez nutnosti programování
- Integrace s jakýmkoli softwarem pro práci s daty
Omezení Mitra
- Nemusí být k dispozici ve všech zemích.
- Jedná se o relativně nový startup s omezeným počtem uživatelů.
Ceny Mitra
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Mitra
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
8. OmniGraffle
Hledáte programy pro tvorbu vývojových diagramů určené speciálně pro Mac? Právě jste je našli! 💻
OmniGraffle je jeden z nejlepších programů pro tvorbu vývojových diagramů pro zařízení Mac. Vytvářejte diagramy, wireframy, tabule a vývojové diagramy od nuly nebo využijte stovky bezplatných šablon, abyste mohli hned začít. Pokud máte raději šablony, navštivte Graffletopia, centrum zdrojů platformy, kde najdete více než 10 000 souborů šablon pro vaše dokumenty OmniGraffle.
Máte úplnou svobodu při přizpůsobování svých výtvorů. Vyzkoušejte rozhraní typu drag-and-drop a využijte bohatou nabídku barev, tvarů a fontů, aby byl váš vývojový diagram příjemný na pohled. 👁️🗨️👁️🗨️
OmniGraffle je pro Mac tím, čím je Microsoft Visio pro Windows. Na rozdíl od svého protějšku od Microsoftu, který se drží technických funkcí, OmniGraffle se pouští do estetické oblasti a nabízí více možností designu!
Pokud přecházíte z Windows na Mac jako uživatel Visio, OmniGraffle vám umožní importovat vaše stávající soubory, ale s určitými omezeními. K použití této možnosti potřebujete plán Pro a program nemůže exportovat do novějších formátů Visio.
Nejlepší funkce OmniGraffle
- Programy pro tvorbu vývojových diagramů určené pro zařízení Mac
- Podporuje import a export Visio
- Obrovský výběr šablon a vzorů
- Návrh pomocí drag-and-drop v nástroji pro tvorbu vývojových diagramů
Omezení OmniGraffle
- Nastavení tisku by mohlo být vylepšeno.
- Někteří uživatelé hlásili problémy s ukládáním souborů.
- Manipulace s propojovacími čarami může být složitá
Ceny OmniGraffle
- Předplatné: 12,49 $/měsíc
- Standardní licence: 149,99 $ (jednorázová platba)
- Pro licence: 249,99 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze OmniGraffle
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
9. Creately
Creately je platforma pro správu práce bez nutnosti programování, která je vybavena inteligentním vizuálním plátnem. Navrhujte vývojové diagramy a schémata, abyste ilustrovali různé fáze procesu, nastínili struktury řízení projektů, vizualizovali pracovní postupy nebo oživili abstraktní obchodní nápady! 💸
Tvorba vývojových diagramů je s intuitivním rozhraním Creately hračkou. Vaše nástroje se zobrazují v horním menu a můžete pracovat s kurzory v reálném čase, spolupracovat se svým týmem, sledovat změny a prohlížet synchronizované náhledy, abyste měli přehled o nejnovějších změnách.
Uživatelé Macu mohou své vývojové diagramy exportovat v různých formátech, jako jsou PNG a PDF, nebo je sdílet pomocí doplňků Google nebo Microsoft.
Pokud jde o nástroje pro tvorbu vývojových diagramů, Creately nabízí bezplatný tarif s omezeními – nemáte přístup ke všem funkcím a vše, co vytvoříte, je zveřejněno, což není zrovna ideální pro ty, kteří pracují s citlivými informacemi.
Nejlepší funkce Creately
- Inteligentní vizuální plátno
- Sledování kurzoru v reálném čase
- Bezplatné šablony pro vytváření diagramů pracovních postupů, organizačních schémat a tvarů pro vývojové diagramy
- Více než 1 000 tvarů a spojovacích prvků
- Uživatelé Macu mohou využívat integraci s Githubem, Slackem, Google Workspace a Confluence.
Omezení Creately
- Pohyb po plátně může být náročný, pokud pracujete na složitém projektu.
- Pokud používáte bezplatnou verzi, vaše vývojové diagramy se stanou veřejnými.
Ceny Creately
- Zdarma: 0 $
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Business: 89 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
10. Diagrams. net
Sofistikované, pokročilé funkce a multifunkčnost mohou být lákavé. Někdy však potřebujete jen jednoduchý nástroj, který vám umožní okamžitě začít kreslit – Diagrams.net (draw.io) zbavuje práci všech komplikací.
Zapomeňte na přihlašování, vytváření hesel a správu předplatného. Stačí přejít na webovou stránku, kliknout na Začít hned a začít pracovat na svém vývojovém diagramu – je to tak snadné!
Dostupné tvary se nacházejí na levé straně obrazovky, zatímco možnosti přizpůsobení jsou na pravé straně. Až budete hotovi, vyberte formát exportu a uložte diagram na místo podle svého výběru.
Uživatelé Macu si mohou dokonce stáhnout aplikaci Diagrams a vytvářet diagramy offline! Tato platforma má zjednodušené rozhraní pro tvorbu diagramů, což znamená, že neobsahuje rozsáhlé nástroje pro spolupráci nebo dokumentaci, jako ClickUp nebo Miro.
Diagrams.net – nejlepší funkce
- Minimalistické rozhraní, které používá jednoduché objekty pro tvorbu vývojových diagramů
- Není nutné se přihlašovat ani provádět nastavení
- Solidní výběr tvarů
- Možnost importovat tvary
- Snadné vytváření jednoduchých procesních diagramů a organizačních schémat od nuly
Omezení Diagrams.net
- Ve srovnání s některými profesionálními aplikacemi pro tvorbu diagramů a datových diagramů postrádá pokročilé funkce.
- Omezený počet tvarů a symbolů
Ceny Diagrams.net
- Zdarma
Diagrams.net – hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Stále se nemůžete rozhodnout pro nejlepší program pro tvorbu vývojových diagramů?
Výběr nejlepšího softwaru pro tvorbu vývojových diagramů pro Mac je jako nákup nového elegantního auta – chcete ty správné funkce, ale zároveň vám záleží na stylu a estetice. Mnoho z zde uvedených programů nabízí bezplatnou zkušební verzi nebo bezplatnou verzi, takže pokud stále váháte, vyzkoušejte je! 🚗