10 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu diagramů v roce 2025 (bezplatné i placené)

Možná existují výjimeční jedinci, kteří se dokážou učit pouhým poslechem. Většina z nás se však učí vizuálně. Abychom něco plně pochopili, potřebujeme to vidět před sebou.
Když podniknete kroky k vizuálnímu znázornění nápadů a procesů – pomocí myšlenkových map, grafů a diagramů – můžete zapojit celý svůj tým. A když se některé vaše procesy zkomplikují, diagram může poskytnout rychlý přehled, který váš tým skutečně využije (což se nedá říct o stostránkové příručce). 📔
Se správným softwarem pro tvorbu diagramů můžete vytvořit vizuální prvek, díky kterému celý váš tým řekne: „Aha, teď to chápu.“ A můžete snadno spolupracovat, brainstormovat, upravovat a reorganizovat.
Zjistěte, co hledat v softwaru pro tvorbu diagramů, a objevte 10 nejlepších nástrojů, které můžete právě teď získat.
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu diagramů?
Nejlepší nástroje pro tvorbu diagramů mají několik společných rysů. Tyto rysy se opakovaně objevují v našich popisech softwaru uvedených níže. Je to proto, že některé funkce jsou nezbytné a bez nich se neobejdete.
Pokud nástroj pro tvorbu diagramů nesplňuje tyto tři podmínky, pro nás je nepoužitelný:
- Šablony: Šablony diagramů vám pomohou rychle nastartovat projekt. Zkracují dobu potřebnou k osvojení programu a umožňují vám okamžitě začít používat vybraný software pro tvorbu diagramů. Můžete si vybrat šablonu, která odpovídá vašim cílům, začít vkládat data a během několika minut mít profesionálně vypadající diagram.
- Prvky typu drag-and-drop: Když vymýšlíte nejlepší pracovní postup nebo rozšiřujete konfiguraci sítě, budete muset diagram několikrát uspořádat a přeskupit, než dosáhnete požadovaného výsledku. Funkce drag-and-drop vám umožňuje přesouvat prvky a rozšiřovat diagram o prvky, které jste (ups!) zapomněli přidat.
- Funkce pro spolupráci: Brainstorming nového produktu, tvorba wireframů, vytváření organizačního schématu a dokumentace uživatelské cesty – to vše jsou týmové projekty. Funkce jako komentáře a editace více uživateli vám umožňují využít intelektuální potenciál celého týmu v reálném čase.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu diagramů
Připravte se na vytvoření svého diagramu! Nyní, když víte, které funkce vám usnadní tvorbu diagramů, podívejte se na těchto 10 nástrojů, které nabízejí základní funkce i mnoho dalšího.
1. ClickUp
Existuje mnoho nástrojů pro tvorbu diagramů, které jsou navrženy speciálně pro projektové manažery. A nepochopte nás špatně: v ClickUp jsme tady pro projektové manažery z celého světa. Ale jsme tu také pro vývojáře, marketéry, specialisty na provoz, obchodní zástupce a finanční guru.
Koneckonců, ClickUp je aplikace pro práci, která se přizpůsobí jakémukoli pracovnímu postupu díky své schopnosti sdružovat vaše úkoly, projekty, dokumenty, diagramy a chaty do jedné výkonné platformy!
Proto jsou naše funkce pro tvorbu diagramů flexibilní a přizpůsobí se jakémukoli použití. 💪
Váš personální tým může vytvořit organizační schéma. Váš vývojový tým může zmapovat cesty zákazníků, váš prodejní tým může znázornit prodejní trychtýř, váš provozní tým může vizualizovat analýzy rizik a přínosů a váš marketingový tým může brainstormovat svou další kampaň.
Všechny tyto týmy mohou používat náš software Whiteboard ke spolupráci na diagramech v reálném čase odkudkoli na světě. Proměňte nápady v tvary, symboly, myšlenkové bubliny a konkrétní plány pouhým dotykem prstu – ano, tato tabule je citlivá na dotek! Navíc můžete své plány snadno vložit do ClickUp nebo je exportovat do formátu PDF pro snadné sdílení.
Nejlepší funkce
- Tabule: Tento flexibilní pracovní prostor vám umožňuje kreslit, přidávat tvary, vytvářet diagramy, tabulky a grafy a také přetahovat libovolné prvky a měnit tak uspořádání diagramu. S tabulkami ClickUp můžete dokonce propojit prvky diagramu s úkoly, což vám umožní plynule přejít od plánování k realizaci. A třešnička na dortu? Použijte ClickUp Brain, nativní AI ClickUp, k generování obrázků z textu na tabuli!
- Myšlenkové mapy: ClickUp Mind Maps, dokonalý nástroj pro kreslení vývojových diagramů, vám umožní naplánovat pracovní postup pro váš příští projekt nebo ukázat vztahy mezi vašimi nápady. Myšlenkové mapy můžete propojit s úkoly nebo přetahovat uzly, které můžete přesouvat, abyste ukázali, jak jsou položky propojeny.
- Šablony: Díky tisícům předem připravených šablon ClickUp můžete najít jakýkoli typ diagramu a okamžitě začít s úpravami. Vytvářejte diagramy afinit, kontextové diagramy, Ganttovy diagramy, diagramy toku dat, diagramy silových polí, diagramy tříd UML, diagramy rybí kosti, diagramy pracovních postupů, Vennovy diagramy a další.
Omezení
- Vzhledem k tomu, že ClickUp je tak přizpůsobitelný a má tolik funkcí, může chvíli trvat, než se s ním naučíte pracovat a najdete způsoby použití, které nejvíce zlepší váš pracovní postup.
- ClickUp je k dispozici jako webová aplikace pro online vytváření diagramů, desktopová aplikace pro Mac, Windows a Linux a mobilní aplikace pro iPhone a Android, ale mobilní aplikace zatím nenabízí všechny funkce webové a desktopové aplikace.
Ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 8 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 750 recenzí)
2. Miro
Miro je oblíbený nástroj pro správu projektů na tabuli. Umožňuje všem chytrým hlavám ve vašem týmu sdílet své nápady. 🧠
Program je navržen tak, aby vám připadal, jako byste brainstormovali své projekty na skutečné tabuli – ať už jste všichni společně v kanceláři, nebo pracujete z domova.
Každý může vzít metaforický fix a přispět. A díky funkcím, jako jsou digitální poznámkové lístky Post-It a funkce ručního kreslení, bude proces vytváření diagramů připomínat osobní setkání.
Nejlepší funkce
- Vy a členové vašeho týmu můžete využívat spolupráci v reálném čase k přidávání komentářů, poznámek a prvků nebo přetahováním existujících prvků změnit uspořádání diagramu v reálném čase.
- Knihovna prvků Miro obsahuje tvary, ikony, spojovací prvky a předem připravené vývojové diagramy. Díky ní je formátování diagramů složitých myšlenek jednoduché a intuitivní.
- Jakmile zmapujete svůj proces, můžete na základě svého vývojového diagramu přiřadit úkoly a akční položky. Miro se integruje s nástroji pro správu projektů Atlassian, včetně Jira a Confluence, stejně jako s dalšími oblíbenými nástroji pro správu úkolů, jako je ClickUp.
Omezení
- Několik uživatelů uvádí, že mají potíže s importem grafiky a že při importu se grafika často nesprávně škálovat.
- Ačkoli Miro nabízí bezplatnou verzi, postrádá mnoho z nejlepších funkcí programu. Někteří uživatelé si stěžují, že nakonec platí vysoké ceny, i když používají pouze jednu nebo dvě z pokročilých funkcí.
Ceny
- Zdarma
- Starter: 8 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 16 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 4 850 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 250 recenzí)
3. Draw. io
Pokud jste někdy pronesli větu „Pokud je to zdarma, je to pro mě“, pak by Draw.io mohlo být pro vás to pravé.
S touto open-source platformou pro tvorbu diagramů si můžete stáhnout desktopovou verzi této bezplatné platformy, abyste měli při tvorbě vývojových diagramů větší jistotu. 🕵️
Díky online verzi můžete sdílet uživatelské toky nebo diagramy se svým týmem a pracovat na nich současně. Možnost sdílení funguje přes Google Drive, takže pro většinu členů vašeho týmu bude rozhraní známé.
Nejlepší funkce
- Můžete si vybrat ze tří diagramových pláten, desítek prvků typu drag-and-drop a nástrojů pro kreslení od ruky, které usnadňují tvorbu diagramů. Prvky jsou vytvořeny pro širokou škálu diagramů, včetně organizačních schémat, síťových diagramů a dokonce i půdorysů.
- Jakmile sdílíte svůj diagramový prostor, uvidíte kurzory členů svého týmu, umožníte všem upravovat a spolupracovat na práci.
- Tato platforma neukládá vaše data, umožňuje vám nastavit vlastní preference správy dat a nabízí desktopovou verzi, která vám poskytne úplnou kontrolu nad vašimi informacemi.
Omezení
- Někteří uživatelé si stěžují, že může být obtížné přizpůsobit prvky velikosti plátna nebo velikosti vhodné pro tisk.
- Většina uživatelů uvádí, že uživatelské rozhraní vypadá zastarale ve srovnání s jinými platformami pro tvorbu diagramů.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (385+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
4. Microsoft Visio
Visio je dobrá volba pro vytváření diagramů pro společnosti, které již jsou pevně zakotveny v ekosystému Microsoft.
Tento nástroj je součástí balíčku Microsoft 365, ale uživatelé Mac a Linux k němu mají přístup jako k webové aplikaci. Program vám umožňuje spolupracovat s týmem nebo pracovat samostatně. 🦅
Visio vám umožňuje vytvářet diagramy z řady klasických šablon nebo sestavit jakýkoli vývojový diagram, který máte v hlavě, pomocí libovolných prvků. Tento program vám dokonce umožňuje kreslit prstem na dotykových zařízeních. 🎨
Jakmile budete mít diagramy hotové, můžete je uložit na svůj pevný disk pomocí desktopové aplikace nebo je uložit do cloudového úložiště v webové aplikaci.
Nejlepší funkce
- Visio nabízí širokou škálu prvků, ze kterých si můžete vybrat, a navrhne vám tvary, které můžete přidat pouhým kliknutím na tlačítko.
- K dispozici jsou desítky šablon pro vytváření klasických diagramů, jako jsou vývojové diagramy, organizační schémata, síťové diagramy a půdorysy – všechny s možností vytvoření myšlenkových map.
- Visio se snadno integruje s dalšími programy Microsoftu, jako jsou Excel, Powerpoint a OneDrive, takže pokud tyto programy již používáte, může vám to usnadnit práci.
Omezení
- Microsoft není známý tím, že by dobře spolupracoval s ostatními, takže možná není překvapením, že desktopová verze Visio není k dispozici pro Mac nebo Linux.
- Visio není integrováno s většinou aplikací pro tvorbu wireframů, takže nebudete moci plynule přejít od brainstormingu s diagramem k tvorbě na vaší oblíbené platformě pro wireframy.
Ceny
- Součástí balíčku Microsoft 365
- Visio Plan 1: 5 $ za uživatele za měsíc
- Visio Plan 2: 15 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 050 recenzí)
5. Creately
Všechny diagramové softwary jsou navrženy tak, aby vám pomohly sdílet informace vizuálně. Creately se však zaměřuje zejména na používání diagramů ke sdílení firemních znalostí. Je to tedy dobrý program pro řízení procesů.
Umožňuje vám rychle propojit diagram pracovního postupu s plánem projektu, abyste se ujistili, že jsou vaše úkoly sladěné. Více členů týmu může provádět úpravy současně a můžete přidávat poznámky Post-It pro brainstorming, komentáře nebo sběr nápadů. 💡
Tento systém je ideální pro vytváření organizačních schémat, diagramů nebo rozhodovacích stromů přímo v nástroji.
Nejlepší funkce
- K libovolnému vizuálnímu prvku v diagramu můžete přidat odkazy, soubory a další data, což usnadňuje poskytnutí dalšího kontextu nebo propojení s dalšími kroky.
- Zatímco mnoho programů v tomto seznamu vyžaduje, abyste prvky uzamkli, pokud nechcete, aby je členové týmu upravovali, s Creately je snadné umožnit zainteresovaným stranám úpravy a ostatním členům týmu pouze komentáře nebo prohlížení.
- Creately je integrován s mnoha nejoblíbenějšími programy pro podnikání, včetně programů Microsoft 365, Github a Slack.
Omezení
- Několik uživatelů hlásí, že interaktivní funkce ne vždy reaguje správně a může být obtížné sladit prvky tak, aby výsledné rozvržení bylo naprosto dokonalé.
- Někteří uživatelé si stěžují, že když se pokoušejí přistupovat k této webové aplikaci na svých mobilních zařízeních, stránka není plně responzivní a chybí jí některé funkce.
Ceny
- Zdarma
- Starter: 5 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: paušální sazba 89 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (825+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
6. Lucidchart
Lucidchart postrádá roztomilé funkce některých programů pro tvorbu diagramů, jako jsou samolepky a emodži, a místo toho volí spíše konzervativnější přístup. 👔
Díky tomuto přístupu je však program vhodný pro analytické mysli a lidi, kteří rádi jdou rovnou k věci. Ačkoli můžete pomocí jeho šablon a knihovny prvků vytvořit jakýkoli typ diagramu, Lucidchart se zaměřuje především na diagramy pro týmy IT a softwarového inženýrství.
Tento program vyniká v dokumentaci uživatelských cest, obchodních procesů a konfigurací sítí. Můžete tak mít všechny své procesy pod kontrolou.
Nejlepší funkce
- S Lucidchartem můžete uložit knihovnu svých oblíbených prvků a vytvořit si vlastní šablony na základě nejčastěji používaného vývojového diagramu.
- Pokud nevytváříte vlastní šablony, Lucidchart má vestavěnou knihovnu šablon, která vám pomůže rychle začít s vytvářením diagramů.
- Lucidchart se integruje s celou řadou dalších aplikací, ale jeho integrace s Google Workspace je obzvláště hladká. Své diagramy můžete ukládat na Google Drive a přidávat je do schůzek v Google Kalendáři.
Omezení
- Mnoho uživatelů si stěžuje, že s rostoucí složitostí diagramů se program zpomaluje. To může práci na síťových diagramech a dalších složitých infrastrukturních diagramech značně zkomplikovat.
- Pokud dáváte přednost volnějšímu, ručnějšímu přístupu k vytváření diagramů, v bezplatném softwaru pro tvorbu diagramů Lucidchart to nebude možné. Budete si muset za příplatek pořídit Lucidspark – program Lucid pro práci s bílou tabulí –, ale k dispozici je bezplatná zkušební verze.
Ceny
- Zdarma
- Individuální: 7,95 $ měsíčně
- Tým: 9 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 2 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 950 recenzí)
7. Cacoo
Cacoo je jedna z těch aplikací, které vypadají, jako by byly vytvořeny designéry a vývojáři pro designéry a vývojáře. 🤝
Designéři milují Cacoo pro jeho ilustrační funkce a jednoduché vizuální rozvržení. A vývojáři ho milují pro jeho silné funkce wireframingu, včetně vestavěných šablon wireframingu.
Tento program se snadno ovládá a můžete strávit spoustu času zábavnými funkcemi pro tvorbu diagramů, jako je barevné kódování, výměna tvarů a přidávání dalších obrázků do systému.
Nejlepší funkce
- Nástroj obsahuje knihovnu šablon, díky které můžete rychle začít s vytvářením diagramů, a nabízí možnosti pro mapování wireframů, retrospektivy projektů, uživatelské profily, síťové diagramy, rozhodovací schémata, produktové roadmapy a další.
- Cacoo je integrován s Adobe Creative Cloud, takže můžete snadno nahrávat své stávající kreativní materiály, jako jsou loga, grafika a ilustrace.
- Bez ohledu na to, kolik členů týmu přidává, upravuje nebo přeskupuje váš diagram, můžete se stále vracet k předchozím verzím, což usnadňuje opravu chyb.
Omezení
- Někteří uživatelé si stěžují, že pokročilejší nástroj pro tvorbu diagramů není dostupný v rámci bezplatného tarifu.
- Ačkoli Cacoo dobře exportuje do formátů SVG a PDF, někteří uživatelé hlásí sníženou kvalitu při exportu do formátu PNG a jiným se nelíbí, že exporty z PowerPointu jsou ve formátu .ppt namísto .pptx.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 6 $ měsíčně
- Tým: 6 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
8. EdrawMax
Tento nástroj pro tvorbu diagramů byl navržen jako přímý konkurent programu Microsoft Visio. Pokud tedy již máte zkušenosti s programem Visio, naučit se pracovat s EdrawMax bude snadné. 🧑🏫
Nabízejí řešení pro tvorbu diagramů pro jednotlivce, firmy i pedagogy (mluvíme o učitelích). A stejně jako většina programů v tomto seznamu, i oni nabízejí velkou sbírku šablon pro rychlý start a prvků pro tvorbu diagramů, které vám umožní navrhnout si vlastní rozvržení.
Nejlepší funkce
- S více než 200 šablonami můžete pomocí EdrawMax vytvářet specializované typy síťových diagramů, jako jsou elektrické systémy, P&ID výkresy a půdorysy, stejně jako klasické organizační schémata a myšlenkové mapy.
- EdrawMax vám umožňuje exportovat a sdílet vaše diagramy ve formátech TIFF, JPG, PDF, HTML, SVG, Word, Visio, PowerPoint, Excel, Photoshop, EPS nebo CSV, takže můžete najít nejkompatibilnější formát, ať už jste uživatelem Mac, Microsoft nebo Linux.
- Všechny vaše uložené soubory a přenosy souborů jsou chráněny šifrováním SSL s vašimi procesními diagramy.
Omezení
- Prvky, grafika a obrázky v programu mohou být obtížné přizpůsobit tak, aby se vešly do vašeho diagramu. Někteří uživatelé také nemají rádi, že není možné aktualizovat velikost textu nebo měřítko obrázků pro celý diagram – každý prvek musíte aktualizovat jednotlivě.
- Několik uživatelů hlásí, že kontaktovali zákaznický servis a nedostali odpověď nebo museli několikrát opakovat svou žádost, než dostali odpověď ohledně aplikace pro vytváření diagramů.
Ceny
- Předplatné: 99 $ ročně
- Cena za doživotní předplatné: 198 $
Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (195+ recenzí)
9. SmartDraw
Pro firmy, které chtějí přejít na nový program pro tvorbu diagramů, SmartDraw usnadňuje rozloučení se starým programem importem stávajících diagramů z Visio nebo Lucidchart.
Program samozřejmě obsahuje mnoho předem připravených šablon, včetně několika příkladů myšlenkových map. A pokud chcete být chytří, co se týče měřítka, SmartDraw vám pomůže správně nastavit proporce. Automaticky změní velikost prvků tak, aby odpovídaly vašemu diagramu, což z něj dělá skvělou volbu pro architektonické a technické diagramy. 🏗️
Nejlepší funkce
- Můžete importovat data a automaticky je převádět do diagramů a grafů. A můžete použít automatizační funkce k aktualizaci stávajících diagramů, když se informace změní.
- Většina nástrojů pro tvorbu diagramů v tomto seznamu se zaměřuje na diagramy kvalitativních dat, jako jsou pracovní postupy, nápady a procesy. SmartDraw však nabízí také sloupcové grafy, spojnicové grafy a výsečové grafy pro zobrazení kvantitativních dat, jako jsou vaše čtvrtletní prodejní čísla nebo míra okamžitého opuštění webových stránek.
- Tento program je integrován s nástroji, které již většina firem používá, včetně Google Workspace, Microsoft Office, OneDrive, Confluence, Jira a Dropbox.
Omezení
- Zatímco většina programů v tomto seznamu nabízí bezplatnou verzi, která umožňuje používat alespoň základní funkce pro tvorbu diagramů, SmartDraw tuto možnost nenabízí. Nabízí však bezplatné zkušební období, během kterého si můžete vyzkoušet funkce programu, než se rozhodnete pro jeho zakoupení.
- Několik uživatelů hlásí, že software občas selhává a je nutné jej restartovat, což může způsobit ztrátu části vaší práce.
Ceny
- Jeden uživatel: 9,95 $ měsíčně
- Více uživatelů: 8,25 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (235+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
10. UpDiagram
Toto je nováček na trhu! UpDiagram byl založen v roce 2019 a vyvinut jako snadno použitelný software pro řízení projektů. Program obsahuje nástroje pro tvorbu diagramů, které jsou navrženy tak, aby splňovaly jediný cíl: vytváření procesních toků.
Tyto nástroje můžete použít k nastínění svého projektového plánu nebo procesů ve vaší společnosti. Budete moci vytvořit vizuální referenci, která provede členy vašeho týmu procesy krok za krokem. 👣
Nejlepší funkce
- Díky funkci časové osy můžete vytvořit vizuální časovou osu svého projektu, která vám umožní zjistit, které úkoly lze provádět současně a které je třeba provádět postupně.
- Tato funkce vám pomůže zorganizovat si počáteční fázi plánování. Můžete rozdělit úkoly, uspořádat je podle oddělení, členů týmu nebo časové osy a vytvořit diagram celého pracovního postupu projektu.
- UpDiagram je levný program pro správu projektů s integrovanými nástroji pro tvorbu diagramů.
Omezení
- Někteří uživatelé si stěžují, že bylo obtížné nastavit pracovní prostor a začít s používáním softwaru.
- Protože UpDiagram je relativně nový program, není k dispozici mnoho recenzí. Pokud se zaregistrujete, stanete se jedním z prvních uživatelů, což často znamená, že budete muset identifikovat a nahlásit případné nedostatky.
Ceny
- Starter: zdarma
- Podnikání: 3 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 7 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (2+ recenze)
- Capterra: 4,6/5 (5+ recenzí)
Co lidé říkají o nejlepším softwaru pro tvorbu diagramů na Redditu
Při hledání softwaru pro tvorbu diagramů může být užitečné poslechnout si názory skutečných uživatelů. Prozkoumání vláken na Redditu věnovaných softwaru pro tvorbu diagramů vám může poskytnout cenné pohledy a pomoci vám učinit informované rozhodnutí. Zde je pět zajímavých vláken na Redditu, která se zabývají diskusemi o nejlepším softwaru pro tvorbu diagramů:
- r/dataengineering : diskuse o nejnovějších trendech a výzvách v oblasti datových potrubí. Od optimalizace databází po správu dat, tento subreddit pokrývá široké spektrum témat relevantních pro datové inženýry.
- r/devops : centrum pro profesionály v oblasti DevOps, kde se spojují vývoj a provoz s cílem zlepšit spolupráci, efektivitu a automatizaci v procesech vývoje softwaru.
- r/software : diskutuje o všem, co souvisí se softwarem. Zjistěte, co si skuteční uživatelé myslí o různých nástrojích pro tvorbu diagramů.
