10 nejlepších bezplatných šablon pracovních postupů v Excelu a ClickUp

Pokud chcete pracovat chytřeji, ne tvrději, začněte s šablonou.
Přece byste neřezávali každý kruh v těstě na cukrové sušenky ručně, že ne? Ne!
Používáte vykrajovátko. 👩🏼🍳
Šablony se řídí podobným konceptem a ty nejlepší z nich mají dvě klíčové vlastnosti:
- Jsou zcela přizpůsobitelné.
- A 100% zdarma.
Je to jako mít koláč a zároveň ho sníst, nemám pravdu?! 🍪
Šablony jsou navrženy tak, aby vám usnadnily život a ušetřily drahocenný čas tím, že vám pomohou po celou dobu trvání projektu, nejen při plánování jednotlivých kroků.
Navíc je šablon dostatek! Nejtěžší částí je jednoduše najít nejvhodnější šablonu pracovního postupu na základě vašeho použití, preferovaného stylu práce, velikosti týmu a složitosti projektu.
Jsme tu ale proto, abychom vám pomohli s 10 našimi oblíbenými šablonami pro řízení projektů pro různé pracovní postupy, styly práce a úrovně zkušeností. Ať už jste nejnovějším členem týmu nebo oblíbeným manažerem všech, těchto 10 bezplatných šablon pracovních postupů je právě pro vás.
10 šablon pracovních postupů pro řízení projektů v Excelu a ClickUp
Správa pracovních postupů pomocí přizpůsobitelné šablony je nezbytným krokem pro týmy a podniky napříč odvětvími – pro mapování zákaznické cesty, organizační struktury, zapracování zaměstnanců, prodejního procesu a dalších oblastí.
Správná šablona pracovního postupu vám poskytne podporu díky funkcím zaměřeným na váš konkrétní případ použití, včetně přizpůsobitelných stavů úkolů, více zobrazení projektů, předem připravené struktury, vlastních polí, automatizací a dalších.
Zní to jako spousta funkcí? To proto, že plánování pracovního postupu může být složité, ale šablony mohou tuto náročnou úlohu výrazně usnadnit. ✨
Zde je 10 jednoduchých a efektivních šablon pracovních postupů pro prakticky jakýkoli tým a proces – a navíc jsou zcela zdarma. 😎💸
1. Šablona jednoduchého pracovního postupu s myšlenkovou mapou od ClickUp
Pokud jste v oblasti pracovních postupů nebo diagramů projektového řízení nováčkem, začněte s myšlenkovými mapami!
Stručné připomenutí myšlenkových map: Myšlenkové mapy, které se běžně používají také při brainstormingu, jsou velmi vizuální a kreativní způsob, jak prozkoumat nápady související s ústředním tématem nebo konečným cílem. Stejně jako větve na rodokmenu nebo vlákna pavučiny, myšlenkové mapy zobrazují přirozený postup v procesu prostřednictvím úkolů nebo uzlů, které se vyskytují v určitém pořadí. ♻️
Šablona pracovního postupu Simple Mind Map od ClickUp, vhodná pro začátečníky, je ideálním výchozím bodem pro uživatele všech úrovní zkušeností – i když jste v týmu určeným odborníkem na myšlenkové mapy.
Díky dvěma přizpůsobitelným stavům a třem zobrazením, která se automaticky aplikují na váš pracovní prostor, vás tato šablona provede začátky vytváření myšlenkové mapy v ClickUp dvěma způsoby:
- Režim úkolů: Vizuální znázornění úkolů ve vašem pracovním postupu, které slouží k upřesnění podúkolů, upevnění vztahů mezi úkoly a zobrazení stavu úkolů.
- Režim prázdného listu: Kreativnější přístup k mapování myšlenek pomocí uzlů, které propojují jednotlivé nápady a které lze později převést na úkoly.
Největší výhodou této šablony je, že věci se díky ní hýbou rychle. 💨
Díky již vytvořeným výchozím bodům v obou variantách můžete tuto šablonu myšlenkové mapy snadno přizpůsobit a vytvořit jakýkoli typ diagramu pracovního postupu.
2. Šablona pracovního postupu Swimlane Flowchart od ClickUp
Hledáte trochu více svobody pro svou šablonu pracovního postupu? Naplánujte si ji na virtuální tabuli! Tabule ClickUp jsou vysoce vizuální a kolaborativní nástroj pro brainstorming, který může váš projekt provést od fáze nápadu až po realizaci.
Zejména při porovnávání možných výsledků nebo při prezentaci diagramů pracovních postupů vám šablona Swimlane Flowchart od ClickUp umožňuje kreslit, přesouvat, označovat a propojovat nápady na nekonečném plátně.
P. S. , vaše první tři tabule v ClickUp jsou zdarma!
Chcete se dozvědět více o tabulkách ClickUp? Ponořte se do všech možností spolupráce, kreativity a plně přizpůsobitelnosti nové oblíbené funkce ClickUp.
3. Šablona pracovního postupu pro mapování konceptů od ClickUp
Pokud se vám líbila šablona Swimlane Flowchart, pak si šablonu Concept Map od ClickUp zamilujete!
Díky funkcím, jako je barevně odlišená legenda, popisky v každém propojení a podrobný dokument ClickUp Doc, který vám pomůže orientovat se ve všech nových nástrojích Whiteboard, je tato šablona ideálním zdrojem pro mapování toků uživatelů a určování vztahů mezi dvěma nápady.
Snadno přidávejte tvary a přesouvejte je po tabuli, abyste přizpůsobili vzhled a dojem svého pracovního postupu podle složitosti úkolů, které vás čekají. Můžete dokonce upravit barvu, text a média propojená s tabulí, abyste členům poskytli co nejvíce kontextu k vašemu pracovnímu postupu!
Prezentujte svou koncepční mapu na tabuli během schůzky nebo ji sdílejte pomocí jednoduchého odkazu, aby vaše zkušenosti s touto šablonou byly stejně spolupracující jako přizpůsobitelné.
4. Šablona pracovního postupu pro grafický design od ClickUp
Při řízení vícestupňových procesů grafického designu je klíčová konzistentní struktura. Tato šablona grafického designu od ClickUp je plná funkcí, které vám pomohou nastavit jasné časové rámce, organizovat soubory a prioritizovat termíny v flexibilní složce.
A když říkáme plné funkcí, myslíme to vážně.
Cílem této šablony grafického designu je zefektivnit provoz a udržet přehled o vašem pokroku. Ať už jste freelancer nebo designér na plný úvazek, tato šablona vám umožní přizpůsobit si pracovní postup pomocí 25 vlastních stavů, pěti vlastních polí, pěti zobrazení pracovního postupu a jedné automatizace, abyste mohli držet krok s každou žádostí o design. 🤩
Díky hierarchické infrastruktuře ClickUp se v těchto nástrojích snadno orientujete! Začněte vyplněním předem připravených seznamů pro nové požadavky, aktivní požadavky a klienty – a pak už nechte šablonu, ať se o vše postará.
5. Šablona pro správu obsahu od ClickUp
Šablona pro správu obsahu ClickUp je nezbytnou součástí pracovního postupu vašeho týmu pro správu obsahu. Pomáhá vám sledovat vaše cíle v oblasti obsahu, najít mezery v obsahu, identifikovat úzká místa a spolupracovat s ostatními členy týmu.
S šablonou pro správu obsahu ClickUp můžete snadno vytvořit jednotný systém pro správu veškerého obsahu vaší organizace. Pomůže vám zefektivnit proces vytváření, schvalování, publikování a údržby obsahu napříč více kanály. Navíc umožňuje spolupráci s jinými týmy, takže všichni mají kdykoli potřebu přehled o obsahu.
A upřímně řečeno, jako kolega bloger vám mohu zaručit, že tuto šablonu si zamilujete.
6. Šablona pracovního postupu Getting Things Done od ClickUp
Šablona Getting Things Done od ClickUp, založená na metodologii GTD Davida Allena pro osobní produktivitu, je dokonalou složkou pro rozdělení velkých úkolů na zvládnutelné akční položky.
Tato výkonná šablona nabízí mnoho funkcí, včetně uživatelsky přívětivého nápovědného dokumentu, který vám pomůže zvládnout všechny nezbytné funkce, a sedmi předem připravených seznamů – jeden pro každý krok metody GTD. 🙂
Díky své univerzálnosti, která umožňuje zefektivnit vše od plánování až po přípravu složitých projektů, šablona GTD to umožňuje pomocí přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou zobrazení Seznam, Tabule, Dokumenty nebo Kalendář v ClickUp.
Účinnost je klíčovým slovem, pokud jde o šablonu GTD. K dispozici budete mít čtyři automatizace, které udrží váš pracovní postup v chodu díky změnám v datech zahájení úkolů, termínech splnění a vlastních polích.
Proč ale tuto šablonu milujeme nejvíc? Nejde jen o to, aby byla práce hotová – jde o to, aby byla hotová dobře.
7. Šablona tabulky pro mapování procesů v Excelu
Procesní mapy jsou skvělým způsobem, jak plánovat nebo aktualizovat stávající pracovní postupy. Na této šabloně procesní mapy pro Microsoft Excel se nám líbí, že automaticky mapuje vaše procesní data jako diagram, který vizualizuje jednotlivé kroky vašeho procesu.
Zejména při dokumentování nových pracovních postupů vám tato šablona diagramu pracovního postupu poskytne představu o tom, jak bude váš proces vypadat, až přijde čas jej uvést do praxe. Protože přiznejme si to – někdy naše velké nápady nefungují vždy podle plánu, ale když uvidíte svou tabulku Excel převedenou do vývojového diagramu, můžete předvídat potenciální problémy ještě předtím, než nastanou.
Pokud jste v oblasti procesních map nováčkem, tato šablona vám pomůže naučit se základní prvky diagramů pracovních postupů, význam jednotlivých tvarů a jejich vzájemné vztahy v podrobném průvodci, abyste v budoucnu mohli rychle číst nebo vytvářet složitější diagramy.
8. Šablona pracovního postupu v Excelu
Tato šablona základního vývojového diagramu má podobné funkce jako ostatní šablony Microsoft uvedené výše.
Stejně jako předchozí šablona diagramu řízení pracovních postupů v Excelu, i tato komplexní šablona automaticky vytvoří diagram na základě dat přidaných do vaší tabulky. Najdete zde také stejný podrobný rozpis často kladených dotazů a tipů k diagramům jako v předchozí šabloně. Na rozdíl od šablony procesní mapy vám však tento zdroj nabízí možnost dalších rozvržení diagramů pro mezifunkční týmy, organizační schémata a základní obchodní procesy.
9. Šablona pracovního postupu SmartArt Flow Chart v aplikaci Excel
Šablona SmartArt Flow Chart od Microsoft Excel není tak úplně šablonou, ale spíše návodným seznamem upravitelných grafických prvků, které můžete přidat do Excelu.
Rozvržení SmartArt, která jsou dostupná na kartě Vložit, vám pomohou naplánovat sekvence pracovních postupů pomocí přizpůsobitelných barevně odlišených grafických prvků, takže můžete přidávat text, tvary a formátování při vytváření diagramu v aplikaci Microsoft Excel.
10. Šablona pracovního postupu pro strategii sociálních médií od ClickUp
Potřebujete koordinovat své kampaně a příspěvky na sociálních médiích? S šablonou pracovního postupu pro strategii sociálních médií od ClickUp můžete snadno sledovat úkoly, odpovídat na dotazy zákazníků a monitorovat průběh každé kampaně. Šablona obsahuje vestavěné kontrolní seznamy, připomenutí, termíny a oznámení, abyste nezmeškali nic důležitého.
S touto šablonou pracovního postupu můžete snadno optimalizovat svůj pracovní postup v sociálních médiích a mít přehled o všech úkolech. Umožňuje také spolupráci mezi členy týmu, aby všichni byli na stejné vlně, pokud jde o aktivity v sociálních médiích. Vyzkoušejte tuto šablonu pracovního postupu ještě dnes a zefektivněte svou strategii v sociálních médiích.
Chápete, o co jde – šablony pracovních postupů jsou obrovským přínosem! Vaše šablona je však tak účinná, jak účinná je platforma pro správu projektů, ve které je použita. Proto je hledání dokonalého softwaru stejně důležité jako hledání správné šablony.
A toto hledání končí s ClickUp. 🏆
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity, který sjednotí vaši práci do jednoho centrálního hubu s výkonnými nástroji pro plánování, vizualizaci a spolupráci na vašich pracovních postupech. Kromě bohaté sady funkcí nabízí ClickUp více než 1 000 integrací a stovky přizpůsobitelných šablon pro organizaci, stanovení priorit a zefektivnění jakéhokoli procesu.
Mezi nejlepší nástroje pro plánování projektů patří ClickUp Whiteboards a Mind Maps!
Díky rozhraní ClickUp s funkcí drag-and-drop můžete snadno upravovat a přeskupovat uzly na své myšlenkové mapě, abyste zobrazili závislosti úkolů, vztahy a vícestupňové sekvence.
Jednou z věcí, díky nimž jsou myšlenkové mapy ClickUp tak užitečné v procesu plánování pracovních postupů, je možnost volby režimu úkolů nebo prázdného režimu pro brainstorming nových nápadů. Stejně jako když si načrtnete své myšlenky na čistý list papíru, prázdný režim poskytuje čistou plochu, na kterou můžete rychle přidávat kroky, nápady a text do svého diagramu, které lze později propojit nebo převést na úkoly.
Mind mapy však nejsou jediným způsobem, jak v ClickUp vytvořit diagram pracovního postupu – jakýkoli proces můžete naplánovat také pomocí tabulek v ClickUp!
Zatímco jiné bezplatné nástroje pro správu projektů nabízejí integraci funkcí bílé tabule, ClickUp je jedním z mála, který si vytvořil vlastní platformu Whiteboards. To znamená, že nejsou potřeba žádné integrace, doplňky ani aktualizace. 🙌🏼
Tabule v ClickUp jsou nejrychlejším, nejjednodušším a nejvíce kolaborativním způsobem, jak realizovat své nápady v okamžiku, kdy vzniknou. Navíc jsou dostatečně flexibilní, aby zvládly prakticky cokoli – od odkazů po obrázky, vložená média, úkoly, dokumenty a další. A co je nejlepší, jakýkoli tvar na tabuli můžete převést na proveditelný úkol.
Bonus: Nástroje pro tvorbu vývojových diagramů
Použijte šablonu pracovního postupu k optimalizaci svých obchodních procesů
Ať už budujete agilní pracovní postupy od nuly nebo aktualizujete své schvalovací pracovní postupy, šablony pro řízení projektů jsou vaším nepostradatelným zdrojem, který vám ušetří čas a pokryje každý detail.
Těchto 10 šablon nejenže nastartuje váš pracovní postup, ale také vám pomůže dodávat produkty v nejvyšší možné kvalitě. A pokud stále hledáte něco navíc, co by vaše pracovní postupy posunulo na vyšší úroveň, nehledejte nic jiného než ClickUp.
Zaregistrujte se do ClickUp a získejte neomezený přístup k úkolům, ClickUp Docs, Whiteboards a dalším funkcím zcela zdarma.