Bezplatné šablony projektových plánů v Excelu a ClickUp

Jako projektový manažer máte za úkol zajistit co nejhladší průběh projektů v průběhu celého jejich životního cyklu.
Abyste to zvládli dobře, budete muset vytvořit efektivní projektový plán, a naštěstí pro vás existují šablony, které vám s tím mohou pomoci!
S pomocí správných šablon budete moci vytvořit přehledný souhrn cílů, výstupů a strategických iniciativ vašeho projektu pro vás, zúčastněné strany a vaše týmy, aby všichni mohli zůstat neustále v synchronizaci a na správné cestě.
Sestavili jsme 10 bezplatných šablon projektových plánů, které vám a vašemu týmu pomohou nastartovat projekty a dotáhnout je do cíle. 🏁
Každá šablona nabízí jedinečný způsob, jak organizovat a vizualizovat vaše plány, takže si je všechny dobře prohlédněte a vyberte tu, která nejlépe vyhovuje vašim projektům!
Co je šablona projektového plánu?
Šablona projektového plánu je obecný přehled cílů, milníků a výstupů projektu, který se tradičně prezentuje v časové ose.
Tyto plány jsou v projektovém řízení zásadní, protože nastiňují požadovaný výsledek a strategické kroky, které musí tým podniknout, aby ho dosáhl. Představte si je jako akční plán, který jasně ukazuje časové harmonogramy, priority a očekávání a rozděluje cíle na menší úkoly, aby pomohl týmům posunout projekt vpřed.
Projektoví manažeři mohou navíc tyto projektové plány využít jako nástroj ke zlepšení správy zdrojů a zjednodušení řízení lidí.
Chcete vidět příklad projektového plánu v zobrazení časové osy ClickUp? Tady je jeden pro vás:
Pokud chcete vytvořit vlastní projektový plán, můžete tak učinit od nuly, ale možná by stálo za to podívat se na šablony plánů. Jsou vytvořeny odborníky z oboru, aby pomohly projektovým manažerům, jako jste vy, vybudovat pevný základ pro váš plán a pomohly vám a vašemu týmu realizovat úspěšné projekty.
Existuje mnoho různých šablon, takže při výběru té správné pro váš projekt se ujistěte, že obsahuje následující prvky:
- Cíle a záměry projektu
- Časový plán projektu
- Důležité milníky a výstupy projektu
- Možná rizika projektu
- Závislosti projektů
Jste připraveni najít svou další oblíbenou šablonu plánu?
10 nejlepších šablon projektových plánů
Jak zjistíte, existují různé typy šablon plánů. Jako projektový manažer se musíte vybavit několika šablonami pro řízení projektů, které lze snadno přizpůsobit potřebám vašeho projektu.
S tímto vědomím vám představujeme deset různých šablon projektových plánů, které vám pomohou udržet vývoj produktu nebo jakýkoli jiný projekt na správné cestě.
1. Šablona projektového plánu
Na prvním místě seznamu je šablona plánu od ClickUp.
Tato šablona produktového plánu vám pomůže efektivně plánovat, sledovat a spravovat všechny pohyblivé části vašich projektů na jednom místě.
Projektoví a produktoví manažeři mohou tuto šablonu použít k:
- Snadno aktualizujte a sledujte pokrok svých úkolů a projektů.
- Pomozte sobě i svému týmu vizualizovat projekt od návrhu až po dokončení.
- Efektivně plánujte strategii a předvídejte případné překážky nebo úzká místa s předstihem.
- Hladce spolupracujte s týmy a klienty a zlepšete komunikaci v rámci projektu.
Co vám tato šablona přinese?
Obsahuje pět různých předem připravených zobrazení, včetně zobrazení Seznam, Pracovní vytížení, Kalendář, Gantt a Tabule, které vám poskytnou různé způsoby zobrazení vašich projektů.
Navíc jsou vybaveny předem připravenými vlastními stavy ClickUp, které vám pomohou vytvořit strukturovaný a plynulý pracovní postup, a přednastavenými vlastními poli, která zajistí, že nejdůležitější podrobnosti vašich úkolů a projektů budou snadno viditelné pro vás, váš projektový tým, zúčastněné strany a klienty.
A protože ClickUp je plně přizpůsobitelný, můžete platformu a šablony přizpůsobit tak, aby vyhovovaly požadavkům vašeho projektu a preferencím pracovního postupu.
Pomocí této šablony plánu můžete několika kliknutími vytvořit ideální plán vývoje produktu.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu? Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp slučuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory do jedné platformy, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
2. Jednoduchá šablona plánu
Pracujete na menším projektu nebo chcete svůj plán nastínit v dokumentu?
Pak je pro vás šablona jednoduchého plánu od ClickUp to pravé!
Tato šablona vám pomůže vytvořit jednoduchý, ale efektivní projektový plán v dokumentovém zobrazení pomocí ClickUp Docs, který můžete snadno sdílet se svým týmem a propojit s úkoly, cíli a dalšími prvky.
V dokumentu najdete přednastavené sekce, které vám pomohou při vytváření plánu. A pokud se váš projekt stane složitějším nebo pokud budete chtít do plánu přidat více podrobností, tato šablona vám nabízí flexibilitu přizpůsobit si každou část tohoto dokumentu.
Nabízí možnosti formátování, které vám dávají svobodu formátovat a stylizovat dokument tak, aby vyhovoval vašim jedinečným projektovým potřebám. Můžete vkládat odkazy, obrázky, videa a další prvky a dokonce ovládat oprávnění k úpravám, sdílení a prohlížení, abyste zajistili, že váš projektový plán bude plně chráněn před nechtěnými změnami. Můžete také komunikovat se svým týmem pomocí označování členů týmu a přidávání komentářů.
3. Šablona obchodního plánu
Šablona obchodního plánu od ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla vytvořit strategický plán, který nastíní hlavní cíle a strategie vaší společnosti a udrží vás na správné cestě k dosažení vašich dlouhodobých cílů. Tato šablona obsahuje předem připravené zobrazení, jako je časová osa a seznam, které vám pomohou vizualizovat cíle vašeho projektu přehledným způsobem. Kromě toho získáte také přístup k přednastaveným vlastním polím a vlastním stavům, které vám pomohou mít neustále přehled o postupu vašeho projektu.
Stejně jako ostatní šablony v ClickUp je i tato přizpůsobitelná. Můžete ji upravit tak, aby vyhovovala požadavkům vašeho projektu a pomáhala podporovat vaše podnikání při jeho rozšiřování.
A pokud při používání této šablony potřebujete pomoc, stačí se podívat do průvodce pro začátečníky, který je součástí šablony, a který vám pomůže tuto šablonu plánu co nejlépe využít.
4. Šablona strategického plánu na tabuli
S šablonou ClickUp Strategic Plan Whiteboard Template můžete vytvořit vizuální a strategický plán, který vašemu projektovému týmu umožní snadno koordinovat všechny důležité kroky v rámci projektu tak, abyste dosáhli požadovaných výsledků.
Tato šablona je k dispozici v ClickUp Whiteboards, kde můžete vytvořit podrobnou, organizovanou, funkční (a esteticky příjemnou) tabuli, která jasně nastíní vaše strategické plány.
A protože tabule jsou součástí platformy ClickUp, budete moci přidávat své úkoly a projekty na tabuli, snadno sdílet svůj plán s týmem, plynule s ním spolupracovat v reálném čase a udržovat své strategické plány po boku své práce, abyste k nim měli snadný přístup a přehled.
5. Šablona matice zpráv
Pokud se zabýváte vývojem produktů a marketingem, víte, že nestačí jen vymyslet prototyp produktu. Musíte také zajistit správné komunikační strategie a positioning značky, které vám pomohou oslovit cílovou skupinu.
Šablona Messaging Matrix od ClickUp vám pomůže vytvořit jasný plán produktového marketingu, nastínit mapu sdělení a vytvořit silný komunikační plán, který sjednotí váš tým v otázkách positioning značky a sdělení před uvedením produktu na trh.
Tato šablona také obsahuje dokument Start Here Doc, který vás provede prvními kroky při vytváření vlastní matice zpráv.
6. Šablona agilního plánu v aplikaci Microsoft Excel
Pokud k řízení projektů používáte tabulku Excel, potřebujete plán řízení projektů, který lze s tímto softwarem integrovat. K tomu slouží šablona plánu Excel Agile.
S touto projektovou roadmapou můžete snadno sledovat vývoj svého produktu pomocí jednoduché šablony, která vám pomůže stanovit priority úkolů a dosáhnout cílů a termínů projektu. Tuto šablonu roadmapy, zejména přiložený pracovní list, můžete také použít k zadání základních údajů o projektu a automatické aktualizaci roadmapy a projektu v případě potřeby.
7. Šablona plánu s posuvným oknem pro Microsoft Excel
Šablona plánu s posuvným oknem v aplikaci Microsoft Excel vám umožňuje měřit milníky projektu a sledovat aktivity.
Jak zjistíte, tato šablona plánu řízení projektů vám umožní podrobně porozumět projektovým aktivitám a zároveň vás informuje o skutečných výsledcích, které jste v projektu zaznamenali.
Tato šablona projektového plánu také obsahuje pracovní list pro zadávání dat; zadejte svá data a Excel automaticky aktualizuje plán.
8. Šablona časové osy plánu procesu v aplikaci Microsoft PowerPoint
Šablona časové osy plánu procesu v aplikaci Microsoft PowerPoint vám umožní vytvořit vizuální znázornění vašeho procesu.
Pomocí této šablony můžete navrhnout plán a proces projektu od jeho vzniku až po spuštění, přidat milníky a klíčová data do časové osy, snadno zvýraznit klíčové události a sledovat různé metriky projektu v horizontálním zobrazení.
Šablona plánu v PowerPointu obsahuje také pokyny, které vám pomohou při používání šablony časové osy plánu.
9. Šablona časové osy projektu v Excelu
Tato šablona časové osy projektu v Excelu vám pomůže vytvořit strategický plán, který vaše organizace může využít ke zlepšení svých operací, údržbě technologických řešení a podpoře vize společnosti. Tato šablona vám umožňuje přidávat milníky, organizovat plán podle tématu, týmu nebo stavu a přiřazovat plány konkrétním osobám nebo oddělením.
10. Šablona časového plánu práce v Excelu
Šablona obchodního plánu je podobná obchodnímu plánu, protože také poskytuje komplexní přehled o vaší organizaci, o tom, kam směřuje a jak se tam dostane.
Šablona plánu Roadmunk Business vám a zainteresovaným stranám ve vaší společnosti umožňuje znázornit, jaké iniciativy jsou plánovány podle čtvrtletí a podle různých oddělení. Tento typ plánu může odstranit bariéry a pomoci všem získat celkový přehled tím, že poskytuje společné pochopení hlavních obchodních cílů.
Související zdroje:
Vytvořte si plán k úspěchu pomocí šablon
Úspěch projektu závisí na mnoha faktorech. Proto je důležité mít spolehlivý software pro plánování a neprůstřelnou strategickou roadmapu, která pomůže vést váš tým, zajistí, že všechny zúčastněné strany budou na stejné vlně, včas identifikuje potenciální rizika a problémy a udrží vás na správné cestě k splnění požadavků projektu.
Využijte tedy šablony plánů, které jsme pro vás zde uvedli, od šablon plánů produktů až po šablony plánů technologií.
S dobrou šablonou plánu a plně přizpůsobitelným softwarem pro správu projektů, jako je ClickUp, budete plně vybaveni pro zvládnutí každého projektu, který se vám naskytne. Nabízí knihovnu šablon a stovky funkcí, které vám poskytnou nástroje potřebné k úspěšnému řízení projektů.
Vyzkoušejte je zdarma – začněte ještě dnes vytvářet svůj plán úspěchu zdarma s ClickUp!