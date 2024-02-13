10 bezplatných šablon pokynů pro marketingový tým

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona pokynů pro značku?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona pokynů pro značku je nástroj, který pomáhá firmám vytvořit jedinečný a konzistentní vzhled jejich společnosti. Může zahrnovat věci jako loga, písma, slogany a cokoli, co lidem pomůže rozpoznat vaši značku, když ji uvidí online. " } } ] }
Chcete znát tajemství úspěšného podnikání? Mít skvělý produkt a promyšlenou marketingovou strategii je důležité, ale to, co opravdu odlišuje ty nejlepší od ostatních, je silná přítomnost značky.
Ačkoli investice do vaší značky může vypadat jako spousta práce, výsledek může být skutečně přelomový. Podle průzkumu mezi 452 odborníky z oboru může konzistentnost značky zvýšit růst tržeb až o 20 %. Navíc 46 % amerických spotřebitelů uvádí, že rozpoznatelnost značky je jedním z hlavních důvodů, proč by si mohli vybrat dražší produkt namísto levnějšího.
Z těchto důvodů je pro každou firmu nezbytné mít konzistentní prezentaci značky, ale její vytvoření a správa může být náročná. Abychom vám to usnadnili, vytvořili jsme pro vás bezplatné šablony pokynů pro značku.
Tyto šablony vám umožní snadno naplánovat všechny aspekty důležité pro vytvoření jednotné a poutavé značky, včetně log, barevných schémat, stylu a dalších prvků.
Na co tedy čekáte? Začněte definovat značku, která vaší firmě pomůže získat srdce a mysli vašich zákazníků.
Co je šablona pokynů pro značku?
Šablona pokynů pro značku je nástroj, který pomáhá firmám vytvořit jedinečný a jednotný vzhled jejich společnosti. Může zahrnovat například loga, písma, slogany a vše, co lidem pomůže rozpoznat vaši značku, když ji uvidí online.
Budování značky není snadný úkol, proto šablona usnadňuje firmám jakékoli velikosti plánování a koordinaci těchto důležitých detailů v rámci celého týmu. I když ještě nemáte zcela jasno ve všech aspektech své značky, práce s těmito šablonami vám pomůže promyslet, jaká by vaše značka měla být, aby vynikla a prosperovala ve vašem oboru.
Co dělá šablonu pokynů pro styl značky dobrou?
V první řadě musí dobrá šablona pokynů pro značku klást správné otázky. Každá otázka nebo prázdné místo by vás mělo jemně provést procesem vytváření značky a učinit z něj jednoduché, kreativní cvičení.
Dále by vám měla pomoci profesionální šablona pokynů pro značku. Dobrá šablona se může odlišit například tím, že nabízí rady, jak ji nejlépe vyplnit. Tímto způsobem mohou i začátečníci naplánovat, jak bude jejich značka vypadat na různých platformách nebo zařízeních.
Nakonec je třeba si uvědomit, že i užitečné šablony mají své limity. Značka je velká věc a očekávat, že ji lze naplánovat pomocí jedné šablony, je recept na katastrofu.
Skvělá šablona pro značku vám naopak pomůže organizovat a spravovat konkrétní oblasti. Tato specializace vám nejen umožní naplánovat vaši značku v lépe zvládnutelných částech, ale také vás donutí zamyslet se nad všemi aspekty, které tvoří silnou a jednotnou značku.
10 bezplatných šablon pokynů pro značku
Najít správné šablony pokynů pro značku může být často trochu pracné. S tímto seznamem 10 šablon pro značku však máte tuto práci hotovou.
Neztrácejte další čas hledáním pomoci při budování své značky. S těmito zdroji můžete začít definovat, kdo je vaše společnost a proč zanechá trvalý dojem na vaše zákazníky.
1. Šablona pokynů pro značku ClickUp
Šablona pokynů pro značku ClickUp je neuvěřitelně komplexní a jednoduchý nástroj pro vytvoření prezentace značky, která je zcela vaše.
Jsou obzvláště užitečné pro ty, kteří začínají od nuly, protože vás provedou všemi základními kroky, které je třeba nejprve vyřešit. Místo toho, abyste se ztratili v nesčetných detailech, které vás mohou zastavit, se budete soustředit na nejdůležitější otázky týkající se budování značky.
Mezi tyto prvky patří například loga, barvy, písma a slogany.
Jako bonus naše šablona obsahuje odborné rady, které umožní komukoli ji vyplnit. Pokud si tedy nejste jisti, jak definovat své logo nebo osvědčené postupy v oblasti typografie, máme pro vás připravený text, který popisuje, co byste měli zahrnout a proč to bude užitečné.
2. Šablona bílé tabule s pokyny pro značku ClickUp
Šablona ClickUp Brand Guidelines Whiteboard Template je skvělý způsob, jak vytvořit vlastní brand book nebo brand manual zábavnou a vizuální formou. Brand book je ultimátní příručka pro vaši značku.
Velký manuál však může být na čtení trochu náročný. S naší šablonou Brand Guidelines Whiteboard Template můžete vytvořit vizuálně přitažlivý TLDR pro identitu vaší značky, aby každý rychle pochopil, co vaše značka je a co není.
Naše šablona pro pokyny pro značku obsahuje všechna pole, která budete potřebovat k vytvoření vlastní příručky pro značku. Provede vás sekcemi, jako je historie vaší společnosti, poslání, výběr typografie a další.
A nejlepší na tom je, že tato šablona obsahuje užitečné rady, co dělat a nedělat, takže se nemusíte bát, že při vytváření jedinečné prezentace značky zajdete příliš daleko.
Pokud tedy hledáte skvělý způsob, jak oživit značku společnosti, kterou chcete vytvořit, je tato šablona právě pro vás.
3. Šablona pro správu značky ClickUp
S růstem vaší společnosti bude správa značky stále složitější. Možná máte několik oddělení, která musí spolupracovat, aby zajistila jednotnou prezentaci ve vašich sociálních médiích, komunikaci a interakcích se zákazníky.
Šablona ClickUp Brand Management Template usnadňuje sledování aktivit klientů, interních procesů a návrhů na jednom místě. Tímto způsobem můžete organizovat vše, co souvisí s udržováním vaší značky.
V této šabloně je místo pro každý z vašich úkolů a navíc vám umožňuje přiřadit termíny splnění, určit odpovědnou osobu a zanechat poznámky o tom, co je třeba udělat. Stačí jen trochu práce s vyplňováním a tento dokument se rychle stane základnou pro veškerou vaši práci v oblasti správy značky.
Už nemusíte běhat kolem a zjišťovat, co se děje. Tato šablona vám poskytne jediný dokument, který zajistí synchronizaci všech interních procesů, takže nic nebude zapomenuto nebo přehlédnuto.
Díky organizaci všech těchto informací nejen ušetříte čas, ale také dosáhnete klíčových marketingových KPI, protože budete schopni realizovat projekty konzistentněji a zlepšit tak přítomnost vaší značky na trhu. Začněte zdokonalovat správu své značky pomocí níže uvedené šablony.
4. Šablona identity značky ClickUp
Pokud chcete vytvořit silnou identitu značky, která vám zajistí úspěch, pak je šablona ClickUp Brand Identity Template přesně to, co potřebujete. Ať už se chystáte na rebranding nebo začínáte od nuly s novou identitou značky, tato šablona vám pomůže dosáhnout vašich cílů v rekordním čase.
Tato šablona je vhodná pro začátečníky a obsahuje pět stránek: Základy značky, Identita značky, Moje identita vs. konkurence, Stručný popis značky a Aktiva a pokyny pro značku. Každá stránka vám poskytne komplexnější přehled o tom, kde vaše značka aktuálně stojí a jak ji lze vylepšit.
Například stránka „Moje identita vs. konkurence“ vám pomůže pochopit, kde se vaše značka právě nachází, a podnítí vás k zamyšlení nad tím, jak byste ji mohli změnit, abyste překonali konkurenci.
Pokud tedy hledáte rychlý způsob, jak začít s komplexními pokyny pro identitu značky, je šablona ClickUp Brand Identity Template ideální volbou pro vaši firmu.
5. Šablona brand booku ClickUp
Mít brand book je pro každou firmu nezbytné, ale jeho vytvoření a správa může být časově náročná. Se šablonou ClickUp Brand Book Template získáte komplexní šablonu, pomocí které snadno vytvoříte svůj vlastní brand book.
Tento klikatelný dokument vám pomůže naplánovat vše od příběhu společnosti a poslání až po výběr typografie a pravidla značky. Tato šablona nejenže popisuje všechny aspekty, které budete potřebovat k vytvoření plně funkčního průvodce, ale obsahuje také video, které vás provede celým procesem.
Navíc tento dokument nabízí prostor pro vaše značkové materiály, takže je ještě snazší sledovat vše, co váš tým již vytvořil. To znamená méně času stráveného hledáním zdrojů a více času věnovaného ohromování vašich zákazníků.
Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak vytvořit a spravovat svou značku, pak je tato šablona právě pro vás.
6. Šablona pro rebranding ClickUp
Rebranding vaší společnosti může být docela náročná úloha, a to i pro lidi, kteří tímto procesem již jednou nebo dvakrát prošli. Proto je tu šablona ClickUp Rebranding Template, která vám pomůže! Jedná se o komplexní šablonu, která vám poskytne všechny designové prvky, které potřebujete pro efektivní rebranding.
Tato šablona obsahuje spoustu úkolů, které pravděpodobně budete muset splnit při rebrandingu, jako je změna značkových aktiv a aktualizace kalendářů obsahu. Navíc si šablonu můžete libovolně přizpůsobit úkoly, které jsou pro váš úspěch nejdůležitější.
Díky intuitivnímu rozhraní a užitečným zdrojům ClickUp můžete zajistit, že všechny tyto úkoly budou splněny včas a budou organizovány na jednom místě.
Zní to dobře? Rozjeďte svůj projekt rebrandingu s pomocí šablony ClickUp Rebranding Template.
7. Šablona pro uvedení značky na trh od ClickUp
Tři, dva, jedna, startujeme!
Alespoň to je to, co chcete slyšet. Před spuštěním značky je však třeba provést spoustu plánování a tato šablona vám s tím může pomoci.
Šablona ClickUp Brand Launch Template umožňuje vašemu týmu organizovat všechny úkoly související se spuštěním vaší značky. To zahrnuje přiřazování rolí, stanovení termínů a seznam všech důležitých výstupů, které potřebujete.
Je také vhodný pro začátečníky a umožňuje vám udržet si přehled díky seznamu úkolů, které je třeba splnit, kalendáři schůzek a dokonce i časové ose, která vám ukáže, kdy budete připraveni na velký den.
Cítíte se trochu nejistě? Máme pro vás řešení! Vytvořili jsme podrobného průvodce pro tuto šablonu, abyste věděli, jak co nejlépe využít své úsilí při plánování uvedení na trh.
Není třeba déle čekat. Udělejte z uvedení vaší značky na trh nezapomenutelný den s pomocí šablony ClickUp Brand Launch Template.
8. Šablona stylového průvodce značky ClickUp
Chcete-li mít stylový průvodce a vytvořit ho, jsou to dvě velmi odlišné věci. Někdy se vytvoření jednotného stylového průvodce může jevit jako obrovský úkol, který je těžké rozběhnout. Ale s správnou šablonou, která sjednotí váš tým, je snadné vytvořit stylové pokyny hodné vašeho produktu.
S šablonou ClickUp Brand Style Guide Template může váš tým snadno vytvořit plán pro vytvoření nového stylu vaší značky. Tato šablona vám umožňuje automaticky importovat, přidávat a organizovat všechny úkoly potřebné k dokončení práce.
K jednotlivým úkolům můžete také přidat položky, jako je úroveň náročnosti, složitost, recenzenti a zapojené zdroje, a poté je zobrazit v přehledném seznamu úkolů nebo Ganttově diagramu.
Jste připraveni definovat osobnost své značky? Využijte naše šablony stylových příruček a začněte plánovat svůj dokonalý styl a hlas.
9. Šablona dokumentu s pokyny pro styl značky ClickUp
Plánování stylového průvodce je jen polovina úspěchu. Musíte také zajistit, aby váš stylový průvodce obsahoval jasné pokyny týkající se všech aspektů vaší značky.
Šablona dokumentu ClickUp Brand Style Guide Doc tento proces usnadňuje tím, že uvádí všechny hlavní oblasti, které tvoří jednotný styl značky. Patří mezi ně:
- Hlas značky
- Poslání společnosti
- Kultura a hodnoty
- Vizuální identita a styl
Vytvoření stylového průvodce vaší značky je velmi důležité, protože vám pomůže zlepšit budoucí marketingové kampaně. S pomocí této šablony můžete zajistit, že všechny vaše práce budou vzájemně ladit a poskytnou lepší zážitek těm, kteří s vaší značkou interagují.
Ať už si zákazníci prohlížejí příspěvek na blogu, infografiku nebo tiskovou zprávu, bude zřejmé, že jste je vytvořili vy.
Klikněte na odkaz níže a začněte plánovat stylový průvodce vaší značky.
10. Šablona stylu loga ClickUp
Logo je základním kamenem každé značky a tváří, kterou ukazujete světu. Proto musíte mít na svém webu všechny varianty loga a ikonografie správně.
Šablona ClickUp Logo Style Guide Template vám pomůže pokrýt vše, co potřebujete k navržení zapamatovatelného loga značky. Tato šablona vás provede všemi důležitými rozhodnutími, která budete muset učinit, jako je paleta barev značky, výběr typografie a varianty loga.
Poskytují také užitečné zdroje, které vám pomohou zajistit, aby byly prvky vaší značky správně použity na různých platformách a zařízeních.
Začněte vytvářet jedinečný design svého loga pomocí naší šablony pro stylový průvodce logem.
Budujte značku krok za krokem
Značky jsou opravdu rozsáhlé projekty, jejichž vytvoření a udržování vyžaduje mnoho času a úsilí. S pomocí šablon pokynů pro značku je však tento proces snazší než kdykoli předtím.
Ať už navrhujete firemní značku nebo značku pro malou firmu, budete schopni vytvořit účinnou strategii budování značky, která vaší firmě zajistí úspěch. Od vytváření loga po plánování dne uvedení na trh – našich 10 bezplatných šablon ClickUp Brand Templates posune budování značky vaší společnosti na vyšší úroveň.
Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet ClickUp a můžete začít vybírat z tisíců našich šablon, které vám pomohou definovat vaši značku a vybudovat vaše podnikání.