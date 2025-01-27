40 marketingových KPI, které musíte sledovat v roce 2025

Jako marketér nemáte čas zpomalit a analyzovat každou marketingovou aktivitu, když vás tolik proměnných faktorů táhne různými směry.
Každý den musíte učinit stovky rozhodnutí, aby se lidé a projekty posunuli vpřed, a proto je třeba sledovat správná data a pečlivě sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) v marketingu.
Jako milovníci dat jsme se pustili do práce a sestavili jsme příklady nejdůležitějších marketingových KPI, aby se marketingoví manažeři mohli cítit jistěji při marketingových aktivitách založených na datech. A pokud se snažíte udržet KPI transparentní a aktuální napříč celou firmou, známe perfektní software pro marketingové KPI, který změní způsob, jakým váš tým s KPI pracuje! ✨
Co jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)?
Klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) je kvantifikovatelná obchodní metrika používaná ke sledování pokroku při dosahování obchodních cílů. KPI, které definujete pro svůj tým, projekt nebo podnikání, by měly být propojeny s vašimi hlavními cíli a záměry.
Jak se tedy z obchodní metriky stane KPI?
- Pokud metrika sleduje váš výkon v rámci neklíčového obchodního procesu nebo cíle, jedná se o obchodní metriku.
- Pokud metrika sleduje váš výkon v rámci klíčového obchodního procesu nebo cíle, jedná se o KPI.
Co jsou marketingové KPI?
Marketingové KPI jsou měřitelné ukazatele, které může vaše společnost sledovat, aby změřila výkonnost v rámci marketingových aktivit specifických pro daný kanál. Dokazují návratnost investic (ROI) z hlediska účinnosti marketingových kampaní a strategií, takže podnik může zdvojnásobit to, co funguje, a upravit to, co nefunguje.
Například projektový manažer vede novou marketingovou kampaň pro společnost vyrábějící limonády. Tým se shodl na osvěžující kreativní strategii, kterou dosud nevyzkoušel. Pokud bude tato strategie fungovat, mohla by se stát součástí nástrojů značky. Aby bylo možné ověřit úspěšnost kampaně, potřebují jasné marketingové KPI, které jim pomohou určit návratnost investic. 💰
Proč jsou marketingové KPI důležité?
Marketingové klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou nezbytné, protože poskytují měřitelné metriky, které umožňují marketérům posoudit účinnost jejich strategií a kampaní. Zde je několik důvodů, proč je sledování marketingových KPI nezbytné:
- Sledujte pokrok směrem k cílům: KPI marketingového oddělení pomáhají týmům sledovat, zda plní své cíle, ať už se jedná o zvýšení návštěvnosti webových stránek, generování potenciálních zákazníků, zlepšení retence zákazníků nebo zvýšení prodeje. Proměňují abstraktní cíle v měřitelné výsledky.
- Měření návratnosti investic: Sledováním KPI, jako jsou náklady na získání zákazníka (CAC) nebo návratnost investic do reklamy (ROAS), mohou marketéři určit, zda jejich úsilí přináší hodnotu za investované peníze. To je zásadní pro alokaci rozpočtu a zdůvodnění marketingových výdajů.
- Přijímejte lepší rozhodnutí: Různé typy marketingových KPI poskytují informace o tom, co funguje a co ne, takže marketingoví specialisté mohou přijímat objektivní rozhodnutí. Pokud jsou například metriky zapojení na konkrétní platformě nízké, mohou marketingoví manažeři tyto informace využít k úpravě své obsahové strategie nebo se zaměřit na platformy s lepším výkonem.
- Vyšší odpovědnost: Jasné KPI vytvářejí odpovědnost v rámci marketingového týmu tím, že stanovují očekávání konkrétních výsledků. Členové týmu vědí, na čem pracují, a mohou své aktivity přizpůsobit tak, aby těchto cílů dosáhli.
- Zlepšete soulad mezi týmy: KPI zajišťují, že marketingové aktivity jsou v souladu s širšími cíli společnosti. Pokud se například společnost zaměřuje na zvýšení tržeb, marketingové oddělení se může soustředit na KPI, jako jsou míra konverze potenciálních zákazníků a celková hodnota zákazníka.
- Prokázání úspěchu: KPI poskytují hmatatelné důkazy o dopadu marketingu na podnikání. Když můžete ukázat, jak kampaň zvýšila tržby nebo počet potenciálních zákazníků, je snazší zdůvodnit marketingové iniciativy zainteresovaným stranám.
- Benchmarking: Sledování marketingových KPI v průběhu času umožňuje marketérům porovnávat jejich výkonnost. Například porovnání aktuálních výsledků kampaně s předchozími výsledky poukazuje na oblasti, které je třeba zlepšit nebo které zaznamenaly pokles.
40 nejlepších příkladů marketingových KPI
Marketingové KPI na úrovni společnosti
V této části se podíváme na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které poskytují přehled o marketingové efektivitě vaší společnosti. Tyto KPI jsou zásadní pro pochopení toho, jak vaše marketingové strategie ovlivňují celkové obchodní cíle.
1. Marketingová návratnost investic
Marketingová návratnost investic (ROI) měří výnosy generované marketingovými aktivitami v porovnání s jejich náklady. Pomáhá vám pochopit, jak efektivní jsou vaše marketingové výdaje.
Využijte data ze svých marketingových kampaní (tržby, náklady) k výpočtu návratnosti investic pro každou kampaň nebo celou kampaň.
ROI = (tržby z prodeje – marketingové náklady) / marketingové náklady, vynásobené 100 %
Příklad: Pokud kampaň stojí 10 000 $ a generuje tržby ve výši 50 000 $, návratnost investic (ROI) je 400 %. To znamená, že za každý vynaložený 1 $ jste vydělali 4 $.
Výpočet marketingové návratnosti investic vám pomůže určit, jak efektivní a hodnotné jsou vaše marketingové aktivity a kanály. V závislosti na vašem podnikání fungují některé marketingové kanály lépe než jiné.
2. Míra odchodu zákazníků
Míra odchodu zákazníků měří procento zákazníků, kteří přestali ve stanoveném období využívat služby vaší společnosti. Jedná se o klíčový ukazatel spokojenosti a retence zákazníků.
Analyzujte údaje o předplatném nebo aktivitě zákazníků a sledujte, kolik zákazníků v průběhu času ztrácíte.
Míra odchodu zákazníků = (počet ztracených zákazníků/počet zákazníků na začátku) X100
Příklad: Pokud jste na začátku měsíce měli 1 000 zákazníků a ztratili jste 50, vaše míra odchodu zákazníků je (50/1000) X 100, tedy 5 %.
3. Příspěvek k pipeline/přiřazení výnosů
Tento KPI sleduje, jaká část prodejního kanálu nebo tržeb vaší společnosti lze přímo přičíst marketingovým aktivitám. K jeho měření použijte nástroje, jako je CRM software, abyste sladili marketingové aktivity (např. kampaně) s údaji o prodejním kanálu nebo tržbách.
Příspěvek marketingu k pipeline = (celková pipeline z marketingu / celková prodejní pipeline) X 100
Příklad: Pokud má vaše prodejní pipeline hodnotu 500 000 dolarů a marketingové kampaně k tomu přispěly částkou 200 000 dolarů, pak je příspěvek marketingu k pipeline 40 %.
4. Poměr návštěvnosti k MQL (marketingově kvalifikovaným potenciálním zákazníkům)
Měří procento návštěvnosti webových stránek, které se promění v marketingově kvalifikované potenciální zákazníky. Je to dobrý ukazatel kvality a zapojení potenciálních zákazníků.
Návštěvnost MQL = (počet MQL / celkový počet návštěvníků webu) X 100
Pomocí analytických nástrojů sledujte návštěvnost webových stránek a formuláře pro generování potenciálních zákazníků, abyste identifikovali MQL. Analýzou poměru návštěvnosti k MQL můžete lépe porozumět nejvýkonnějším platformám a zvýšit do nich své investice.
Podobně, pokud zjistíte, že jedna z vašich platforem nedosahuje očekávaných výsledků, můžete na základě těchto údajů upravit svou strategii nebo jednoduše snížit výdaje!
Příklad: Pokud jste měli 10 000 návštěvníků webových stránek a 500 MQL, váš poměr návštěvnosti k MQL je 5 %.
5. Celkový počet potenciálních zákazníků nebo celkové tržby
Celkový počet potenciálních zákazníků sleduje počet generovaných potenciálních zákazníků, zatímco celkový výnos odráží finanční výsledek vašich snah.
K sledování potenciálních zákazníků a tržeb použijte nástroje jako Google Analytics, HubSpot nebo Salesforce.
6. Celková hodnota zákazníka (CLTV)
CLTV odhaduje celkové tržby, které zákazník podle očekávání vygeneruje během svého vztahu s vaší společností. Vypočítejte jej pomocí údajů o nákupech a průměrné délce života zákazníka.
CLTV = průměrná hodnota objednávky (AOV) x frekvence nákupů (PF) x životnost zákazníka (CL)
Příklad: Pokud zákazník utratí 100 $ za nákup, nakupuje 5krát ročně a zůstává vaší společnosti věrný po dobu 3 let, jeho CLTV je 100 X 5 X 3 = 1500 $.
7. Míra konverze
Měří procento uživatelů, kteří provedou požadovanou akci, jako je registrace nebo nákup. Sledujte návštěvy webových stránek a dokončené akce pomocí nástrojů, jako je Google Analytics.
Míra konverze = (počet registrací/celkový počet návštěvníků) X 100
Příklad: Pokud vaši vstupní stránku navštíví 10 000 lidí a 500 z nich se zaregistruje, vaše konverzní poměr je 5 %.
Bonus: OKR vs. KPI
KPI v oblasti obsahového marketingu
V této části se budeme zabývat KPI, které měří účinnost vašich snah v oblasti content marketingu. Tyto metriky vám pomohou pochopit, zda váš obsah zaujme vaše publikum a přináší výsledky.
8. Publikovaný marketingový obsah
Jedná se o jednoduchý KPI. Měří počet kusů obsahu – článků na blogu, newsletterů, podcastů, příspěvků na sociálních médiích atd. – publikovaných týdně nebo měsíčně.
9. Počet zhlédnutí videa podle kanálu
Tento KPI měří, kolikrát jsou vaše videa zhlédnuta na platformách jako YouTube nebo sociální média. K výpočtu tohoto počtu použijte analytické nástroje poskytované jednotlivými platformami (např. YouTube Analytics, Instagram Insights).
Příklad: Video na YouTube získá 5 000 zhlédnutí a další video na Instagramu získá 2 000 zhlédnutí. Celkový počet zhlédnutí videí = 7 000
Nárůst mobilního provozu ze strany spotřebitelů zvýšil potřebu (a potenciál!) video marketingu. Značky mají příležitost vzdělávat spotřebitele a komunikovat s nimi, a vy přece nechcete přijít o potenciální zákazníky ve prospěch konkurence.
10. Doba strávená na stránce
Doba strávená na stránce udává, kolik času uživatelé stráví na konkrétní stránce vašeho webu. Je to skvělý způsob, jak posoudit zapojení uživatelů do obsahu.
K měření této veličiny použijte nástroje jako Google Analytics, které sledují průměrnou délku návštěvy konkrétních stránek.
11. Organické relace
Tento KPI sleduje počet návštěvníků, kteří najdou váš obsah prostřednictvím organického vyhledávání (např. přes Google). K monitorování organického provozu můžete použít Google Analytics nebo jiné SEO nástroje.
Zaměřením se na tyto KPI můžete vylepšit svou obsahovou strategii a vytvořit pro své publikum poutavější a působivější materiály.
KPI pro e-mailový marketing
Podívejme se na metriky e-mailového marketingu, které zajistí, že vaše kampaně osloví vaši cílovou skupinu a budou u ní rezonovat.
12. Míra otevření
Měří procento příjemců, kteří otevřou váš e-mail.
Míra otevření = (počet otevření / počet doručených e-mailů) X 100
Příklad: Pokud odešlete 1 000 e-mailů a 200 z nich bude otevřeno, vaše míra otevření je 20 %.
13. Odhlášení odběru
Tento jednoduchý KPI pro e-mailový marketing sleduje počet lidí, kteří se odhlásili z vašeho e-mailového seznamu po obdržení kampaně. E-mailové platformy jako Mailchimp sledují odhlášení automaticky.
14. Míra prokliku (CTOR)
KPI CTOR měří procento příjemců e-mailů, kteří po otevření e-mailu kliknou na odkaz. Je to dobrý ukazatel toho, jak poutavý je váš obsah.
CTOR = (Celkový počet uživatelů, kteří klikli / Celkový počet otevření) X 100
Příklad: Pokud 100 lidí otevře váš e-mail a 25 z nich klikne na odkaz, vaše CTOR je 25 %.
15. Počet nových odběratelů
Tento ukazatel sleduje celkový počet odběratelů ve vašem e-mailovém seznamu. K monitorování změn velikosti seznamu můžete použít svou e-mailovou marketingovou platformu.
Růst počtu předplatitelů = počet nových předplatitelů – počet ztracených předplatitelů
Příklad: Pokud za měsíc získáte 200 nových předplatitelů, ale ztratíte 50, váš čistý nárůst předplatitelů je 150.
16. Míra prokliku
Jedná se o měřítko počtu lidí, kteří klikli na odkaz ve vašem e-mailu, v porovnání s celkovým počtem lidí, kteří váš e-mail obdrželi.
Tito potenciální zákazníci již otevřeli váš e-mail. Nyní se snažíte zjistit, zda byl e-mail dostatečně přesvědčivý, aby klikli na jeden z odkazů v něm obsažených.
CTR = (celkový počet kliknutí / celkový počet doručených e-mailů) x 100
Příklad: Pokud je doručeno 200 e-mailů a dosaženo 25 kliknutí, CTR je 12,5 %.
KPI marketingových operací
Tyto KPI zajišťují hladký a efektivní chod vašich marketingových operací a procesů.
17. Míra konverze
Tento KPI měří procento konverzí z marketingových aktivit a operací.
18. Rozložení návštěvnosti
Tento marketingový KPI sleduje, odkud pochází návštěvnost vašeho webu, například z organického vyhledávání, placených reklam nebo sociálních médií. K analýze zdrojů návštěvnosti použijte marketingové analytické nástroje, jako je Google Analytics.
KPI placeného marketingu
Zde je několik příkladů KPI výkonnostního marketingu, které by marketingové týmy měly sledovat:
19. Náklady na získání zákazníka (CAC)
CAC měří, kolik stojí získání nového zákazníka prostřednictvím placených marketingových aktivit.
CAC = celkové marketingové náklady / počet získaných nových zákazníků
Příklad: Pokud utratíte 10 000 $ za placené kampaně a získáte 100 nových zákazníků, vaše CAC je: 10 000/100 = 100 $ na zákazníka.
20. Cena za proklik (CPC)
CPC sleduje cenu každého kliknutí na vaše placené reklamy. Jedná se o klíčový ukazatel pro placené kampaně na platformách, jako je Google Ads.
CPC = celkové výdaje na reklamu / celkový počet kliknutí
Příklad: Pokud utratíte 1 000 $ za reklamy a získáte 500 kliknutí, vaše CPC je: 1 000/500 = 2 $ za kliknutí.
21. Návratnost investic do reklamy (ROAS)
ROAS měří výnosy generované za každý dolar vynaložený na reklamu.
ROAS = výnosy z reklamy/výdaje na reklamu
Příklad: Pokud utratíte 5 000 $ za reklamy a vygenerujete tržby ve výši 20 000 $, vaše ROAS je: 20 000/5 000 = 4:1
22. Skóre kvality
Tato metrika se používá v Google Ads k měření relevance a kvality vašich reklam, klíčových slov a vstupních stránek.
Google přiděluje skóre od 1 do 10 na základě relevance, míry prokliku a zkušeností s cílovou stránkou. Vyšší skóre kvality snižuje vaši CPC a zvyšuje efektivitu vaší kampaně.
23. Míra prokliku
Pokud provozujete videoreklamy na jakémkoli kanálu, je to pro vás klíčový marketingový ukazatel výkonnosti, který byste měli sledovat.
Míra zhlédnutí vám řekne, kolik lidí sledovalo přeskočitelnou videoreklamu až do konce. Jedná se o dobrý ukazatel toho, jak poutavý je obsah vaší reklamy a jak přesně jste ji zacílili na relevantní publikum.
Míra zhlédnutí = (celkový počet dokončených zhlédnutí / celkový počet naměřených zobrazení) x 100
Příklad: Pokud má videoreklama 1000 zobrazení a 10 lidí ji shlédne celou, bude VTR 1 %.
24. Zobrazení a dosah
Počet zobrazení vašeho marketingového materiálu uživateli. Pokud sledujete tato čísla na každé nativní platformě, využijte centralizovaný marketingový dashboard, abyste maximalizovali svůj čas! ⚡️
KPI v oblasti produktového marketingu
25. Denní aktivní uživatelé (DAU)
Tento běžný KPI produktového marketingu sleduje počet jedinečných uživatelů, kteří se každý den zabývají vaším produktem. K jeho měření použijte nástroje pro analýzu produktů, jako jsou Mixpanel nebo Amplitude.
Příklad: Pokud se do vaší aplikace denně přihlásí 5 000 unikátních uživatelů, vaše DAU je 5 000.
26. Net Promoter Score (NPS)
NPS měří loajalitu a spokojenost zákazníků pomocí otázky: „Jaká je pravděpodobnost, že byste tento produkt doporučili ostatním?“
NPS=%propagátorů−%kritiků
Příklad: Pokud 70 % respondentů jsou propagátoři a 10 % kritici, váš NPS je: 70−10=60
27. Registrace k vyzkoušení a demo verzím
Tento ukazatel sleduje počet uživatelů, kteří se zaregistrují k vyzkoušení produktu nebo požádají o jeho předvedení. K sledování potenciálních zákazníků použijte nástroje CRM, jako je Salesforce.
28. Míra přijetí funkce
Tento KPI pro marketingové týmy měří, kolik uživatelů aktivně využívá konkrétní funkci vašeho produktu.
Míra přijetí funkce = (počet uživatelů funkce/celkový počet aktivních uživatelů) x 100
Příklad: Pokud 1 000 z 5 000 uživatelů používá novou funkci, míra přijetí je: (1 000/5 000) × 100 = 20 %.
KPI v oblasti public relations
29. Aktivní pokrytí
Tento PR KPI sleduje počet médií, která aktivně pokrývají vaši značku nebo kampaň. Marketingové týmy mohou sledovat zmínky v tisku pomocí nástrojů jako Meltwater nebo Google Alerts.
Příklad: Pokud vaše tisková zpráva pokryje 20 publikací, jedná se o vaši aktivní pokrytí.
30. Podíl na trhu
KPI „share of voice“ měří viditelnost vaší značky ve srovnání s konkurencí v médiích a veřejných diskusích.
Podíl hlasu = (vaše zmínky/celkový počet zmínek v odvětví) x 100
Příklad: Pokud má vaše značka 500 zmínek z celkových 2 000 zmínek ve vašem odvětví, váš podíl na hlasitosti je: 500/2 000 × 100 = 25 %.
31. Mediální dosah
Sleduje, kolik novinářů nebo médií jste kontaktovali v souvislosti s vaší kampaní. Abyste to mohli efektivně sledovat, veďte si záznamy o svých aktivitách v oblasti oslovování médií.
32. Potenciální dosah
Tento odhaduje, kolik lidí mohlo vidět vaše mediální pokrytí. Pro výpočet vynásobte počet čtenářů publikace počtem publikovaných článků.
Příklad: Pokud je publikováno 10 článků v médiích s celkovým počtem čtenářů 500 000, váš potenciální dosah je 5 000 000.
KPI pro SEO marketing
Strategie obsahového marketingu optimalizované pro vyhledávače jsou dnes jednou z nejspolehlivějších marketingových metod.
Na svém blogu publikujete obsah o tématech, která vaše publikum vyhledává na Googlu. Existují způsoby, jak zajistit, aby se tyto články umisťovaly na předních místech ve výsledcích vyhledávání Google z hlediska SEO autority. Když vaši zákazníci vyhledávají tato témata, najdou váš příspěvek (za předpokladu, že se umisťuje na první stránce Google) a navštíví váš web, kde snad dojde ke konverzi!
Vzorec pro zlepšení SEO autority se neustále vyvíjí. Je stále obtížnější, konverzační a vyžaduje více kreativity. Nelze popřít základní výhody rozšiřování přítomnosti vaší značky prostřednictvím všech kanálů a dopad, který to může mít na Google.
Profesionálové v oblasti SEO přistupují k tomuto růstu s ohledem na manažery sociálních sítí, PR a obsahu. Jedním z nejlepších způsobů, jak v této oblasti začít zlepšovat jako tým, je vytvoření databáze všech vašich společných marketingových vztahů!
Vzorec pro zlepšení SEO autority se neustále vyvíjí. Je stále obtížnější, konverzační a vyžaduje více kreativity. Nelze popřít základní výhody rozšiřování přítomnosti vaší značky prostřednictvím všech kanálů a dopad, který to může mít na Google.
33. Hodnocení klíčových slov
Jedná se o běžný SEO KPI, který sleduje, pro kolik klíčových slov se váš web umisťuje ve výsledcích vyhledávání. K monitorování pozic použijte nástroje jako SEMrush nebo Ahrefs.
34. Backlinking outreach
Uvádí počet značek, společností nebo marketérů, se kterými jste v kontaktu, abyste získali zpětné odkazy z kvalitních webových stránek na váš obsah. Jak zmínil Jeremy, zkuste vytvořit databázi, která vám pomůže škálovat s růstem vašeho podnikání!
Vyzkoušejte šablonu SEO vytvořenou podle vzoru pracovního prostoru ClickUp, abyste mohli spravovat své obsahové briefy a mezifunkční práci na jednom místě.
Šablona stručného popisu obsahu SEO ClickUp
35. Hodnocení SERP
Pozice vaší webové stránky/stránky ve výsledcích vyhledávače pro klíčová slova. Čím vyšší je vaše SERP, tím větší je šance, že lidé vaši stránku najdou a kliknou na ni.
Pomocí tohoto KPI můžete sledovat, jak dobře si váš článek vede u jednotlivých klíčových slov.
Zjistíte, jak si vedete u různých klíčových slov, a určíte, kde vaše SERP zaostávají. Jak tyto klíčové slova sledovat? Můžete si nastavit software pro sledování SERP a denně monitorovat své pozice, abyste mohli měřit výkonnost. 👨💻
Kromě těchto klíčových ukazatelů nezapomeňte sledovat také tyto důležité metriky SEO:
- Míra okamžitého opuštění: Lidé, kteří opustili váš web během několika sekund po příchodu.
- Mobilní použitelnost: Rychlost a výkonnost vaší vstupní stránky na telefonech a tabletech
- Chyby procházení: URL adresy, které jsou pro Googlebot nepřístupné při procházení vašich stránek.
KPI v oblasti marketingu na sociálních médiích
Zapojení na sociálních médiích je dobrý způsob, jak zjistit, zda váš obsah skutečně rezonuje s vaším publikem. Tyto informace můžete využít k vylepšení svých marketingových kampaní a poskytnutí toho, co vaši zákazníci chtějí.
Kromě toho vám míra zapojení ukáže, kteří z vašich zákazníků jsou nejvíce připraveni přejít do vašeho prodejního trychtýře.
36. Počet sledujících
Tato metrika sleduje počet sledujících vašich účtů na sociálních médiích. Metriky můžete kontrolovat přímo na platformách jako Instagram nebo Twitter.
Příklad: Pokud váš účet za měsíc získá 500 nových sledujících, je to vaše metrika.
37. Míra zapojení
Tento KPI měří, jak aktivně uživatelé reagují na váš obsah na sociálních médiích.
Míra zapojení = [(lajky + komentáře + sdílení) / celkový počet sledujících] X 100
Příklad: Pokud váš příspěvek získá 100 lajků, 20 komentářů a 30 sdílení a máte 1 000 sledujících, míra zapojení je: [(100+20+30)/1 000] × 100 = 15 %.
38. Zobrazení a dosah
Imprese sledují počet zobrazení vašeho obsahu, zatímco dosah měří počet jedinečných uživatelů, kteří jej vidí.
Příklad: Pokud se váš příspěvek zobrazí 10 000krát 8 000 jedinečným uživatelům, počet zobrazení = 10 000 a dosah = 8 000.
39. Zmínky
Tento marketingový KPI sleduje, jak často je vaše značka zmiňována na sociálních médiích. Nástroje pro marketing na sociálních médiích, jako jsou Brand24 nebo Hootsuite, vám mohou pomoci sledovat zmínky.
40. Sdílení na sociálních sítích
Celkový počet sdílení webového obsahu, které lidé posílají svým sítím a kontaktům.
Kromě těchto dvou KPI pokračujte ve sledování dalších KPI týkajících se zapojení na sociálních médiích, jako jsou:
- Zmínky o značce: Kolik dalších osob nebo firem vás označuje ve svých konverzacích
- Referenční provoz: Počet lidí, kteří navštíví váš web z vašich sociálních médií (nebo dokonce z jiných webů).
- Nálada: Zapojení může být pozitivní nebo negativní. Metriky analýzy sentimentu v marketingu využívají strojové učení k měření sentimentu a prezentování skóre.
Tento komplexní průvodce pokrývá nejdůležitější KPI v různých oblastech marketingu. Sledování a optimalizace těchto metrik vám pomůže vylepšit strategie a dosáhnout působivých výsledků.
