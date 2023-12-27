20 nejdůležitějších KPI pro obsahový marketing, které je třeba sledovat v roce 2025

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vaše cílová skupina reaguje na váš publikovaný obsah? Nebo zda váš obsah splňuje vaše cíle a přitahuje správné publikum?
Vaše obsahová strategie musí být založena na datech, aby přilákala vhodné potenciální zákazníky a získala trakci. Úroveň zapojení publika na platformě kolísá z různých důvodů, což často ovlivňuje vaše marketingové úsilí.
Když však rozebíráte a měříte strategie s vaší cílovou skupinou, obsahový marketing se stává snazším.
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) v oblasti content marketingu fungují jako váš živý radar a nabízejí v reálném čase informace o tom, jak váš obsah ovlivňuje chování publika. Tyto marketingové KPI vám pomohou vylepšit image vaší značky a výrazně zvýšit míru konverze.
Pokud jste sem přišli, abyste se dozvěděli, jaké KPI měřit, začněme s 20 nejdůležitějšími metrikami, které rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu vaší obsahové strategie.
Co jsou KPI pro obsahový marketing?
KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) v oblasti content marketingu jsou měřitelné hodnoty, které slouží k posouzení účinnosti a úspěšnosti strategie content marketingu. Pomáhají vám sledovat konkrétní cíle, jako je zapojení, konverze nebo dosah publika, abyste mohli dále hodnotit výkonnost svého content marketingu.
KPI kampaní obsahového marketingu slouží jako kontrola kvality pro hodnocení účinnosti vaší obsahové strategie. Výběr správných KPI závisí na cílech vaší obsahové strategie.
Pravidelné sledování a analýza těchto metrik vám pomůže činit chytřejší rozhodnutí a zlepšit výkonnost vašeho obsahu pomocí dat.
Proč je důležité stanovit KPI pro obsahový marketing?
Klíčové ukazatele výkonnosti vám pomohou nastavit si cíle založené na datech a zajistit jejich soulad s širšími firemními cíli, a tím vám uklidí cestu k úspěchu.
- Jasný směr: Sledování KPI poskytuje směr a zaměření tím, že zdůrazňuje kritické oblasti výkonu relevantní pro vaše podnikání. Marketingové KPI pomáhají stanovit cíle pro úkoly k dosažení vašich marketingových cílů.
- Informace o publiku: Sledování KPI vám pomůže pochopit, jak vaše cílová skupina vnímá váš obsah a jak s ním interaguje.
- Lepší spolupráce: Jasné KPI podporují lepší komunikaci a spolupráci mezi týmy tím, že vytvářejí společné porozumění tomu, čeho je třeba dosáhnout, a pomáhají týmu pracovat na splnění těchto cílů.
Než se rozhodnete pro KPI kampaní obsahového marketingu, musíte znát různé typy. Takto si můžete vybrat metriky, které odpovídají vašim obchodním cílům, což usnadní přesné měření úspěchu a vytváření lepších strategií.
Typy KPI pro obsahový marketing
KPI pro obsahový marketing zahrnují metriky, které měří, jak dobře fungují cíle a strategie obsahového marketingu. Jsou rozděleny do čtyř typů, z nichž každý se zabývá konkrétními aspekty účinnosti obsahového marketingu.
Typ 1: KPI pro obsahový marketing pro povědomí o značce
Tyto KPI měří dopad strategií navržených pro viditelnost a rozpoznatelnost značky. Sledují metriky, jako je organický provoz webových stránek, zobrazení stránek, zpětné odkazy, zmínky o značce, zdroje odkazů a mediální pokrytí.
Sledování těchto metrik vám pomůže pochopit, jak dobře vaše snahy v oblasti content marketingu zvyšují povědomí o značce. Porovnejte je se svými obchodními cíli, abyste mohli sledovat povědomí o značce a neustále vylepšovat svou strategii pro dosažení lepších výsledků.
Typ 2: KPI pro řízení zapojení v obsahovém marketingu
Sledování metrik, jako je interakce publika na sociálních médiích, včetně lajků, sdílení a komentářů, poskytuje přehled o rezonanci obsahu.
Kontrola délky relace, míry prokliku, doby strávené na stránce a počtu přihlášení k odběru newsletteru vám řekne, jak moc se lidé zajímají o váš obsah.
Tyto metriky měří zapojení obsahových marketérů a nasměrují vaše obsahové strategie k vytváření poutavějšího materiálu pro vaše publikum.
Typ 3: KPI pro zlepšení generování potenciálních zákazníků a prodeje pomocí content marketingu
Pro získání přehledu je klíčové sledovat míru konverze, náklady na získání zákazníků a počet kvalifikovaných potenciálních zákazníků z interakce s obsahem. Sledování potenciálních zákazníků od začátku až po prodej je nezbytné pro posouzení účinnosti vašeho programu obsahového marketingu.
Proměňují lidé svůj zájem v akci, klikají na odkazy a nakupují po registraci? Konečným cílem je zvýšit povědomí o značce a proměnit zájemce v zákazníky, proto musíte pochopit, jak vaše publikum reaguje na váš obsah.
Typ 4: Role KPI v udržení zákazníků prostřednictvím content marketingu
Míra retence vám pomůže sledovat pokrok a najít mezery, které brání loajalitě zákazníků. Sledování retence vám pomůže zjistit, zda váš obsah udržuje čtenáře dlouhodobě zaujaté.
Metriky jako míra retence zákazníků, celoživotní hodnota, míra opakovaných nákupů a čisté skóre propagátora nám dávají představu o tom, jak spokojení a loajální jsou zákazníci. Sledování těchto KPI nám pomáhá zjistit, jak dobře váš obsah udržuje vztahy se zákazníky.
Existují stovky metrik KPI, které je třeba sledovat, ale ne všechny mohou odpovídat cílům vaší kampaně obsahového marketingu. Definujte si své cíle v oblasti obsahu před zahájením marketingové kampaně, abyste měli náskok.
20 klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro obsahový marketing
Zde je seznam 20 KPI pro obsahový marketing, které ukazují, jak dobře funguje vaše strategie obsahového marketingu.
KPI pro obsahový marketing pro povědomí o značce
Kampaně na zvýšení povědomí o značce sice nemusí rychle zvýšit tržby, ale zvyšují povědomí o značce, její zapamatovatelnost a viditelnost. V důsledku toho, jak vaše značka získává na uznání, je pro vaši cílovou skupinu snazší ji při nákupu rozpoznat.
Vytvářejte obsah, který rezonuje s cíli, hodnotami a posláním vaší společnosti, abyste zvýšili povědomí o značce. Zajistěte, aby byl poutavý a přilákal publikum, které se s ním potřebuje seznámit.
Zde je několik klíčových metrik výkonnosti, které byste měli sledovat v rámci kampaní na zvýšení povědomí o vaší značce:
1. Návštěvy webových stránek a zobrazení stránek
Návštěvy webových stránek udávají, kolikrát uživatelé navštívili váš web, a odrážejí celkový provoz a zájem. Zobrazení stránek měří počet stránek, které uživatelé během svých návštěv prozkoumali.
Sledování těchto metrik nabízí vhled do zapojení uživatelů a jejich interakce s vaším obsahem. Více organického provozu nebo návštěv webových stránek znamená větší expozici a viditelnost pro širší publikum.
Navíc vyšší počet zobrazení stránek naznačuje, že uživatelé prozkoumávají více sekcí vašeho webu, což svědčí o hlubším zapojení a zájmu o obsah a nabídky vaší značky.
Sledujte počet zobrazení klíčových vstupních stránek, abyste zjistili, jak dobře váš obsah přitahuje návštěvníky a zvyšuje viditelnost a rozpoznatelnost značky.
2. Vstupní odkazy (backlinky) a zmínky v PR
Zpětné odkazy, neboli příchozí odkazy, jsou hypertextové odkazy z jiných webových stránek, které směrují provoz na vaši stránku. Tyto odkazy mohou mít pozitivní vliv na SEO (optimalizaci pro vyhledávače) webu, protože vyhledávačům signalizují důvěryhodnost, autoritu a relevanci.
Zpětný odkaz odráží to, jak jiná webová stránka ověřuje použitelnost a relevanci vašeho obsahu a láká své čtenáře k návštěvě vaší stránky. Tyto odkazy fungují jako hlasy důvěry, posilují autoritu vaší webové stránky a přitahují organický provoz.
Sledujte počet a kvalitu těchto odkazů pomocí nástrojů jako SEMrush nebo Ahrefs. Analyzujte weby, které na vás odkazují – jsou relevantní a renomované a generují návštěvnost a konverze?
Zmínky v PR nebo public relations, od odborných blogů po hlavní zpravodajské servery, jsou jako megafony pro vaše sdělení. Nástroje jako Google Alert, Brand24 nebo Meltwater tyto zmínky zesilují a odhalují cenné informace o výkonu.
Zaregistrujte se pomocí těchto nástrojů a podívejte se, kdo komunikuje, kde komunikuje a co vyvolává zájem.
3. Sdílení na sociálních sítích
Za sdílení na sociálních sítích se považuje, když lidé sdílejí nebo repostují obsah se svou sítí na platformách jako Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram atd. Sdílení na sociálních sítích pomáhá zvýšit dosah obsahu, zvyšuje viditelnost a může přinést více návštěvníků vašemu původnímu obsahu.
Každé sdílení vašeho příspěvku funguje jako mini-hlasování. Zkontrolujte, který obsah generuje vysoký počet sdílení, abyste pochopili, co rezonuje s vaším publikem.
Podívejte se za čísla a zaměřte se na to, kdo sdílí váš obsah. Jednotlivci nebo skupiny, které sdílejí váš obsah, jsou důležité, protože představují potenciální publikum, které odpovídá vašemu ideálnímu profilu zákazníka (ICP).
Zahrnují vlivné osoby v oboru, věrné zákazníky nebo potenciální nové potenciální zákazníky? Znalost těchto informací odhalí, u koho má váš obsah největší ohlas, a pomůže vám zacílit a utvářet budoucí obsah pro lepší výsledky KPI.
4. Tagy a zmínky
Když lidé označí nebo zmíní vaši značku na sociálních médiích, diskutují o ní nebo na ni odkazují ve svých příspěvcích nebo komentářích.
Řekněme, že někdo označí vaši značku na sdílené fotografii nebo ji zmíní v tweetu či komentáři. Každá zmínka posiluje vaše sdělení a ukazuje, kdo o vás mluví, kde a co zaujalo publikum.
Je to jako živá zpětná vazba, která poskytuje přehled o tom, do jaké míry vaše značka vyvolává přirozené konverzace, a pomáhá měřit povědomí o značce a sentiment vůči ní.
Množství zmínek, zejména těch pozitivních, signalizuje, že váš obsah rezonuje. Pokud o vás mluví influenceři, autorita vaší značky roste. Negativní zmínky však nezlehčujte. Jsou to příležitosti k zlepšení a získání důvěry.
5. Doporučení
Návštěvníci webových stránek, kteří se na váš web dostanou kliknutím na odkaz z jiné webové stránky, platformy sociálních médií nebo jakéhokoli online zdroje kromě hlavních vyhledávačů, jsou referraly. Referralový provoz získáte, když jsou uživatelé přesměrováni na váš web z jiné webové stránky prostřednictvím klikatelného odkazu.
Sledováním referenčního provozu získáte přehled o tom, jak dobře funguje váš marketing, partnerství, zpětné odkazy a celková online přítomnost. Při sledování referencí se zaměřte na dvě hlavní metriky: zapojení a konverzi.
Chcete-li zjistit, jak lidé reagují na váš obsah, použijte Google Analytics ke sledování návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů v reálném čase, například odkud přicházejí a co dělají. Pro sledování aktivity na sociálních médiích využijte Facebook, Twitter Analytics a Instagram Insights.
Používejte jedinečné sledovací odkazy pro každý obsah nebo referral kampaň, abyste mohli přesně měřit jejich výkonnost. Pravidelně kontrolujte data referral kampaní, abyste identifikovali trendy, pochopili, co funguje, a upravili svou obsahovou strategii.
KPI pro řízení zapojení v obsahovém marketingu
Budování poutavého a trvalého vztahu mezi vaší značkou a jejími následovníky je dalším krokem ve vašem plánu obsahového marketingu.
Jak měříte zapojení svých sledujících do sdělení vaší značky? V dnešní době mají lidé kratší pozornostní rozpětí, proto je nutné vytvářet obsah, který stojí za to sledovat.
Proto je nezbytné analyzovat, jak lidé reagují na vaši značku, a to prostřednictvím kampaní zaměřených na zapojení zákazníků a sledováním následujících KPI:
6. Doba strávená na stránce
Google Analytics odhaluje čas, který každý návštěvník stráví na vaší webové stránce. Je to jasný signál toho, jak váš obsah působí na vaše publikum.
Pokud lidé tráví hodně času vaším obsahem, je to dobré znamení – je zajímavý a informativní. Nestresujte se, pokud je míra okamžitého opuštění vysoká; podívejte se podrobně na konkrétní stránky, abyste pochopili, co se děje.
Pokud návštěvníci tráví na stránkách produktů málo času, může to znamenat, že navigace je plynulá. U delších obsahů však zvažte přidání zajímavých úvodů nebo zlepšení čitelnosti, abyste udrželi jejich pozornost.
Řekněme, že máte rozsáhlý blogový příspěvek o softwaru pro správu obsahu, který má 6000 slov. Má 100 000 zobrazení měsíčně, ale lidé na něm stráví v průměru 20 až 25 sekund. U dlouhého příspěvku tyto údaje naznačují, že váš obsah nezaujme čtenáře vaším tématem ani stylem psaní.
Sledování času stráveného nad obsahem vám pomůže vylepšit vaši strategii a krok za krokem budovat hlubší vztah k vaší značce.
7. Průměrná délka relace
Průměrná délka relace udává, kolik času uživatelé stráví na webových stránkách, v mobilní aplikaci nebo na platformě za jednu relaci. Pro výpočet vydělte celkový počet relací během určitého období celkovou délkou všech relací.
Delší průměrná doba naznačuje, že vaše publikum je zaujaté a považuje váš obsah za hodnotný, což pomáhá budovat loajalitu ke značce, důvěru a hlubší vztahy se zákazníky.
Sledujte body, kde dochází k poklesu zájmu u delších obsahů. Existují konkrétní části, které ztrácejí na zajímavosti? Využijte tyto informace k vylepšení svého přístupu a aktualizujte obsah o zajímavější materiály.
8. Míra prokliku (CTR)
Míra prokliku sleduje, kolik kliknutí získal konkrétní odkaz v porovnání s celkovým počtem zobrazení, a zdůrazňuje rozdíl mezi zobrazeními a skutečnými kliknutími. Vyšší míra prokliku zvyšuje zapojení značky, generování potenciálních zákazníků nebo prodej.
Nízké CTR však nejsou konec světa. Podívejte se blíže na kontext. Je třeba lépe umístit nebo zpřehlednit výzvy k akci (CTA)?
Pomocí údajů o CTR identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit – experimentujte s A/B testováním různých CTA a formátů, abyste zvýšili úroveň zapojení.
9. Registrace k odběru newsletteru
Když se někdo přihlásí k odběru vašeho zpravodaje, chce se dozvědět více o vaší společnosti. Znamená to také, že důvěřuje vaší značce. Nárůst počtu odběratelů naznačuje, že vaše současná strategie růstu podnikání funguje.
Sledujte počet registrací v rámci kampaní, sociálních médií nebo webových stránek z ovládacího panelu pro doručování e-mailů. Analyzujte témata a platformy, demografické údaje a zájmy těchto registrací, abyste pochopili své ideální publikum a přizpůsobili mu obsah.
10. Komentáře
Komentáře jsou malé, ale podnětné konverzace, které váš obsah vyvolává – čím významnější a pozitivnější komentáře jsou, tím lépe pro značku.
Sledujte celkový počet komentářů napříč platformami a typy obsahu. Vysoký počet komentářů naznačuje zapojení, zatímco nízký počet může signalizovat nezájem. Identifikujte opakující se témata, otázky a požadavky v komentářích, abyste získali hlubší vhled.
Ten odhalí mezery ve vaší obsahové strategii a příležitosti, jak přímo reagovat na potřeby publika. Využijte tato data k vylepšení budoucích témat, řešení problémů a personalizaci jedinečné hodnoty vaší značky (UVP).
KPI pro zvýšení generování potenciálních zákazníků a prodeje pomocí content marketingu
Kampaně na generování potenciálních zákazníků jsou klíčové, protože přinášejí podniku potenciální prodejní příležitosti. Zde je několik klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti content marketingu, které je třeba sledovat během kampaní na generování potenciálních zákazníků:
11. Náklady na získání zákazníka (CAC)
Náklady na získání zákazníka (CAC) zahrnují veškerý váš marketing – nejen obsah – zaměřený na získávání nových zákazníků. Ukazují, kolik musíte investovat, abyste mohli neustále získávat nové zákazníky.
Nejprve si ujasněte rovnici CAC. CAC vypočítáte tak, že vydělíte náklady na marketing a prodej počtem nových zákazníků získaných za dané období.
Při výpočtu nákladů na získání zákazníka (CAC) zohledněte marketingové a prodejní náklady, včetně marketingových aktivit, propagačních akcí, kampaní a prodejních aktivit. Pro výpočty si stanovte konkrétní časový rámec.
Dále spočítejte, kolik nových zákazníků jste získali. Přiřaďte náklady spojené se získáváním zákazníků, jako jsou reklama, software pro obsahový marketing a platy týmu. Vyberte vzorec (obvykle celkové náklady na získání zákazníků dělené počtem nových zákazníků) pro výpočet CAC.
Sledujte CAC napříč formáty obsahu, kanály a kampaněmi. Identifikujte nejvýhodnější zdroje nových zákazníků, abyste zjistili, který obsah rezonuje s vaší cílovou skupinou a vede ke konverzím.
12. Počet odběratelů
Odběratelé se dobrovolně registrují, aby od vás pravidelně dostávali aktualizace, zpravodaje nebo obsah.
Aktivně se informují o novinkách, nabídkách nebo aktualizacích tím, že poskytují své kontaktní údaje, jako jsou e-mailové adresy nebo preferované komunikační kanály.
Sledujte získávání odběratelů z různých kanálů (organické, placené, doporučení) a typů obsahu (blogové příspěvky, e-maily, sociální média). Identifikujte období rychlého nárůstu nebo neočekávaného poklesu, abyste pochopili, jak vaše úsilí generovalo potenciální zákazníky a co funguje u vašeho publika.
13. Odpovědi ve formuláři
Vyplňování formulářů naznačuje aktivní zájem potenciálních zákazníků a funguje jako klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) v kampaních obsahového marketingu. Posiluje strategii obsahu a shromažďuje informace o potenciálních zákaznících.
Sledujte procento uživatelů, kteří vyplňují a dokončují vaše formuláře. Nízká míra dokončení naznačuje, že otázky potřebují jasnější a relevantnější obsah nebo lepší design formuláře. Analyzujte, které formuláře fungují nejlépe, abyste pochopili, jaký obsah podporuje zapojení uživatelů a sběr cenných dat.
Prostudujte si odpovědi a analyzujte časté odpovědi, opakující se témata a vzorce. Tím odhalíte hodnoty, problémy a očekávání vašeho publika v oblasti obsahu.
14. Cena za lead (CPL)
Náklady na jednoho potenciálního zákazníka (CPL) ukazují, jaký obsah funguje lépe a na jaké platformě. Rozdělte své celkové marketingové výdaje (tvorba, distribuce, propagace) počtem potenciálních zákazníků získaných v určitém období.
Sledujte CPL v různých formátech obsahu, kanálech a kampaních. Porovnejte CPL s metrikami, jako jsou míra prokliku a míra konverze, abyste identifikovali úzká místa ve vašem funnelu.
Na základě těchto poznatků optimalizujte svou strategii pro generování potenciálních zákazníků: investujte více do vysoce kvalitního obsahu, vylepšete oblasti s nízkým výkonem a upřednostněte formáty, které efektivně konvertují.
15. Míra konverze
Určete míru konverze podle počtu lidí, kteří pozitivně reagují na vaše kampaně.
Jak různé formáty (blogy, e-knihy, webináře) přimějí členy publika k konkrétním akcím (nákupy, stahování, registrace), aby bylo možné určit, který typ obsahu má největší „přitahovací sílu“.
Sledování konverzí odhaluje, kolik doporučených zákazníků se stane platícími zákazníky. Sledujte počet lidí, kteří přijdou na váš web nebo platformu z doporučeného zdroje, a kolik z nich provede požadovanou akci (např. nákup nebo přihlášení k odběru newsletteru).
Segmentujte tyto údaje o publiku na základě demografických údajů, zájmů a fází cesty. Analyzujte míry konverze pro každý segment, abyste pochopili, který obsah u každého z nich rezonuje, a vylepšete své cílení pro dosažení optimálních výsledků.
Role KPI v udržení zákazníků prostřednictvím content marketingu
Forbes tvrdí, že investice do udržení stávajících zákazníků je pětkrát levnější než získávání nových. Níže uvedené KPI ukazují skutečný význam kampaně zaměřené na udržení zákazníků:
16. Míra retence zákazníků (CRR)
CRR definuje podíl uživatelů, kteří po prvním nákupu přestanou s vaší společností obchodovat.
Odhadněte míru odchodu zákazníků vydělením počtu zákazníků, které jste v daném období ztratili, celkovým počtem zákazníků na začátku tohoto období. Zjistíte tak, v jaké míře váš obsah nedokáže zaujmout stávající zákazníky.
Analyzujte chování zákazníků před a po odchodu. Identifikujte vzorce spotřeby obsahu, úroveň zapojení a poslední interakce, abyste zjistili, v čem váš obsah neuspokojuje potřeby zákazníků.
Využijte poznatky o odchodu zákazníků k přizpůsobení obsahu stávajícím zákazníkům. Řešte jejich problémy pomocí relevantních témat, formátů a výzev k akci.
17. Celková hodnota zákazníka (CLV)
Customer Lifetime Value (celková hodnota zákazníka) je KPI pro obsahový marketing, který vypočítává celkový výnos, který můžete očekávat od jednoho klienta po celou dobu vašeho partnerství.
Pro výpočet CLV odhadnete příjmy od zákazníka vynásobením jeho průměrné hodnoty nákupu průměrným počtem nákupů za rok a poté vynásobíte průměrnou délkou doby, po kterou zůstává zákazníkem.
18. Rozšíření MRR (měsíční opakující se výnosy)
Rozšíření MRR od stávajících zákazníků se týká peněz navíc, které váš produkt vydělá díky upsellům, cross-sellům a doplňkům.
Podívejte se na dodatečné měsíční příjmy generované stávajícími zákazníky prostřednictvím upsellů, cross-sellů a doplňků, abyste zjistili, kdo se zajímá o vaši značku a je nakloněn loajalitě.
Zjistěte, co motivuje vaše zákazníky k větším nákupům. Jsou to exkluzivní nabídky obsahu, personalizovaná doporučení nebo strategické cenové modely? Poznatky, které zde získáte, vám a vašemu týmu pomohou zopakovat úspěch a zaměřit se na upsell.
19. Net Promoter Score
Net Promoter Score (NPS) je KPI, který měří loajalitu a spokojenost vaší cílové skupiny. Obvykle používá stupnici k měření jejich odpovědí.
Zeptejte se svého publika: „Na stupnici od 0 do 10, jak pravděpodobné je, že byste náš obsah doporučili ostatním?“ Jednoduchá a přímá otázka odhalí, jak váš obsah rezonuje a podporuje loajalitu.
Na základě odpovědí rozdělte zákazníky do tří skupin: propagátoři (skóre 9–10), pasivní zákazníci (skóre 7–8) a kritici (skóre 0–6). Vypočítejte NPS odečtením kritiků od propagátorů. Výsledné procentuální skóre se může pohybovat v rozmezí od -100 do +100 a udává sentiment a loajalitu zákazníků vůči značce.
Sledujte svůj NPS napříč různými typy obsahu, platformami a demografickými skupinami. Identifikujte nadšené propagátory a frustrované kritiky, protože první potvrzují vaše úsilí a druzí poukazují na slepé body.
Řešte nezbytné problémy na základě zpětné vazby a doladěte svou obsahovou strategii.
20. Míra opakovaných nákupů
Tento KPI vypočítává podíl opakovaných obchodů od zákazníků na vaší celkové klientele. Tento ukazatel obecně indikuje loajalitu vašich zákazníků a měří jejich retenci.
Počet zákazníků, kteří v určitém časovém období provedli opakované nákupy, vydělte celkovým počtem zákazníků. Získáte tak procentuální podíl zákazníků, které váš obsah úspěšně přeměnil na dlouhodobé kupující.
Sledujte chování opakovaných nákupů napříč různými typy obsahu, kanály a kampaněmi. Vyberte témata, formáty a nabídky, které nejvíce rezonují u vašich stálých zákazníků, abyste zjistili, jaký obsah podporuje loajalitu a vede k trvalému zapojení.
Jak sledovat KPI v oblasti content marketingu?
Pamatujte, že samotná data nejsou pokladem – rozhodující je kvalita poznatků, které z nich získáte. Ponořte se tedy hlouběji a důkladně analyzujte své poznatky.
ClickUp mění způsob, jakým sledujete KPI v oblasti content marketingu. Přecházíte od roztříštěných tabulek a izolovaných nástrojů k jednotnému, akčně orientovanému velitelskému centru.
ClickUp je komplexní software pro správu projektů, který podporuje týmovou práci a umožňuje vám vytvářet nápady, sledovat KPI, organizovat a spolupracovat na marketingových úkolech.
Prozkoumejte výkonné funkce, jako jsou cíle, tabule a dokumenty. Díky přizpůsobitelným polím, dashboardům, reportům a předem připraveným šablonám pro sledování KPI vám ClickUp umožňuje efektivně monitorovat KPI v oblasti content marketingu.
Cíle ClickUp
ClickUp Goals je výkonný nástroj pro sledování KPI. Začněte nastavením „cíle“. Jasně definujte přesný výsledek, kterého chcete tímto cílem dosáhnout, a zajistěte, aby splňoval kritéria SMART: konkrétní, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově ohraničený.
Určete metriky, které nejlépe měří váš pokrok směrem k cíli. Zajistěte, aby metriky byly konkrétní a použitelné a poskytovaly jasný přehled o vašem výkonu.
Pro každý KPI vytvořte cíl v rámci svého cíle. Určete požadovanou úroveň dosažení pro každou metriku v časovém rámci svého cíle. ClickUp vám umožňuje nastavit různé typy cílů.
Můžete si přizpůsobit metriky, které si vyberete pro sledování těchto cílů:
- Číslo: Vytvořte řadu čísel a sledujte jejich nárůst nebo pokles.
- Správně/nesprávně: Použijte zaškrtávací políčko Hotovo/Nehotovo k označení splnění cíle.
- Měna: Stanovte si finanční cíl a sledujte jeho nárůst nebo pokles.
- Úkol: Sledujte dokončení jednoho úkolu nebo celého seznamu
ClickUp nabízí různé způsoby, jak sledovat svůj pokrok směrem k cílům. Pomocí pruhů pokroku můžete vizuálně znázornit procento dokončení každého cíle. Prozkoumejte tabulky a grafy a vizualizujte trendy a výkonnost v čase.
Pomocí ClickUp Dashboards můžete kombinovat různé cíle a záměry do jednoho přehledu.
Pravidelně kontrolujte svůj pokrok a analyzujte data shromážděná z vašich KPI. Identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, a podle toho upravte své strategie.
Funkce ClickUp Reporting poskytují cenné informace, které vám pomohou činit rozhodnutí na základě dat.
Spolupracujte se svým týmem přidělováním úkolů prostřednictvím ClickUp Tasks a sledujte pokrok ve společných cílech. Vyberte si z naší knihovny více než 1000 šablon strategických marketingových plánů a rozdělte si rozpočty, cíle a další důležité KPI obsahu na jednom místě.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a zlepšete výkonnost svého týmu a sledování cílů!