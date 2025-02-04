10 softwarů pro správu obsahu pro marketingové týmy v roce 2025

Týmy zabývající se obsahem vědí, jak cenný je tento software pro zvyšování návštěvnosti, zapojení zákazníků a budování vaší značky.
Ale zvládnout produkci obsahu je oříšek. Nejenže musíte vymyslet chytré způsoby, jak porazit konkurenci, ale také musíte řídit celý pracovní postup tvorby obsahu od nápadu po propagaci.
Váš seznam úkolů je plný věcí, jako je brainstorming nápadů pro newsletter, přidělování úkolů nezávislým autorům a plánování obsahu pro publikování. S tolika různými obsahy, na kterých se pracuje najednou, a několika členy týmu, je snadné něco zanedbat nebo zmeškat důležitý termín.
Ale nemusí to tak být. ?
Nástroje pro správu obsahu vám zajistí, že budete mít k dispozici vše, co potřebujete k vytváření, plánování a správě obsahu v každé fázi. Zde se budeme podrobněji zabývat tím, co byste měli v těchto nástrojích hledat, a představíme vám 10 našich oblíbených možností, které vám pomohou při tvorbě obsahu.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu obsahu?
Počet nástrojů, které máte k dispozici, je nekonečný. Najít ten správný však může znamenat rozdíl mezi pomalým a nedostatečným softwarem a dosažením maximální efektivity díky přizpůsobitelné možnosti. ✨
Co byste měli hledat v softwaru pro správu obsahu:
- Automatizace pracovního postupu pro opakující se úkoly: Pokud jde o nástroje pro zlepšení procesů, automatizace zrychluje váš pracovní postup, minimalizuje riziko chyb a zkracuje čas potřebný k naplánování úkolů pro váš tým.
- Nástroje pro spolupráci: Komentáře, chaty a synergické pracovní prostory vám umožňují spolupracovat s členy týmu v reálném čase a zvýšit přehlednost práce každého člena týmu.
- Přizpůsobitelné šablony: Díky šablonám pro všechny typy obsahu – od e-mailových zpravodajů a příspěvků na sociálních sítích až po obsahové přehledy a stylové příručky – zvládnete svou práci lépe a za polovinu času.
- Integrace: Pracujte hladce s nástroji, které máte rádi, a vyberte si software pro správu obsahu, který se integruje s aplikacemi pro zasílání zpráv, sledování času a správu úkolů.
- Podpora tvorby obsahu: Vyberte si software, který obsahuje nástroje pro psaní a funkce pro úpravy, abyste mohli snadno vylepšovat každý jednotlivý obsah.
10 nejlepších softwarů pro správu obsahu
Od aplikací pro tvorbu obsahu a nástrojů pro technické psaní až po komplexní software pro správu obsahu – existuje nástroj, který zlepší vaše procesy. Zde najdete 10 nejlepších nástrojů pro zefektivnění správy pracovních postupů vašeho týmu pro tvorbu obsahu. ?
1. ClickUp
ClickUp je nástroj pro správu projektů, který usnadňuje vše od psaní obsahu po plánování a rozložení pracovního zatížení. Tento nástroj pro správu projektů nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a nekonečné možnosti přizpůsobení, které zefektivňují jakýkoli proces pro správce obsahu i projektové manažery. ?
Zvládněte tvorbu obsahu pro více kanálů pomocí marketingových funkcí ClickUp. Využijte integrované dokumenty a komponenty pro spolupráci k brainstormingu nápadů pro nové kampaně nebo k vytvoření databáze pravidel pro váš obsah. Vytvářejte plány projektů s úkoly rozdělenými pro každého člena týmu a pomocí různých zobrazení mějte přehled o postupu.
Vytvořte vizuální systém správy pracovního postupu pomocí zobrazení kalendáře v ClickUp. Denní, týdenní a měsíční zobrazení rozdělují plán obsahu a jasně ukazují, v jaké fázi se každý projekt nachází. Vytvořte vlastní pole a štítky, jako například návrh, úprava, publikování a propagace, a rozdělte tak proces tvorby obsahu.
Díky ClickUp AI a přizpůsobitelným šablonám obsahu navíc můžete vytvářet nové kampaně během několika minut namísto několika hodin. Asistent pro psaní s umělou inteligencí generuje nápady, upravuje a shrnuje vaše poznámky, které můžete sdílet s týmem. Šablony, jako je šablona kalendáře obsahu ClickUp, vám umožňují naplánovat, kdy a jak budete obsah vytvářet.
Nejlepší funkce ClickUp
- Tisíce šablon, včetně šablon pro sociální média a šablon kalendáře obsahu, vám umožní vytvářet a předem plánovat obsah za polovinu času.
- Díky přizpůsobitelným oprávněním můžete sdílet dokumenty s freelancery a členy týmu a zajistit tak, že všichni budou mít přístup k informacím, které potřebují, a ne k těm, které nepotřebují.
- Integrace s doplňkovými softwarovými nástroji pro správu obsahu, jako jsou Slack, Google Drive a HubSpot, zefektivňuje správu obsahu.
- Více zobrazení, včetně Kanban tabulek a Ganttových diagramů, zvyšuje přehlednost vašeho kalendáře obsahu, pracovních postupů a harmonogramu publikování, aby se předešlo překážkám.
- Funkce pro správu úkolů, jako jsou automatizace, kontrolní seznamy a časové osy, udržují váš tým na cestě k úspěchu.
Omezení ClickUp
- Ačkoli má uživatelsky přívětivé rozhraní, může chvíli trvat, než plně využijete všechny funkce tohoto nástroje.
- Některé funkce, jako například nástroj AI, jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Narrato
Narrato je systém pro správu pracovních postupů v oblasti obsahu založený na umělé inteligenci, který byl navržen tak, aby urychlil psaní a publikování obsahu, a to i ve velkém měřítku. Mezi klíčové funkce, které tvůrci obsahu ocení, patří vestavěný kalendář, plánovací nástroje a pomůcky pro zvýšení produktivity. Software také obsahuje generátor obrázků a možnost publikovat přímo z platformy.
Nejlepší funkce Narrato
- Využijte asistenta psaní s umělou inteligencí k zefektivnění plánování obsahu generováním nápadů pro nový obsah.
- Funkce generátoru obsahového briefu je integrována s ChatGPT, aby vám poskytla více nápadů pro výzkum klíčových slov a informace o tom, co říká konkurence.
- Vylepšete strategii obsahu díky integrovaným doporučením pro SEO, osnovám a stylovým příručkám.
- Díky funkci kalendáře obsahu budete mít vše pod kontrolou a nikdy nezmeškáte termín.
Omezení Narrato
- Z platformy můžete publikovat, ale k plánování příspěvků na sociálních médiích budete potřebovat jiný nástroj.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby platforma byla více přizpůsobitelná.
Ceny Narrato
- Pro: 52 $/měsíc za pracovní prostor
- Podnikání: 100 $/měsíc za pracovní prostor
- Na míru: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Narrato
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (10+ recenzí)
3. Kissflow
Kissflow je nástroj pro řízení podniku, který zjednodušuje pracovní postupy bez nutnosti programování. Vizuální pracovní postupy poskytují přehled o tom, v jaké fázi se projekty nacházejí a co bude následovat. Nabízí integraci s desítkami nástrojů a funkcí pro reporting, které umožňují sledovat marketingové metriky. ?
Nejlepší funkce Kissflow
- Jednoduché rozhraní bez nutnosti programování vám umožní vytvořit přizpůsobené pracovní prostředí, které vám bude vyhovovat.
- Funkce drag-and-drop vám umožní vzít formuláře a okamžitě vytvořit úkoly, abyste snadno vytvořili pracovní postupy.
- Vizuální pracovní postupy vám umožní rychle odhalit úzká místa a optimalizovat procesy, čímž se vyhnete překážkám.
- Dynamické směrování vám umožňuje okamžitě přiřadit úkoly správnému členovi týmu, což šetří čas a úsilí při řízení vašeho týmu.
Omezení Kissflow
- I když se jedná o nástroj bez nutnosti programování, stále je třeba se s ním naučit pracovat.
- Někteří uživatelé by uvítali větší integraci se systémy pro správu obsahu a CRM.
Ceny Kissflow
- Základní: Od 1 500 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
4. Hemingway
Chcete vytvářet vysoce kvalitní obsah, který splňuje mezinárodní standardy psaní a stylu? Hemingway za vás udělá práci za vás – analyzuje váš text a zvýrazní chyby, které brání čitelnosti.
Nejlepší funkce Hemingway
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je vše jednoduché, takže malé firmy i velké korporace s novými zaměstnanci mohou snadno zapojit členy týmu, aniž by museli věnovat mnoho času a úsilí školení.
- Barevné kódování rozlišuje běžné chyby, včetně těžko čitelných vět, použití pasivního hlasu a jednodušších alternativ.
- Funkce počítání slov usnadňuje vytváření širší škály obsahu, ať už se jedná o dlouhé blogové příspěvky nebo příspěvky na sociálních médiích, které mají omezený počet znaků.
- Webová verze je zdarma, nebo si můžete stáhnout placenou desktopovou aplikaci.
Omezení Hemingwaye
- Základní zpětná vazba někdy obsahuje chyby, takže při přijímání změn je stále nutné použít vlastní úsudek.
- Není určen k odhalování pravopisných nebo gramatických chyb, takže k tomu budete potřebovat jiný nástroj.
Ceny Hemingway
- Bezplatný online nástroj
- Desktopová aplikace: jednorázový poplatek 19,99 $.
Hodnocení a recenze Hemingway
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
5. CoSchedule
CoSchedule nabízí sadu marketingových produktů, které zefektivní vaši strategii obsahového marketingu a pomohou vám vytvořit lepší pracovní postupy. Systém obsahového marketingu podporuje kalendáře pro různé účely, včetně kalendáře obsahu a sociálního kalendáře. Nástroje podpory jsou také navrženy tak, aby zjednodušily školení a usnadnily vám stát se lepším obsahovým marketérem.
Nejlepší funkce CoSchedule
- Funkce kalendáře zajišťují soulad celého týmu, ať už spolupracujete s freelancery nebo pracujete na publikační straně, aby byl obsah zveřejněn.
- Actionable Marketing Institute nabízí praktická školení trvající maximálně 30 minut, díky kterým rychle zlepšíte své dovednosti.
- Headline Studio hodnotí nadpisy a nabízí návrhy, jak vytvořit efektivnější obsah pro vyhledávače a čtenáře.
- Různé zobrazení, včetně Kanban tabule, usnadňují sledování obsahu, ať už se jedná o brief, psaní, úpravy nebo publikování.
Omezení CoSchedule
- Někteří uživatelé považují cenu za vysokou, zejména pokud chcete využívat všechny funkce.
- I když jej můžete použít k publikování na sociálních médiích, někteří uživatelé hlásili chyby.
Ceny CoSchedule
- Bezplatný kalendář: Navždy zdarma
- Social Calendar: 19 $/měsíc na uživatele
- Kalendář obsahu: Ceny na vyžádání
- Marketing Suite: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
6. GatherContent
Odstraňte chaos a škálovatelnost vaší produkce obsahu s GatherContent. Tento software pro správu obsahu a pracovních postupů vám umožní vytvořit lepší procesy, sladit zaměstnance s jejich úkoly a zjednodušit tvorbu a optimalizaci obsahu. ???
Nejlepší funkce GatherContent
- Podporujte týmovou práci pomocí funkcí pro spolupráci, jako je editace v reálném čase a brainstorming.
- Zjednodušte svou databázi obsahu správou tabulek a dokumentů na jednom pohodlném místě díky Content Hub.
- Šablony urychlují tvorbu obsahu a zajišťují konzistentnost všech částí.
- Díky integraci a přizpůsobitelnému API můžete propojit své oblíbené aplikace a publikovat obsah rychleji.
Omezení GatherContent
- Standardní nastavení e-mailových oznámení může být pro některé uživatele příliš náročné, ale můžete je změnit ve svém profilu.
- Vzhledem k tomu, že tento nástroj je vysoce přizpůsobitelný, je třeba se s ním naučit pracovat a proškolit nové uživatele.
Ceny GatherContent
- Cena: 99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Cena: 299 $/měsíc, fakturováno ročně
- Transform: 799 $/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GatherContent
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
7. Teamly
Teamly jde nad rámec správy pracovních postupů a je softwarovým řešením určeným ke správě všech aspektů práce vzdálených týmů. S příklady použití od politických a právních týmů po marketingové agentury je navržen tak, aby zlepšoval komunikaci, správu úkolů, mzdy a sledování času.
Nejlepší funkce Teamly
- Okamžitý chat vám umožňuje komunikovat v reálném čase s členy týmu, ať jsou kdekoli na světě.
- Kanbanové tabule vám umožní vizualizovat váš obsahový workflow, včetně důležitých termínů, typů obsahu a cílů projektu.
- Pomocí záznamů obrazovky můžete školit, sdílet nápady a vysvětlovat procesy, které můžete znovu použít pro nové zaměstnance nebo pro zavedení pravidelných postupů.
- Sledujte pracovní vytížení pomocí funkce sledování času a zjednodušte výplatu mezd pro zaměstnance a freelancery, jako jsou autoři a redaktoři.
Omezení Teamly
- Omezené integrace mohou ztěžovat plynulou práci, pokud máte rozsáhlou technologickou infrastrukturu.
- Někteří uživatelé by uvítali větší možnosti přizpůsobení designu ovládacího panelu.
Ceny Teamly
- Vždy zdarma
- Starter: 47 $/měsíc
- Podnikání: 97 $/měsíc
Hodnocení a recenze Teamly
- G2: 4,8/5 (3+ recenze)
- Capterra: N/A
8. Nintex
Nintex vám umožňuje zjednodušit obchodní procesy a vytvářet vlastní pracovní postupy pro obsah bez nutnosti programování. V marketingových projektech jej můžete použít k vytváření redakčních kalendářů, zefektivnění spolupráce týmu a generování dat z marketingových kampaní.
Nejlepší funkce Nintex
- Nástroj Process Discovery zkoumá stávající postupy a upozorňuje na oblasti, které je možné vylepšit.
- Pomocí nástroje Process Manager dokumentujte procesy tvorby, úprav a publikování obsahu.
- Robotická automatizace procesů okamžitě automatizuje opakující se úkoly, čímž vám uvolní čas, který můžete věnovat jiným iniciativám.
- Díky integrovaným funkcím elektronického podpisu můžete snadno zapojit freelancery do tvorby obsahu.
Omezení Nintexu
- Cenové plány jsou drahé, což omezuje použití tohoto nástroje na společnosti s větším rozpočtem na software pro správu pracovních postupů.
- Integrace by mohla být vylepšena a navigace by mohla být snazší.
Ceny Nintex
- Pro: 25 000 $/rok
- Premium: 50 000 $/rok
- Vlastní: Personalizované ceny
Hodnocení a recenze Nintex
- G2: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
9. ProcessMaker
ProcessMaker je automatizační platforma založená na umělé inteligenci. Nástroj je aktualizován každé čtvrtletí, což z něj činí špičkovou volbu pro firmy, které chtějí nástroj, který roste spolu s nimi. ?
Nejlepší funkce ProcessMaker
- Inteligentní zpracování dokumentů (IDP) analyzuje vaše procesy a informace a může generovat klíčové poznatky nebo nápady pro zlepšení.
- Díky pokročilé automatizaci se váš tým může soustředit na nejdůležitější úkoly a snížit čas strávený administrativními pracemi.
- Pomocí integrovaných datových nástrojů můžete sledovat metriky všech svých marketingových aktivit.
- Funkce s nízkými požadavky na kódování zvyšují možnosti přizpůsobení a umožňují rychlejší škálování procesů.
Omezení ProcessMaker
- Jedná se sice o komplexnější nástroj, ale také dražší než ostatní nástroje v tomto seznamu.
- Někteří uživatelé by uvítali větší technickou podporu, zejména pro začínající uživatele.
Ceny ProcessMaker
- Platforma: 1 475 $/měsíc
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise+: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ProcessMaker
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
10. Planable
Planable je vizuální nástroj pro správu obsahu, který vám umožní vytvářet, plánovat a prohlížet si vaše díla tak, jak budou vypadat ve skutečnosti. Je navržen tak, aby zjednodušil tvorbu obsahu, a zaměřuje se na obsah, nikoli na úkoly projektového řízení a plánování, které mohou bránit kreativitě.
Nejlepší funkce Planable
- Vytvářejte obsah přímo v nástroji a podívejte se, jak vypadá na jednotlivých kanálech, ať už se jedná o sociální média nebo e-mailový newsletter.
- Kontextové komentáře zlepšují spolupráci, aniž byste museli přecházet do nástroje pro zasílání zpráv.
- Díky aktualizacím v reálném čase a jednoduchým schvalovacím procesům se obsah dostává do finální podoby rychleji a bez překážek.
- Čtyři různé zobrazení – včetně kalendáře, seznamu, mřížky a kanálu – vám umožní vizualizovat obsah způsobem, který vám nejvíce vyhovuje.
Omezení plánovatelnosti
- Tento nástroj není kompatibilní se všemi platformami sociálních médií.
- Je navržen pro rychlost, ale není to nejlepší nástroj pro vytváření celkové obsahové nebo marketingové strategie.
Ceny Planable
- Zdarma: Limit 50 příspěvků celkem
- Základní: 11 $/uživatel
- Pro: 22 $/uživatel
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Planable
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Vytvářejte lepší pracovní postupy pro obsah s ClickUp
Od softwarových nástrojů po šablony pracovních postupů – těchto 10 platforem pomáhá zlepšit pracovní postupy v oblasti content marketingu. Ať už potřebujete softwarový nástroj pro správu obsahu, který vám pomůže generovat nové nápady, nebo takový, který vám pomůže spravovat úkoly, v tomto seznamu najdete tu správnou volbu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte vytvářet lepší pracovní postupy pro obsah. Automatizace úkolů urychluje tvorbu obsahu a zajišťuje, že každý člen týmu ví, na čem má pracovat. Marketingové funkce, jako jsou plány obsahu, oprávnění a návrhy obsahu založené na umělé inteligenci, umožňují vašemu týmu každý den podávat nejlepší výkony. ?