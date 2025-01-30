10 nejlepších nástrojů pro zákaznickou podporu v roce 2025

Poskytování rychlého zákaznického servisu je pro vaše podnikání zásadní. Správný software pro zákaznický servis vám pomůže optimalizovat zákaznickou podporu, dosáhnout pozitivních změn a připravit vás na úspěch.
Sestavili jsme seznam některých z nejlepších nástrojů pro zákaznickou podporu, abychom vám usnadnili jejich hledání.
Tyto nástroje nabízejí vše od správy ticketů po živý chat a správu znalostní báze. Ať už jste malá firma nebo velká společnost, potřebujete nástroj pro zákaznickou podporu, který vyhovuje vašim jedinečným potřebám.
Seznam softwarových nástrojů pro zákaznickou podporu, který jsme sestavili, vám výběr usnadní. Vyberte si ten, který vám pomůže poskytovat výjimečnou zákaznickou podporu, sledovat výkonnost týmu a budovat trvalé vztahy s vašimi cennými zákazníky.
Co byste měli hledat v nástrojích pro zákaznickou podporu?
Když začnete hledat nástroje pro zákaznickou podporu, najdete spoustu možností, přičemž některé nástroje jsou určeny pro konkrétní funkce nebo tržní sektory. Abyste našli nejlepší software pro zákaznický servis pro vaši firmu, začněte tím, že si ujasníte, co byste měli v nástroji pro zákaznickou podporu hledat.
- Snadné použití: Nástroj pro zákaznickou podporu, který si vyberete, by měl být intuitivní a uživatelsky přívětivý pro pracovníky podpory i zákazníky. Jednoduché a intuitivní rozhraní vám pomůže zkrátit dobu odezvy a zvýšit efektivitu vašeho týmu.
- Omnichannelová podpora: Hledejte nástroje zákaznické podpory, které podporují různé komunikační kanály, jako je e-mail, live chat, sociální média, telefon a aplikace pro zasílání zpráv. Díky dostupnosti více kanálů si vybudujete trvalé vztahy se svými zákazníky tím, že jim budete poskytovat podporu na kanálu, který si sami zvolí.
- Automatizace a umělá inteligence: Software pro zákaznickou podporu nabízí funkce automatizace, chatboty a funkce založené na umělé inteligenci, které zvládnou rutinní úkoly, poskytnou okamžité odpovědi a přesměrují dotazy na správné oddělení nebo agenta. Tím se zlepší efektivita podpory a zkrátí se doba odezvy.
- Ticketing: Robustní systém ticketingu pomáhá organizovat a prioritizovat dotazy zákazníků. Nástroj, který si vyberete, by měl nabízet funkce, jako je kategorizace ticketů, přiřazování, sledování a eskalace.
- Integrace: Vyberte si nástroj pro zákaznickou podporu, který se hladce integruje s vaším stávajícím CRM, softwarem helpdesku a dalšími nezbytnými aplikacemi, které používáte každý den.
- Reporting a analytika: Hledejte nástroje, které nabízejí robustní reporting a analytiku. Přehledy o interakcích se zákazníky, dobách odezvy, míře vyřešených případů a metrikách spokojenosti zákazníků vám pomohou identifikovat trendy a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Přizpůsobení a škálovatelnost: Vyberte si přizpůsobitelné nástroje, které se přizpůsobí vašim konkrétním obchodním potřebám a budou škálovatelné s růstem vaší zákaznické základny.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Bezpečnost dat a soulad s předpisy (například GDPR) jsou zásadní. Ujistěte se, že nástroj dodržuje standardní bezpečnostní protokoly a bezpečně nakládá s citlivými informacemi o zákaznících.
- Zpětná vazba od zákazníků a průzkumy: Zkontrolujte, zda nástroj obsahuje funkce pro shromažďování zpětné vazby od zákazníků a provádění průzkumů, protože tyto údaje poskytují cenné informace pro zlepšení vašich služeb a produktů.
- Náklady a podpora: Zvažte náklady na nástroj zákaznické podpory v porovnání s jeho funkcemi a podporou poskytovanou dodavatelem. Ujistěte se, že je k dispozici spolehlivá zákaznická podpora pro případ jakýchkoli problémů nebo dotazů.
10 nejlepších nástrojů pro zákaznickou podporu v roce 2024
Zde je seznam 10 nejlepších nástrojů pro zákaznickou podporu, které v roce 2024 poskytují nejlepší zkušenosti se zákaznickou podporou. Budeme se zabývat jejich nejlepšími funkcemi, omezeními, cenami a hodnoceními.
1. ClickUp
ClickUp je oblíbený komplexní software pro správu projektů. Obsahuje vše, co organizace potřebuje k efektivní správě projektů a hladké spolupráci týmů, včetně řešení zákaznické podpory.
Software pro zákaznickou podporu ClickUp je komplexní řešení zákaznické podpory, které nabízí robustní funkce pro správu zákaznické podpory od začátku do konce. Funkce více přiřazených osob v tomto nástroji vám umožňuje přiřadit k úkolu více osob, pokud k vyřešení problému potřebujete více než jeden názor.
Projednávejte tikety s pracovníky zákaznické podpory v různých týmech, protože pomáhají zrychlit dobu řešení. Například pokud jste stavební firma a dostanete stížnost zákazníka na kvalitu dodávek, zpoždění dodávky a nesprávné fakturace.
ClickUp vám umožňuje rychle označit příslušné členy týmu – produkční tým pro otázky kvality, logistiku pro zpožděné dodávky a finance pro dotazy týkající se fakturace – aby byl problém vyřešen.
Nástroj zákaznické podpory ClickUp má vlastní pole pro sledování úkolů na základě problémů a nativní řešení pro správu vztahů se zákazníky (CRM) pro zlepšení správy vztahů se zákazníky.
Šablona zákaznické podpory ClickUp pomáhá zajistit kvalitní zákaznickou zkušenost. Šablona snižuje náklady na zákaznickou podporu a nabízí rychlejší reakční časy díky funkcím, jako je organizace a prioritizace zákaznických dotazů.
Díky prvkům, jako jsou vlastní stavy, vlastní pole, vlastní zobrazení a správa projektů, šablona podpory zlepšuje zákaznický servis.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte vlastní automatizaci pro konzistentní akce.
- Přidejte k úkolům více přidělených osob pro rychlé řešení.
- Nastavte vlastní pole podle svých potřeb, například přidejte informace o zákaznících a číselná pole pro snadný výpočet.
- Seřaďte úkoly pomocí ClickUp Priorities pomocí čtyř značek – urgentní, vysoká, normální a nízká – a soustřeďte se na to, co je důležité.
- Organizujte úkoly pomocí vlastních značek a aplikujte filtry, abyste měli vše pod kontrolou.
Omezení ClickUp
- Na začátku strmá křivka učení
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 USD za uživatele za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. LiveAgent
LiveAgent začínal jako software pro živý chat a stal se multikanálovým produktem pro zákaznickou podporu.
Platforma nabízí omnichannelovou schránku, která vám pomůže najít konverzace se zákazníky z různých kanálů na jednom místě. LiveAgent také poskytuje možnosti automatizace a integrace pro zvýšení produktivity a zlepšení zákaznické zkušenosti.
Spravujte kanály podpory prostřednictvím e-mailu, chatu, telefonu a sociálních médií pomocí LiveAgent.
Nejlepší funkce LiveAgent
- Více než 130 funkcí pro správu ticketů, více než 200 integrací
- Zvyšuje produktivitu agentů
- Sjednocený pohled na chaty a tikety specifický pro zákazníka
Omezení LiveAgent
- Nemá chatbot.
- Uživatelé hlásí časté poruchy.
Ceny LiveAgent
- Bezplatná zkušební verze k dispozici
- Malý: 9 $ za uživatele za měsíc
- Střední: 29 $ za uživatele za měsíc
- Velký: 49 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: 69 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze LiveAgent
- G2: 4,5/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1500 recenzí)
3. Document360
Document 360 je samoobslužný software pro znalostní bázi, který zefektivňuje proces vytváření, organizování a sdílení znalostí ve vaší organizaci. Jedná se o uživatelsky přívětivou platformu, která klade důraz na poskytování zákaznické podpory prostřednictvím samoobsluhy.
Zaveďte software pro zákaznickou podporu, jako je Document 360, abyste snížili pracovní zátěž týmů zákaznické podpory, zlepšili návštěvnost webových stránek a vylepšili samoobslužné služby pro zákazníky.
Nejlepší funkce Document360
- Filtruje obsah tak, aby zobrazoval relevantní informace.
- Přidává domény pro zvýšení bezpečnosti
- Poskytuje zákazníkům kontextovou pomoc na vyžádání.
- Správa verzí pro efektivní správu obsahu
Omezení Document360
- Integrace s jinými nástroji je složitá.
- Obtížné nastavení
- Žádná mobilní aplikace
Ceny Document 360
- Navždy zdarma
- Standard: 199 $ za projekt za měsíc
- Profesionální: 399 $ za projekt za měsíc
- Podnikání: 529 $ za projekt za měsíc
- Podnik: 799 $ za projekt za měsíc
Hodnocení a recenze Document 360
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
4. Zendesk
Zendesk nabízí řešení podpory pro firmy všech velikostí. Nabídka podpory Zendesk je rozdělena na základní plány podpory a plány balíčku Zendesk.
Základní plány podpory zahrnují sdílenou doručenou poštu a základní nástroje pro spolupráci. Plány sady Zendesk nabízejí další kanály, jako jsou hlasové služby, živý chat, samoobslužné služby, automatizační funkce, nástroje pro zvýšení produktivity a pokročilé funkce, jako jsou chatboty.
S nástrojem Zendesk můžete efektivně spravovat interakce se zákazníky, automatizovat pracovní postupy a poskytovat personalizovanou podporu.
Nejlepší funkce Zendesk
- Více než 100 integrací připravených k okamžitému použití
- Vícekanálová podpora
- Helpdesk a řešení CRM
- Reporting a analytika
Omezení Zendesk
- Primitivní rozhraní
- Pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
Ceny Zendesk
- Bezplatná zkušební verze k dispozici
- Support Team: 19 $ za agenta/měsíc
- Support Professional: 55 USD za agenta/měsíc
- Support Enterprise: 115 USD za agenta/měsíc
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3500 recenzí)
5. Hootsuite
Hootsuite je platforma pro marketing na sociálních médiích, která vám umožňuje poskytovat sociální zákaznický servis. Komunikujte se zákazníky na více sociálních kanálech, sledujte výkonnost kampaní a poskytujte dobrý zákaznický servis pomocí Hootsuite.
Reagujte na dotazy zákazníků, řešte problémy a budujte silné vztahy se zákazníky zefektivněním svých aktivit na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Univerzální schránka sociálních médií
- Plánujte příspěvky na více profilech sociálních médií z jednoho místa.
- Neomezený počet příspěvků u všech tarifů
Omezení Hootsuite
- Nepřehledné rozhraní
- Sociální naslouchání by mohlo být hlubší
- Omezená zákaznická podpora
Ceny Hootsuite
- K dispozici je bezplatná zkušební verze .
- Profesionální: 99 $ měsíčně
- Tým: 249 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,1/5 (více než 4000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3500 recenzí)
6. HiverHQ
HiverHQ je helpdesk založený na Gmailu; jedná se o nástroj zákaznické podpory, který kombinuje e-mail, live chat, helpdesk a hlasovou komunikaci ve vaší Gmailové schránce.
HiverHQ, který je součástí Gmailu, vám pomáhá rychleji a přesněji reagovat na dotazy zákazníků. Vaše týmy zákaznické podpory nemusí ztrácet čas přepínáním mezi několika aplikacemi, aby mohly zákazníkům poskytovat podporu. HiverHQ také nabízí integraci s WhatsApp.
Nejlepší funkce HiverHQ
- Automatické přiřazování živých chatů
- Integrujte s Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira a Salesforce.
- Naplánujte export dat
Omezení HiverQ
- Pro malé podniky může být drahý.
- Někteří uživatelé hlásí časté problémy se zpožděním.
Ceny HiverHQ
- K dispozici je bezplatná zkušební verze .
- Lite: 15 $ měsíčně
- Výhody: 39 $ měsíčně
- Elite: 59 $ měsíčně
- Individuální ceny jsou k dispozici na vyžádání pro firmy s více než 50 uživateli.
Hodnocení a recenze HiverHQ
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
7. Freshdesk
Freshdesk, cloudový software pro zákaznický servis od společnosti Freshworks, poskytuje omnichannelovou podporu. Obsahuje funkce pro správu ticketů, automatizaci, samoobsluhu, přizpůsobení a spolupráci.
Využijte Freshdesk k podpoře svých zákazníků na kanálu podle jejich výběru.
Nejlepší funkce Freshdesk
- Zákaznická podpora založená na umělé inteligenci
- Round-robin směrování
- Robustní automatizace a reporting
- Více než 1000 integrací
Omezení Freshdesk
- Analytické nástroje jsou k dispozici pouze v rámci dražších tarifů.
Ceny Freshdesk
- Navždy zdarma
- Růst: 15 USD za agenta/měsíc
- Výhody: 49 $ za agenta/měsíc
- Podnik: 79 $ za agenta/měsíc
Hodnocení a recenze Freshdesk
- G2: 4,4 (více než 3000 recenzí)
- Capterra: 4,5 (více než 3000 recenzí)
8. Sprout Social
Sprout Social je nástroj zákaznické podpory pro firmy, které přijímají žádosti o podporu prostřednictvím sociálních médií. Použijte Sprout Social ke správě žádostí zákazníků ze všech vašich sociálních kanálů na jednom místě.
Platforma nabízí funkce plánování, které vám umožňují plánovat a publikovat obsah na různých sociálních médiích.
Nejlepší funkce Sprout Social
- AI asistence pro tón a délku odpovědí
- Plánování dostupných optimálních časů odeslání
- Analýzy a reporty
Omezení Sprout Social
- Drahé
- Omezený počet profilů na sociálních médiích v rámci každého plánu
- Strmá křivka učení
Ceny Sprout Social
- K dispozici je bezplatná zkušební verze .
- Standard: 249 $ měsíčně
- Profesionální: 399 $ měsíčně
- Pokročilý: 499 $ měsíčně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 2600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
9. Help Scout
Help Scout nabízí sdílenou doručenou poštu, centrum nápovědy, živý chat, funkce umělé inteligence a další. Poskytuje funkce, jako jsou pracovní postupy a uložené odpovědi, které automatizují manuální úkoly a šetří čas vašeho týmu.
Samoobslužné nástroje, jako je Beacon, umožňují zákazníkům najít odpovědi samostatně, čímž se snižuje objem požadavků na podporu. Help Scout také nabízí robustní reporting, který poskytuje přehled o výkonu a zlepšuje celkovou zkušenost zákazníků i agentů.
Nejlepší funkce Help Scout
- Řešení zákaznických služeb pro ukládání a správu zákaznických dat
- 10 znalostních bází pro organizaci obsahu nápovědy
- Automatizovaný pracovní postup
- Nativní mobilní aplikace
Omezení Help Scout
- Vytváření zpráv je zdlouhavé a obtížné.
- Špatné filtry spamu a možnosti vyhledávání
- Nedostatek nativní telefonické podpory
Ceny Help Scout
- Bezplatná zkušební verze k dispozici
- Standard: 20 $ za uživatele/měsíc
- Plus: 40 $ za uživatele/měsíc
- Výhody: 65 USD za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
10. Intercom
Intercom kombinuje živý chat, chatbot s umělou inteligencí, helpdesk, proaktivní podporu a omnichannelové řešení do jedné platformy.
Intercom vám pomáhá spravovat dotazy zákazníků napříč různými kanály z jednoho místa a pomáhá několika zákazníkům současně. Jeho robustní automatizační funkce vám pomohou zefektivnit opakující se úkoly a zaujmout zákazníky cílenými zprávami.
Nejlepší funkce Intercomu
- AI asistent pro shrnutí konverzací, změnu tónu a rozšíření odpovědí.
- Robustní automatizace a analytika
- Samoobslužná podpora v několika jazycích
- Spravujte veškerou komunikaci se zákazníky z jedné aplikace.
Omezení Intercomu
- Ceny za jedno pracovní místo jsou pro malé podniky a více doplňků nákladnější.
- Prezentace produktů jsou složité
Ceny Intercomu
- Bezplatná zkušební verze k dispozici
- Essential: 39 $ za místo/měsíc
- Pokročilá verze: 99 $ za licenci/měsíc
- Expert: 139 USD za licenci/měsíc
Hodnocení a recenze Intercomu
- G2: 4,5/5 (více než 2800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
Výběr nástroje zákaznické podpory, který vám nejlépe vyhovuje
Výše uvedený seznam nástrojů pro zákaznickou podporu není vyčerpávající, ale zaměřuje se na řadu nástrojů, které budou vyhovovat firmám všech velikostí. Sestavili jsme tohoto průvodce, abychom vám pomohli vybrat nástroje pro zákaznickou podporu, které nejlépe vyhovují vašemu týmu a potřebám zákaznické podpory.
Než se rozhodnete pro konkrétní nástroj, je rozumné ho nejprve vyzkoušet. Využijte bezplatné zkušební verze nebo ukázky a posuďte, zda nástroj odpovídá vašim obchodním potřebám. Porozumějte potřebám a preferencím svého týmu podpory, abyste mohli učinit informované rozhodnutí.
Pokud hledáte komplexní řešení, které vám pomůže s řízením projektů, spoluprací a zákaznickou podporou, ClickUp je tou nejlepší volbou. Software ClickUp Customer je intuitivní a inteligentní a umožňuje vynikající spolupráci mezi týmy.
Díky funkcím, jako je automatizace, umělá inteligence a šablony připravené k použití, umožňuje ClickUp vašemu týmu zákaznické podpory jít ještě o krok dál a rychleji řešit dotazy zákazníků.
ClickUp nabízí řadu funkcí, které pomáhají vašim zákazníkům a týmu podpory, a platformu, na které budou všechny týmy ve vaší organizaci efektivně spolupracovat. Zaregistrujte se a objevte další výhody.