10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro zákaznický servis, které zlepší vaši podporu

Týmy zákaznického servisu čelí mnoha výzvám, od ohromného množství dotazů přes jednání s náročnými zákazníky až po udržování kroku s technologiemi, a to vše při snaze zachovat bezchybnou kvalitu služeb.
Právě v tomto případě přicházejí na pomoc nástroje AI pro zákaznický servis. Jsou vybaveny pokročilými funkcemi, které vám umožní výrazně zvýšit spokojenost zákazníků a snížit zátěž vašich zaměstnanců.
V tomto článku se budeme zabývat hlavními funkcemi 10 nejlepších nástrojů AI pro zákaznický servis. Zdůrazníme také jejich klíčové přednosti a poukážeme na několik nedostatků, abychom vám pomohli vybrat nástroj, který odpovídá vašim cílům a oblasti činnosti.
Co byste měli hledat v nástrojích umělé inteligence pro zákaznický servis?
Čím se nejlepší nástroje AI pro zákaznický servis liší od ostatních? Podívejme se na vlastnosti, na které byste se měli zaměřit:
- Možnosti reportingu: Nástroj by měl nabízet dashboardy pro analýzu zákaznických dat a pomáhat vám získat přehled o průměrných dobách odezvy, výkonu vašeho týmu, interakcích se zákazníky a úrovni spokojenosti se službami.
- Šablony: Měl by nabízet předem připravené šablony, které můžete přizpůsobit různým interakcím a scénářům zákaznického servisu.
- Funkce automatizace: Správná platforma by měla nabízet možnosti přizpůsobení pravidel automatizace pomocí spouštěčů a podmínek, které odpovídají vašim cílům.
- Integrace: Měl by být propojen s oblíbenými platformami pro spolupráci, řízení projektů, CRM a produktivitu, aby byla zajištěna maximální funkčnost.
- Škálovatelnost: Měl by být schopen přizpůsobit se rostoucím požadavkům vaší společnosti a rozšiřující se zákaznické základně.
- Zabezpečení dat: Aplikace by měla chránit informace vašich zákazníků a dodržovat nejpřísnější standardy, aby nedocházelo k jejich narušení.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro zákaznický servis
Analyzovali jsme desítky nástrojů umělé inteligence pro zákaznický servis a vybrali jsme 10, které nabízejí nejvíce funkcí s využitím strojového učení. Podívejte se na náš výběr a najděte si možnost, která splňuje všechny vaše požadavky a pomůže vám posunout zákaznický servis na zcela novou úroveň. ?
1. ClickUp
ClickUp je výkonná platforma pro správu úkolů a projektů pro velké i malé podniky, která nabízí stovky možností pro zefektivnění procesů a podporu růstu vaší společnosti. Je vhodná pro širokou škálu oddělení, včetně zákaznického servisu.
Funkce zákaznického servisu ClickUp vám pomohou stát se šampiónem v oblasti úspěchu klientů – rozdělte své projekty na úkoly a podúkoly, přidejte více přiřazených osob k jedné položce a zanechte komentáře k diskusi o lístcích a problémech se svým týmem.
ClickUp AI je to, co dostalo tuto platformu na náš seznam. Tento asistent psaní poháněný umělou inteligencí vám pomáhá automatizovat opakující se úkoly a generovat poznámky pro zákazníky, e-mailové odpovědi a zprávy o stavu, abyste mohli udržovat prvotřídní kvalitu služeb a zapojení zákazníků.
Místo toho, abyste organizovali procesy zákaznického servisu od nuly, využijte jednu z více než 1 000 šablon ClickUp. Doporučujeme šablonu ClickUp Customer Support Work Breakdown Structure Template (Šablona strukt ury rozdělení práce zákaznické podpory ClickUp) – pomůže vám organizovat a přiřazovat tikety, stanovovat termíny, analyzovat KPI a sledovat výkon. ClickUp má také šablony obsahující AI výzvy a šablony zaměřené na podporu prodeje, CRM, úspěch klientů, zákaznickou cestu a další.
A konečně, špičkové CRM možnosti ClickUp vám umožňují vytvářet databáze zákazníků, stanovovat priority, používat formuláře ClickUp k shromažďování zpětné vazby od zákazníků a centralizovat aktivity v oblasti oslovování zákazníků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadné přidělování úkolů a stanovení priorit
- Funkce CRM pro SaaS a další podniky
- ClickUp AI pro vytváření stavových zpráv, odpovědí klientům, poznámek a programů schůzek
- Více než 15 zobrazení ClickUp pro sledování problémů, informací o zákaznících a pokroku z různých úhlů pohledu.
- Více než 1 000 šablon, včetně operací zákaznické podpory
- Více než 1 000 integrací pro zefektivnění zákaznických dat
Omezení ClickUp
- Počet možností může být pro nové uživatele ohromující.
- Více úrovní v hierarchii úkolů by bylo příjemným doplňkem.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Abbot
Pracuje váš tým zákaznické podpory ve Slacku? Pokud ano, Abbot může být superhrdinou umělé inteligence, kterého potřebujete, aby vám usnadnil práci v oblasti zákaznických služeb. Tento chatbot sleduje vaši aktivitu ve Slacku, monitoruje zákaznické kanály, vyhledává požadavky zákazníků a zobrazuje je na řídicím panelu.
Abbot vám umožňuje nastavit připomenutí pro odpovědi zákazníkům – upozorní vás, pokud jsou dotazy zákazníků stále nevyřízené, a zajistí, že žádný ticket nebude přehlédnut. Shrnuje také konverzace se zákazníky a navrhuje další kroky, aby ušetřil čas a zorganizoval pracovní postupy.
Tento nástroj může také přispět k řešení dotazů zákazníků – použijte dokumentaci k jeho trénování a nechte jej poskytovat přesné a přesné odpovědi na otázky.
Jelikož se chatbot dokonale integruje se Slackem, můžete jej použít k přizpůsobení automatizací a spouštění různých akcí v závislosti na konverzacích se zákazníky. Využijte předem připravené automatizace Abbotu nebo si vytvořte vlastní pomocí JavaScriptu, Pythonu nebo C#.
Díky funkci Insights můžete sledovat objem konverzací a zobrazit nevyřízené tikety nebo ty, které byly otevřeny, vytvořeny a zodpovězeny.
Nejlepší funkce Abbot
- Hladká integrace se Slackem
- Nastavení připomínek pro odpovědi zákazníkům
- Lze je naučit řešit problémy na základě vaší dokumentace zákaznické podpory.
- Výkonné automatizace
Omezení Abbot
- Funguje pouze ve Slacku.
- Vytváření automatizací vyžaduje určité programátorské dovednosti.
Ceny Abbot
- Tým: 49 $/měsíc na jednoho agenta
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Abbot
- Žádné recenze
3. BrightBot
Oživte svůj web a přivítejte návštěvníky pomocí BrightBot – přátelského chatbota poháněného umělou inteligencí. ☀️
Hlavním účelem BrightBot je poskytovat informativní a přesné odpovědi na otázky, které mohou mít lidé při návštěvě vašich webových stránek. Jak to dělá? Nečte myšlenky ani nehádá – vy ho trénujete tím, že ho „krmíte“ informacemi o vaší společnosti.
Po spuštění aplikace BrightBot se v nabídce na levé straně obrazovky zobrazí možnost Training Text (Trénovací text). Vyberte ji a vložte text, který má chatbot používat jako základ pro poskytování informací zákazníkům.
V sekci Publikovat a testovat můžete chatbot vyzkoušet a zjistit, zda odpovídá na dotazy stejně jako lidský zaměstnanec.
Každý zákaznický chat je uložen v sekci Chaty – můžete si prohlédnout všechny minulé i probíhající konverzace. Můžete také kdykoli převzít aktuální diskusi nebo zanechat výzvu, která návštěvníkům umožní vybrat si, zda chtějí chatovat s botem nebo s člověkem.
Nejlepší funkce BrightBot
- Snadné nastavení
- Umožní vám převzít zákaznické chaty
- Snadné školení pro pracovníky podpory a týmy podpory
- Zpracovává rutinní dotazy, zatímco vy se můžete soustředit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou.
Omezení BrightBot
- Omezené množství školicích textů a otázek
- Nedostatek pokročilých možností přizpůsobení
Ceny BrightBot
- Začátek: zdarma
- Rostoucí: 49 $/měsíc na uživatele
- Škálování: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze BrightBot
- Žádné recenze
4. Zigpoll
Pokud chcete být profesionálem v oblasti zákaznického servisu, musíte svým zákazníkům naslouchat, a Zigpoll vám pomůže je slyšet hlasitě a jasně. Tato platforma pro zpětnou vazbu a průzkumy zákazníků vám umožňuje shromažďovat informace od vašich stávajících i potenciálních zákazníků a využívat je k rozvoji vašeho podnikání.
Nabízí několik formátů otázek, které můžete vložit do své webové stránky, od hodnotících škál až po skutečné otázky s textovými poli. Se svými zákazníky můžete také komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo SMS.
Zigpoll se od ostatních nástrojů pro průzkumy a zpětnou vazbu odlišuje svými intuitivními dashboardy, které zpracovávají data z průzkumů a pomáhají vám získat cenné informace o postoji vašich zákazníků k vaší společnosti nebo produktu.
Další vynikající funkcí je osobní AI asistent, který analyzuje data z odpovědí a poskytuje praktické informace. Kromě toho můžete klást otázky v AI chatu Zigpoll, abyste se dozvěděli více o trendech ve vaší společnosti a využili tyto informace pro strategické plánování.
Nejlepší funkce Zigpoll
- Asistent pro zákaznickou podporu využívající umělou inteligenci
- AI chatbot, který reaguje na základě shromážděných obchodních údajů
- Intuitivní panely pro organizaci dotazů zákazníků
- Více formátů otázek
Omezení Zigpoll
- Výrazný rozdíl mezi bezplatným a placeným tarifem
- Logo Zigpoll nelze z průzkumů odstranit.
Ceny Zigpoll
- Lite: Zdarma
- Základní: 10 $/měsíc na uživatele
- Standard: 25 $/měsíc na uživatele
- Plus: 50 $/měsíc na uživatele
- Pro: 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zigpoll
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Product Hunt: 5/5 (méně než pět recenzí)
5. Tiledesk
Zní současné snížení nákladů na zákaznický servis a zvýšení CSAT (skóre spokojenosti zákazníků) jako nemožné? S Tiledeskem se to může stát realitou. Tato open-source konverzační platforma nabízí AI chatboty dostupné 24/7, které můžete zabudovat do svého webu.
Díky chatbotu Tiledesk můžete snížit počet zaměstnanců zákaznického servisu pracujících na živé chatové podpoře. Místo toho je můžete přeřadit na úkoly vyžadující více znalostí a vytvořit tak další hodnotu pro vaše podnikání. Někteří zákazníci mohou trvat na chatování s lidským agentem, a to je v pořádku – Tiledesk vám umožňuje kdykoli se do konverzace zapojit.
Aby vám platforma ušetřila ještě více času, nabízí šablony chatbotů. Najdete je v sekci Bots na vaší nástěnce po přihlášení a vyberte si tu, která odpovídá vašim záměrům.
Nechcete používat šablonu? Chatbot Design Studio od Tiledesk vám umožní vytvořit si vlastní chatboty bez znalosti programování – experimentujte a vytvořte si řešení, které bude perfektně vyhovovat vašim potřebám. ?
Nejlepší funkce Tiledesk
- Snadno nasaditelné chatboty s umělou inteligencí
- Šablony chatbotů s umělou inteligencí
- Nástroj pro návrh chatbotů bez nutnosti programování
- Lidští agenti mohou kdykoli převzít konverzace se zákazníky.
Omezení Tiledesk
- Strmější křivka učení pro začínající uživatele
- Platforma by mohla být rychlejší.
Ceny Tiledesk
- Navždy zdarma
- Základní: 225 €/rok (zahrnuje čtyři licence a 800 konverzací)
- Premium: 790 €/rok (zahrnuje 15 licencí a 3 000 konverzací)
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Tiledesk
- Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- GetApp: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
6. Yuma AI
Pokud jste obchodník na Shopify a používáte Gorgias nebo Zendesk, Yuma AI může být perfektním doplňkem vašeho procesu zákaznického servisu. Tato platforma založená na umělé inteligenci vám umožňuje automatizovat odpovědi na dotazy a zvýšit tak spokojenost zákazníků.
Yuma AI prohledává dotazy zákazníků a navrhuje návrh odpovědi. Pokud se nic neobjeví, znamená to, že platforma „nezná“ odpověď na dotaz a nechá to na lidském agentovi. To zefektivňuje pracovní postupy a pomáhá lidským agentům rozdělit si práci s Yuma AI, přičemž opakující se rutinní požadavky nechávají na nástroji.
Další možností, kterou oceníte, je přizpůsobení stylu psaní – platforma se naučí váš styl z předchozích ticketů a použije jej k „naučení“ se, jak psát v souladu s hlasem vaší značky.
Yuma AI dokáže shrnout konverzace, poskytnout přehled a vyřídit požadavky jedním kliknutím. A co je nejlepší, „mluví“ 15 jazyky, takže můžete oslovit zákazníky po celém světě. ?
Nejlepší funkce Yuma AI
- Určeno pro uživatele Shopify.
- Přizpůsobí se vašemu stylu psaní, aby zajistil konzistentnost hlasu značky.
- Shrnuje konverzační vlákna
- Mluví 15 jazyky
Omezení Yuma AI
- Omezené integrace
- Zvyknutí si na platformu může nějakou dobu trvat.
Ceny Yuma AI
- Starter+: 99 $/měsíc (1–3 místa)
- Pro: 195 $/měsíc (1–10 míst)
- Evolve: 495 $/měsíc (1–20 míst)
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Yuma AI
- Product Hunt: 5/5 (méně než 10 hlasů)
7. QuickReplai
Zástupci zákaznického servisu často čelí dvěma výzvám – zpožděným reakcím a obrovskému množství dotazů. QuickReplai může tyto problémy zmírnit pomocí funkcí umělé inteligence, které zrychlují reakce zákazníků a zbavují je stresu.
Tato aplikace nemá za cíl nahradit zástupce zákaznického servisu. Namísto toho jim pomáhá být efektivnější tím, že navrhuje nejlepší odpovědi na příchozí zprávy.
QuickReplai využívá velmi výkonné algoritmy umělé inteligence ke skenování vašich zpráv nebo screenshotů – nejen jejich obsahu, ale i stylu a tónu. Aplikace tyto informace využívá k nabídce užitečných odpovědí, které můžete přizpůsobit nebo použít v původní podobě.
V závislosti na image vaší společnosti můžete do svých odpovědí přidávat samolepky a emodži, abyste dosáhli osobnějšího přístupu.
QuickReplai kombinuje jednoduchost s robustními komunikačními možnostmi, takže je vhodný jak pro jednotlivce, tak pro malé firmy i velké podniky. ?
Nejlepší funkce QuickReplay
- Zkracuje dobu odezvy
- Zachytí váš styl psaní a tón
- Umožňuje přizpůsobit odpovědi
- Zvyšuje efektivitu týmů zákaznické podpory
Omezení QuickReplai
- Nedostatek integrace
- Žádné uživatelské recenze, protože produkt ještě není k dispozici (stav k říjnu 2024).
Ceny QuickReplai
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze QuickReplai
- Žádné recenze
8. ZenCall
Pomozte svým agentům najít vnitřní klid s ZenCall – nástrojem pro správu telefonních hovorů využívajícím umělou inteligenci. ?
Tato praktická aplikace přijímá telefonní hovory za vás a zpracovává je podle pokynů, které jí zadáte. Jakmile AI agent přijme hovor, budete o tom informováni prostřednictvím aplikace ZenCall, textové zprávy nebo e-mailu. Aplikace přepíše hovory do textové podoby, abyste si je mohli přečíst, kdykoli se vám to hodí. Samozřejmě si hovory můžete také poslechnout.
Fantastickou vlastností této platformy jsou její neomezené rychlé testy. Můžete experimentovat a ujistit se, že váš AI call agent poskytuje požadované odpovědi.
ZenCall může dokonce zasílat zákazníkům odkazy prostřednictvím textových zpráv, což vám umožní zefektivnit objednávání, rezervace nebo plánování schůzek.
Aplikaci můžete použít k přesměrování hovorů – agent AI přesměruje hovory konkrétní osobě nebo oddělení, aby usnadnil vaše procesy zákaznického servisu.
ZenCall je k dispozici ve více než 50 jazycích, což vám dává možnost poskytovat výjimečný zákaznický servis na různých trzích.
Nejlepší funkce ZenCall
- Zpracování přirozeného jazyka
- Přesměrování hovorů
- Neomezené rychlé testy
- Lze odesílat odkazy prostřednictvím textových zpráv, aplikace nebo e-mailu.
Omezení ZenCall
- K dispozici pouze jako mobilní aplikace.
- Bezplatný tarif nabízí omezenou funkčnost.
Ceny ZenCall
- Starter: zdarma (30 hovorů měsíčně)
- Pokročilá: 49 $/měsíc na uživatele (200 hovorů za měsíc)
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele (500 hovorů za měsíc, poté 0,19 $ za hovor)
Hodnocení a recenze ZenCall
- Žádné recenze
9. Brainfish
Na trhu je spousta nástrojů umělé inteligence pro zákaznický servis, ale žádný z nich se nevyrovná Brainfish. ?
Tato platforma pro zákaznický obsah založená na umělé inteligenci čerpá informace z vaší znalostní báze a využívá je k tomu, aby během několika sekund s jistotou odpovídala na dotazy zákazníků. Používání aplikace nemůže být jednodušší – přejděte na domovskou stránku, stiskněte Vytvořit nový článek, publikujte jej a Brainfish si jej okamžitě zapamatuje, aniž by bylo nutné školení nebo čekání.
Opakujte tento proces, dokud nenahráte celou znalostní bázi, a proměňte Brainfish v výkonné řešení pro zákaznický servis a správu klientů.
Co když vaši zákazníci chtějí chatovat s živým člověkem? Brainfish nabízí možnosti volání, e-mailování nebo chatování s živým agentem.
Díky výkonným analytickým funkcím platformy můžete porozumět chování zákazníků a najít způsoby, jak zvýšit relevanci svých odpovědí.
Nejlepší funkce Brainfish
- Snadné nastavení
- Robustní analytické možnosti
- Může kdykoli přesměrovat zákazníky na lidského agenta.
- Několik možností podpory (e-mail, chat, telefon a ticket)
Omezení Brainfish
- Významné rozdíly mezi plánem Basic a Growth
- Více integrací by bylo plusem.
Ceny Brainfish
- Základní: 59 $/měsíc (400 uživatelů)
- Růst: Od 64 $/měsíc (pro 100 uživatelů)
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Brainfish
- Product Hunt: 5/5 (méně než pět recenzí)
10. MeyaGPT
MeyaGPT je kompletní balíček AI pro zákaznický servis založený na nejnovějším modelu OpenAI gpt. -3. 5-turbo Learn Language Model (LLM). Nabízí přizpůsobitelnost, flexibilitu, integraci a funkce, které vám pomohou zlepšit rychlost a kvalitu odpovědí na dotazy.
Nastavení MeyaGPT nevyžaduje znalosti programování – použijte jeden z datových zdrojů podporovaných platformou, aby mohla získat informace o vaší společnosti. Projděte svůj web, odešlete sitemap nebo přidejte požadovaný text ručně. ✨
Na rozdíl od mnoha jiných chatbotů vám MeyaGPT umožňuje vložit chatovací rozhraní do vaší webové stránky a mobilní aplikace, takže zákazníci k němu mají přístup z jakéhokoli zařízení.
Díky výkonné integraci s aplikacemi pro zasílání zpráv, jako jsou Messenger a WhatsApp, a platformami CRM, jako jsou Salesforce a Zendesk, můžete rozšířit funkčnost chatbota a vytvořit výkonný nástroj pro zákaznický servis.
Rámec MeyaGPT je rozšiřitelný pomocí Pythonu a BFML, takže můžete chatbot přizpůsobit a upravit podle potřeb vaší společnosti.
Nejlepší funkce MeyaGPT
- Chatbot pro webové stránky a mobilní aplikace
- Nastavení bez nutnosti programování
- Integrace s oblíbenými komunikačními a CRM platformami
- Lze konfigurovat pomocí BFML a Pythonu.
Omezení MeyaGPT
- Relativně vysoké ceny
- Osvojení všech možností může nějakou dobu trvat.
Ceny MeyaGPT
- Dev: 99 $/měsíc (bez ročního plánu, až 500 aktivních uživatelů měsíčně)
- Pro: 799 $/měsíc (až 5 000 aktivních uživatelů měsíčně)
- Partner: 2 500 $/měsíc (až 15 000 aktivních uživatelů měsíčně)
*Uvedené ceny za plány Pro a Partner se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze MeyaGPT
- Product Hunt: 5/5 (méně než pět recenzí)
Software pro zákaznickou podporu s umělou inteligencí: Poskytněte svým klientům ten nejlepší zážitek
Zákaznický servis je intenzivní, nepředvídatelná a dynamická oblast – vyžaduje flexibilitu a schopnost rychle reagovat na potřeby a požadavky vašich zákazníků.
Uvedené nástroje umělé inteligence vám pomohou snadno vyřídit všechny druhy dotazů. Ušetří vám čas, zvýší produktivitu a především posílí spokojenost zákazníků.
Pokud chcete nástroj AI pro zákaznický servis s výkonnými možnostmi PM a CRM pro zefektivnění řízení operací, zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a revolučně změňte svůj zákaznický servis!