15 nejlepších platforem pro podporu prodeje v roce 2025

Prodejní týmy se připravují na dosažení nových výšin v roce 2024 a jedna věc je jistá: zastaralé přístupy v dnešním neustále se měnícím trhu nestačí. Klíčem k dosažení bezprecedentního úspěchu je využití špičkových nástrojů pro podporu prodeje, které vašemu prodejnímu týmu umožní podávat nejlepší výkony.
Dny zdlouhavých manuálních procesů a promarněných příležitostí jsou pryč. Z těchto 15 nejlepších nástrojů a aplikací pro podporu prodeje si vaši obchodní zástupci mohou vybrat ty, které jim nejlépe vyhovují, a dosáhnout nebývalého úspěchu. Od zefektivněných pracovních postupů po poznatky založené na datech – připravte se na to, že plně využijete potenciál svých prodejních týmů.
Co jsou platformy pro podporu prodeje?
Software pro podporu prodeje je výkonný nástroj navržený ke zvýšení efektivity a účinnosti prodejního procesu společnosti. Překlenuje propast mezi marketingem a prodejem tím, že poskytuje centralizovanou platformu, která obsahuje veškerý relevantní obsah, data a nástroje nezbytné pro úspěšné provádění prodeje.
Co byste měli hledat v platformě pro podporu prodeje?
Hledáte ten správný nástroj pro podporu prodeje, který vám pomůže zjednodušit procesy a zkrátit prodejní cyklus? Tyto faktory pomohou vašim obchodním zástupcům vybrat tu nejlepší možnost pro vaši organizaci z řady nástrojů pro prodejní inteligenci dostupných na trhu.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní je klíčové pro rychlé osvojení vašimi obchodními zástupci. Zajišťuje, že nástroj pro podporu prodeje je snadno ovladatelný a srozumitelný, což zkracuje dobu potřebnou k osvojení a zvyšuje celkovou efektivitu.
- Hledejte nástroje pro podporu prodeje, které nabízejí hladkou integraci s vaším stávajícím technologickým vybavením, jako jsou CRM systémy a komunikační platformy. Integrace zefektivňuje pracovní postupy, zajišťuje konzistenci dat a šetří čas tím, že obchodním zástupcům odpadá ruční přenos dat mezi aplikacemi.
- Správa a organizace obsahu: Upřednostněte nástroje pro podporu prodeje, které usnadňují správu a organizaci obsahu a umožňují vašim obchodním zástupcům snadný přístup k relevantním prodejním materiálům. Efektivní správa obsahu zajišťuje, že váš prodejní tým může rychle najít správné zdroje na podporu svých prodejních aktivit, což vede k lepším interakcím se zákazníky.
- Možnosti přizpůsobení a personalizace: Vyberte si nástroje pro podporu prodeje, které umožňují přizpůsobení a personalizaci tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám a pracovním postupům vašeho týmu. Každý prodejní tým funguje jinak a flexibilita přizpůsobení aplikace vašim procesům maximalizuje její účinnost.
- Funkce pro analýzu prodeje a reporting: Hledejte nástroje pro podporu prodeje, které vašim obchodním zástupcům poskytují robustní funkce pro analýzu a reporting. Tyto nástroje vám umožní sledovat výkonnost vašeho prodejního týmu, identifikovat úspěšné strategie a určit oblasti, které je třeba zlepšit. Informace založené na datech umožňují lepší rozhodování a pomáhají zvýšit celkovou produktivitu prodeje.
- Bezpečnostní opatření: Vyberte si nástroje pro podporu prodeje, které kladou důraz na bezpečnost, aby chránily citlivá prodejní data a informace o klientech. Aplikace pro podporu prodeje mohou obsahovat proprietární informace, data zákazníků a důvěrné prodejní strategie. Silná bezpečnostní opatření zabraňují neoprávněnému přístupu a potenciálnímu úniku dat, čímž zajišťují bezpečnost vaší firmy a zákazníků.
Uživatelsky přívětivá a integrovaná aplikace s efektivní správou obsahu, možnostmi přizpůsobení, robustními analytickými nástroji a špičkovou bezpečností zvýší produktivitu vašeho prodejního týmu, zlepší prodejní výkonnost a v konečném důsledku přinese vaší firmě výjimečné výsledky.
15 nejlepších platforem pro podporu prodeje, které lze použít v roce 2024 (bezplatné i placené)
1. ClickUp
Nejlepší aplikace pro podporu prodeje s bezplatnými funkcemi
ClickUp se osvědčil jako revoluční nástroj, který nabízí komplexní sadu funkcí, které zefektivňují prodejní procesy, zlepšují spolupráci týmů a zvyšují produktivitu na dosud nevídanou úroveň. Jeho intuitivní rozhraní a přizpůsobitelné možnosti vyhovují jedinečným potřebám každého prodejního profesionála, což z něj činí nástroj, který se dokáže skutečně přizpůsobit požadavkům každého týmu.
S ClickUp mohou obchodní manažeři snadno přidělovat úkoly, sledovat pokrok a získávat cenné informace o výkonu svého týmu. Centralizuje komunikaci, zajišťuje, že všichni členové týmu jsou na stejné vlně, a umožňuje jim uzavírat obchody rychleji a efektivněji. Rozlučte se s těžkopádnými tabulkami, zamotanými e-mailovými řetězci a promarněnými příležitostmi – ClickUp se o vše postará!
Co však ClickUp odlišuje od konkurence, je jeho neustálé úsilí o inovace. Tým ClickUp platformu neustále aktualizuje a vylepšuje, aby udržel náskok před konkurencí a přizpůsoboval se měnícím se potřebám prodejců po celém světě. Od svého uvedení na trh až po současnost si ClickUp vydobyl reputaci spolehlivého a inovativního spojence prodejců po celém světě.
Nejlepší funkce ClickUp
- CRM od ClickUp vám umožňuje spravovat všechny vaše interakce a vztahy na jednom místě. Navíc se snadno integruje s dalšími existujícími CRM nástroji.
- Šablona průvodce prodejní strategií ClickUp pomáhá prodejním týmům dokumentovat jejich strategii podpory prodeje, aby mohly zvýšit tržby a zefektivnit prodejní operace.
- ClickUp slouží jako centrum pro všechny potřeby projektového řízení, od komunikace v reálném čase, spolupráce, sdílení dokumentů a dalšího.
- ClickUp má funkci pro správu času, která pomáhá dlouhodobě zvyšovat efektivitu a přiřazovat přesné časové rámce pro různé úkoly v oblasti podpory prodeje.
- S ClickUp máte přístup k desítkám šablon pro prodej a CRM, které vyhovují vašim obchodním potřebám, a můžete ušetřit čas pomocí jediného nástroje pro podporu prodeje. Vyzkoušejte šablonu prodejního procesu ClickUp a začněte!
Omezení ClickUp
- Ne všechny zobrazení jsou k dispozici v mobilní aplikaci.
- Mnoho výkonných nástrojů pro spolupráci může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: K dispozici jsou individuální ceny
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Ambice
Nejlepší nástroj pro podporu prodeje a produktivity
Ambition je platforma pro řízení prodeje přizpůsobená tak, aby zvyšovala efektivitu a produktivitu prodejních týmů. Je navržena tak, aby zajistila transparentnost a odpovědnost v prodejním procesu, a nabízí širokou škálu funkcí zaměřených na sledování, analýzu a motivaci výkonu.
S Ambition mohou vedoucí prodeje nastavit přizpůsobené cíle a měřítka pro členy svého týmu a vizualizovat pokrok pomocí dynamických dashboardů. Gamifikační funkce platformy přidávají prvek soutěže a vzrušení, což motivuje jednotlivé obchodní zástupce k dosažení a překonání svých cílů.
Díky integraci s různými nástroji CRM zajišťuje Ambition sledování dat v reálném čase a nabízí praktické informace, které pomáhají při podpoře prodeje. Analytická složka také pomáhá identifikovat trendy a oblasti, které je třeba zlepšit, a podporuje kulturu neustálého učení a růstu.
Celkově lze říci, že Ambition slouží jako komplexní nástroj pro prodejní organizace různých velikostí, které se snaží vytvořit angažovanější, motivovanější a úspěšnější prodejní sílu.
Nejlepší funkce Ambition
- Získejte přístup k monitorům KPI, statistikám rezervací a záznamům hovorů, které usnadňují měření pokroku.
- Motivační pobídky pro obchodní zástupce v reálném čase
- Automatizované coachingové operace
- Komunikace v rámci aplikace
Omezení ambicí
- Občasné zpoždění mezi zahájením akce a jejím zobrazením v aplikaci
- Příliš mnoho filtrů
- Neohrabaná integrace Salesforce ve srovnání s jinými nástroji pro podporu prodeje
Ceny podle ambicí
- Kontaktujte Ambition pro informace o cenách.
Hodnocení zákazníků Ambition
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 15 recenzí)
3. EngageBay
Nejlepší nástroj pro podporu prodeje typu „vše v jednom“
EngageBay slouží jako komplexní nástroj pro podporu prodeje, marketing a CRM. Jedná se o praktický nástroj pro podporu prodeje pro startupy, které hledají funkčnost a cenovou dostupnost v jednom softwaru. S EngageBay mohou malé a střední podniky získávat, oslovovat a udržet si své ideální zákazníky.
Od e-mailových kampaní po příspěvky na sociálních sítích – tato platforma umožňuje uživatelům plánovat a spravovat různé marketingové aktivity. EngageBay poskytuje komplexní sadu nástrojů pro správu prodeje a podporu růstu. Je navržen tak, aby poskytoval jasný přehled o prodejních kanálech a sledoval interakce se zákazníky.
Komponenta CRM systému EngageBay centralizuje všechny informace o zákaznících, usnadňuje komunikaci a podporuje vztahy.
Nejlepší funkce EngageBay
- Cenově dostupné tarify
- Reagující zákaznická podpora
- Panel úkolů, který slouží také jako nástroj pro sledování projektů
- Snadné nastavení webových stránek
- Plně funkční CRM
Omezení EngageBay
- Dodatečné poplatky za doplňkové funkce
- Funkce synchronizace e-mailů není k dispozici u tarifů nižších než Pro.
- Některé funkce jsou v mobilní verzi omezené.
- Jen málo šablon pro obsah pro podporu prodeje
Ceny EngageBay
- Zdarma: 0 $
- Základní: 12,74 $/uživatel/měsíc
- Růst: 42,49 $/uživatel/měsíc
- Pro: 84,99 $/uživatel/měsíc
Hodnocení zákazníků EngageBay
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Podívejte se na tyto aplikace pro prodej!
4. Fision
Nejlepší nástroj pro správu prodejního obsahu
Společnost Fision nabízí ucelený přístup k podpoře prodeje a automatizaci marketingu a zaměřuje se na posílení konzistence značky a zrychlení prodejního procesu.
Platforma usnadňuje tvorbu, distribuci a sledování přizpůsobeného digitálního prodejního obsahu a zajišťuje soulad mezi marketingovými a prodejními týmy.
Díky rozsáhlé knihovně předem schválených značkových aktiv a šablon pomáhá Fision udržovat jednotný vzhled a sdělení ve všech komunikacích.
Jeho automatizační funkce umožňují cílené kampaně a personalizaci oslovování různých segmentů zákazníků a fází nákupního procesu.
Integrace se stávajícími systémy CRM poskytuje informace v reálném čase o zapojení zákazníků a účinnosti obsahu.
Analytické nástroje v rámci Fision podporují průběžnou optimalizaci, zdůrazňují to, co rezonuje s publikem, a navrhují oblasti, které je možné vylepšit. Celkovým cílem platformy je překlenout propast mezi marketingovými a prodejními týmy a vytvořit efektivní přístup k oslovování potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Fision
- Reagující tým podpory
- Přizpůsobitelná platforma pro podporu prodeje
- Přístup k analytice kampaní
- Řešení pro správu digitálních aktiv
Omezení Fision
- Na webových stránkách společnosti Fision nejsou zveřejněny žádné cenové plány.
Ceny Fision
- Kontaktujte společnost Fision ohledně cen
Hodnocení zákazníků Fision
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
5. Dialpad
Nejlepší pro cloudovou komunikaci
Společnost Dialpad, specializující se na cloudovou komunikaci, nabízí platformu pro podporu prodeje, která sjednocuje hlasové, video, textové a konferenční služby napříč zařízeními. Je navržena tak, aby se přizpůsobila způsobu práce moderních prodejních a marketingových týmů a poskytovala flexibilitu a dostupnost, ať už v kanceláři nebo při práci na dálku.
Funkce hlasové inteligence založená na umělé inteligenci v rámci Dialpadu přepisuje hovory v reálném čase a nabízí informace a analýzy, které pomáhají firmám činit rozhodnutí na základě dat. Díky integraci s oblíbenými nástroji pro produktivitu a spolupráci si klade za cíl zefektivnit komunikaci v organizacích všech velikostí.
Prioritou je také bezpečnost, která je zajištěna šifrováním na podnikové úrovni a dodržováním standardů. Díky své univerzálnosti a uživatelsky přívětivému rozhraní je Dialpad oblíbenou volbou pro společnosti, které chtějí vylepšit svou komunikační infrastrukturu.
Nejlepší funkce Dialpadu
- Reagující zákaznická podpora
- Hladká integrace s Microsoft Teams a G Suite
- Snadná navigace
- Intuitivní uživatelské rozhraní
Omezení Dialpadu
- Žádná bezplatná verze
Ceny Dialpadu
- Obchodní komunikace Standard: 15 $/měsíc na uživatele Pro: 25 $/měsíc na uživatele Enterprise: Ceny na vyžádání u společnosti Dialpad
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny získáte po kontaktování společnosti Dialpad.
- AI schůzky Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele Business: 15 $/měsíc na uživatele
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- AI kontaktní centrum Pro: Pro informace o cenách kontaktujte Dialpad Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Dialpad
- Pro: Pro informace o cenách kontaktujte Dialpad.
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte Dialpad.
- AI sales center Pro: Pro informace o cenách kontaktujte Dialpad Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Dialpad
- Pro: Pro informace o cenách kontaktujte Dialpad.
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte Dialpad.
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny si vyžádejte u společnosti Dialpad.
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: Pro informace o cenách kontaktujte Dialpad.
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte Dialpad.
- Pro: Pro informace o cenách kontaktujte Dialpad.
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte Dialpad.
Hodnocení zákazníků Dialpad
- G2: 4,3/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 490 recenzí)
6. Showpad
Nejlepší systém pro správu prodejního obsahu
Showpad je platforma, která spojuje prodejní obsah, připravenost a zapojení do jediného výkonného nástroje.
Snaží se překlenout propast mezi nástroji pro podporu prodeje a marketingem tím, že nabízí funkce, které týmům umožňují efektivněji sdílet obsah pro podporu prodeje a komunikovat se zákazníky osobnějším způsobem.
Díky informacím a analýzám poskytuje Showpad cennou zpětnou vazbu o výkonu obsahu a pomáhá organizacím pochopit, jaké materiály pro podporu prodeje rezonují u jejich publika. Platforma také nabízí moduly školení a koučování, které zajišťují, že prodejní týmy jsou dobře připravené a sladěné s cíli společnosti.
Integrace s různými systémy CRM a systémy pro správu obsahu pro podporu prodeje zvyšuje jeho pohodlí a umožňuje jednotnější pracovní postupy pro podporu prodeje.
Zlepšením spolupráce a poskytnutím nástrojů potřebných pro dynamičtější a informovanější prodejní proces se Showpad snaží zvýšit efektivitu a úspěšnost prodejních týmů napříč odvětvími.
Nejlepší funkce Showpadu
- Showpad „SharedSpaces“ pro spolupráci v reálném čase na obsahu pro podporu prodeje
- Snadná navigace v obsahu
- Dobře se integruje s dalšími důležitými nástroji pro zlepšení pracovního postupu.
- Automatizované zaškolování a koučování
- Získejte přístup k datovým informacím o vašich materiálech pro podporu prodeje.
Omezení Showpadu
- Hledání značek může být trochu obtížné.
- Omezený výběr designů pro váš obsah pro podporu prodeje
Ceny Showpadu
- Nezbytné: Ohledně cen kontaktujte Showpad.
- Plus: Kontaktujte Showpad pro informace o cenách
- Ultimate: Ceny vám sdělí společnost Showpad.
Hodnocení zákazníků Showpad
- G2: 4,6/5 (více než 1600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
7. Cloze
Nejlepší pro řízení prodejních vztahů
Platforma Cloze, navržená pro zefektivnění správy vztahů, funguje jako osobní asistent pro vaše profesionální kontakty. Automaticky sleduje vaše interakce napříč různými kanály, jako jsou e-maily, telefonní hovory a sociální média, a shromažďuje všechny informace pro podporu prodeje do jednoho jednotného přehledu.
Tímto způsobem Cloze pomáhá uživatelům spravovat jejich vztahy s klienty, zákazníky a kolegy bez manuální práce, která je obvykle nutná. Nabízí inteligentní připomenutí a praktické informace, díky kterým budete mít přehled o důležitých termínech, následných krocích a dalších klíčových úkolech.
Analytické a reportovací nástroje Cloze poskytují podrobný přehled o vašich vztazích a interakcích, což umožňuje lepší rozhodování a stanovení priorit.
Nejlepší funkce Cloze
- Následná upomínka, abyste nezapomněli odeslat obsah pro podporu prodeje ve správný čas.
- Možnost zaznamenávat schůzky
- Sledování e-mailů a zpráv
- Funkce mobilní aplikace a integrace s Macem
- Integrace s Evernote a Dropbox
Omezení Cloze
- Přílišné zaměření na integraci s Googlem při zanedbávání dalších důležitých nástrojů, jako jsou Asana a Trello.
- Cena může být pro malé týmy poněkud vysoká.
- Pracovní postup je ve srovnání s jiným softwarem pro podporu prodeje poněkud neohrabaný.
Ceny Cloze
- Cloze Pro: 17 $/měsíc na uživatele
- Business Silver: 21 $/měsíc na uživatele
- Business gold: 29 $/měsíc na uživatele
- Business platinum: 42 $/měsíc na uživatele
Hodnocení zákazníků Cloze
- G2: 3,75 (30+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 10 recenzí)
8. Outreach
Nejlepší platforma pro prodejní aktivity
Outreach je přední platforma pro prodejní aktivity, která nabízí více než jen komunikaci s potenciálními zákazníky. Díky jedinečným funkcím pro podporu prodeje, jako je plánování sekvencí, A/B testování zpráv a integrované nástroje pro spolupráci, umožňuje vašemu prodejnímu týmu navrhovat personalizovanější a efektivnější strategie zapojení zákazníků.
Analytické nástroje platformy nabízejí hluboké porozumění chování potenciálních zákazníků a prodejní výkonnosti, což umožňuje neustálé zdokonalování a zlepšování prodejních taktik.
Kromě toho schopnost Outreach integrovat se s jiným softwarem pro podporu prodeje, včetně CRM systémů a platforem pro automatizaci marketingu, vytváří jednotný a zefektivněný prodejní proces. Specializované školení a podpůrné služby nabízené platformou dále pomáhají obchodním zástupcům dosahovat jejich cílů, což z Outreach činí univerzální řešení pro organizace, které se snaží zlepšit své školení v oblasti prodeje.
Nejlepší funkce Outreach
- Několik možností časových pásem pro správu vztahů se zákazníky s potenciálními zákazníky po celém světě.
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Dobře se propojuje s jinými řešeními
- Možnost vytvářet drip kampaně a automatizovat sekvence pro prodejní obsah
- Snadné vytváření plánů e-mailů
Omezení dosahu
- Vyhledávání v systému může být trochu obtížné.
- Ve srovnání s jiným softwarem pro podporu prodeje je zde vysoká náročnost na zaučení.
- Funkce vyskakovacích připomínek občas zaostává.
- Hromadné e-maily nelze vytvářet tak snadno, jak byste si možná přáli.
Ceny Outreach
- Standard: Pro informace o cenách kontaktujte Outreach.
- Profesionální: Pro informace o cenách kontaktujte Outreach.
Hodnocení zákazníků Outreach
- G2: 4,3/5 (více než 3100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (280 recenzí)
9. Salesloft
Nejlepší pro automatizaci prodejních procesů
Díky zaměření na automatizaci pracovních postupů umožňuje Salesloft obchodním zástupcům vytvářet personalizované sekvence interakcí, což šetří drahocenný čas a zajišťuje konzistentnost.
Sledování a analýza e-mailů v reálném čase od společnosti Salesloft poskytuje obchodním zástupcům informace o zapojení a reakcích zákazníků, což umožňuje obchodním týmům podle potřeby doladit svůj přístup.
Integrace s hlavními CRM systémy a dalšími obchodními nástroji zajišťuje plynulý tok informací v různých fázích prodejního cyklu.
Platforma navíc nabízí funkce pro koučování a rozvoj, které pomáhají v profesním růstu vedoucích pracovníků v oblasti prodeje.
Díky důrazu na zlepšení vaší strategie podpory prodeje a její účinnosti prostřednictvím kombinace automatizace, analytiky a školení prodeje je Salesloft cenným přínosem pro moderní manažery prodeje.
Nejlepší funkce Salesloft
- Přístup k přednastaveným šablonám pro nabídky a CRM
- Integrace odkazu Calendly pro schůzky s potenciálními zákazníky
- Snadno vytvářejte drip kampaně
- Importovat šablonu e-mailu
- Možnost sledovat hovory a e-maily
- Hladká integrace s jinými aplikacemi
Omezení Salesloft
- Telefonní volič se někdy zasekne
- Jeho integrace se SalesForce není nejčistší.
- Někteří uživatelé hlásí potíže s rozšířením prohlížeče.
Ceny Salesloft
- Základní informace: Ceny vám sdělí společnost Salesloft.
- Pokročilé: Ceny vám sdělí společnost Salesloft.
- Premier: Ceny vám sdělí společnost Salesloft.
Hodnocení zákazníků Salesloft
- G2: 4,5/5 (více než 3600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
10. Highspot
Nejlepší software pro školení v oblasti podpory prodeje
Highspot nabízí řadu funkcí, které vašemu prodejnímu týmu umožní efektivněji komunikovat se zákazníky. Zahrnuje nástroje pro správu obsahu, školení prodeje, koučování a správu vztahů se zákazníky, které vytvářejí jednotnou platformu pro úspěšný prodej.
Funkce optimalizace obsahu společnosti Highspot zajišťuje, že obchodní zástupci mají přístup k nejrelevantnějšímu a nejúčinnějšímu obsahu pro podporu prodeje, což umožňuje poutavější interakce s potenciálními zákazníky.
Jeho vyhledávání a doporučení založené na umělé inteligenci dále zjednodušují vyhledávání obsahu a zajišťují, že správný prodejní obsah je vždy po ruce.
Highspot také poskytuje podrobné analýzy využití prodejního obsahu a zapojení kupujících, což umožňuje průběžné zdokonalování vaší strategie podpory prodeje.
Díky interaktivním modulům pro školení prodejců a podpoře v reálném čase je platforma Highspot navržena tak, aby vybavila váš prodejní tým nástroji, které potřebuje k tomu, aby vynikl v dnešním konkurenčním tržním prostředí.
Nejlepší funkce Highspot
- Sdílení obrazovky
- Import obsahu
- Vytvořte si vlastní zprávu o interakci s potenciálními zákazníky.
- Přístup k aktualizované knihovně zdrojů
- Doporučení založená na umělé inteligenci
- Interní spolupráce
Omezení Highspot
- Naučit se vše potřebné může nějakou dobu trvat.
Ceny Highspot
- Kontaktujte Highspot pro informace o cenách.
Hodnocení zákazníků Highspot
- G2: 4,7/5 (více než 1000 hodnocení)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
11. Gong
Nejlepší pro produktivitu prodeje
Gong je nástroj pro podporu prodeje, který byl navržen s cílem zlepšit efektivitu a produktivitu prodeje. Využívá analýzu konverzací k poskytování informací o výkonu prodejních hovorů a schůzek, což pomáhá pochopit, co v interakcích se zákazníky funguje a co ne.
Nejlepší funkce Gongu
- Gong nabízí zachycování, přepis a analýzu prodejních hovorů a schůzek v reálném čase, poskytuje informace a efektivně školí prodejní týmy.
- Gong je kompatibilní s oblíbenými systémy CRM.
- Platforma nabízí funkci sledování obchodů, která pomáhá prodejním týmům pochopit, kde se nacházejí v prodejním cyklu.
Omezení Gongu
- Chybí integrace s některými populárními prodejními nástroji.
- Někteří uživatelé hlásili, že přepisy nejsou stoprocentně přesné.
Ceny Gong
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků Gong
- G2: 4,7/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 520 recenzí)
12. LeadLoft
Nejlepší pro generování potenciálních zákazníků
LeadLoft je komplexní nástroj pro podporu prodeje, který pomáhá firmám urychlit proces generování potenciálních zákazníků. Nabízí integrovanou platformu, na které mohou týmy objevovat a rozvíjet potenciální zákazníky, od prvního kontaktu až po uzavření obchodu.
Nejlepší funkce LeadLoft
- LeadLoft poskytuje databázi milionů společností pro oslovení, kterou lze zúžit pomocí specifických filtrů.
- Umožňuje uživatelům zasílat personalizované a automatizované e-mailové kampaně potenciálním zákazníkům.
- Tento software lze také integrovat do vašeho stávajícího CRM systému a poskytuje tak podrobné analýzy úspěchů vašich propagačních kampaní.
Omezení LeadLoft
- Někteří uživatelé uvádějí, že platforma vyžaduje určitou dobu na osvojení všech funkcí a možností.
- Platforma nenabízí telefonickou podporu, kterou někteří uživatelé mohou preferovat.
Ceny LeadLoft
- Neomezený přístup: 100 $/měsíc (zahrnuje 2 uživatele – další uživatelé jsou za 100 $/měsíc za uživatele)
- Spravovaná služba: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků LeadLoft
- G2: 5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: n/a
13. Fireflies. ai
Nejlepší nástroj pro podporu prodeje s umělou inteligencí
Fireflies. ai je nástroj pro podporu prodeje založený na umělé inteligenci, který automaticky zaznamenává, přepisuje a extrahuje akce z jednání. Je to vynikající nástroj pro prodejní týmy, které se chtějí soustředit na samotné jednání, místo aby si dělaly poznámky nebo ručně zaznamenávaly rozhodnutí a akční položky.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Diskuse a rozhodnutí z jednání jsou automaticky přepisovány a klíčové poznatky jsou zvýrazněny.
- Komplexní šifrování zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení a důvěrnosti.
- Podporuje integraci s většinou populárních nástrojů pro videokonference, jako jsou Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
- Umělou inteligenci platformy lze nakonfigurovat tak, aby se automaticky účastnila schůzek a pořizovala poznámky, přičemž během schůzky zůstává tichá.
Omezení Fireflies. ai
- Některé uživatelské recenze naznačují, že AI přepis lze vylepšit a někdy vyžaduje ruční opravu.
- Omezené možnosti reportingu ve srovnání s jinými nástroji pro podporu prodeje na trhu
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Fireflies. ai hodnocení zákazníků
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4/5 (5 recenzí)
14. Dropbox Sign
Nejlepší pro správu smluv
Dropbox Sign nabízí jednoduchý způsob odesílání, podepisování a správy smluv, dohod a dalších právně závazných dokumentů. Tento nástroj pro podporu prodeje zjednodušuje proces podepisování pro vás i vaše klienty, takže snadno zvládnete i velké objemy prodejních smluv.
Nejlepší funkce Dropbox Sign
- Snadno použitelné rozhraní pro vytváření a odesílání dokumentů k podpisu
- Uživatelsky přívětivé nástroje pro správu a sledování stavu dokumentů
- Hladká integrace s dalšími nástroji a aplikacemi Dropbox a podpora různých formátů souborů, včetně PDF, Word a Excel.
- Administrativní kontroly zajišťují vyšší úroveň zabezpečení a platforma zůstává v souladu s klíčovými průmyslovými předpisy a normami.
Omezení Dropbox Sign
- Někteří uživatelé hlásili omezení v funkcích přizpůsobení.
- Není k dispozici žádná bezplatná zkušební verze ani bezplatná verze, což může odradit menší podniky od vyzkoušení produktu.
Ceny Dropbox Sign
- Navždy zdarma
- Essentials: 15 $/měsíc
- Dropbox + eSign: 24,99 $/měsíc
- Standard: Od 25 $/měsíc
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků Dropbox Sign
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
15. SalesRabbit
Nejlepší pro týmy podomních prodejců
SalesRabbit je software pro podporu prodeje, který se zaměřuje na pomoc terénním a podomním prodejním týmům při zvyšování jejich produktivity. Poskytuje nástroje pro sledování generování potenciálních zákazníků, správu a přidělování území a analýzu prodejních výsledků.
Nejlepší funkce SalesRabbit
- Platforma poskytuje efektivní systém správy potenciálních zákazníků.
- Nabízí funkce pro přiřazování prodejních území a sledování polohy prodejních týmů v reálném čase.
- Poskytuje efektivní analýzu výkonu prodejního týmu a nabízí informace, které pomáhají zlepšit prodejní strategie.
Omezení SalesRabbit
- Někteří uživatelé hlásili, že mobilní aplikace je někdy pomalá a nereaguje.
- Omezené možnosti integrace s jiným prodejním softwarem mohou být pro některé uživatele překážkou.
Ceny SalesRabbit
- Lite: Navždy zdarma
- Tým: 25 $/měsíc
- Pro: 35 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků SalesRabbit
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Jak mohou nástroje pro podporu prodeje prospět vašemu podnikání?
Zefektivněný prodejní proces
Díky automatizaci opakujících se úkolů a organizaci nezbytných prodejních materiálů nástroje pro podporu prodeje výrazně snižují čas, který obchodní zástupci tráví administrativními povinnostmi, a umožňují jim tak více se soustředit na prodej.
Lepší sladění prodeje a marketingu
Tyto nástroje pomáhají překlenout propast mezi prodejními a marketingovými týmy tím, že zajišťují, aby všechny strany měly přístup ke stejným aktualizovaným materiálům a datům, a podporují jednotný přístup k oslovování potenciálních a stávajících zákazníků.
Vylepšené školení a zaškolování
Díky komplexním funkcím, které zahrnují školicí moduly a sledování výkonu, software pro podporu prodeje urychluje proces zapracování nových zaměstnanců a podporuje neustálý rozvoj zkušených obchodních profesionálů.
Informace založené na datech
Platformy pro podporu prodeje jsou vybaveny analytickými a reportovacími funkcemi a poskytují cenné informace o chování kupujících a prodejních výsledcích, což týmům umožňuje vylepšovat strategie a zlepšovat výsledky.
Vyšší míra úspěšnosti
Tím, že vybaví obchodní zástupce správnými nástroji a informacemi ve správný čas, může software pro podporu prodeje výrazně zlepšit účinnost prodejních argumentů, což zvyšuje pravděpodobnost uzavření obchodů.
Zvyšte tržby svého podniku pomocí přizpůsobitelných nástrojů pro podporu prodeje
Implementací těchto vysoce přizpůsobitelných nástrojů pro podporu prodeje odemknete svět možností pro efektivní řízení prodejních týmů a katapultujete své prodejní výsledky do nových výšin.
ClickUp je nesporným šampiónem mezi nástroji pro podporu prodeje a jeho vliv na váš prodejní tým bude nepopiratelný. Spusťte bezplatný ClickUp Workspace a vyzkoušejte budoucnost nástrojů pro podporu prodeje na vlastní kůži!