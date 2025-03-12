10 bezplatných šablon prodejních zpráv (denní, týdenní, měsíční)

Pokud uskutečníte skvělý prodej a nikdo o tom neví, stalo se to vůbec? 👀
Jistěže ano! Ale pro obchodní zástupce a všechny zúčastněné je stále lepší mít vhodný mechanismus pro pravidelné sledování prodeje. Nejen proto, že vám pomáhá sledovat vaše prodejní cíle, ale také proto, že vám pomáhá vidět a odhalovat trendy v prodeji a chování zákazníků, které můžete využít k optimalizaci strategií růstu prodeje.
Jinými slovy, potřebujete skvělý způsob, jak nejen reportovat klíčové ukazatele výkonnosti prodeje, ale také tyto reporty využít k získání přehledu o hlubších metrikách prodejního procesu. A potřebujete způsob, jak tento proces co nejvíce zjednodušit a zefektivnit.
Vše začíná správnou šablonou prodejní zprávy. Podívejme se na tento koncept a jeho zapojení do širšího procesu řízení prodejních projektů, než vám představíme některé z našich oblíbených šablon, které můžete zdarma použít.
Co je šablona prodejní zprávy?
Šablona prodejní zprávy je předem připravená zpráva, která pomáhá týmům a manažerům ukládat a kontrolovat prodejní data pro účely analýzy, získávání poznatků a vykazování prodejů. Vzhledem k tomu, že formát kvalitní šablony prodejní zprávy je přizpůsobitelný, flexibilní a poskytuje vzorce pro rychlé výpočty, můžete sledovat klíčové metriky a KPI prodeje nebo je sdílet se zainteresovanými stranami bez nutnosti vynaložit velké úsilí.
Prvky nejlepších šablon prodejních zpráv
Šablony prodejních zpráv jsou skvělým prodejním nástrojem, protože zefektivňují jinak časově náročné ruční získávání a analýzu dat. To však platí pouze v případě, že najdete správnou šablonu, která by měla mít následující vlastnosti:
- Sledujte prodejní cíle pomocí integrace s vašimi dalšími pracovními nástroji a šablonami pro stanovení cílů, abyste propojili strategii s realizací.
- Pracujte v tempu, které vyhovuje vašemu podnikání. Šablona výroční zprávy je skvělá, ale nemusí vám pomoci, pokud chcete generovat denní prodejní zprávy.
- Vytvořte automatizaci pracovních postupů . Ať už jde o přeměnu surových čísel na poznatky nebo přiřazení automatizovaných následných úkolů, vaše zpráva je tak dobrá, jak vám ušetří čas ve srovnání s ručním zpracováním.
- Buďte přístupní pro své zainteresované strany. Grafy jsou lepší než holá čísla a barvy mohou pomoci pochopit trendy a koncepty na první pohled.
Mnoho prodejních zpráv má formu tabulky nebo sešitu Excel, ale správný bezplatný software pro správu projektů nabídne srovnatelný pohled na projekt – a v ideálním případě i další pohledy na práci – pro dosažení lepších výsledků. Podobně jako při přechodu od správy projektů v tabulkách budete možná překvapeni, kolik času ušetříte, když využijete zvýšenou interaktivitu a možnosti automatizace nástroje, jako je ClickUp.
10 bezplatných šablon prodejních zpráv (denní, týdenní a měsíční)
Bohužel existuje příliš mnoho šablon prodejních zpráv, než aby bylo možné je všechny otestovat metodou pokusů a omylů. Zúžte si proto výběr a začněte s nejlepšími šablonami pro ClickUp a Excel.
Je důležité mít na paměti, že žádná z níže uvedených šablon není sama o sobě lepší než ostatní v tomto seznamu. Jde spíše o to najít šablonu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a situaci. Navíc jsou všechny zdarma! Nebojte se tedy vyzkoušet několik šablon, než si vyberete tu, která vám nejvíce vyhovuje.
1. Šablona prodejní zprávy od ClickUp
Šablona prodejní zprávy od ClickUp aplikuje podrobného průvodce na váš pracovní prostor ve formě dynamického seznamu. Jedná se o vynikající zdroj pro získání přehledu o vašich prodejních aktivitách prostřednictvím přehledu vašich ročních, čtvrtletních a měsíčních prodejů – dokonce vám umožňuje porovnat různé roky mezi sebou.
Sledujte své skutečné prodeje ve srovnání s prognózami nebo rozdělte své prodeje podle typu služby. Sledujte sezónnost pomocí proměnné měsíčních prodejů nebo porovnávejte výkonnost různých regionů mezi sebou.
Tato šablona vhodná pro začátečníky obsahuje také dva vlastní stavy a pět typů zobrazení, které vám umožní vizualizovat vaše individuální prodejní úkoly a pokrok z vyšší úrovně, ale skutečnou předností této šablony jsou vlastní pole. Díky 10 vlastním polím, která slouží k identifikaci důvodu prodeje, dosažených výsledků, roku, prognózy a dalších údajů, můžete rychle třídit, filtrovat a přistupovat k informacím přímo ze svého seznamu úkolů.
2. Šablona týdenní prodejní zprávy od ClickUp
Jste připraveni jít ještě dál? Zejména v podnikání s mnoha menšími prodeji pravděpodobně nestačí roční přehled, ale šablona týdenní prodejní zprávy od ClickUp vám a vašemu týmu umožní rychle a snadno se dostat do detailů vašich posledních týdenních prodejních zpráv a dat.
Sledujte metriky, jako je celkový počet studených hovorů za týden, počet domluvených schůzek, osobní návštěvy, následné hovory a skutečně prodané produkty. Můžete dokonce analyzovat i další proměnné výkonu, jako jsou konvertované hovory.
Jedná se o užitečný zdroj pro sledování pokroku směrem k vašemu cíli příjmů, vašich skutečných příjmů a toho, jak se tyto dvě hodnoty od sebe liší.
3. Šablona denní prodejní zprávy od ClickUp
Ano, můžete získat ještě podrobnější přehled než týdenní! V této šabloně denní prodejní zprávy od ClickUp můžete sledovat výkonnost svého prodejního týmu každý den v týdnu.
Tato šablona se snadněji vyplňuje a integruje do vašich stávajících prodejních procesů, protože je určena k denní aktualizaci. Namísto řady zobrazení, vlastních polí a úkolů, které je třeba sledovat, používá tato šablona formátovaný dokument ClickUp Doc, se kterým se pracuje. Rozdělte své denní prodeje podle obecného popisu celkového výkonu týmu a podrobného seznamu produktů, které se toho dne prodávaly nejlépe.
Největší výhodou této šablony je, že dokumentuje hlavní poznatky z každého pracovního dne, aby bylo možné určit potenciální trendy. Díky své jednoduchosti je tato šablona ideální pro začátečníky. Nezískáte sice automaticky generované podrobné statistiky, ale pokud hledáte rychlý přehled denních prodejů, nemusíte hledat dál.
4. Šablona měsíční zprávy o prodeji od ClickUp
Zejména v prodejních operacích, které se silně opírají o studené a následné hovory, jsou měsíční zprávy o hovorech zásadní. Pomáhají relevantním zainteresovaným stranám ve společnosti rychle pochopit aktivitu hovorů a to, jak ovlivnila prodejní kvótu. Tato šablona měsíční zprávy o prodeji od ClickUp zjednodušuje tento proces pro všechny zúčastněné.
Tato zpráva, další šablona speciálně pro ClickUp Docs, pomáhá organizacím vést seznam všech hovorů za daný měsíc spolu s jejich výsledky. Při důsledném používání slouží jako oficiální záznam všech hovorů uskutečněných jednotlivými členy prodejního týmu v daném měsíci.
Umožní vám to také jít ještě dál. Sekce Nejlepší prodejci poskytuje jednoduchého průvodce pro výběr prodejců, kteří si podle vás zaslouží uznání za daný měsíc, čímž se zvýší jejich zapojení a morálka. 🙂
📮ClickUp Insights: Téměř 42 % znalostních pracovníků dává přednost e-mailu pro týmovou komunikaci. Má to však své náklady.
Vzhledem k tomu, že většina e-mailů osloví pouze omezený počet lidí, znalosti zůstávají roztříštěné, což brání spolupráci a rychlému rozhodování. Chcete-li zlepšit přehlednost a urychlit spolupráci v rámci vašich prodejních operací, využijte komplexní aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která během několika sekund promění vaše e-maily v akční úkoly!
5. Šablona pro výpočet provizí z prodeje od ClickUp
Sledování provizí získaných vaším prodejním týmem je důležité při výpočtu příjmů společnosti i odměn týmu. Šablona listu prodejních provizí od ClickUp je navržena tak, aby automaticky vypočítávala tyto provize, bez ohledu na strukturu, kterou vaše organizace nastavila.
Šablona je po aplikaci na vaši platformu z velké části kompletní – stačí do ní zadat několik konkrétních údajů o prodeji, včetně celkového obratu, získaných provizí a bonusů. Na základě těchto informací pak vypočítá celkové provize spolu s dalšími metrikami a KPI, jako je návratnost investic a náklady na každý uskutečněný prodej.
Máte také několik možností, jak třídit úkoly ve své cenové zprávě. Zkontrolujte provize podle prodejního týmu, podle stavu nebo podle funkční oblasti. Tímto způsobem si vždy udržíte potřebný přehled, od plánování až po výplaty. Zní to jednoduše, ale tato šablona je také neuvěřitelně podrobná a obsahuje mnoho zdrojů, které vám pomohou dosáhnout úspěchu při jejím používání, včetně:
- Dva vlastní stavy
- Devět vlastních polí
- Tři zobrazení projektu
Navíc získáte řadu nápověd a tipů, jak tuto šablonu od samého začátku využívat co nejefektivněji.
6. Šablona pro sledování provizí z prodeje od ClickUp
Pro více bezprostřední uživatele a manažery prodeje může sledování provizí vyžadovat více proměnných. Dobrou zprávou je, že šablona pro sledování provizí z prodeje od ClickUp je přesně to, co potřebujete, aby vám pomohla sledovat a optimalizovat všechny proměnné zapojené do procesu.
Stejně jako u předchozí šablony je třeba do stávajícího rámce šablony zadat několik proměnných, jako je skutečná hodnota, datum uzavření a procentní provize za prodej. Odtud můžete sledovat vše od získaných provizí po stav plateb, stav faktur, typ platby a další informace v jedné přehledné složce.
Navíc lze všechny vstupní a výstupní proměnné třídit a vkládat do reportu. Prohlížejte si své provize v seznamu nebo časové ose, nebo si vytvořte barevně odlišenou tabulku pro lepší přehled.
7. Šablona CRM pro prodej od ClickUp
Vaši zákazníci potřebují vědět, že jste tu pro ně – nejen aby znali stav prodeje a věděli, co dělají, ale také aby splnili a překonali jejich očekávání. Strategie řízení vztahů se zákazníky (CRM) se stala v prodejním odvětví tak populární právě kvůli této potřebě.
CRM je v podstatě nástroj, který můžete použít ke sledování vašich vztahů s potenciálními a stávajícími zákazníky. Obsahuje vše od základních demografických údajů o uživatelích až po kontaktní body prodeje a informace o tom, kde se každý člen vaší databáze aktuálně nachází v prodejním trychtýři.
Takový typ databáze se však nevytvoří sám. Místo toho se opřete o určenou šablonu CRM, která vám pomůže pečlivě sledovat proměnné a propojit je s vašimi dalšími plánovacími nástroji, abyste je mohli posunout vpřed v rámci zákaznické cesty. Šablona Sales CRM od ClickUp je uživatelsky přívětivý, ale komplexní zdroj pro vytvoření vašeho ideálního CRM.
CRM je jedinečný případ, protože je mnohem komplexnější než prodejní zpráva. Zároveň by však bez něj byla jakákoli diskuse o šablonách prodejních zpráv neúplná. V této šabloně budete mít ve své platformě organizovaný prostor s 20 předem připravenými vlastními stavy, šesti aplikacemi ClickApps, pěti vlastními zobrazeními a automatizacemi pracovních postupů, které vás provedou procesem vývoje CRM.
8. Šablona KPI prodeje od ClickUp
Žádná prodejní činnost nemůže být úspěšná bez silného souboru KPI, na jejichž dosažení a sledování může pracovat každý. Se šablonou KPI prodeje od ClickUp můžete sledovat libovolný počet KPI prodeje v přehledném přehledu.
Šablona obsahuje 15 vlastních polí, která pokrývají nejběžnější KPI prodeje, včetně:
- Pokusy o upselling
- Náklady na produkt
- Opakované tržby
- Čistý zisk
- Počet nových potenciálních zákazníků
- Celkové tržby z prodeje
- Úspěšnost upsellingu
- Nové tržby z prodeje
A ještě více! Odtud můžete sledovat každý KPI, na který se rozhodnete zaměřit, v týdenní nebo měsíční zprávě. Ale tato šablona tím nekončí – pomocí zobrazení tabule můžete vizualizovat své měsíční příjmy na dynamické tabuli Kanban na první pohled.
9. Šablona pro sledování prodeje od ClickUp
Mluvíme o komplexním přehledu. S touto šablonou pro sledování prodeje od ClickUp můžete snadno sledovat a analyzovat každou část celého prodejního procesu. Získané informace budou neocenitelné pro optimalizaci a zefektivnění vaší prodejní strategie v průběhu času.
Vlastní pole ukazují, jak komplexní je tato šablona pro sledování prodeje. Můžete zadat cokoli od nákladů na dopravu a jednotkových nákladů až po poplatky, počet vrácených zásilek a další údaje. Přidejte svůj cílový zisk a jednotkové náklady spolu s jednotkami, které mají být prodány, a poté vypočítejte cokoli od své ziskové marže až po skutečné tržby.
Pole stavu vám umožní zjistit, zda byly splněny vaše cíle, zatímco měsíční kategorie vám pomohou pochopit trendy v čase. Přejděte ze svého nástroje pro sledování prodeje do zobrazení seznamu Objem prodeje za měsíc a Stav prodeje za měsíc, kde získáte ještě podrobnější analýzy a přehledy.
10. Šablona zprávy o prodejních datech pro Excel
Do této šablony prodejní zprávy Microsoft Excel můžete zadat různé produkty spolu s čtvrtletními údaji o prodeji. Šablona poté převede údaje o prodeji do moderního sloupcového grafu, který se snadněji prohlíží a analyzuje.
Šablona zprávy obsahuje přizpůsobitelné sloupce, do kterých můžete zadávat jednotlivé položky prodejních zástupců a získat tak konečný součet. Pomáhá vám také vytvářet konkrétní zprávy o prodeji pro každý z produktů, které zadáte.
Jedná se o jednoduchý, ale potenciálně účinný nástroj. Navíc můžete snadno integrovat všechny animace a přechody aplikace Excel spolu s grafikou, aby byla zpráva poutavější. Zprávu můžete kdykoli sdílet se zainteresovanými stranami, nadřízenými a dalšími členy tím, že ji exportujete jako soubor Excel nebo PDF.
Zefektivněte své prodejní zprávy pomocí šablony od ClickUp
Přiznejme si to – řízení prodejního týmu a sledování jeho prodejních výsledků může připomínat žonglování. Přesto je to nezbytný krok, pokud skutečně chcete optimalizovat své operace pro maximální výnosy.
To znamená vytvářet efektivní prodejní zprávy, které přesně ukazují, v čem vyniká váš prodejní tým, kde došlo ke zvýšení nákladů a v jakých oblastech je třeba se zlepšit. Je to první logický krok k efektivnějšímu řízení celého prodejního procesu na základě dat.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. ClickUp je jediná platforma pro produktivitu, která je dostatečně výkonná, aby sjednotila veškerou vaši práci napříč aplikacemi do jedné kolaborativní platformy. Díky rozsáhlé knihovně šablon, více než 1 000 integracím a stovkám funkcí pro správu projektů je ClickUp dokonalým zdrojem pro prodejní týmy, které chtějí spravovat celý prodejní trychtýř.
Začněte automatizovat své prodejní procesy a budujte silnější vztahy se zákazníky, když si ještě dnes vyberete ClickUp.