Bezplatné šablony prodejních zpráv v Excelu (měsíční, denní a týdenní)

Řízení prodeje zahrnuje různé činnosti, od udržování čistoty a přesnosti dat až po analýzu metrik a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Zaznamenávání těchto poznatků do informativních prodejních zpráv je pro tento úkol zásadní.
Vytváření prodejních zpráv od nuly je však časově náročné a obtížné, když musíte pracovat s různými prodejními daty, jako jsou výkonnost, prognózy, analýzy, CRM zprávy atd.
Šablona prodejní zprávy je jednoduchým a efektivním řešením pro manažery prodeje. Nabízí přehlednou strukturu připravenou k okamžitému použití, která vám umožní zaznamenávat a analyzovat prodejní data s minimálním úsilím.
Od sledování denních prodejů až po předpovídání objemu prodejů – máme pro vás několik šablon prodejních zpráv, se kterými můžete hned začít! A co je nejdůležitější, všechny jsou zdarma a lze je přizpůsobit. Tak se do toho pusťte!
Co je šablona prodejní zprávy?
Šablona prodejní zprávy je předem navržený dokument, který vám pomůže organizovat a prezentovat prodejní data ve strukturovaném formátu. Jedná se o rámec pro sledování, analýzu a vykazování klíčových prodejních metrik, jako jsou tržby z prodeje, počet prodaných jednotek, informace o zákaznících a prodejní výkonnost, za přesně definované období.
Standardizují proces vytváření prodejních zpráv, díky čemuž jsou konzistentnější a vašim prodejním týmům nebo zástupcům usnadňují sledování trendů, výkonnosti a přijímání informovaných rozhodnutí.
Zároveň jsou přizpůsobitelné a dostatečně flexibilní, aby vyhovovaly vašim jedinečným obchodním potřebám.
Co dělá šablonu prodejní zprávy dobrou?
Dobrá šablona prodejní zprávy vám pomůže nejen sledovat prodeje, ale je také komplexním integrovaným nástrojem, který vám poskytne rychlý přehled důležitých informací, jako jsou KPI, čisté tržby a zisky, a umožní vám tak získat praktické poznatky.
Zde je stručný přehled kompletní struktury dobré šablony prodejní zprávy:
- Přehledné a logické rozvržení pro zobrazení prodejních dat
- Přizpůsobitelná pole pro různé obchodní potřeby
- Vytvořte estetický design a vizuální pomůcky, jako jsou tabulky a grafy, které zjednoduší data a analýzu.
- Přesné a automatizované výpočty pro rychlý přehled v reálném čase
- Sledování výkonu v různých obdobích (denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční)
- Nástroje pro předpovídání budoucích trendů v prodeji a vedení prodejního plánu
- Srozumitelné souhrny a podrobné rozpisy prodejních aktivit, které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí.
- Sladění s širšími obchodními cíli s cílem ovlivnit celkovou prodejní strategii
6 nejlepších bezplatných šablon prodejních zpráv v Excelu
Nyní, když už víte, co dělá šablonu prodejní zprávy dobrou, podívejme se na některé bezplatné šablony pro Microsoft Excel a Google Sheets, které splňují tato kritéria.
1. Šablona prodejní zprávy od Salesflare
Šablona prodejní zprávy od Salesflare je ideálním řešením, pokud upřednostňujete jednoduchý a efektivní způsob sledování prodejních dat. Její přehledné rozvržení zdůrazňuje klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou potenciální zákazníci, celkové tržby a výnosy, což usnadňuje identifikaci trendů a vzorců.
Měřte prodejní trychtýř, abyste mohli sledovat své prognózy a udržovat přesnost informací. S jasnou představou o prodejním cyklu a důležitých faktorech můžete svou strategii přizpůsobit na základě dobře informovaných rozhodnutí.
🎯 Proč si je zamilujete
- Uspořádá a zobrazí data ve snadno srozumitelném formátu.
- Zvýrazňuje klíčové KPI pro rychlou analýzu
- Přizpůsobí se potřebám malých podniků i velkých prodejních týmů.
🏅 Ideální případy použití
- Pomocí nich můžete sledovat celkové prodejní výsledky svého týmu na týdenní nebo měsíční bázi.
- Díky intuitivnímu designu jsou ideálním řešením pro sledování prodejních metrik bez zbytečných komplikací.
2. Šablona zprávy o prodejních výsledcích od WPS
Tato šablona prodejní zprávy WPS Excel slouží dvěma účelům. Zaprvé sleduje prodejní data v různých fázích prodejního trychtýře a zdůrazňuje oblasti, které je třeba zlepšit. Zadruhé sleduje výkon jednotlivých prodejních týmů.
Díky podrobným sekcím pro objem prodeje podle zaměstnanců, regionů a produktů nabízí tato šablona podrobný přehled o tom, co funguje a co ne. Vestavěné grafy navíc umožňují vizualizaci dat, což poskytuje jasnější obraz o celkovém výkonu prodeje.
🎯 Proč si je zamilujete
- Rozčleňte prodejní výkonnost podle různých proměnných, jako je více produktů, týmů, regionů atd.
- Přidejte do nich tabulky a grafy, abyste mohli porovnat prodejní data s prodejními cíli.
- Získejte podrobné informace o prodejních výsledcích na základě parametrů, jako jsou skutečné tržby, výnosy z produktů, uzavřené obchody a další metriky, které vám pomohou při rozhodování.
🏅 Ideální použití: Tato šablona je ideální pro podrobné zkoumání a hodnocení výkonu týmu a jednotlivých obchodních zástupců. Je také velmi užitečná pro řízení výkonu a čtvrtletní hodnocení.
3. Šablona čtvrtletní prodejní zprávy od společnosti Microsoft
Jak název napovídá, šablona čtvrtletní prodejní zprávy Microsoftu sleduje prodeje za čtvrtletí. Pomáhá vám porovnávat a kontrastovat výkonnost v různých obdobích, identifikovat trendy a předpovídat budoucí prodeje.
Díky vyhrazenému prostoru pro rozpis tržeb, výdajů a získávání zákazníků je tato šablona ideální, pokud chcete podrobně prozkoumat čtvrtletní finanční výsledky.
🎯 Proč si je zamilujete
- Sledujte čtvrtletní výkonnost pomocí vlastních polí, která nabízejí rozpis klíčových metrik.
- Proveďte podrobnou srovnávací analýzu různých čtvrtletí.
- Začleňte snadno srozumitelné vizuální podněty ve formě grafů a tabulek.
🏅 Ideální použití: Ke sledování a analýze čtvrtletních údajů o prodeji, zejména při srovnávání meziročních nebo čtvrtletních výsledků.
4. Šablona prognózy prodeje od Hubspot
Šablona prognózy prodeje od Hubspot vám pomůže předpovědět budoucí tržby a objem prodeje za určité období na základě historických údajů. Tato předpověď vám pomůže při alokaci zdrojů a finančním plánování.
Šablona rozděluje očekávané prodeje podle členů týmu, regionů nebo produktů, což pomáhá s cíleným plánováním v souladu s vašimi obchodními cíli.
🎯 Proč si je zamilujete
- Provádějte flexibilní prognózy prodeje podle týmu, regionu nebo produktu.
- Prognózujte budoucí prodej za určité období na základě údajů o minulých výsledcích.
- Provádějte strategické řízení zdrojů a obezřetné finanční plánování.
🏅 Ideální příklady použití
- Jsou ideální pro předpovídání budoucích trendů prodeje, což umožňuje chytřejší rozhodování a správu zdrojů.
- Když jsou výsledné prodejní zprávy integrovány s dalšími nástroji, jako jsou šablony prodejního procesu, pomáhá to řídit postup potenciálních zákazníků a míru konverze.
5. Šablona formuláře denní prodejní zprávy od Template.net
Šablona Excel pro denní prodejní zprávy od Template.net vám pomůže sledovat denní výkonnost v jednoduchém a strukturovaném formátu. Je nejvhodnější pro sledování denních prodejních operací a poskytování přehledu o prodejních číslech, peněžních tocích, rozpočtech a stavu zásob.
Tato šablona Excelu je užitečná, pokud vaše firma působí v dynamickém odvětví, jako je pohostinství nebo nemovitosti, kde se trendy mění ze dne na den a je nutné sledovat denní prodejní výsledky.
🎯 Proč si je zamilujete
- Postupujte podle logické struktury a rychle a efektivně sledujte denní prodejní výkonnost.
- Sdílejte je s členy týmu a snadno získávejte okamžité aktualizace.
- Rychle se rozhodujte na základě denních prodejních zpráv.
🏅 Ideální použití: Tuto šablonu pro Excel použijte v dynamických prostředích, jako je pohostinství, maloobchod nebo stravovací služby, k vykazování denních prodejů, protože vám pomůže rychle reagovat na jakékoli změny v prodejních vzorcích nebo trendech.
6. Šablona prognózy prodeje založená na příležitostech od Template.net
Tato šablona Excel pro prognózu prodeje na základě příležitostí vám pomůže předpovídat prodej na základě příležitostí v prodejním procesu. K tomu vyhodnocuje potenciální zákazníky a přiřazuje jim pravděpodobnosti, aby předpověděla očekávané výnosy, obvykle pokud máte delší prodejní cykly.
Předpověď pravděpodobnosti uzavření obchodu a potenciálního data uzavření vám pomůže předvídat budoucí příjmy.
🎯 Proč si je zamilujete
- Upřednostňujte potenciální zákazníky na základě pravděpodobnosti generování příjmů.
- Sledujte prodej v různých fázích prodejního trychtýře a zachovejte si přitom flexibilitu.
- Postupujte podle strukturovaného postupu a sestavujte odhady prodeje na základě prodejních příležitostí a odpovídajících pravděpodobností uzavření obchodu.
🏅 Ideální použití: Pokud má vaše odvětví složité prodejní cykly, kde prognózy závisí na počtu příležitostí a pravděpodobnosti uzavření obchodů, tato šablona Excelu vám přinese značné výhody.
Omezení používání aplikace Excel pro šablony prodejních zpráv
Ačkoli výše uvedené šablony Excel generují skvělé prodejní zprávy, může být nutné je upravit kvůli omezením platformy Microsoft Excel nebo Google Sheets.
Zde je několik výzev, kterým můžete čelit:
- Ruční zadávání dat: Většina šablon Excel vyžaduje ruční zadávání dat. Tento nedostatek automatizace brání produktivitě, zabírá čas a zvyšuje pravděpodobnost chyb, zejména s rostoucím objemem dat.
- Problémy se škálovatelností: Ve srovnání s plně funkčním softwarem pro sledování prodeje fungují Excel a Google Sheets dobře pro menší datové sady. Nejsou však schopny se přizpůsobit rostoucímu objemu dat, což vede ke zpomalení výkonu a obtížím při práci s velkými objemy dat.
- Nedostatek spolupráce v reálném čase : Vaše prodejní tým samozřejmě může spolupracovat v Google Sheets nebo Excelu prostřednictvím Microsoft 365. Tyto nástroje však podporují pouze základní spolupráci a mohou se vyskytnout problémy kvůli nekonzistentnosti dat nebo kontrole verzí.
- Omezená vizualizace dat: Ačkoli tabulkový procesor nabízí možnosti pro vytváření tabulek a grafů, nedokáže vytvářet pokročilé vizualizace. I když jste zkušený uživatel, vytváření jakýchkoli vizuálních prvků není intuitivní.
Alternativní bezplatné šablony prodejních zpráv v Excelu
Vzhledem k výše uvedeným omezením možná budete chtít hledat šablony prodejních zpráv, které přesahují prostředí tabulkového procesoru.
Naštěstí jsme pro vás shromáždili několik nejlepších šablon od ClickUp, které vám pomohou udržet pořádek a soustředit se na větší obchodní cíle. ClickUp je aplikace pro práci, která pomáhá s řízením projektů, správou potenciálních zákazníků a dalšími úkoly.
Díky knihovně s více než 1000 šablonami je začátek snadný. Podívejte se na ně.
1. Šablona denního prodejního reportu od ClickUp
Šablona denní prodejní zprávy ClickUp je fantastická pro získání přehledu o vašich denních prodejních číslech v reálném čase. Tato šablona vám umožňuje sledovat denní celkové prodeje, transakce, tržby a výkonnost.
Díky tomu bude snazší rozpoznat trendy nebo okamžitě řešit problémy. Z tohoto důvodu se skvěle hodí do rychle se měnících prostředí, kde celkový úspěch závisí na denních výkonech.
🎯 Proč si je zamilujete
- Sledujte denně výkonnost týmu a trendy v prodeji.
- Provádějte podrobné sledování denních aktivit souvisejících s prodejem a souvisejících metrik.
- Vede denní záznamy o výkonu a odpovídajícím pokroku a růstu.
- Přizpůsobte je tak, aby vyhovovaly každodenním činnostem a potřebám souvisejícím s prodejem.
🏅 Ideální příklady použití
- Vhodné, pokud působíte v dynamickém prostředí, jako jsou rychle se měnící spotřební zboží nebo maloobchodní společnosti, kde je denní sledování prodeje zásadní.
- Pokud máte více prodejních kanálů a chcete zjednodušit sledování na jednom místě
2. Šablona týdenní prodejní zprávy ClickUp
Šablona týdenní prodejní zprávy ClickUp obsahuje vlastní pole pro sledování tržeb, uzavřených obchodů a potenciálních zákazníků za posledních sedm dní.
Tato šablona týdenní prodejní zprávy vám pomůže rychle a pružně přizpůsobit vaši prodejní strategii. Obsahuje také funkce pro sledování úkolů, což z ní činí vynikající řešení pro kombinaci prodejních aktivit s řízením projektů.
🎯 Proč si je zamilujete
- Zefektivněte vytváření týdenních prodejních zpráv a sledování metrik.
- Vytvářejte rychlé, pravidelné přehledy prodejů pro krátkodobé plánování, tvorbu strategií a úpravy.
- Integrujte prodejní aktivity s nástrojem pro správu úkolů.
- Přizpůsobte je tak, aby vyhovovaly různým týmovým strukturám a prodejním metrikám.
🏅 Ideální případy použití
- Skvělé pro sledování výkonnosti každý týden a rychlé přizpůsobení se měnícím se podmínkám na trhu nebo chování zákazníků.
- Pomáhají sledovat krátkodobé prodejní cíle nebo lépe sladit cíle.
3. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Šablona prodejní zprávy ClickUp poskytuje univerzální ekosystém pro sledování a vykazování prodejních metrik, který vám umožní snadno spravovat vaše data.
Pomocí vlastních polí můžete snadno zaznamenávat klíčové ukazatele výkonnosti prodeje, výkonnost, prognózy a další proměnné! Integrace s nástroji pro správu úkolů ClickUp posiluje prodej, marketing a koordinaci se zákazníky, čímž obohacuje uživatelský zážitek. Tyto nástroje pomáhají týmům efektivně plánovat, sledovat a organizovat jejich práci.
🎯 Proč si je zamilujete
- Sledujte výkonnost pomocí přizpůsobitelných metrik, jako je konverze potenciálních zákazníků, aktivita volání, získávání zákazníků atd.
- Vytvářejte zprávy v reálném čase a automaticky importujte data, abyste omezili ruční zásahy.
- Upravte je podle různých obchodních potřeb.
- Integrujte je s platformou ClickUp pro správu úkolů, spolupráci týmů, analýzu dat v reálném čase a další funkce.
🏅 Ideální případy použití
- Nejvhodnější, pokud hledáte flexibilní šablonu prodejní zprávy, kterou lze přizpůsobit různým prodejním metrikám.
- Pomáhají identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, abyste mohli škálovat na základě porozumění chování zákazníků.
4. Šablona měsíční zprávy o prodeji ClickUp
Šablona měsíční zprávy o prodeji ClickUp je ideální pro relativně dlouhé a složité prodejní cykly. Umožňuje provádět komplexní měsíční přehledy, které pomáhají identifikovat trendy a přijímat dlouhodobá strategická rozhodnutí.
Jsou obzvláště užitečné, pokud potřebujete začlenit měsíční prodejní zprávy do širších obchodních metrik, jako jsou náklady a výnosy , protože tyto zprávy spolu s analytickými šablonami mají kumulativní účinek a poskytují přehled o stavu prodeje organizace.
🎯 Proč si je zamilujete
- Proveďte hloubkovou analýzu pomocí podrobné měsíční zprávy o sledování prodeje.
- Identifikujte střednědobé trendy a obchodní příležitosti.
- Upravte je tak, aby odpovídaly specifikům vašich potřeb v oblasti měsíčních prodejních zpráv.
- Integrujte je s ClickUp pro plynulé řízení úkolů a automatizaci.
🏅 Ideální použití: Skvěle se hodí pro podrobné měsíční přehledy, protože můžete propojit své poznatky s dlouhodobými trendy a vylepšit obchodní strategie.
5. Šablona zprávy prodejce ClickUp
Šablona ClickUp Salesman Report je přizpůsobena pro sledování individuálního výkonu každého obchodního zástupce. Rozděluje prodejní data podle členů týmu a poskytuje vám tak komplexní přehled o členech týmu a cílech všech zúčastněných.
Ať už jste obchodní zástupce nebo manažer, je to skvělý nástroj pro sledování vašeho pokroku. Používejte jej společně s CRM dashboardem, abyste mohli porovnat, jak vaše výkonnost a prodejní strategie přispívají k úspěchu zákazníků!
🎯 Proč si je zamilujete
- Sledujte výkonnost na individuální úrovni – od týmů po obchodní zástupce.
- Stanovte si cíle a sledujte pokrok při jejich dosahování.
- Identifikujte členy týmu s vysokým výkonem a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Zhodnoťte své výsledky a upravte své strategie.
🏅 Ideální použití: Vynikající pro získání přehledu o individuálních prodejních výsledcích a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, aby bylo možné rychleji dosáhnout obchodních cílů.
Dosáhněte prodejních cílů pomocí šablony prodejní zprávy ClickUp
Zahrnuli jsme celou řadu šablon prodejních zpráv. Máte k dispozici šablonu pro Excel pro denní prodejní zprávy a šablonu pro měsíční a čtvrtletní prodejní zprávy.
A co je nejdůležitější, všechny tyto šablony jsou zdarma a splňují vaše konkrétní potřeby. Ať už vytváříte zprávu o obchodních výdajích nebo sledujete své e-mailové marketingové kampaně, tyto uživatelsky přívětivé šablony vám pomohou splnit váš úkol.
Excel sice nabízí dostupnou možnost, ale v některých ohledech, jako je automatizace a spolupráce v reálném čase, může být nedostatečný. Hledáte dynamičtější nástroj s praktickým řízením prodeje? ClickUp je sázka na jistotu!
Jste připraveni vylepšit svůj prodejní proces pomocí intuitivní šablony prodejní zprávy? Začněte s ClickUp zdarma a překročte rámec pouhého plnění prodejních kvót.